Le formulaire 1099 est un document fiscal essentiel pour les organisations à but non lucratif qui font appel à des entrepreneurs indépendants, des vendeurs ou des freelances.
En tant qu'organisation exonérée d'impôt, vous devez émettre un formulaire 1099 lorsque vous payez 600 $ ou plus pour des services rendus par des non-salariés au cours d'une année civile. Cette exigence garantit la conformité avec les réglementations de l'IRS et permet de tenir des registres précis pour la déclaration d'impôts des organisations à but non lucratif.
Si les organisations à but non lucratif travaillent avec des employés, il est essentiel de comprendre le rôle des formulaires 1099 pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation et remplir correctement les déclarations de revenus. Dans ce blog, nous explorerons les différents types de formulaires 1099, nous verrons si votre association a besoin de faire une déclaration d'impôts et nous évoquerons les conséquences de la non-conformité.
Le formulaire 1099 de l'Internal Revenue Service (IRS) est le formulaire d'impôt sur les revenus divers permettant de déclarer les revenus non salariaux, distincts des salaires, des pourboires ou des traitements. Les payeurs et les bénéficiaires d'une organisation exonérée d'impôt doivent remplir le formulaire 1099 pour déclarer les rémunérations non salariales d'un montant égal ou supérieur à 600 dollars.
En tant qu'organisation à but non lucratif, vous êtes tenu d'émettre le formulaire 1099 pour déclarer les paiements effectués à des entrepreneurs indépendants tels que :
Selon l'IRS,
Une personne est un entrepreneur indépendant si le payeur a le droit de contrôler ou de diriger uniquement le résultat du travail et non ce qui sera fait et la manière dont cela sera fait.
Il est souvent possible d'engager des sous-traitants pour des travaux qui ne nécessitent pas une embauche à temps plein. Les organisations à but non lucratif doivent délivrer un formulaire 1099 à ces bénéficiaires, qui indiqueront ensuite les détails de leur paiement de non-emploi dans leur déclaration d'impôts.
Vous devez émettre un formulaire 1099 dans les quatre cas suivants :
Lorsque vous remplissez le formulaire 1099, vous devez fournir :
Vous fournirez également une copie de ce formulaire à l'IRS. C'est pourquoi il est nécessaire de tenir des registres précis des activités financières.
Suivre tous les paiements non liés à l'emploi et s'assurer que les entrepreneurs reçoivent leurs formulaires à temps.
Les organisations à but non lucratif doivent disposer d'un logiciel de comptabilité et de processus comptables de premier ordre pour émettre correctement le formulaire 1099.
Effectuez un suivi précis de tous vos paiements aux fournisseurs et autres entrepreneurs indépendants afin de vous assurer que les formulaires sont exacts. Assurez-vous d'avoir toutes les informations à portée de main avant de remplir les formulaires 1099. Rappelez à tous les entrepreneurs de vous fournir un formulaire W-9.
Le formulaire W-9 est rempli par les travailleurs sous contrat, qui fournissent des informations précises à leur sujet. Il vous aide à émettre un formulaire 1099 et permet à l'IRS de contre-vérifier chaque formulaire 1099 avec les déclarations fiscales du contractant concerné.
Le formulaire W-9 se compose d'une seule page et demande les informations suivantes :
Demandez aux entrepreneurs indépendants de soumettre leurs formulaires W-9 dès qu'ils commencent à travailler avec votre organisation à but non lucratif. Cela vous permettra de gagner du temps lors de l'émission du formulaire 1099 pendant la saison des impôts.
Gardez tous les formulaires W-9 organisés et accessibles afin de simplifier l'émission du formulaire 1099 pour votre association. Vous aurez besoin de tous les détails des formulaires W-9.
Suivez les paiements et les informations commerciales tout au long de votre relation avec le travailleur contractuel afin de remplir toutes les sections du formulaire 1099.
Vous devrez notamment extraire les données suivantes du système de votre association :
Bien que le formulaire 1099 ne soit pas exhaustif, le fait de fournir des informations erronées ou d'omettre des informations essentielles peut entraîner des pénalités. Assurez-vous de disposer de toutes les informations nécessaires avant d'émettre le formulaire 1099.
Il se peut que vous deviez émettre plusieurs types de formulaires 1099 en fonction de vos dépenses annuelles.
Il existe 21 types différents de formulaires 1099 :
Vous devez délivrer le formulaire 1099-NEC à toutes les personnes sous contrat que vous payez tout au long de l'année. Vous pouvez également être amené à émettre le formulaire 1099-MISC pour déclarer les dépenses liées à :
Remarque : vous n'êtes pas tenu de verser une somme forfaitaire de 600 $ ou plus à un entrepreneur pour justifier l'envoi d'un formulaire 1099. Vous devez lui fournir le formulaire 1099-NEC même si vous avez effectué plusieurs paiements supérieurs à 600 $ au cours de l'année écoulée.
Les organisations à but non lucratif doivent émettre le formulaire 1099-NEC pour chaque personne ayant reçu une rémunération non salariée de 600 $ ou plus de la part de l'organisation. Ce formulaire comprend
Vous devez utiliser le formulaire 1099-MISC pour déclarer les paiements suivants :
Il est tout aussi important de savoir quand il n'est pas nécessaire d'émettre un formulaire 1099 que de savoir quand il faut en émettre un. Par exemple, les bourses d'études ne sont pas déclarées dans un formulaire 1099. Ces sources de financement sont considérées comme des salaires et doivent être déclarées sur le formulaire W-2 de l'IRS.
Les formulaires W-2 sont utilisés pour déclarer les paiements effectués par les organisations à but non lucratif à leur personnel. Ces formulaires permettent également de vérifier quelle part des rémunérations annuelles de vos employés a été allouée :
Les formulaires 1099-NEC ou 1099-MISC ne sont pas émis pour :
Note : Les formulaires 1099-NEC et 1099-MISC sont créés sur la base de la comptabilité de caisse.
Les organisations à but non lucratif doivent généralement envoyer les formulaires 1099 aux travailleurs contractuels avant la fin du mois de janvier, c'est-à-dire le 31 janvier.
Le fait de ne pas déposer vos formulaires 1099 peut entraîner des pénalités de la part du gouvernement fédéral.
Les pénalités suivantes peuvent être appliquées lorsque les formulaires 1099 ne sont pas délivrés à temps :
Remarque : ces amendes s'appliquent à la soumission tardive de chaque formulaire 1099. Les pénalités peuvent être multipliées si plusieurs travailleurs contractuels attendent leurs formulaires.
Il est important de se rappeler les exigences spécifiques en matière de déclaration lors de l'établissement des formulaires 1099. Il n'y a pas de droit à l'erreur lors de l'émission de ces formulaires.
Assurez-vous de recevoir la documentation correcte (formulaire W-9 ou W-2) de toute personne recevant un paiement de votre association. Suivez précisément les lignes directrices afin d'éviter les retards de déclaration et les pénalités du gouvernement fédéral.
Gardez le guide de Zeffy sur la comptabilité des organisations à but non lucratif à portée de main lorsque vous remplirez votre déclaration de revenus pour la prochaine année fiscale.
Oui. Les organisations exonérées d'impôt et les organisations à but non lucratif doivent émettre des formulaires 1099, tout comme les entreprises à but lucratif, lorsqu'elles font appel à des entrepreneurs ou à des vendeurs pour leur travail.
Le formulaire est applicable lorsque les organisations à but non lucratif les rémunèrent à hauteur de 600 $ ou plus.
Non. Comme toute autre entité à but non lucratif, les églises doivent obligatoirement émettre des formulaires 1099 si elles font appel à des services indépendants ou contractuels.
Un formulaire W-9 est nécessaire lorsque quelqu'un passe un contrat avec votre organisation ou que vous passez un contrat avec quelqu'un. Il est nécessaire pour demander au contractant les informations fiscales dont il a besoin.
Si vous avez passé un contrat avec une organisation 501(C)(3), vous aurez besoin d'un formulaire W-9 contenant les informations suivantes :
