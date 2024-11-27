Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
5 étapes pour la création d'une association 501(c)(19) pour les associations d'anciens combattants
Comment créer une association à but non lucratif

5 étapes pour la création d'une association 501(c)(19) pour les associations d'anciens combattants

27 novembre 2024

Quel type d'organisation est le mieux adapté à votre organisation d'anciens combattants, compte tenu du grand nombre de types d'organisations à but non lucratif? L'obtention de l'exonération fiscale fédérale 501(c)(19) est obligatoire pour les organisations à but non lucratif qui se consacrent au service du personnel des forces armées des États-Unis et des anciens combattants. Cette classification permet de bénéficier d'avantages fiscaux et de renforcer la crédibilité et l'engagement d'une organisation en faveur de sa noble cause. 

Notre guide complet examine les nuances des organisations d'anciens combattants 501(c)(19), les conditions d'éligibilité et le processus de demande, afin de permettre aux organisations d'utiliser efficacement cette désignation essentielle.

Table des matières

Qu'est-ce qu'une association 501(c)(19) ?

501(c)(19) est un statut d'exonération fiscale accordé par l'IRS aux organisations d'anciens combattants qui soutiennent les anciens combattants et les membres actuels des forces armées des États-Unis. Ces organisations à but non lucratif s'efforcent d'améliorer la vie des membres des forces armées, des anciens combattants et de leurs familles. 

Ils se concentrent sur les membres anciens ou actuels par le biais d'activités telles que l'offre d'opportunités sociales et récréatives, l'offre de prestations d'assurance et la défense de leur bien-être.

Découvrez ici tout ce que vous devez savoir pour créer facilement une association à but non lucratif.

Types d'organisations exonérées en vertu de l'article 501(c)(19)

Pour bénéficier de l'exemption 501(c)(19) pour les organisations d'anciens combattants, vous devez être l'une des organisations suivantes :

Ces organisations à but non lucratif doivent s'engager dans des activités qui :

Exemples d'organisations opérant en tant que 501(c)(19) Organisation d'anciens combattants

‍‍Explorer d'autres exemples d'organismes d'exonération fiscale performants.

Quelle est la différence entre 501(c)(3) et 501(c)(19) ?

Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) comprennent les organismes publics de bienfaisance et les fondations privées. Les contributions aux organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Dans de nombreux États, ces organisations à but non lucratif sont exonérées de l'impôt sur les ventes et de l'impôt foncier.

Comme les organisations 501(c)(3), les donateurs et les sympathisants d'une organisation d'anciens combattants 501(c)(19) peuvent déduire leurs contributions caritatives de leur déclaration fédérale d'impôt sur le revenu. Les déductions fiscales ne sont applicables que si au moins 75 % des membres de l'organisation sont des anciens combattants.

La différence entre ces organisations à but non lucratif réside dans les communautés spécifiques qu'elles desservent.

Si certaines organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) sont au service des anciens combattants, leurs objectifs ne se limitent pas au bien-être de la seule communauté des anciens combattants. Une organisation d'anciens combattants de type 501(c)(19) œuvre exclusivement à l'amélioration de la situation des membres des forces armées et des anciens combattants.

501(c)(19) Éligibilité et exigences

Pour bénéficier du statut d'exonération fiscale 501(c)(19), une organisation doit répondre aux critères suivants :


Les unités auxiliaires, les sociétés, les fiducies ou les fondations associées aux postes ou aux organisations d'anciens combattants doivent respecter des exigences supplémentaires. Voici quelques-unes de ces exigences :


Un trust ou une fondation pour un poste ou une organisation d'anciens combattants peut bénéficier d'une exonération d'impôt si

Une partie substantielle des revenus de l'organisation auxiliaire est distribuée à un poste ou à une organisation d'anciens combattants ou à des fins destinées à ceux-ci :

5 étapes pour créer une organisation d'anciens combattants 501(c)(19) 

1. Créer votre organisation

La création d'une organisation 501(c)(19) commence par la constitution d'un conseil d'administration composé de personnes engagées au service des anciens combattants et des membres actuels des forces armées des États-Unis. 

Élaborer un énoncé de mission clair qui décrit comment votre organisation à but non lucratif soutiendra ces communautés. Créez des statuts qui définissent la structure de votre organisation, les rôles des dirigeants et les processus de prise de décision. Veillez à ce que ces statuts soient conformes aux exigences de l'IRS pour l'obtention du statut 501(c)(19).

Obtenez le guide ultime des règlements d'organismes à but non lucratif (+ modèles !)

2. Déposer les statuts

Les statuts sont également connus sous le nom de certificats de constitution ou de chartes d'entreprise. Ces documents juridiques doivent être déposés auprès du secrétaire d'État de l'État dans lequel votre organisation est établie. 

Ces articles contiennent des informations commerciales essentielles et enregistrent officiellement votre organisation à but non lucratif auprès de l'État. Chaque État a ses propres exigences en matière de dépôt. Renseignez-vous sur les réglementations en vigueur dans votre État pour vous assurer que vous disposez de tous les documents nécessaires avant de soumettre votre demande.

3. Obtenir un numéro d'identification de l'employeur (EIN)

Toute entreprise ou organisation doit s'enregistrer pour obtenir un EIN afin d'être identifiée sur plusieurs documents.

Demandez un EIN par le biais de l'application en ligne de l'IRS. Veillez à ce que la personne qui fait la demande soit le membre principal ou le décideur de votre association.

4. Remplir le formulaire 1024 pour demander le statut d'exonération fiscale

Pour demander le statut d'exonération fiscale 501(c)(19), vous devez remplir le formulaire 1024 de l'IRS.

5. Maintenir votre statut 501(c)(19)

Pour maintenir le statut d'exonération fiscale de votre organisation 501(c)(19), veillez à remplir avec diligence les obligations de déclaration fiscale annuelle. Cela montre que votre organisation suit toutes les meilleures pratiques.

Vous devez remplir le formulaire 990 pour produire votre déclaration d'impôts annuelle. Ce formulaire permet à l'IRS de connaître les activités et les finances de votre organisation tout au long de l'année.

Le formulaire 990 doit être accessible à tous pour que chacun puisse voir comment fonctionne votre association. Vérifiez les exigences en matière de statut financier pour choisir la bonne version du formulaire 990 pour votre organisation.

Comprendre le formulaire 990 avec notre guide complet pour les organisations à but non lucratif.

Étude de cas : Comment la Commanderie de Saint-François a levé 200 000 $ grâce au système de billetterie de Zeffy

La Commanderie de Saint-François, OSJ, une organisation 501(c)(19), a organisé son 12e polo annuel pour les anciens combattants blessés en 2023. Grâce à Zeffy, un système de billetterie entièrement gratuit, l'événement a permis de récolter la somme impressionnante de 200 000 dollars pour soutenir les vétérans blessés.

Le modèle sans frais de Zeffy a permis à l'organisation d'économiser 10 000 dollars en frais de plateforme et de transaction, ce qui a permis d'augmenter les fonds destinés aux vétérans dans le besoin. Cet événement réussi illustre le pouvoir des organisations à but non lucratif et l'importance de choisir les bons outils de collecte de fonds.

Résumé du statut fiscal 501(c)(19)

L'obtention du statut d'exonération fiscale 501(c)(19) est une étape importante pour les organisations à but non lucratif qui soutiennent les anciens combattants des forces armées des États-Unis. 

En respectant les exigences de l'IRS et le processus de demande, votre association peut avoir accès à de précieux avantages fiscaux. Établissez votre association comme une entité digne de confiance qui s'engage à servir les membres actuels et passés de la communauté des vétérans.

Après avoir obtenu le statut 501(c)(19), choisissez Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite conçue pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, vous pouvez vous concentrer sur votre mission, qui est d'améliorer la vie des vétérans et des militaires, sans avoir à vous soucier de frais cachés.

Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.

FAQ sur les organisations à but non lucratif 501(c)(19)

Une organisation 501(c)(19) est créée pour offrir des avantages spécifiques aux anciens combattants et aux membres actuels des forces armées des États-Unis. Ces organisations à but non lucratif œuvrent à l'amélioration du bien-être général de la communauté et soutiennent les veuves et les orphelins des membres décédés des forces armées.

Les contributions individuelles à des organisations ayant le statut 501(c)(19) ouvrent droit à des déductions fiscales.

Pour conserver le statut 501(c)(19), au moins 75 % des membres de l'organisation doivent être d'anciens membres ou des membres actuels des forces armées des États-Unis. En outre, au moins 97,5 % de l'ensemble des membres doivent être d'anciens membres ou des membres actuels des forces armées, des cadets et certains membres de leur famille.
L'organisation doit également s'engager dans des activités qui profitent à ses membres, telles que la fourniture de prestations d'assurance ou le parrainage d'événements patriotiques.

Outre le maintien de 75 % des membres au sein des forces armées des États-Unis, l'organisation doit également s'engager dans des activités qui bénéficient à ses membres, telles que la fourniture de prestations d'assurance ou le parrainage d'événements patriotiques.

Ces organisations peuvent s'engager dans une variété d'activités, y compris :

  • Proposer des activités sociales et récréatives aux anciens combattants et aux forces armées.
  • Défendre les droits et les avantages des anciens combattants.
  • Parrainage ou assistance à des événements patriotiques.
  • Collecte de contributions caritatives pour soutenir l'organisation des anciens combattants.

    • Regardez votre 501(c)(19) se développer et s'adapter grâce au logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit de Zeffy.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Camille Duboz

    Continuez à lire :

    Comment créer une association à but non lucratif
    Comment créer une organisation 501(c) : Votre guide détaillé

    Selon l'IRS, 501(c) est une désignation pour les organisations à but non lucratif exonérées d'impôts. Découvrez les différents types d'organisations 501(c) et les étapes à suivre pour en créer une.

    En savoir plus
    Comment créer une association à but non lucratif
    Qu'est-ce que la 501(c)(9) ou Voluntary Employees' Beneficiary Association ?

    La création d'une organisation 501(c)(9) est un excellent moyen d'offrir des prestations de santé aux employés tout en réduisant les obligations fiscales. Voici comment obtenir le statut 501(c)(9).

    En savoir plus
    Comment créer une association à but non lucratif
    Organisation 501(c)(8) : Qu'est-ce que c'est et comment en créer une ?

    Le statut 501(c)(8) s'applique aux organisations qui sont des sociétés de secours mutuel. En savoir plus sur les organisations 501(c)(8) et sur la manière de demander un statut d'exonération fiscale.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.