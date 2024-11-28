Vous souhaitez créer une organisation à but non lucratif, mais vous avez besoin d'éclaircissements sur les implications fiscales ?

501(c) est une section de l'Internal Revenue Code qui accorde divers types d'exonération fiscale aux organisations à but non lucratif.

Ce guide explique les différents types d'organisations à but non lucratif dotées du statut 501(c), leurs exigences, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque statut. Vous apprendrez également le processus de création d'une organisation 501(c), étape par étape, et comment choisir la bonne catégorie en fonction de la mission et des objectifs de votre organisation.

‍

Table des matières

‍

Qu'est-ce que l'article 501(c) ?

501(c) est une section de l'Internal Revenue Code (IRC) qui accorde une exonération fiscale à certains types d'organisations à but non lucratif. L'exonération fiscale 501(c) permet aux organisations caritatives de consacrer davantage de ressources à leurs objectifs sociaux ou de changement en réduisant leurs obligations fiscales.

La désignation la plus courante est 501(c)(3), qui englobe toutes les organisations caritatives, religieuses, éducatives, scientifiques et littéraires. Ci-dessous, nous allons détailler des statuts encore plus spécifiques avec lesquels vous pouvez vous aligner afin que vous puissiez avoir une vision complète du meilleur statut pour atteindre vos objectifs.

Chacun des statuts 501(c) s'accompagne de ses propres exigences, règles et restrictions, mais le fait d'être une organisation exonérée d'impôt est le plus grand point commun.

‍

Quel est l'impact de l'impôt fédéral sur le revenu sur les organisations 501(c) ?

L'Internal Revenue Code encourage les organisations caritatives à soutenir le bien public en leur accordant des déductions fiscales. Dans le code des impôts, vous trouverez les activités autorisées pour chaque sous-section afin de maintenir l'exonération fiscale.

‍

Approfondissons encore les considérations fiscales spécifiques aux organisations de type 501(c) :

‍

Exonération de l'impôt fédéral sur le revenu

Les organisations 501(c) sont largement exemptées de l'impôt fédéral sur le revenu pour autant que ces revenus soient liés à l'objectif pour lequel elles sont exemptées. En résumé, cela signifie que les revenus provenant de dons de charité, de programmes et de services, de recettes d'événements ou de cotisations des membres sont des activités qui peuvent être déduites de l'impôt sur le revenu.

‍

Impôt sur le revenu des entreprises non liées (UBIT)

Alors, où va tout l'autre argent ? Tout revenu provenant d'activités non liées, telles que les suivantes, peut être soumis à l'impôt sur le revenu des entreprises non liées (UBIT) :

Recettes provenant de la vente d'espaces publicitaires dans la brochure des anciens élèves d'une université

Le loyer d'un hôpital pour un espace utilisé par une entreprise à but lucratif, sans rapport avec sa mission de soins de santé

Une boutique de souvenirs rattachée à un musée ou à une organisation éducative

‍

Déductibilité des dons

La déduction fiscale des dons est la norme pour les organisations de type 501(c)(3). D'autres organisations 501(c) peuvent ne pas avoir les mêmes règles de déductibilité pour les contributions caritatives des sympathisants ou des membres. Il est donc essentiel de faire une distinction lorsque vous déterminez le rôle des dons dans votre structure.

‍

Exigences en matière de rapports

Les organisations 501(c) doivent remplir chaque année le formulaire 990 de l'IRS. Cela permet d'assurer la transparence des revenus, des dépenses et des activités, notamment en ce qui concerne les valeurs monétaires qui sont exonérées d'impôt et celles qui ne le sont pas. Le statut d'exonération fiscale peut être retiré si le formulaire 990 n'est pas déposé.

‍

Activités interdites

Les organisations impliquées dans certaines activités politiques peuvent risquer de perdre leur statut d'exonération fiscale. C'est particulièrement vrai pour les organisations de type 501(c)(3) qui peuvent s'engager dans une réforme législative, faire du lobbying ou soutenir des candidats politiques.

Dans le même temps, des groupes 501(c) spécifiques existent pour limiter ces restrictions et permettre un engagement politique plus important.

‍

Traitement fiscal des revenus d'investissement

L'exonération de l'impôt fédéral dépend de l'objectif des revenus d'investissement tels que les intérêts ou les dividendes. S'ils sont liés à la mission et à l'objectif de l'association 501(c), ces revenus peuvent être exonérés d'impôt.

Les organisations éligibles au titre de l'article 501(c) peuvent avoir un capital social représenté, mais celui-ci ne sera pas considéré comme un revenu imposable.

‍

10 types d'organisations à but non lucratif relevant de la section 501(c) de l'IRS pour l'exonération fiscale

La publication 557 de l'IRS énumère les détails de toutes les organisations 501(c). Voici quelques-uns des types les plus courants d'organisations caritatives relevant de cette section :

‍

1. 501(c)(3)

Les organisations 501(c)(3) doivent être organisées et fonctionner exclusivement selon les normes de l'Internal Revenue Service. Les exonérations fiscales s'appliquent aux fondations privées et aux organisations caritatives publiques, mais aussi à celles qui opèrent exclusivement à des fins religieuses, scientifiques et littéraires, pour la sécurité publique ou pour encourager la compétition nationale ou internationale dans le domaine du sport amateur.

Il peut également s'agir d'organisations axées sur les enfants ou sur la prévention de la cruauté envers les animaux. Les organisations caritatives relevant de l'article 501(c)(3) sont de deux types différents :

‍

Organismes publics de bienfaisance

Ces organisations peuvent solliciter des subventions auprès du gouvernement et de fondations ou d'organisations privées. Ces fonds soutiennent des initiatives telles que la gestion d'un refuge pour sans-abri ou l'offre d'une assistance médicale aux moins fortunés.

‍

Fondations privées

Les fondations privées sont des organisations caritatives de type 501(c)(3) financées par une personne, une famille ou une entreprise dans le but de rendre service. Le don initial est investi pour générer des revenus, puis distribué sous forme de subventions à des particuliers ou à d'autres organisations caritatives.

Une organisation à but non lucratif peut fonctionner sans exonération fiscale et recevoir des dons, mais le statut d'organisation 501(c)(3) offre des avantages supplémentaires. Le dépôt du formulaire 1023 ou du formulaire 1023-EZ est nécessaire pour demander le statut d'exonération fiscale de l'organisation à but non lucratif 501(c)(3).

‍

‍

‍

2. 501(c)(4)

Les organisations caritatives exonérées d'impôt 501(c)(4) se concentrent sur le bien-être social. Bien que les 501(c)(4) puissent s'engager dans des activités de défense des intérêts politiques et de lobbying, les dons à ces organisations à but non lucratif ne sont pas déductibles de l'impôt pour les donateurs.

‍

Voici les éléments à prendre en compte pour la demande de statut 501(c)(4):

Il doit promouvoir des activités et des programmes d'aide sociale pour aider les pauvres, les chômeurs et les personnes marginalisées en matière de soins de santé, d'autonomisation, de logement, etc.

Elle doit consacrer ses revenus au soutien de ces activités sociales.

Il doit s'agir d'activités non commerciales qui ne sont pas directement destinées à des fins caritatives.

Les activités politiques autorisées ne peuvent pas être l'activité principale de ces organisations non lucratives exonérées d'impôt.

‍

Consultez le formulaire 1024 ou le formulaire 1024-A de l'Internal Revenue Service pour demander le statut d'exonération fiscale au titre de cette catégorie.

‍

‍

3. 501(c)(5)

Les organisations exonérées d'impôt 501(c)(5) s'occupent d'activités syndicales, agricoles et horticoles et œuvrent à l'amélioration de la communauté dans ces domaines.

Les organisations syndicales éduquent leurs membres et améliorent les conditions de travail, tandis que les organisations agricoles et horticoles soutiennent le bien-être des animaux et les activités agricoles.

Contrairement aux 501(c)(3), les dons aux 501(c)(5) ne sont pas déductibles des impôts des donateurs.

‍

‍

4. 501(c)(6)

Les organisations 501(c)(6) promeuvent les affaires et améliorent les processus pour leurs membres, en se concentrant sur les intérêts communs des entreprises plutôt que sur le grand public. Ces organisations ne peuvent pas s'engager dans des activités commerciales à but lucratif.

‍

Comme le définit l'Internal Revenue Code, les organisations 501(c)(6) couvrent :

Ligues des entreprises

Chambres de commerce

Chambres immobilières

Chambres de commerce

Ligues de football professionnel



‍

Joignez le formulaire 8718 au formulaire 1024 avec la demande pour recevoir leur lettre de détermination, preuve de votre statut d'exonération fiscale.

‍

‍

5. 501(c)(7)

Tous les clubs sociaux ou récréatifs relèvent de la catégorie 501(c)(7) pour ce qui est du statut d'exonération fiscale. Selon la définition de l'Internal Revenue Service, ces clubs sociaux se concentrent sur des activités organisées pour le plaisir, les loisirs et d'autres objectifs non lucratifs.

‍

Voici quelques exemples d'organisations à but non lucratif de type 501(c)(7) :

Clubs sportifs et ligues de compétition

Clubs de loisirs

Country clubs

Dîners clubs

Associations de propriétaires

Fraternités et sororités universitaires

Clubs de variétés

‍

Les organisations 501(c)(7), telles que les clubs sociaux et récréatifs, servent leurs membres en mettant en commun des fonds pour des activités partagées. Les membres y adhèrent souvent pour développer leurs compétences en matière de leadership et apprendre à gérer une organisation.

Les clubs sociaux peuvent officiellement soumettre le formulaire 1024 pour demander le statut d'exonération fiscale auprès de l'Internal Revenue Service, mais ce n'est pas obligatoire.

‍

‍

6. 501(c)(8)

Les organisations de type 501(c)(8) sont des loges ou des sociétés fraternelles. Leurs activités consistent à verser à leurs membres des prestations en cas de décès, de maladie, d'accident ou autres.

Par exemple, les fraternités universitaires constituées sur la base de la religion, d'anciens membres ou d'intérêts communs peuvent s'enregistrer en tant que 501(c)(8) pour bénéficier d'une exonération fiscale. Un organisme à but non lucratif doit remplir le formulaire 1024 de l'IRS pour s'enregistrer en tant que 501(c)(8) exonéré d'impôt.

‍

‍

7. 501(c)(9)

Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(9) sont des associations bénéficiaires d'employés volontaires (VEBA). Il s'agit d'employés ou de membres de syndicats qui font des dons volontaires.

‍

L'objectif principal d'une organisation 501(c)(9) est de :

Accorder des prestations liées à la santé, à la vie ou aux accidents.

Soutenir le bien-être de ses membres par le biais de ces avantages.

‍

Les organisations à but non lucratif qui cherchent à obtenir la qualification 501(c)(9) doivent :

Fournir à ses membres, aux personnes à leur charge ou à leurs bénéficiaires désignés une assurance ou des prestations similaires.

Ne pas viser à réaliser des profits pour les propriétaires ou les actionnaires.

Inclure une clause de non-discrimination et veiller à ce que les membres bénéficient des mêmes avantages, quels que soient leurs revenus.

‍

8. 501(c)(10)

Les organisations 501(c)(10) sont des sociétés fraternelles nationales qui fonctionnent selon le système de la loge. Ces organisations ne fournissent pas d'avantages à leurs membres mais soutiennent des causes extérieures.

Elles visent à soutenir des activités religieuses, caritatives, éducatives, scientifiques, littéraires, des compétitions internationales de sport amateur ou des activités fraternelles. Les organisations 501(c)(10) s'impliquent dans des activités soutenant des projets de service communautaire, offrant des bourses d'études ou organisant des activités récréatives.

‍

Voici quelques points à garder à l'esprit si vous envisagez d'obtenir le statut 501(c)(10) :

Objectif fraternel: une organisation exonérée de l'impôt fédéral sur le revenu doit se concentrer sur des activités fraternelles, sociales ou caritatives pour ses membres - pensez à soutenir votre communauté ou à offrir des avantages à vos membres, et pas seulement à collecter des fonds.

Basé sur l'adhésion: Il doit avoir une structure d'adhésion avec des personnes partageant un lien commun (par exemple, des liens religieux ou professionnels).

Système de loges ou de chapitres: Vous avez besoin d'un système de chapitres ou d'unités locales qui contribuent à l'organisation principale.

Règles en matière de revenus: Ce revenu peut être imposable si vous gagnez de l'argent dans le cadre d'activités sans rapport avec votre but fraternel (comme une collecte de fonds).

Dons: Les dons ne sont pas déductibles des impôts, sauf s'ils sont effectués à des fins caritatives (et non pour des avantages fraternels tels que l'assurance).

Déclarations annuelles: Vous devez déposer le formulaire 990 ou 990-EZ chaque année pour maintenir la transparence et la conformité.

Leadership: Constituer un conseil d'administration et établir des comptes rendus clairs des réunions et des décisions.

Prestations d'assurance: Si vous offrez une assurance-vie ou d'autres avantages, suivez les règles de l'Internal Revenue Service et de l'État en matière d'assurance.

Législation nationale: Renseignez-vous auprès de votre État pour connaître les réglementations supplémentaires applicables aux organisations fraternelles.

‍

Comme les autres associations, vous devez demander le statut 501(c)(10) en utilisant le formulaire 1024 de l'Internal Revenue Service.

‍

9. 501(c)(13)

Les organisations 501(c)(13) comprennent les cimetières et les entités apparentées. Ces organisations doivent utiliser toutes les recettes pour entretenir leurs installations et fournir des services d'inhumation, de crémation et autres services connexes. Ils peuvent fournir des monuments, des plaques, des fleurs, des caveaux et d'autres articles funéraires.

‍

Plus de détails sur la demande de statut 501(c)(13) :

Activités à but non lucratif: L'organisation doit être à but non lucratif, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas fonctionner pour gagner de l'argent à des fins personnelles. Les revenus doivent être utilisés pour l'entretien du cimetière ou des terrains funéraires.

Revenus exonérés: Les revenus utilisés pour l'entretien du cimetière ou à des fins connexes sont exonérés d'impôts. Veillez simplement à ce que l'objectif soit de maintenir le cimetière en bon état, et non de réaliser des bénéfices.

Pas de bénéfice privé: aucun individu ou groupe ne doit bénéficier personnellement des revenus de l'organisation - tout est réinvesti dans l'entretien du cimetière.

Règles relatives aux collectes de fonds: Si vous organisez une collecte de fonds, les dons peuvent être déductibles d'impôt, mais les fonds doivent être utilisés pour l'entretien du cimetière ou à d'autres fins exonérées.

Rapport annuel: Comme les autres organisations à but non lucratif, vous devez remplir le formulaire 990 chaque année pour rester en conformité et rendre compte de la situation financière de l'organisation.

Réglementation nationale: Vérifiez les règles spécifiques à l'État concernant les cimetières, car certains États disposent de lois supplémentaires régissant les activités des cimetières.

‍

10. 501(c)(19)

La section 501(c)(19) s'adresse aux organisations d'anciens combattants, dont au moins 75 % des membres passés ou présents sont des membres des forces armées des États-Unis.

Tout trust ou fondation privée peut obtenir le statut 501(c)(19) s'il travaille uniquement pour les forces armées. Cela signifie que ses activités doivent se concentrer sur l'amélioration de la vie des anciens combattants ou des membres actuels des forces armées.

‍

Plus de détails sur les organisations 501(c)(19) :

Adhésion: La plupart de vos membres doivent être des anciens combattants ou des personnes ayant un lien avec des anciens combattants (par exemple, des conjoints survivants ou des membres de la famille). Votre organisation doit principalement servir les intérêts des anciens combattants.

But exonéré: l'organisation doit bénéficier aux anciens combattants par le biais d'activités sociales, d'un soutien caritatif ou d'une action de plaidoyer.

Activités à but non lucratif: Votre groupe doit être à but non lucratif, ce qui signifie que tout revenu doit être réinvesti dans la poursuite de votre mission, et non dans un but lucratif.

Dons déductibles des impôts: Les dons faits à votre organisation peuvent être déduits des impôts, principalement s'ils sont utilisés à des fins caritatives telles que l'aide aux anciens combattants ou les services communautaires.

Déclarations annuelles: Vous devez déposer le formulaire 990 ou 990-EZ chaque année pour rester en conformité et assurer la transparence sur l'utilisation des fonds.

Réglementations nationales: Soyez attentif aux règles nationales spécifiques aux organisations d'anciens combattants, car chaque État peut avoir des lois ou des exigences différentes.

‍

‍

Avantages et considérations d'une organisation 501(c)

‍Choisir le bon 501(c) pour votre organisation à but non lucratif peut sembler une tâche écrasante en raison des nombreuses options qui s'offrent à vous. Il est important de prendre du recul et d'examiner ce que chaque option offre - et ce qui l'accompagne.

Chaque type a ses avantages et ses règles, et peut avoir un impact sur la façon dont vous gérez vos affaires, dont vous collectez des fonds et sur les personnes que vous êtes en mesure de servir. En prenant le temps de réfléchir à votre mission et à vos objectifs, vous pouvez faire un choix plus sûr qui permettra à votre association de réussir sans vous laisser submerger par tous les détails.

‍

Avantages de la création d'une organisation 501(c) :

Statut d'exonération fiscale : Les organisations à but non lucratif de type 501(c) sont exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu. Cela rend la saison des impôts un peu plus facile, mais cela signifie également que la stabilité financière reste une priorité et que davantage de fonds sont alloués à la cause qui compte vraiment.

Une crédibilité et une confiance accrues : Le label donne aux donateurs, aux bailleurs de fonds et au public la confiance nécessaire pour s'associer à l'organisation, en particulier si elle est reconnue par le gouvernement comme une organisation caritative légitime. ‍

Éligibilité aux subventions : De nombreuses subventions exigent le statut 501(c) de l'organisation pour être éligibles. Le fait d'avoir un statut IRS signifie que vous pouvez en toute confiance faire une demande de financement pour votre organisation à but non lucratif. ‍

Possibilité de déduire les dons des impôts : La déductibilité fiscale des contributions caritatives est une incitation importante pour les donateurs à soutenir une organisation 501(c).

‍

Inconvénients de l'obtention du statut 501(c) :

Processus de demande et frais : Le processus d'enregistrement 501(c) et les frais y afférents peuvent représenter un défi pour certaines organisations à but non lucratif, notamment pour les petites organisations disposant de ressources limitées. ‍

Doit satisfaire aux exigences en matière de rapports : Les organisations 501(c) sont tenues d'envoyer des rapports détaillés à l'Internal Revenue Service, ce qui signifie qu'il est essentiel de conserver des données précises et en temps réel. Le moindre retard peut mettre en péril le statut d'exonération fiscale.

Restrictions sur les activités : Certaines organisations dotées du statut 501(c) restreignent les activités de lobbying, les campagnes politiques, les activités de plaidoyer et tout ce qui peut influencer la législation. Cela peut signifier que les activités sont limitées, en particulier lorsqu'il s'agit de modifier les politiques publiques. ‍

Divulgation publique des informations financières : Les organisations à but non lucratif de type 501(c) doivent rendre leurs informations financières accessibles au public afin de maintenir la transparence. Les organisations à but non lucratif sont donc tenues de publier des copies de leurs formulaires IRS 990, 990-PF, 990-EZ et 990-N sur le site web de l'Internal Revenue Service.

Processus en 5 étapes pour obtenir le statut 501(c)

‍

Étape 1 : Recherche et définition de l'objectif

Définissez les objectifs fiscaux de votre association en les alignant sur votre mission et votre cause. Consultez les parties prenantes et les experts pour vous assurer de la clarté et de la conformité du sujet.

‍

Envisagez de répondre aux questions suivantes pour comprendre l'objectif :

Qui soutiendrez-vous avec les services de votre association ?

Quelle est votre mission ?

Comment votre vision s'aligne-t-elle sur la mission ?

Quels sont les objectifs à court et à long terme de votre organisation ?

Le projet aura-t-il un impact sur la communauté locale, nationale ou internationale ?

Comment allez-vous atteindre vos objectifs ?

Quel sera votre plan de collecte de fonds pour le fonctionnement de l'organisation ?

‍

Étape 2 : Former un conseil d'administration

La constitution d'un conseil d'administration est une exigence essentielle de la plupart des législations nationales et de l'Internal Revenue Code.

‍

La constitution d'un conseil d'administration implique les éléments suivants :

Décidez du nombre de membres du conseil d'administration. La plupart des États exigent un minimum de trois membres.

Préciser les attentes et les responsabilités de ces membres du conseil d'administration.

Nommez un conseil d'administration en tenant compte de ses compétences, de son expérience, de son intérêt et de sa passion pour votre mission.

‍

Étape 3 : Création d'un règlement intérieur

Organisez la première réunion du conseil d'administration pour discuter et rédiger les statuts. Ces règles préciseront le mode de fonctionnement interne de votre organisation, en décrivant ses :

Structure organisationnelle

Processus de réunion

Élections

Pouvoirs et devoirs des administrateurs

Droits de vote

Autres politiques internes de l'organisation

‍

‍

Étape 4 : Dépôt des documents

Les tâches administratives des organisations à but non lucratif impliquent principalement les tâches suivantes :

Déposer un dossier de constitution : ‍Ce document contient les informations de base sur votre organisation à but non lucratif et l'enregistre légalement auprès de l'État. ‍

Numéro d'identification de l'employeur (EIN) : Visitez le site officiel de l'Internal Revenue Service pour vous inscrire à l'EIN. Utilisez le formulaire SS-4 de l'IRS pour identifier votre organisation aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu pour l'EIN.

Formulaire de l'Internal Revenue Service pour le statut 501(c) : Identifiez votre catégorie et indiquez le statut adéquat dans la liste des organisations exonérées d'impôts.

‍

Étape 5 : Soumettre les déclarations et les rapports

Les organisations caritatives ou à but non lucratif doivent remplir une déclaration d'impôt chaque année pour conserver leur statut. Pour ce faire, vous aurez besoin du formulaire 990, que vous devrez mettre à la disposition du public afin de maintenir la transparence financière.

‍

‍

Quel est l'exemple d'une organisation 501(c) ?

C'est une chose de voir une organisation 501(c) en action et une autre de voir des exemples d'organisations à but non lucratif qui réussissent à faire la différence et à collecter plus d'argent chaque année. Voici quelques organisations 501(c) qui s'appuient sur Zeffy pour obtenir des résultats concrets.

‍

Prairie Classical | 16 627 $ récoltés

Prairie Classical, fondée par Destiny Ann Mermagen, violoniste de concert et animatrice de radio de musique classique, est une organisation à but non lucratif qui se consacre à apporter joie et guérison par la musique au Kansas. Avec pour mission "La musique est le meilleur remède", Prairie Classical organise des concerts avec des musiciens de renommée mondiale qui collaborent avec des jeunes de la région, offrant ainsi des expériences éducatives qui changent la vie.

Inspirée par les expériences musicales transformatrices de son enfance, Mme Mermagen a collecté plus de 16 000 dollars en utilisant Zeffy, une plateforme de collecte de fonds sans frais. Les économies réalisées lui ont permis de financer un concert supplémentaire au cours de la saison 2023-2024, permettant ainsi à un plus grand nombre d'élèves de se produire à un niveau professionnel tout en favorisant l'empathie et la communauté grâce au pouvoir de la musique.

‍

‍

Allegiance Color Guard - 108 504 dollars collectés

Allegiance Color Guard, une organisation à but non lucratif basée à Dundee, dans l'Illinois, permet aux jeunes âgés de 9 à 23 ans de s'épanouir grâce à l'art vibrant de la Color Guard, en encourageant le caractère, la confiance et le travail d'équipe. Depuis 2010, l'association propose des programmes éducatifs et compétitifs qui créent des amitiés durables tout en préparant les membres à des performances de haut niveau.

Allegiance est passé à Zeffy en 2023 et a économisé plus de 5 425 $ en dépenses pour réorienter les fonds vers des besoins essentiels comme des revêtements de sol concurrentiels, tout en rationalisant les opérations et en améliorant l'accessibilité des bénévoles. Cette transformation permet à Allegiance de continuer à offrir des expériences enrichissantes à ses membres.

‍

‍

‍Tied Together | 11 690 $ récoltés

Tied Together, fondé par Glenn Outlaw en 2014, est une organisation à but non lucratif qui se consacre à façonner positivement la vie des jeunes hommes en leur enseignant des compétences de vie essentielles, telles que le fait de nouer une cravate et de serrer la main, tout en les mettant en contact avec des modèles masculins positifs. Inspirée par l'expérience de Glenn en tant que père et bénévole, l'organisation a touché plus de 26 000 élèves dans les 28 collèges et lycées publics du comté de Brevard, en Floride.

Des bénévoles de la communauté, y compris des pères et des professionnels, encadrent les élèves et leur fournissent des cravates aux couleurs de leur école, symbole d'unité et de croissance. Tied Together a modernisé son processus de donation grâce à Zeffy, économisant ainsi des fonds pour les investir directement dans sa mission d'autonomisation de la prochaine génération.

‍

‍

‍Outer Circle Foundation | 29 650 $ collectés

La fondation Outer Circle, fondée par Matt et Buffy Payne, a pour mission de soutenir les vétérans et les premiers intervenants qui luttent contre le syndrome de stress post-traumatique et les problèmes de santé mentale. Inspirée par le parcours de Matt avec le SSPT et la perte d'amis membres du service par suicide, la fondation s'efforce de briser la stigmatisation qui entoure les soins de santé mentale.

Ils fournissent des ressources personnalisées, notamment des orientations thérapeutiques, une aide à la transition vers la vie civile et un soutien aux animaux d'assistance. Grâce à leur travail, chaque dollar récolté permet de sauver des vies et de redonner espoir à ceux qui se sont sacrifiés pour les autres.

‍

‍

Choisir la bonne catégorie pour vos organismes exonérés d'impôts

Mission et objectif

Recherchez et comparez la mission et l'objectif de votre association avec les différentes catégories 501(c), en vous concentrant sur les organisations similaires à la vôtre afin de déterminer la classification la plus appropriée.

‍

Clarifiez vos activités et objectifs principaux

Nous considérons-nous comme des organisations caritatives, éducatives ou religieuses (501(c)(3)) ?

Promouvons-nous le bien-être social (501(c)(4)) ?

Défendons-nous des intérêts commerciaux ou professionnels (501(c)(6)) ?

Votre objectif principal vous guidera vers la catégorie appropriée et garantira la conformité avec les exigences de l'Internal Revenue Service.

‍

Évaluer les sources et l'utilisation des fonds

Réfléchissez à l'origine de votre financement et à la manière dont il sera utilisé. Par exemple :

Si votre organisation prévoit de s'appuyer sur des dons déductibles des impôts, la catégorie 501(c)(3) peut être le meilleur choix.

Si les cotisations des membres ou les contributions des partenaires de l'industrie sont primordiales, une organisation de type 501(c)(6) pourrait être mieux adaptée.

Si vos activités impliquent un lobbying important, tout ce qui peut influencer la législation ou la défense d'intérêts politiques, la catégorie 501(c)(4) peut être plus appropriée.

La compréhension des implications financières permet de s'aligner sur les limites imposées par l'Internal Revenue Service aux activités de lobbying ou de campagne politique.

‍

Examiner les organisations similaires

Examinez les organisations dont la mission est similaire à la vôtre et analysez la catégorie 501(c) à laquelle elles appartiennent. Étudiez leur statut d'exonération fiscale, leurs méthodes de financement et leur orientation opérationnelle. Cette analyse comparative peut fournir des exemples concrets de la manière dont votre mission et vos activités s'inscrivent dans une catégorie spécifique, ce qui vous permettra de clarifier votre demande.

Vous pouvez consulter un expert en matière d'impôt fédéral sur le revenu, d'affaires ou de droit afin d'obtenir des conseils qui vous permettront de tirer le maximum d'avantages.

‍

Prendre le temps d'entamer les démarches administratives

Avant d'entamer le processus de demande, prenez le temps de comprendre les implications de la catégorie 501(c) que vous avez choisie pour les statuts et les opérations de votre organisation à but non lucratif.

‍

Cela pourrait ressembler à ce qui suit :

Adapter vos statuts aux exigences de l'IRS afin de refléter explicitement les restrictions et les autorisations associées à la catégorie 501(c) que vous avez choisie. La révision et la mise à jour régulières des statuts permettent de s'assurer qu'ils restent conformes et alignés sur les obligations légales.

501(c)(3): Inclure des clauses interdisant l'enrichissement privé, restreignant les activités de lobbying et garantissant que les actifs de la dissolution sont utilisés à des fins caritatives.

501(c)(4) : Met l'accent sur les activités de lobbying et de plaidoyer tout en maintenant l'accent sur l'aide sociale.

Comprendre les attentes en matière de rapports et de conformité pour différentes catégories de 501(c) avec des exigences opérationnelles spécifiques vous aide à structurer des politiques internes pour la tenue des dossiers et la prise de décision. Un organisme de type 501(c)(3) doit déposer un formulaire 990 pour prouver qu'il respecte les règles relatives aux fins caritatives et les restrictions concernant les activités politiques. Une 501(c)(6) (association commerciale) doit suivre les activités de lobbying ou tout ce qui peut influencer la législation et éviter de soutenir directement des candidats politiques ou tout ce qui peut influencer la législation.

pour différentes catégories de 501(c) avec des exigences opérationnelles spécifiques vous aide à structurer des politiques internes pour la tenue des dossiers et la prise de décision.

Règles de planification pour la gouvernance et l'adhésion veille à ce que les politiques soient alignées. Une élaboration réfléchie des politiques opérationnelles contribuera à maintenir la transparence, la responsabilité et la conformité. Une association 501(c)(3) peut avoir besoin d'un conseil d'administration élargi et axé sur la communauté afin de refléter sa mission d'intérêt public. Une organisation de type 501(c)(6) s'appuie souvent sur des initiatives menées par ses membres, ce qui nécessite des règles de gouvernance donnant la priorité au vote et à la contribution des membres.





veille à ce que les politiques soient alignées. Une élaboration réfléchie des politiques opérationnelles contribuera à maintenir la transparence, la responsabilité et la conformité.

Trouver un sponsor précoce

Un partenariat avec des fondations privées à but non lucratif ou des organisations caritatives publiques existantes peut vous aider à déterminer la catégorie 501(c) qui convient le mieux à votre organisation et à simplifier le processus de demande. La tenue de registres détaillés des activités et des finances peut également s'avérer utile.

‍

Quelques conseils pour trouver un sponsor idéal pour votre organisation 501(c) :

Entrez en contact avec des sponsors partageant les mêmes idées: Recherchez des entreprises, des fondations ou des personnes qui partagent les valeurs et la vision de votre association. Il s'agit de trouver la bonne adéquation.

Exploitez votre réseau: N'hésitez pas à contacter vos amis, vos collègues ou toute personne de votre entourage susceptible de connaître une personne intéressée par votre cause.

Rédigez une proposition convaincante: Créez une proposition qui explique clairement ce qu'est votre association, ce à quoi vous travaillez et en quoi le fait de vous parrainer leur sera bénéfique. Restez simple et direct !

Proposez des options de parrainage flexibles: Proposez aux sponsors potentiels différentes options adaptées à leur budget afin qu'ils puissent choisir ce qui leur convient le mieux. La flexibilité est un atout majeur.

‍

L'essentiel sur les organisations 501(c)

Lorsque vous comprendrez parfaitement les détails des organisations 501(c), vous serez en bien meilleure position pour aller de l'avant en toute confiance. Vous n'aurez pas à vous soucier des réglementations de l'Internal Revenue Service qui pèsent sur vous ; vous saurez dès le départ que vous êtes sur la bonne voie.

Comprendre les nuances de chaque désignation 501(c) vous aide à prendre les décisions qui correspondent à la mission et aux objectifs à long terme de votre association. En faisant les bons choix dès le départ, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : accroître votre impact, obtenir le financement dont vous avez besoin et établir des relations solides avec la communauté.

Il s'agit de vous préparer à la réussite afin que vous puissiez passer moins de temps sur les "et si" et plus de temps à faire la différence. Continuez à aller de l'avant, en sachant qu'avec les connaissances appropriées, vous êtes équipé pour faire face à tout ce qui se présente. Vous l'aurez compris !

‍

‍

FAQ sur les organisations 501(c)

‍

Que signifie 501c ? 501(c) est une version abrégée de la section 501(c) de l'Internal Revenue Code (IRC) qui régit les organisations exonérées d'impôts. Le "c" est une sous-section qui permet de classer les différents types d'organisations exonérées d'impôts en vertu de l'article 501.

‍

Quel est l'objectif d'une association 501(c) ? Le statut 501(c) vise à donner aux organisations à but non lucratif un allègement fiscal et à soutenir leur présence au service de l'intérêt public. Cela aide les OBNL à s'engager dans leur mission et à utiliser l'ensemble des fonds pour leur réussite sans devoir payer d'impôts.

‍

Quelle est la différence entre 501(c) et 501(c)(3) ? Les associations 501(c) et 501(c)3 ont un statut similaire, mais diffèrent légèrement en termes d'avantages fiscaux. Les deux types d'associations bénéficient d'une exonération de l'impôt fédéral sur le revenu, mais l'association 501(c)3 peut permettre à ses donateurs d'amortir leurs dons, ce qui n'est pas le cas de l'association 501(c).

‍

Quelle est la différence entre 501(c)(3) et 501(c)(4) ? Les organisations 501(c)(3) et 501(c)(4) sont toutes deux des organisations à but non lucratif exonérées d'impôt, mais elles poursuivent des objectifs différents et ont des exigences distinctes.

Les organisations 501(c)(3) sont des organisations caritatives, religieuses ou éducatives qui peuvent recevoir des dons déductibles de l'impôt. Elles sont limitées dans leurs activités politiques et de lobbying et ne peuvent pas influencer la législation.

Les 501(c)(4) sont des organisations de protection sociale qui peuvent s'engager dans des activités politiques et de lobbying plus importantes, mais les dons à ces organisations ne sont généralement pas déductibles des impôts.

‍

Les associations de type 501(c) bénéficient-elles d'une exonération fiscale ? L'Internal Revenue Service accorde une exonération fiscale à toute organisation à but non lucratif enregistrée sous la section 501(c). Les avantages fiscaux de la section 501(c) peuvent varier d'une sous-catégorie à l'autre, car le gouvernement définit 32 types différents d'organisations à but non lucratif

‍