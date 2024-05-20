La déclaration de revenus peut être stressante, surtout si vous êtes une nouvelle organisation à but non lucratif. Mais le processus peut devenir assez simple et standard au fil du temps avec les bons conseils et astuces.

Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il y a à savoir sur les impôts des organisations à but non lucratif, y compris comment et quand les déclarer, et ce qui se passe si vous ne le faites pas.

‍

Les organisations à but non lucratif remplissent-elles une déclaration d'impôt ?

Avant d'entrer dans les détails, abordons les notions de base.

Tout comme les entreprises à but lucratif, les organisations à but non lucratif sont tenues de remplir une déclaration d'impôt. Cependant, le type de déclaration d'impôt que les organisations à but non lucratif sont tenues de remplir diffère.

Les organisations à but non lucratif bénéficiant d'une exonération fiscale de la part de l'IRS, comme les organisations de type 501(c)(3), doivent remplir un formulaire 990 spécifique . Ces formulaires demandent généralement des informations sur les activités financières et la gouvernance de l'organisation.

‍

La plupart des organisations à but non lucratif doivent déposer l'un des documents suivants, en fonction de leur structure et de leurs revenus :

Le formulaire 990 : Il s'agit du principal formulaire utilisé par les organisations exonérées d'impôts. Il existe en plusieurs versions, en fonction de la taille et des activités financières de l'organisation à but non lucratif. Il contient des informations sur les finances, les activités et la gouvernance de l'organisation, ainsi que sur sa conformité à la législation fiscale.



Formulaire 990-EZ : Ce formulaire est destiné aux organisations à but non lucratif dont les recettes brutes sont inférieures à 200 000 dollars et dont le total des actifs est inférieur à 500 000 dollars.



Formulaire 990 (version longue) : Pour les organisations à but non lucratif dont les recettes brutes sont supérieures ou égales à 200 000 dollars ou dont le total des actifs est supérieur ou égal à 500 000 dollars.



Formulaire 990-N (e-Postcard) : Ce formulaire est destiné aux organisations à but non lucratif dont les recettes brutes sont inférieures ou égales à 50 000 dollars. Il s'agit d'un formulaire électronique simple qui demande des informations de base sur l'organisation.

‍

Comment préparer une déclaration d'impôt pour un organisme à but non lucratif

Comment remplir une déclaration d'impôt pour un organisme à but non lucratif ?

Bien que chaque formulaire soit légèrement différent, la procédure à suivre pour le remplir est généralement la même :



1- Déterminer le bon formulaire : Identifiez la version du formulaire 990 que votre association doit remplir en fonction de sa taille et de ses activités.



2- Recueillir des informations : Recueillir toutes les données financières et opérationnelles nécessaires, y compris les recettes, les dépenses, l'actif, le passif, les détails du programme, la structure de gouvernance et les informations sur les rémunérations.



3- Remplir le formulaire : Remplir le formulaire 990 approprié avec toutes les informations requises.



4- Réviser et signer : Examinez le formulaire rempli pour vérifier qu'il ne comporte pas d'erreurs ou d'omissions. Assurez-vous qu'il est signé par une personne autorisée, généralement un dirigeant ou un administrateur.



5- Soumettre le formulaire à l'IRS : En fonction du type de formulaire et des exigences de l'IRS, vous pouvez déposer le formulaire par voie électronique ou par courrier. Le dépôt électronique est obligatoire pour certains formulaires.



6- Conservez les documents : Conservez une copie du formulaire déposé et de tous les documents justificatifs pour les archives de votre association.

‍

Quel type de déclaration fiscale un organisme à but non lucratif doit-il remplir ?

Les organisations à but non lucratif utilisent différentes versions du formulaire 990 pour déposer leurs déclarations annuelles auprès de l'IRS. Pour déterminer quel formulaire votre association doit déposer, visitez le site web de l'IRS pourplus d'informations.





En général, il existe quelques types de déclarations fiscales pour les organisations à but non lucratif :



Formulaire 990-N (e-Postcard) : Ce formulaire est destiné aux organisations à but non lucratif dont les recettes brutes sont inférieures ou égales à 50 000 dollars. Il s'agit d'un formulaire électronique simple qui demande des informations de base sur l'organisation.



Formulaire 990-EZ : pour les organisations à but non lucratif dont les recettes brutes sont inférieures à 200 000 dollars et dont le total des actifs est inférieur à 500 000 dollars. Ce formulaire requiert des informations plus détaillées que le formulaire 990-N, notamment en ce qui concerne les revenus, les dépenses et la gouvernance.



Formulaire 990 (version longue) : Pour les organisations à but non lucratif dont les recettes brutes sont supérieures à 200 000 dollars ou dont le total des actifs est supérieur à 500 000 dollars. Il s'agit du formulaire le plus détaillé, qui exige des informations complètes sur les activités financières, la gouvernance, la rémunération et les programmes.



Formulaire 990-PF : ce formulaire est destiné aux fondations privées, quelle que soit leur taille, et contient des informations supplémentaires concernant les subventions, les contributions et d'autres activités.



Formulaire 990-T : Si un organisme à but non lucratif tire des revenus d'activités commerciales non liées (activités non liées à sa finalité exonérée), il doit remplir le formulaire 990-T pour déclarer et payer les impôts sur ces revenus.



Formulaire 990-BL, Information and Initial Excise Tax Return for Black Lung Benefit Trusts and Certain Related Persons Un black lung trust (décrit dans la section 501(c)(21)) doit produire le formulaire 990-BL si ses recettes brutes sont normalement supérieures à 50 000 dollars.



Formulaire 1065, U.S. Return of Partnership Income Une organisation religieuse et apostolique relevant de l'article 501(d) remplit le formulaire 1065.

‍

Formulaire 990

Qu'est-ce que le formulaire 990 de l'IRS ?

‍

Le formulaire 990 de l'IRS est la déclaration d'impôt la plus courante pour les organisations à but non lucratif. Déposé chaque année, le formulaire 990 fournit une vue d'ensemble de la situation financière, des opérations, de la structure de gouvernance et de la conformité aux lois fiscales d'une organisation. Il est important de noter que les informations contenues dans le formulaire 990 sont également publiques - une fois qu'il a été déposé, tout le monde peut le consulter en ligne.

Parfois, les organisations à but non lucratif utilisent leur déclaration d'impôts comme une opportunité de gestion des donateurs et de marketing. De nombreuses organisations utilisent les résultats de leur formulaire 990 et produisent leur propre rapport annuel à l'intention du public.

‍

Pourquoi est-il important de remplir le formulaire 990 ?

Outre le maintien du statut d'exonération fiscale, le dépôt du formulaire 990 est essentiel pour préserver la réputation de votre organisation. Le dépôt du formulaire montre aux donateurs et à votre communauté votre volonté de transparence.

‍

Comment remplir le formulaire 990 de votre organisation à but non lucratif ?

Le dépôt du formulaire 990 de votre association auprès de l'IRS nécessite quelques étapes clés :



1- Déterminer le bon formulaire 990 : Il existe plusieurs versions du formulaire 990, en fonction de la taille et des activités de votre association. Il s'agit notamment des versions suivantes



Formulaire 990-N (e-Postcard) pour les recettes brutes inférieures ou égales à 50 000 dollars.

le formulaire 990-EZ pour les recettes brutes inférieures à 200 000 dollars et les actifs totaux inférieurs à 500 000 dollars.

Le formulaire 990 pour les grandes organisations à but non lucratif dont les recettes brutes sont supérieures ou égales à 200 000 dollars ou dont le total des actifs est supérieur ou égal à 500 000 dollars.

Formulaire 990-PF pour les fondations privées.

le formulaire 990-T si votre association a des revenus d'entreprise non liés.



2- Collecter les informations nécessaires : Rassembler les états financiers, les registres des recettes et des dépenses, les détails de la gouvernance, les informations sur les programmes et toute autre donnée pertinente.



3- Remplir le formulaire : Remplir le formulaire 990 approprié, en veillant à ce que toutes les sections soient correctement remplies.



4- Réviser et approuver : Demandez à votre conseil d'administration ou à un agent autorisé d'examiner le formulaire pour s'assurer qu'il est correct et complet.



5- Déposer le formulaire : En fonction de votre formulaire et de sa taille, vous devrez peut-être le déposer par voie électronique ou par courrier. Suivez les instructions de l'IRS pour votre formulaire spécifique.



6- Conservez les documents : Conservez une copie du formulaire déposé et des pièces justificatives pour vos dossiers.

‍

Quelle est la date d'échéance du formulaire 990 de l'IRS ?

La date limite de dépôt du formulaire 990 de l'IRS dépend de l'exercice fiscal de votre association :



Date d'échéance standard : Le formulaire 990 doit être déposé le 15e jour du 5e mois suivant la fin de l'exercice fiscal de votre association. Par exemple, si votre exercice fiscal se termine le 31 décembre, la date d'échéance est le 15 mai de l'année suivante.



Prolongations : Si vous avez besoin de plus de temps pour déposer votre déclaration, vous pouvez demander une prolongation. Le formulaire 8868 permet aux organisations à but non lucratif de demander une prolongation automatique de six mois.

‍

Meilleures pratiques pour la déclaration des revenus des organisations à but non lucratif

La déclaration de revenus des organisations à but non lucratif peut sembler intimidante, mais avec les bons conseils et astuces, elle peut devenir une partie simple et routinière des activités de votre entreprise. Pour que l'expérience soit la plus transparente possible, pensez à.. :

Consulter un fiscaliste : Si vous n'êtes pas sûr de vos impôts, consultez un fiscaliste ou un comptable spécialisé dans la fiscalité des organisations à but non lucratif. Ils peuvent vous aider à vous assurer de l'exactitude et de la conformité de vos déclarations.



Tenir des registres financiers précis : La tenue de registres financiers précis tout au long de l'année simplifiera la déclaration d'impôts. Veillez à tenir un registre des revenus, des dépenses, de l'actif, du passif et de toute autre donnée financière pertinente.



Utiliser un logiciel de comptabilité : Les logiciels de comptabilité peuvent aider à rationaliser la tenue des registres. Des outils comme QuickBooks, Sage Intacct ou Zoho Books peuvent vous aider à éviter les erreurs et à vous préparer au moment de la déclaration d'impôts.



Remplir vos déclarations de revenus bien avant la date d'échéance : les organisations à but non lucratif sont très occupées et la saison des déclarations de revenus peut approcher rapidement. Réduisez le stress lié à la déclaration de revenus en la remplissant quelques mois à l'avance. Vous disposerez ainsi d'un peu de temps pour les remplir avec soin et réflexion.

‍

‍

Suivez votre collecte de fonds avec Zeffy

‍

Les organisations à but non lucratif, qu'elles soient internationales ou locales, sont très occupées - le suivi des contributions et des activités de collecte de fonds tout au long de l'année peut rapidement devenir un fardeau. En associant un logiciel de comptabilité à Zeffy, une plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite, les organisations à but non lucratif peuvent envoyer des reçus fiscaux automatisés aux donateurs, garder une trace des contributions, et bien plus encore.

‍

‍

FAQ sur les déclarations fiscales des organisations à but non lucratif

Que se passe-t-il si un organisme à but non lucratif ne dépose pas de demande ? Le fait de ne pas déclarer ses impôts sur les organisations à but non lucratif peut avoir plusieurs conséquences : De mauvaises relations avec les donateurs et de mauvaises opportunités de subventions : Le fait de ne pas déclarer les impôts de votre association peut nuire gravement à sa réputation. Les donateurs, les organismes subventionnaires et les autres parties prenantes utilisent souvent le formulaire 990 pour évaluer la responsabilité et la transparence d'une organisation à but non lucratif. Sans cela, les bailleurs de fonds risquent de ne pas faire confiance à votre organisation, ce qui rendra plus difficile l'obtention de dons et de subventions. Pénalités : Les organisations à but non lucratif qui ne respectent pas la date limite de dépôt des formulaires 990, 990-EZ ou 990-PF s'exposent également à des pénalités financières. Selon l'IRS, si une organisation ne produit pas une déclaration obligatoire avant la date limite (y compris toute extension de délai), elle doit payer une pénalité de 20 dollars par jour pour chaque jour de retard. La même pénalité s'applique si l'organisation ne fournit pas toutes les informations requises dans la déclaration ou si elle ne fournit pas les informations correctes. Perte du statut : La conséquence la plus grave d'un défaut de déclaration est la perte du statut d'exonération fiscale. Si un organisme à but non lucratif ne remplit pas le formulaire 990, 990-EZ ou 990-N pendant trois années consécutives, l'IRS lui retire automatiquement son statut d'organisme exonéré d'impôt. Si la déclaration d'une organisation est incomplète ou s'il s'agit de la mauvaise déclaration pour l'organisation, l'IRS la renverra avec l'une des lettres suivantes : Lettre 2694C Renvoi du formulaire 990 pour cause d'informations manquantes Lettre 2695C Renvoi du formulaire 990-EZ pour cause d'informations manquantes Lettre 2696C Demande d'informations manquantes pour le traitement d'un retour OE En réponse, votre organisme à but non lucratif devra suivre les instructions indiquées et inclure une explication de motif raisonnable de la raison pour laquelle vous n'avez pas initialement soumis toutes les informations requises avec votre déclaration.

Pour éviter d'autres pénalités, envoyez la déclaration corrigée et votre explication de motif raisonnable dans les 10 jours suivant la date de la lettre.

‍