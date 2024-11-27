Quel type d'organisation est le mieux adapté à votre organisation d'anciens combattants, compte tenu du grand nombre de types d'organisations à but non lucratif? L'obtention de l'exonération fiscale fédérale 501(c)(19) est obligatoire pour les organisations à but non lucratif qui se consacrent au service du personnel des forces armées des États-Unis et des anciens combattants. Cette classification permet de bénéficier d'avantages fiscaux et de renforcer la crédibilité et l'engagement d'une organisation en faveur de sa noble cause.
Notre guide complet examine les nuances des organisations d'anciens combattants 501(c)(19), les conditions d'éligibilité et le processus de demande, afin de permettre aux organisations d'utiliser efficacement cette désignation essentielle.
Table des matières
501(c)(19) est un statut d'exonération fiscale accordé par l'IRS aux organisations d'anciens combattants qui soutiennent les anciens combattants et les membres actuels des forces armées des États-Unis. Ces organisations à but non lucratif s'efforcent d'améliorer la vie des membres des forces armées, des anciens combattants et de leurs familles.
Ils se concentrent sur les membres anciens ou actuels par le biais d'activités telles que l'offre d'opportunités sociales et récréatives, l'offre de prestations d'assurance et la défense de leur bien-être.
Pour bénéficier de l'exemption 501(c)(19) pour les organisations d'anciens combattants, vous devez être l'une des organisations suivantes :
Ces organisations à but non lucratif doivent s'engager dans des activités qui :
Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) comprennent les organismes publics de bienfaisance et les fondations privées. Les contributions aux organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Dans de nombreux États, ces organisations à but non lucratif sont exonérées de l'impôt sur les ventes et de l'impôt foncier.
Comme les organisations 501(c)(3), les donateurs et les sympathisants d'une organisation d'anciens combattants 501(c)(19) peuvent déduire leurs contributions caritatives de leur déclaration fédérale d'impôt sur le revenu. Les déductions fiscales ne sont applicables que si au moins 75 % des membres de l'organisation sont des anciens combattants.
La différence entre ces organisations à but non lucratif réside dans les communautés spécifiques qu'elles desservent.
Si certaines organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) sont au service des anciens combattants, leurs objectifs ne se limitent pas au bien-être de la seule communauté des anciens combattants. Une organisation d'anciens combattants de type 501(c)(19) œuvre exclusivement à l'amélioration de la situation des membres des forces armées et des anciens combattants.
Pour bénéficier du statut d'exonération fiscale 501(c)(19), une organisation doit répondre aux critères suivants :
Les unités auxiliaires, les sociétés, les fiducies ou les fondations associées aux postes ou aux organisations d'anciens combattants doivent respecter des exigences supplémentaires. Voici quelques-unes de ces exigences :
Un trust ou une fondation pour un poste ou une organisation d'anciens combattants peut bénéficier d'une exonération d'impôt si
Une partie substantielle des revenus de l'organisation auxiliaire est distribuée à un poste ou à une organisation d'anciens combattants ou à des fins destinées à ceux-ci :
La création d'une organisation 501(c)(19) commence par la constitution d'un conseil d'administration composé de personnes engagées au service des anciens combattants et des membres actuels des forces armées des États-Unis.
Élaborer un énoncé de mission clair qui décrit comment votre organisation à but non lucratif soutiendra ces communautés. Créez des statuts qui définissent la structure de votre organisation, les rôles des dirigeants et les processus de prise de décision. Veillez à ce que ces statuts soient conformes aux exigences de l'IRS pour l'obtention du statut 501(c)(19).
Les statuts sont également connus sous le nom de certificats de constitution ou de chartes d'entreprise. Ces documents juridiques doivent être déposés auprès du secrétaire d'État de l'État dans lequel votre organisation est établie.
Ces articles contiennent des informations commerciales essentielles et enregistrent officiellement votre organisation à but non lucratif auprès de l'État. Chaque État a ses propres exigences en matière de dépôt. Renseignez-vous sur les réglementations en vigueur dans votre État pour vous assurer que vous disposez de tous les documents nécessaires avant de soumettre votre demande.
Toute entreprise ou organisation doit s'enregistrer pour obtenir un EIN afin d'être identifiée sur plusieurs documents.
Demandez un EIN par le biais de l'application en ligne de l'IRS. Veillez à ce que la personne qui fait la demande soit le membre principal ou le décideur de votre association.
Pour demander le statut d'exonération fiscale 501(c)(19), vous devez remplir le formulaire 1024 de l'IRS.
Pour maintenir le statut d'exonération fiscale de votre organisation 501(c)(19), veillez à remplir avec diligence les obligations de déclaration fiscale annuelle. Cela montre que votre organisation suit toutes les meilleures pratiques.
Vous devez remplir le formulaire 990 pour produire votre déclaration d'impôts annuelle. Ce formulaire permet à l'IRS de connaître les activités et les finances de votre organisation tout au long de l'année.
Le formulaire 990 doit être accessible à tous pour que chacun puisse voir comment fonctionne votre association. Vérifiez les exigences en matière de statut financier pour choisir la bonne version du formulaire 990 pour votre organisation.
La Commanderie de Saint-François, OSJ, une organisation 501(c)(19), a organisé son 12e polo annuel pour les anciens combattants blessés en 2023. Grâce à Zeffy, un système de billetterie entièrement gratuit, l'événement a permis de récolter la somme impressionnante de 200 000 dollars pour soutenir les vétérans blessés.
Le modèle sans frais de Zeffy a permis à l'organisation d'économiser 10 000 dollars en frais de plateforme et de transaction, ce qui a permis d'augmenter les fonds destinés aux vétérans dans le besoin. Cet événement réussi illustre le pouvoir des organisations à but non lucratif et l'importance de choisir les bons outils de collecte de fonds.
L'obtention du statut d'exonération fiscale 501(c)(19) est une étape importante pour les organisations à but non lucratif qui soutiennent les anciens combattants des forces armées des États-Unis.
En respectant les exigences de l'IRS et le processus de demande, votre association peut avoir accès à de précieux avantages fiscaux. Établissez votre association comme une entité digne de confiance qui s'engage à servir les membres actuels et passés de la communauté des vétérans.
Après avoir obtenu le statut 501(c)(19), choisissez Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite conçue pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, vous pouvez vous concentrer sur votre mission, qui est d'améliorer la vie des vétérans et des militaires, sans avoir à vous soucier de frais cachés.
Selon l'IRS, 501(c) est une désignation pour les organisations à but non lucratif exonérées d'impôts. Découvrez les différents types d'organisations 501(c) et les étapes à suivre pour en créer une.
La création d'une organisation 501(c)(9) est un excellent moyen d'offrir des prestations de santé aux employés tout en réduisant les obligations fiscales. Voici comment obtenir le statut 501(c)(9).
Le statut 501(c)(8) s'applique aux organisations qui sont des sociétés de secours mutuel. En savoir plus sur les organisations 501(c)(8) et sur la manière de demander un statut d'exonération fiscale.