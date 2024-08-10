Créer une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) est une chose, mais maintenir son statut d'exonération fiscale exige une compréhension approfondie des aspects financiers et de la comptabilité.
On pense souvent à tort que les organisations à but non lucratif ne paient pas d'impôt fédéral sur leurs revenus, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'Internal Revenue Service (IRS) précise que tout revenu non lié à la finalité caritative déclarée d'une organisation à but non lucratif est imposable. Comme leur nom l'indique, ces revenus entrent dans la catégorie des revenus imposables des entreprises non liées (unrelated business taxable income ou UBTI).
Il y a de nombreuses nuances à apporter à l'UBTI, telles que les exemptions, les revenus pris en compte dans cette catégorie, et bien d'autres choses encore. Ce guide vous aidera à mieux comprendre l'UBTI et à éviter à votre association des problèmes juridiques.
Table des matières
Exemples de revenus professionnels non liés
Avantages et inconvénients des revenus d'entreprise non liés pour les organisations à but non lucratif
Quelles sont les exceptions à l'UBTI ?
Quel est le montant du revenu d'entreprise non lié qu'un organisme à but non lucratif peut avoir ?
Imposition de l'UBTI pour les organisations à but non lucratif
Organismes assujettis à la taxe
Quels sont les types de revenus exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ?
L'UBTI est le revenu qu'un organisme exonéré d'impôt, tel qu'une association caritative ou un organisme à but non lucratif, tire d'activités qui ne correspondent pas à son objectif principal.
La publication 598 de l'IRS explique que l'UBTI provient d'une activité commerciale régulière non liée à l'objectif caritatif, éducatif ou autre de l'organisation.
L'objectif est d'empêcher les organisations à but non lucratif, les églises ou d'autres organisations d'utiliser leur statut d'exonération fiscale pour réaliser des bénéfices en vendant des produits et des services. La taxe est applicable même si l'organisation utilise les bénéfices réalisés pour améliorer la situation de la communauté.
Cela ne signifie pas que l'IRS vous empêche de gagner des revenus commerciaux non liés. Vous pouvez générer des fonds à partir de divers commerces ou entreprises, mais vous devez remplir correctement les formulaires et les rapports annuels appropriés afin de conserver votre statut d'exonération fiscale.
Voici comment déposer vos rapports financiers et vous conformer à la réglementation en vigueur :
Notez que les formulaires 990-T et 990-W sont distincts de la déclaration annuelle de votre organisation. Vous devez produire les formulaires suivants en fonction de la taille de votre organisation :
Pour être considérés comme des revenus imposables non liés à une entreprise, les revenus doivent répondre aux critères suivants :
Supposons que vous ayez créé une organisation de sauvetage d'animaux dont la mission est de sauver, de réhabiliter et de trouver des foyers pour les animaux abandonnés et maltraités.
Votre organisation à but non lucratif souhaite soutenir ces objectifs et organise des événements trimestriels de collecte de fonds, pour lesquels un droit d'entrée de 15 $ par participant est demandé. Ces manifestations comprennent des frais d'adoption d'animaux de compagnie, des séminaires éducatifs sur les soins aux animaux et des activités communautaires adaptées aux animaux de compagnie.
Votre association organise des événements trimestriels de collecte de fonds avec une fenêtre de vente de billets de 60 jours.
Examinons cette activité à la lumière des critères de l'UBTI. La vente de billets est une activité commerciale normale, mais elle soutient directement la mission de sauvetage et d'éducation des animaux de votre organisation.
Étant donné que ces événements sont étroitement liés aux objectifs de bienfaisance de votre organisation, il est peu probable que les revenus générés soient assujettis à l'impôt sur le revenu des entreprises non liées. Cela montre que les activités qui contribuent à la réalisation des objectifs de votre organisation ne donnent généralement pas lieu à l'application de l'impôt sur le revenu des entreprises non liées.
Supposons que la même organisation de protection des animaux commence à soutenir ses activités par d'autres types d'événements de collecte de fonds. Ces événements comprennent une foire communautaire générale avec des camions de nourriture, des vendeurs d'art et des spectacles de musique.
Bien que votre organisation fasse la promotion de sa mission lors de ces événements, les principales activités génératrices de revenus - les food trucks et la musique live - ne sont pas liées à son objectif principal. Les billets vendus pour ces événements sont disponibles au même prix de 15 dollars et les événements sont organisés régulièrement.
Toutes les conditions sont les mêmes, mais les activités sont menées régulièrement et sont différentes - elles ne soutiennent pas directement la mission de votre organisation qui consiste à sauver et réhabiliter des animaux ou à éduquer le public sur le bien-être des animaux.
Cela signifie que les revenus générés par ces ventes de billets seront soumis à l'impôt sur le revenu des entreprises non liées.
Les revenus passifs comprennent les dividendes, les intérêts, les rentes, les redevances, les loyers de biens immobiliers et les plus-values immobilières. Dans le cadre de l'UBTI, toutes ces sources de revenus sont exonérées d'impôt.
Si la plupart des fonds collectés proviennent d'activités ou d'événements organisés par des bénévoles, les revenus de ces activités peuvent ne pas être considérés comme des ITU. Il convient de noter que le personnel rémunéré ne doit pas être substantiellement impliqué dans l'activité.
Supposons que vous organisiez un tournoi de jeux organisé et géré par des bénévoles. Cela implique la vente de billets, mais comme il s'agit d'un tournoi organisé par des bénévoles, les recettes peuvent être considérées comme des revenus non liés à l'activité de l'entreprise.
Les revenus provenant d'activités offrant des commodités et des avantages aux membres, aux étudiants, aux employés ou aux dirigeants de l'association entrent dans cette catégorie d'exonération fiscale.
Par exemple, une cafétéria universitaire située sur le campus et offrant des services aux étudiants et au personnel n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Les articles de grande valeur vendus par l'intermédiaire d'un magasin d'occasion ou d'une vente aux enchères à but non lucratif bénéficient également d'une exonération d'impôt au titre du régime UBTI. Un parrainage qui n'implique pas d'avantages substantiels en retour et qui ne comporte qu'une reconnaissance du parrain n'est pas une ITUO.
Les revenus générés par les collectes de fonds sous forme de bingo ne tombent pas sous le coup de l'UBTI. Il est à noter que le fait de proposer plusieurs jeux de hasard tous les soirs, comme dans un casino, peut donner lieu à un contrôle de l'IRS.
Lorsque vous organisez de telles activités, lisez les règlements et respectez les règles de l'IRS relatives à l'UBTI.
Les congrès et les salons professionnels peuvent être exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sous certaines conditions.
Les lignes directrices de l'IRS stipulent que les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une exemption si les activités du salon professionnel sont secondaires par rapport à leurs objectifs d'exemption. L'événement doit être en rapport avec les principaux objectifs de l'association, susciter l'intérêt, informer les gens sur les évolutions du secteur, etc.
L'organisation à but non lucratif doit éviter d'organiser le salon principalement dans un but lucratif.
Votre association doit payer les impôts requis sur tout revenu provenant d'activités non liées de 1 000 $ ou plus. Au-delà, il n'y a pas de limite de revenus spécifique que les associations doivent respecter.
N'oubliez pas que l'étendue des activités commerciales non liées doit représenter une part raisonnable de l'ensemble des missions de votre organisation.
L'IRS autorise les organisations non lucratives exonérées d'impôt à générer des revenus commerciaux non liés pour soutenir leur mission et leur objectif. Cela ne signifie pas que les organisations à but non lucratif peuvent s'engager dans des activités commerciales en vertu de leur statut d'organisation exonérée d'impôt.
Vous devez respecter les exigences de l'IRS, et si le pourcentage de revenus non liés générés par votre association est trop élevé, vous risquez de perdre votre statut d'exonération fiscale.
L'IRS prend en compte les scénarios uniques de chaque organisation lorsqu'il s'agit de leur revenu d'entreprise non lié. Il vérifie les rapports financiers de l'organisation et applique le "commensurate test" pour comprendre l'étendue des activités.
Les facteurs clés pris en compte pour le test sont les suivants :
Les organisations à but non lucratif peuvent déterminer l'impôt dont elles sont redevables en soustrayant du revenu brut généré par l'activité les dépenses directement liées au revenu d'entreprise non lié.
UBTI = Revenu brut - déductions autorisées
Le revenu brut est le revenu total provenant d'activités commerciales non liées.
Les déductions comprennent toutes les dépenses encourues qui sont directement liées à la production d'un revenu d'entreprise non lié.
Les organisations à but non lucratif paient l'impôt sur l'UBTI en vertu de la structure du taux d'imposition des sociétés établie par l'IRS. Il applique un taux d'imposition forfaitaire de 21 % à la plupart des organisations à but non lucratif.
N'oubliez pas que les lois des États concernant l'UBTI varient d'un État à l'autre pour les organisations à but non lucratif ; vérifiez donc auprès de l'administration fiscale de votre État. Cela vous aidera à comprendre les exigences supplémentaires ou les exemptions prévues par les lois de l'État.
L'IRS considère que presque toutes les organisations caritatives exonérées d'impôt sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices non liés. Les organisations à but non lucratif les plus courantes qui sont assujetties à l'impôt au titre d'un commerce ou d'une entreprise non apparentée sont les suivantes :
La plupart des organisations exonérées d'impôt doivent respecter les exigences de l'UBTI, bien que certains scénarios particuliers relèvent d'exceptions aux revenus d'entreprise non liés imposables, comme par exemple
Il peut sembler compliqué de déterminer si les catégories susmentionnées s'appliquent aux revenus de votre organisation à but non lucratif. Chaque cas peut être assorti d'exemptions ou de conditions spécifiques. Les organisations à but non lucratif doivent consulter les instructions du formulaire 990-T de l'IRS pour obtenir des détails plus précis sur les sources de revenus exonérées.
Comprendre l'impôt sur le revenu des entreprises non liées peut aider votre association à conserver son statut d'exonération fiscale en vertu de l'Internal Revenue Code (IRC).
Des rapports appropriés aident votre organisation à respecter les réglementations et à éviter les pénalités. Il renforce en outre la transparence dans la manière dont votre organisation non lucrative planifie stratégiquement ses finances. Votre association apparaît ainsi plus digne de confiance aux yeux du public et des donateurs.
Pour simplifier votre gestion financière et vos efforts de collecte de fonds, utilisez le logiciel de collecte de fonds 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif.
Notre solution conviviale vous aide à suivre les activités génératrices de revenus et à rationaliser votre processus de donation. Grâce à un tableau de bord centralisé, vous pouvez visualiser clairement les revenus de votre association, ce qui vous aide à gérer plus efficacement l'UBTI et d'autres aspects financiers.
Découvrez comment les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'exonérations de la taxe sur les ventes en 2024, avec des informations sur l'éligibilité, les exigences et les situations d'exonération.