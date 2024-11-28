Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir sur la création d'une organisation à but non lucratif dans l'Ohio, depuis le choix d'un nom et l'obtention d'un numéro EIN jusqu'à la mise en place d'une collecte de fonds gratuite.
L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif dans n'importe quel État est le choix d'un nom pour votre organisation. Lorsque vous réfléchissez au nom que vous souhaitez donner à votre association, posez-vous des questions telles que :
Une fois le nom choisi, vérifiez sur le site web du secrétaire d'État de l'Ohio qu'il est unique et qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation dans l'État.
Ensuite, vous devrez réunir les membres du conseil d'administration (au moins trois administrateurs, conformément aux règles de l'État de l'Ohio). Il est préférable de choisir des personnes qui partagent votre passion et qui apportent une expertise diversifiée. Ils contribueront à guider l'orientation stratégique de votre organisation et les processus de prise de décision, il est donc important de faire un choix judicieux.
Vous devez également avoir au moins un "Incorporator". Cette personne signera les statuts au nom de votre organisation.
Une fois l'équipe de direction constituée, il est temps d'organiser une réunion.
Lors de cette réunion, vous créerez des statuts, qui sont essentiellement des règles et procédures internes qui guideront les opérations de votre association.
Il peut s'agir de
Tout cela contribuera au bon fonctionnement de votre organisation.
L'étape suivante consiste à demander un numéro EIN, qui est nécessaire pour ouvrir un compte bancaire et pour les déclarations fiscales.
Pour demander un EIN à l'IRS (Internal Revenue Service), visitez le site web de l'IRS et remplissez le formulaire SS-4.
Comme la plupart des États, l'Ohio exige que les organisations à but non lucratif déposent des statuts auprès du secrétaire d'État afin d'établir officiellement leur organisation en tant qu'entité juridique.
Ce document comprend généralement des informations essentielles sur votre organisme de bienfaisance, telles que son nom, son objectif, sa durée, son agent enregistré et son premier conseil d'administration. Les frais de dépôt des statuts sont de 99 $ (100 $ supplémentaires pour l'accélération).
Vous cherchez à obtenir un statut d'exonération fiscale ?
Ensuite, vous devrez faire une demande au niveau de l'État (auprès du département des impôts de l'Ohio) et au niveau fédéral. Les formulaires requis et les règles à respecter sont différents pour chacun d'entre eux.
Les organisations à but non lucratif de l'Ohio qui prévoient de solliciter des contributions caritatives auprès du public (ce qui est généralement le cas de la plupart des organisations à but non lucratif) doivent s'enregistrer auprès de la Charitable Law Section du bureau de l'Attorney General de l'Ohio. Par la suite, vous devrez également déposer un rapport annuel chaque année.
L'étape suivante consiste à désigner un agent enregistré pour votre association. Cette personne servira de point de contact officiel et recevra les documents juridiques et la correspondance officielle au nom de l'organisation.
L'agent enregistré peut être une personne de confiance, mais il doit disposer d'une adresse physique dans l'Ohio où les documents juridiques peuvent être signifiés pendant les heures de bureau. Cette personne ou entité peut être un membre de votre conseil d'administration, un bénévole de confiance ou un agent enregistré professionnel.
Comme la plupart des États, l'Ohio exige que les organisations à but non lucratif se conforment à des règles et réglementations distinctes et supplémentaires si elles ont l'intention d'utiliser des bingos ou des tombolas dans le cadre de leurs activités de collecte de fonds. Pour plus d'informations et pour obtenir les autorisations nécessaires, consultez le site web du procureur général.
Une fois que vous avez déposé tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds !
L'un des meilleurs moyens de lancer votre association, de récolter des fonds et de communiquer avec les donateurs est d'utiliser une plateforme spécialement conçue pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose des outils gratuits, des fonctions de vente aux enchères et bien d'autres choses encore, sans faire payer un centime aux associations.
Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes et avec pratiquement tous les outils dont elles ont besoin, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés - jamais. En fait, Zeffy a aidé plus de 50 000 organisations à but non lucratif en Amérique du Nord à collecter plus d'un milliard de dollars et n'a jamais facturé un centime de frais à aucune d'entre elles.
Comme dans la plupart des États, l'Ohio exige que toutes les organisations à but non lucratif se tiennent au courant des règles et réglementations spécifiques afin de pouvoir continuer à fonctionner en tant qu'organisations caritatives légales. Dans l'État de l'Ohio, les organisations à but non lucratif sont tenues de.. :
Reclamation Ministry est une organisation locale à but non lucratif de l'Ohio qui se consacre à aider les femmes ayant subi des préjudices sexuels à retrouver la santé par la foi. Groupe bien-aimé dans l'Ohio, Reclamation Ministry cherche toujours à étendre sa portée, à avoir plus d'impact et à aider plus de femmes à guérir au sein d'une communauté confessionnelle dévouée.
Cependant, Reclamation Ministry, comme de nombreuses organisations à but non lucratif, a récemment été confronté à des difficultés dans ses efforts de collecte de fonds : il avait besoin d'une solution pour l'aider à faire connaître sa mission afin de collecter des dons pour ses programmes, tout en évitant les frais. Plus précisément, Reclamation Ministry recherchait des dons pour financer des réunions et des ressources éducatives, et pour couvrir les frais de création d'une organisation à but non lucratif. Mais de nombreux sites de collecte de fonds étaient assortis de prix élevés : frais initiaux ou mensuels coûteux, frais de traitement, etc. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy - la plateforme de collecte de fonds et de dons 100 % gratuite.
Avec Zeffy, Reclamation Ministry a créé un site conçu pour simplifier le processus de donation et améliorer l'expérience des donateurs. Grâce au traitement sécurisé des paiements, à la personnalisation des montants des dons, aux options de dons récurrents et aux capacités de suivi des donateurs, Reclamation Ministry a pu partager son message à grande échelle et collecter des dons essentiels sans avoir à payer un centime de frais.
Depuis qu'il utilise Zeffy - la plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif - Reclamation Ministry a collecté 52 000 dollars et économisé 2 600 dollars de frais.
Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.
Vous vous demandez combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ? Apprenez à démarrer gratuitement grâce à nos meilleurs conseils, outils et ressources.