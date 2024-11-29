Il existe plusieurs types d'associations à but non lucratif à prendre en compte lors de la création d'une association. Un organisme à but non lucratif est un terme générique désignant différentes organisations exonérées d'impôts, classées par l'Internal Revenue Service (IRS) en fonction de leurs objectifs et de leurs activités.

La section 501(c)(3) et la section 501(c)(4) de l'Internal Revenue Code constituent deux catégories distinctes qui représentent la majorité des organisations à but non lucratif. Ces deux types d'organisations ont des restrictions, des avantages et des inconvénients qui leur sont propres et qui conviennent à des causes différentes.

Nous avons comparé en détail les statuts 501(c)(3) et 501(c)(4) pour vous aider à demander le statut d'exonération le plus approprié.

Table des matières :

Qu'est-ce qu'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) ?

Le statut 501(c)(3) accordé par l'IRS permet aux organisations à but non lucratif de bénéficier d'une exonération fiscale. Les organisations 501(c)(3) peuvent bénéficier d'une déduction pour contribution caritative de la part des donateurs individuels et des entreprises.

Bien qu'elles soient exonérées d'impôts fédéraux, les organisations de type 501(c)(3) doivent payer l'impôt sur le revenu des salariés et les cotisations de sécurité sociale. Elles peuvent être gérées principalement comme des fondations privées ou des organismes publics de bienfaisance et aucun revenu ne peut être versé à un actionnaire privé, à un particulier ou à un membre du conseil d'administration.

Pour pouvoir bénéficier de la section 501(c)(3), une organisation doit être impliquée dans des activités approuvées par l'IRS, notamment

Aide aux pauvres et aux défavorisés, sous forme de nourriture, d'abri ou d'aide financière.

Promotion de l'éducation, de la science et de la religion par le biais d'écoles, de recherches ou de services religieux

Lutte contre la cruauté envers les animaux, promotion du bien-être et prévention des mauvais traitements

Prévenir la négligence et la maltraitance des mineurs grâce à des services de conseil, d'hébergement ou de soutien

Protéger les droits civils et humains en défendant l'égalité et la justice sociale

Réduire les tensions dans les quartiers et favoriser le développement communautaire grâce à des programmes de logement et de jeunesse

Qu'est-ce qu'un organisme à but non lucratif de type 501(c)(4) ?

Une entité 501(c)(4 ) est également une organisation à but non lucratif exonérée d'impôt, mais elle est différente de la 501(c)(3) en termes de conditions d'éligibilité et de limitations. Bien que les organisations à but non lucratif de type 501(c)(4) soient exonérées d'impôt, les dons qui leur sont faits ne sont pas déductibles.

Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(4) ont pour objectif principal de promouvoir le bien-être social du grand public, y compris l'activité politique et le lobbying. Les personnes qui soutiennent des candidats à des fonctions publiques ou qui participent à des groupes d'action politique peuvent opter pour ce statut.

Pour bénéficier du statut 501(c)(4), une organisation doit remplir les conditions suivantes :

Elle doit fonctionner exclusivement dans le but de faire progresser les initiatives de protection sociale.

Son activité principale ne doit pas consister à soutenir ou à rejeter des élus spécifiques.

Elle doit fonctionner selon un modèle sans but lucratif, et tous ses revenus doivent être consacrés à son objectif d'aide sociale.

Elle doit être principalement engagée dans des activités non commerciales et non caritatives.

Les organisations de protection sociale, les syndicats et les ligues civiques entrent dans la catégorie 501(c)(4). Voici quelques exemples bien connus d'organisations à but non lucratif relevant de la catégorie 501(c)(4) :

Statut d'exonération fiscale 501(c)(3) vs. 501(c)(4) : Aperçu des principales différences

Nous y reviendrons plus loin, mais voici un aperçu des autres distinctions essentielles entre ces classifications populaires des organisations à but non lucratif.

Tableau réactif 501(c)(3) 501(c)(4) Objectif Doit fonctionner exclusivement pour un ou plusieurs des objectifs exonérés dictés par l'IRS. Peut participer à des activités dépassant ses limites si elles sont destinées au bien du public. Inscription Doit soumettre le formulaire 1023 à l'IRS Doit déposer le formulaire 1024-A Éligibilité à l'exonération fiscale Exonération de la plupart des impôts locaux et d'État, possibilité de payer une taxe d'accise sur les revenus d'investissement pour les fondations privées. Certaines taxes sont applicables en fonction de l'État Déductibilité fiscale Les dons donnent droit à une réduction d'impôt Les contributions des donateurs ne donnent pas droit à une réduction d'impôt Lobbying et plaidoyer Restrictions fiscales sur les campagnes politiques et la capacité d'influencer le soutien ou l'opposition à la législation, et limitations sur le lobbying. Restrictions fiscales concernant la politique en tant qu'objectif principal et la participation. Intervention dans les campagnes politiques Ne peut pas soutenir ou s'opposer à des candidats politiques Plus de flexibilité et moins de restrictions pour défendre des causes et s'engager dans des activités politiques Exigences en matière de divulgation Obligation légale de transparence à l'égard du public. Pas d'obligation de divulgation aux donateurs. Motifs de révocation Elle peut perdre son statut d'exonération fiscale pour plusieurs raisons. Moins de restrictions qui leur feraient perdre leur statut d'exonération fiscale. Autres avantages - Eligible aux subventions publiques et privées

-Aucune responsabilité pour les administrateurs, les membres d'organisations à but non lucratif et les employés, sauf en cas d'infraction à la loi. - Possibilité de participer à des activités de lobbying politique si cela correspond à la cause défendue

- Plus de flexibilité dans la défense des intérêts

Quelle est la différence entre une 501c3 et une 501c4 ?

But de l'association

Une organisation 501(c)(3) doit fonctionner exclusivement pour un ou plusieurs objectifs exonérés dictés par l'IRS. Elles offrent des services directs à l'ensemble de leur communauté, tels que :

Dons de nourriture

Services de santé gratuits

Programmes extrascolaires

Une organisation à but non lucratif de type 501(c)(4) peut participer à des activités dépassant ses limites si elles sont destinées au bien public.

Inscription

Pour vous enregistrer en tant qu'organisation à but non lucratif 501(c)(3), vous devez soumettre le formulaire 1023 à l'IRS. Pour obtenir le statut d'organisation 501(c)(4), vous devez remplir le formulaire 1024-A.

Dans les deux cas, vous devez enregistrer et constituer votre association au niveau de l'État. La procédure de création d'une association peut varier d'un État à l'autre.

Voici quelques guides rapides pour vous aider :

Éligibilité à l'exonération fiscale

Bien que les associations 501(c)(3) et 501(c)(4) soient exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu, leurs obligations fiscales diffèrent.

En tant qu'organisation 501(c)(3), vous n'êtes pas tenu de payer la plupart des impôts locaux et d'État. Pour une organisation à but non lucratif de type 501(c)(4), certains impôts sont applicables en fonction de l'État dans lequel l'organisation est basée.

Efforts de collecte de fonds et déductibilité fiscale

Les contributions déductibles d'impôt sont un avantage important que les organisations à but non lucratif peuvent offrir à leurs donateurs pour les fidéliser. Seuls les dons aux organisations de type 501(c)(3) donnent droit à un allègement fiscal.

Des limitations existent pour les contributions, telles que les dons offerts aux compagnies de pompiers volontaires et aux organisations d'anciens combattants.

Les autres organisations à but non lucratif de type 501(c)(4) doivent faire preuve de transparence quant à leur statut de donateur non déductible fiscalement dans toutes leurs activités de collecte de fonds. L'information doit également mentionner que certains dons peuvent être déductibles en tant que dépenses d'entreprise, le cas échéant.

Lobbying et plaidoyer

501(c)(3) :

Ne peut pas participer à des campagnes politiques

Un lobbying limité est autorisé, mais il ne doit pas être substantiel.

Activité législative minimale pour éviter l'imposition (influence sur la législation, quelle qu'elle soit)

501(c)(4) :

L'activité de campagne politique ne peut pas être leur objectif principal

Interdiction de participer directement ou indirectement à une campagne politique

Peut faire du lobbying et soutenir la législation liée à la mission de l'organisation

Peut faire appel aux représentants et partager ses opinions sur les fonctionnaires

Notez qu'une organisation 501(c)(3) doit remplir le formulaire 5768 avant de participer à des activités de lobbying.

Intervention dans les campagnes politiques

Voici quelques-unes des activités que les organisations à but non lucratif de type 501(c)(4) sont autorisées à exercer :

Payer les coûts essentiels à une organisation politique

Comparer leurs missions avec celle du candidat

Demander aux candidats de s'engager sur une question donnée

Soutenir les candidats dont les opinions sont en accord avec les siennes

Soutenir la mission du candidat qu'ils préfèrent et faire du lobbying politique

Mener des activités d'inscription sur les listes électorales

Contrairement à l'association 501(c)(4), l'association 501(c)(3) ne peut pas soutenir ou s'opposer à des candidats politiques. Leurs activités de lobbying doivent rester dans les limites autorisées.

Le pourcentage peut varier en fonction de la taille de l'association 501(c)(3). Une organisation à but non lucratif 501(c)(3) peut parrainer des débats entre tous les candidats afin de mettre en évidence leurs points de vue et leurs opinions, mais elle ne peut pas soutenir un candidat en particulier.

Exigences en matière de divulgation

Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) sont des organismes publics de bienfaisance et doivent divulguer certaines informations cruciales, notamment le nom de l'organisation à but non lucratif :

Détails du formulaire annuel 990

États financiers

Liste des donateurs

Contrairement aux fondations privées, les informations sont mises à la disposition du public sur le site officiel de l'IRS et sur d'autres bases de données en ligne crédibles. Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(4) ne sont pas tenues de divulguer l'identité de leurs donateurs, et les sympathisants sont protégés de l'examen public, ce qui peut les inciter à verser davantage de contributions caritatives à leur organisation.

Motifs de révocation

L'IRS peut révoquer le statut d'une organisation 501(c)(3) pour les raisons suivantes :

Lobbying excessif au-delà des objectifs non lucratifs

Participation à des activités politiques en dehors de l'éducation civique ou de l'éducation des électeurs

Mauvais usage des fonds de l'organisation

Absence de déclaration annuelle à l'IRS

Les organisations d'aide sociale de type 501(c)(4) ne peuvent perdre leur statut que dans les cas suivants :

Absence de déclaration annuelle, trois infractions consécutives entraînant la révocation de l'autorisation.

Les activités qui vont à l'encontre de leur objectif d'exonération fiscale

Activités commerciales non liées dépassant leurs objectifs déclarés

FAQs - 501c3 vs 501c4

Le statut 501(c)(4) est-il préférable pour les organisations d'aide sociale ? Si votre objectif est de promouvoir le bien-être général et de soutenir des candidats spécifiques ayant des vues similaires, enregistrez-vous en tant que 501(c)(4). Choisissez la catégorie 501(c)(3) si les activités politiques ne font pas partie de vos initiatives. Les deux catégories d'organisations à but non lucratif favorisent le bien national à leur manière et peuvent créer des organisations bien équilibrées et bénéficiant d'un soutien public.

Une société 501c4 peut-elle faire des bénéfices ? En vertu de l'article 501(c)(4) de l'Internal Revenue Code, les organisations ne doivent pas avoir de but lucratif pour pouvoir fonctionner en tant qu'organisations d'aide sociale exonérées d'impôts. Leur objectif premier doit être de promouvoir le bien-être social.

‍