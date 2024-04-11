Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Arizona Raffle Laws for Nonprofits (lois sur les tombolas en Arizona pour les organisations à but non lucratif) : Les tombolas sont-elles légales ? [2024]
Lois sur les tombolas

Arizona Raffle Laws for Nonprofits (lois sur les tombolas en Arizona pour les organisations à but non lucratif) : Les tombolas sont-elles légales ? [2024]

11 avril 2024

Les organisations caritatives qualifiées peuvent organiser des tombolas pour collecter des fonds en Arizona sans enfreindre aucune loi. La compréhension des dernières règles et réglementations sera utile aux organisateurs d'événements, aux collecteurs de fonds et à toute personne intéressée par la légalité des tombolas.

Ce guide complet vous offre :

Lois sur les tombolas à but non lucratif en Arizona

Les tombolas sont-elles légales en Arizona ?

Les tombolas ne sont considérées comme légales en Arizona que pour les organisations bénéficiant d'une exonération fiscale de l'IRS et suivant un ensemble de règles spécifiques. Toutes les autres tombolas sont considérées comme illégales par la loi de l'Arizona.

Les organisations qualifiées sont les suivantes

​​

Les tombolas 50/50 sont-elles légales en Arizona ?

Les événements légaux en Arizona comprennent les tombolas 50/50 organisées par des organisations exonérées d'impôt à des fins de collecte de fonds. Ce type de tombola exige des participants qu'ils achètent des billets pour avoir la possibilité de gagner un prix en espèces.

Les fonds récoltés par la tombola sont divisés en parts égales entre la cagnotte et la cause. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les tombolas 50/50 pour collecter plus de fonds en moins de temps afin de financer leur mission, leurs projets et leurs initiatives. 

Apprenez à organiser gratuitement une tombola 50/50 gagnante avec Zeffy

Les lois de l'Arizona sur les tombolas pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif peuvent suivre les règles suivantes pour rester en conformité avec les lois de l'Arizona sur les tombolas:

Le guide ultime pour vendre efficacement des billets de tombola

Il existe également quelques règles relatives à des circonstances particulières qui peuvent s'appliquer à des organisations à but non lucratif spécifiques :

Dans les deux cas, un maximum de trois tombolas peut avoir lieu au cours d'une année civile. Toute commission versée à un agent extérieur doit rester inférieure à 15 % du produit net de la tombola.

Comment la tombola d'une association de l'Arizona a permis de récolter 7,9 millions de dollars 

Iben Beachin LLC a associé ses services de location de vacances à des actions caritatives en organisant une tombola au profit d'une famille dans le besoin. La tombola a permis de récolter la somme impressionnante de 7 900 dollars, et toutes les ventes de billets ont été versées aux Bickler, dont le fils de 15 ans suit un traitement contre le cancer.

L'organisation a donné vie à la tombola en utilisant les formulaires de tombola et de loterie de Zeffy pour inviter les gens à participer et à avoir un impact important grâce à chaque billet vendu.

Les meilleures pratiques en matière de tirage au sort que nous aimons

En plus de l'impressionnante collecte de fonds qu'Iben Beachin LLC a permis de réaliser grâce à sa tombola, elle a économisé 395 dollars de frais grâce à Zeffy. Le modèle 100% gratuit de la plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif garantit que chaque centime des dons et des achats est directement affecté à la cause.

‍Voir desrésultats similaires avec la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy

FAQs : Lois sur les tombolas en Arizona

Les tombolas sont-elles illégales en Arizona ?

Les tombolas sont illégales en Arizona si elles sont organisées par une entité autre qu'une organisation qualifiée 501(c)(3) exonérée d'impôt. Elles sont également considérées comme illégales si elles enfreignent les lois de l'Arizona sur les tombolas établies par l' Arizona Department of Gaming.

Les tombolas légales sont autorisées dans l'État et sont soumises à des règles et réglementations spécifiques.

Y a-t-il d'autres lois de l'Arizona sur la collecte de fonds à connaître ?

Les lois de l'Arizona relatives à la collecte de fonds permettent de définir les processus de collecte de fonds pour le compte d'une organisation caritative. Ces lois couvrent l'enregistrement, les violations et la classification.

En voici quelques-unes :

Comment créer une organisation à but non lucratif en Arizona en 11 étapes

Une tombola est-elle considérée comme un jeu d'argent ?

Une tombola est considérée comme une forme légale de jeu en Arizona. Les Arizona Revised Statutes 13-3301 classent les tombolas dans la catégorie des jeux de hasard des organisations exonérées d'impôts, sous réserve de certaines réglementations.

L'État reconnaît les jeux d'argent comme le fait de risquer ou de donner quelque chose de valeur en échange de la possibilité de bénéficier d'un jeu ou d'un concours de hasard ou d'adresse ou d'un événement futur éventuel. 

L'Arizona autorise les jeux d'argent, tels que les tombolas, dans le cadre d'exemptions reconnues par la loi.

Quels sont les jeux d'argent légaux en Arizona ?

Le bingo et les tombolas sont quelques-uns des types de jeux d'argent légaux en Arizona. En règle générale, tous les jeux d'argent sont illégaux, sauf s'ils relèvent des activités de jeu des organisations exonérées d'impôt.

Les signes de jeux d'argent illégaux en Arizona sont les suivants :

Une liste complète des lois sur les jeux d'argent est disponible ici.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Jessica Woloszyn

Prenez le temps de vous familiariser avec les lois sur les tombolas de l'Arizona mentionnées ci-dessus :

Continuez à lire :

Lois sur les tombolas
Réglementation des tombolas aux États-Unis, par État : Directives juridiques pour les organisations à but non lucratif et 501(c)3

Consultez les règles et réglementations relatives aux tombolas 501c3 dans votre État. Apprenez comment organiser votre tombola à but non lucratif en toute légalité.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.