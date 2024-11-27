Parmi tous les types d'organisations à but non lucratif, la plupart des gens pensent aux organisations caritatives publiques, et ce pour de bonnes raisons. Il existe plus de 1,54 million d' organisations caritatives aux États-Unis.
Malgré la majorité, les organisations caritatives publiques ne sont pas les seules organisations exonérées d'impôts dans le pays.
Les organisations à but non lucratif agissent exclusivement pour le bien-être social et peuvent s'enregistrer en vertu de la section 501c4 de l'Internal Revenue Code (code des impôts).
Si les objectifs de votre association s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la société et de l'aide sociale, l'obtention du statut 501c4 peut s'avérer gratifiante. Cet article explique tout ce qu'il faut savoir sur la création d'une organisation à but non lucratif et sur l'obtention du statut 501c4 déductible des impôts, en quelques étapes simples.
Une organisation 501c4 est une entité exonérée d'impôt qui promeut le bien-être social. Ces organisations ne sont pas exploitées exclusivement à des fins d'activité politique ; elles peuvent toutefois y participer (ce que nous détaillerons plus loin). Elles portent plusieurs noms :
Ce n'est pas le nom, mais le travail qu'elle accomplit qui distingue une organisation 501c4. Selon l'Internal Revenue Service (IRS), une organisation qui œuvre principalement pour le bien-être social d'une communauté peut bénéficier d'une exonération fiscale au titre de la section 501c4.
Que signifie "promouvoir le bien-être social" ? On peut définir cette expression comme une activité à but non lucratif qui profite au grand public, mais qui n'est pas une activité de bienfaisance.
Ces organisations d'aide sociale participent souvent à des activités de lobbying politique et à d'autres activités. Elles lancent également des campagnes pour influencer la législation et promouvoir des candidats.
Bien que les organisations 501c4 bénéficient d'une exonération fiscale, les donateurs ne bénéficient pas de déductions fiscales lorsqu'ils contribuent à ces entités.
Les organisations caritatives bénéficiant du statut 501(c)(4) ne sont pas tenues de divulguer publiquement l'identité de leurs donateurs. L'IRS ne l'exige pas, de sorte que les donateurs jouissent d'une plus grande confidentialité que les organisations à but non lucratif relevant du statut 501(c)(3), qui doivent communiquer ces informations dans une déclaration d'impôt annuelle.
De cette manière, l'activité politique ou la participation à des campagnes politiques reste plus discrète, et l'expérience des donateurs pour les différents groupes d'aide sociale reste intacte.
L'Internal Revenue Service permet à plusieurs organisations d'obtenir le statut d'exonération fiscale en vertu de l'article 501c4. Nous pouvons diviser ces organisations en deux catégories :
Un organisme de protection sociale n'a pas pour but de faire du profit, mais travaille pour le bénéfice de sa communauté. Les organisations d'aide sociale peuvent être classées dans les groupes suivants :
Une HOA peut bénéficier d'une exonération fiscale au titre de l'article 501c4. Bien que le nombre de bénéficiaires de ces associations soit limité, leurs activités profitent au grand public. Elles n'impliquent pas de transactions commerciales, car aucun bien ou service n'est vendu.
La plupart des associations de propriétaires collectent des dons auprès des membres de la communauté. Les fonds sont utilisés pour entretenir et améliorer les espaces publics au sein de leur communauté.
Les groupes de plaidoyer sont des organisations à but non lucratif qui éduquent et défendent des causes et des questions particulières. Il s'agit d'une catégorie très large qui peut inclure plusieurs organisations.
Voici quelques exemples :
Ces groupes ont une devise commune : informer, influencer et éduquer.
Il est intéressant de noter que la plupart des groupes pourraient se qualifier en tant qu'organisations caritatives 501c3. Pourquoi choisissent-ils la 501c4 ? La 501c4 ne les empêche pas de dépenser des fonds considérables pour des activités de lobbying.
Pourtant, de nombreux groupes de pression populaires gèrent des organisations caritatives pour mener des activités approuvées par la loi 501c3.
Bien que certaines caractéristiques de ces groupes puissent coïncider avec celles des groupes de défense d'intérêts, elles diffèrent.
La mission première des organisations politiques est d'élire un candidat particulier à une fonction publique. Les gens confondent souvent ces groupes avec les comités d'action politique ou le comité électoral d'un candidat.
Bien que les activités semblent similaires, les associations politiques 501c4 ne peuvent pas interagir directement avec les activités de campagne politique d'un candidat. L'intervention dans une campagne politique et le lobbying pour ou contre un candidat à une fonction publique ne peuvent pas être l'objectif principal.
Ces groupes à but non lucratif mènent des activités de lobbying en faveur des candidats qui représentent un point de vue spécifique.
Les logements publics sont ciblés dans leur champ d'application et leur portée géographique.
L'IRS utilise cet exemple pour fournir une définition de la 501c4 pour ces groupes à but non lucratif :
"Une organisation exploitant un aéroport qui dessert le grand public dans une zone où il n'y a pas d'autre aéroport et qui se trouve sur un terrain appartenant à un gouvernement local, qui supervise l'exploitation de l'aéroport.
Les organisations d'aide sociale comprennent également
Les groupes d'employés peuvent créer une organisation exonérée d'impôt et utiliser les bénéfices pour remplir leurs missions caritatives, éducatives ou récréatives.
Ces groupes à but non lucratif limitent l'adhésion aux employés travaillant pour une personne ou une organisation spécifique au sein d'une communauté donnée.
Les initiatives éducatives de ces organisations peuvent inclure
De même, la mission d'un organisme de protection sociale des salariés en matière de loisirs peut inclure des activités telles que
Voici quelques exemples d'associations d'employés 501c4 :
La création d'une organisation 501 4 c est similaire à la création de toute autre organisation à but non lucratif. Vous devez d'abord constituer votre organisation d'aide sociale au niveau de l'État, puis demander à l'IRS un statut d'exonération fiscale.
La différence réside dans le formulaire requis. Contrairement aux groupes 501c3, les groupes 501c4 utilisent le formulaire 1024 ou le formulaire 1024-A.
Voici un résumé des neuf étapes à suivre pour obtenir le statut d'organisme de protection sociale 501c4 :
Les contributions des donateurs ne sont pas déductibles des impôts. Dans certains cas, les entreprises peuvent bénéficier de déductions de dépenses, le cas échéant.
Les groupes à but non lucratif politiquement actifs s'inscrivent généralement au statut 501 (c)(4). Toutefois, ces groupes ne peuvent pas avoir pour objectif principal de mener des campagnes politiques.
Les organisations de la catégorie 501(c)(4) peuvent exercer des activités de lobbying si ce n'est pas leur activité principale. Leurs activités de lobbying doivent être liées à leur objectif déclaré d'exonération fiscale.
Les membres du groupe peuvent faire du lobbying et conserver leur statut d'organisation à but non lucratif, étant donné que le lobbying n'est pas l'activité principale du groupe.
Les organisations à but non lucratif 501c4 comprennent diverses organisations qui ont souvent des missions spécifiques. Bien que leurs objectifs soient uniques, la réalisation d'objectifs de bien-être social est au cœur de chaque groupe. Si votre association a pour but d'améliorer l'environnement social de votre communauté, l'obtention du statut 501c4 vous sera bénéfique. Les activités politiques, éducatives ou sociales de votre association nécessiteront du temps et des dons substantiels pour avoir un impact plus important.
