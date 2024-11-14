Zeffy rend la collecte de fonds simple et abordable pour l'Allegiance Color Guard.

Mission de l'Allegiance Color Guard

Allegiance Color Guard a pour mission unique de forger le caractère, la confiance et l'estime de soi des enfants grâce à l'art vibrant de la Color Guard - parfois également appelée corps de drapeaux ou filature de drapeaux. Cette association à but non lucratif offre aux jeunes la possibilité d'apprendre, de jouer et de participer à des compétitions dans le cadre de la Color Guard.

"Notre mission est d'offrir aux jeunes des expériences éducatives et des spectacles qui enrichissent leur vie". Kirsten Miller, directrice exécutive

Contexte

Depuis 2010, Allegiance Color Guard de Dundee, Illinois, offre aux enfants et aux jeunes adultes vivant dans la région de Chicagoland et au-delà, l'opportunité de participer à la Color Guard, une forme d'art unique et vibrante de l'apparat de la marche. Trois niveaux de performance et de programmes éducatifs sont proposés aux jeunes âgés de 9 à 23 ans. Nos deux groupes de compétition et notre groupe de performance favorisent les amitiés à vie, développent la confiance en soi et encouragent le travail d'équipe.