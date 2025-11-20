Créer une association dans l'Illinois peut être une expérience incroyablement enrichissante, surtout si vous êtes passionné par une cause au sein de votre communauté.

Mais tout comme la création d'une entreprise à but lucratif, la création d'un organisme à but non lucratif demande de la réflexion et des efforts, ainsi qu'un peu de paperasserie. Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il y a à savoir sur la création d'un organisme à but non lucratif dans l'Illinois, afin que vous puissiez commencer à avoir un impact en un rien de temps.

12 étapes pour créer une association à but non lucratif dans l'Illinois

Étape 1. Recherche et planification

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif dans l'Illinois à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :



Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.



Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif du pays de l'Illinois qui travaillent dans des domaines similaires ou abordent des questions similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.



Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.

Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.

Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

Étape 2. Nommez votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais c'est aussi une partie cruciale du processus légal de création d'une organisation à but non lucratif dans l'Illinois.

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future

Conformément aux règles de l'État de l'Illinois, vous devrez également inclure les mots "corporation", "company", "incorporated" ou "limited", ou une abréviation de l'un de ces mots, dans votre nom.

Une fois que vous avez déterminé votre nom, recherchez-le sur le site web du secrétaire d'État de l'Illinois pour vous assurer qu'aucune autre organisation ne le possède. Selon les règles de l'État de l'Illinois, vous devez avoir un nom unique.

Troisième étape. Recruter une équipe de direction

Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation dans l'Illinois.

Le fondateur : Les organisations à but non lucratif doivent recruter au moins un fondateur qui sera chargé de signer les statuts.

Administrateurs : Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui vous aideront à prendre des décisions stratégiques.

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'elles soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, elles vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

Étape 4. Nomination d'un agent enregistré

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif dans l'Illinois. Par essence, un agent enregistré agit comme un point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.

L'agent enregistré doit être situé dans l'Illinois et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

Étape 5. Déposer les statuts

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une association à but non lucratif dans l'Illinois est le dépôt des statuts sur le site Web du secrétaire d'État de l'Illinois. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.



Les associations peuvent déposer les statuts par courrier (50 $), par télécopie ou en ligne (75 $).

Étape 6. Obtenir un EIN

Dans l'Illinois, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour ouvrir des comptes bancaires, embaucher des employés et demander le statut d'exonération fiscale.

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation.

Étape 7. Rédiger le règlement intérieur

Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et sont conformes aux lois de l'Illinois sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.

Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :

Utiliser un langage clair et concis : Le langage doit être facile à comprendre pour tous les membres du conseil d'administration et les parties prenantes. Évitez le jargon et les termes trop complexes.

Soyez exhaustif : vos statuts doivent couvrir tous les aspects essentiels de la gouvernance de votre organisation, y compris la structure du conseil d'administration, les rôles des dirigeants, les procédures de réunion, les processus de prise de décision et les mécanismes de résolution des conflits.

Alignement des statuts sur la mission et les valeurs : Veiller à ce que les statuts reflètent et soutiennent les objectifs de l'organisation.

Tenir compte de la flexibilité : Prévoir des dispositions permettant de modifier les statuts en fonction de l'évolution et de la croissance de l'organisation.

Définir la structure et les responsabilités du conseil d'administration : Définir clairement le conseil d'administration, ses qualifications, son mandat et ses responsabilités.

Déterminer les procédures de réunion : Détaillez la fréquence, les exigences en matière de notification, le quorum, les procédures de vote, etc.

Aborder la question des finances : Établir des lignes directrices pour la budgétisation, la comptabilité et les exigences en matière de rapports.

Élaborer une politique en matière de conflits d'intérêts : Inclure une politique en matière de conflits d'intérêts qui exige des membres du conseil d'administration et des dirigeants qu'ils divulguent tout conflit d'intérêts et qu'ils s'abstiennent de voter sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou financier.

Inclure des procédures de dissolution : Inclure des dispositions relatives au processus de distribution des actifs et de liquidation des affaires conformément à la législation de l'État et aux réglementations de l'IRS.

Étape 8. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.



Statut d'exonération fiscale fédérale : Remplissez le formulaire 1023, Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (demande de reconnaissance d'exonération en vertu de l'article 501(c)(3) du code des impôts). Vous devrez fournir des informations détaillées sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association.

Statut d'exonération fiscale de l'État : Si votre société bénéficie d'une exonération de l'impôt fédéral, vous êtes automatiquement exonéré de l'impôt sur le revenu de l'Illinois. Pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur les ventes, remplissez le formulaire REG-1 en ligne, par courrier ou en personne auprès du ministère du revenu de l'Illinois.

Étape 9. Enregistrement pour la collecte de fonds à des fins caritatives

Ensuite, votre association devra s'enregistrer pour la collecte de fonds à des fins caritatives. Cette étape n'est pas obligatoire dans tous les États, mais elle l'est dans l'Illinois. Votre association doit s'enregistrer dans les six mois qui suivent le dernier exercice fiscal - il vous en coûtera 15 dollars.

Étape 10. Obtenir les autres permis et licences nécessaires

Une fois que vous avez rempli toutes les formalités nécessaires, vous devez déterminer si vous avez besoin d'autres permis.

Par exemple, si votre association a l'intention d'utiliser des jeux de hasard (tels que des loteries) dans le cadre de ses activités de collecte de fonds, vous devrez obtenir une autorisation spéciale auprès de l'Illinois Department of Revenue - Office of Bingo and Charitable Games (Bureau du bingo et des jeux de bienfaisance). Vous devez également vous conformer à la loi sur les jeux de bienfaisance de l'Illinois (Illinois Charitable Games Act).

Étape 11. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion d'événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans faire payer un centime aux associations.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Étape 12. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de l'Illinois, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et étatiques tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :



Tenir des registres : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.



Dépôt des rapports annuels : Déposer des rapports annuels auprès de l'IRS pour maintenir le statut juridique et l'exonération fiscale de votre association.



Rester informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État de l'Illinois qui affectent les organisations à but non lucratif. Participez aux sessions de formation, aux ateliers et aux webinaires pour vous informer sur les meilleures pratiques et les exigences en matière de conformité.

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif de l'Illinois a levé 50 000 dollars gratuitement.

Germaine Catholic School - une association à but non lucratif de l'Illinois qui se consacre à l'éducation des enfants de la communauté - avait besoin d'une solution créative pour collecter des fonds pour ses programmes. Alors que ses sympathisants étaient habitués aux dons ponctuels et récurrents, l'association souhaitait faire bouger les choses afin de stimuler l'engagement des sympathisants et d'augmenter le nombre de dons.

Plus précisément, l'école catholique Sainte Germaine souhaitait vendre des billets de tombola. Le grand prix ? Deux billets pour le spectacle Eras Tour de Taylor Swift. Cependant, lorsqu'elle a cherché un logiciel de vente de billets de tombola, l'école a constaté que la plupart des solutions étaient assez coûteuses et peu conviviales. La plupart, si ce n'est toutes, s'accompagnaient de frais d'installation, de frais mensuels et de frais de traitement. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy - la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite.

Grâce à Zeffy, l'école catholique Sainte Germaine a pu créer un site de vente de billets de tombola personnalisé où les supporters pouvaient acheter autant de billets qu'ils le souhaitaient - sans payer de frais de traitement. De plus, elle a pu accéder à la suite d'outils gratuits de Zeffy pour la collecte de fonds, y compris les reçus de dons automatiques, les formulaires de dons personnalisés, la billetterie et la gestion d'événements, et bien d'autres choses encore.

Au total, St. Germaine a pu collecter 50 000 dollars et économiser 2 500 dollars de frais grâce à Zeffy.

Commencez à collecter des fonds gratuitement avec Zeffy

Que vous soyez une toute nouvelle organisation à but non lucratif cherchant à lancer sa collecte de fonds ou une organisation établie cherchant de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour avoir encore plus d'impact, Zeffy est l'une des meilleures solutions tout-en-un pour répondre à tous vos besoins en matière d'organisation à but non lucratif.

Du suivi et de la gestion des événements aux outils de marketing et d'engagement, en passant par les formulaires de dons personnalisés et même la possibilité de créer une boutique en ligne ou une association à but non lucratif, Zeffy offre tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer un seul centime d'euro.

Simple et puissant - et doté d'une assistance gratuite chaque fois que vous en avez besoin - Zeffy garantit que les dons de vos donateurs vont directement à la cause, et nulle part ailleurs.

Comment créer une organisation à but non lucratif dans l'Illinois FAQs

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif dans l'Illinois ? Le prix de la création d'une organisation à but non lucratif dans l'Illinois peut varier. Cependant, il y a quelques coûts communs à connaître : Frais de constitution : Pour créer une organisation à but non lucratif dans l'Illinois, vous devez déposer des statuts auprès du secrétaire d'État de l'Illinois. Les frais de dépôt des statuts sont généralement compris entre 50 et 75 dollars, en fonction de la méthode de dépôt choisie. Frais juridiques : De nombreuses organisations choisissent de demander une assistance juridique lors de la constitution d'un organisme à but non lucratif. Si vous décidez de faire appel à une assistance juridique, cela peut coûter de quelques centaines à quelques milliers de dollars. Frais de dossier de l'IRS : Les frais de dossier pour le formulaire 1023 sont basés sur les recettes brutes annuelles de l'organisation et varient généralement entre 275 et 600 dollars. Le formulaire 1023-EZ est soumis à des frais moins élevés, actuellement de 275 $. Frais d'agent enregistré : Certaines organisations font appel à des services professionnels d'agents enregistrés, qui facturent généralement des frais annuels allant de 50 à 300 dollars. Enregistrement des œuvres de bienfaisance : Les organisations à but non lucratif de l'Illinois doivent payer 15 dollars par an pour pouvoir solliciter des contributions caritatives auprès du public. Licence de jeux de bienfaisance : les organisations à but non lucratif de l'Illinois doivent payer 400 dollars pour pouvoir utiliser des jeux de hasard dans le cadre d'une collecte de fonds.

Comment créer une association sans but lucratif avec peu d'argent ? La création d'une organisation à but non lucratif sans argent nécessite une planification stratégique. Pour réduire les coûts, il convient de prendre en compte les éléments suivants Faire appel à des bénévoles : Faire appel à des bénévoles pour les tâches administratives, la collecte de fonds ou les programmes, afin de réduire les besoins en personnel rémunéré. Recherche de dons en nature et de subventions : Demandez à des entreprises, des particuliers ou d'autres organisations de vous faire don de biens et de services pour soutenir les activités de votre association (par exemple, des locaux ou du matériel). Recherchez également des possibilités de subventions afin de générer un soutien financier gratuit pour la mission de votre association. Tirer parti des partenariats : Recherchez des partenaires potentiels, tels que d'autres organisations à but non lucratif ou communautaires, qui pourraient souhaiter collaborer à des objectifs communs. Tirer parti d'outils et de plateformes gratuits : Assurez-vous d'utiliser des outils de collecte de fonds et d'engagement des donateurs entièrement gratuits, comme Zeffy. Ainsi, vous n'aurez jamais à vous soucier de frais cachés et vous pourrez commencer à avoir un impact immédiatement, sans débourser un centime.

Combien de temps faut-il pour créer une organisation à but non lucratif dans l'Illinois ? Le délai de création d'une organisation à but non lucratif dans l'Illinois peut varier en fonction de plusieurs facteurs : Préparation et planification : Cette phase initiale consiste à effectuer des recherches, à définir une mission et une vision, à recruter des membres du conseil d'administration, à rédiger des statuts et à effectuer d'autres préparatifs nécessaires. La durée de cette phase peut varier en fonction du niveau de préparation de l'organisation et de la disponibilité des ressources. Constitution en société : L'étape suivante consiste à déposer les statuts auprès du secrétaire d'État de l'Illinois afin de créer officiellement l'organisation à but non lucratif. Le délai de traitement des statuts peut varier de quelques jours à quelques semaines, en fonction du volume de demandes et de la méthode de soumission (par exemple, en ligne ou par courrier). Obtention du statut d'exonération fiscale fédérale : Si l'organisation a l'intention de demander le statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, elle devra remplir le formulaire 1023 ou le formulaire 1023-EZ auprès de l'IRS. Le délai de traitement de ces demandes peut varier, mais il faut généralement plusieurs mois à l'IRS pour examiner et approuver la demande. Dans l'ensemble, le processus de création d'une organisation à but non lucratif dans l'Illinois peut prendre de plusieurs mois à plus d'un an, en fonction des circonstances spécifiques de l'organisation et de l'efficacité du processus de demande. Il est important que les organisations planifient à l'avance au cas où les processus seraient retardés.

Combien de membres du conseil d'administration sont nécessaires pour une organisation à but non lucratif dans l'Illinois ? L'État de l'Illinois exige que toutes les organisations à but non lucratif aient au moins trois administrateurs.

‍