Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Qu'est-ce que la 501(c)(9) ou Voluntary Employees' Beneficiary Association ?
Comment créer une association à but non lucratif

Qu'est-ce que la 501(c)(9) ou Voluntary Employees' Beneficiary Association ?

27 novembre 2024

Les organisations 501(c)(9), également connues sous le nom de Voluntary Employees' Beneficiary Associations (VEBA), offrent aux employeurs un moyen unique de fournir à leurs employés de précieuses prestations en matière de vie, de santé et d'accidents, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. 

En créant une VEBA, les entreprises peuvent constituer un fonds exonéré d'impôt pour couvrir les frais médicaux éligibles de leur personnel, même à la retraite. 

La création et le maintien d'une organisation 501(c)(9) en vertu de l'Internal Revenue Code (IRC) s'accompagnent de réglementations complexes et de la nécessité de comprendre les différents VEBA disponibles. Dans ce guide complet, nous explorerons les exigences, les avantages et le processus étape par étape de la création d'une organisation 501(c)(9) pour vous aider à déterminer si c'est le bon choix pour votre entreprise et vos employés.

Table des matières

Qu'est-ce qu'une association bénéficiaire bénévole des employés (501(c)(9)) ?

Une association 501(c)(9) Voluntary Employees' Beneficiary Association (VEBA) est un type d'organisation à but non lucratif qui finance des prestations de décès, de maladie et d'accident pour les membres et les personnes à leur charge. 

Les VEBA sont créées par des employeurs ou des groupes d'employés affiliés, et leurs fonds sont exonérés d'impôt lorsqu'ils sont utilisés pour couvrir des frais médicaux éligibles. L'IRS définit des exigences spécifiques pour que ces organisations conservent leur statut d'exonération fiscale au titre de l'article 501(c)(9).

Les membres de la VEBA partagent un "lien commun lié à l'emploi" par le biais d'un employeur commun, d'une couverture dans le cadre d'une convention collective ou d'une adhésion à un syndicat international. 

Remarque : la participation à une VEBA n'est pas automatique ou obligatoire pour les salariés en fonction de leur emploi. Au lieu de cela, un groupe de salariés, par exemple tous les salariés permanents de l'entreprise, peut décider s'il souhaite faire partie de la VEBA. S'ils l'approuvent, la participation devient obligatoire pour chaque personne de ce groupe.

Alors que l'entreprise gère le VEBA, les syndicats se chargent généralement de son administration. 

Voici quelques exemples notables d'organisations 501(c)(9) ou VEBA :

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir le statut d'organisation 501(c)(9) ?

Pour se qualifier en tant que VEBA au titre de la section 501(c)(9) de l'IRS, une organisation doit remplir les conditions suivantes :

Différents types d'associations bénéficiaires de salariés volontaires

Outre les prestations vie, maladie et accident, les VEBA peuvent proposer des dépenses de loisirs, des services de garde d'enfants, des programmes d'aide aux employés et des indemnités de départ.

Les frais médicaux admissibles offerts par votre organisation dépendent du type de régime VEBA :

Comment fonctionne une organisation 501(c)(9) ?

Les organisations VEBA fonctionnent comme d'autres régimes basés sur des comptes liés aux soins de santé. Ils couvrent les primes d'assurance des retraités et aident les membres à payer les dépenses admissibles pendant leur emploi.

Les employeurs engagés doivent sélectionner ou créer un plan VEBA et le faire approuver par l'IRS. Ils peuvent fixer des limites aux dépenses éligibles au remboursement dans le cadre de leur plan. Ils doivent examiner attentivement la description du plan et vérifier l'existence de restrictions avant de demander un remboursement. 

Voici d'autres moyens pour les VEBA d'acquérir des fonds :

7 étapes pour obtenir le statut 501(c)(9)

Étape 1. Comprendre les exigences de la norme 501(c)(9)

Avant de créer une VEBA 501(c)(9), assurez-vous que votre organisation répond aux critères d'éligibilité ci-dessus. Familiarisez-vous avec ces exigences afin d'établir une base solide pour votre VEBA.

Étape 2. Créer une liste de prestations

Déterminez les avantages spécifiques que votre VEBA couvrira avant de créer votre organisation 501(c)(9). Il peut s'agir de prestations de santé, d'indemnités de licenciement, de prestations d'invalidité et d'assurance-vie. Décrivez clairement ces avantages dans votre plan afin d'assurer la transparence et la compréhension de vos membres.

Étape 3. Former un comité VEBA 

Établir un comité de représentants des employés volontaires pour superviser les opérations de la VEBA. Ce comité sera chargé de prendre les décisions relatives à la gestion de la VEBA, en veillant à ce qu'elle fonctionne au mieux des intérêts de ses membres.

Étape 4. Obtenir une lettre de détermination

Pour que votre organisation soit légitime et bénéficie d'une exonération fiscale, vous devez obtenir une lettre de détermination de l'IRS. Vous devrez également soumettre votre plan d'avantages. L'IRS évaluera votre plan et approuvera votre demande si vous remplissez les conditions requises. 

Remplir le formulaire 1024 pour obtenir un statut d'exonération fiscale et vérifier que l'objectif principal de l'organisation est de bénéficier au membre et aux personnes à sa charge. 

Étape 5. Créer un plan détaillé

Après avoir rempli les formulaires nécessaires, créez un plan détaillé décrivant les lignes directrices de votre VEBA afin de faciliter la participation des membres et de leur assurer des avantages. Vous devez vous concentrer sur la documentation :

Étape 6. Communiquer votre plan aux employés 

Partagez les détails de votre VEBA avec les employés, en les encourageant à s'inscrire et à demander un allègement des frais médicaux pendant leur emploi et, dans certains cas, après leur départ à la retraite.

Étape 7. Assurer une conformité continue

Examinez régulièrement les activités de votre VEBA pour vous assurer qu'elles sont conformes à la réglementation de l'IRS. Veillez à ce que les employés ne soient payés que pour les frais médicaux éligibles à l'IRS.

Remplir les formulaires fiscaux requis, tels que le formulaire 990, le formulaire 5500 et éventuellement le formulaire 990-T, afin de conserver votre statut d'exonération fiscale et d'éviter les pénalités.

Faut-il créer une organisation 501(c)(9) ? 

Avantages des VEBA 501(c)(9)

Inconvénients des VEBA 501(c)(9) 

Derniers mots sur les organisations 501(c)(9)

Une association bénéficiaire d'employés volontaires (501(c)(9)) offre aux employeurs un moyen fiscalement avantageux de proposer des avantages intéressants à leurs employés. Bien que la création d'une VEBA nécessite une planification minutieuse et le respect de la réglementation, les avantages pour les employeurs et les employés en font une option intéressante à considérer.

Lorsque vous démarrez ou développez votre organisation à but non lucratif 501(c)(9), choisir Zeffy, une plateforme 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif, peut simplifier la gestion de votre organisation, vous aidant à vous concentrer sur ce qui compte le plus - fournir le meilleur soutien possible à vos employés.

FAQ sur les associations bénéficiaires de salariés volontaires

Une association 501(c)(9) de bénéficiaires salariés volontaires offre des avantages à ses membres, notamment une assurance vie, une assurance invalidité et une assurance maladie. Une organisation 501(c)(3) sert le grand public à des fins caritatives, éducatives, religieuses et scientifiques.
Selon l'Internal Revenue Code, une association 501(c)(9) est constituée par des employeurs ou des groupes d'employés, tandis qu'une association 501(c)(3) peut être créée par n'importe qui et fonctionner comme une œuvre de bienfaisance.

Les contributions à une association de bénéficiaires salariés volontaires (501(c)(9)) ne sont pas déductibles fiscalement en tant que contributions caritatives. Toutefois, les employeurs peuvent les déduire en tant que dépenses professionnelles.

Les membres de la VEBA partagent un "lien commun lié à l'emploi" par le biais d'un employeur commun, d'une couverture dans le cadre d'une convention collective ou d'une adhésion à un syndicat international.

