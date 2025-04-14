Le formulaire 990 est plus qu'une simple formalité administrative pour les organisations à but non lucratif. Il s'agit d'une obligation de déclaration annuelle cruciale qui leur permet de conserver leur statut d'exonération fiscale.
L'Internal Revenue Service (IRS) exige le formulaire 990, un rapport financier qui démontre la légitimité et la transparence de l'organisation vis-à-vis du gouvernement et du public. Vous vous interrogez peut-être sur l'importance du formulaire 990 dans la gestion ou la création d'une organisation à but non lucratif, sur les différents types de formulaires et sur la procédure à suivre, étape par étape, pour les remplir correctement.
Nous sommes là pour vous fournir des informations détaillées sur les exigences, les méthodes et les meilleures pratiques en matière de dépôt du formulaire 990 et sur son importance pour le maintien du statut d'exonération fiscale des organisations à but non lucratif.
Table des matières
Le formulaire 990, officiellement intitulé "Return of Organization Exempt from Income Tax", est un document d'information annuel sur le statut d'exonération fiscale d'une organisation auprès de l'IRS.
Ce document comprend généralement des détails sur la mission, les programmes et les finances de votre association. Vous pouvez également mettre en avant les réalisations de votre organisation au cours de l'année écoulée.
Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'une déclaration d'impôt pour les organisations à but non lucratif, le formulaire 990 est l'outil dont dispose l'IRS pour s'assurer que votre organisation respecte les règles d'exonération fiscale.
Il est normal d'avoir besoin d'aide pour interpréter le formulaire 990, et nous vous proposons un guide rapide :
Les organisations à but non lucratif doivent soumettre le formulaire 990 dans le cadre des formulaires fiscaux exigés par l'IRS. La plupart des États s'appuient sur cette forme de conformité des organisations à but non lucratif pour mener à bien la surveillance des œuvres de bienfaisance et d'autres activités réglementaires.
Il les aide également à déterminer si les organisations qui demandent à être exonérées de l'impôt sur le revenu de l'État respectent les conditions d'exonération qui leur sont imposées par l'État.
Le formulaire 990 est un document accessible au public qui divulgue des informations sur vos finances, vos activités et votre gouvernance à vos soutiens potentiels. Cette transparence vous aide à gagner leur confiance et à les convaincre de soutenir votre organisation.
De nombreux organismes de subvention et de parrainage d'entreprise exigent que vous joigniez une copie du formulaire 990. Des documents manquants, tardifs ou incomplets vous désavantageront.
Il y a de fortes chances que les donateurs, en particulier les donateurs importants, examinent votre formulaire 990 avant de prendre une décision afin de savoir lesquels de vos programmes sont les plus efficaces.
La préparation du formulaire 990 nécessite une évaluation approfondie des activités financières et des pratiques de gouvernance de votre organisation. Cela aidera vos dirigeants à identifier les domaines à améliorer et les pratiques qui donnent des résultats.
La pénalité maximale pour les déclarations tardives est de 10 500 $ ou de 5 % des recettes brutes de l'organisation pour l'année, selon le montant le moins élevé. Si votre organisation ne produit pas sa déclaration à la date prévue, les personnes responsables du retard s'exposent à une pénalité de 10 $ par jour, avec un maximum de 5 000 $ pour l'ensemble des personnes.
Le formulaire 990-N (e-Postcard) est destiné aux organisations dont les recettes brutes sont inférieures ou égales à 50 000 dollars. Ce court formulaire en ligne requiert des informations de base telles que le nom, l'adresse, l'EIN, l'année fiscale, les coordonnées des principaux dirigeants, l'URL du site web et la confirmation que les recettes sont inférieures à 50 000 dollars.
Bien qu'il s'agisse de la version la plus simple, les organisations éligibles peuvent opter pour une déclaration complète afin d'obtenir des informations plus détaillées.
Exigences de dépôt :
Les besoins des organisations à but non lucratif :
Le formulaire 990-EZ est destiné aux organisations dont les recettes brutes sont inférieures à 200 000 dollars et les actifs totaux inférieurs à 500 000 dollars. Ce formulaire de quatre pages est une version condensée du formulaire 990, qui requiert des informations plus détaillées que le formulaire 990-N.
Il comprend les données du bilan, les réalisations du programme et les informations détaillées sur les subventions. Si les organisations éligibles le souhaitent, elles peuvent également déposer le formulaire 990 standard.
Exigences de dépôt :
Les besoins des organisations à but non lucratif :
Le formulaire 990 est la version standard pour les grandes organisations à but non lucratif dont les recettes brutes sont supérieures ou égales à 200 000 dollars ou dont le total des actifs est supérieur ou égal à 500 000 dollars. Ce formulaire complet de 12 pages requiert des informations détaillées sur l'organisation, notamment sa mission, ses documents financiers et ses réalisations annuelles.
Exigences de dépôt :
Les besoins des organisations à but non lucratif :
Le formulaire 990-PF s'adresse spécifiquement aux fondations privées, quel que soit leur statut financier. Ce formulaire de 13 pages exige un rapport détaillé sur les actifs privés de la fondation, ses administrateurs, ses dirigeants, les subventions accordées et d'autres activités économiques.
Exigences de dépôt :
Les besoins des organisations à but non lucratif :
Le formulaire 990-T est destiné aux organisations à but non lucratif qui perçoivent des revenus supérieurs à 1 000 dollars au titre d'activités non liées à leur mission première. Le formulaire 990-T ne remplace pas votre formulaire 990 habituel. Vous devez toujours remplir la version du formulaire 990 correspondant à la taille et au type de votre organisation, en plus du formulaire 990-T pour déclarer les revenus supplémentaires.
Par exemple, si un organisme de bienfaisance gère une boutique de cadeaux, les revenus de cette boutique peuvent être considérés comme des revenus d'entreprise non liés et nécessiter l'établissement du formulaire 990-T.
Exigences de dépôt :
Les besoins des organisations à but non lucratif :
Très probablement, oui. L'IRS veut s'assurer que les organisations à but non lucratif restent transparentes, qu'elles utilisent leurs fonds de manière responsable et qu'elles continuent à fonctionner conformément à leur mission.
La plupart des organisations à but non lucratif exonérées d'impôt doivent déposer chaque année une version du formulaire 990, qui peut différer selon les types de formulaires que nous avons abordés plus haut. Le choix du formulaire dépend de la taille et de la structure de votre organisation.
Même si votre association n'a pas fait grand-chose cette année, l'omission d'une déclaration 990 peut vous coûter cher. Vous manquez trois années de suite ? L'IRS peut automatiquement révoquer votre statut d'exonération fiscale.
Il existe quelques exceptions :
Si vous n'êtes pas sûr de savoir où se situe votre association, il est conseillé de vérifier auprès d'un fiscaliste ou de consulter les directives de l'IRS.
Selon le Taxpayer First Act de 2019, une organisation exonérée d'impôt doit soumettre le formulaire 990 par voie électronique. Bien que ce processus puisse sembler décourageant, en particulier pour les novices, nous l'avons décomposé en étapes gérables.
Pour déposer le formulaire 990 par voie électronique, vous devez choisir un fournisseur de services de dépôt électronique autorisé par l'IRS, c'est-à-dire des services ou des plateformes logicielles approuvés par l'IRS pour l'envoi sécurisé de votre formulaire en ligne.
Lorsque vous choisissez un fournisseur, assurez-vous qu'il prend en charge tous les formulaires et calendriers dont votre association a besoin. L'IRS héberge une liste de fournisseurs autorisés de fichiers électroniques qui offrent des logiciels et des services vous permettant de déposer le formulaire 990 par voie électronique.
Créez votre compte auprès du prestataire de services de télédéclaration choisi. Vous devez saisir des informations sur votre organisation, telles que votre numéro d'identification d'employeur (EIN), vos coordonnées, votre exercice fiscal et d'autres détails pertinents.
En fonction du formulaire que vous devez soumettre, assurez-vous de disposer à l'avance de toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin. Rassemblez les détails, notamment
Suivez attentivement les instructions fournies par la solution e-file pour lancer et déposer le formulaire 990. Le logiciel vous guidera activement tout au long du processus, en vous invitant à saisir les informations nécessaires dans chaque champ.
La plupart des logiciels vérifient automatiquement s'il y a des erreurs ou des omissions et incluent généralement des contrôles de validation pour s'assurer que tous les champs essentiels sont remplis. Toutefois, il est conseillé de revérifier les informations manuellement pour plus de sécurité.
Maintenant que vous savez que votre association a probablement besoin de remplir un formulaire 990, qui est chargé de le faire ? En général, cette responsabilité incombe aux dirigeants de votre organisation, à un membre du conseil d'administration ou à votre directeur général.
Même si vous engagez un comptable ou un fiscaliste pour vous aider à préparer le formulaire, c'est toujours à votre équipe de s'assurer que tout est soumis à temps. La tenue d'un bon registre tout au long de l'année (par exemple avec un système de gestion des donateurs) facilite grandement le processus.
Une fois que votre formulaire est prêt à être utilisé, il doit être signé pour être valide. Les signatures officielles des parties suivantes sont requises :
En signant, vous certifiez que tout est vrai, exact et complet pour autant que vous le sachiez, alors vérifiez la copie finale avant qu'elle ne soit envoyée !
Conseil supplémentaire : des sites web tels que GuideStar publient des listes de documents 990 récents, de sorte que même si vous n'avez pas les documents sous la main, ces plateformes peuvent vous aider à voir ce qui a été déposé.
Si vous faites tout cela et que vous ne voyez toujours pas apparaître un chiffre récent de 990, vous pouvez envisager de parler à un professionnel des étapes suivantes pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie.
Nous sommes tous très occupés, et la date limite de dépôt de la déclaration 990 peut facilement se glisser dans votre emploi du temps. Le non-respect de cette date peut entraîner des pénalités, voire mettre en péril votre statut d'exonération fiscale si cela se produit trois années de suite. Il serait facile de sentir l'élan d'une grande collecte de fonds au printemps en mai et de supposer que quelqu'un s'est sûrement occupé de la déclaration 990, pour découvrir en juillet que personne ne l'a fait.
Comment l'éviter ?
Les chiffres de votre 990 doivent correspondre exactement à ceux de vos dossiers internes pour ne pas éveiller les soupçons de l'IRS ou de vos bailleurs de fonds. Des informations incomplètes ou incohérentes sont l'une des principales raisons des retards ou des demandes de renseignements et peuvent également nuire à votre réputation.
Par exemple, si votre formulaire 990 indique que vous avez dépensé 20 000 dollars en programmation une année, et que l'année suivante, ce montant passe à 70 000 dollars sans contexte ni explication, un évaluateur de subventions pourrait se demander ce qui s'est passé - ou si vos dossiers sont solides.
Comment l'éviter ?
Le formulaire 990 comprend une section où figurent les membres actuels du conseil d'administration, les dirigeants et le personnel clé. Les choses changent, et le fait de laisser cette section vide ou d'indiquer des dirigeants dépassés peut nuire à votre crédibilité auprès des bailleurs de fonds ou des partenaires.
Comment l'éviter ?
Le dépôt du formulaire 990 est une responsabilité cruciale pour les organisations exonérées d'impôt, car il sert à de multiples fins, au-delà du maintien de votre statut. Il permet d'instaurer la confiance, de renforcer la crédibilité et de démontrer la transparence de vos activités. Cette responsabilité peut en fin de compte attirer les donateurs et encourager les contributions, renforçant ainsi la santé financière de votre organisation.
