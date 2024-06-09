Les refuges pour animaux à but non lucratif sont à l'avant-garde du bien-être animal, offrant un refuge à d'innombrables animaux dans le besoin. Leurs efforts inlassables pour sauver, réhabiliter et réacheminer ces adorables créatures sont rendus possibles par le soutien inébranlable de personnes et de communautés compatissantes.

Ce blog propose 18 idées de collecte de fonds innovantes et attrayantes, conçues pour captiver le cœur des amoureux des animaux et obtenir les ressources nécessaires à la prospérité de ces refuges.

Libérez votre créativité et faites une différence durable dans la vie de nos compagnons à fourrure.

Qu'est-ce qu'une collecte de fonds pour les animaux ?

Les collectes de fonds pour les animaux sont des actions visant à collecter des fonds pour soutenir les opérations et les missions des organisations à but non lucratif axées sur les animaux. La plupart des refuges dépendent des dons pour assurer les soins, la nourriture, les soins médicaux et la sécurité des animaux.

Il peut s'agir d'un événement ou d'une campagne visant à créer une source de financement pour permettre à ces organisations non lucratives de fonctionner et de travailler pour la cause. Par exemple, l'organisation d'une collecte de dons pour les refuges d'animaux peut contribuer à attirer des donateurs et à promouvoir la défense des droits des animaux.

Les 18 meilleures idées de collecte de fonds pour les refuges d'animaux pour les organisations à but non lucratif

Idées de collectes de fonds liées aux chiens pour les organisations à but non lucratif

1. Promenades ou courses de chiens

Les promenades ou courses de chiens sont les idées de collecte de fonds les plus simples pour les refuges pour animaux. Les participants marchent ou courent avec des chiens sur un parcours déterminé afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour le refuge.

Il existe plusieurs façons d'organiser une promenade ou une course de chiens et de la rendre attrayante pour tout le monde.

Rassemblez votre personnel ou des bénévoles de votre communauté locale et demandez-leur de promener les chiens de la région pour obtenir des dons.

Organisez une course matinale avec les chiens et invitez les participants à payer pour entrer dans la course.

Organisez un marche-o-thon avec des chiens pour collecter des fonds et sensibiliser le public à votre refuge.

Donnez un nom accrocheur à votre événement de promenade de chiens afin de créer un engouement. Veillez à choisir un itinéraire sûr et accessible, comme les parcs ou les sentiers.

2. Défilés de mode pour chiens

Pourquoi ne pas laisser briller une tenue élégante et les chiens se pavaner en la portant sur un podium ? Permettre aux gens et à leurs animaux de compagnie de passer un bon moment est une excellente idée. Cela permet aux propriétaires de mettre en avant leurs animaux tout en soutenant une cause.

Ces collectes de fonds uniques pour les animaux vous permettent de récolter des fonds grâce aux frais d'inscription des adorables participants. Associez-vous à un refuge local pour organiser un défilé de mode amusant. Créez différentes catégories de mode pour rendre l'événement plus amusant et intéressant pour les propriétaires de chiens.

Par exemple, vous pouvez demander aux participants d'entrer dans des catégories telles que "Meilleur costume", "Plus créatif" et "Meilleure combinaison avec le propriétaire".

Vous pouvez également en faire une campagne d'adoption d'animaux. Mettez en vedette certains des chiens adoptables du refuge dans le défilé de mode afin d'augmenter leurs chances de trouver un foyer.

3. Station de gardiennage ou de lavage de chiens

Le lavage et la garde de chiens sont les deux services les plus demandés par les propriétaires d'animaux à fourrure qui cherchent toujours un bon endroit pour s'occuper de leurs chiens.

Ces deux services ne nécessitent pas d'installation lourde et permettent aux bénévoles et aux participants de passer du temps à jouer avec les chiens.

Voici quelques éléments dont vous aurez besoin pour mener à bien votre collecte de fonds :

Fournitures de lavage : Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour obtenir des fournitures telles que du shampoing pour chiens, des serviettes, des brosses et des tuyaux d'arrosage.

: Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour obtenir des fournitures telles que du shampoing pour chiens, des serviettes, des brosses et des tuyaux d'arrosage. Matériel de sécurité : Préparez des laisses, des colliers et des sacs à déchets.

Préparez des laisses, des colliers et des sacs à déchets. Articles de confort : Créez une section séparée pour que les chiens puissent s'asseoir et mettez à leur disposition des bols d'eau, des friandises et des jouets.

Pour organiser une collecte de fonds réussie pour le lavage ou le gardiennage de chiens, donnez la priorité à la sécurité et fixez un montant suggéré pour le billet ou les frais d'inscription pour chaque service afin de simplifier le processus et de collecter des fonds.

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement des événements de Zeffy pour suivre les rendez-vous. Vous pourrez ainsi faire face à une forte affluence en planifiant en fonction des dons reçus et en évitant les longues attentes.

Idées créatives d'événements en personne pour collecter des fonds pour un refuge pour animaux

4. Séance de photos d'animaux de compagnie

Les photos d'animaux sont irrésistibles pour les propriétaires, car elles immortalisent des souvenirs précieux avec leurs amis à fourrure. Tirez-en parti en organisant des séances de photos d'animaux dans le cadre de collectes de fonds où les propriétaires paient pour des photos professionnelles.

Tout le monde y gagne : des fonds pour votre refuge et de précieux souvenirs pour eux !

Voici comment organiser une séance de photos d'animaux pour collecter des fonds :

Contactez un photographe professionnel ou demandez à des bénévoles de prendre des photos professionnelles.

Disposez des accessoires pour prendre des photos créatives

Faites payer aux propriétaires d'animaux un droit d'entrée pour la participation et pour les photos afin de collecter des fonds par le biais de votre campagne de collecte de fonds pour les séances de photos d'animaux.

5. Concours de vidéos drôles sur les animaux de compagnie

Les vidéos drôles d'animaux domestiques sont de l'or en ligne, car les gens adorent regarder et partager les pitreries hilarantes de leurs animaux. Organisez un concours en invitant les propriétaires d'animaux à soumettre leurs vidéos les plus drôles. Présélectionnez les finalistes et laissez vos abonnés voter pour le gagnant. Un contenu divertissant stimule l'engagement tout en collectant des fonds pour votre organisation à but non lucratif.

6. Calendrier des animaux de compagnie

La création et la vente d'un calendrier pour animaux de compagnie est un moyen peu coûteux de collecter des fonds pour votre refuge pour animaux. Invitez les propriétaires d'animaux à se faire photographier et vendez-leur les calendriers.

Une autre solution consiste à demander aux propriétaires d'animaux de compagnie de soumettre des photos pour le calendrier via les médias sociaux. Organisez un concours en ligne pour sélectionner les meilleures photos, concevez le calendrier et imprimez-le.

7. Se détendre avec des chiots et des chatons

Inviter les gens à se détendre avec les petits chiots et chatons de votre refuge est une excellente idée de collecte de fonds pendant les périodes stressantes de l'année.

Par exemple, pendant les examens finaux des étudiants ou la période des fêtes, les statistiques montrent que 41 % des Américains ressentent une intensification des symptômes de la dépression.

Aidez ces personnes à se détendre et à interagir avec des chiots ou des chatons pour soulager leur stress. Les refuges peuvent faire payer une petite somme pour les billets d'entrée ou faire un don à la cause. Demandez à des vétérinaires de participer bénévolement à l'événement afin de garder un œil sur ces animaux à fourrure et d'éviter de les submerger.

Organisez une campagne d'adoption à l'occasion de l'événement si quelqu'un souhaite ramener ces bébés en fourrure chez lui.

8. Festival d'art animalier

Les amateurs d'art et les amoureux des animaux peuvent profiter de cette amusante collecte de fonds pour les animaux en détresse. La meilleure façon de lancer cette campagne de collecte de fonds pour les refuges d'animaux est de contacter les magasins de fournitures artistiques locaux et de leur demander de faire don de fournitures artistiques.

Demandez à un artiste de se porter volontaire pour l'événement et organisez un atelier d'art pour les propriétaires d'animaux. Transformez vos amis à fourrure en artistes et demandez-leur de faire de l'art avec leurs pattes.

En plus de demander des frais de participation, demandez aux propriétaires d'animaux de raconter des anecdotes et des faits amusants sur leur animal afin d'enrichir l'expérience du festival d'art animalier. Les animaux à fourrure peuvent laisser leurs empreintes de pattes sur du papier, des tasses ou d'autres surfaces pour créer des œuvres d'art.

Soumettez ces œuvres à une galerie en ligne pour demander des dons. Faire payer la participation au festival d'art est un autre moyen de collecter des fonds pour le refuge pour animaux.

9. Accueillir un "Barkery"

Lancer un événement pour une "écurie" accueillant les animaux de compagnie et vendant de la nourriture et des friandises pour animaux.

Trouvez un lieu accueillant pour les animaux : un parc local, un centre communautaire ou une grande cour sont de bonnes options pour organiser cet événement. Assurez-vous que l'endroit dispose de suffisamment d'espace pour que les animaux puissent s'ébattre et jouer.

Vendez de la pâte à biscuits pour les animaux de compagnie et les humains. Donnez à vos biscuits une touche de design avec des emporte-pièces personnalisés en forme de chats, de chiens, d'os, de poissons, etc.

Les organisateurs peuvent permettre aux gens de jouer avec ces animaux et de leur donner des friandises. Vous pouvez demander un droit d'entrée pour l'événement afin d'augmenter le montant des dons.

10. Yoga-Thon pour les animaux de compagnie

Les séances de yoga pour animaux sont un excellent moyen de collecter des fonds pour les refuges pour animaux. Elles associent les bienfaits physiques et mentaux du yoga à la joie d'être entouré d'animaux à fourrure.

Les participants peuvent amener leur animal de compagnie pour participer à la séance de yoga, ou des animaux de compagnie de votre organisation peuvent les accompagner.

Cherchez un professeur de yoga qui se porte volontaire pour la cause. Assurez-vous qu'il a l'habitude d'organiser des cours adaptés aux animaux de compagnie ou qu'il est prêt à adapter son style d'enseignement à ces derniers.

Idées de collecte de fonds en ligne pour les organisations à but non lucratif

11. Ateliers virtuels de dressage d'animaux de compagnie

Les propriétaires d'animaux de compagnie ont besoin de connaissances pour renforcer les liens avec leurs compagnons à fourrure. Nombreux sont ceux qui hésitent à adopter un animal par manque d'expertise. Organisez des ateliers de dressage d'animaux de compagnie pour collecter des fonds.

Apprendre aux participants à devenir de bons parents d'animaux de compagnie et leur donner des conseils.

Organisez des ateliers sur les thèmes suivants afin d'aider les amoureux des animaux à mieux les connaître :

Comportement animal

Meilleures pratiques de toilettage pour animaux de compagnie

Conseils nutritionnels

Soins aux animaux âgés

Formation aux premiers secours et à la réanimation cardio-pulmonaire pour animaux de compagnie

Apprentissage du bac à litière pour les parents de chats, etc.

Vous pouvez apporter différents animaux du refuge dans chaque classe afin de sensibiliser les gens aux différentes options. C'est également un excellent moyen d'accroître l'interactivité. Invitez des groupes de sauvetage d'animaux à participer et à enseigner quel animal conviendra le mieux à long terme à leur foyer.

12. Cours virtuel de préparation de friandises pour chiens

Un cours en ligne de préparation de friandises pour chiens est un moyen amusant d'apprendre à préparer de délicieuses friandises avec d'autres amoureux des animaux. Cela leur permet de se réunir à la maison et de créer quelque chose de spécial pour leurs amis à fourrure.

Comme il s'agit d'une session en ligne, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une connexion Internet et d'un chien. Grâce à la session virtuelle, les organisations de protection des animaux peuvent dépasser le cadre de la communauté locale, ce qui accroît les possibilités de dons.

Les bénévoles peuvent aider à animer le cours, partager des conseils et des anecdotes, et prendre plaisir à cuisiner ensemble, même si vous êtes à des kilomètres les uns des autres. Les participants peuvent apprendre de nouvelles techniques et recettes pour préparer des friandises saines pour les animaux de compagnie.

Voici quelques moyens de faire en sorte que les efforts de collecte de fonds soient couronnés de succès.

Choisissez des recettes de friandises pour chiens simples et faciles à suivre, avec des ingrédients courants. Veillez à ce qu'elles soient saines et sans danger pour les chiens.

Utilisez une plateforme virtuelle de collecte de fonds pour le processus d'inscription.

Envoyez des courriels de rappel avant le cours avec les détails nécessaires, la liste des ingrédients et les travaux préparatoires.

Veillez à ce qu'un groupe de médias sociaux soit créé ou que les participants soient encouragés à partager leur expérience et leurs anecdotes sur la classe virtuelle.

Postez des photos et des vidéos de la classe amusante et faites la promotion des événements à venir.

Incluez un concours de la plus belle friandise ou une courte séquence mettant en scène certains des animaux du refuge.

13. Événements virtuels "Animal Trivia

Les jeux-questionnaires virtuels sur le thème des animaux peuvent porter sur des conseils en matière de soins aux animaux, sur le comportement des animaux et sur des connaissances en matière de propriété responsable. Essayez d'utiliser des activités pour augmenter le facteur ludique tout en collectant des fonds pour soutenir votre cause. Cela permettra de maintenir l'intérêt des participants et d'accroître leur implication.

Vous pouvez, par exemple, organiser une chasse au trésor en ligne en même temps qu'une séance de questions-réponses. Cela augmentera le facteur de divertissement et la perspective de gagner des cadeaux encouragera la participation.

Voici comment vous pouvez collecter des fonds lors de cet événement :

L'organisation d'une session virtuelle est le meilleur moyen de réduire les coûts logistiques. Ne manquez pas d'annoncer le nom de l'équipe ou de la personne gagnante (si vous avez prévu un jeu) et le montant récolté.

14. Retransmission en direct d'une journée dans la vie d'un bénévole ou d'un sauveteur de refuge

YouTube et d'autres chaînes de diffusion vidéo sont d'excellents moyens d'atteindre les personnes intéressées dans le monde entier. Utilisez ces canaux pour collecter des fonds pour le refuge en partageant des vidéos ou en diffusant en direct une journée dans la vie d'un bénévole du refuge ou d'un sauveteur.

Il permet aux sympathisants de découvrir les coulisses du fonctionnement de votre organisation. Ils apprendront également comment leur contribution peut avoir un impact et comment se comportent les animaux adoptables.

Concevez un formulaire de don pour la diffusion en direct ou utilisez des outils de collecte de fonds pour demander aux supporters de donner pendant qu'ils regardent.

Partagez des vidéos attrayantes sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram, Twitter, TikTok et Facebook. La plupart des plateformes proposent des fonctions de collecte de fonds, comme des boutons de donation ou des autocollants encourageant les amoureux des animaux à faire des dons.

15. Un disque d'approvisionnement virtuel

L'organisation d'une collecte virtuelle de fournitures est un moyen amusant et facile de rassembler des articles nécessaires à une cause sans que les gens ne quittent leur domicile. Les gens peuvent participer à la collecte de n'importe où et à n'importe quel moment. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer ou de planifier un dépôt.

Il est plus facile d'héberger et de gérer vos activités de collecte de fonds en ligne que sur papier.

Voici quelques conseils pour organiser une collecte de fonds en ligne :

Choisissez un thème amusant pour attirer plus de sympathisants.

Créez une liste de souhaits pour informer les donateurs des articles dont votre refuge a besoin, tels que de la nourriture, des jouets, des lits et des produits de nettoyage.

Allez plus loin en créant une liste de souhaits sur Amazon et en la partageant lors de la promotion de la collecte de fonds.

Notez que vous devez mentionner ce dont votre refuge n'a pas besoin ou ce dont il dispose en quantité suffisante. Cela aidera les sympathisants à faire don des articles nécessaires et renforcera la crédibilité de votre refuge, car vous ne demandez pas des fournitures pour le plaisir de faire un don.

Fixez un objectif clair et amusant, tel que "Obtenons 500 boîtes de nourriture pour chats !". Cela donnera aux donateurs et aux bénévoles une direction à suivre.

Idées créatives de collecte de fonds pour les refuges pour animaux

16. Journée de randonnée guidée respectueuse des animaux

Organisez une journée de randonnée et invitez les habitants de votre région à venir avec leurs amis à fourrure. Lors de cette activité de collecte de fonds pour les refuges pour animaux, organisez des activités pour explorer les sentiers, passer du temps en plein air et permettre aux propriétaires d'animaux de compagnie de nouer des liens avec leurs amis.

Les randonnées guidées et le temps passé dans la nature intéressent de nombreuses personnes. Cela encouragera la participation de la communauté et réunira les gens autour d'un intérêt commun pour les animaux.

Voici comment vous pouvez générer des fonds pour cette collecte de fonds pour animaux en plein air :

Mettre en place le processus d'inscription et facturer des frais de participation.

Proposez des réductions pour les premiers inscrits ou des tarifs de groupe pour encourager un plus grand nombre d'inscriptions.

Établissez des partenariats avec des entreprises locales respectueuses des animaux de compagnie pour des parrainages.

Installez un stand de marchandises pour vendre des t-shirts, des sacs fourre-tout, des chapeaux ou des accessoires pour animaux de compagnie.

17. Parrainer un animal

Le parrainage d'un animal de compagnie est une alternative intéressante à la simple demande de don au refuge pour animaux. Au lieu de cela, vous inviterez les sympathisants à couvrir les besoins d'un animal de compagnie. De plus, les donateurs sont prêts à vous aider à créer un lien émotionnel avec votre cause.

Le parrainage d'un animal de compagnie est un moyen de leur faire connaître personnellement vos adorables chats et chiens. Trouvez des moyens pour que vos donateurs s'investissent émotionnellement dans les animaux de votre refuge. Vous pouvez collecter suffisamment de fonds pour le refuge grâce à une campagne de parrainage d'animaux réussie.

Conseils de pro pour l'organisation d'un événement de parrainage d'un animal de compagnie :

Choisissez dans votre refuge un animal qui a besoin de soins médicaux ou qui a des besoins particuliers, car il a plus de chances d'attirer des parrains.

Prenez des photos et des vidéos de haute qualité pour laisser transparaître la personnalité de l'animal.

Partagez les histoires de vos animaux et les détails ou les vidéos de leur sauvetage.

Suggérez des montants à donner en expliquant comment chaque montant bénéficiera aux animaux du refuge. (par exemple, 16 $ pour la nourriture, 150 $ pour les soins médicaux, etc.)

Encouragez les amoureux des animaux à rencontrer les animaux sauvés afin de créer un lien.

Mener des campagnes sur les médias sociaux avec des messages, des histoires et des interactions pour promouvoir l'événement.

Même après qu'une personne a choisi de parrainer un animal, envoyez-lui régulièrement des nouvelles de l'animal et encouragez-la à lui rendre visite.

18. Tombola pour animaux de compagnie

Les refuges pour animaux peuvent organiser des tombolas pour leurs animaux. Tout le monde aime une bonne tombola et cela permet de générer plus de fonds avec moins de coûts initiaux. La possibilité de gagner des prix encourage les gens à être plus généreux et à donner plus qu'ils ne le feraient autrement.

Planifiez l'organisation d'une tombola en fonction du public cible. Renseignez-vous sur les différents types de tombolas et vérifiez la législation en vigueur dans votre État pour savoir lesquelles sont légales pour les refuges pour animaux. Voici quelques tombolas que vous pouvez organiser pour les animaux de compagnie :

Tombola avec tirage au sort de prix tout au long de l'événement.

La tombola 50/50 implique la répartition de la totalité des ventes de billets entre le gagnant et les organisateurs.

Tombola en ligne avec des billets électroniques tirés en ligne.

Tombola inversée, où le dernier billet tiré au sort est le gagnant du grand prix.

Tombola calendaire pour tirer des billets et distribuer des prix à chaque date spécifiée dans un calendrier.

Conseils de pro pour organiser une tombola pour animaux :

Organisez une tombola en ligne pour animaux de compagnie, en permettant aux participants d'obtenir des billets par l'intermédiaire d'une plateforme de collecte de fonds.

Vendez des billets de tombola en ligne pour toucher un public plus large et économiser du temps et de l'argent sur les coûts de conception et d'impression des billets.

Entrez en contact avec les entreprises de votre région pour leur demander des prix et des parrainages.

Utilisez une plateforme de billetterie fiable pour générer automatiquement des billets de tombola et y inclure toutes les informations nécessaires.

Faites la promotion de votre tirage au sort avec des informations claires, des preuves sociales et des histoires pour attirer l'attention.

Étude de cas : La Windy City Canine Rescue Society recueille 18 170 dollars grâce à Zeffy

La Windy City Canine Rescue Society a organisé avec succès sa collecte de fonds "Raise the Woof 2024" en utilisant les outils de collecte de fonds en ligne 100 % gratuits de Zeffy.

En tirant parti de la plateforme conviviale de Zeffy, la Windy City Canine Rescue Society a pu promouvoir sans effort la vente de billets et les possibilités de parrainage. L'organisation a récolté la somme impressionnante de 18 170 dollars pour soutenir sa mission de sauvetage et de relogement des chiens dans le besoin.

Grâce au modèle sans frais de Zeffy, la Windy City Canine Rescue Society a économisé 908 dollars en frais de plateforme et de transaction, garantissant que chaque dollar collecté est directement utilisé pour aider les animaux dont elle s'occupe.

Réflexions finales sur les collectes de fonds dans les refuges pour animaux

Les collectes de fonds sont gratifiantes lorsqu'elles bénéficient d'un soutien, d'outils et d'une planification appropriés. Combinez les idées ci-dessus et créez votre version de l'événement unique de collecte de fonds pour attirer les donateurs.

Les fonds collectés sont plus que de simples chiffres ; ils représentent l'espoir, les soins et une seconde chance pour les animaux. La bonne plateforme de collecte de fonds facilite la gestion des billets et des donateurs pour de telles collectes.

Les fonds collectés sont plus que de simples chiffres ; ils représentent l'espoir, les soins et une seconde chance pour les animaux. La bonne plateforme de collecte de fonds facilite la gestion des billets et des donateurs pour de telles collectes.

FAQ sur les collectes de fonds dans les refuges pour animaux

Quelle est la meilleure plateforme de crowdfunding pour les animaux ?

De nombreuses plateformes de crowdfunding peuvent se classer pour la meilleure position en fonction des besoins de votre refuge pour animaux. Pour faire ce choix, assurez-vous que la plateforme offre une excellente expérience, des capacités de marketing, de gestion des donateurs, de soutien et d'autres caractéristiques adaptées à vos campagnes.

De nombreuses plateformes de crowdfunding peuvent se classer pour la meilleure position en fonction des besoins de votre refuge pour animaux. Pour faire ce choix, assurez-vous que la plateforme offre une excellente expérience, des capacités de marketing, de gestion des donateurs, de soutien et d'autres caractéristiques adaptées à vos campagnes.

Grâce aux fonctionnalités de Zeffy, à son aspect moderne et à son excellente assistance, vous pouvez faire beaucoup de choses dans le cadre d'un crowdfunding.

Quelle est l'idée de collecte de fonds la moins chère pour un refuge pour animaux ?

L'organisation d'une collecte virtuelle de fournitures pour les refuges est l'une des idées de collecte de fonds les moins coûteuses et les plus rentables. Les refuges locaux ont besoin de nourriture et de fournitures pour les animaux jusqu'à ce qu'ils soient adoptés, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

Une collecte virtuelle de fournitures pour animaux de compagnie peut aider les organisations à but non lucratif à maintenir les animaux en bonne santé et en sécurité. Vous pouvez organiser une collecte de fournitures pour animaux de compagnie pour :

Collecter de la nourriture, des couvertures, des bols et d'autres fournitures

Collecter des fonds

Sensibiliser le public aux animaux sans abri et aux animaux de refuge

Promouvoir l'adoption d'animaux sauvés

Vous n'aurez pas besoin d'espace pour organiser une collecte en ligne, ce qui réduit les coûts de location, de logistique et d'équipement. D'autres idées de collecte de fonds pour animaux similaires aux événements virtuels peuvent aider à collecter plus de fonds en moins de temps.

Comment organiser des événements et collecter des fonds pour les refuges pour animaux ?

Voici quelques étapes importantes à suivre lors de l'organisation d'événements destinés à collecter des fonds :

Fixer des objectifs SMART pour la collecte de fonds et ce qu'elle prévoit d'atteindre à la fin.

Réduire les idées de collecte de fonds en fonction du budget, des objectifs et de la finalité.

Planifiez la logistique de vos collectes de fonds, en couvrant les aspects clés tels que le lieu, les activités, les sponsors, les bénévoles et les dons.

Établir des partenariats avec des entreprises locales afin de fournir les ressources nécessaires et d'atteindre les sympathisants ciblés.

Faites connaître votre collecte de fonds grâce à une approche multicanal afin de toucher le plus grand nombre possible de sympathisants potentiels.

Montrez votre gratitude et assurez un suivi auprès de vos sympathisants afin de maintenir l'engagement.

Suivez les résultats des collectes de fonds et célébrez les étapes importantes avec les membres de l'équipe, les bénévoles et les sympathisants.

