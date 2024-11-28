Créer une association à but non lucratif dans le Michigan est un moyen incroyable de créer un changement durable dans la communauté et au-delà. Mais il peut être difficile de savoir comment s'y prendre.

Dans ce blog, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur la création d'une organisation à but non lucratif dans le Michigan. De la création des statuts au maintien de la conformité année après année, nous aborderons tous les détails.

9 étapes pour créer une organisation à but non lucratif dans le Michigan

‍

Étape 1. Choisir un nom

L'une des étapes les plus fondamentales de la création d'une organisation à but non lucratif dans la plupart des États est le choix d'un nom. Non seulement le nom de votre organisation est crucial pour votre réussite future, mais il est également essentiel pour respecter les réglementations nationales et fédérales.

Lorsque vous réfléchissez au nom de votre association, pensez à la façon dont il reflète ou non votre mission et vos valeurs, et à la façon dont le public et votre public cible le percevront. L'image de marque est essentielle à la réussite de l'association. Veillez donc à choisir un nom qui trouve un écho auprès de votre équipe et du public.

Une fois que vous avez choisi votre nom, assurez-vous qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation en visitant le site web du Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs (LARA).

‍

Étape 2. Nomination d'un agent enregistré

Comme la plupart des États, le Michigan exige des organisations à but non lucratif qu'elles désignent un agent enregistré. Cet agent enregistré peut être considéré comme un représentant de votre organisation qui recevra les documents juridiques de votre organisation.

Lorsque vous choisissez votre agent enregistré, assurez-vous que la personne ou l'entité dispose d'une adresse physique dans le Michigan où les documents peuvent être envoyés pendant les heures de bureau. En outre, que l'agent enregistré soit un employé de l'organisation ou un bénévole, assurez-vous que la personne choisie est fiable et digne de confiance.

‍

Étape 3. Recrutement d'un conseil d'administration et d'une personne morale

Le Michigan exige que les organisations à but non lucratif aient au moins un Incorporator - la personne qui signera les statuts de l'organisation - ainsi que trois administrateurs.

Il n'y a pas d'exigence de résidence ou d'adhésion pour sélectionner les membres du conseil d'administration. Mais il est essentiel de recruter des personnes en qui vous avez confiance et qui apportent une opinion précieuse à votre association. Elles contribueront à orienter la prise de décisions stratégiques au sein de votre organisation.

‍

Étape 4. Rédiger le règlement intérieur

Une fois que vous avez constitué votre société et votre conseil d'administration, il est temps d'organiser une réunion.

Lors de cette réunion de direction, vous élaborerez les statuts qui décrivent les règles et procédures internes régissant les activités de votre association. Bien qu'ils diffèrent d'une organisation à l'autre, ils décrivent souvent les descriptions et les rôles des dirigeants, les politiques en matière de conflits d'intérêts, etc.

En substance, ces règles serviront de base au fonctionnement de votre association.

‍

Étape 5. Obtenir un numéro d'identification de l'employeur (EIN)

Comme dans la plupart des États, les organisations à but non lucratif doivent demander un numéro EIN ou un numéro d'identification de l'employeur fédéral auprès de l'Internal Revenue Service. Ce numéro permettra à votre association d'ouvrir un compte bancaire, de déclarer ses impôts et de rester en règle au fil des ans.

Pour demander votre numéro EIN, la procédure est simple : visitez le site web de l'IRS et remplissez le formulaire SS-4.

‍

Étape 6. Constituez votre association en société

Comme la plupart des États, le Michigan exige des organisations à but non lucratif qu'elles se constituent en société, ce qui leur confère une personnalité juridique. Pour ce faire, vous devez déposer des statuts auprès de la LARA.

‍

Étape 7. Demander le statut d'exonération fiscale

Ensuite, vous devrez demander le statut d'organisme exonéré d'impôt au niveau de l'État et au niveau fédéral. Les formulaires et les règles à respecter sont différents d'un État à l'autre.

Exonération de l'impôt fédéral : Pour demander à être exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, vous devez soumettre le formulaire 1023 ou le formulaire 1023-EZ à l'IRS. Ce formulaire vous demande de fournir des informations sur les activités, la gouvernance, les finances et les programmes proposés par votre organisation à but non lucratif. Une fois l'exonération fiscale fédérale approuvée, votre association pourra recevoir des dons déductibles des impôts.

Exonération de la taxe d'État : Une fois que votre organisation à but non lucratif a reçu l'exonération fiscale fédérale, vous êtes automatiquement exonéré de la taxe de vente de l'État du Michigan. Il n'y a pas d'autres formalités à remplir.

‍

Étape 8. Demander d'autres licences d'exploitation

Si votre association prévoit d'organiser des tombolas, des loteries ou d'autres jeux de hasard dans le cadre de ses activités de collecte de fonds, vous devrez respecter plusieurs autres règles et demander d'autres autorisations.

Pour connaître les critères de qualification et les permis nécessaires, consultez le site web Michigan.gov.

‍

Étape 9. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les documents nécessaires et que vous avez demandé les autorisations adéquates, il est temps de passer à l'action !

Veillez à élaborer un plan de collecte de fonds complet qui identifie les sources de financement potentielles, telles que les subventions, les dons, les parrainages et les événements de collecte de fonds. Une fois que vous êtes prêt à commencer, choisissez un logiciel qui vous permet de collecter des fonds, d'entrer en contact avec des donateurs et d'organiser le tout en un seul endroit.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds grâce à une billetterie gratuite, à la gestion d'événements et à des formulaires de dons personnalisés, tout en se connectant avec leurs donateurs, et ce gratuitement. De l'organisation de loteries et de tirages au sort à la création de formulaires de dons personnalisés avec une image de marque unique, Zeffy ne fait pas payer de frais cachés ou de coûts initiaux aux organisations à but non lucratif. Puissant et facile à utiliser, Zeffy est la solution gratuite idéale pour lancer votre association.

‍

Découvrez comment cette association à but non lucratif du Michigan a collecté plus de 200 000 dollars grâce à Zeffy.

42 Strong, une organisation à but non lucratif du Michigan qui se consacre à l'autonomisation des étudiants par le biais du mentorat entre pairs, est une organisation bien-aimée qui rend hommage à feu Tate Myre, un athlète adolescent local.

Comme beaucoup d'organisations à but non lucratif, l'organisation s'appuie fortement sur des événements de collecte de fonds, tels que son gala annuel, pour soutenir ses programmes et ses initiatives. Elle compte également sur les contributions régulières de sa communauté locale pour l'aider à financer ses formations mensuelles sur la guérison des traumatismes, ses programmes de compétences sociales/émotionnelles, etc.

Cependant, comme beaucoup d'organisations à but non lucratif, l'organisation a eu du mal à trouver une plateforme d'événements et de dons qui leur permette de faire connaître leur cause, de vendre des billets et d'avoir un impact, le tout gratuitement. Lorsque les donateurs donnent, 42 Strong voulait s'assurer que tous les dons allaient directement à la cause, et nulle part ailleurs







Au cours de ses recherches, 42 Strong a trouvé Zeffy, l'une des principales plateformes de billetterie et de collecte de dons pour les organisations à but non lucratif. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy offrait deux solutions clés : la possibilité de vendre des billets personnalisés en ligne et de collecter des dons par le biais d'un formulaire de don de marque, facile à partager - gratuitement.

Grâce à Zeffy, 42 Strong a pu vendre des billets personnalisés pour son gala, y compris des billets de tombola, sur un formulaire de billetterie personnalisé. De plus, ils ont pu créer une page de don personnalisée et de marque qui accepte différents modes de paiement, comme les cartes de crédit et Apple et Google Pay.

Depuis son partenariat avec Zeffy, 42 Strong a vendu plus de 70 000 billets et collecté plus de 148 000 dollars grâce à son formulaire de don. Et le plus beau, c'est que l'organisation a fait en sorte que chaque don soit directement affecté à sa mission. L'organisation a veillé à ce que chaque don soit directement affecté à sa mission, ce qui lui a permis d'économiser plus de 10 000 dollars de frais.

‍

Questions fréquemment posées

‍

Le fondateur d'une organisation à but non lucratif du Michigan peut-il recevoir un salaire ? Oui, le fondateur d'une organisation à but non lucratif du Michigan peut recevoir un salaire s'il est approuvé par le conseil d'administration de l'organisation. Toutefois, les décisions en matière de rémunération doivent être prises de manière transparente et conformément aux statuts de l'association.

‍

Les organisations à but non lucratif du Michigan doivent-elles demander une licence commerciale ? Les organisations à but non lucratif du Michigan n'ont généralement pas besoin d'obtenir une licence commerciale traditionnelle. Toutefois, elles doivent s'enregistrer auprès de la Charitable Trust Section du Michigan Department of Attorney General et se conformer aux lois et réglementations fiscales fédérales et de l'État.

‍

Combien de temps faut-il pour créer une organisation à but non lucratif dans le Michigan ? Le délai de création d'une association à but non lucratif dans le Michigan peut varier en fonction de divers facteurs. Mais, en moyenne, cela peut prendre plusieurs mois. Il est recommandé aux organisations à but non lucratif de prévoir un peu plus de temps lors de la création de leur organisation afin de tenir compte des éventuels retards ou problèmes dans le processus d'enregistrement.

‍

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif dans le Michigan ? Les coûts associés à la création d'une organisation à but non lucratif dans le Michigan peuvent varier. Cependant, il y a quelques coûts communs à connaître : Frais de constitution : Le dépôt des statuts auprès du Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs (LARA) coûte entre 20 et 50 dollars, selon la méthode de dépôt choisie. Assistance juridique : Bien que cela ne soit pas obligatoire, certaines organisations à but non lucratif font appel à une assistance juridique pour rédiger leurs statuts, examiner les documents de constitution en société et s'assurer de leur conformité avec les réglementations nationales et fédérales. Ces frais peuvent varier de quelques centaines à quelques milliers de dollars. Demande de statut d'exonération fiscale : La demande de statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code coûte entre 275 et 600 dollars.

‍

Comment créer une association sans but lucratif avec peu d'argent ? Lancer une association sans argent nécessite une planification minutieuse, mais ce n'est pas impossible. Envisagez de tirer parti de ressources peu coûteuses comme les bénévoles, les dons en nature, les subventions et les partenariats avec des entreprises locales.

Plus important encore, assurez-vous d'utiliser des outils entièrement gratuits comme Zeffy - une plateforme simple et puissante de gestion des dons et des collectes de fonds tout-en-un. Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif n'ont pas à payer de frais initiaux, de frais cachés ou de frais de traitement. Elles peuvent collecter des dons, organiser des événements, communiquer avec les donateurs et même lancer une boutique en ligne sans avoir à débourser un centime.

‍

Combien d'administrateurs faut-il pour une organisation à but non lucratif dans le Michigan ? La loi du Michigan exige un minimum de trois administrateurs pour une société à but non lucratif. Cependant, de nombreuses organisations choisissent d'avoir plus d'administrateurs afin d'apporter des perspectives et des compétences diverses au conseil d'administration. Les administrateurs sont une ressource précieuse pour aider à orienter votre association dans la bonne direction.

‍