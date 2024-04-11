Les organisations caritatives qualifiées peuvent organiser des tombolas pour collecter des fonds en Arizona sans enfreindre aucune loi. La compréhension des dernières règles et réglementations sera utile aux organisateurs d'événements, aux collecteurs de fonds et à toute personne intéressée par la légalité des tombolas.

Ce guide complet vous offre :

Lois sur les tombolas à but non lucratif en Arizona

Les tombolas sont-elles légales en Arizona ?

Les tombolas ne sont considérées comme légales en Arizona que pour les organisations bénéficiant d'une exonération fiscale de l'IRS et suivant un ensemble de règles spécifiques. Toutes les autres tombolas sont considérées comme illégales par la loi de l'Arizona.

Les organisations qualifiées sont les suivantes

Ligues civiques

Organisations ou corporations religieuses ou apostoliques

Sociétés, ordres ou organisations fraternels bénéficiaires

Organisations syndicales, agricoles ou horticoles

Sociétés

Organisations de caisses de retraite d'enseignants ou d'employés publics

les ligues commerciales, les chambres de commerce, les chambres immobilières ou les chambres de métiers qui ne sont pas organisées à des fins lucratives

Sociétés historiques

Organisations/clubs politiques

Les tombolas 50/50 sont-elles légales en Arizona ?

Les événements légaux en Arizona comprennent les tombolas 50/50 organisées par des organisations exonérées d'impôt à des fins de collecte de fonds. Ce type de tombola exige des participants qu'ils achètent des billets pour avoir la possibilité de gagner un prix en espèces.

Les fonds récoltés par la tombola sont divisés en parts égales entre la cagnotte et la cause. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les tombolas 50/50 pour collecter plus de fonds en moins de temps afin de financer leur mission, leurs projets et leurs initiatives.

Les lois de l'Arizona sur les tombolas pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif peuvent suivre les règles suivantes pour rester en conformité avec les lois de l'Arizona sur les tombolas:

Votre organisation à but non lucratif doit être exonérée d'impôt en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code et exister en Arizona depuis au moins un an avant d'organiser la tombola.

Aucun membre, directeur, fonctionnaire, employé ou agent de votre organisation ne peut tirer profit de la tombola.

Seuls les membres de bonne foi de votre organisation peuvent participer à la vente, à la gestion ou aux opérations de la tombola.

Toutes les ventes de billets en personne doivent être effectuées directement par les membres de l'organisation et non par l'intermédiaire d'un vendeur tiers.

Toutes les ventes de billets en ligne doivent se faire par l'intermédiaire du site web de votre organisation pour les habitants de l'Arizona.

Les infractions sont passibles de sanctions civiles et parfois pénales.

Il existe également quelques règles relatives à des circonstances particulières qui peuvent s'appliquer à des organisations à but non lucratif spécifiques :

Les hôpitaux ou les fondations qui se consacrent à la recherche médicale cardiovasculaire peuvent engager un agent externe pour gérer les tombolas, les ventes et les opérations si les recettes financent la recherche médicale, l'éducation ou les soins.

Les organisations de lutte contre la maltraitance des enfants ayant 20 ans d'existence peuvent passer un contrat avec un agent externe pour la gestion, la vente et les opérations de la tombola si les recettes sont affectées à des services de prévention de la maltraitance des enfants et à la défense des victimes.

Dans les deux cas, un maximum de trois tombolas peut avoir lieu au cours d'une année civile. Toute commission versée à un agent extérieur doit rester inférieure à 15 % du produit net de la tombola.

Iben Beachin LLC a associé ses services de location de vacances à des actions caritatives en organisant une tombola au profit d'une famille dans le besoin. La tombola a permis de récolter la somme impressionnante de 7 900 dollars, et toutes les ventes de billets ont été versées aux Bickler, dont le fils de 15 ans suit un traitement contre le cancer.

L'organisation a donné vie à la tombola en utilisant les formulaires de tombola et de loterie de Zeffy pour inviter les gens à participer et à avoir un impact important grâce à chaque billet vendu.

Les meilleures pratiques en matière de tirage au sort que nous aimons

Apportez une touche personnelle : La tombola comporte une image de la famille Bickler et de Jackson avec un appel personnel pour rappeler aux gens pourquoi leurs actions sont importantes.

La tombola comporte une image de la famille Bickler et de Jackson avec un appel personnel pour rappeler aux gens pourquoi leurs actions sont importantes. Offrir un prix intéressant : Chaque billet de tombola augmente les chances de gagner un séjour de trois nuits dans une magnifique location sur la plage, ce qui incite à acheter un grand nombre de billets et à collecter davantage d'argent pour la cause.

Chaque billet de tombola augmente les chances de gagner un séjour de trois nuits dans une magnifique location sur la plage, ce qui incite à acheter un grand nombre de billets et à collecter davantage d'argent pour la cause. Créez l'urgence : Le tirage au sort des vacances à la plage a limité le nombre de billets à 250 au total, avec une date de clôture claire pour inciter les gens à agir en temps voulu.

Le tirage au sort des vacances à la plage a limité le nombre de billets à 250 au total, avec une date de clôture claire pour inciter les gens à agir en temps voulu. Ajouter une option de don : Les supporters passionnés peuvent facilement ajouter un don à l'achat de leur billet de tombola afin d'avoir un impact encore plus important sur la famille Bickler.

Les supporters passionnés peuvent facilement ajouter un don à l'achat de leur billet de tombola afin d'avoir un impact encore plus important sur la famille Bickler. Facilitez le partage : Les visiteurs peuvent rapidement partager la tombola avec un plus grand nombre de personnes encore afin d'obtenir un soutien massif pour la cause par le biais d'e-mails, de médias sociaux et d'un lien direct vers la page de la tombola.

En plus de l'impressionnante collecte de fonds qu'Iben Beachin LLC a permis de réaliser grâce à sa tombola, elle a économisé 395 dollars de frais grâce à Zeffy. Le modèle 100% gratuit de la plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif garantit que chaque centime des dons et des achats est directement affecté à la cause.

FAQs : Lois sur les tombolas en Arizona

Les tombolas sont-elles illégales en Arizona ?

Les tombolas sont illégales en Arizona si elles sont organisées par une entité autre qu'une organisation qualifiée 501(c)(3) exonérée d'impôt. Elles sont également considérées comme illégales si elles enfreignent les lois de l'Arizona sur les tombolas établies par l' Arizona Department of Gaming.

Les tombolas légales sont autorisées dans l'État et sont soumises à des règles et réglementations spécifiques.

Y a-t-il d'autres lois de l'Arizona sur la collecte de fonds à connaître ?

Les lois de l'Arizona relatives à la collecte de fonds permettent de définir les processus de collecte de fonds pour le compte d'une organisation caritative. Ces lois couvrent l'enregistrement, les violations et la classification.

En voici quelques-unes :

Les organisations caritatives doivent déposer une déclaration d'enregistrement auprès du secrétaire d'État avant de solliciter leur première contribution ou donation.

Un particulier peut être exonéré d'impôt si l'IRS détermine qu'il s'agit d'une organisation caritative habilitée à collecter des fonds.

Une déclaration d'information annuelle doit être déposée auprès du secrétaire d'État pour l'année fiscale précédente.

Une tombola est-elle considérée comme un jeu d'argent ?

Une tombola est considérée comme une forme légale de jeu en Arizona. Les Arizona Revised Statutes 13-3301 classent les tombolas dans la catégorie des jeux de hasard des organisations exonérées d'impôts, sous réserve de certaines réglementations.

L'État reconnaît les jeux d'argent comme le fait de risquer ou de donner quelque chose de valeur en échange de la possibilité de bénéficier d'un jeu ou d'un concours de hasard ou d'adresse ou d'un événement futur éventuel.

L'Arizona autorise les jeux d'argent, tels que les tombolas, dans le cadre d'exemptions reconnues par la loi.

Quels sont les jeux d'argent légaux en Arizona ?

Le bingo et les tombolas sont quelques-uns des types de jeux d'argent légaux en Arizona. En règle générale, tous les jeux d'argent sont illégaux, sauf s'ils relèvent des activités de jeu des organisations exonérées d'impôt.

Les signes de jeux d'argent illégaux en Arizona sont les suivants :

Jeux d'argent en ligne

L'hôte exige des frais de participation (buy-in ou re-buys)

L'hôte exige un droit d'entrée ou un don volontaire pour la participation.

L'hôte prend un pourcentage de l'argent gagné ou parié par les joueurs.

L'hôte exige un achat minimum pour participer

L'hôte fournit l'équipement et demande des frais de location pour la participation.

Une liste complète des lois sur les jeux d'argent est disponible ici.