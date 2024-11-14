Zeffy rend la collecte de fonds simple et abordable pour l'Allegiance Color Guard.

Allegiance Color Guard a pour mission unique de forger le caractère, la confiance et l'estime de soi des enfants grâce à l'art vibrant de la Color Guard - parfois également appelée corps de drapeaux ou filature de drapeaux. Cette association à but non lucratif offre aux jeunes la possibilité d'apprendre, de jouer et de participer à des compétitions dans le cadre de la Color Guard.
"Notre mission est d'offrir aux jeunes des expériences éducatives et des spectacles qui enrichissent leur vie". Kirsten Miller, directrice exécutive
Contexte
Depuis 2010, Allegiance Color Guard de Dundee, Illinois, offre aux enfants et aux jeunes adultes vivant dans la région de Chicagoland et au-delà, l'opportunité de participer à la Color Guard, une forme d'art unique et vibrante de l'apparat de la marche. Trois niveaux de performance et de programmes éducatifs sont proposés aux jeunes âgés de 9 à 23 ans. Nos deux groupes de compétition et notre groupe de performance favorisent les amitiés à vie, développent la confiance en soi et encouragent le travail d'équipe.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Avant de passer à Zeffy, Allegiance se débattait avec les frais astronomiques associés à la plupart des plateformes de collecte de fonds. Pour ne rien arranger, ces systèmes étaient trop complexes et inaccessibles à toute personne n'ayant pas de connaissances techniques. Kirsten, directrice exécutive d'Allegiance Color Guard, était déçue par le manque de soutien offert aux organisations à but non lucratif, en particulier en raison des prix élevés.
"Les plateformes que nous utilisions ne communiquaient pas entre elles de manière transparente et n'étaient pas faciles à utiliser pour les bénévoles non techniciens. Kirsten Miller, directrice exécutive
Allegiance Color Guard dépensait 5 425 dollars par an en logiciels de collecte de fonds. Cette situation était frustrante pour Kirsten, qui souhaitait utiliser cet argent à meilleur escient pour les membres de l'organisation. Se produire et concourir peut être coûteux, et 5 000 dollars représentent le coût approximatif du voyage et de l'hébergement pour la semaine des championnats du monde, la plus importante et la dernière compétition de la saison. Pour assurer la viabilité de son organisation, l'Allegiance Color Guard a, à contrecœur, augmenté les cotisations de ses membres.
La solution 100% gratuite
Kirsten a découvert Zeffy en recherchant des solutions de collecte de fonds plus abordables et plus accessibles. Elle a été intriguée par l'étendue des fonctionnalités offertes par Zeffy, y compris, mais sans s'y limiter, les rapports, les courriels et la billetterie électronique. Ces fonctionnalités étaient parfaites pour une organisation à but non lucratif comme Allegiance Color Guard, qui a des besoins financiers et de collecte de fonds complexes. Sans oublier que Zeffy est 100% gratuit.
"Nous avons découvert cette formidable plateforme pour faciliter, gérer et organiser nos besoins croissants en matière de finances et de collecte de fonds. Zeffy s'est rapidement hissé au sommet de notre liste restreinte de fournisseurs qui répondaient à toutes nos attentes. Kirsten Miller, directrice exécutive
En 2023, Allegiance est passée à Zeffy, juste au moment où les cotisations des membres étaient dues. Kirsten était curieuse de voir comment les membres et l'équipe réagiraient au nouveau système, et elle a été ravie de constater que Zeffy recevait des commentaires élogieux de la part des membres et des bénévoles de l'administration. Rapidement, Allegiance Color Guard a étendu l'utilisation de Zeffy à tous les points de contact transactionnels. En mai 2024, Allegiance avait transféré toutes ses opérations de collecte de fonds sur la plateforme.
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.
Résultats
Depuis qu'elle a adopté Zeffy, la Garde de drapeaux d'Allegiance a économisé plus de 5 425 $ en frais - de l'argent qui est bien mieux dépensé pour les membres que pour un logiciel de collecte de fonds. Par exemple, 5 000 $ représentent l'équivalent du coût d'un revêtement de sol requis pour les productions compétitives. Mieux encore, Zeffy a simplifié la collecte de fonds pour la rendre plus efficace.
"Zeffy a fait entrer les efforts financiers de notre organisation dans le 21e siècle, nous permettant d'économiser des milliers de dollars en frais... L'ensemble des fonctionnalités a permis d'économiser non seulement de l'argent, mais aussi un temps précieux... et plus que quelques cheveux gris." Kirsten Miller, directrice exécutive