La création d'une association en Géorgie est une expérience passionnante et gratifiante, mais elle exige également beaucoup d'efforts et de travail.

Si vous souhaitez créer une association à but non lucratif en Géorgie mais ne savez pas par où commencer, nous avons ce qu'il vous faut. Dans ce blog, nous vous expliquons exactement comment procéder, depuis le choix du nom et la demande d'exonération fiscale jusqu'à la mise en place d'une campagne de collecte de fonds à partir de zéro.

13 étapes pour créer un organisme à but non lucratif en Géorgie

Étape 1. Plan de recherche

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Géorgie à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.

Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif de Géorgie qui travaillent dans des domaines similaires ou abordent des questions similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.

Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.

Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.

Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

Étape 2. Nommez votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une organisation à but non lucratif en Géorgie. ‍

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future

Vous devez également inclure les termes "corporation", "incorporated", "company", "limited" ou leurs abréviations. Une fois que vous aurez saisi votre nom, vous devrez le rechercher sur le site web du secrétaire d'État de Géorgie pour vous assurer qu'il n'a pas déjà été pris par une autre entité de l'État.

Étape 3. Identifier une société et un conseil d'administration

L'identification d'un Incorporator et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Floride.

Les organisations à but non lucratif doivent recruter un fondateur qui sera chargé de signer les statuts de l'organisation. Vous devez également constituer un conseil d'administration composé d'au moins un directeur qui vous aidera à prendre des décisions stratégiques. Cependant, il est important de noter que le gouvernement fédéral préfère que les organisations à but non lucratif aient au moins trois membres du conseil d'administration âgés d'au moins 18 ans, bien qu'ils ne soient pas obligés de résider dans l'État.

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Géorgie. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.

L'agent enregistré doit être situé en Géorgie et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

Étape 4. Nomination d'un agent enregistré

Étape 5. Déposer les statuts

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif en Géorgie est le dépôt des statuts auprès du secrétaire d'État de Géorgie. En déposant cette demande, vous établirez officiellement votre organisation à but non lucratif en tant qu'entité juridique.

Ce document comprend généralement le nom de l'association, son objet, sa durée (qui est généralement perpétuelle), l'agent enregistré initial et d'autres informations de base requises par l'État. Vous pouvez déposer votre demande en ligne ou par courrier (qui coûte environ 100 $).

Pour déposer les statuts, vous devez également déposer un formulaire d'information.

‍Vous voudrez également faire référence au code des sociétés à but non lucratif de Géorgie lorsque vous déposerez votre demande.

Étape 6. Publier l'avis de constitution

Une fois les statuts déposés, les organisations à but non lucratif de Géorgie doivent également publier l'intention de constitution dans un délai d'un jour ouvrable.

Il en coûte généralement 40 dollars pour chaque publication.

Étape 7. Déposer un rapport initial

Ensuite, votre association à but non lucratif de Géorgie doit déposer un rapport initial dans les 90 jours suivant le dépôt des statuts. Pour rester en conformité avec les lois de l'État de Géorgie, vous devrez également déposer ce rapport chaque année.

Étape 8. Obtenir un EIN

En Géorgie, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif doivent obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur fédéral, auprès de l'Internal Revenue Service. L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale.

Étape 9. Créer un règlement intérieur

Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et sont conformes aux lois de la Géorgie sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.

Lors de l'élaboration de vos statuts, veillez à.. :

Utiliser un langage clair et concis : Le langage doit être facile à comprendre pour tous les membres du conseil d'administration et les parties prenantes. Évitez le jargon et les termes trop complexes.

Soyez exhaustif : vos statuts doivent couvrir tous les aspects essentiels de la gouvernance de votre organisation, y compris la structure du conseil d'administration, les rôles des dirigeants, les procédures de réunion, les processus de prise de décision et les mécanismes de résolution des conflits.

Alignement des statuts sur la mission et les valeurs : Veiller à ce que les statuts reflètent et soutiennent les objectifs de l'organisation.

Tenir compte de la flexibilité : Prévoir des dispositions permettant de modifier les statuts en fonction de l'évolution et de la croissance de l'organisation.

Définir la structure et les responsabilités du conseil d'administration : Définir clairement le conseil d'administration, ses qualifications, son mandat et ses responsabilités.

Déterminer les procédures de réunion : Détaillez la fréquence, les exigences en matière de notification, le quorum, les procédures de vote, etc.

Aborder la question des finances : Établir des lignes directrices pour la budgétisation, la comptabilité et les exigences en matière de rapports.

Élaborer une politique en matière de conflits d'intérêts : Inclure une politique en matière de conflits d'intérêts qui exige des membres du conseil d'administration et des dirigeants qu'ils divulguent tout conflit d'intérêts et qu'ils s'abstiennent de voter sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou financier.

Inclure des procédures de dissolution : Inclure des dispositions relatives au processus de distribution des actifs et de liquidation des affaires conformément à la législation de l'État et aux réglementations de l'IRS.

Étape 10. Demander le statut d'exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État

Demandez l'exonération de l'impôt fédéral : Pour bénéficier du statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, vous devez soumettre à l'IRS le formulaire 1023, le formulaire 1023-EZ ou le formulaire 1024. Vous devriez recevoir une lettre de détermination de l'IRS dans quelques semaines.

Demander le statut d'exonération fiscale de l'État : La Géorgie n'offre pas d'exonération des ventes ou de la taxe. Toutefois, l'État offre quelques exemptions à des organisations spécifiques. Pour obtenir la liste complète de ces exonérations, contactez le Georgia Department of Revenue.

Étape 11. S'inscrire à une collecte de fonds à des fins caritatives

Si vous avez l'intention de solliciter des dons en Géorgie dans le cadre de votre stratégie de collecte de fonds - comme le font la plupart des organisations à but non lucratif - vous devrez vous enregistrer officiellement en tant qu'organisation caritative auprès du Georgia Secretary of State (secrétaire d'État de Géorgie), ce qui coûte 35 dollars.

Il est important de noter que cela ne couvre pas nécessairement les jeux de hasard. En règle générale, les organisations à but non lucratif doivent demander des autorisations supplémentaires pour les tombolas, les bingos, etc.

Étape 12. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion des événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans facturer un centime aux organisations à but non lucratif.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 50 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Étape 13. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de Géorgie, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Tenir des registres : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.

Dépôt des rapports annuels : Déposer des rapports annuels auprès de l'IRS pour maintenir le statut juridique et l'exonération fiscale de votre association.

Rester informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État de Géorgie qui affectent les organisations à but non lucratif. Participez aux sessions de formation, aux ateliers et aux webinaires pour vous informer sur les meilleures pratiques et les exigences de conformité.

Découvrez comment cette association à but non lucratif basée en Géorgie a collecté +84 000 dollars gratuitement.



La WBS Charity Foundation est une organisation à but non lucratif basée en Géorgie qui se consacre au soutien des vétérans militaires et de leurs familles. Cette association bien-aimée est soutenue par une énorme communauté qui se réunit à l'occasion d'événements en personne et en ligne.

Afin de financer sa mission et ses programmes et de rendre le monde meilleur, WBS avait besoin d'une solution innovante et conviviale pour accepter facilement les dons en ligne. Cependant, dans leur recherche d'une plateforme qui les aiderait à le faire, ils ont constaté que la plupart des créateurs de formulaires de dons personnalisés étaient chers et facturaient des frais de traitement élevés. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Zeffy, une plateforme de dons entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif.

Avec Zeffy, WBS a pu créer un formulaire de don personnalisé en quelques clics et l'intégrer directement sur son site web. Elle a également pu offrir à ses sympathisants la possibilité de faire un don unique ou mensuel et de recevoir un reçu de don automatique pour leurs dossiers.

Grâce à Zeffy, WBS a pu continuer à faire ce qu'elle fait le mieux sans se soucier des frais mensuels ou de traitement coûteux. En fait, cette association à but non lucratif de Géorgie a collecté 84 300 dollars et économisé plus de 4 000 dollars de frais depuis qu'elle utilise Zeffy.

Commencez à collecter des fonds gratuitement avec Zeffy

Que vous soyez une toute nouvelle organisation à but non lucratif cherchant à lancer sa collecte de fonds ou une organisation établie cherchant de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour avoir encore plus d'impact, Zeffy est l'une des meilleures solutions tout-en-un pour répondre à tous vos besoins en matière d'organisation à but non lucratif.

Du suivi et de la gestion des événements aux outils de marketing et d'engagement, en passant par les formulaires de dons personnalisés et même la possibilité de créer une boutique en ligne ou une association à but non lucratif, Zeffy offre tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer un seul centime d'euro.

Comment créer une organisation à but non lucratif en Géorgie FAQs

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif en Géorgie ? La création d'une organisation à but non lucratif en Géorgie implique différents coûts. En voici un aperçu : Frais de constitution : Le dépôt des statuts varie entre 100 et 110 dollars, selon la méthode de dépôt choisie. Vous devrez également payer 40 dollars pour chaque avis de constitution publié. Rapport initial : Vous devrez payer une taxe de 30 $ pour le dépôt de votre rapport annuel initial. Enregistrement des organismes de bienfaisance en Géorgie : Vous devez vous acquitter d'une taxe de dépôt de 35 dollars pour solliciter légalement le public. Services d'agent enregistré : Si vous utilisez un service professionnel d'agent enregistré au lieu de nommer une personne, vous devrez peut-être payer des frais allant de 50 à 300 dollars par an. Frais juridiques et administratifs : Des coûts supplémentaires peuvent être encourus pour l'assistance juridique dans la rédaction des statuts, la préparation des demandes d'exonération fiscale et le respect d'autres exigences légales. Frais de fonctionnement : Bien qu'elles ne soient pas directement liées aux coûts de démarrage, les dépenses opérationnelles courantes (loyer des bureaux, salaires du personnel, etc.) peuvent s'accumuler rapidement. Pour réduire les dépenses initiales, assurez-vous d'utiliser un logiciel de collecte de fonds entièrement gratuit comme Zeffy. Sans frais initiaux, ni frais cachés, ni même frais de traitement, Zeffy est la solution idéale pour toute organisation à but non lucratif souhaitant avoir un impact tout en dépensant le moins possible.

Comment créer une association sans but lucratif avec peu d'argent ? La création d'une organisation à but non lucratif sans argent nécessite une planification stratégique. Pour réduire les coûts, il convient de prendre en compte les éléments suivants Faire appel à des bénévoles : Faire appel à des bénévoles pour les tâches administratives, la collecte de fonds ou les programmes, afin de réduire les besoins en personnel rémunéré. Recherche de dons en nature et de subventions : Demandez à des entreprises, des particuliers ou d'autres organisations de vous faire don de biens et de services pour soutenir les activités de votre association (par exemple, des locaux ou du matériel). Recherchez également des possibilités de subventions afin de générer un soutien financier gratuit pour la mission de votre association. Tirer parti des partenariats : Recherchez des partenaires potentiels, tels que d'autres organisations à but non lucratif ou communautaires, qui pourraient souhaiter collaborer à des objectifs communs. Tirer parti d'outils et de plateformes gratuits : Assurez-vous d'utiliser des outils de collecte de fonds et d'engagement des donateurs entièrement gratuits, comme Zeffy. Ainsi, vous n'aurez jamais à vous soucier de frais cachés et vous pourrez commencer à avoir un impact immédiatement, sans débourser un centime. Vous voulez créer votre organisation gratuitement ? Créez votre association avec Zeffy

Combien de temps faut-il pour créer une société 501c3 en Géorgie ? Le temps nécessaire pour obtenir le statut d'exonération fiscale 501(c)(3) en Géorgie peut varier en fonction de plusieurs facteurs. En moyenne, la procédure peut durer de quelques mois à plus d'un an.

Voici un aperçu de la chronologie et des facteurs susceptibles d'influer sur le délai de traitement : Préparation de la demande : Le temps nécessaire à la préparation et à la collecte de tous les documents nécessaires à la demande 501(c)(3) peut varier en fonction de la complexité de l'organisation et de l'exhaustivité de la documentation. Cette étape peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois, en fonction de l'état de préparation de l'organisation. Délai de traitement par l'IRS : Une fois la demande soumise à l'IRS, le délai de traitement peut varier en fonction du volume de demandes reçues et de la complexité de la situation de l'organisation. Globalement, l'obtention du statut d'exonération fiscale 501(c)(3) pour une organisation à but non lucratif en Géorgie peut prendre de trois mois à plus d'un an.

‍