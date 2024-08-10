Créer une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) est une chose, mais maintenir son statut d'exonération fiscale exige une compréhension approfondie des aspects financiers et de la comptabilité.

On pense souvent à tort que les organisations à but non lucratif ne paient pas d'impôt fédéral sur leurs revenus, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'Internal Revenue Service (IRS) précise que tout revenu non lié à la finalité caritative déclarée d'une organisation à but non lucratif est imposable. Comme leur nom l'indique, ces revenus entrent dans la catégorie des revenus imposables des entreprises non liées (unrelated business taxable income ou UBTI).

Il y a de nombreuses nuances à apporter à l'UBTI, telles que les exemptions, les revenus pris en compte dans cette catégorie, et bien d'autres choses encore. Ce guide vous aidera à mieux comprendre l'UBTI et à éviter à votre association des problèmes juridiques.

‍

Table des matières

Qu'est-ce que l'UBTI ?

Exemples de revenus professionnels non liés

Avantages et inconvénients des revenus d'entreprise non liés pour les organisations à but non lucratif

Quelles sont les exceptions à l'UBTI ?

Quel est le montant du revenu d'entreprise non lié qu'un organisme à but non lucratif peut avoir ?

Imposition de l'UBTI pour les organisations à but non lucratif

Organismes assujettis à la taxe

Quels sont les types de revenus exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ?

Réflexions finales sur l'UBTI

FAQ sur l'UBTI

‍

Qu'est-ce que l'UBTI ?

L'UBTI est le revenu qu'un organisme exonéré d'impôt, tel qu'une association caritative ou un organisme à but non lucratif, tire d'activités qui ne correspondent pas à son objectif principal.

La publication 598 de l'IRS explique que l'UBTI provient d'une activité commerciale régulière non liée à l'objectif caritatif, éducatif ou autre de l'organisation.

L'objectif est d'empêcher les organisations à but non lucratif, les églises ou d'autres organisations d'utiliser leur statut d'exonération fiscale pour réaliser des bénéfices en vendant des produits et des services. La taxe est applicable même si l'organisation utilise les bénéfices réalisés pour améliorer la situation de la communauté.

Cela ne signifie pas que l'IRS vous empêche de gagner des revenus commerciaux non liés. Vous pouvez générer des fonds à partir de divers commerces ou entreprises, mais vous devez remplir correctement les formulaires et les rapports annuels appropriés afin de conserver votre statut d'exonération fiscale.

Voici comment déposer vos rapports financiers et vous conformer à la réglementation en vigueur :

Si vous gagnez 1 000 $ ou plus d'une entreprise non liée, vous devez remplir le formulaire 990-T de l'IRS et payer l'impôt.

‍

Si votre association prévoit de payer 500 $ ou plus d'impôts pour l'année, vous devez payer des impôts estimés trimestriels. Consultez le formulaire 990-W de l'IRS pour connaître le montant de l'impôt à payer.

Notez que les formulaires 990-T et 990-W sont distincts de la déclaration annuelle de votre organisation. Vous devez produire les formulaires suivants en fonction de la taille de votre organisation :

Formulaire 990: Pour les grandes organisations dont les recettes brutes sont supérieures à 200 000 dollars ou dont le total des actifs est supérieur à 500 000 dollars.

Formulaire 990-EZ: pour les organisations de taille moyenne dont les recettes brutes sont inférieures à 200 000 dollars et les actifs inférieurs à 500 000 dollars.

Formulaire 990-N - Avis électronique (e-Postcard) : Petites organisations dont les recettes brutes sont inférieures ou égales à 50 000 dollars.

Formulaire 990-PF: ce formulaire est réservé à toutes les fondations privées.

‍

Exigences de l'IRS en matière d'UBTI

Pour être considérés comme des revenus imposables non liés à une entreprise, les revenus doivent répondre aux critères suivants :

Commerce ou entreprise : L'activité doit concerner un commerce ou une entreprise qui vend des biens ou des services.

L'activité doit concerner un commerce ou une entreprise qui vend des biens ou des services. Exercée de manière régulière : L'activité ne peut pas être un événement ponctuel ; elle doit être exercée sur une période et avec une continuité similaires à celles d'une entreprise à but lucratif.

: L'activité ne peut pas être un événement ponctuel ; elle doit être exercée sur une période et avec une continuité similaires à celles d'une entreprise à but lucratif. Pas de lien substantiel: Cette activité doit être significativement non liée à l'objectif principal de l'organisation, qui est à la base de son statut d'exonération fiscale.

‍

Exemples de revenus professionnels non liés

Exemple 1 : Manifestations de collecte de fonds conformes à votre mission

Supposons que vous ayez créé une organisation de sauvetage d'animaux dont la mission est de sauver, de réhabiliter et de trouver des foyers pour les animaux abandonnés et maltraités.

Votre organisation à but non lucratif souhaite soutenir ces objectifs et organise des événements trimestriels de collecte de fonds, pour lesquels un droit d'entrée de 15 $ par participant est demandé. Ces manifestations comprennent des frais d'adoption d'animaux de compagnie, des séminaires éducatifs sur les soins aux animaux et des activités communautaires adaptées aux animaux de compagnie.

Votre association organise des événements trimestriels de collecte de fonds avec une fenêtre de vente de billets de 60 jours.

Examinons cette activité à la lumière des critères de l'UBTI. La vente de billets est une activité commerciale normale, mais elle soutient directement la mission de sauvetage et d'éducation des animaux de votre organisation.

Étant donné que ces événements sont étroitement liés aux objectifs de bienfaisance de votre organisation, il est peu probable que les revenus générés soient assujettis à l'impôt sur le revenu des entreprises non liées. Cela montre que les activités qui contribuent à la réalisation des objectifs de votre organisation ne donnent généralement pas lieu à l'application de l'impôt sur le revenu des entreprises non liées.

‍

Exemple 2 : Événements communautaires non liés déclenchant l'UBTI

Supposons que la même organisation de protection des animaux commence à soutenir ses activités par d'autres types d'événements de collecte de fonds. Ces événements comprennent une foire communautaire générale avec des camions de nourriture, des vendeurs d'art et des spectacles de musique.

Bien que votre organisation fasse la promotion de sa mission lors de ces événements, les principales activités génératrices de revenus - les food trucks et la musique live - ne sont pas liées à son objectif principal. Les billets vendus pour ces événements sont disponibles au même prix de 15 dollars et les événements sont organisés régulièrement.

Toutes les conditions sont les mêmes, mais les activités sont menées régulièrement et sont différentes - elles ne soutiennent pas directement la mission de votre organisation qui consiste à sauver et réhabiliter des animaux ou à éduquer le public sur le bien-être des animaux.

Cela signifie que les revenus générés par ces ventes de billets seront soumis à l'impôt sur le revenu des entreprises non liées.

‍

Avantages et défis du revenu d'entreprise non lié pour les organisations à but non lucratif

ubti Avantages Défis Offre une liberté financière à l'organisation à but non lucratif

Il n'y a pas de restrictions, ce qui permet à l'organisation de devenir autonome.

Elle ajoute de multiples sources de revenus pour aider l'organisation à devenir plus stable financièrement et plus résistante.

Améliorer la réputation de l'organisation et accroître sa visibilité au sein de la communauté Nécessité d'une étude de marché approfondie, d'un plan d'affaires détaillé et de projections financières

Demande un investissement en temps important

Augmentation de la charge de travail des membres du conseil d'administration, du personnel et des bénévoles

Nécessité d'une gestion compétente axée sur l'esprit d'entreprise

implique des coûts initiaux importants en termes de personnel, d'inventaire et de marketing

‍

Quelles sont les exceptions à l'UBTI ?

Revenu passif

Les revenus passifs comprennent les dividendes, les intérêts, les rentes, les redevances, les loyers de biens immobiliers et les plus-values immobilières. Dans le cadre de l'UBTI, toutes ces sources de revenus sont exonérées d'impôt.

‍

Activités organisées par des bénévoles

Si la plupart des fonds collectés proviennent d'activités ou d'événements organisés par des bénévoles, les revenus de ces activités peuvent ne pas être considérés comme des ITU. Il convient de noter que le personnel rémunéré ne doit pas être substantiellement impliqué dans l'activité.

Supposons que vous organisiez un tournoi de jeux organisé et géré par des bénévoles. Cela implique la vente de billets, mais comme il s'agit d'un tournoi organisé par des bénévoles, les recettes peuvent être considérées comme des revenus non liés à l'activité de l'entreprise.

‍

Service de commodité

Les revenus provenant d'activités offrant des commodités et des avantages aux membres, aux étudiants, aux employés ou aux dirigeants de l'association entrent dans cette catégorie d'exonération fiscale.

Par exemple, une cafétéria universitaire située sur le campus et offrant des services aux étudiants et au personnel n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

‍

Vente d'articles donnés ou de parrainages

Les articles de grande valeur vendus par l'intermédiaire d'un magasin d'occasion ou d'une vente aux enchères à but non lucratif bénéficient également d'une exonération d'impôt au titre du régime UBTI. Un parrainage qui n'implique pas d'avantages substantiels en retour et qui ne comporte qu'une reconnaissance du parrain n'est pas une ITUO.

‍

Quelques activités de jeu

Les revenus générés par les collectes de fonds sous forme de bingo ne tombent pas sous le coup de l'UBTI. Il est à noter que le fait de proposer plusieurs jeux de hasard tous les soirs, comme dans un casino, peut donner lieu à un contrôle de l'IRS.

Lorsque vous organisez de telles activités, lisez les règlements et respectez les règles de l'IRS relatives à l'UBTI.

‍

Recettes provenant des congrès et des foires commerciales

Les congrès et les salons professionnels peuvent être exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sous certaines conditions.

Les lignes directrices de l'IRS stipulent que les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une exemption si les activités du salon professionnel sont secondaires par rapport à leurs objectifs d'exemption. L'événement doit être en rapport avec les principaux objectifs de l'association, susciter l'intérêt, informer les gens sur les évolutions du secteur, etc.

L'organisation à but non lucratif doit éviter d'organiser le salon principalement dans un but lucratif.

‍

Quel est le montant du revenu d'entreprise non lié qu'un organisme à but non lucratif peut avoir ?

Votre association doit payer les impôts requis sur tout revenu provenant d'activités non liées de 1 000 $ ou plus. Au-delà, il n'y a pas de limite de revenus spécifique que les associations doivent respecter.

N'oubliez pas que l'étendue des activités commerciales non liées doit représenter une part raisonnable de l'ensemble des missions de votre organisation.

L'IRS autorise les organisations non lucratives exonérées d'impôt à générer des revenus commerciaux non liés pour soutenir leur mission et leur objectif. Cela ne signifie pas que les organisations à but non lucratif peuvent s'engager dans des activités commerciales en vertu de leur statut d'organisation exonérée d'impôt.

Vous devez respecter les exigences de l'IRS, et si le pourcentage de revenus non liés générés par votre association est trop élevé, vous risquez de perdre votre statut d'exonération fiscale.

L'IRS prend en compte les scénarios uniques de chaque organisation lorsqu'il s'agit de leur revenu d'entreprise non lié. Il vérifie les rapports financiers de l'organisation et applique le "commensurate test" pour comprendre l'étendue des activités.

Les facteurs clés pris en compte pour le test sont les suivants :

Total des revenus d'entreprises non liées

Dépenses pour activités caritatives

Frais de collecte de fonds

Frais administratifs

Accumulation de fonds

‍

Imposition de l'UBTI pour les organisations à but non lucratif

Calcul de l'UBTI

Les organisations à but non lucratif peuvent déterminer l'impôt dont elles sont redevables en soustrayant du revenu brut généré par l'activité les dépenses directement liées au revenu d'entreprise non lié.

UBTI = Revenu brut - déductions autorisées

Le revenu brut est le revenu total provenant d'activités commerciales non liées.

Les déductions comprennent toutes les dépenses encourues qui sont directement liées à la production d'un revenu d'entreprise non lié.

‍

Taux d'imposition de l'UBTI pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif paient l'impôt sur l'UBTI en vertu de la structure du taux d'imposition des sociétés établie par l'IRS. Il applique un taux d'imposition forfaitaire de 21 % à la plupart des organisations à but non lucratif.

N'oubliez pas que les lois des États concernant l'UBTI varient d'un État à l'autre pour les organisations à but non lucratif ; vérifiez donc auprès de l'administration fiscale de votre État. Cela vous aidera à comprendre les exigences supplémentaires ou les exemptions prévues par les lois de l'État.

‍

Organismes assujettis à la taxe

L'IRS considère que presque toutes les organisations caritatives exonérées d'impôt sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices non liés. Les organisations à but non lucratif les plus courantes qui sont assujetties à l'impôt au titre d'un commerce ou d'une entreprise non apparentée sont les suivantes :

‍

Quels sont les types de revenus exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ?

La plupart des organisations exonérées d'impôt doivent respecter les exigences de l'UBTI, bien que certains scénarios particuliers relèvent d'exceptions aux revenus d'entreprise non liés imposables, comme par exemple

Dividendes

Intérêt

Revenu du travail bénévole

Redevances

Revenus locatifs spécifiques

Revenus provenant d'activités de recherche, à quelques exceptions près

Gains ou pertes de biens

Revenus provenant de certaines activités de jeu comme le bingo

Il peut sembler compliqué de déterminer si les catégories susmentionnées s'appliquent aux revenus de votre organisation à but non lucratif. Chaque cas peut être assorti d'exemptions ou de conditions spécifiques. Les organisations à but non lucratif doivent consulter les instructions du formulaire 990-T de l'IRS pour obtenir des détails plus précis sur les sources de revenus exonérées.

‍

Réflexions finales sur l'UBTI

Comprendre l'impôt sur le revenu des entreprises non liées peut aider votre association à conserver son statut d'exonération fiscale en vertu de l'Internal Revenue Code (IRC).

Des rapports appropriés aident votre organisation à respecter les réglementations et à éviter les pénalités. Il renforce en outre la transparence dans la manière dont votre organisation non lucrative planifie stratégiquement ses finances. Votre association apparaît ainsi plus digne de confiance aux yeux du public et des donateurs.

Pour simplifier votre gestion financière et vos efforts de collecte de fonds, utilisez le logiciel de collecte de fonds 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif.

Notre solution conviviale vous aide à suivre les activités génératrices de revenus et à rationaliser votre processus de donation. Grâce à un tableau de bord centralisé, vous pouvez visualiser clairement les revenus de votre association, ce qui vous aide à gérer plus efficacement l'UBTI et d'autres aspects financiers.

‍

FAQ sur l'UBTI

Mon association est-elle soumise à l'impôt sur le revenu des entreprises non liées ? Votre association sera soumise à l'impôt sur le revenu des entreprises non liées si elle s'engage régulièrement dans un commerce ou une entreprise non liée à son objectif initial d'exonération fiscale. Il convient de noter que l'UBTI désigne les revenus non liés et que l'UBIT signifie l'impôt sur les revenus non liés. Les revenus des activités sont assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques si ces activités sont : Équivalent d'un commerce ou d'une entreprise

Régulier ou continu

Sans rapport avec l'objectif d'exonération fiscale de l'organisation Certains types de revenus bénéficient encore d'exonérations s'il s'agit d'une entreprise gérée par des bénévoles ou d'un investissement passif spécifique. Consultez un fiscaliste pour comprendre les règles et les dispositions relatives à l'UBTI.

Comment calculer l'impôt UBTI ? Voici les étapes du calcul de l'UBTI pour les organisations à but non lucratif : Déterminez vos activités commerciales non liées et additionnez tous les revenus qu'elles génèrent.

Calculez le montant net de l'impôt sur les bénéfices non répartis en déduisant les dépenses telles que le loyer, les services publics, les salaires, le coût réel des biens et des services, etc.

Appliquer un taux forfaitaire de 21 % sur le montant net de l'UBTI pour obtenir le montant calculé de l'impôt. Il est à noter que l'obligation de payer l'impôt sur les UBTI n'est déclenchée que si le revenu brut total de ces activités est supérieur à 1 000 $. Cela signifie qu'aucun impôt ne sera appliqué si votre revenu brut total provenant de ces activités est inférieur à 1 000 $. Lisez tous les détails nécessaires pour comprendre comment remplir le formulaire 990 de l'IRS. Les organisations à but non lucratif doivent être attentives à leurs obligations en matière d'UBTI, car le non-respect de ces obligations peut donner lieu à un audit. Votre organisation peut perdre son statut d'exonération fiscale si l'IRS constate des divergences dans le calcul de votre UBTI ou si vos revenus commerciaux non liés dépassent les revenus provenant de vos activités exonérées d'impôt.

Les dividendes sont-ils considérés comme des UBTI ? Les revenus passifs tels que les dividendes, les intérêts et les plus-values réalisées lors de la vente ou de l'échange d'actifs ne sont pas soumis à l'impôt sur les bénéfices des entreprises non liées (UBTI). N'oubliez pas que les dividendes provenant de biens financés par la dette font partie d'une activité commerciale active exercée régulièrement par l'organisation, et qu'ils peuvent donc être soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Apprenez à connaître la source des dividendes pour comprendre le calcul de l'impôt, car cela permet de maintenir des rapports financiers exacts pour les organisations à but non lucratif.