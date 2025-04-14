Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comprendre le formulaire 990 : Un guide pas à pas pour les organisations à but non lucratif

14 avril 2025

Le formulaire 990 est plus qu'une simple formalité administrative pour les organisations à but non lucratif. Il s'agit d'une obligation de déclaration annuelle cruciale qui leur permet de conserver leur statut d'exonération fiscale. 

L'Internal Revenue Service (IRS) exige le formulaire 990, un rapport financier qui démontre la légitimité et la transparence de l'organisation vis-à-vis du gouvernement et du public. Vous vous interrogez peut-être sur l'importance du formulaire 990 dans la gestion ou la création d'une organisation à but non lucratif, sur les différents types de formulaires et sur la procédure à suivre, étape par étape, pour les remplir correctement. 

Nous sommes là pour vous fournir des informations détaillées sur les exigences, les méthodes et les meilleures pratiques en matière de dépôt du formulaire 990 et sur son importance pour le maintien du statut d'exonération fiscale des organisations à but non lucratif.

Table des matières‍

Qu'est-ce que le formulaire 990 ?

Le formulaire 990, officiellement intitulé "Return of Organization Exempt from Income Tax", est un document d'information annuel sur le statut d'exonération fiscale d'une organisation auprès de l'IRS. 

Ce document comprend généralement des détails sur la mission, les programmes et les finances de votre association. Vous pouvez également mettre en avant les réalisations de votre organisation au cours de l'année écoulée. 

Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'une déclaration d'impôt pour les organisations à but non lucratif, le formulaire 990 est l'outil dont dispose l'IRS pour s'assurer que votre organisation respecte les règles d'exonération fiscale.‍

Comment interpréter le formulaire 990

Il est normal d'avoir besoin d'aide pour interpréter le formulaire 990, et nous vous proposons un guide rapide :

Pourquoi le formulaire 990 est-il important ?

Conformité avec les lois de l'IRS et de l'État

Les organisations à but non lucratif doivent soumettre le formulaire 990 dans le cadre des formulaires fiscaux exigés par l'IRS. La plupart des États s'appuient sur cette forme de conformité des organisations à but non lucratif pour mener à bien la surveillance des œuvres de bienfaisance et d'autres activités réglementaires. 

Il les aide également à déterminer si les organisations qui demandent à être exonérées de l'impôt sur le revenu de l'État respectent les conditions d'exonération qui leur sont imposées par l'État.

Transparence financière et confiance

Le formulaire 990 est un document accessible au public qui divulgue des informations sur vos finances, vos activités et votre gouvernance à vos soutiens potentiels. Cette transparence vous aide à gagner leur confiance et à les convaincre de soutenir votre organisation. 

Subventions et parrainages

De nombreux organismes de subvention et de parrainage d'entreprise exigent que vous joigniez une copie du formulaire 990. Des documents manquants, tardifs ou incomplets vous désavantageront.

Influencer les décisions des donateurs

Il y a de fortes chances que les donateurs, en particulier les donateurs importants, examinent votre formulaire 990 avant de prendre une décision afin de savoir lesquels de vos programmes sont les plus efficaces.

Contrôle interne

La préparation du formulaire 990 nécessite une évaluation approfondie des activités financières et des pratiques de gouvernance de votre organisation. Cela aidera vos dirigeants à identifier les domaines à améliorer et les pratiques qui donnent des résultats. 

Les pénalités du formulaire 990 sont coûteuses

La pénalité maximale pour les déclarations tardives est de 10 500 $ ou de 5 % des recettes brutes de l'organisation pour l'année, selon le montant le moins élevé. Si votre organisation ne produit pas sa déclaration à la date prévue, les personnes responsables du retard s'exposent à une pénalité de 10 $ par jour, avec un maximum de 5 000 $ pour l'ensemble des personnes.

Pour en savoir plus sur les pénalités de l'IRS 990, cliquez ici.

Types de formulaires 990 pour les organisations à but non lucratif‍

1. Formulaire 990-N 

Le formulaire 990-N (e-Postcard) est destiné aux organisations dont les recettes brutes sont inférieures ou égales à 50 000 dollars. Ce court formulaire en ligne requiert des informations de base telles que le nom, l'adresse, l'EIN, l'année fiscale, les coordonnées des principaux dirigeants, l'URL du site web et la confirmation que les recettes sont inférieures à 50 000 dollars. 

Bien qu'il s'agisse de la version la plus simple, les organisations éligibles peuvent opter pour une déclaration complète afin d'obtenir des informations plus détaillées.

Exigences de dépôt :

Les besoins des organisations à but non lucratif :

2. Formulaire 990-EZ

 

Le formulaire 990-EZ est destiné aux organisations dont les recettes brutes sont inférieures à 200 000 dollars et les actifs totaux inférieurs à 500 000 dollars. Ce formulaire de quatre pages est une version condensée du formulaire 990, qui requiert des informations plus détaillées que le formulaire 990-N. 

Il comprend les données du bilan, les réalisations du programme et les informations détaillées sur les subventions. Si les organisations éligibles le souhaitent, elles peuvent également déposer le formulaire 990 standard.

Exigences de dépôt :

Les besoins des organisations à but non lucratif :

3. Formulaire complet 990

Le formulaire 990 est la version standard pour les grandes organisations à but non lucratif dont les recettes brutes sont supérieures ou égales à 200 000 dollars ou dont le total des actifs est supérieur ou égal à 500 000 dollars. Ce formulaire complet de 12 pages requiert des informations détaillées sur l'organisation, notamment sa mission, ses documents financiers et ses réalisations annuelles.

Exigences de dépôt :

Les besoins des organisations à but non lucratif :

4. Formulaire 990-PF

Le formulaire 990-PF s'adresse spécifiquement aux fondations privées, quel que soit leur statut financier. Ce formulaire de 13 pages exige un rapport détaillé sur les actifs privés de la fondation, ses administrateurs, ses dirigeants, les subventions accordées et d'autres activités économiques.

Exigences de dépôt :

Les besoins des organisations à but non lucratif :

5. Formulaire 990-T

Le formulaire 990-T est destiné aux organisations à but non lucratif qui perçoivent des revenus supérieurs à 1 000 dollars au titre d'activités non liées à leur mission première. Le formulaire 990-T ne remplace pas votre formulaire 990 habituel. Vous devez toujours remplir la version du formulaire 990 correspondant à la taille et au type de votre organisation, en plus du formulaire 990-T pour déclarer les revenus supplémentaires.

Par exemple, si un organisme de bienfaisance gère une boutique de cadeaux, les revenus de cette boutique peuvent être considérés comme des revenus d'entreprise non liés et nécessiter l'établissement du formulaire 990-T.

Exigences de dépôt :

Les besoins des organisations à but non lucratif :

Mon association doit-elle déposer un formulaire 990 ? 

Très probablement, oui. L'IRS veut s'assurer que les organisations à but non lucratif restent transparentes, qu'elles utilisent leurs fonds de manière responsable et qu'elles continuent à fonctionner conformément à leur mission. 

Toutes les organisations à but non lucratif doivent-elles déposer un formulaire 990 ?

La plupart des organisations à but non lucratif exonérées d'impôt doivent déposer chaque année une version du formulaire 990, qui peut différer selon les types de formulaires que nous avons abordés plus haut. Le choix du formulaire dépend de la taille et de la structure de votre organisation.

Même si votre association n'a pas fait grand-chose cette année, l'omission d'une déclaration 990 peut vous coûter cher. Vous manquez trois années de suite ? L'IRS peut automatiquement révoquer votre statut d'exonération fiscale.

Il existe quelques exceptions :

Si vous n'êtes pas sûr de savoir où se situe votre association, il est conseillé de vérifier auprès d'un fiscaliste ou de consulter les directives de l'IRS.

Comment remplir le formulaire 990 pour conserver son statut d'exonération fiscale : Pas à pas 

Selon le Taxpayer First Act de 2019, une organisation exonérée d'impôt doit soumettre le formulaire 990 par voie électronique. Bien que ce processus puisse sembler décourageant, en particulier pour les novices, nous l'avons décomposé en étapes gérables. 

Comment déposer mon 990 par voie électronique ?

1. Choisir un fournisseur de fichiers électroniques autorisé 

Pour déposer le formulaire 990 par voie électronique, vous devez choisir un fournisseur de services de dépôt électronique autorisé par l'IRS, c'est-à-dire des services ou des plateformes logicielles approuvés par l'IRS pour l'envoi sécurisé de votre formulaire en ligne. 

Lorsque vous choisissez un fournisseur, assurez-vous qu'il prend en charge tous les formulaires et calendriers dont votre association a besoin. L'IRS héberge une liste de fournisseurs autorisés de fichiers électroniques qui offrent des logiciels et des services vous permettant de déposer le formulaire 990 par voie électronique. 

2. S'inscrire auprès du fournisseur de fichiers électroniques sélectionné

Créez votre compte auprès du prestataire de services de télédéclaration choisi. Vous devez saisir des informations sur votre organisation, telles que votre numéro d'identification d'employeur (EIN), vos coordonnées, votre exercice fiscal et d'autres détails pertinents. 

3. Rassembler les informations nécessaires

En fonction du formulaire que vous devez soumettre, assurez-vous de disposer à l'avance de toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin. Rassemblez les détails, notamment

4. Remplir la demande à l'aide du logiciel du fournisseur de services de dépôt électronique.

Suivez attentivement les instructions fournies par la solution e-file pour lancer et déposer le formulaire 990. Le logiciel vous guidera activement tout au long du processus, en vous invitant à saisir les informations nécessaires dans chaque champ. 

La plupart des logiciels vérifient automatiquement s'il y a des erreurs ou des omissions et incluent généralement des contrôles de validation pour s'assurer que tous les champs essentiels sont remplis. Toutefois, il est conseillé de revérifier les informations manuellement pour plus de sécurité.

Qui est chargé de remplir et d'envoyer le formulaire 990 ?

Maintenant que vous savez que votre association a probablement besoin de remplir un formulaire 990, qui est chargé de le faire ? En général, cette responsabilité incombe aux dirigeants de votre organisation, à un membre du conseil d'administration ou à votre directeur général. 

Même si vous engagez un comptable ou un fiscaliste pour vous aider à préparer le formulaire, c'est toujours à votre équipe de s'assurer que tout est soumis à temps. La tenue d'un bon registre tout au long de l'année (par exemple avec un système de gestion des donateurs) facilite grandement le processus.

Qui remplit le formulaire 990 de l'IRS ?

Qui signe le formulaire 990 pour les organisations à but non lucratif ?

Une fois que votre formulaire est prêt à être utilisé, il doit être signé pour être valide. Les signatures officielles des parties suivantes sont requises :

En signant, vous certifiez que tout est vrai, exact et complet pour autant que vous le sachiez, alors vérifiez la copie finale avant qu'elle ne soit envoyée !

Comment puis-je savoir si mon formulaire 990 a été déposé ?

Les erreurs de conformité et les pièges à éviter dans le cadre de 990

1. Manquement à la date limite de dépôt

Nous sommes tous très occupés, et la date limite de dépôt de la déclaration 990 peut facilement se glisser dans votre emploi du temps. Le non-respect de cette date peut entraîner des pénalités, voire mettre en péril votre statut d'exonération fiscale si cela se produit trois années de suite. Il serait facile de sentir l'élan d'une grande collecte de fonds au printemps en mai et de supposer que quelqu'un s'est sûrement occupé de la déclaration 990, pour découvrir en juillet que personne ne l'a fait. 

Comment l'éviter ?

2. Communication de données financières incohérentes ou incomplètes

Les chiffres de votre 990 doivent correspondre exactement à ceux de vos dossiers internes pour ne pas éveiller les soupçons de l'IRS ou de vos bailleurs de fonds. Des informations incomplètes ou incohérentes sont l'une des principales raisons des retards ou des demandes de renseignements et peuvent également nuire à votre réputation.

Par exemple, si votre formulaire 990 indique que vous avez dépensé 20 000 dollars en programmation une année, et que l'année suivante, ce montant passe à 70 000 dollars sans contexte ni explication, un évaluateur de subventions pourrait se demander ce qui s'est passé - ou si vos dossiers sont solides.

Comment l'éviter ?

3. Oublier de mettre à jour les informations clés 

Le formulaire 990 comprend une section où figurent les membres actuels du conseil d'administration, les dirigeants et le personnel clé. Les choses changent, et le fait de laisser cette section vide ou d'indiquer des dirigeants dépassés peut nuire à votre crédibilité auprès des bailleurs de fonds ou des partenaires.

Comment l'éviter ?

Dernières réflexions sur le formulaire 990 pour les organisations exonérées d'impôts

Le dépôt du formulaire 990 est une responsabilité cruciale pour les organisations exonérées d'impôt, car il sert à de multiples fins, au-delà du maintien de votre statut. Il permet d'instaurer la confiance, de renforcer la crédibilité et de démontrer la transparence de vos activités. Cette responsabilité peut en fin de compte attirer les donateurs et encourager les contributions, renforçant ainsi la santé financière de votre organisation.

FAQ sur le formulaire 990

La date limite de dépôt du formulaire 990 dépend de l'exercice fiscal de votre organisation. Les organisations à but non lucratif doivent soumettre le formulaire le quinzième jour du cinquième mois suivant la fin de l'exercice comptable de leur organisation. Par exemple, si votre exercice fiscal se termine le 31 décembre, le formulaire doit être envoyé au plus tard le 15 mai.

Bien que l'IRS ne procède pas à un "audit" de chaque formulaire 990 soumis, il l'examine attentivement. Le formulaire 990 est utilisé pour aider l'IRS à vérifier si les organisations à but non lucratif respectent les lois fiscales et restent en conformité avec leur statut d'exonération fiscale. L'IRS peut signaler certains problèmes, tels que

  • Rapports incohérents : Changements importants dans les recettes ou les dépenses sans explication.
  • Des schémas suspects : Comme des salaires anormalement élevés pour les cadres ou des dépenses disproportionnées.
  • Défaut de déclaration : Le fait de ne pas déclarer plusieurs années peut entraîner un audit ou la perte de votre statut d'exonération fiscale.

    • Toutefois, le simple fait de soumettre un formulaire 990 ne signifie pas automatiquement que vous ferez l'objet d'un contrôle. Il s'agit plutôt de veiller à ce que tout soit honnête et précis, de sorte qu'en cas de question, vous soyez prêt à y répondre.

    Le coût du dépôt de la déclaration 990 de votre association peut varier considérablement en fonction de la complexité de votre organisation et du fait que vous vous en chargiez vous-même ou que vous fassiez appel à un professionnel :

  • Si vous remplissez le formulaire 990-N (pour les petites organisations), c'est totalement gratuit. Il s'agit de la carte postale électronique que vous déposez auprès de l'IRS si votre organisation gagne moins de 50 000 dollars par an.
  • Le formulaire 990-EZ ou le formulaire 990 complet coûte entre 500 et 3 000 dollars, voire plus si l'on fait appel à un comptable ou à un préparateur de déclarations fiscales pour les organisations à but non lucratif. Cela dépend de la taille de votre association et du temps nécessaire pour mettre de l'ordre dans vos comptes.
  • Si vous utilisez un logiciel d'imposition ou si vous remplissez votre déclaration vous-même, le coût peut varier entre 50 et 200 dollars, mais vous devrez vous assurer que vous êtes à l'aise avec tous les détails financiers.

    • Oui, le formulaire 990 est un document public, ce qui signifie que votre association est tenue de le mettre à la disposition du public. Cela fait partie des règles de transparence de l'IRS pour les organisations exonérées d'impôts.
    Mais c'est une bonne chose ! Elle permet d'instaurer un climat de confiance avec les donateurs, les bailleurs de fonds et la communauté. Le fait d'être ouvert sur la manière dont les fonds sont dépensés et sur les montants alloués aux différents programmes montre que votre organisation fonctionne de manière éthique et efficace.

