Après être passé des dons par chèque à Zeffy, Tied Together a récolté plus de 10 000 dollars.

Inspiré par l'expérience du fondateur Glen en tant que bénévole auprès d'élèves de cinquième année et par sa propre expérience en tant que père, Tied Together s'est donné pour mission d'améliorer la vie des jeunes hommes. L'objectif de l'organisation est d'avoir un impact positif sur la vie des garçons en leur fournissant des modèles masculins positifs pour leur enseigner les compétences nécessaires à la vie courante, de la même manière qu'un père aurait un impact positif sur son fils.
Contexte
En 2014, Glen était un agent immobilier et un père de famille qui faisait du bénévolat auprès d'élèves de 5e et 6e année dans le comté de Brevard, en Floride. Pendant son séjour à l'école, il a été frappé par le nombre de jeunes garçons qui semblaient manquer de modèles masculins positifs.
Glen s'est demandé quelles leçons il pourrait transmettre à ces garçons et a réalisé qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour commencer que les bases : comment serrer la main correctement et faire un nœud de cravate.
Il en a parlé avec un ami qui était également professeur de collège, et ce que Glen avait vécu à l'école a trouvé un écho. Bientôt, tous deux, ainsi qu'un groupe d'hommes du Conseil militaire civil, se sont réunis à la Stone Middle School pour poursuivre le bon travail que Glen avait commencé.
Ce qui a commencé par un homme espérant transmettre quelques compétences utiles dans la vie courante s'est rapidement transformé en Tied Together : une organisation à but non lucratif qui a touché la vie de plus de 26 000 jeunes hommes dans le comté de Brevard. L'organisation a déjà visité les 28 collèges et lycées publics du comté.
"En plus d'apprendre aux élèves à nouer une cravate et à se serrer la main correctement, nous partageons les leçons de vie fondamentales que nous avons apprises. Chaque élève, administrateur et bénévole de sexe masculin reçoit une cravate aux couleurs de son école." Glen Outlaw, fondateur
Au cours de l'année scolaire 2023, plus de 250 hommes représentant la communauté des hommes du comté de Brevard, en Floride, se sont portés volontaires pour au moins un des événements de Tied Together. Le père de chaque garçon a été invité à l'événement. Il est demandé aux bénévoles de venir habillés comme ils le feraient pour le travail, soit avec une cravate, soit avec une chemise de travail portant le logo de leur entreprise. Chaque élève, bénévole et enseignant qui travaille avec Tied Together reçoit une cravate aux couleurs de son école.
"Nous voulons que les étudiants sachent qu'il faut travailler tous ensemble pour qu'une communauté prospère". Glen Outlaw, fondateur
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Avant de passer à Zeffy, Glen et son équipe n'utilisaient aucune technologie de collecte de fonds, et Tied Together dépendait de généreux donateurs qui faisaient des chèques à la main. Mais Glen a reconnu que le monde avait changé depuis l'époque où les gens emportaient leur chéquier partout où ils allaient.
De plus, Tied Together perdait probablement de l'argent qui aurait pu servir à acheter des cravates supplémentaires pour ses élèves et ses bénévoles, cravates qui coûtent 4 dollars chacune. Ce système obsolète n'était tout simplement plus adapté.
La solution 100% gratuite
L'objectif ultime de Glen était de rendre les dons plus accessibles à tous. L'équipe a entendu parler de Zeffy par le développeur web de Tied Together, qui l'a persuadée de tenter sa chance. Le développeur web a travaillé avec de nombreuses autres organisations à but non lucratif par le passé et n'a pas tari d'éloges sur Zeffy.
"Lorsque nous avons posé des questions sur les dons directs par le biais de notre site web et sur la direction à prendre, il nous a recommandé Zeffy.
L'équipe de Tied Together a été impressionnée par le fait que Zeffy ne facture pas de frais automatiques à ses donateurs, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a choisi Zeffy plutôt que d'autres.
Résultats
Après avoir opté pour Zeffy, Glen a reçu plusieurs dons, pour un total de 11 690 dollars. Cela représente le financement de plus de 2 900 cravates !
Glen a l'intention de développer le travail de Tied Together au-delà du comté de Brevard. Dans un avenir proche, l'organisation a l'intention d'utiliser une partie des fonds qu'elle a collectés pour parrainer des programmes au moins dans les comtés voisins.
"Les gens sont très désireux d'aider notre cause. L'utilisation de Zeffy nous permet de rendre le processus de don très facile".