Si vous cherchez à créer une organisation à but non lucratif en Arizona, vous êtes au bon endroit.

Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir pour lancer sa propre association caritative, depuis la recherche et la planification jusqu'au choix d'un nom et à la mise en place d'une collecte de fonds gratuite.

11 étapes pour créer une association en Arizona

Étape 1. Recherche et planification

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Arizona à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.

Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif de la région de l'Arizona qui travaillent dans des domaines similaires ou abordent des problèmes similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.

Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.

Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.

Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

Étape 2. Choisir un nom

Comme pour la dénomination d'une entreprise ou d'une société à responsabilité limitée, une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre organisation à but non lucratif. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une société à but non lucratif en Arizona.

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future

Une fois que vous avez trouvé un nom, veillez à le rechercher sur le site web du ministère de l' Arizona- le site web de l'Arizona Corporation Commission (Commission des sociétés de l'Arizona). Assurez-vous qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation dans l'État et réservez-le si possible.

Troisième étape. Recruter une équipe de direction

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Arizona.

Le fondateur : Les organisations à but non lucratif doivent recruter au moins un fondateur qui sera chargé de signer les statuts.

Administrateurs : Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui vous aideront à prendre des décisions stratégiques.

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'ils soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, ils vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

Étape 4. Recruter un agent agréé

La désignation d'un agent enregistré (en Arizona, un agent statutaire de l'Arizona) est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Arizona. Par essence, l'agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents juridiques importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.

L'agent enregistré doit être situé en Arizona et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

Étape 5. Constituez votre association en société

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif en Arizona est le dépôt de la demande d'enregistrement sur le site web de l'Arizona Corporation Commission. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.

Une fois les statuts approuvés, vous recevrez un certificat de constitution de l'Arizona Corporation Commission, qui reconnaîtra officiellement votre organisation à but non lucratif en tant qu'entité juridique.

Étape 6. Publier l'avis de constitution

Contrairement à d'autres États, l'Arizona impose quelques exigences supplémentaires aux nouvelles organisations à but non lucratif.

Si vous créez une association caritative en Arizona, vous devrez publier votre avis de constitution trois fois dans un journal du comté et payer des frais de 60 à 200 dollars pour chaque publication.

Toutefois, les comtés de Pima ou de Maricopa sont exemptés de cette obligation.

Étape 7. Rédiger le règlement intérieur

Ensuite, vous devrez réunir votre conseil d'administration pour rédiger des statuts conformes à votre mission et à la législation de l'Arizona.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement des associations à but non lucratif. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.

Il arrive qu'une organisation exonérée d'impôt fasse appel à un conseiller juridique pour superviser ce processus, mais ce n'est pas nécessaire.

Étape 8. Obtenir un EIN

En Arizona, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif doivent obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur, sur le site web de l'IRS. L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche d'employés et la demande d'exonération fiscale.

Étape 9. Demande de statut fédéral et d'exonération fiscale

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale fédérale et nationale pour votre société à but non lucratif de l'Arizona.

Statut d'exonération fiscale fédérale : Remplissez le formulaire 1023, Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (demande de reconnaissance d'exemption en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code) pour bénéficier de l'exemption fiscale fédérale accordée par l'Internal Revenue Service (service des impôts). Vous devrez fournir au gouvernement fédéral des informations détaillées sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association.

Statut d'exonération fiscale de l'État : En Arizona, les organisations à but non lucratif ne bénéficient pas de l'exonération fiscale de l'État. L'État offre toutefois quelques exceptions. Pour plus d'informations et pour savoir si vous êtes exonéré de la taxe sur les transactions, de l'impôt sur le revenu et de l'impôt foncier, contactez le ministère du Revenu de l'Arizona (Arizona Department of Revenue) .

Étape 10. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion des événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans facturer un centime aux organisations à but non lucratif.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Étape 11. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de l'Arizona, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Tenir des registres : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.

Déposer des rapports annuels : Déposer des rapports annuels auprès de l'IRS afin de maintenir le statut juridique et l'exonération fiscale de votre association.

Restez informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État de l'Arizona qui affectent les organisations à but non lucratif (comme les lois de l'Arizona sur les tirages au sort). Participez à des sessions de formation, des ateliers et des séminaires en ligne pour connaître les meilleures pratiques et les exigences de conformité.

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif de l'Arizona a collecté gratuitement plus de 200 000 dollars.

Outreach360, une organisation à but non lucratif de l'Arizona qui se consacre au soutien des opportunités éducatives des étudiants d'Amérique latine, est au service de la communauté depuis près de 30 ans. Tout au long de ses activités, Outreach360 a toujours cherché à obtenir des contributions caritatives de la part de ses sympathisants pour soutenir sa mission : les dons versés à leur organisation caritative permettent à un étudiant d'apprendre l'anglais et de faire l'expérience d'un environnement professionnel pour devenir un citoyen du monde bien équilibré.

Étant donné que les contributions des sympathisants sont l'une des parties les plus fondamentales de leur stratégie de collecte de fonds, Outreach360 était à la recherche d'une plateforme de collecte de fonds puissante. Outreach360 souhaitait principalement pouvoir créer un formulaire de don personnalisé qu'elle pourrait intégrer directement sur son site web, afin que les visiteurs puissent facilement faire une contribution à partir de la page d'accueil. De plus, ils voulaient donner aux donateurs beaucoup de flexibilité avec leur don : ils voulaient offrir aux supporters la possibilité de faire un don unique ou de s'engager à faire un don récurrent.

Cependant, toutes les plateformes de collecte de fonds qu'ils ont trouvées étaient extrêmement coûteuses : beaucoup avaient des coûts initiaux, des frais de traitement et d'autres coûts associés à des fonctionnalités et des services supplémentaires. Mais lorsque Outreach360 a trouvé Zeffy, tout a changé.

Avec Zeffy, la plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite, ils ont pu créer le formulaire de don personnalisé de leurs rêves, avec une image de marque personnalisée, des questions, des montants de dons, et plus encore, ainsi que la possibilité d'offrir des méthodes de paiement flexibles - ils ont pu accepter des dons gratuitement. En fait, grâce à Zeffy, Outreach360 a économisé plus de 10 000 dollars en frais.

Depuis qu'elle utilise la plateforme entièrement gratuite, Outreach360 a collecté 216 700 dollars pour ses programmes à ce jour.

Comment créer une organisation à but non lucratif en Arizona FAQs

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif en Arizona ? Le coût de la création d'une organisation à but non lucratif en Arizona peut varier. Cependant, il y a quelques coûts communs à connaître : Frais de dépôt : Ces frais varient généralement entre 50 et 100 dollars, en fonction du type d'organisation et de la méthode de dépôt. Frais juridiques pour la rédaction des statuts et des règlements : Si vous décidez de faire appel à un conseiller juridique, les honoraires peuvent varier en fonction de la complexité de la structure de votre association et des documents qui la régissent. Frais de dossier de l'IRS pour le statut d'exonération fiscale : Si vous demandez le statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, les frais de dossier de l'IRS varient entre 275 et 600 dollars, selon le type de demande (formulaire 1023 ou formulaire 1023-EZ).

Comment créer une association à partir de rien ? La création d'une organisation à but non lucratif sans argent nécessite une planification stratégique. Pour réduire les coûts, il convient de prendre en compte les éléments suivants Faire appel à des bénévoles : Faire appel à des bénévoles pour les tâches administratives, la collecte de fonds ou les programmes, afin de réduire les besoins en personnel rémunéré. Recherche de dons en nature et de subventions : Demandez à des entreprises, des particuliers ou d'autres organisations de vous faire don de biens et de services pour soutenir les activités de votre association (par exemple, des locaux ou du matériel). Recherchez également des possibilités de subventions afin de générer un soutien financier gratuit pour la mission de votre association. Tirer parti des partenariats : Recherchez des partenaires potentiels, tels que d'autres organisations à but non lucratif ou communautaires, qui pourraient souhaiter collaborer à des objectifs communs. Tirer parti d'outils et de plateformes gratuits : Assurez-vous d'utiliser des outils de collecte de fonds et d'engagement des donateurs entièrement gratuits, comme Zeffy. Ainsi, vous n'aurez jamais à vous soucier de frais cachés et vous pourrez commencer à avoir un impact immédiatement, sans débourser un centime. Vous lancez une organisation à but non lucratif en Arizona ? Zeffy vous aide à collecter vos premiers dollars - sans perdre un centime en frais.

