Il existe de nombreux types d'organisations à but non lucratif. Qu'est-ce qu'une organisation 501(c)(8) ? Les organisations 501(c)(8) sont des sociétés de secours mutuel. Elles offrent une occasion unique à des individus partageant des intérêts ou des vocations de s'unir et de se soutenir mutuellement par le biais de divers avantages et activités caritatives.

Ce guide présente la définition, les critères d'éligibilité et les étapes de la création d'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(8). Il explique également comment créer une société fraternelle prospère qui a un impact positif sur ses membres et sur la communauté, et comment obtenir le statut d'exonération fiscale.

Table des matières

Qu'est-ce qu'une société de secours mutuel au sens de l'article 501(c)(8) ?

L'Internal Revenue Code (IRC) définit une organisation à but non lucratif 501(c)(8) comme une société de secours mutuel qui doit verser des prestations en cas de décès, de maladie, d'accident ou autres. Ces sociétés fonctionnent selon le système de la loge, où les membres partagent des liens, des principes ou des vocations communs.

L'IRS reconnaît les organisations 501(c)(8) comme étant exonérées d'impôts, ce qui leur permet de se concentrer sur le soutien à leurs membres et de s'engager dans des activités caritatives.

501(c)(8), les organisations fraternelles peuvent payer directement l'assurance de leurs membres ou d'autres avantages. Elles s'associent souvent à des compagnies d'assurance tierces pour offrir des services d'assurance.

Comme les organisations à but non lucratif 501(c)(4) ou 501(c)(6) bénéficiant d'une exonération fiscale, les sociétés de secours mutuel peuvent participer à des activités politiques, mais cela ne peut pas être leur objectif principal. L'argent dépensé pour de telles activités n'est pas déductible des impôts.

Exemples d'organisations 501(c)(8)

L'organisation a été créée en 1882 en tant que congrégation d'hommes catholiques. Ses membres sont liés par leurs croyances catholiques et ses principes premiers sont la charité, l'unité, la fraternité et le patriotisme.

‍L'organisation, anciennement connue sous le nom de "Jolly Corks", a été créée en 1868 en tant que groupe d'acteurs et de professionnels du théâtre. Elle fonctionne sur la base de la charité, de la justice, de l'amour fraternel et de la fidélité. L'organisation offre des bourses d'études, des services aux anciens combattants et des programmes de sensibilisation aux drogues.

Elle a été créée en 1895 par neuf femmes pour soutenir d'autres femmes. L'organisation protège ses membres et offre des avantages tels qu'une assurance-vie et des rentes.

Il s'agit d'une organisation fraternelle de services financiers appartenant à ses membres, créée en 1883. Elle compte près de 730 000 membres et s'attache à toucher des vies et à assurer l'avenir.

Critères d'éligibilité pour les organisations 501(c)(8)



L'IRS énumère plusieurs conditions à remplir par les organisations à but non lucratif pour obtenir le statut d'exonération fiscale 501(6c)(8) :

Une organisation doit avoir un but fraternel, ce qui signifie que ses membres partagent un intérêt, un objectif ou des antécédents communs. L'organisation doit également avoir un programme substantiel d'activités fraternelles qui s'aligne sur cet objectif commun.

Une organisation doit fonctionner selon un système de loges composé d'une organisation mère et d'unités subordonnées (loges ou branches). Ces unités subordonnées doivent respecter les statuts, les niveaux d'adhésion, les droits et les privilèges de l'organisation mère. Les chartes mères sont des organisations subordonnées autonomes (appelées loges ou branches).

Une organisation doit fournir une assurance vie, maladie ou accident et d'autres avantages aux membres de la société ou aux personnes à leur charge.

Une organisation doit avoir des normes d'adhésion clairement définies, y compris des niveaux d'adhésion, un processus d'admission et une liste de droits et de privilèges.

501(c)(8) vs 501(c)(3) : Similitudes et différences

501c8 Catégorie 501(c)(3) 501(c)(8) Définition Une organisation à but non lucratif destinée au public et gérée uniquement à des fins religieuses, scientifiques, éducatives ou caritatives, ou pour prévenir la maltraitance des enfants et des animaux et soutenir les sports nationaux et internationaux. Les sociétés de secours mutuel offrent à leurs membres des prestations en cas de décès, de maladie ou d'accident, ainsi que d'autres prestations. Elles doivent fonctionner selon un système de loge où l'adhésion est basée sur des liens ou des intérêts communs. Elles sont largement autonomes. Exemples notables New York Cancer Foundation, United Way, Metropolitan Museum of Art, etc. Elks, Chevaliers de Colomb, Modern Woodmen of America, etc. Admissibilité à la déduction fiscale des dons Les dons sont entièrement déductibles des impôts. Seuls les dons utilisés dans le cadre de l'objectif fraternel 501(c)(3) sont déductibles des impôts. Exonération fiscale Les organisations à but non lucratif sont exonérées de l'impôt fédéral, de l'impôt sur le revenu des États et de l'impôt local. Les organisations à but non lucratif sont exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu, qui exclut les fonds consacrés aux activités politiques. Détails de l'adhésion La présence de membres est facultative. Tous les membres doivent partager une vocation commune. Toutes les normes d'adhésion doivent être enregistrées, y compris les niveaux d'adhésion, le processus d'admission, les privilèges des membres, etc. La plupart des membres doivent être éligibles aux avantages. Déclaration des donateurs sur le formulaire 990 Les fondations privées et les organismes publics de bienfaisance doivent fournir des informations sur les donateurs pour les contributions de 5 000 $ ou plus sur l'annexe B. Pas nécessaire. Divulgation au public de l'identité des donateurs Seules les fondations privées sont tenues de divulguer au public les informations relatives à leurs donateurs. Pas nécessaire. Campagne politique Ils peuvent faire campagne pour l'objectif de l'organisation sans influencer la législation ou soutenir un candidat politique. Peut participer à des activités politiques si ce n'est pas l'objectif principal. Formulaire de demande Formulaire 1023 de l'IRS Formulaire 1024 de l'IRS

6 étapes pour créer une organisation 501(c)(8)

1. Choisissez le nom de votre organisation

Le nom de votre association doit mettre en évidence son objectif et ce qu'elle a l'intention d'accomplir. Choisissez un nom qui sera mémorable. Vérifiez les critères de votre État avant de choisir le nom de votre association.

2. Créez votre déclaration de mission

La déclaration de mission doit définir clairement ce que fait votre association et comment elle contribue à améliorer la vie des gens. Vous pouvez utiliser votre déclaration de mission pour faire connaître votre association par le biais de canaux de marketing.

3. Constituer le conseil d'administration de l'association

Formez un conseil d'administration qui vous aidera à finaliser votre déclaration de mission et vos statuts, entre autres responsabilités.

Les membres de votre conseil d'administration dirigeront l'ensemble de l'équipe et devraient être en mesure de soutenir les opérations et les efforts de collecte de fonds de votre association.

4. Déterminer si vous avez besoin d'une organisation mère

Les branches locales des organisations 501(c)(8) doivent être agréées par une organisation mère. Même si elles sont autonomes, il est utile de savoir de quelle manière vous souhaitez fonctionner.

5. Définir votre règlement intérieur

Lorsque vous créez des statuts pour votre organisation 501(c)(8), l'Internal Revenue Code vous demande d'inclure des informations essentielles telles que

Nom de l'organisation

Objet de la société de secours mutuel

Rôles et responsabilités des membres du conseil d'administration

Détails de l'adhésion

Fréquence des réunions

Politiques en matière de conflits d'intérêts

Procédures de dissolution

Si vous êtes une unité subordonnée au sein d'un système de loges de sociétés fraternelles, vos statuts peuvent refléter ceux de l'organisation mère.

6. Demander un numéro d'identification de l'employeur (EIN)

La demande d'un EIN est nécessaire pour remplir le formulaire 1024 de l'IRS, même si vous n'envisagez pas d'embaucher des membres de votre équipe. Les sociétés fraternelles ont besoin de ces informations.

7. Soumettre le formulaire 1024 pour devenir une organisation exonérée d'impôt

Vous devez remplir le formulaire 1024 auprès de l'IRS pour demander le statut d'exonération fiscale.

Contrairement aux organisations à but non lucratif de type 501(c)(3), il n'y a pas de date limite pour demander le statut d'exonération fiscale. Si vous ne recevez pas la lettre de détermination de l'IRS après avoir soumis le formulaire, vous devez déposer le formulaire fiscal 990.

Si vous démarrez en tant que petit organisme à but non lucratif 501(c)(8) au sein d'un système d'hébergement, il se peut que votre organisation mère ait déjà accompli certaines de ces étapes. Contactez votre groupe d'origine pour clarifier les étapes que vous devez accomplir.

Étude de cas : Comment le Conseil 94 des Chevaliers de Colomb de Lexington, une organisation 501(c)(8), a collecté plus de 3 800 $ grâce à Zeffy

Le Conseil 94 des Chevaliers de Colomb de Lexington a organisé avec succès son événement "K'Night at the Races" en utilisant le système de billetterie 100% gratuit de Zeffy. En tirant parti de la plateforme conviviale de Zeffy, ils ont récolté plus de 2 500 $ grâce à la vente de billets et ont économisé 125 $ en frais.

Le conseil a également obtenu des parrainages d'entreprises pour un montant total de 1 370 dollars, ce qui lui a permis d'économiser 70 dollars de frais supplémentaires. Les organisations 501(c)(8) peuvent organiser des événements et des initiatives comme l'a fait le Conseil 94 des Chevaliers de Colomb de Lexington en utilisant les fonctions complètes et entièrement gratuites de Zeffy.

Dernières réflexions sur les organisations 501(c)(8)

La création d'une organisation à but non lucratif (501(c)(8)) peut s'avérer enrichissante pour créer une communauté solide de personnes partageant les mêmes idées. Votre société fraternelle nationale peut faire une différence significative en offrant des avantages et en s'engageant dans des activités caritatives.

FAQ sur les sociétés fraternelles 501c8

Qu'est-ce qu'une organisation 501(c)(8) ? Les organisations 501(c)(8) sont des sociétés de secours mutuel dont les membres partagent un objectif et une vocation. Leurs activités sont axées sur le bénéfice de tous les membres.

Les dons aux organisations de type 501(c)(8) sont-ils déductibles des impôts ? Les dons aux sociétés fraternelles relevant de l'article 501(c)(8) ne sont déductibles que si les fonds sont utilisés pour des activités caritatives comme celles d'une organisation exonérée d'impôt relevant de l'article 501(c)(3).

Comment une société fraternelle nationale utilise-t-elle le système des loges ? Le système des loges est une structure qu'une société fraternelle nationale peut utiliser pour élire des membres dans des unités locales, appelées loges. Chaque loge tient des réunions pour atteindre ses objectifs ensemble.

Quelles sont les conditions requises pour conserver le statut 501(c)(8) ? Pour conserver son statut de société de secours mutuel 501(c)(8), une organisation doit fonctionner selon un système de loge, bénéficier à ses membres et s'engager dans des activités fraternelles telles que des rituels et des cérémonies. Elle doit également se conformer aux réglementations de l'IRS concernant l'adhésion et les avantages.

Quelles sont les activités que les organisations 501(c)(8) peuvent entreprendre ? Ces organisations peuvent offrir des avantages à leurs membres, notamment des assurances vie, maladie et accident, des bourses d'études et des programmes éducatifs. Elles organisent également des activités sociales et récréatives dans le cadre de leur mission fraternelle.

