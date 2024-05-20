Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Le guide ultime de la déclaration fiscale des organismes à but non lucratif (2024)
Guides sur les organisations à but non lucratif

Le guide ultime de la déclaration fiscale des organismes à but non lucratif (2024)

20 mai 2024

La déclaration de revenus peut être stressante, surtout si vous êtes une nouvelle organisation à but non lucratif. Mais le processus peut devenir assez simple et standard au fil du temps avec les bons conseils et astuces. 

Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il y a à savoir sur les impôts des organisations à but non lucratif, y compris comment et quand les déclarer, et ce qui se passe si vous ne le faites pas.

Les organisations à but non lucratif remplissent-elles une déclaration d'impôt ?

Avant d'entrer dans les détails, abordons les notions de base.

Tout comme les entreprises à but lucratif, les organisations à but non lucratif sont tenues de remplir une déclaration d'impôt. Cependant, le type de déclaration d'impôt que les organisations à but non lucratif sont tenues de remplir diffère.

Les organisations à but non lucratif bénéficiant d'une exonération fiscale de la part de l'IRS, comme les organisations de type 501(c)(3), doivent remplir un formulaire 990 spécifique . Ces formulaires demandent généralement des informations sur les activités financières et la gouvernance de l'organisation.

La plupart des organisations à but non lucratif doivent déposer l'un des documents suivants, en fonction de leur structure et de leurs revenus :

Comment préparer une déclaration d'impôt pour un organisme à but non lucratif

Comment remplir une déclaration d'impôt pour un organisme à but non lucratif ?

Bien que chaque formulaire soit légèrement différent, la procédure à suivre pour le remplir est généralement la même :

1- Déterminer le bon formulaire : Identifiez la version du formulaire 990 que votre association doit remplir en fonction de sa taille et de ses activités.

2- Recueillir des informations : Recueillir toutes les données financières et opérationnelles nécessaires, y compris les recettes, les dépenses, l'actif, le passif, les détails du programme, la structure de gouvernance et les informations sur les rémunérations.

3- Remplir le formulaire : Remplir le formulaire 990 approprié avec toutes les informations requises.

4- Réviser et signer : Examinez le formulaire rempli pour vérifier qu'il ne comporte pas d'erreurs ou d'omissions. Assurez-vous qu'il est signé par une personne autorisée, généralement un dirigeant ou un administrateur.

5- Soumettre le formulaire à l'IRS : En fonction du type de formulaire et des exigences de l'IRS, vous pouvez déposer le formulaire par voie électronique ou par courrier. Le dépôt électronique est obligatoire pour certains formulaires.

6- Conservez les documents : Conservez une copie du formulaire déposé et de tous les documents justificatifs pour les archives de votre association.

Quel type de déclaration fiscale un organisme à but non lucratif doit-il remplir ?

Les organisations à but non lucratif utilisent différentes versions du formulaire 990 pour déposer leurs déclarations annuelles auprès de l'IRS. Pour déterminer quel formulaire votre association doit déposer, visitez le site web de l'IRS pourplus d'informations.

En général, il existe quelques types de déclarations fiscales pour les organisations à but non lucratif :

Formulaire 990

Qu'est-ce que le formulaire 990 de l'IRS ?

Le formulaire 990 de l'IRS est la déclaration d'impôt la plus courante pour les organisations à but non lucratif. Déposé chaque année, le formulaire 990 fournit une vue d'ensemble de la situation financière, des opérations, de la structure de gouvernance et de la conformité aux lois fiscales d'une organisation. Il est important de noter que les informations contenues dans le formulaire 990 sont également publiques - une fois qu'il a été déposé, tout le monde peut le consulter en ligne.

Parfois, les organisations à but non lucratif utilisent leur déclaration d'impôts comme une opportunité de gestion des donateurs et de marketing. De nombreuses organisations utilisent les résultats de leur formulaire 990 et produisent leur propre rapport annuel à l'intention du public. 

Pourquoi est-il important de remplir le formulaire 990 ?

Outre le maintien du statut d'exonération fiscale, le dépôt du formulaire 990 est essentiel pour préserver la réputation de votre organisation. Le dépôt du formulaire montre aux donateurs et à votre communauté votre volonté de transparence. 

Comment remplir le formulaire 990 de votre organisation à but non lucratif ?

Le dépôt du formulaire 990 de votre association auprès de l'IRS nécessite quelques étapes clés :

1- Déterminer le bon formulaire 990 : Il existe plusieurs versions du formulaire 990, en fonction de la taille et des activités de votre association. Il s'agit notamment des versions suivantes

2- Collecter les informations nécessaires : Rassembler les états financiers, les registres des recettes et des dépenses, les détails de la gouvernance, les informations sur les programmes et toute autre donnée pertinente.

3- Remplir le formulaire : Remplir le formulaire 990 approprié, en veillant à ce que toutes les sections soient correctement remplies.

4- Réviser et approuver : Demandez à votre conseil d'administration ou à un agent autorisé d'examiner le formulaire pour s'assurer qu'il est correct et complet.

5- Déposer le formulaire : En fonction de votre formulaire et de sa taille, vous devrez peut-être le déposer par voie électronique ou par courrier. Suivez les instructions de l'IRS pour votre formulaire spécifique.

6- Conservez les documents : Conservez une copie du formulaire déposé et des pièces justificatives pour vos dossiers. 

Quelle est la date d'échéance du formulaire 990 de l'IRS ?

La date limite de dépôt du formulaire 990 de l'IRS dépend de l'exercice fiscal de votre association :

Meilleures pratiques pour la déclaration des revenus des organisations à but non lucratif

La déclaration de revenus des organisations à but non lucratif peut sembler intimidante, mais avec les bons conseils et astuces, elle peut devenir une partie simple et routinière des activités de votre entreprise. Pour que l'expérience soit la plus transparente possible, pensez à.. :

Comparez les 10 meilleurs logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif pour 2024

Suivez votre collecte de fonds avec Zeffy

Les organisations à but non lucratif, qu'elles soient internationales ou locales, sont très occupées - le suivi des contributions et des activités de collecte de fonds tout au long de l'année peut rapidement devenir un fardeau. En associant un logiciel de comptabilité à Zeffy, une plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite, les organisations à but non lucratif peuvent envoyer des reçus fiscaux automatisés aux donateurs, garder une trace des contributions, et bien plus encore.

Commencez à collecter des fonds gratuitement

FAQ sur les déclarations fiscales des organisations à but non lucratif

Le fait de ne pas déclarer ses impôts sur les organisations à but non lucratif peut avoir plusieurs conséquences :

  • De mauvaises relations avec les donateurs et de mauvaises opportunités de subventions : Le fait de ne pas déclarer les impôts de votre association peut nuire gravement à sa réputation. Les donateurs, les organismes subventionnaires et les autres parties prenantes utilisent souvent le formulaire 990 pour évaluer la responsabilité et la transparence d'une organisation à but non lucratif. Sans cela, les bailleurs de fonds risquent de ne pas faire confiance à votre organisation, ce qui rendra plus difficile l'obtention de dons et de subventions.
  • Pénalités : Les organisations à but non lucratif qui ne respectent pas la date limite de dépôt des formulaires 990, 990-EZ ou 990-PF s'exposent également à des pénalités financières. Selon l'IRS, si une organisation ne produit pas une déclaration obligatoire avant la date limite (y compris toute extension de délai), elle doit payer une pénalité de 20 dollars par jour pour chaque jour de retard. La même pénalité s'applique si l'organisation ne fournit pas toutes les informations requises dans la déclaration ou si elle ne fournit pas les informations correctes.
  • Perte du statut : La conséquence la plus grave d'un défaut de déclaration est la perte du statut d'exonération fiscale. Si un organisme à but non lucratif ne remplit pas le formulaire 990, 990-EZ ou 990-N pendant trois années consécutives, l'IRS lui retire automatiquement son statut d'organisme exonéré d'impôt. 

    • Si la déclaration d'une organisation est incomplète ou s'il s'agit de la mauvaise déclaration pour l'organisation, l'IRS la renverra avec l'une des lettres suivantes : 

  • Lettre 2694C Renvoi du formulaire 990 pour cause d'informations manquantes 
  • Lettre 2695C Renvoi du formulaire 990-EZ pour cause d'informations manquantes 
  • Lettre 2696C Demande d'informations manquantes pour le traitement d'un retour OE

    • En réponse, votre organisme à but non lucratif devra suivre les instructions indiquées et inclure une explication de motif raisonnable de la raison pour laquelle vous n'avez pas initialement soumis toutes les informations requises avec votre déclaration.
    Pour éviter d'autres pénalités, envoyez la déclaration corrigée et votre explication de motif raisonnable dans les 10 jours suivant la date de la lettre.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Rachel Ayotte

    Continuez à lire :

    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Les organisations à but non lucratif doivent-elles payer des impôts ? [Guide 2024]

    En savoir plus sur les obligations fiscales des organisations à but non lucratif, les exonérations et le maintien du statut d'exonération fiscale. Rationalisez la mise en conformité grâce à la génération de reçus fiscaux conformes à l'IRS de Zeffy.

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Le guide ultime de la comptabilité des organisations à but non lucratif [2024]

    Découvrez les processus comptables des organisations à but non lucratif, les réglementations, la conformité et les meilleures pratiques. Obtenez tous les détails dont vous avez besoin pour gérer une comptabilité efficace pour votre mission.

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Les 10 meilleurs logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif en 2024

    Votre organisation a-t-elle du mal à gérer ses dons et ses finances ? Ce guide des meilleurs logiciels de comptabilité simplifiera vos finances en vous présentant les principales fonctionnalités, les prix, les évaluations et bien plus encore.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.