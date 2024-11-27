La création d'une association en Géorgie est une expérience passionnante et gratifiante, mais elle exige également beaucoup d'efforts et de travail.
Si vous souhaitez créer une association à but non lucratif en Géorgie mais ne savez pas par où commencer, nous avons ce qu'il vous faut. Dans ce blog, nous vous expliquons exactement comment procéder, depuis le choix du nom et la demande d'exonération fiscale jusqu'à la mise en place d'une campagne de collecte de fonds à partir de zéro.
Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Géorgie à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :
Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une organisation à but non lucratif en Géorgie.
Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :
Vous devez également inclure les termes "corporation", "incorporated", "company", "limited" ou leurs abréviations. Une fois que vous aurez saisi votre nom, vous devrez le rechercher sur le site web du secrétaire d'État de Géorgie pour vous assurer qu'il n'a pas déjà été pris par une autre entité de l'État.
L'identification d'un Incorporator et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Floride.
Les organisations à but non lucratif doivent recruter un fondateur qui sera chargé de signer les statuts de l'organisation. Vous devez également constituer un conseil d'administration composé d'au moins un directeur qui vous aidera à prendre des décisions stratégiques. Cependant, il est important de noter que le gouvernement fédéral préfère que les organisations à but non lucratif aient au moins trois membres du conseil d'administration âgés d'au moins 18 ans, bien qu'ils ne soient pas obligés de résider dans l'État.
La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Géorgie. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.
L'agent enregistré doit être situé en Géorgie et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.
L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif en Géorgie est le dépôt des statuts auprès du secrétaire d'État de Géorgie. En déposant cette demande, vous établirez officiellement votre organisation à but non lucratif en tant qu'entité juridique.
Ce document comprend généralement le nom de l'association, son objet, sa durée (qui est généralement perpétuelle), l'agent enregistré initial et d'autres informations de base requises par l'État. Vous pouvez déposer votre demande en ligne ou par courrier (qui coûte environ 100 $).
Pour déposer les statuts, vous devez également déposer un formulaire d'information.
Vous voudrez également faire référence au code des sociétés à but non lucratif de Géorgie lorsque vous déposerez votre demande.
Une fois les statuts déposés, les organisations à but non lucratif de Géorgie doivent également publier l'intention de constitution dans un délai d'un jour ouvrable.
Il en coûte généralement 40 dollars pour chaque publication.
Ensuite, votre association à but non lucratif de Géorgie doit déposer un rapport initial dans les 90 jours suivant le dépôt des statuts. Pour rester en conformité avec les lois de l'État de Géorgie, vous devrez également déposer ce rapport chaque année.
En Géorgie, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif doivent obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur fédéral, auprès de l'Internal Revenue Service. L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale.
Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et sont conformes aux lois de la Géorgie sur les organisations à but non lucratif.
Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.
Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :
Si vous avez l'intention de solliciter des dons en Géorgie dans le cadre de votre stratégie de collecte de fonds - comme le font la plupart des organisations à but non lucratif - vous devrez vous enregistrer officiellement en tant qu'organisation caritative auprès du Georgia Secretary of State (secrétaire d'État de Géorgie), ce qui coûte 35 dollars.
Il est important de noter que cela ne couvre pas nécessairement les jeux de hasard. En règle générale, les organisations à but non lucratif doivent demander des autorisations supplémentaires pour les tombolas, les bingos, etc.
Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.
Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.
En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de Géorgie, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :
La WBS Charity Foundation est une organisation à but non lucratif basée en Géorgie qui se consacre au soutien des vétérans militaires et de leurs familles. Cette association bien-aimée est soutenue par une énorme communauté qui se réunit à l'occasion d'événements en personne et en ligne.
Afin de financer sa mission et ses programmes et de rendre le monde meilleur, WBS avait besoin d'une solution innovante et conviviale pour accepter facilement les dons en ligne. Cependant, dans leur recherche d'une plateforme qui les aiderait à le faire, ils ont constaté que la plupart des créateurs de formulaires de dons personnalisés étaient chers et facturaient des frais de traitement élevés. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy, une plateforme de dons entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif.
Avec Zeffy, WBS a pu créer un formulaire de don personnalisé en quelques clics et l'intégrer directement sur son site web. Elle a également pu offrir à ses sympathisants la possibilité de faire un don unique ou mensuel et de recevoir un reçu de don automatique pour leurs dossiers.
Grâce à Zeffy, WBS a pu continuer à faire ce qu'elle fait le mieux sans se soucier des frais mensuels ou de traitement coûteux. En fait, cette association à but non lucratif de Géorgie a collecté 84 300 dollars et économisé plus de 4 000 dollars de frais depuis qu'elle utilise Zeffy.
