Il existe de nombreux types d'organisations à but non lucratif. Qu'est-ce qu'une organisation 501(c)(8) ? Les organisations 501(c)(8) sont des sociétés de secours mutuel. Elles offrent une occasion unique à des individus partageant des intérêts ou des vocations de s'unir et de se soutenir mutuellement par le biais de divers avantages et activités caritatives.
Ce guide présente la définition, les critères d'éligibilité et les étapes de la création d'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(8). Il explique également comment créer une société fraternelle prospère qui a un impact positif sur ses membres et sur la communauté, et comment obtenir le statut d'exonération fiscale.
L'Internal Revenue Code (IRC) définit une organisation à but non lucratif 501(c)(8) comme une société de secours mutuel qui doit verser des prestations en cas de décès, de maladie, d'accident ou autres. Ces sociétés fonctionnent selon le système de la loge, où les membres partagent des liens, des principes ou des vocations communs.
L'IRS reconnaît les organisations 501(c)(8) comme étant exonérées d'impôts, ce qui leur permet de se concentrer sur le soutien à leurs membres et de s'engager dans des activités caritatives.
501(c)(8), les organisations fraternelles peuvent payer directement l'assurance de leurs membres ou d'autres avantages. Elles s'associent souvent à des compagnies d'assurance tierces pour offrir des services d'assurance.
Comme les organisations à but non lucratif 501(c)(4) ou 501(c)(6) bénéficiant d'une exonération fiscale, les sociétés de secours mutuel peuvent participer à des activités politiques, mais cela ne peut pas être leur objectif principal. L'argent dépensé pour de telles activités n'est pas déductible des impôts.
L'organisation a été créée en 1882 en tant que congrégation d'hommes catholiques. Ses membres sont liés par leurs croyances catholiques et ses principes premiers sont la charité, l'unité, la fraternité et le patriotisme.
L'organisation, anciennement connue sous le nom de "Jolly Corks", a été créée en 1868 en tant que groupe d'acteurs et de professionnels du théâtre. Elle fonctionne sur la base de la charité, de la justice, de l'amour fraternel et de la fidélité. L'organisation offre des bourses d'études, des services aux anciens combattants et des programmes de sensibilisation aux drogues.
Elle a été créée en 1895 par neuf femmes pour soutenir d'autres femmes. L'organisation protège ses membres et offre des avantages tels qu'une assurance-vie et des rentes.
Il s'agit d'une organisation fraternelle de services financiers appartenant à ses membres, créée en 1883. Elle compte près de 730 000 membres et s'attache à toucher des vies et à assurer l'avenir.
L'IRS énumère plusieurs conditions à remplir par les organisations à but non lucratif pour obtenir le statut d'exonération fiscale 501(6c)(8) :
Le nom de votre association doit mettre en évidence son objectif et ce qu'elle a l'intention d'accomplir. Choisissez un nom qui sera mémorable. Vérifiez les critères de votre État avant de choisir le nom de votre association.
La déclaration de mission doit définir clairement ce que fait votre association et comment elle contribue à améliorer la vie des gens. Vous pouvez utiliser votre déclaration de mission pour faire connaître votre association par le biais de canaux de marketing.
Formez un conseil d'administration qui vous aidera à finaliser votre déclaration de mission et vos statuts, entre autres responsabilités.
Les membres de votre conseil d'administration dirigeront l'ensemble de l'équipe et devraient être en mesure de soutenir les opérations et les efforts de collecte de fonds de votre association.
Les branches locales des organisations 501(c)(8) doivent être agréées par une organisation mère. Même si elles sont autonomes, il est utile de savoir de quelle manière vous souhaitez fonctionner.
Lorsque vous créez des statuts pour votre organisation 501(c)(8), l'Internal Revenue Code vous demande d'inclure des informations essentielles telles que
Si vous êtes une unité subordonnée au sein d'un système de loges de sociétés fraternelles, vos statuts peuvent refléter ceux de l'organisation mère.
La demande d'un EIN est nécessaire pour remplir le formulaire 1024 de l'IRS, même si vous n'envisagez pas d'embaucher des membres de votre équipe. Les sociétés fraternelles ont besoin de ces informations.
Vous devez remplir le formulaire 1024 auprès de l'IRS pour demander le statut d'exonération fiscale.
Contrairement aux organisations à but non lucratif de type 501(c)(3), il n'y a pas de date limite pour demander le statut d'exonération fiscale. Si vous ne recevez pas la lettre de détermination de l'IRS après avoir soumis le formulaire, vous devez déposer le formulaire fiscal 990.
Si vous démarrez en tant que petit organisme à but non lucratif 501(c)(8) au sein d'un système d'hébergement, il se peut que votre organisation mère ait déjà accompli certaines de ces étapes. Contactez votre groupe d'origine pour clarifier les étapes que vous devez accomplir.
La création d'une organisation à but non lucratif (501(c)(8)) peut s'avérer enrichissante pour créer une communauté solide de personnes partageant les mêmes idées. Votre société fraternelle nationale peut faire une différence significative en offrant des avantages et en s'engageant dans des activités caritatives.
