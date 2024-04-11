Les organisations caritatives qualifiées peuvent organiser des tombolas pour collecter des fonds en Arizona sans enfreindre aucune loi. La compréhension des dernières règles et réglementations sera utile aux organisateurs d'événements, aux collecteurs de fonds et à toute personne intéressée par la légalité des tombolas.
Ce guide complet vous offre :
Les tombolas ne sont considérées comme légales en Arizona que pour les organisations bénéficiant d'une exonération fiscale de l'IRS et suivant un ensemble de règles spécifiques. Toutes les autres tombolas sont considérées comme illégales par la loi de l'Arizona.
Les organisations qualifiées sont les suivantes
Les événements légaux en Arizona comprennent les tombolas 50/50 organisées par des organisations exonérées d'impôt à des fins de collecte de fonds. Ce type de tombola exige des participants qu'ils achètent des billets pour avoir la possibilité de gagner un prix en espèces.
Les fonds récoltés par la tombola sont divisés en parts égales entre la cagnotte et la cause. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les tombolas 50/50 pour collecter plus de fonds en moins de temps afin de financer leur mission, leurs projets et leurs initiatives.
Les organisations à but non lucratif peuvent suivre les règles suivantes pour rester en conformité avec les lois de l'Arizona sur les tombolas:
Il existe également quelques règles relatives à des circonstances particulières qui peuvent s'appliquer à des organisations à but non lucratif spécifiques :
Dans les deux cas, un maximum de trois tombolas peut avoir lieu au cours d'une année civile. Toute commission versée à un agent extérieur doit rester inférieure à 15 % du produit net de la tombola.
Iben Beachin LLC a associé ses services de location de vacances à des actions caritatives en organisant une tombola au profit d'une famille dans le besoin. La tombola a permis de récolter la somme impressionnante de 7 900 dollars, et toutes les ventes de billets ont été versées aux Bickler, dont le fils de 15 ans suit un traitement contre le cancer.
L'organisation a donné vie à la tombola en utilisant les formulaires de tombola et de loterie de Zeffy pour inviter les gens à participer et à avoir un impact important grâce à chaque billet vendu.
En plus de l'impressionnante collecte de fonds qu'Iben Beachin LLC a permis de réaliser grâce à sa tombola, elle a économisé 395 dollars de frais grâce à Zeffy. Le modèle 100% gratuit de la plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif garantit que chaque centime des dons et des achats est directement affecté à la cause.
Les tombolas sont illégales en Arizona si elles sont organisées par une entité autre qu'une organisation qualifiée 501(c)(3) exonérée d'impôt. Elles sont également considérées comme illégales si elles enfreignent les lois de l'Arizona sur les tombolas établies par l' Arizona Department of Gaming.
Les tombolas légales sont autorisées dans l'État et sont soumises à des règles et réglementations spécifiques.
Les lois de l'Arizona relatives à la collecte de fonds permettent de définir les processus de collecte de fonds pour le compte d'une organisation caritative. Ces lois couvrent l'enregistrement, les violations et la classification.
En voici quelques-unes :
Une tombola est considérée comme une forme légale de jeu en Arizona. Les Arizona Revised Statutes 13-3301 classent les tombolas dans la catégorie des jeux de hasard des organisations exonérées d'impôts, sous réserve de certaines réglementations.
L'État reconnaît les jeux d'argent comme le fait de risquer ou de donner quelque chose de valeur en échange de la possibilité de bénéficier d'un jeu ou d'un concours de hasard ou d'adresse ou d'un événement futur éventuel.
L'Arizona autorise les jeux d'argent, tels que les tombolas, dans le cadre d'exemptions reconnues par la loi.
Le bingo et les tombolas sont quelques-uns des types de jeux d'argent légaux en Arizona. En règle générale, tous les jeux d'argent sont illégaux, sauf s'ils relèvent des activités de jeu des organisations exonérées d'impôt.
Les signes de jeux d'argent illégaux en Arizona sont les suivants :
Une liste complète des lois sur les jeux d'argent est disponible ici.
Prenez le temps de vous familiariser avec les lois sur les tombolas de l'Arizona mentionnées ci-dessus :
