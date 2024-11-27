Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Comment créer une organisation à but non lucratif en Géorgie en 13 étapes [guide 2024].
Comment créer une association à but non lucratif

Comment créer une organisation à but non lucratif en Géorgie en 13 étapes [guide 2024].

27 novembre 2024

La création d'une association en Géorgie est une expérience passionnante et gratifiante, mais elle exige également beaucoup d'efforts et de travail.

Si vous souhaitez créer une association à but non lucratif en Géorgie mais ne savez pas par où commencer, nous avons ce qu'il vous faut. Dans ce blog, nous vous expliquons exactement comment procéder, depuis le choix du nom et la demande d'exonération fiscale jusqu'à la mise en place d'une campagne de collecte de fonds à partir de zéro.

13 étapes pour créer un organisme à but non lucratif en Géorgie

Étape 1. Plan de recherche

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Géorgie à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Étape 2. Nommez votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une organisation à but non lucratif en Géorgie. ‍

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Vous devez également inclure les termes "corporation", "incorporated", "company", "limited" ou leurs abréviations. Une fois que vous aurez saisi votre nom, vous devrez le rechercher sur le site web du secrétaire d'État de Géorgie pour vous assurer qu'il n'a pas déjà été pris par une autre entité de l'État.

Étape 3. Identifier une société et un conseil d'administration

L'identification d'un Incorporator et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Floride. 

Les organisations à but non lucratif doivent recruter un fondateur qui sera chargé de signer les statuts de l'organisation. Vous devez également constituer un conseil d'administration composé d'au moins un directeur qui vous aidera à prendre des décisions stratégiques. Cependant, il est important de noter que le gouvernement fédéral préfère que les organisations à but non lucratif aient au moins trois membres du conseil d'administration âgés d'au moins 18 ans, bien qu'ils ne soient pas obligés de résider dans l'État.

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Géorgie. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux. 

L'agent enregistré doit être situé en Géorgie et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

Étape 4. Nomination d'un agent enregistré

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Géorgie. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux. 

L'agent enregistré doit être situé en Géorgie et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

Étape 5. Déposer les statuts

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif en Géorgie est le dépôt des statuts auprès du secrétaire d'État de Géorgie. En déposant cette demande, vous établirez officiellement votre organisation à but non lucratif en tant qu'entité juridique. 

Ce document comprend généralement le nom de l'association, son objet, sa durée (qui est généralement perpétuelle), l'agent enregistré initial et d'autres informations de base requises par l'État. Vous pouvez déposer votre demande en ligne ou par courrier (qui coûte environ 100 $).

Pour déposer les statuts, vous devez également déposer un formulaire d'information.

‍Vous voudrez également faire référence au code des sociétés à but non lucratif de Géorgie lorsque vous déposerez votre demande.

Étape 6. Publier l'avis de constitution

Une fois les statuts déposés, les organisations à but non lucratif de Géorgie doivent également publier l'intention de constitution dans un délai d'un jour ouvrable.

Il en coûte généralement 40 dollars pour chaque publication.

Étape 7. Déposer un rapport initial

Ensuite, votre association à but non lucratif de Géorgie doit déposer un rapport initial dans les 90 jours suivant le dépôt des statuts. Pour rester en conformité avec les lois de l'État de Géorgie, vous devrez également déposer ce rapport chaque année.

Étape 8. Obtenir un EIN

En Géorgie, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif doivent obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur fédéral, auprès de l'Internal Revenue Service. L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale. 

Étape 9. Créer un règlement intérieur

Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et sont conformes aux lois de la Géorgie sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises. 

Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :

Étape 10. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État

Étape 11. S'inscrire à une collecte de fonds à des fins caritatives 

Si vous avez l'intention de solliciter des dons en Géorgie dans le cadre de votre stratégie de collecte de fonds - comme le font la plupart des organisations à but non lucratif - vous devrez vous enregistrer officiellement en tant qu'organisation caritative auprès du Georgia Secretary of State (secrétaire d'État de Géorgie), ce qui coûte 35 dollars.

Il est important de noter que cela ne couvre pas nécessairement les jeux de hasard. En règle générale, les organisations à but non lucratif doivent demander des autorisations supplémentaires pour les tombolas, les bingos, etc.

Étape 12. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds. 

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion des événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans facturer un centime aux organisations à but non lucratif.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 50 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Étape 13. Rester conforme 

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de Géorgie, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Découvrez comment cette association à but non lucratif basée en Géorgie a collecté +84 000 dollars gratuitement.

La WBS Charity Foundation est une organisation à but non lucratif basée en Géorgie qui se consacre au soutien des vétérans militaires et de leurs familles. Cette association bien-aimée est soutenue par une énorme communauté qui se réunit à l'occasion d'événements en personne et en ligne.

Afin de financer sa mission et ses programmes et de rendre le monde meilleur, WBS avait besoin d'une solution innovante et conviviale pour accepter facilement les dons en ligne. Cependant, dans leur recherche d'une plateforme qui les aiderait à le faire, ils ont constaté que la plupart des créateurs de formulaires de dons personnalisés étaient chers et facturaient des frais de traitement élevés. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy, une plateforme de dons entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif.

Avec Zeffy, WBS a pu créer un formulaire de don personnalisé en quelques clics et l'intégrer directement sur son site web. Elle a également pu offrir à ses sympathisants la possibilité de faire un don unique ou mensuel et de recevoir un reçu de don automatique pour leurs dossiers.

Grâce à Zeffy, WBS a pu continuer à faire ce qu'elle fait le mieux sans se soucier des frais mensuels ou de traitement coûteux. En fait, cette association à but non lucratif de Géorgie a collecté 84 300 dollars et économisé plus de 4 000 dollars de frais depuis qu'elle utilise Zeffy.

Commencez à collecter des fonds gratuitement avec Zeffy

Que vous soyez une toute nouvelle organisation à but non lucratif cherchant à lancer sa collecte de fonds ou une organisation établie cherchant de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour avoir encore plus d'impact, Zeffy est l'une des meilleures solutions tout-en-un pour répondre à tous vos besoins en matière d'organisation à but non lucratif.

Du suivi et de la gestion des événements aux outils de marketing et d'engagement, en passant par les formulaires de dons personnalisés et même la possibilité de créer une boutique en ligne ou une association à but non lucratif, Zeffy offre tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer un seul centime d'euro.

Inscrivez-vous sur Zeffy et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui !

Comment créer une organisation à but non lucratif en Géorgie FAQs

La création d'une organisation à but non lucratif en Géorgie implique différents coûts. En voici un aperçu :

  • Frais de constitution : Le dépôt des statuts varie entre 100 et 110 dollars, selon la méthode de dépôt choisie. Vous devrez également payer 40 dollars pour chaque avis de constitution publié.
  • Rapport initial : Vous devrez payer une taxe de 30 $ pour le dépôt de votre rapport annuel initial.
  • Enregistrement des organismes de bienfaisance en Géorgie : Vous devez vous acquitter d'une taxe de dépôt de 35 dollars pour solliciter légalement le public.
  • Services d'agent enregistré : Si vous utilisez un service professionnel d'agent enregistré au lieu de nommer une personne, vous devrez peut-être payer des frais allant de 50 à 300 dollars par an.
  • Frais juridiques et administratifs : Des coûts supplémentaires peuvent être encourus pour l'assistance juridique dans la rédaction des statuts, la préparation des demandes d'exonération fiscale et le respect d'autres exigences légales.
  • Frais de fonctionnement : Bien qu'elles ne soient pas directement liées aux coûts de démarrage, les dépenses opérationnelles courantes (loyer des bureaux, salaires du personnel, etc.) peuvent s'accumuler rapidement.

    • Pour réduire les dépenses initiales, assurez-vous d'utiliser un logiciel de collecte de fonds entièrement gratuit comme Zeffy. Sans frais initiaux, ni frais cachés, ni même frais de traitement, Zeffy est la solution idéale pour toute organisation à but non lucratif souhaitant avoir un impact tout en dépensant le moins possible.

    La création d'une organisation à but non lucratif sans argent nécessite une planification stratégique. Pour réduire les coûts, il convient de prendre en compte les éléments suivants

  • Faire appel à des bénévoles : Faire appel à des bénévoles pour les tâches administratives, la collecte de fonds ou les programmes, afin de réduire les besoins en personnel rémunéré.
  • Recherche de dons en nature et de subventions : Demandez à des entreprises, des particuliers ou d'autres organisations de vous faire don de biens et de services pour soutenir les activités de votre association (par exemple, des locaux ou du matériel). Recherchez également des possibilités de subventions afin de générer un soutien financier gratuit pour la mission de votre association.
  • Tirer parti des partenariats : Recherchez des partenaires potentiels, tels que d'autres organisations à but non lucratif ou communautaires, qui pourraient souhaiter collaborer à des objectifs communs.
  • Tirer parti d'outils et de plateformes gratuits : Assurez-vous d'utiliser des outils de collecte de fonds et d'engagement des donateurs entièrement gratuits, comme Zeffy. Ainsi, vous n'aurez jamais à vous soucier de frais cachés et vous pourrez commencer à avoir un impact immédiatement, sans débourser un centime.

    • Vous voulez créer votre organisation gratuitement ? Créez votre association avec Zeffy

    Le temps nécessaire pour obtenir le statut d'exonération fiscale 501(c)(3) en Géorgie peut varier en fonction de plusieurs facteurs. En moyenne, la procédure peut durer de quelques mois à plus d'un an.
    Voici un aperçu de la chronologie et des facteurs susceptibles d'influer sur le délai de traitement :

  • Préparation de la demande : Le temps nécessaire à la préparation et à la collecte de tous les documents nécessaires à la demande 501(c)(3) peut varier en fonction de la complexité de l'organisation et de l'exhaustivité de la documentation. Cette étape peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois, en fonction de l'état de préparation de l'organisation.
  • Délai de traitement par l'IRS : Une fois la demande soumise à l'IRS, le délai de traitement peut varier en fonction du volume de demandes reçues et de la complexité de la situation de l'organisation.

    • Globalement, l'obtention du statut d'exonération fiscale 501(c)(3) pour une organisation à but non lucratif en Géorgie peut prendre de trois mois à plus d'un an.

    Oui, dans l'État de Géorgie, une SARL peut être à but non lucratif.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Rachel Ayotte

    Continuez à lire :

    Comment créer une association à but non lucratif
    Comment créer une association gratuitement (2025)

    Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.

    En savoir plus
    Comment créer une association à but non lucratif
    Comment créer une organisation à but non lucratif sans argent (Guide 2025)

    Vous vous demandez combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ? Apprenez à démarrer gratuitement grâce à nos meilleurs conseils, outils et ressources.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.