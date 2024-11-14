Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Lois sur les tombolas dans l'Illinois : Les tombolas sont-elles légales ? [2024]
Lois sur les tombolas

Lois sur les tombolas dans l'Illinois : Les tombolas sont-elles légales ? [2024]

14 novembre 2024

Aux États-Unis, les tombolas, les tirages au sort et les loteries en ligne sont régis par les différents États. Chaque État dispose de règles en matière de tombolas qui déterminent ce qui est considéré comme une tombola, les organisations autorisées à organiser une tombola et les conditions à remplir pour organiser des tombolas en toute légalité dans l'État.

Certains États rendent les choses un peu plus compliquées que d'autres à des fins légales. Néanmoins, les organisations à but non lucratif qui organisent des événements de billetterie tels que des tombolas finissent souvent par organiser plus d'une tombola par an, et certaines des campagnes les plus importantes de Zeffy sont des tombolas. Les tombolas d'AKA permettent de récolter beaucoup d'argent pour les organisations à but non lucratif qui les organisent.

Alors, oui, la première tombola que vous organisez peut prendre du temps et prêter à confusion, mais le temps et l'énergie investis en valent finalement la peine. De plus, les tombolas sont un excellent moyen de mélanger votre portefeuille de campagnes de collecte de fonds et, en prime, elles attirent de nouveaux donateurs vers votre association.

 Bien entendu, nous sommes là pour vous aider en vous expliquant comment organiser une tombola sur Zeffy. Nous avons même quelques conseils sur la façon de vendre des billets de tombola.

D'accord, examinons la loi sur la loterie de l'Illinois et les règles des tirages au sort.

Définition d'une tombola dans l'Illinois en vertu de la loi sur les jeux vidéo (Video Gaming Act)

La loi sur les jeux vidéo de l'Assemblée générale de l'Illinois et la loi sur les tombolas et les tournois de poker de l'Illinois sont les meilleurs guides pour définir une tombola dans l'Illinois.

Une tombola est une forme de loterie dans laquelle un joueur paie quelque chose de valeur pour avoir une chance de gagner - représentée et différenciée par un numéro ou une combinaison de numéros. Les chances de gagner sont déterminées par un tirage au sort ou par d'autres méthodes basées sur un élément de hasard, conformément à la loi de l'Illinois sur les tombolas et les tournois de poker.

Découvrez nos meilleurs conseils sur l'organisation d'une tombola pour votre organisation à but non lucratif.

Faut-il une licence pour organiser une tombola dans l'Illinois ?

Oui, c'est le cas. Il est illégal d'organiser une tombola dans l'Illinois sans être titulaire d'une licence conformément à la loi sur les tombolas et au respect de la loi par l'Illinois Gaming Board. Une telle personne peut faire l'objet d'infractions au code pénal, que nous aborderons plus loin.

Comment une organisation à but non lucratif peut-elle demander une licence de tombola dans l'Illinois ?

Les licences de tombola délivrées conformément à la loi de l'Illinois sont contrôlées par les comtés ou les municipalités. Par conséquent, si votre association prévoit d'organiser une tombola, vous devez en faire la demande auprès de votre comté ou de votre municipalité.

Les licences de tombola délivrées conformément à la loi de l'Illinois sont contrôlées par les comtés ou les municipalités. Par conséquent, si votre association prévoit d'organiser une tombola, un membre de bonne foi doit en faire la demande auprès de votre comté ou de votre municipalité.

Téléchargez le formulaire officiel de demande de licence de tombola de l'Illinois (PDF) - un moyen rapide de vous assurer que votre organisation à but non lucratif est sur la bonne voie en matière de conformité locale.

Combien de tombolas un organisme à but non lucratif peut-il organiser ?

L'État de l'Illinois autorise les municipalités et les comtés à définir le nombre de tombolas qu'une organisation à but non lucratif peut organiser pendant la durée de sa licence.

L'inscription d'une association à but non lucratif à une tombola dans l'Illinois est-elle payante ?

Les droits de licence pour les opérateurs de jeux de bienfaisance varient en fonction du comté et de la municipalité, ainsi que du montant du prix attribué lors d'une tombola. 

Exemples de redevances pour les licences de tombola dans l'Illinois :

Maintenant que les choses sont claires, qui est autorisé à organiser une tombola dans l'Illinois ?

Qui peut organiser une tombola dans l'Illinois ?

Les seules organisations qui peuvent organiser une tombola dans l'Illinois sont les suivantes :

1. Les organisations religieuses, caritatives, syndicales, commerciales, fraternelles, éducatives et d'anciens combattants de bonne foi, ou d'autres organisations à but non lucratif de bonne foi qui :

2. Une organisation de collecte de fonds à but non lucratif dont la municipalité ou le comté détermine qu'elle est organisée pour fournir une aide financière à un individu ou à un groupe d'individus souffrant de difficultés financières extrêmes en raison d'une maladie, d'un handicap, d'un accident ou d'une catastrophe.

3. Tous les organismes chargés de l'application de la loi et les associations qui représentent les fonctionnaires chargés de l'application de la loi.

4. Toutes les agences et associations de protection contre l'incendie qui représentent les responsables de la protection contre l'incendie.

5. Un comité politique autorisé à organiser une tombola doit d'abord recevoir une licence approuvée par le State Board of Elections et n'avoir aucun membre considéré comme n'étant pas de bonne moralité. La totalité du produit net d'une tombola doit être exclusivement consacrée aux objectifs légaux du comité politique autorisé à organiser ce jeu.

‍En outre, les organisations éligibles ne doivent pas être redevables au State Board of Elections d'une pénalité civile impayée autorisée par les sections 9-3, 9-10 et 9-23 du code pénal, ni faire l'objet d'une réclamation non résolue au moment de leur demande de licence pour la tenue d'une tombola.

Législation locale sur les tombolas

L'Illinois compte 103 comtés et plus de 1 000 municipalités. Nous n'allons donc pas entrer dans les détails de chacun d'entre eux pour l'instant. Toutefois, l'État de l'Illinois fournit des lignes directrices générales que chaque comté et chaque municipalité doivent suivre lorsqu'ils établissent leurs règles et réglementations.

Chaque municipalité ou comté doit définir clairement les éléments suivants dans sa demande de licence de tombola :

Il est bon de savoir que la totalité du produit net de la tombola que vous organisez doit être utilisée par votre association et servir à sa mission.

Pouvez-vous vendre des billets de tombola en ligne dans l'Illinois en utilisant les formulaires de billetterie de Zeffy ?

Oui et non. La possibilité pour une organisation à but non lucratif de vendre des billets de tombola en ligne est déterminée, vous l'aurez deviné, par les différents comtés et municipalités.

En plus de la vente de billets de tombola en ligneZeffy peut aider votre association :

Apprenez à vendre des billets de tombola pour atteindre un plus grand nombre de participants.

L'État de l'Illinois vous autorise à utiliser l'internet pour.. :

L'État de l'Illinois exige que les organisations à but non lucratif conservent pendant trois (3) ans tous les talons des billets de tombola, les recettes brutes, les dépenses et le produit net de chaque tombola organisée par l'organisation.

Découvrez comment Zeffy peut vous aider à organiser vos événements de collecte de fonds.
Inscrivez-vous à l'une de nos démonstrations quotidiennes.

Ce qu'il faut inclure dans les billets de la tombola de votre association

Bien que cela ne soit pas écrit, nous recommandons que les billets imprimés soient munis d'un coupon ou d'un talon détachable et que le billet et son coupon ou talon soient marqués d'un numéro unique et correspondant.

Vous pouvez acheter des billets préétablis ou vous inspirer de notre exemple de billet :

Si vous avez besoin d'aide, consultez notre guide complet sur la création de billets de tombola.

Après la tombola de votre association

Le travail ne s'arrête pas une fois que les gagnants ont été tirés au sort. Nous savons, nous savons, si seulement c'était aussi simple. Mais les gouvernements aiment la paperasse, et l'Illinois n'échappe pas à la règle.

L'État de l'Illinois exige que votre organisation à but non lucratif respecte les règles suivantes si vous envisagez d'organiser des tombolas :

Un peu plus d'informations sur les formalités administratives :

Organisez votre tombola en ligne gratuitement sur Zeffy dès aujourd'hui, toujours 100% gratuite.

Lois sur les tombolas dans l'Illinois : FAQ

Vous pouvez organiser une tombola dans l'Illinois si vous êtes une organisation titulaire d'une licence de tombola valide et si vous respectez toutes les règles et exigences locales. Les organisations à but non lucratif peuvent organiser une tombola une fois qu'elles ont obtenu une licence dans la ville ou le comté où elles prévoient d'organiser leur événement.
Les règles et réglementations applicables à une tombola caritative conforme dans l'Illinois dépendent de la municipalité concernée.

La différence juridique entre une tombola et un tirage au sort réside dans le fait que les participants paient ou non pour participer et dans la manière dont les gagnants sont finalement désignés.
Dans l'Illinois, une tombola est une loterie ou un jeu de hasard utilisé pour collecter des fonds, sous réserve de certaines restrictions. Les gagnants d'une tombola sont généralement désignés par tirage au sort ou par une autre méthode basée sur un élément de hasard. Une tombola ne comprend pas d'épreuve "d'adresse" et ne peut pas non plus être déterminée par le résultat d'un événement sportif public.
Bien qu'une tombola puisse être un tirage au sort dans l'Illinois, toutes ne sont pas des tombolas. Le terme "tirage" est utilisé de manière plus large pour désigner tout concours dont les gagnants sont sélectionnés de manière aléatoire. La participation peut être gratuite.

Une tombola peut être considérée comme une forme de jeu d'argent en vertu de la loi de l'Illinois en raison de ses trois composantes : la contrepartie (les participants paient pour participer en achetant des billets), le hasard (les gagnants sont sélectionnés de manière aléatoire) et le prix (un prix est décerné).
C'est pourquoi vous devez vous assurer que rien n'est fait sans une licence de tombola valide dans l'Illinois. Le respect des lois locales en vigueur dans votre comté ou votre municipalité vous aidera à vous mettre en conformité.

Les tombolas doivent être exemptes de :

  • Personnes pratiquant des jeux d'argent illégaux
  • Mise en lumière d'un promoteur de jeux d'argent
  • Les manquements aux règles sont finalement déterminés par les autorités locales
  • Poker organisé en violation de la loi sur les tombolas
  • Toute personne définie comme un joueur professionnel
  • Manipulation de tout prix attribué en dehors de toute chance équitable
  • Association à des comités politiques qui manquent de moralité

    • Le Riverboat Gambling Act régit les modifications apportées aux lois relatives aux jeux d'argent dans l'État de l'Illinois. Elle permet d'informer chaque organe directeur local des règles applicables aux casinos fluviaux. Les organisations autorisées à organiser des tombolas et des tournois de poker ne sont pas concernées par cette loi.

    Un comité politique autorisé à organiser une tombola doit respecter les règles suivantes :

  • Aucun membre du comité ne peut être condamné pour crime.
  • Aucun membre du comité ne peut être ou avoir été un joueur professionnel ou un promoteur de jeux d'argent.
  • Le comité ne peut avoir de responsable qui ne jouisse pas d'une bonne moralité.
  • Le comité ne peut avoir aucun dirigeant qui soit également dirigeant d'une entreprise dans laquelle une personne répondant aux conditions susmentionnées (condamnation pour crime, promoteur de jeux d'argent ou mauvaise moralité) a un intérêt patrimonial, équitable ou de crédit ou est employée.
  • Le comité ne peut impliquer dans la gestion ou l'exploitation de la tombola aucune personne répondant aux conditions susmentionnées (délit, jeu ou moralité).
  • Le comité ne peut pas être redevable d'une amende civile impayée à la commission électorale de l'État ou avoir une demande d'amende civile non résolue.
  • Le comité doit être à jour de tous les dépôts requis en vertu de l'article 9 du code électoral, aucun rapport ou document n'étant en retard de plus de 10 jours.

    • La déclaration de vos recettes nettes passe par le suivi de votre loterie. Une plateforme de tombola comme Zeffy peut vous aider à maintenir des enregistrements précis et en temps réel de chaque billet de tombola vendu afin d'assurer la conformité avec les lois locales en vigueur.
    Chaque fois que vous organisez une tombola, vous devez pouvoir accéder facilement aux informations relatives aux billets, aux gagnants et aux prix attribués à des fins légales. Ces rapports, ainsi que votre demande de licence valide, vous permettront de rester en conformité et de tirer le meilleur parti de votre événement.
    Organisez une tombola 100 % gratuite avec un suivi sur lequel vous pouvez compter grâce à Zeffy.

    Rédigé par
    David Purkis

    Continuez à apprendre (nos sources) :

    1. Loi sur les jeux vidéo de l'assemblée générale de l'Illinois

    2. Loi sur les tombolas et les courses de poker

    2. Tombolas : La différence entre la collecte de fonds et les jeux d'argent dans l'Illinois.

    Continuez à lire :

    Lois sur les tombolas
    Réglementation des tombolas aux États-Unis, par État : Directives juridiques pour les organisations à but non lucratif et 501(c)3

    Consultez les règles et réglementations relatives aux tombolas 501c3 dans votre État. Apprenez comment organiser votre tombola à but non lucratif en toute légalité.

    En savoir plus

