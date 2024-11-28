Créer une association à but non lucratif dans le Michigan est un moyen incroyable de créer un changement durable dans la communauté et au-delà. Mais il peut être difficile de savoir comment s'y prendre.
Dans ce blog, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur la création d'une organisation à but non lucratif dans le Michigan. De la création des statuts au maintien de la conformité année après année, nous aborderons tous les détails.
L'une des étapes les plus fondamentales de la création d'une organisation à but non lucratif dans la plupart des États est le choix d'un nom. Non seulement le nom de votre organisation est crucial pour votre réussite future, mais il est également essentiel pour respecter les réglementations nationales et fédérales.
Lorsque vous réfléchissez au nom de votre association, pensez à la façon dont il reflète ou non votre mission et vos valeurs, et à la façon dont le public et votre public cible le percevront. L'image de marque est essentielle à la réussite de l'association. Veillez donc à choisir un nom qui trouve un écho auprès de votre équipe et du public.
Une fois que vous avez choisi votre nom, assurez-vous qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation en visitant le site web du Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs (LARA).
Comme la plupart des États, le Michigan exige des organisations à but non lucratif qu'elles désignent un agent enregistré. Cet agent enregistré peut être considéré comme un représentant de votre organisation qui recevra les documents juridiques de votre organisation.
Lorsque vous choisissez votre agent enregistré, assurez-vous que la personne ou l'entité dispose d'une adresse physique dans le Michigan où les documents peuvent être envoyés pendant les heures de bureau. En outre, que l'agent enregistré soit un employé de l'organisation ou un bénévole, assurez-vous que la personne choisie est fiable et digne de confiance.
Le Michigan exige que les organisations à but non lucratif aient au moins un Incorporator - la personne qui signera les statuts de l'organisation - ainsi que trois administrateurs.
Il n'y a pas d'exigence de résidence ou d'adhésion pour sélectionner les membres du conseil d'administration. Mais il est essentiel de recruter des personnes en qui vous avez confiance et qui apportent une opinion précieuse à votre association. Elles contribueront à orienter la prise de décisions stratégiques au sein de votre organisation.
Une fois que vous avez constitué votre société et votre conseil d'administration, il est temps d'organiser une réunion.
Lors de cette réunion de direction, vous élaborerez les statuts qui décrivent les règles et procédures internes régissant les activités de votre association. Bien qu'ils diffèrent d'une organisation à l'autre, ils décrivent souvent les descriptions et les rôles des dirigeants, les politiques en matière de conflits d'intérêts, etc.
En substance, ces règles serviront de base au fonctionnement de votre association.
Comme dans la plupart des États, les organisations à but non lucratif doivent demander un numéro EIN ou un numéro d'identification de l'employeur fédéral auprès de l'Internal Revenue Service. Ce numéro permettra à votre association d'ouvrir un compte bancaire, de déclarer ses impôts et de rester en règle au fil des ans.
Pour demander votre numéro EIN, la procédure est simple : visitez le site web de l'IRS et remplissez le formulaire SS-4.
Comme la plupart des États, le Michigan exige des organisations à but non lucratif qu'elles se constituent en société, ce qui leur confère une personnalité juridique. Pour ce faire, vous devez déposer des statuts auprès de la LARA.
Ensuite, vous devrez demander le statut d'organisme exonéré d'impôt au niveau de l'État et au niveau fédéral. Les formulaires et les règles à respecter sont différents d'un État à l'autre.
Si votre association prévoit d'organiser des tombolas, des loteries ou d'autres jeux de hasard dans le cadre de ses activités de collecte de fonds, vous devrez respecter plusieurs autres règles et demander d'autres autorisations.
Pour connaître les critères de qualification et les permis nécessaires, consultez le site web Michigan.gov.
Une fois que vous avez rempli tous les documents nécessaires et que vous avez demandé les autorisations adéquates, il est temps de passer à l'action !
Veillez à élaborer un plan de collecte de fonds complet qui identifie les sources de financement potentielles, telles que les subventions, les dons, les parrainages et les événements de collecte de fonds. Une fois que vous êtes prêt à commencer, choisissez un logiciel qui vous permet de collecter des fonds, d'entrer en contact avec des donateurs et d'organiser le tout en un seul endroit.
Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds grâce à une billetterie gratuite, à la gestion d'événements et à des formulaires de dons personnalisés, tout en se connectant avec leurs donateurs, et ce gratuitement. De l'organisation de loteries et de tirages au sort à la création de formulaires de dons personnalisés avec une image de marque unique, Zeffy ne fait pas payer de frais cachés ou de coûts initiaux aux organisations à but non lucratif. Puissant et facile à utiliser, Zeffy est la solution gratuite idéale pour lancer votre association.
42 Strong, une organisation à but non lucratif du Michigan qui se consacre à l'autonomisation des étudiants par le biais du mentorat entre pairs, est une organisation bien-aimée qui rend hommage à feu Tate Myre, un athlète adolescent local.
Comme beaucoup d'organisations à but non lucratif, l'organisation s'appuie fortement sur des événements de collecte de fonds, tels que son gala annuel, pour soutenir ses programmes et ses initiatives. Elle compte également sur les contributions régulières de sa communauté locale pour l'aider à financer ses formations mensuelles sur la guérison des traumatismes, ses programmes de compétences sociales/émotionnelles, etc.
Cependant, comme beaucoup d'organisations à but non lucratif, l'organisation a eu du mal à trouver une plateforme d'événements et de dons qui leur permette de faire connaître leur cause, de vendre des billets et d'avoir un impact, le tout gratuitement. Lorsque les donateurs donnent, 42 Strong voulait s'assurer que tous les dons allaient directement à la cause, et nulle part ailleurs
Au cours de ses recherches, 42 Strong a trouvé Zeffy, l'une des principales plateformes de billetterie et de collecte de dons pour les organisations à but non lucratif. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy offrait deux solutions clés : la possibilité de vendre des billets personnalisés en ligne et de collecter des dons par le biais d'un formulaire de don de marque, facile à partager - gratuitement.
Grâce à Zeffy, 42 Strong a pu vendre des billets personnalisés pour son gala, y compris des billets de tombola, sur un formulaire de billetterie personnalisé. De plus, ils ont pu créer une page de don personnalisée et de marque qui accepte différents modes de paiement, comme les cartes de crédit et Apple et Google Pay.
Depuis son partenariat avec Zeffy, 42 Strong a vendu plus de 70 000 billets et collecté plus de 148 000 dollars grâce à son formulaire de don. Et le plus beau, c'est que l'organisation a fait en sorte que chaque don soit directement affecté à sa mission. L'organisation a veillé à ce que chaque don soit directement affecté à sa mission, ce qui lui a permis d'économiser plus de 10 000 dollars de frais.
Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.
Vous vous demandez combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ? Apprenez à démarrer gratuitement grâce à nos meilleurs conseils, outils et ressources.