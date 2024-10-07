Le paiement de milliers de dollars de frais PayPal nuisait à la collecte de fonds de l'Outer Circle Foundation. Grâce à Zeffy, elle peut soutenir davantage de vétérans dans le besoin.

Après avoir servi dans les forces armées, de nombreux vétérans rentrent chez eux et doivent faire face à des problèmes de santé mentale. Même ceux qui ont une famille aimante et un système de soutien solide peuvent souffrir d'un traumatisme. La Fondation Outer Circle intervient pour normaliser les soins de santé mentale et permettre aux anciens combattants et aux premiers intervenants de bénéficier des soins qu'ils méritent, eux et leurs familles.
"Nous avons tous deux perdu des amis proches de militaires qui se sont suicidés, et nous avons vu les difficultés rencontrées par les amis, la famille et la communauté qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique, et nous avons voulu fournir des ressources de soutien bienveillantes pour aider ceux qui en ont besoin. Matt et Buffy Payne
Contexte
Matt Payne comprend bien les sacrifices de tant de familles de militaires. Son père, Herman "Chuck" Payne, a été tué au Viêt Nam quelques mois seulement après la naissance de Matt.
Matt s'est lui-même engagé dans l'armée à l'âge adulte et a dû faire face à des décennies de SSPT après son service. Mais, comme beaucoup de vétérans, Matt a eu du mal à admettre qu'il y avait un problème.
"J'ai toujours essayé de gérer mes sentiments par moi-même, en essayant de cacher ce que je ressentais, en adoptant des mécanismes d'autogestion, en me coupant de ma famille et de mes amis, et en espérant que personne ne verrait ce que je ressentais. Finalement, mes cauchemars ont empiré, le peu de sommeil que j'avais s'est dégradé, ma mèche était extrêmement courte, je n'aimais pas parler aux gens et je voulais être seul". Matt Payne
Après de nombreuses conversations avec sa femme, Buffy, Matt a entamé une thérapie et a commencé à s'intéresser à de nouveaux plans de traitement. Après avoir trouvé les bons médecins, Matt et Buffy ont trouvé un nouvel équilibre.
Très vite, ils ont réalisé qu'ils voulaient apporter la même guérison à d'autres familles. Entraînés à être forts et à servir leur pays, de nombreux anciens combattants considèrent le SSPT comme une faiblesse, et non comme un problème qu'il est possible de résoudre. Matt et Buffy savaient que partager leur histoire était la première étape pour briser la stigmatisation qui entoure la santé mentale. Et comme ils ont tous deux perdu des amis militaires qui se sont suicidés, ils savaient que ce message était essentiel pour sauver des vies.
L'étape suivante consistait à fonder une organisation qui accompagnerait les anciens combattants et les premiers intervenants prêts à trouver de l'aide. C'est ainsi qu'est née la fondation Outer Circle.
Il a fallu du travail à Matt pour trouver le bon traitement pour son propre SSPT, et la fondation Outer Circle se consacre à aider chaque ancien combattant ou premier intervenant à trouver les thérapies qui répondent à leurs besoins individuels. Elle aide les anciens combattants à trouver de l'aide et un traitement pour le SSPT, fournit des ressources sur la transition de la vie militaire à la vie civile et fournit même des animaux d'assistance à ceux qui en ont besoin.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Matt et Buffy dirigent ensemble la fondation, avec le soutien d'une équipe de bénévoles. Leur organisation est petite mais puissante, et leurs objectifs sont ambitieux.
La plupart des thérapies contre le stress post-traumatique sont des programmes de traitement à long terme gérés par des professionnels hautement qualifiés, ce qui peut constituer une intervention coûteuse (bien qu'elle en vaille la peine !). Pour la fondation Outer Circle, chaque dollar collecté pouvait sauver la vie d'une personne qui avait risqué la sienne pour protéger ses voisins. Le couple s'est donc senti frustré lorsqu'il a perdu plus de 2 000 dollars à cause des frais de PayPal. Cette somme aurait pu permettre d'offrir un programme de sensibilisation au SSPT à cinq militaires qui en avaient besoin.
> Maximisez votre impact, comme la Fondation Outer Circle - comparez Zeffy à PayPal.
"Nous avons été déçus et frustrés par l'expérience des autres plateformes, il n'a pas été facile d'obtenir des réponses de l'assistance et les frais qu'ils facturent à une organisation à but non lucratif sont décevants. En tant qu'organisation à but non lucratif, nous travaillons avec diligence pour collecter des fonds afin de soutenir nos anciens combattants et nos premiers intervenants, il est décourageant de constater qu'une si grande partie de ces fonds doit aller à des plateformes technologiques".
Et les frais n'étaient même pas la fin de leurs problèmes avec PayPal. Au bout de quelques mois, les difficultés et le manque d'assistance à la clientèle les ont tellement ennuyés qu'ils ont opté pour Donorbox. Puis Venmo, Cashap et GoFundMe... Aucune de ces plateformes n'offrait toutes les fonctionnalités qu'ils recherchaient.
La solution 100% gratuite
Buffy et Matt ont essayé une demi-douzaine de façons différentes de collecter des fonds avant qu'un ami ne leur parle de Zeffy. Cet ami, Brian Pruitt, a fondé une organisation de soutien aux associations. Brian a aidé des dizaines d'associations à réorganiser leurs efforts de marketing et de collecte de fonds, et il connaît donc bien la logistique de l'action sociale.
Forts de la recommandation de leur ami, Buffy et Matt ont décidé d'essayer Zeffy.
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Résultats
Brian a travaillé avec Matt et Buffy pendant un an, mais sa suggestion de passer à Zeffy a eu des effets durables. Ils ont été ravis de constater que la plateforme ne se contentait pas de proposer une collecte de fonds entièrement gratuite, mais qu'elle était également plus facile à utiliser et offrait une assistance clientèle bien plus complète que les autres plateformes qu'ils avaient utilisées.
Matt et Buffy ont utilisé Zeffy pour collecter des dons et vendre des billets pour un tournoi de golf. Leur expérience avec Zeffy a été tellement facile et fluide par rapport aux plateformes précédentes que Matt et Buffy se sont retrouvés à faire exactement la même chose que Brian : passer le mot sur Zeffy à toutes les personnes qu'ils connaissent dans le monde des organisations à but non lucratif.
"Nous aimons Zeffy, nous aimons sa facilité d'utilisation et la flexibilité qu'il offre aux organisations à but non lucratif. Nous avons partagé Zeffy avec sept autres associations que nous connaissons et elles sont toutes passées à Zeffy. C'est extraordinaire ! Sérieusement, nous sommes tellement reconnaissants que Zeffy soit là pour nous soutenir ! Buffy Payne