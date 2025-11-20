Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment créer une association à but non lucratif

Comment créer une association à but non lucratif au Colorado en 12 étapes [Guide 2024].

20 novembre 2025

Le lancement d'une organisation à but non lucratif peut être une expérience incroyablement excitante et gratifiante, en particulier pour les personnes passionnées par le changement. Mais il est souvent difficile de s'y retrouver, surtout si l'on est nouveau dans le secteur.

Dans ce blog, nous vous expliquons exactement comment créer une organisation à but non lucratif au Colorado, depuis la dénomination de votre organisation jusqu'à la demande d'exonération fiscale de l'État - et même le maintien de la conformité pour les années à venir.

12 étapes pour créer un organisme à but non lucratif au Colorado 

Étape 1. Identifier votre mission et votre objectif

Avant de commencer les formalités administratives, il est essentiel de bien comprendre la mission et l'objectif de votre organisation. Pour nous aider dans notre réflexion, réfléchissez à la réponse à des questions telles que :

Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez commencer à réfléchir à votre mission, à votre vision et à vos objectifs généraux pour créer votre association au Colorado. 

Étape 2. Nommez votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de lui donner un nom. Cette étape ne sert pas seulement à des fins de marketing et d'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus légal de création d'une organisation à but non lucratif au Colorado. 

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Une fois que vous avez trouvé un nom, n'oubliez pas de le rechercher sur le site web du secrétaire d'État du Colorado. Assurez-vous qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation au Colorado et réservez-le si possible.

Troisième étape. Recruter une équipe de direction 

Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation au Colorado. 

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'elles soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, elles vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

Étape 4. Nomination d'un agent enregistré 

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif au Colorado. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux. 

L'agent enregistré doit être situé dans l'État du Colorado et être disponible pendant les heures de bureau afin de recevoir la correspondance légale.

Étape 5. Dépôt des statuts

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif au Colorado est le dépôt des statuts sur le site Web du Secrétariat d'État du Colorado. Ce faisant, vous établirez officiellement votre organisation à but non lucratif en tant qu'entité juridique dans l'État.

Étape 6. Obtenir un EIN

Au Colorado, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande d'exonération fiscale. 

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation. 

Étape 7. Organiser une réunion du conseil d'administration et créer un règlement intérieur

Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et sont conformes aux lois du Colorado sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et les procédures qui régissent le fonctionnement de votre organisation à but non lucratif. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises. 

Il est important de veiller à ce que ces statuts reflètent fidèlement la mission, les valeurs et les objectifs de votre association. Une fois que le conseil d'administration les a finalisés et approuvés, ils doivent être officiellement adoptés lors de toutes les réunions de l'organisation. 

Étape 8. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral 

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.

En fonction de la taille et des activités financières de votre organisation, vous devrez remplir soit le formulaire 1023, soit le formulaire 1023-EZ. La taxe de dépôt du formulaire 1023 est de 600 dollars, tandis que celle du formulaire 1023-EZ est de 275 dollars.

Étape 9. Demande d'identification fiscale pour l'État du Colorado 

Ensuite, vous devrez demander un compte d'identification fiscale pour l'État du Colorado sur le site web du ministère des finances du Colorado. Le formulaire de demande est disponible ici .

Étape 10. Demander l'exonération fiscale de l'État

Pour demander une exonération fiscale, vous devez vous inscrire auprès du Colorado Department of Revenue et obtenir un certificat d'exonération de la taxe sur les ventes. Ce certificat permet à votre association d'effectuer des achats exonérés de taxe pour des activités directement liées à votre mission.

Étape 11. Commencer la collecte de fonds 

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds. 

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy offre gratuitement des fonctions de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion d'événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans faire payer un centime aux associations.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Étape 12. Rester conforme  

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État du Colorado, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif du Colorado a collecté gratuitement plus de 500 000 dollars.

La Get Grounded Foundation est une organisation à but non lucratif du Colorado qui soutient la sensibilisation à la santé mentale des jeunes, en finançant un soutien essentiel à la santé mentale des enfants. Ses efforts soutiennent des programmes de garde-manger mobiles, des programmes de yoga tenant compte des traumatismes, un soutien à la santé mentale par et pour les jeunes LGBTQ+, la thérapie par l'art, et même la thérapie assistée par les chiens et les équidés. Mais pour que ces programmes puissent continuer à fonctionner et à avoir un impact, Get Grounded compte sur les contributions de donateurs touchés par leur histoire.

Pour ce faire, Get Grounded avait besoin d'une solution de don en ligne simple mais puissante qui permettrait aux supporters de contribuer à leur mission tout au long de l'année. En particulier, ils avaient besoin d'un formulaire de don convivial et adapté aux téléphones portables qui offrirait aux donateurs la possibilité de donner autant ou aussi peu qu'ils le souhaitent, et de recevoir des reçus de dons automatiques après leur don. De plus, ils voulaient s'assurer que la plupart, sinon la totalité, des contributions des donateurs aillent directement à leurs programmes et à leurs efforts - et non à des frais de traitement.

C'est alors que Get Grounded a découvert Zeffy, la plateforme de collecte de fonds tout-en-un 100 % gratuite

Depuis son partenariat avec Zeffy en 2023, Get Grounded a lancé quatre campagnes de dons, du Sam Aden Kindness Fund au Sam's Day of Stoke. Grâce à toutes ces campagnes, Get Grounded a pu collecter plus de 500 000 dollars pour ses programmes, sans avoir à payer le moindre frais de traitement.

Non seulement Get Grounded a pu créer des formulaires de don en quelques clics, mais elle a aussi pu promettre à ses supporters que 100 % de leurs contributions iraient directement à leur cause - et pas un centime de moins.

Commencez à collecter gratuitement des fonds pour votre organisation à but non lucratif dans le Colorado 

Que vous soyez une toute nouvelle organisation à but non lucratif cherchant à lancer sa collecte de fonds ou une organisation établie cherchant de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour avoir encore plus d'impact, Zeffy est l'une des meilleures solutions tout-en-un pour répondre à tous vos besoins en matière d'organisation à but non lucratif.

Du suivi et de la gestion des événements aux outils de marketing et d'engagement, en passant par les formulaires de dons personnalisés et même la possibilité de créer une boutique en ligne ou une association à but non lucratif, Zeffy offre tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer un seul centime d'euro.

Simple et puissant - et doté d'une assistance gratuite chaque fois que vous en avez besoin - Zeffy garantit que les dons de vos donateurs vont directement à la cause, et nulle part ailleurs.

Comment créer une organisation à but non lucratif au Colorado FAQs

Le coût de la création d'une organisation à but non lucratif au Colorado peut varier. Cependant, il existe quelques coûts communs à connaître :

  • Frais de dépôt : Ces frais varient généralement entre 50 et 100 dollars, en fonction du type d'organisation et de la méthode de dépôt.
  • Frais juridiques pour la rédaction des statuts et des règlements : Si vous décidez de faire appel à un conseiller juridique, les honoraires peuvent varier en fonction de la complexité de la structure de votre association et des documents qui la régissent.
  • Frais de dossier de l'IRS pour le statut d'exonération fiscale : Si vous demandez le statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, les frais de dossier de l'IRS varient entre 275 et 600 dollars, selon le type de demande (formulaire 1023 ou formulaire 1023-EZ).

    • Au Colorado, les organisations à but non lucratif doivent compter au moins trois membres au sein de leur conseil d'administration. Toutefois, il est généralement recommandé d'avoir un conseil plus large afin d'apporter à l'organisation des perspectives, des compétences et des expertises diverses.

    La création d'une organisation à but non lucratif sans argent nécessite une planification stratégique. Pour réduire les coûts, il convient de prendre en compte les éléments suivants

  • Faire appel à des bénévoles : Faire appel à des bénévoles pour les tâches administratives, la collecte de fonds ou les programmes, afin de réduire les besoins en personnel rémunéré.
  • Recherche de dons en nature et de subventions : Demandez à des entreprises, des particuliers ou d'autres organisations de vous faire don de biens et de services pour soutenir les activités de votre association (par exemple, des locaux ou du matériel). Recherchez également des possibilités de subventions afin de générer un soutien financier gratuit pour la mission de votre association.
  • Tirer parti des partenariats : Recherchez des partenaires potentiels, tels que d'autres organisations à but non lucratif ou communautaires, qui pourraient souhaiter collaborer à des objectifs communs.
  • Tirer parti d'outils et de plateformes gratuits : Assurez-vous d'utiliser des outils de collecte de fonds et d'engagement des donateurs entièrement gratuits, comme Zeffy. Ainsi, vous n'aurez jamais à vous soucier de frais cachés et vous pourrez commencer à avoir un impact immédiatement, sans débourser un centime.

    • Voici quelques moyens pour les fondateurs d'organisations à but non lucratif de se rémunérer :

  • Salaire ou rémunération : Les fondateurs d'organisations à but non lucratif peuvent recevoir un salaire ou un traitement horaire pour leurs services, comme les employés de l'organisation.
  • Remboursement des dépenses : Les fondateurs d'associations peuvent être remboursés pour les dépenses raisonnables et nécessaires encourues dans le cadre de leurs fonctions, telles que les frais de déplacement, les fournitures de bureau et les frais de développement professionnel.
  • Les accords de consultation ou les accords contractuels : Les fondateurs d'organisations à but non lucratif peuvent conclure des accords de conseil ou des accords contractuels avec l'organisation pour fournir des services ou une expertise spécifiques sur la base d'un projet. 

    Rédigé par
    Rachel Ayotte

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

