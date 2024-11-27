Quel type d'organisation est le mieux adapté à votre organisation d'anciens combattants, compte tenu du grand nombre de types d'organisations à but non lucratif? L'obtention de l'exonération fiscale fédérale 501(c)(19) est obligatoire pour les organisations à but non lucratif qui se consacrent au service du personnel des forces armées des États-Unis et des anciens combattants. Cette classification permet de bénéficier d'avantages fiscaux et de renforcer la crédibilité et l'engagement d'une organisation en faveur de sa noble cause.

Notre guide complet examine les nuances des organisations d'anciens combattants 501(c)(19), les conditions d'éligibilité et le processus de demande, afin de permettre aux organisations d'utiliser efficacement cette désignation essentielle.

Table des matières

Qu'est-ce qu'une association 501(c)(19) ?

501(c)(19) est un statut d'exonération fiscale accordé par l'IRS aux organisations d'anciens combattants qui soutiennent les anciens combattants et les membres actuels des forces armées des États-Unis. Ces organisations à but non lucratif s'efforcent d'améliorer la vie des membres des forces armées, des anciens combattants et de leurs familles.

Ils se concentrent sur les membres anciens ou actuels par le biais d'activités telles que l'offre d'opportunités sociales et récréatives, l'offre de prestations d'assurance et la défense de leur bien-être.

Types d'organisations exonérées en vertu de l'article 501(c)(19)

Pour bénéficier de l'exemption 501(c)(19) pour les organisations d'anciens combattants, vous devez être l'une des organisations suivantes :

Un poste ou une organisation de membres actuels ou passés des forces armées américaines.

Une unité ou une société auxiliaire d'un tel poste ou d'une telle organisation.

Une fiducie ou une fondation au profit de ces postes ou d'organisations d'anciens combattants.

Ces organisations à but non lucratif doivent s'engager dans des activités qui :

Soutenir le bien-être des anciens combattants.

Aider les anciens combattants handicapés et les personnes à leur charge.

Fournir des soins et des divertissements aux anciens combattants hospitalisés ou aux membres des forces armées.

Préserver la mémoire des anciens combattants décédés.

Participez à des événements patriotiques.

Exemples d'organisations opérant en tant que 501(c)(19) Organisation d'anciens combattants

Vétérans des guerres étrangères (VFW) des États-Unis: Leur mission est de favoriser l'amitié et la fraternité entre les vétérans américains des conflits à l'étranger. L'organisation vise à servir les anciens combattants et les militaires et à défendre leurs intérêts.

‍ Association des officiers militaires d'Amérique (MOAA): L'organisation se concentre sur les questions relatives au personnel militaire, et plus particulièrement sur la législation affectant les éléments suivants:quelques textes La force de la carrière Communauté de retraités Anciens combattants des services en uniforme

Les auxiliaires des vétérans de la guerre étrangère (anciennement les auxiliaires féminins de la VFW): Cette organisation vise à honorer les sacrifices de tous les personnels en uniforme et à servir les anciens combattants du pays.

Quelle est la différence entre 501(c)(3) et 501(c)(19) ?

Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) comprennent les organismes publics de bienfaisance et les fondations privées. Les contributions aux organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Dans de nombreux États, ces organisations à but non lucratif sont exonérées de l'impôt sur les ventes et de l'impôt foncier.

Comme les organisations 501(c)(3), les donateurs et les sympathisants d'une organisation d'anciens combattants 501(c)(19) peuvent déduire leurs contributions caritatives de leur déclaration fédérale d'impôt sur le revenu. Les déductions fiscales ne sont applicables que si au moins 75 % des membres de l'organisation sont des anciens combattants.

La différence entre ces organisations à but non lucratif réside dans les communautés spécifiques qu'elles desservent.

Si certaines organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) sont au service des anciens combattants, leurs objectifs ne se limitent pas au bien-être de la seule communauté des anciens combattants. Une organisation d'anciens combattants de type 501(c)(19) œuvre exclusivement à l'amélioration de la situation des membres des forces armées et des anciens combattants.

501(c)(19) Éligibilité et exigences

Pour bénéficier du statut d'exonération fiscale 501(c)(19), une organisation doit répondre aux critères suivants :

Être établi aux États-Unis ou dans ses possessions.

Avoir au moins 75 % de ses membres qui sont d'anciens ou d'actuels membres des forces armées des États-Unis, des cadets, des étudiants des programmes ROTC des collèges ou des académies des services armés, ou leurs conjoints, veuves, veufs, parents ou descendants en ligne directe.

Limiter ses activités à celles spécifiées par l'IRS, en se concentrant sur l'amélioration de la situation des anciens combattants et des membres du service.

Veiller à ce que les bénéfices ne profitent pas à un actionnaire privé ou à un particulier.



Les unités auxiliaires, les sociétés, les fiducies ou les fondations associées aux postes ou aux organisations d'anciens combattants doivent respecter des exigences supplémentaires. Voici quelques-unes de ces exigences :

Être organisé selon les statuts de l'organisation mère.

Avoir une composition spécifique de 75% de vétérans ou de conjoints de vétérans.

Distribution de revenus à des fins caritatives.



Un trust ou une fondation pour un poste ou une organisation d'anciens combattants peut bénéficier d'une exonération d'impôt si

Elle est valable en vertu de la législation locale et organisée à des fins caritatives.

Elle dispose d'une disposition de dissolution dictée par la section 1.501(c)(3)-1(b)(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Son capital et ses revenus ne sont utilisés que pour financer les activités caritatives d'un poste ou d'une organisation d'anciens combattants ou pour constituer une réserve d'assurance.

Ses revenus ne sont pas accumulés de manière déraisonnable.

Une partie substantielle des revenus de l'organisation auxiliaire est distribuée à un poste ou à une organisation d'anciens combattants ou à des fins destinées à ceux-ci :

Religion

Charité

La science

Littérature

L'éducation

Prévention de la cruauté envers les enfants ou les animaux

5 étapes pour créer une organisation d'anciens combattants 501(c)(19)

1. Créer votre organisation

La création d'une organisation 501(c)(19) commence par la constitution d'un conseil d'administration composé de personnes engagées au service des anciens combattants et des membres actuels des forces armées des États-Unis.

Élaborer un énoncé de mission clair qui décrit comment votre organisation à but non lucratif soutiendra ces communautés. Créez des statuts qui définissent la structure de votre organisation, les rôles des dirigeants et les processus de prise de décision. Veillez à ce que ces statuts soient conformes aux exigences de l'IRS pour l'obtention du statut 501(c)(19).

2. Déposer les statuts

Les statuts sont également connus sous le nom de certificats de constitution ou de chartes d'entreprise. Ces documents juridiques doivent être déposés auprès du secrétaire d'État de l'État dans lequel votre organisation est établie.

Ces articles contiennent des informations commerciales essentielles et enregistrent officiellement votre organisation à but non lucratif auprès de l'État. Chaque État a ses propres exigences en matière de dépôt. Renseignez-vous sur les réglementations en vigueur dans votre État pour vous assurer que vous disposez de tous les documents nécessaires avant de soumettre votre demande.

3. Obtenir un numéro d'identification de l'employeur (EIN)

Toute entreprise ou organisation doit s'enregistrer pour obtenir un EIN afin d'être identifiée sur plusieurs documents.

Demandez un EIN par le biais de l'application en ligne de l'IRS. Veillez à ce que la personne qui fait la demande soit le membre principal ou le décideur de votre association.

4. Remplir le formulaire 1024 pour demander le statut d'exonération fiscale

Pour demander le statut d'exonération fiscale 501(c)(19), vous devez remplir le formulaire 1024 de l'IRS.

Assurez-vous de sélectionner la bonne version du formulaire 1024 pour votre organisation 501(c)(19) et cochez la case "M" dans la partie I.

Le formulaire comporte 22 pages et nécessite des informations détaillées sur votre organisation.

Lisez attentivement les instructions avant de remplir le formulaire afin d'en garantir l'exactitude et d'en accélérer le traitement.

Payez la taxe requise et soumettez votre formulaire 1024 dûment rempli en ligne via Pay.gov.

5. Maintenir votre statut 501(c)(19)

Pour maintenir le statut d'exonération fiscale de votre organisation 501(c)(19), veillez à remplir avec diligence les obligations de déclaration fiscale annuelle. Cela montre que votre organisation suit toutes les meilleures pratiques.

Vous devez remplir le formulaire 990 pour produire votre déclaration d'impôts annuelle. Ce formulaire permet à l'IRS de connaître les activités et les finances de votre organisation tout au long de l'année.

Le formulaire 990 doit être accessible à tous pour que chacun puisse voir comment fonctionne votre association. Vérifiez les exigences en matière de statut financier pour choisir la bonne version du formulaire 990 pour votre organisation.

Étude de cas : Comment la Commanderie de Saint-François a levé 200 000 $ grâce au système de billetterie de Zeffy

La Commanderie de Saint-François, OSJ, une organisation 501(c)(19), a organisé son 12e polo annuel pour les anciens combattants blessés en 2023. Grâce à Zeffy, un système de billetterie entièrement gratuit, l'événement a permis de récolter la somme impressionnante de 200 000 dollars pour soutenir les vétérans blessés.

Le modèle sans frais de Zeffy a permis à l'organisation d'économiser 10 000 dollars en frais de plateforme et de transaction, ce qui a permis d'augmenter les fonds destinés aux vétérans dans le besoin. Cet événement réussi illustre le pouvoir des organisations à but non lucratif et l'importance de choisir les bons outils de collecte de fonds.

Résumé du statut fiscal 501(c)(19)

L'obtention du statut d'exonération fiscale 501(c)(19) est une étape importante pour les organisations à but non lucratif qui soutiennent les anciens combattants des forces armées des États-Unis.

En respectant les exigences de l'IRS et le processus de demande, votre association peut avoir accès à de précieux avantages fiscaux. Établissez votre association comme une entité digne de confiance qui s'engage à servir les membres actuels et passés de la communauté des vétérans.

Après avoir obtenu le statut 501(c)(19), choisissez Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite conçue pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, vous pouvez vous concentrer sur votre mission, qui est d'améliorer la vie des vétérans et des militaires, sans avoir à vous soucier de frais cachés.

FAQ sur les organisations à but non lucratif 501(c)(19)

Quels sont les avantages de l'organisation d'anciens combattants 501(c)(19) ? Une organisation 501(c)(19) est créée pour offrir des avantages spécifiques aux anciens combattants et aux membres actuels des forces armées des États-Unis. Ces organisations à but non lucratif œuvrent à l'amélioration du bien-être général de la communauté et soutiennent les veuves et les orphelins des membres décédés des forces armées.

Les dons effectués dans le cadre de l'initiative 501(c)(19) sont-ils déductibles des impôts ? Les contributions individuelles à des organisations ayant le statut 501(c)(19) ouvrent droit à des déductions fiscales.

Tous les membres, anciens ou actuels, doivent-ils appartenir aux forces armées des États-Unis ? Pour conserver le statut 501(c)(19), au moins 75 % des membres de l'organisation doivent être d'anciens membres ou des membres actuels des forces armées des États-Unis. En outre, au moins 97,5 % de l'ensemble des membres doivent être d'anciens membres ou des membres actuels des forces armées, des cadets et certains membres de leur famille.

L'organisation doit également s'engager dans des activités qui profitent à ses membres, telles que la fourniture de prestations d'assurance ou le parrainage d'événements patriotiques.

Quelles sont les conditions requises pour conserver le statut 501c19 ? Outre le maintien de 75 % des membres au sein des forces armées des États-Unis, l'organisation doit également s'engager dans des activités qui bénéficient à ses membres, telles que la fourniture de prestations d'assurance ou le parrainage d'événements patriotiques.

Quelles sont les activités que les organisations exonérées d'impôt au titre de l'article 501(c)(19) peuvent exercer ? Ces organisations peuvent s'engager dans une variété d'activités, y compris : Proposer des activités sociales et récréatives aux anciens combattants et aux forces armées. Défendre les droits et les avantages des anciens combattants. Parrainage ou assistance à des événements patriotiques. Collecte de contributions caritatives pour soutenir l'organisation des anciens combattants. Regardez votre 501(c)(19) se développer et s'adapter grâce au logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit de Zeffy.

‍