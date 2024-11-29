Il existe plusieurs types d'associations à but non lucratif à prendre en compte lors de la création d'une association. Un organisme à but non lucratif est un terme générique désignant différentes organisations exonérées d'impôts, classées par l'Internal Revenue Service (IRS) en fonction de leurs objectifs et de leurs activités.
La section 501(c)(3) et la section 501(c)(4) de l'Internal Revenue Code constituent deux catégories distinctes qui représentent la majorité des organisations à but non lucratif. Ces deux types d'organisations ont des restrictions, des avantages et des inconvénients qui leur sont propres et qui conviennent à des causes différentes.
Nous avons comparé en détail les statuts 501(c)(3) et 501(c)(4) pour vous aider à demander le statut d'exonération le plus approprié.
Table des matières :
Le statut 501(c)(3) accordé par l'IRS permet aux organisations à but non lucratif de bénéficier d'une exonération fiscale. Les organisations 501(c)(3) peuvent bénéficier d'une déduction pour contribution caritative de la part des donateurs individuels et des entreprises.
Bien qu'elles soient exonérées d'impôts fédéraux, les organisations de type 501(c)(3) doivent payer l'impôt sur le revenu des salariés et les cotisations de sécurité sociale. Elles peuvent être gérées principalement comme des fondations privées ou des organismes publics de bienfaisance et aucun revenu ne peut être versé à un actionnaire privé, à un particulier ou à un membre du conseil d'administration.
Pour pouvoir bénéficier de la section 501(c)(3), une organisation doit être impliquée dans des activités approuvées par l'IRS, notamment
Une entité 501(c)(4 ) est également une organisation à but non lucratif exonérée d'impôt, mais elle est différente de la 501(c)(3) en termes de conditions d'éligibilité et de limitations. Bien que les organisations à but non lucratif de type 501(c)(4) soient exonérées d'impôt, les dons qui leur sont faits ne sont pas déductibles.
Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(4) ont pour objectif principal de promouvoir le bien-être social du grand public, y compris l'activité politique et le lobbying. Les personnes qui soutiennent des candidats à des fonctions publiques ou qui participent à des groupes d'action politique peuvent opter pour ce statut.
Pour bénéficier du statut 501(c)(4), une organisation doit remplir les conditions suivantes :
Les organisations de protection sociale, les syndicats et les ligues civiques entrent dans la catégorie 501(c)(4). Voici quelques exemples bien connus d'organisations à but non lucratif relevant de la catégorie 501(c)(4) :
Nous y reviendrons plus loin, mais voici un aperçu des autres distinctions essentielles entre ces classifications populaires des organisations à but non lucratif.
Une organisation 501(c)(3) doit fonctionner exclusivement pour un ou plusieurs objectifs exonérés dictés par l'IRS. Elles offrent des services directs à l'ensemble de leur communauté, tels que :
Une organisation à but non lucratif de type 501(c)(4) peut participer à des activités dépassant ses limites si elles sont destinées au bien public.
Pour vous enregistrer en tant qu'organisation à but non lucratif 501(c)(3), vous devez soumettre le formulaire 1023 à l'IRS. Pour obtenir le statut d'organisation 501(c)(4), vous devez remplir le formulaire 1024-A.
Dans les deux cas, vous devez enregistrer et constituer votre association au niveau de l'État. La procédure de création d'une association peut varier d'un État à l'autre.
Voici quelques guides rapides pour vous aider :
Bien que les associations 501(c)(3) et 501(c)(4) soient exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu, leurs obligations fiscales diffèrent.
En tant qu'organisation 501(c)(3), vous n'êtes pas tenu de payer la plupart des impôts locaux et d'État. Pour une organisation à but non lucratif de type 501(c)(4), certains impôts sont applicables en fonction de l'État dans lequel l'organisation est basée.
Les contributions déductibles d'impôt sont un avantage important que les organisations à but non lucratif peuvent offrir à leurs donateurs pour les fidéliser. Seuls les dons aux organisations de type 501(c)(3) donnent droit à un allègement fiscal.
Des limitations existent pour les contributions, telles que les dons offerts aux compagnies de pompiers volontaires et aux organisations d'anciens combattants.
Les autres organisations à but non lucratif de type 501(c)(4) doivent faire preuve de transparence quant à leur statut de donateur non déductible fiscalement dans toutes leurs activités de collecte de fonds. L'information doit également mentionner que certains dons peuvent être déductibles en tant que dépenses d'entreprise, le cas échéant.
501(c)(3) :
501(c)(4) :
Notez qu'une organisation 501(c)(3) doit remplir le formulaire 5768 avant de participer à des activités de lobbying.
Voici quelques-unes des activités que les organisations à but non lucratif de type 501(c)(4) sont autorisées à exercer :
Contrairement à l'association 501(c)(4), l'association 501(c)(3) ne peut pas soutenir ou s'opposer à des candidats politiques. Leurs activités de lobbying doivent rester dans les limites autorisées.
Le pourcentage peut varier en fonction de la taille de l'association 501(c)(3). Une organisation à but non lucratif 501(c)(3) peut parrainer des débats entre tous les candidats afin de mettre en évidence leurs points de vue et leurs opinions, mais elle ne peut pas soutenir un candidat en particulier.
Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) sont des organismes publics de bienfaisance et doivent divulguer certaines informations cruciales, notamment le nom de l'organisation à but non lucratif :
Contrairement aux fondations privées, les informations sont mises à la disposition du public sur le site officiel de l'IRS et sur d'autres bases de données en ligne crédibles. Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(4) ne sont pas tenues de divulguer l'identité de leurs donateurs, et les sympathisants sont protégés de l'examen public, ce qui peut les inciter à verser davantage de contributions caritatives à leur organisation.
L'IRS peut révoquer le statut d'une organisation 501(c)(3) pour les raisons suivantes :
Les organisations d'aide sociale de type 501(c)(4) ne peuvent perdre leur statut que dans les cas suivants :
