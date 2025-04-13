Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment créer une association à but non lucratif

Comment créer une association à but non lucratif en Arizona en 11 étapes [Guide 2025]

13 avril 2025

Si vous cherchez à créer une organisation à but non lucratif en Arizona, vous êtes au bon endroit.

Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir pour lancer sa propre association caritative, depuis la recherche et la planification jusqu'au choix d'un nom et à la mise en place d'une collecte de fonds gratuite.

11 étapes pour créer une association en Arizona

Étape 1. Recherche et planification

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Arizona à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Étape 2. Choisir un nom

Comme pour la dénomination d'une entreprise ou d'une société à responsabilité limitée, une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre organisation à but non lucratif. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une société à but non lucratif en Arizona. 

Une fois que vous avez trouvé un nom, veillez à le rechercher sur le site web du ministère de l' Arizona- le site web de l'Arizona Corporation Commission (Commission des sociétés de l'Arizona). Assurez-vous qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation dans l'État et réservez-le si possible.

Troisième étape. Recruter une équipe de direction

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Arizona. 

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'ils soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, ils vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

Étape 4. Recruter un agent agréé

La désignation d'un agent enregistré (en Arizona, un agent statutaire de l'Arizona) est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Arizona. Par essence, l'agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents juridiques importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux. 

L'agent enregistré doit être situé en Arizona et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

Étape 5. Constituez votre association en société

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif en Arizona est le dépôt de la demande d'enregistrement sur le site web de l'Arizona Corporation Commission. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.

Une fois les statuts approuvés, vous recevrez un certificat de constitution de l'Arizona Corporation Commission, qui reconnaîtra officiellement votre organisation à but non lucratif en tant qu'entité juridique.

Étape 6. Publier l'avis de constitution

Contrairement à d'autres États, l'Arizona impose quelques exigences supplémentaires aux nouvelles organisations à but non lucratif. 

Si vous créez une association caritative en Arizona, vous devrez publier votre avis de constitution trois fois dans un journal du comté et payer des frais de 60 à 200 dollars pour chaque publication.

Toutefois, les comtés de Pima ou de Maricopa sont exemptés de cette obligation.

Étape 7. Rédiger le règlement intérieur

Ensuite, vous devrez réunir votre conseil d'administration pour rédiger des statuts conformes à votre mission et à la législation de l'Arizona.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement des associations à but non lucratif. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.

Il arrive qu'une organisation exonérée d'impôt fasse appel à un conseiller juridique pour superviser ce processus, mais ce n'est pas nécessaire.

Étape 8. Obtenir un EIN

En Arizona, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif doivent obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur, sur le site web de l'IRS. L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche d'employés et la demande d'exonération fiscale.

Étape 9. Demande de statut fédéral et d'exonération fiscale

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale fédérale et nationale pour votre société à but non lucratif de l'Arizona.

Étape 10. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais.

Étape 11. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de l'Arizona, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif de l'Arizona a collecté gratuitement plus de 200 000 dollars.

Outreach360, une organisation à but non lucratif de l'Arizona qui se consacre au soutien des opportunités éducatives des étudiants d'Amérique latine, est au service de la communauté depuis près de 30 ans. Tout au long de ses activités, Outreach360 a toujours cherché à obtenir des contributions caritatives de la part de ses sympathisants pour soutenir sa mission : les dons versés à leur organisation caritative permettent à un étudiant d'apprendre l'anglais et de faire l'expérience d'un environnement professionnel pour devenir un citoyen du monde bien équilibré.

Étant donné que les contributions des sympathisants sont l'une des parties les plus fondamentales de leur stratégie de collecte de fonds, Outreach360 était à la recherche d'une plateforme de collecte de fonds puissante. Outreach360 souhaitait principalement pouvoir créer un formulaire de don personnalisé qu'elle pourrait intégrer directement sur son site web, afin que les visiteurs puissent facilement faire une contribution à partir de la page d'accueil. De plus, ils voulaient donner aux donateurs beaucoup de flexibilité avec leur don : ils voulaient offrir aux supporters la possibilité de faire un don unique ou de s'engager à faire un don récurrent. 

Cependant, toutes les plateformes de collecte de fonds qu'ils ont trouvées étaient extrêmement coûteuses : beaucoup avaient des coûts initiaux, des frais de traitement et d'autres coûts associés à des fonctionnalités et des services supplémentaires.

Avec une plateforme de collecte de fonds gratuite, ils ont pu créer le formulaire de don personnalisé de leurs rêves, avec une image de marque personnalisée, des questions, des montants de dons, et plus encore, ainsi que la possibilité d'offrir des méthodes de paiement flexibles - ils ont pu accepter des dons gratuitement. En fait, Outreach360 a économisé plus de 10 000 dollars en frais.

Depuis qu'elle utilise une plateforme entièrement gratuite, Outreach360 a collecté 216 700 dollars pour ses programmes à ce jour.

Vous lancez une organisation à but non lucratif en Arizona ? Zeffy vous aide à collecter vos premiers dollars - sans perdre un centime en frais.
Comment créer une organisation à but non lucratif en Arizona FAQs

Le coût de la création d'une organisation à but non lucratif en Arizona peut varier. Cependant, il y a quelques coûts communs à connaître :

  • Frais de dépôt : Ces frais varient généralement entre 50 et 100 dollars, en fonction du type d'organisation et de la méthode de dépôt.
  • Frais juridiques pour la rédaction des statuts et des règlements : Si vous décidez de faire appel à un conseiller juridique, les honoraires peuvent varier en fonction de la complexité de la structure de votre association et des documents qui la régissent.
  • Frais de dossier de l'IRS pour le statut d'exonération fiscale : Si vous demandez le statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, les frais de dossier de l'IRS varient entre 275 et 600 dollars, selon le type de demande (formulaire 1023 ou formulaire 1023-EZ).

    • La création d'une organisation à but non lucratif sans argent nécessite une planification stratégique. Pour réduire les coûts, il convient de prendre en compte les éléments suivants

  • Faire appel à des bénévoles : Faire appel à des bénévoles pour les tâches administratives, la collecte de fonds ou les programmes, afin de réduire les besoins en personnel rémunéré.
  • Recherche de dons en nature et de subventions : Demandez à des entreprises, des particuliers ou d'autres organisations de vous faire don de biens et de services pour soutenir les activités de votre association (par exemple, des locaux ou du matériel). Recherchez également des possibilités de subventions afin de générer un soutien financier gratuit pour la mission de votre association.
  • Tirer parti des partenariats : Recherchez des partenaires potentiels, tels que d'autres organisations à but non lucratif ou communautaires, qui pourraient souhaiter collaborer à des objectifs communs.
  Tirer parti d'outils et de plateformes gratuits : Assurez-vous d'utiliser des outils de collecte de fonds et d'engagement des donateurs entièrement gratuits. Ainsi, vous n'aurez jamais à vous soucier de frais cachés et vous pourrez commencer à avoir un impact immédiatement, sans débourser un centime.

    L'organisation à but non lucratif la plus "facile" à créer dépend de plusieurs facteurs. En général, certains types d'associations peuvent nécessiter moins d'investissement initial ou de formalités administratives, tandis que d'autres peuvent être plus complexes à mettre en place. Voici toutefois quelques exemples d'associations relativement simples :

  • Organisation de service communautaire : création d'une organisation à but non lucratif axée sur la communauté, l'insécurité alimentaire, les sans-abri ou la préservation de l'environnement.
  • Groupe de soutien ou réseau de pairs : Créer une plateforme permettant aux personnes confrontées à des défis similaires de se connecter, de partager des ressources et de s'apporter un soutien mutuel.
  • Programme éducatif ou service de tutorat : Proposer des ateliers éducatifs, des séances de tutorat ou des programmes de développement des compétences pour soutenir les apprenants de tous âges.

    Rédigé par
    Rachel Ayotte

