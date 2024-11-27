Parmi tous les types d'organisations à but non lucratif, la plupart des gens pensent aux organisations caritatives publiques, et ce pour de bonnes raisons. Il existe plus de 1,54 million d' organisations caritatives aux États-Unis.

Malgré la majorité, les organisations caritatives publiques ne sont pas les seules organisations exonérées d'impôts dans le pays.

Les organisations à but non lucratif agissent exclusivement pour le bien-être social et peuvent s'enregistrer en vertu de la section 501c4 de l'Internal Revenue Code (code des impôts).

Si les objectifs de votre association s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la société et de l'aide sociale, l'obtention du statut 501c4 peut s'avérer gratifiante. Cet article explique tout ce qu'il faut savoir sur la création d'une organisation à but non lucratif et sur l'obtention du statut 501c4 déductible des impôts, en quelques étapes simples.

Ce qui nous attend :

Qu'est-ce que la 501c4 ?

Une organisation 501c4 est une entité exonérée d'impôt qui promeut le bien-être social. Ces organisations ne sont pas exploitées exclusivement à des fins d'activité politique ; elles peuvent toutefois y participer (ce que nous détaillerons plus loin). Elles portent plusieurs noms :

Ligues civiques

Organismes d'intérêt public

Organismes à but non lucratif d'aide sociale

Ce n'est pas le nom, mais le travail qu'elle accomplit qui distingue une organisation 501c4. Selon l'Internal Revenue Service (IRS), une organisation qui œuvre principalement pour le bien-être social d'une communauté peut bénéficier d'une exonération fiscale au titre de la section 501c4.

Que signifie "promouvoir le bien-être social" ? On peut définir cette expression comme une activité à but non lucratif qui profite au grand public, mais qui n'est pas une activité de bienfaisance.

Ces organisations d'aide sociale participent souvent à des activités de lobbying politique et à d'autres activités. Elles lancent également des campagnes pour influencer la législation et promouvoir des candidats.

Bien que les organisations 501c4 bénéficient d'une exonération fiscale, les donateurs ne bénéficient pas de déductions fiscales lorsqu'ils contribuent à ces entités.

Les recettes déductibles comprennent

Subventions

Fonds des gouvernements local et fédéral

Dépenses professionnelles

Contributions aux programmes

Dons de charité

Confidentialité pour les donateurs 501(c)(4)

Les organisations caritatives bénéficiant du statut 501(c)(4) ne sont pas tenues de divulguer publiquement l'identité de leurs donateurs. L'IRS ne l'exige pas, de sorte que les donateurs jouissent d'une plus grande confidentialité que les organisations à but non lucratif relevant du statut 501(c)(3), qui doivent communiquer ces informations dans une déclaration d'impôt annuelle.

De cette manière, l'activité politique ou la participation à des campagnes politiques reste plus discrète, et l'expérience des donateurs pour les différents groupes d'aide sociale reste intacte.

Types d'organisations exonérées en vertu de la section 501c4

L'Internal Revenue Service permet à plusieurs organisations d'obtenir le statut d'exonération fiscale en vertu de l'article 501c4. Nous pouvons diviser ces organisations en deux catégories :

Organismes de protection sociale

Associations locales de salariés

Organisation de protection sociale

Un organisme de protection sociale n'a pas pour but de faire du profit, mais travaille pour le bénéfice de sa communauté. Les organisations d'aide sociale peuvent être classées dans les groupes suivants :

Associations de propriétaires (HOA)

Une HOA peut bénéficier d'une exonération fiscale au titre de l'article 501c4. Bien que le nombre de bénéficiaires de ces associations soit limité, leurs activités profitent au grand public. Elles n'impliquent pas de transactions commerciales, car aucun bien ou service n'est vendu.

La plupart des associations de propriétaires collectent des dons auprès des membres de la communauté. Les fonds sont utilisés pour entretenir et améliorer les espaces publics au sein de leur communauté.

Groupes de pression

Les groupes de plaidoyer sont des organisations à but non lucratif qui éduquent et défendent des causes et des questions particulières. Il s'agit d'une catégorie très large qui peut inclure plusieurs organisations.

Voici quelques exemples :

De la National Rifle Association au Sierra Club

NARAL Pro-Choice America

National Right to Life et autres

Ces groupes ont une devise commune : informer, influencer et éduquer.

Il est intéressant de noter que la plupart des groupes pourraient se qualifier en tant qu'organisations caritatives 501c3. Pourquoi choisissent-ils la 501c4 ? La 501c4 ne les empêche pas de dépenser des fonds considérables pour des activités de lobbying.

Pourtant, de nombreux groupes de pression populaires gèrent des organisations caritatives pour mener des activités approuvées par la loi 501c3.

Groupes politiques

Bien que certaines caractéristiques de ces groupes puissent coïncider avec celles des groupes de défense d'intérêts, elles diffèrent.

La mission première des organisations politiques est d'élire un candidat particulier à une fonction publique. Les gens confondent souvent ces groupes avec les comités d'action politique ou le comité électoral d'un candidat.

Bien que les activités semblent similaires, les associations politiques 501c4 ne peuvent pas interagir directement avec les activités de campagne politique d'un candidat. L'intervention dans une campagne politique et le lobbying pour ou contre un candidat à une fonction publique ne peuvent pas être l'objectif principal.

Ces groupes à but non lucratif mènent des activités de lobbying en faveur des candidats qui représentent un point de vue spécifique.

Logements publics

Les logements publics sont ciblés dans leur champ d'application et leur portée géographique.

L'IRS utilise cet exemple pour fournir une définition de la 501c4 pour ces groupes à but non lucratif :

"Une organisation exploitant un aéroport qui dessert le grand public dans une zone où il n'y a pas d'autre aéroport et qui se trouve sur un terrain appartenant à un gouvernement local, qui supervise l'exploitation de l'aéroport.

Les organisations d'aide sociale comprennent également

Services de pompiers volontaires

Les associations qui organisent des festivals annuels pour promouvoir une cause ou défendre des coutumes et des traditions régionales.

Journaux communautaires gratuits dont l'objectif principal est l'amélioration de la qualité de vie des citoyens

Associations locales de salariés

Les groupes d'employés peuvent créer une organisation exonérée d'impôt et utiliser les bénéfices pour remplir leurs missions caritatives, éducatives ou récréatives.

Ces groupes à but non lucratif limitent l'adhésion aux employés travaillant pour une personne ou une organisation spécifique au sein d'une communauté donnée.

Les initiatives éducatives de ces organisations peuvent inclure

Former les travailleurs pour améliorer leurs compétences.

Promouvoir la connaissance du public sur des sujets bénéfiques pour la communauté et importants pour le bien-être général.

De même, la mission d'un organisme de protection sociale des salariés en matière de loisirs peut inclure des activités telles que

Organisation d'une fête de fin d'année pour les employés

Organisation de pique-niques pour les familles des membres

Après le travail, lors de rencontres sociales, etc.

Voici quelques exemples d'associations d'employés 501c4 :

La guilde des employés de l'association des infirmières du Massachusetts

Association des employés de l'Internal Revenue Service

Association des employés de General Dynamics Land Systems

Association des employés du Bureau des stupéfiants de l'Oklahoma

Employés du district de conservation du Nouveau-Mexique

Comment créer une organisation 501c4

La création d'une organisation 501 4 c est similaire à la création de toute autre organisation à but non lucratif. Vous devez d'abord constituer votre organisation d'aide sociale au niveau de l'État, puis demander à l'IRS un statut d'exonération fiscale.

La différence réside dans le formulaire requis. Contrairement aux groupes 501c3, les groupes 501c4 utilisent le formulaire 1024 ou le formulaire 1024-A.

Voici un résumé des neuf étapes à suivre pour obtenir le statut d'organisme de protection sociale 501c4 :

1. Indiquez l'objectif de votre organisation.

2. Choisissez un nom unique pour votre organisation 501c4 qui reflète sa cause.

3. Créez un conseil d'administration pour votre association afin d'assumer des responsabilités importantes. Il doit comprendre un président, un trésorier, un secrétaire et un vice-président.

4. Rédigez les statuts de votre organisation.

5. Déposer les documents de constitution au niveau de l'État.

6. Demandez le numéro d'identification de l'employeur (EIN) de votre organisation.

7. Remplir et soumettre le formulaire 8976 de l'IRS. Il s'agit d'une notification d'intention d'opérer en tant que groupe 501c4.

8. Soumettre le formulaire 1024 ou le formulaire 1024-A à l'IRS pour obtenir un statut d'exonération fiscale.

9. Remplir chaque année le formulaire 990 de l'IRS pour s'assurer que votre organisation conserve son statut de groupe 501c 4.

Avantages et inconvénients d'une 501c4

501c4 avantages pour les organisations à but non lucratif

Votre organisation remplit les conditions requises pour bénéficier d'une exonération fiscale.

Les organisations de type 501c4 bénéficient d'une plus grande souplesse en matière de défense des intérêts et de lobbying politique que les autres organisations de type 501c. Par exemple, en tant que 501c4, vous pouvez soutenir des candidats politiques.

Vous êtes équipé pour promouvoir le bien-être social de toute une communauté

Vous ne devez pas divulguer les noms des donateurs de votre organisation.

501c4 nonprofit disadvantages

Possibilité d'imposition supplémentaire si votre organisation effectue des transactions plus avantageuses dans l'intérêt d'un particulier

La participation à des activités politiques ne peut pas être votre principal objectif opérationnel.

Les frais de dossier s'élèvent à 600 dollars

Les contributions des donateurs ne sont pas déductibles des impôts. Dans certains cas, les entreprises peuvent bénéficier de déductions de dépenses, le cas échéant.

Engagement politique sous 501c4

Les groupes à but non lucratif politiquement actifs s'inscrivent généralement au statut 501 (c)(4). Toutefois, ces groupes ne peuvent pas avoir pour objectif principal de mener des campagnes politiques.

Les organisations de la catégorie 501(c)(4) peuvent exercer des activités de lobbying si ce n'est pas leur activité principale. Leurs activités de lobbying doivent être liées à leur objectif déclaré d'exonération fiscale.

Les membres du groupe peuvent faire du lobbying et conserver leur statut d'organisation à but non lucratif, étant donné que le lobbying n'est pas l'activité principale du groupe.

Les organisations exonérées d'impôt au titre de l'article 501c4 peuvent également être impliquées dans des activités telles que

Éduquer les masses aux processus politiques

Sensibiliser les candidats aux questions qu'ils devraient aborder

Participer à des campagnes politiques

Mener des activités d'inscription sur les listes électorales

Résumé de la loi 501 (c)(4)

Les organisations à but non lucratif 501c4 comprennent diverses organisations qui ont souvent des missions spécifiques. Bien que leurs objectifs soient uniques, la réalisation d'objectifs de bien-être social est au cœur de chaque groupe. Si votre association a pour but d'améliorer l'environnement social de votre communauté, l'obtention du statut 501c4 vous sera bénéfique. Les activités politiques, éducatives ou sociales de votre association nécessiteront du temps et des dons substantiels pour avoir un impact plus important.

FAQ sur le 501 (c)(4)

Quelle est la différence entre une 501c3 et une 501c4 ? Selon l'Internal Revenue Code, une organisation 501c3 est une organisation à but non lucratif à vocation religieuse, scientifique, éducative ou caritative. Les dons aux organisations 501c3 sont déductibles des impôts.

En revanche, le statut 501c4 est offert aux organisations d'aide sociale qui promeuvent des avantages pour la communauté. Les dons aux groupes 501c4 ne sont pas déductibles des impôts.

Quelles sont les limites de la 501c4 ? Les organisations 501c4 ne peuvent pas s'engager principalement dans des activités politiques et ne peuvent pas influencer l'élection d'un candidat politique à un poste fédéral, étatique ou local.

En revanche, une organisation 501c4 peut participer à de vastes activités de lobbying ou créer des campagnes de sensibilisation pour le bien public.

Une société 501c4 doit-elle payer des impôts ? Bien que certaines organisations exonérées d'impôt ne soient pas tenues de déposer des déclarations annuelles auprès de l'IRS, les organisations 501c4 doivent déclarer leurs comptes annuels et remplir et soumettre le formulaire 990, Return of Organization Exempt from Income Tax (Déclaration d'une organisation exonérée d'impôt sur le revenu).

