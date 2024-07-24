Votre passion pour le bien-être des animaux vous a poussé à créer un refuge, mais il faut beaucoup plus pour que l'organisation soit opérationnelle. Un refuge pour animaux offre un havre de paix aux animaux dans le besoin, sauvant ainsi des milliers d'entre eux de la cruauté et de l'abandon.
Nous mettrons en évidence les étapes essentielles pour démarrer votre organisation de sauvetage à but non lucratif sur la bonne note. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la création d'une organisation de sauvetage d'animaux 501(c)(3).
Que vous soyez un défenseur chevronné des animaux ou un nouveau venu dans le monde des organisations à but non lucratif, vous trouverez des conseils pratiques pour aider votre organisation de sauvetage non seulement à survivre, mais aussi à prospérer.
Un centre de secours pour animaux est une organisation qui vise à sauver des animaux de situations dangereuses, abusives ou négligentes et à leur trouver un foyer convenable. Ces organisations fonctionnent souvent grâce à un réseau de bénévoles qui accueillent temporairement les animaux jusqu'à ce qu'ils puissent être adoptés.
Les associations de protection des animaux peuvent se concentrer sur des races ou des types d'animaux spécifiques et s'efforcer de les réhabiliter et de les placer en famille d'accueil, en veillant à ce qu'ils reçoivent les soins médicaux nécessaires.
Reconnu par l'Internal Revenue Service (IRS), un refuge pour animaux bénéficie d'une exonération fiscale au titre de l'article 501(c)(3), qui est l'un des 32 types d'organisations à but non lucratif. Ces organisations entrent dans la catégorie de la "prévention de la cruauté envers les animaux".
L'objectif des centres de secours pour animaux peut varier :
Votre passion a peut-être motivé votre décision de créer une association, mais vous devez déterminer si le problème que vous souhaitez résoudre répond à un besoin réel.
En identifiant une approche unique du sauvetage des animaux que d'autres n'abordent pas, vous pouvez maximiser votre impact et éviter la duplication des efforts. Cela permet à votre refuge de faire une plus grande différence et de se démarquer dans le domaine de la protection des animaux.
Jetez un coup d'œil sur le paysage du sauvetage des animaux dans votre communauté et déterminez ce qu'il en est :
Les réponses à ces questions vous aideront à définir l'objectif de votre association. Par exemple, s'il existe déjà de nombreux sauvetages d'animaux pour les chiens âgés, vous pouvez vous concentrer sur les animaux mutilés qui ont souvent du mal à trouver des soins.
L'identité de marque unique de votre sauvetage est importante pour se démarquer des autres organisations à but non lucratif. Il est essentiel de maintenir une présence cohérente dans toutes les activités, car elle façonne votre message, votre marketing, vos médias, vos marchandises, l'organisation d'événements et vos efforts de collecte de fonds.
Pour établir cette identité, il faut s'attacher à définir des éléments clés tels que
Un nom réfléchi et conforme à la mission de votre association peut en accroître la visibilité et l'impact. Choisissez un nom qui soit accrocheur et qui informe immédiatement les gens sur ce que vous faites. Envisagez d'utiliser un générateur de noms d'organisations à but non lucratif pour trouver l'inspiration.
Par exemple, "Second Chance Sanctuary" et "Healing Paws Rescue" sont d'excellents noms pour des organisations qui s'occupent d'animaux mutilés. Le nom souligne le fait que l'organisation se concentre sur l'offre d'un second foyer et de soins à ces animaux.
Il s'agit d'une déclaration courte et percutante qui explique la raison d'être de votre association. Elle doit communiquer efficacement l'objectif de votre organisation.
Dans l'exemple ci-dessus, la déclaration de mission pourrait être la suivante : "soigner, aimer et trouver des foyers pour les animaux blessés, en donnant à chaque créature une seconde chance de vivre une vie heureuse".
Il met en évidence ce que votre organisation souhaite devenir et quels sont vos aspirations et objectifs futurs.
Par exemple - Un monde où chaque animal blessé reçoit des soins, de la compassion et la possibilité de s'épanouir.
Les gens ont des liens psychologiques avec les couleurs, alors choisissez-les stratégiquement pour créer la bonne perception de votre association dans leur esprit. Voyez ce que chaque couleur symbolise et choisissez un schéma de couleurs qui s'aligne sur la mission de votre association.
Par exemple, le bleu tendre et l'orange chaud sont d'excellentes options pour les organisations caritatives s'occupant d'animaux blessés. Le bleu tendre représente la confiance et la guérison, tandis que l'orange chaud est synonyme de chaleur, d'énergie et de nouveaux départs.
Le plan d'affaires d'une organisation à but non lucratif est la clé qui permet de tracer l'avenir d'une organisation. Il s'agit d'un plan de fonctionnement de votre organisation, de ses responsabilités et de la manière dont vous comptez atteindre vos objectifs.
Les éléments clés qui composent votre plan d'entreprise sont les suivants :
Le conseil d'administration fournit des conseils de haut niveau, représente et prend des décisions importantes pour votre association. Il s'agit également d'une condition essentielle pour obtenir le statut d'exonération fiscale.
Tous les conseils d'administration ne se ressemblent pas ; le nombre d'administrateurs dépend de l'État dans lequel se trouve votre organisme de secours. Par exemple, les associations californiennes n'ont besoin que d'un seul administrateur, alors qu'en Floride, il en faut trois.
La plupart des organisations à but non lucratif suivent généralement la structure donnée pour les membres du conseil d'administration :
Recherchez dans votre communauté des membres du conseil d'administration qui partagent la même passion pour les soins aux animaux et qui ont une expérience de l'entrepreneuriat. Bien qu'il s'agisse avant tout de soins aux animaux, vous dirigez également une organisation et vous aurez besoin de connaissances et d'expertise en matière de gestion d'entreprise.
Alors que votre plan d'affaires sert de feuille de route, vos statuts sont le manuel d'utilisation de votre organisation à but non lucratif.
Les statuts fournissent un protocole clair sur le fonctionnement interne de l'association. Tous les États n'ont pas besoin de statuts pour les organisations à but non lucratif, mais il s'agit d'une bonne pratique qui va au-delà des besoins juridiques. Il permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Votre règlement intérieur couvrira des détails tels que
Il est temps de constituer votre organisation en société. Voici ce que vous devez faire :
Vérifiez si votre État exige que vous enregistriez le nom de votre refuge pour animaux. Une fois le nom réservé, la plupart des États délivrent un certificat de réservation de nom.
Les statuts sont un document juridique qui sert d'acte de naissance à votre organisation. Ils contiennent les informations de base, y compris, mais sans s'y limiter, le nom, l'objet et l'emplacement de l'organisation à but non lucratif.
Votre EIN est le numéro de sécurité sociale de votre refuge pour animaux. Il vous permet d'ouvrir un compte bancaire, de demander une exonération fiscale fédérale et de soumettre à l'IRS des documents juridiques tels que la déclaration d'impôt 990. Pour demander un EIN pour votre association, vous devez remplir le formulaire SS-4 de l'IRS.
Pour obtenir le statut d'exonération fiscale en vertu de la section 501(c)(3) de l'IRS, votre organisation de protection des animaux devra remplir le formulaire 1023 de l'IRS. Demandez-le dans les 27 mois qui suivent la date à laquelle vous avez déposé les statuts de votre organisation à but non lucratif.
Les frais de dossier s'élèvent à 600 dollars et le traitement de la demande prend de 3 à 12 mois. Vous pouvez également déposer le formulaire 1023-EZ, qui est la version simplifiée du formulaire 1023 pour les petites organisations à but non lucratif et dont les frais de dépôt s'élèvent à 275 dollars. Il convient aux organisations dont les recettes brutes annuelles sont inférieures à 50 000 dollars et dont le total des actifs est inférieur à 250 000 dollars.
Une fois votre demande approuvée, vous recevrez une lettre de détermination.
Bien que le statut d'organisation à but non lucratif n'ait pas de date limite, vous devez remplir le formulaire 990 tous les ans pour conserver l'identification 501(c)(3).
Une fois que vous avez accompli les formalités juridiques liées à la création de votre organisation de sauvetage d'animaux à but non lucratif, vous devez trouver un endroit où la faire fonctionner.
Vous pouvez choisir d'investir dans une structure autonome, d'aménager un petit refuge intérieur dans votre jardin ou d'adapter un espace extérieur existant. Votre organisation de protection des animaux peut également s'associer à des refuges existants ou à des familles d'accueil.
Lorsque vous choisissez un lieu d'implantation, tenez compte des facteurs suivants :
Il est essentiel de définir des politiques et des normes pour votre organisation de protection des animaux. Ces lignes directrices aident tout le monde - votre équipe, les bénévoles et les membres du conseil d'administration - à savoir ce que l'on attend d'eux.
Ils veillent également à ce que les animaux reçoivent les meilleurs soins possibles et à ce que tout le monde soit en sécurité. Il s'agit de créer un manuel qui aide votre refuge à fonctionner sans heurts et à faire le meilleur travail possible pour les animaux.
Envisagez de fixer des lignes directrices pour les éléments suivants :
Les donateurs, les bénévoles et les familles d'adoption ne découvriront pas votre refuge pour animaux s'il n'y a pas de marketing intentionnel. Une fois votre organisation mise en place, il est temps de commencer à faire connaître votre mission. Voici quelques stratégies promotionnelles efficaces :
Lorsqu'il s'agit de promouvoir votre organisation de protection des animaux, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur la création d'une présence unifiée sur toutes les plateformes de marketing. Publiez régulièrement des articles sur votre mission et restez en contact avec votre public.
Vous pourriez accueillir tous les animaux du monde, mais sans une équipe solide pour les défendre, ils ne recevront pas les soins et le foyer dont ils ont besoin. C'est pourquoi il est important de prendre le temps d'engager et de recruter des amoureux des animaux qui sont prêts à s'impliquer.
Les bénévoles en sauvetage animalier peuvent contribuer aux soins des animaux, à la sensibilisation et au travail administratif. Tenez compte des éléments suivants lorsque vous recrutez des bénévoles pour votre organisation:
Pour sauver, soigner et replacer des animaux, votre association a besoin de collecter des fonds. Développez un ensemble de tactiques de collecte de fonds afin d'établir une base financière solide pour votre mission de sauvetage des animaux.
Créez une page de don sur votre site web ou un simple formulaire de don pour collecter des dons. Ajoutez la possibilité de mettre en place des dons récurrents. Prévoyez des intervalles tels que hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel pour encourager vos donateurs à faire des dons récurrents.
L'organisation d'un grand événement permet de collecter des fonds et d'accroître la visibilité au sein de votre communauté. C'est aussi l'occasion d'attirer de nouveaux sympathisants et partenaires pour votre centre de secours pour animaux.
De la collecte de fonds de pair à pair au crowdfunding, de la vente de pâtisseries aux promenades de chiens, il existe de nombreuses idées de collecte de fonds.
Au lieu d'insister uniquement sur les dons financiers, réfléchissez aux biens et aux services que vous pouvez demander à la communauté. Des aliments pour animaux, des couvertures et des services tels que la photographie d'animaux en vue de leur adoption peuvent également vous aider d'un point de vue pratique.
Faites appel à une société de graphisme locale ou à un travailleur indépendant pour créer des articles de marque pour votre centre de secours. Les amoureux des animaux seront ravis d'acheter des bandanas pour chiens ou de jolis calendriers pour animaux, surtout à l'approche des fêtes.
Afin de collecter davantage de dons, de nombreux organismes de sauvetage font également payer l'adoption des animaux pour les aider à couvrir leurs frais de soins.
Tous les animaux de votre refuge auront besoin de soins médicaux réguliers. Il est préférable d'établir un partenariat avec un vétérinaire reconnu et de confiance.
Un programme de partenariat profitera aux deux parties. Les vétérinaires obtiendront de nouveaux clients et une visibilité positive au sein de la communauté, et vous obtiendrez des soins de qualité à des prix réduits.
Commencez par trouver des vétérinaires dans votre région. Présentez votre nouvelle association de protection des animaux par courrier électronique ou postal, ou demandez une rencontre en personne.
Vous pouvez recommander la clinique vétérinaire aux parents d'animaux que vous avez adoptés. Offrez des possibilités de bénévolat aux étudiants en médecine vétérinaire. En échange, vous pouvez demander
Un solide réseau de familles d'accueil permet aux associations de sauvetage d'animaux de sauver davantage d'animaux sans avoir à agrandir l'infrastructure physique. Grâce aux foyers d'accueil temporaires, vous pouvez libérer de l'espace dans votre refuge pour accueillir davantage d'animaux blessés.
S'associer avec des personnes ayant une expérience des animaux de compagnie et disposant de suffisamment de temps pour les surveiller et s'en occuper. Établir des politiques pour des soins appropriés, y compris des responsabilités et des protocoles de communication.
Pour maximiser l'efficacité de votre réseau d'accueil, investissez dans une formation complète et un soutien continu au moyen d'ateliers, de contrôles réguliers et d'une ligne d'assistance téléphonique réactive.
En tant que nouveau refuge pour animaux, chaque dollar compte pour votre mission. Les plateformes de collecte de fonds traditionnelles sont souvent assorties de frais élevés qui peuvent réduire considérablement vos dons. C'est là qu'une solution de collecte de fonds gratuite devient cruciale.
Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, conçue spécialement pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre. En éliminant les frais de plateforme et de transaction, Zeffy garantit que chaque centime donné va directement aux opérations de soins et de sauvetage des animaux.
Une bonne gestion financière est importante pour assurer la pérennité de votre refuge pour animaux. Envisagez d'utiliser un logiciel de comptabilité conçu pour les organisations à but non lucratif afin de contrôler les revenus et de suivre les dépenses avec précision.
Vous pouvez créer et gérer des budgets pour différents projets et départements. Cette transparence financière permet d'identifier les possibilités de réduction des coûts, d'allouer efficacement les ressources et de garantir la conformité avec l'IRS.
En générant des rapports financiers complets tout au long de l'année, les logiciels de comptabilité vous aident à prendre des décisions fondées sur des données en vue d'une croissance durable.
La création d'une association à but non lucratif de protection des animaux est un défi, mais elle est incroyablement gratifiante et utile. On estime qu'environ 920 000 animaux sont euthanasiés chaque année en Amérique, mais votre association peut jouer un rôle important dans la réduction de ce nombre.
Que vous sauviez des chiens, des chats ou des animaux exotiques, notre guide vous aidera à transformer votre compassion en une mission prospère et à long terme qui fait une réelle différence.
