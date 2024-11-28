Comment Zeffy peut être gratuit ?
Vous souhaitez créer une organisation à but non lucratif, mais vous avez besoin d'éclaircissements sur les implications fiscales ?

501(c) est une section de l'Internal Revenue Code qui accorde divers types d'exonération fiscale aux organisations à but non lucratif.

Ce guide explique les différents types d'organisations à but non lucratif dotées du statut 501(c), leurs exigences, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque statut. Vous apprendrez également le processus de création d'une organisation 501(c), étape par étape, et comment choisir la bonne catégorie en fonction de la mission et des objectifs de votre organisation.

Table des matières

Qu'est-ce que l'article 501(c) ?

501(c) est une section de l'Internal Revenue Code (IRC) qui accorde une exonération fiscale à certains types d'organisations à but non lucratif. L'exonération fiscale 501(c) permet aux organisations caritatives de consacrer davantage de ressources à leurs objectifs sociaux ou de changement en réduisant leurs obligations fiscales. 

La désignation la plus courante est 501(c)(3), qui englobe toutes les organisations caritatives, religieuses, éducatives, scientifiques et littéraires. Ci-dessous, nous allons détailler des statuts encore plus spécifiques avec lesquels vous pouvez vous aligner afin que vous puissiez avoir une vision complète du meilleur statut pour atteindre vos objectifs.

Chacun des statuts 501(c) s'accompagne de ses propres exigences, règles et restrictions, mais le fait d'être une organisation exonérée d'impôt est le plus grand point commun.

Quel est l'impact de l'impôt fédéral sur le revenu sur les organisations 501(c) ?

L'Internal Revenue Code encourage les organisations caritatives à soutenir le bien public en leur accordant des déductions fiscales. Dans le code des impôts, vous trouverez les activités autorisées pour chaque sous-section afin de maintenir l'exonération fiscale.

Approfondissons encore les considérations fiscales spécifiques aux organisations de type 501(c) :

Exonération de l'impôt fédéral sur le revenu

Les organisations 501(c) sont largement exemptées de l'impôt fédéral sur le revenu pour autant que ces revenus soient liés à l'objectif pour lequel elles sont exemptées. En résumé, cela signifie que les revenus provenant de dons de charité, de programmes et de services, de recettes d'événements ou de cotisations des membres sont des activités qui peuvent être déduites de l'impôt sur le revenu.

Impôt sur le revenu des entreprises non liées (UBIT)

Alors, où va tout l'autre argent ? Tout revenu provenant d'activités non liées, telles que les suivantes, peut être soumis à l'impôt sur le revenu des entreprises non liées (UBIT) :

Déductibilité des dons

La déduction fiscale des dons est la norme pour les organisations de type 501(c)(3). D'autres organisations 501(c) peuvent ne pas avoir les mêmes règles de déductibilité pour les contributions caritatives des sympathisants ou des membres. Il est donc essentiel de faire une distinction lorsque vous déterminez le rôle des dons dans votre structure.

Exigences en matière de rapports

Les organisations 501(c) doivent remplir chaque année le formulaire 990 de l'IRS. Cela permet d'assurer la transparence des revenus, des dépenses et des activités, notamment en ce qui concerne les valeurs monétaires qui sont exonérées d'impôt et celles qui ne le sont pas. Le statut d'exonération fiscale peut être retiré si le formulaire 990 n'est pas déposé.

Activités interdites

Les organisations impliquées dans certaines activités politiques peuvent risquer de perdre leur statut d'exonération fiscale. C'est particulièrement vrai pour les organisations de type 501(c)(3) qui peuvent s'engager dans une réforme législative, faire du lobbying ou soutenir des candidats politiques.

Dans le même temps, des groupes 501(c) spécifiques existent pour limiter ces restrictions et permettre un engagement politique plus important.

Traitement fiscal des revenus d'investissement

L'exonération de l'impôt fédéral dépend de l'objectif des revenus d'investissement tels que les intérêts ou les dividendes. S'ils sont liés à la mission et à l'objectif de l'association 501(c), ces revenus peuvent être exonérés d'impôt.

Les organisations éligibles au titre de l'article 501(c) peuvent avoir un capital social représenté, mais celui-ci ne sera pas considéré comme un revenu imposable.

Obtenez le guide ultime de l'exonération de la taxe de vente pour les organisations à but non lucratif.

10 types d'organisations à but non lucratif relevant de la section 501(c) de l'IRS pour l'exonération fiscale

La publication 557 de l'IRS énumère les détails de toutes les organisations 501(c). Voici quelques-uns des types les plus courants d'organisations caritatives relevant de cette section :

1. 501(c)(3)

Les organisations 501(c)(3) doivent être organisées et fonctionner exclusivement selon les normes de l'Internal Revenue Service. Les exonérations fiscales s'appliquent aux fondations privées et aux organisations caritatives publiques, mais aussi à celles qui opèrent exclusivement à des fins religieuses, scientifiques et littéraires, pour la sécurité publique ou pour encourager la compétition nationale ou internationale dans le domaine du sport amateur. 

Il peut également s'agir d'organisations axées sur les enfants ou sur la prévention de la cruauté envers les animaux. Les organisations caritatives relevant de l'article 501(c)(3) sont de deux types différents :

Organismes publics de bienfaisance

Ces organisations peuvent solliciter des subventions auprès du gouvernement et de fondations ou d'organisations privées. Ces fonds soutiennent des initiatives telles que la gestion d'un refuge pour sans-abri ou l'offre d'une assistance médicale aux moins fortunés. 

Fondations privées

Les fondations privées sont des organisations caritatives de type 501(c)(3) financées par une personne, une famille ou une entreprise dans le but de rendre service. Le don initial est investi pour générer des revenus, puis distribué sous forme de subventions à des particuliers ou à d'autres organisations caritatives.

Une organisation à but non lucratif peut fonctionner sans exonération fiscale et recevoir des dons, mais le statut d'organisation 501(c)(3) offre des avantages supplémentaires. Le dépôt du formulaire 1023 ou du formulaire 1023-EZ est nécessaire pour demander le statut d'exonération fiscale de l'organisation à but non lucratif 501(c)(3). 

Consultez notre guide sur la manière de demander le statut 501(c)(3).

2. 501(c)(4)

Les organisations caritatives exonérées d'impôt 501(c)(4) se concentrent sur le bien-être social. Bien que les 501(c)(4) puissent s'engager dans des activités de défense des intérêts politiques et de lobbying, les dons à ces organisations à but non lucratif ne sont pas déductibles de l'impôt pour les donateurs.

Voici les éléments à prendre en compte pour la demande de statut 501(c)(4):

Consultez le formulaire 1024 ou le formulaire 1024-A de l'Internal Revenue Service pour demander le statut d'exonération fiscale au titre de cette catégorie. 

501(c)(3) vs. 501(c)(4) : Comprendre les différences

3. 501(c)(5)

Les organisations exonérées d'impôt 501(c)(5) s'occupent d'activités syndicales, agricoles et horticoles et œuvrent à l'amélioration de la communauté dans ces domaines. 

Les organisations syndicales éduquent leurs membres et améliorent les conditions de travail, tandis que les organisations agricoles et horticoles soutiennent le bien-être des animaux et les activités agricoles. 

Contrairement aux 501(c)(3), les dons aux 501(c)(5) ne sont pas déductibles des impôts des donateurs.

Voici notre guide complet sur la façon d'obtenir le statut 501(c)(5)

4. 501(c)(6)

Les organisations 501(c)(6) promeuvent les affaires et améliorent les processus pour leurs membres, en se concentrant sur les intérêts communs des entreprises plutôt que sur le grand public. Ces organisations ne peuvent pas s'engager dans des activités commerciales à but lucratif.

Comme le définit l'Internal Revenue Code, les organisations 501(c)(6) couvrent :

Joignez le formulaire 8718 au formulaire 1024 avec la demande pour recevoir leur lettre de détermination, preuve de votre statut d'exonération fiscale.

Consultez notre guide sur la façon de demander le statut 501(c)(6).

5. 501(c)(7)

Tous les clubs sociaux ou récréatifs relèvent de la catégorie 501(c)(7) pour ce qui est du statut d'exonération fiscale. Selon la définition de l'Internal Revenue Service, ces clubs sociaux se concentrent sur des activités organisées pour le plaisir, les loisirs et d'autres objectifs non lucratifs.

Voici quelques exemples d'organisations à but non lucratif de type 501(c)(7) :

Les organisations 501(c)(7), telles que les clubs sociaux et récréatifs, servent leurs membres en mettant en commun des fonds pour des activités partagées. Les membres y adhèrent souvent pour développer leurs compétences en matière de leadership et apprendre à gérer une organisation.

Les clubs sociaux peuvent officiellement soumettre le formulaire 1024 pour demander le statut d'exonération fiscale auprès de l'Internal Revenue Service, mais ce n'est pas obligatoire. 

Voici comment créer un club social 501(c)(7)

6. 501(c)(8)

Les organisations de type 501(c)(8) sont des loges ou des sociétés fraternelles. Leurs activités consistent à verser à leurs membres des prestations en cas de décès, de maladie, d'accident ou autres. 

Par exemple, les fraternités universitaires constituées sur la base de la religion, d'anciens membres ou d'intérêts communs peuvent s'enregistrer en tant que 501(c)(8) pour bénéficier d'une exonération fiscale. Un organisme à but non lucratif doit remplir le formulaire 1024 de l'IRS pour s'enregistrer en tant que 501(c)(8) exonéré d'impôt. 

Apprendre à créer une organisation 501(c)(8)

7. 501(c)(9)

Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(9) sont des associations bénéficiaires d'employés volontaires (VEBA). Il s'agit d'employés ou de membres de syndicats qui font des dons volontaires. 

L'objectif principal d'une organisation 501(c)(9) est de :

Les organisations à but non lucratif qui cherchent à obtenir la qualification 501(c)(9) doivent :

Comprendre comment créer une organisation 501(c)(9)

8. 501(c)(10)

Les organisations 501(c)(10) sont des sociétés fraternelles nationales qui fonctionnent selon le système de la loge. Ces organisations ne fournissent pas d'avantages à leurs membres mais soutiennent des causes extérieures. 

Elles visent à soutenir des activités religieuses, caritatives, éducatives, scientifiques, littéraires, des compétitions internationales de sport amateur ou des activités fraternelles. Les organisations 501(c)(10) s'impliquent dans des activités soutenant des projets de service communautaire, offrant des bourses d'études ou organisant des activités récréatives.

Voici quelques points à garder à l'esprit si vous envisagez d'obtenir le statut 501(c)(10) :

Comme les autres associations, vous devez demander le statut 501(c)(10) en utilisant le formulaire 1024 de l'Internal Revenue Service. 

9. 501(c)(13)

Les organisations 501(c)(13) comprennent les cimetières et les entités apparentées. Ces organisations doivent utiliser toutes les recettes pour entretenir leurs installations et fournir des services d'inhumation, de crémation et autres services connexes. Ils peuvent fournir des monuments, des plaques, des fleurs, des caveaux et d'autres articles funéraires.

Plus de détails sur la demande de statut 501(c)(13) :

10. 501(c)(19)

La section 501(c)(19) s'adresse aux organisations d'anciens combattants, dont au moins 75 % des membres passés ou présents sont des membres des forces armées des États-Unis.

Tout trust ou fondation privée peut obtenir le statut 501(c)(19) s'il travaille uniquement pour les forces armées. Cela signifie que ses activités doivent se concentrer sur l'amélioration de la vie des anciens combattants ou des membres actuels des forces armées. 

Plus de détails sur les organisations 501(c)(19) :

Comment créer une association d'anciens combattants à but non lucratif (501(c)(19)) ?

Avantages et considérations d'une organisation 501(c)

‍Choisir le bon 501(c) pour votre organisation à but non lucratif peut sembler une tâche écrasante en raison des nombreuses options qui s'offrent à vous. Il est important de prendre du recul et d'examiner ce que chaque option offre - et ce qui l'accompagne. 

Chaque type a ses avantages et ses règles, et peut avoir un impact sur la façon dont vous gérez vos affaires, dont vous collectez des fonds et sur les personnes que vous êtes en mesure de servir. En prenant le temps de réfléchir à votre mission et à vos objectifs, vous pouvez faire un choix plus sûr qui permettra à votre association de réussir sans vous laisser submerger par tous les détails.

Avantages de la création d'une organisation 501(c) :

Inconvénients de l'obtention du statut 501(c) :

Processus en 5 étapes pour obtenir le statut 501(c)

Étape 1 : Recherche et définition de l'objectif

Définissez les objectifs fiscaux de votre association en les alignant sur votre mission et votre cause. Consultez les parties prenantes et les experts pour vous assurer de la clarté et de la conformité du sujet. 

Envisagez de répondre aux questions suivantes pour comprendre l'objectif :

Étape 2 : Former un conseil d'administration

La constitution d'un conseil d'administration est une exigence essentielle de la plupart des législations nationales et de l'Internal Revenue Code. 

La constitution d'un conseil d'administration implique les éléments suivants :

Étape 3 : Création d'un règlement intérieur

Organisez la première réunion du conseil d'administration pour discuter et rédiger les statuts. Ces règles préciseront le mode de fonctionnement interne de votre organisation, en décrivant ses :

Consultez notre guide sur la création d'un règlement intérieur + modèles

Étape 4 : Dépôt des documents

Les tâches administratives des organisations à but non lucratif impliquent principalement les tâches suivantes :

Étape 5 : Soumettre les déclarations et les rapports

Les organisations caritatives ou à but non lucratif doivent remplir une déclaration d'impôt chaque année pour conserver leur statut. Pour ce faire, vous aurez besoin du formulaire 990, que vous devrez mettre à la disposition du public afin de maintenir la transparence financière.

Voici notre guide détaillé sur la déclaration de revenus des organisations à but non lucratif.

Quel est l'exemple d'une organisation 501(c) ?

C'est une chose de voir une organisation 501(c) en action et une autre de voir des exemples d'organisations à but non lucratif qui réussissent à faire la différence et à collecter plus d'argent chaque année. Voici quelques organisations 501(c) qui s'appuient sur Zeffy pour obtenir des résultats concrets.

Prairie Classical | 16 627 $ récoltés

Prairie Classical, fondée par Destiny Ann Mermagen, violoniste de concert et animatrice de radio de musique classique, est une organisation à but non lucratif qui se consacre à apporter joie et guérison par la musique au Kansas. Avec pour mission "La musique est le meilleur remède", Prairie Classical organise des concerts avec des musiciens de renommée mondiale qui collaborent avec des jeunes de la région, offrant ainsi des expériences éducatives qui changent la vie. 

Inspirée par les expériences musicales transformatrices de son enfance, Mme Mermagen a collecté plus de 16 000 dollars en utilisant Zeffy, une plateforme de collecte de fonds sans frais. Les économies réalisées lui ont permis de financer un concert supplémentaire au cours de la saison 2023-2024, permettant ainsi à un plus grand nombre d'élèves de se produire à un niveau professionnel tout en favorisant l'empathie et la communauté grâce au pouvoir de la musique.

En savoir plus sur la réussite de Praire Classical.

Allegiance Color Guard - 108 504 dollars collectés

Allegiance Color Guard, une organisation à but non lucratif basée à Dundee, dans l'Illinois, permet aux jeunes âgés de 9 à 23 ans de s'épanouir grâce à l'art vibrant de la Color Guard, en encourageant le caractère, la confiance et le travail d'équipe. Depuis 2010, l'association propose des programmes éducatifs et compétitifs qui créent des amitiés durables tout en préparant les membres à des performances de haut niveau. 

Allegiance est passé à Zeffy en 2023 et a économisé plus de 5 425 $ en dépenses pour réorienter les fonds vers des besoins essentiels comme des revêtements de sol concurrentiels, tout en rationalisant les opérations et en améliorant l'accessibilité des bénévoles. Cette transformation permet à Allegiance de continuer à offrir des expériences enrichissantes à ses membres.

En savoir plus sur la façon dont l'Allegiance Color Guard a collecté plus de 108 000 dollars.

‍Tied Together | 11 690 $ récoltés

Tied Together, fondé par Glenn Outlaw en 2014, est une organisation à but non lucratif qui se consacre à façonner positivement la vie des jeunes hommes en leur enseignant des compétences de vie essentielles, telles que le fait de nouer une cravate et de serrer la main, tout en les mettant en contact avec des modèles masculins positifs. Inspirée par l'expérience de Glenn en tant que père et bénévole, l'organisation a touché plus de 26 000 élèves dans les 28 collèges et lycées publics du comté de Brevard, en Floride. 

Des bénévoles de la communauté, y compris des pères et des professionnels, encadrent les élèves et leur fournissent des cravates aux couleurs de leur école, symbole d'unité et de croissance. Tied Together a modernisé son processus de donation grâce à Zeffy, économisant ainsi des fonds pour les investir directement dans sa mission d'autonomisation de la prochaine génération.

En savoir plus sur la réussite de Tied Together.

‍Outer Circle Foundation | 29 650 $ collectés

La fondation Outer Circle, fondée par Matt et Buffy Payne, a pour mission de soutenir les vétérans et les premiers intervenants qui luttent contre le syndrome de stress post-traumatique et les problèmes de santé mentale. Inspirée par le parcours de Matt avec le SSPT et la perte d'amis membres du service par suicide, la fondation s'efforce de briser la stigmatisation qui entoure les soins de santé mentale. 

Ils fournissent des ressources personnalisées, notamment des orientations thérapeutiques, une aide à la transition vers la vie civile et un soutien aux animaux d'assistance. Grâce à leur travail, chaque dollar récolté permet de sauver des vies et de redonner espoir à ceux qui se sont sacrifiés pour les autres.

Découvrez l'histoire complète de la réussite de la Fondation Outer Circle.

Choisir la bonne catégorie pour vos organismes exonérés d'impôts

Mission et objectif

Recherchez et comparez la mission et l'objectif de votre association avec les différentes catégories 501(c), en vous concentrant sur les organisations similaires à la vôtre afin de déterminer la classification la plus appropriée.

Clarifiez vos activités et objectifs principaux

Évaluer les sources et l'utilisation des fonds

Réfléchissez à l'origine de votre financement et à la manière dont il sera utilisé. Par exemple :

Examiner les organisations similaires

Examinez les organisations dont la mission est similaire à la vôtre et analysez la catégorie 501(c) à laquelle elles appartiennent. Étudiez leur statut d'exonération fiscale, leurs méthodes de financement et leur orientation opérationnelle. Cette analyse comparative peut fournir des exemples concrets de la manière dont votre mission et vos activités s'inscrivent dans une catégorie spécifique, ce qui vous permettra de clarifier votre demande.

Vous pouvez consulter un expert en matière d'impôt fédéral sur le revenu, d'affaires ou de droit afin d'obtenir des conseils qui vous permettront de tirer le maximum d'avantages. 

Prendre le temps d'entamer les démarches administratives

Avant d'entamer le processus de demande, prenez le temps de comprendre les implications de la catégorie 501(c) que vous avez choisie pour les statuts et les opérations de votre organisation à but non lucratif.

Cela pourrait ressembler à ce qui suit :

Trouver un sponsor précoce 

Un partenariat avec des fondations privées à but non lucratif ou des organisations caritatives publiques existantes peut vous aider à déterminer la catégorie 501(c) qui convient le mieux à votre organisation et à simplifier le processus de demande. La tenue de registres détaillés des activités et des finances peut également s'avérer utile.

Quelques conseils pour trouver un sponsor idéal pour votre organisation 501(c) :

L'essentiel sur les organisations 501(c)

Lorsque vous comprendrez parfaitement les détails des organisations 501(c), vous serez en bien meilleure position pour aller de l'avant en toute confiance. Vous n'aurez pas à vous soucier des réglementations de l'Internal Revenue Service qui pèsent sur vous ; vous saurez dès le départ que vous êtes sur la bonne voie. 

Comprendre les nuances de chaque désignation 501(c) vous aide à prendre les décisions qui correspondent à la mission et aux objectifs à long terme de votre association. En faisant les bons choix dès le départ, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : accroître votre impact, obtenir le financement dont vous avez besoin et établir des relations solides avec la communauté. 

Il s'agit de vous préparer à la réussite afin que vous puissiez passer moins de temps sur les "et si" et plus de temps à faire la différence. Continuez à aller de l'avant, en sachant qu'avec les connaissances appropriées, vous êtes équipé pour faire face à tout ce qui se présente. Vous l'aurez compris !

FAQ sur les organisations 501(c)

501(c) est une version abrégée de la section 501(c) de l'Internal Revenue Code (IRC) qui régit les organisations exonérées d'impôts. Le "c" est une sous-section qui permet de classer les différents types d'organisations exonérées d'impôts en vertu de l'article 501.

Le statut 501(c) vise à donner aux organisations à but non lucratif un allègement fiscal et à soutenir leur présence au service de l'intérêt public. Cela aide les OBNL à s'engager dans leur mission et à utiliser l'ensemble des fonds pour leur réussite sans devoir payer d'impôts.

Les associations 501(c) et 501(c)3 ont un statut similaire, mais diffèrent légèrement en termes d'avantages fiscaux. Les deux types d'associations bénéficient d'une exonération de l'impôt fédéral sur le revenu, mais l'association 501(c)3 peut permettre à ses donateurs d'amortir leurs dons, ce qui n'est pas le cas de l'association 501(c).

Les organisations 501(c)(3) et 501(c)(4) sont toutes deux des organisations à but non lucratif exonérées d'impôt, mais elles poursuivent des objectifs différents et ont des exigences distinctes.
Les organisations 501(c)(3) sont des organisations caritatives, religieuses ou éducatives qui peuvent recevoir des dons déductibles de l'impôt. Elles sont limitées dans leurs activités politiques et de lobbying et ne peuvent pas influencer la législation.
Les 501(c)(4) sont des organisations de protection sociale qui peuvent s'engager dans des activités politiques et de lobbying plus importantes, mais les dons à ces organisations ne sont généralement pas déductibles des impôts.

L'Internal Revenue Service accorde une exonération fiscale à toute organisation à but non lucratif enregistrée sous la section 501(c). Les avantages fiscaux de la section 501(c) peuvent varier d'une sous-catégorie à l'autre, car le gouvernement définit 32 types différents d'organisations à but non lucratif

Voici une liste rapide des organisations à but non lucratif qui peuvent demander le statut 501(c) sous différentes catégories, de 501(c)(3) aux nombreuses autres options :

  • Organisations caritatives (organisations caritatives publiques et fondations privées)
  • Organisations éducatives
  • Organisations religieuses
  • Sociétés fraternelles bénéficiaires
  • Organisations de services coopératifs
  • Organisations sportives amateurs
  • Associations de bienfaisance pour l'assurance-vie

    • Les organisations qui ne sont pas reconnues comme 501(c) sont les suivantes :

  • Caisses d'épargne mutuelles
  • Organisations coopératives de services hospitaliers
  • Organisations finançant une campagne politique ou une fonction publique
  • Les sociétés organisées dans un but lucratif comme unique objectif

    Camille Duboz
    Camille Duboz

