Le paiement de milliers de dollars de frais PayPal nuisait à la collecte de fonds de l'Outer Circle Foundation. Grâce à Zeffy, elle peut soutenir davantage de vétérans dans le besoin.

Mission de la Fondation Outer Circle

Après avoir servi dans les forces armées, de nombreux vétérans rentrent chez eux et doivent faire face à des problèmes de santé mentale. Même ceux qui ont une famille aimante et un système de soutien solide peuvent souffrir d'un traumatisme. La Fondation Outer Circle intervient pour normaliser les soins de santé mentale et permettre aux anciens combattants et aux premiers intervenants de bénéficier des soins qu'ils méritent, eux et leurs familles.

"Nous avons tous deux perdu des amis proches de militaires qui se sont suicidés, et nous avons vu les difficultés rencontrées par les amis, la famille et la communauté qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique, et nous avons voulu fournir des ressources de soutien bienveillantes pour aider ceux qui en ont besoin. Matt et Buffy Payne

Contexte

Matt Payne comprend bien les sacrifices de tant de familles de militaires. Son père, Herman "Chuck" Payne, a été tué au Viêt Nam quelques mois seulement après la naissance de Matt.

Matt s'est lui-même engagé dans l'armée à l'âge adulte et a dû faire face à des décennies de SSPT après son service. Mais, comme beaucoup de vétérans, Matt a eu du mal à admettre qu'il y avait un problème.

"J'ai toujours essayé de gérer mes sentiments par moi-même, en essayant de cacher ce que je ressentais, en adoptant des mécanismes d'autogestion, en me coupant de ma famille et de mes amis, et en espérant que personne ne verrait ce que je ressentais. Finalement, mes cauchemars ont empiré, le peu de sommeil que j'avais s'est dégradé, ma mèche était extrêmement courte, je n'aimais pas parler aux gens et je voulais être seul". Matt Payne

Après de nombreuses conversations avec sa femme, Buffy, Matt a entamé une thérapie et a commencé à s'intéresser à de nouveaux plans de traitement. Après avoir trouvé les bons médecins, Matt et Buffy ont trouvé un nouvel équilibre.

Très vite, ils ont réalisé qu'ils voulaient apporter la même guérison à d'autres familles. Entraînés à être forts et à servir leur pays, de nombreux anciens combattants considèrent le SSPT comme une faiblesse, et non comme un problème qu'il est possible de résoudre. Matt et Buffy savaient que partager leur histoire était la première étape pour briser la stigmatisation qui entoure la santé mentale. Et comme ils ont tous deux perdu des amis militaires qui se sont suicidés, ils savaient que ce message était essentiel pour sauver des vies.

L'étape suivante consistait à fonder une organisation qui accompagnerait les anciens combattants et les premiers intervenants prêts à trouver de l'aide. C'est ainsi qu'est née la fondation Outer Circle.

Il a fallu du travail à Matt pour trouver le bon traitement pour son propre SSPT, et la fondation Outer Circle se consacre à aider chaque ancien combattant ou premier intervenant à trouver les thérapies qui répondent à leurs besoins individuels. Elle aide les anciens combattants à trouver de l'aide et un traitement pour le SSPT, fournit des ressources sur la transition de la vie militaire à la vie civile et fournit même des animaux d'assistance à ceux qui en ont besoin.