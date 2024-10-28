Si vous cherchez à créer une organisation à but non lucratif en Arkansas, vous êtes au bon endroit.

Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir pour lancer sa propre association caritative, de la recherche à la planification, en passant par le choix d'un nom et le lancement d'une collecte de fonds gratuite.

‍

‍

Étape 1. Recherche et planification

Lorsque l'on envisage de créer une association à but non lucratif en Arkansas à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier un certain nombre de points fondamentaux, notamment :



Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.



Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif du pays de l'Arkansas qui travaillent dans des domaines similaires ou abordent des problèmes similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.



Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.



Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.



Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

‍

Étape 2. Choisir un nom

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus légal de création d'une organisation à but non lucratif dans l'Arkansas.

‍

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future

Une fois que vous avez trouvé un nom, veillez à le rechercher sur le site web du secrétariat d'État de l'Arkansas pour vous assurer qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation dans l'État. Ensuite, réservez-la pour 25 dollars en utilisant le formulaire "Application for Reservation of Corporate Name" (demande de réservation de dénomination sociale).

‍

Troisième étape. Recruter une équipe de direction

Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Arkansas.

Le fondateur : Les organisations à but non lucratif doivent recruter au moins un fondateur qui sera chargé de signer les statuts.

Administrateurs : Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui vous aideront à prendre des décisions stratégiques.

‍

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'elles soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, elles vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

‍

Étape 4 : Recruter un agent agréé

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Arkansas. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.

L'agent enregistré doit être situé dans l'Arkansas et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

‍

Étape 5 : Constituer votre association en société

L'une des étapes les plus cruciales de la création d'une organisation à but non lucratif en Arkansas est le dépôt des statuts d'incorporation pour 45 $ ou par courrier pour 50 $. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.



Une fois les statuts approuvés, vous recevrez un certificat de constitution de l'Arkansas Corporation Commission, qui reconnaîtra officiellement votre organisation à but non lucratif en tant qu'entité juridique.

‍

‍

Étape 6 : Rédaction du règlement intérieur

Ensuite, vous devrez organiser une réunion avec votre conseil d'administration pour rédiger des statuts conformes à votre mission et aux lois de l'Arkansas sur les organisations à but non lucratif.

Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.



Parfois, les organisations à but non lucratif font appel à un conseiller juridique pour superviser ce processus, mais ce n'est pas nécessaire.

‍

Étape 7 : Obtenir un EIN

En Arkansas, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale.

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou le soumettre

‍

Étape 8 : Demande de statut d'exonération fiscale

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.



Statut d'exonération fiscale fédérale : Remplissez le formulaire 1023, Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (demande de reconnaissance d'exonération en vertu de l'article 501(c)(3) du code des impôts). Vous devrez fournir des informations détaillées sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association.



Statut d'exonération fiscale de l'État : En Arkansas, vous devez remplir le formulaire AR-1R : Combined with the Arkansas Department of Finance and Administration.

‍

Étape 9 : S'enregistrer en tant qu'organisme de bienfaisance

Pour commencer à solliciter des dons du public en Arkansas, vous devez vous enregistrer en tant qu'entité caritative (C-01) auprès du bureau du secrétaire d'État.

‍

Étape 10 : Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion d'événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans faire payer un centime aux associations.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

‍

‍

Étape 11 : Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de l'Arkansas, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :



Tenir des registres : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.



Déposer des rapports annuels : Les organisations à but non lucratif de l'Arkansas doivent déposer des rapports financiers annuels à la fin de l'exercice fiscal de l'organisation.

Restez informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État de l'Arkansas qui affectent les organisations à but non lucratif. Participez aux sessions de formation, aux ateliers et aux séminaires en ligne pour connaître les meilleures pratiques et les exigences en matière de conformité.

‍

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif de l'Arkansas a collecté plus de 500 000 dollars grâce à Zeffy - gratuitement.

Deep Well Campus Ministries est une organisation à but non lucratif basée en Arkansas qui se consacre à réconcilier les étudiants avec le Christ. Sa mission est de donner aux étudiants les moyens de proclamer le Royaume de Dieu à travers leur vie, que ce soit sur le marché, dans l'église ou lors de voyages missionnaires dans le monde entier.

En tant qu'organisation à but non lucratif axée sur les étudiants, Deep Well Campus Ministries a dû faire face aux défis habituels de la collecte de fonds, notamment les frais de transaction élevés des plates-formes de traitement des paiements qui réduisent considérablement les fonds collectés. Ils avaient besoin d'une solution qui leur permettrait de maximiser leurs dons tout en minimisant les coûts, garantissant ainsi que plus de ressources pourraient directement soutenir leur mission. C'est alors qu'ils ont trouvé Zeffy.

En utilisant Zeffy, Deep Well a pu lancer plus de 90 campagnes - de la création d'une boutique en ligne au lancement d'événements peer-to-peer - sans perdre un centime en frais de traitement ou en frais cachés. Au total, ils ont pu collecter 545 60 dollars et économiser 27 282 dollars de frais.

‍

Commencez à collecter des fonds gratuitement avec Zeffy

‍

Que vous soyez une toute nouvelle organisation à but non lucratif cherchant à lancer sa collecte de fonds ou une organisation établie cherchant de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour avoir encore plus d'impact, Zeffy est l'une des meilleures solutions tout-en-un pour répondre à tous vos besoins en matière d'organisation à but non lucratif.

Du suivi et de la gestion des événements aux outils de marketing et d'engagement, en passant par les formulaires de dons personnalisés et même la possibilité de créer une boutique en ligne ou une association à but non lucratif, Zeffy offre tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer un seul centime d'euro.

Simple et puissant - et doté d'une assistance gratuite chaque fois que vous en avez besoin - Zeffy garantit que les dons de vos donateurs vont directement à la cause, et nulle part ailleurs.

‍

‍