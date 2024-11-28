Vous cherchez à créer une organisation à but non lucratif dans l'Ohio, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir sur la création d'une organisation à but non lucratif dans l'Ohio, depuis le choix d'un nom et l'obtention d'un numéro EIN jusqu'à la mise en place d'une collecte de fonds gratuite.

11 étapes pour créer une association à but non lucratif dans l'Ohio

Étape 1. Choisir un nom

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif dans n'importe quel État est le choix d'un nom pour votre organisation. Lorsque vous réfléchissez au nom que vous souhaitez donner à votre association, posez-vous des questions telles que :

Ce nom reflète-t-il notre mission et nos valeurs ?

Ce nom reflète-t-il nos objectifs à long terme ?

Ce nom est-il facile à comprendre, à prononcer et à épeler ?

Comment ce nom nous positionne-t-il dans le secteur à but non lucratif, par rapport à des organisations similaires ?

Ce nom trouvera-t-il un écho auprès de notre public cible ?

Le nom permet-il une croissance et une expansion futures ?

Une fois le nom choisi, vérifiez sur le site web du secrétaire d'État de l'Ohio qu'il est unique et qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation dans l'État.

Étape 2. Nomination d'une personne morale et d'un conseil d'administration

Ensuite, vous devrez réunir les membres du conseil d'administration (au moins trois administrateurs, conformément aux règles de l'État de l'Ohio). Il est préférable de choisir des personnes qui partagent votre passion et qui apportent une expertise diversifiée. Ils contribueront à guider l'orientation stratégique de votre organisation et les processus de prise de décision, il est donc important de faire un choix judicieux.

Vous devez également avoir au moins un "Incorporator". Cette personne signera les statuts au nom de votre organisation.

Étape 3. Rédiger les statuts

Une fois l'équipe de direction constituée, il est temps d'organiser une réunion.

Lors de cette réunion, vous créerez des statuts, qui sont essentiellement des règles et procédures internes qui guideront les opérations de votre association.

Il peut s'agir de

Règles relatives à la structure du conseil d'administration

Rôles et responsabilités des agents

Critères d'adhésion

Protocoles de réunion

Politique en matière de conflits d'intérêts

Tout cela contribuera au bon fonctionnement de votre organisation.

Étape 4. Obtenir un numéro d'identification de l'employeur fédéral (EIN)

L'étape suivante consiste à demander un numéro EIN, qui est nécessaire pour ouvrir un compte bancaire et pour les déclarations fiscales.

Pour demander un EIN à l'IRS (Internal Revenue Service), visitez le site web de l'IRS et remplissez le formulaire SS-4.

Étape 5. Constituez votre association en société

Comme la plupart des États, l'Ohio exige que les organisations à but non lucratif déposent des statuts auprès du secrétaire d'État afin d'établir officiellement leur organisation en tant qu'entité juridique.

Ce document comprend généralement des informations essentielles sur votre organisme de bienfaisance, telles que son nom, son objectif, sa durée, son agent enregistré et son premier conseil d'administration. Les frais de dépôt des statuts sont de 99 $ (100 $ supplémentaires pour l'accélération).

Étape 6. Exemption fédérale et nationale

Vous cherchez à obtenir un statut d'exonération fiscale ?

Ensuite, vous devrez faire une demande au niveau de l'État (auprès du département des impôts de l'Ohio) et au niveau fédéral. Les formulaires requis et les règles à respecter sont différents pour chacun d'entre eux.

Statut d'exonération fiscale fédérale : Pour demander le statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, vous devrez en effet soumettre l'un ou l'autre, selon le type d'organisation à but non lucratif que vous créez. Une fois la demande approuvée, votre association sera exonérée de l'impôt fédéral sur le revenu.

‍Statetax-exempt status : Une fois que vous avez demandé l'exonération fiscale fédérale et reçu un avis d'approbation, vous pouvez vous inscrire pour bénéficier de l'exonération fiscale de l'État de l'Ohio par l'intermédiaire du département de la fiscalité.

Étape 7. S'inscrire à la collecte de fonds à des fins caritatives

Les organisations à but non lucratif de l'Ohio qui prévoient de solliciter des contributions caritatives auprès du public (ce qui est généralement le cas de la plupart des organisations à but non lucratif) doivent s'enregistrer auprès de la Charitable Law Section du bureau de l'Attorney General de l'Ohio. Par la suite, vous devrez également déposer un rapport annuel chaque année.

Étape 8. Nomination d'un agent enregistré

L'étape suivante consiste à désigner un agent enregistré pour votre association. Cette personne servira de point de contact officiel et recevra les documents juridiques et la correspondance officielle au nom de l'organisation.

L'agent enregistré peut être une personne de confiance, mais il doit disposer d'une adresse physique dans l'Ohio où les documents juridiques peuvent être signifiés pendant les heures de bureau. Cette personne ou entité peut être un membre de votre conseil d'administration, un bénévole de confiance ou un agent enregistré professionnel.

Étape 9. Demander d'autres licences d'exploitation

Comme la plupart des États, l'Ohio exige que les organisations à but non lucratif se conforment à des règles et réglementations distinctes et supplémentaires si elles ont l'intention d'utiliser des bingos ou des tombolas dans le cadre de leurs activités de collecte de fonds. Pour plus d'informations et pour obtenir les autorisations nécessaires, consultez le site web du procureur général.

Étape 10. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez déposé tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds !

L'un des meilleurs moyens de lancer votre association, de récolter des fonds et de communiquer avec les donateurs est d'utiliser une plateforme spécialement conçue pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose des outils gratuits, des fonctions de vente aux enchères et bien d'autres choses encore, sans faire payer un centime aux associations.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes et avec pratiquement tous les outils dont elles ont besoin, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés - jamais. En fait, Zeffy a aidé plus de 50 000 organisations à but non lucratif en Amérique du Nord à collecter plus d'un milliard de dollars et n'a jamais facturé un centime de frais à aucune d'entre elles.

Étape 11. Rester conforme

Comme dans la plupart des États, l'Ohio exige que toutes les organisations à but non lucratif se tiennent au courant des règles et réglementations spécifiques afin de pouvoir continuer à fonctionner en tant qu'organisations caritatives légales. Dans l'État de l'Ohio, les organisations à but non lucratif sont tenues de.. :

S'enregistrer pour la collecte de fonds à des fins caritatives : Les organisations à but non lucratif engagées dans des activités de sollicitation caritative, telles que la collecte de fonds auprès du public, doivent s'enregistrer chaque année auprès de la Charitable Law Section de l'Attorney General de l'Ohio.

Les organisations à but non lucratif peuvent être tenues de remplir chaque année divers formulaires fiscaux, en fonction de leur statut d'exonération fiscale et de leurs activités. Par exemple, les organisations à but non lucratif bénéficiant du statut d'exonération fiscale 501(c)(3) doivent remplir le formulaire 990 ou le formulaire 990-EZ.

Restez organisé : En utilisant une plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs tout-en-un comme Zeffy, votre association peut suivre et organiser toutes ses activités de collecte de fonds en un seul endroit. Facile à utiliser et incroyablement puissant, Zeffy élimine le stress de la gestion d'une organisation à but non lucratif afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important.

Découvrez comment cette association à but non lucratif de l'Ohio a collecté plus de 52 000 dollars (et économisé plus de 2 000 dollars de frais) grâce à Zeffy.

Reclamation Ministry est une organisation locale à but non lucratif de l'Ohio qui se consacre à aider les femmes ayant subi des préjudices sexuels à retrouver la santé par la foi. Groupe bien-aimé dans l'Ohio, Reclamation Ministry cherche toujours à étendre sa portée, à avoir plus d'impact et à aider plus de femmes à guérir au sein d'une communauté confessionnelle dévouée.

Cependant, Reclamation Ministry, comme de nombreuses organisations à but non lucratif, a récemment été confronté à des difficultés dans ses efforts de collecte de fonds : il avait besoin d'une solution pour l'aider à faire connaître sa mission afin de collecter des dons pour ses programmes, tout en évitant les frais. Plus précisément, Reclamation Ministry recherchait des dons pour financer des réunions et des ressources éducatives, et pour couvrir les frais de création d'une organisation à but non lucratif. Mais de nombreux sites de collecte de fonds étaient assortis de prix élevés : frais initiaux ou mensuels coûteux, frais de traitement, etc. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy - la plateforme de collecte de fonds et de dons 100 % gratuite.

Avec Zeffy, Reclamation Ministry a créé un site conçu pour simplifier le processus de donation et améliorer l'expérience des donateurs. Grâce au traitement sécurisé des paiements, à la personnalisation des montants des dons, aux options de dons récurrents et aux capacités de suivi des donateurs, Reclamation Ministry a pu partager son message à grande échelle et collecter des dons essentiels sans avoir à payer un centime de frais.

Depuis qu'il utilise Zeffy - la plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif - Reclamation Ministry a collecté 52 000 dollars et économisé 2 600 dollars de frais.

Questions fréquemment posées sur la création d'une organisation à but non lucratif dans l'Ohio

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif dans l'Ohio ? Lors de la création d'une association à but non lucratif dans l'Ohio, il est important de tenir compte de quelques frais : Frais de constitution : Le dépôt des statuts auprès du secrétaire d'État de l'Ohio coûte 99 dollars. Demande de statut d'exonération fiscale : Pour obtenir le statut d'exonération fiscale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, il faut remplir le formulaire 1023 ou le formulaire 1023-EZ auprès de l'IRS. Les frais de dossier varient en fonction des recettes brutes annuelles de votre organisation, entre 275 et 600 dollars. Frais juridiques divers : Bien que cela ne soit pas obligatoire, certaines organisations à but non lucratif font appel à une assistance juridique pour s'assurer qu'elles respectent correctement toutes les règles et réglementations de l'État. Ce coût varie bien sûr en fonction du type d'aide juridique que vous recherchez.

Comment créer une association sans argent ? Si vous souhaitez créer une association sans argent, il est essentiel d'utiliser des ressources adaptées à votre budget. Avec Zeffy, les nouvelles associations peuvent réduire leurs dépenses initiales grâce à des outils gratuits de marketing et d'engagement, des formulaires de dons, des logiciels de billetterie et de gestion d'événements, et bien d'autres choses encore.

Le délai de création d'une société à but non lucratif dans l'Ohio peut varier en fonction de nombreux facteurs. Mais en moyenne, il faut plusieurs mois pour accomplir toutes les démarches nécessaires, obtenir le statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS et s'enregistrer auprès des autorités de l'État. Il est important de prévoir du temps supplémentaire, au cas où des retards se produiraient.

Combien d'administrateurs faut-il pour une association à but non lucratif dans l'Ohio ? La loi de l'Ohio exige que les sociétés à but non lucratif aient un minimum de trois administrateurs. Toutefois, les organisations peuvent choisir d'avoir plus d'administrateurs afin d'apporter des perspectives et des compétences diverses aux membres du conseil d'administration.

