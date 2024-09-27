Trouver la bonne idée de collecte de fonds pour votre club ne doit pas être un défi. Un peu de créativité suffit, qu'il s'agisse d' organiser un événement, de vendre des produits et des services ou de créer une aventure unique. La réussite de chacune de ces idées de collecte de fonds pour les clubs nécessite une planification minutieuse et un engagement actif de la part des membres du club et de la communauté.

Nos meilleures idées de collecte de fonds pour les clubs

Quels sont les meilleurs moyens de collecter des fonds pour un club ?

Les idées de collecte de fonds sont innombrables, mais il est toujours utile d'avoir un point de départ. Les clubs étudiants et communautaires peuvent collecter des fonds en ligne ou en personne de diverses manières, mais il est essentiel de choisir des activités de collecte de fonds qui correspondent à votre base de donateurs.

La vente de produits et l'organisation d'événements de collecte de fonds sont des idées de collecte de fonds très répandues et traditionnelles, mais les progrès technologiques ont rendu d'autres efforts de collecte de fonds tout aussi fructueux. Vous pouvez également consulter nos idées pratiques de collecte de fonds pour les clubs universitaires.

Les idées créatives de collecte de fonds pour les clubs invitent les membres de la communauté à vivre une expérience unique et mémorable pour laquelle les gens paient généralement, tout en ayant l'avantage de soutenir une grande cause en donnant de l'argent.

Vendre des services et des articles

Les ventes de produits et de services sont des idées de collecte de fonds simples et abordables pour les membres du club. Votre club peut vendre des concessions lors d'un événement sportif, faire don de services tels que le tutorat ou les travaux de jardinage, et bien d'autres choses encore.

Accueillir un événement

Les idées de collecte de fonds pour des événements sont populaires parce qu'elles constituent un moyen amusant de recueillir des dons. Les événements de collecte de fonds sont omniprésents, et vous voudrez donc que votre concert, votre fête ou votre activité se démarque. Soyez créatifs !

Campagnes de crowdfunding

Les groupes d'étudiants et les clubs peuvent ajouter une campagne de crowdfunding à presque n'importe quelle collecte de fonds. Qu'il s'agisse d'organiser un a-thon (comme un read-a-thon) ou un défi virtuel, les campagnes de crowdfunding peuvent être un excellent moyen d'atteindre plus de personnes sur les plateformes de médias sociaux et de collecter plus d'argent.

Cotisations des membres

Les frais d'adhésion sont la norme pour des groupes tels que la Chambre de commerce ou l'association des parents d'élèves (PTO/PTA). Les clubs scolaires envisagent rarement cette possibilité de collecte de fonds, mais avec un peu de créativité, vous pouvez créer des moyens amusants et uniques d'encourager les gens à faire des dons mensuels.

Idées de collecte de fonds pour les clubs philanthropiques

De nombreux clubs scolaires et universitaires sont basés sur le service. Trouver des moyens d'utiliser les compétences et les talents des membres du club pour soutenir la communauté est un excellent moyen de collecter des fonds pour votre club. Les idées de collecte de fonds qui vous aident à tirer le meilleur parti du temps et des ressources dont vous disposez peuvent vous permettre d'obtenir davantage de fonds pour votre mission.

1. Réparation technique

Vous êtes un club technologique ou vous avez des membres qui ont des compétences technologiques impressionnantes ? Une collecte de fonds pour des réparations techniques peut être un moyen gratuit de collecter de l'argent auprès des membres de la communauté qui ont besoin d'une aide informatique ou technique. Faites payer quelques dollars pour vos services et expliquez aux donateurs comment leur paiement sera utilisé pour aider votre club.

2. Composition de chansons sur mesure

Les membres ayant des talents artistiques peuvent transformer un service public en une collecte de fonds pour votre club. L'un des moyens d'y parvenir est de proposer des chansons personnalisées pour les anniversaires, moyennant une somme modique.

3. Collecte de déchets techniques

Vos voisins détestent recycler les outils technologiques tels que les vieux ordinateurs portables, les lecteurs DVD, les clés USB, etc. Une idée simple de collecte de fonds pour les clubs consiste à proposer de ramasser et de déposer les vieux objets pour qu'ils soient éliminés. Vous pouvez contacter votre municipalité pour obtenir une liste d'articles recyclables. Publiez cette liste sur votre site web ou votre page de médias sociaux et encouragez les donateurs à donner ou à faire payer une petite somme pour ce service.

4. Atelier d'autodéfense

Les jeunes femmes savent à quel point la vie peut être dangereuse, mais peu d'entre elles possèdent les compétences d'autodéfense nécessaires pour se protéger. Une autre façon pour votre club service de rendre service à la communauté est de donner aux membres de la communauté un atelier d'autodéfense en ligne ou en personne. Contactez votre centre communautaire local pour savoir si vous pouvez utiliser le lieu gratuitement ou à prix réduit, et faites la promotion de l'événement par le biais du bouche-à-oreille, de courriels ou de messages sur les médias sociaux.

5. Défi de la forme

Un défi sportif pour la communauté permet de soutenir vos voisins tout en collectant des fonds pour votre club. Proposez un défi sportif que tout le monde peut relever, créez une page de don en ligne et produisez une vidéo ou une histoire inspirante pour susciter l'enthousiasme des gens à l'égard de votre campagne de collecte de fonds.

Faites payer des frais de participation et offrez des prix aux gagnants. Une autre façon d'augmenter les recettes de votre collecte de fonds est de lancer une campagne de financement participatif (crowdfunding). Encouragez tous les participants à créer leur propre page de collecte de fonds et à recueillir les dons de leurs amis et de leur famille.

6. Station de lavage pour chiens

Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais il peut être difficile de le garder propre. Les clubs d'étudiants peuvent résoudre ce problème en installant une table pour laver les chiens de la communauté pendant quelques heures. Vous n'avez besoin que d'un parking ou d'un parc, de tuyaux d'arrosage, de seaux, de shampoing pour chiens, de serviettes et de quelques friandises. Faites la promotion de l'opération de lavage en ligne et à l'aide d'affiches colorées placées dans la communauté. Installez une boîte à dons pour accepter les dons des propriétaires de chiens reconnaissants.

7. Tournoi sportif

Un tournoi sportif combine l'activité physique, l'engagement communautaire et l'apprentissage de nouvelles compétences avec un aspect amusant pour la charité. Les membres du club peuvent mettre à profit leurs compétences en matière d'organisation, de travail d'équipe, de leadership et de planification pour organiser l'événement et inviter les participants à former des équipes qui s'affronteront dans différents sports. Vous pouvez mettre en avant l'engagement du club en faveur du service afin d'attirer des sponsors et des donateurs enthousiastes à l'idée de soutenir l'événement et de le faire connaître à l'ensemble de la communauté.

‍8. Lave-auto

Tout comme une station de lavage de chiens, le lavage de voitures est une activité simple et relativement facile à organiser pour les écoles et les clubs universitaires. Les membres peuvent mettre la main à la pâte pour faire plaisir aux supporters et gagner de l'argent grâce à de solides compétences en matière de relations interpersonnelles et de nettoyage, ce qui en fait une expérience dont on se souviendra.

Un lavage de voitures donne également aux membres du club une occasion directe d'interagir avec la communauté qui les entoure et de nouer des relations qui peuvent aller au-delà de l'événement unique et se traduire par des dons loyaux pour l'avenir.

‍9. Marche des familles

Un marche-o-thon permet aux clubs philanthropiques de faire participer des sympathisants de tout âge et de tout niveau d'activité. Cette idée peut promouvoir la santé, le bien-être et l'unité de la communauté, en faisant appel aux membres du club pour qu'ils mettent en pratique leurs compétences en matière de planification et de créativité afin d'organiser le tout. Les clubs peuvent vendre des billets pour participer à l'expérience ou organiser des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru.

Manifestations de collecte de fonds pour les clubs

Un événement peut être un moyen amusant de collecter des centaines ou des milliers de dollars. Dans un domaine où les collectes de fonds sont nombreuses, vous devez trouver des idées d'événements qui correspondent à la mission de votre club et qui se distinguent des autres collectes de fonds organisées près de chez vous.

10. Dîner à thème

Pourquoi ne pas faire appel aux talents d'acteur des membres de votre club pour transformer un dîner de collecte de fonds en spectacle ? Organisez un meurtre mystérieux ou écrivez un spectacle sur mesure pour que la soirée soit un succès en termes de collecte de fonds. Prenez contact avec un restaurant local ou un club de cuisine pour préparer un délicieux repas pour les membres de l'auditoire et partagez les recettes à parts égales.

11. Série de concerts de musique

Il y a plusieurs façons pour votre club d'organiser une série de concerts. La série de concerts traditionnelle a besoin d'un café ou d'une salle de spectacle où des groupes ou des musiciens locaux peuvent jouer. Votre club peut promouvoir la série sur les médias sociaux et à l'aide de prospectus, et faire payer un droit d'entrée aux membres de la communauté. Vous pouvez également proposer la série en ligne et demander des dons ou organiser un concours de karaoké auquel votre public peut participer moyennant paiement.

12. Défi de la mode

Un défi de mode peut être un autre moyen pour les clubs artistiques ou écologiques de collecter des fonds. Vous pouvez dresser une liste d'idées de tenues en imposant des limites, par exemple en n'utilisant que des déchets ou des articles usagés. Faites payer une petite somme aux participants et récoltez des fonds supplémentaires en organisant un défilé de mode.

13. Soirée Trivia

Les soirées Trivia sont une idée d'événement courante pour les clubs, mais vous pouvez en faire une soirée mémorable avec un thème loufoque. Trouvez un bar ou un restaurant local pour organiser votre événement. Organisez une vente aux enchères silencieuse et vendez des billets de tombola pour récolter des fonds.

14. Concours de cuisine

Une vente de pâtisseries ou un concours de cuisine est une occasion amusante de collecter des fonds et de montrer les talents culinaires des membres du club. Choisissez un thème comme le barbecue, les friandises ou un concours de cuisine au chili. Organisez votre événement dans un parc local ou une école pour qu'il y ait suffisamment de place pour les participants et les invités. Installez une boîte à dons et utilisez une plateforme en ligne pour collecter les dons des sympathisants via le site web de votre club ou par carte de crédit.

15. Festival du Food Truck

Si vous voulez éviter de cuisiner mais que vous voulez offrir de la bonne nourriture, un festival de camions de nourriture est devenu une idée d'événement de collecte de fonds très à la mode. Contactez des entreprises locales et établissez des contrats qui promettent une grande affluence en échange d'un pourcentage des recettes. Votre club est responsable de la commercialisation de l'événement, les food trucks se chargent du reste. Vous pouvez augmenter les efforts de collecte de fonds de votre club avec des billets de tombola et la vente de t-shirts.

16. Vélo-thon

Un cyclothon peut être une journée de plaisir en famille ou un défi sportif. Votre club doit contacter votre municipalité pour avoir accès à un parc local ou à une rue communautaire. Ensuite, vous devez collecter des frais d'inscription auprès des cyclistes et créer un formulaire de don en ligne pour les dons. Vous pouvez lancer une campagne de collecte de fonds de pair à pair pour récolter plus d'argent et encourager les participants à créer une page de don en ligne pour recueillir des fonds auprès de leurs partisans. Installez des tables d'enregistrement et de vente pour que les entreprises locales et les sponsors puissent promouvoir et vendre leurs produits.

17. Dance-a-thon

Un "dance-a-thon" est une version différente de l'événement traditionnel "a-thon". Ces événements sont devenus populaires pendant la Grande Dépression et permettaient aux gens de gagner des prix en espèces s'ils dansaient toute la nuit. Une version moderne de cet événement de collecte de fonds combine une soirée dansante avec une collecte de fonds de pair à pair, où les danseurs peuvent collecter des fonds en fonction du nombre d'heures qu'ils passent sur la piste de danse.

18. Tournois sportifs

Les tournois sportifs sont un autre défi athlétique qui peut être relevé par n'importe quelle organisation sportive. Établissez un tableau pour que les équipes s'affrontent afin de déterminer qui est le meilleur. Faites payer les membres de l'équipe ou les individus et percevez un droit d'entrée auprès de la foule. Vendez des boissons et des concessions pendant la longue journée et vendez des t-shirts pour vous aider à atteindre vos objectifs de collecte de fonds.

Collecte de fonds pour les clubs

Ce sont les scouts et les éclaireuses qui ont eu le plus de succès dans la vente de produits. Votre club ne recueillera peut-être pas autant de fonds, mais trouver un produit unique pour promouvoir votre mission et collecter des fonds peut vous aider à récolter des fonds.

Vous pouvez également consulter notre article sur les 95 objets rentables à vendre pour les collectes de fonds scolaires.

19. Service d'abonnement alimentaire

Les services d'abonnement alimentaire sont devenus une activité importante pour de nombreuses entreprises. Si vous êtes un club de cuisine, il s'agit d'une excellente idée de collecte de fonds qui combine vos talents et les besoins des donateurs. Créez une liste de recettes dans lesquelles vous excellez et une page de vente sur le site web de votre club avec un tarif mensuel ou des prix individuels pour chaque repas.

20. Pop-up de la friperie

Les magasins d'occasion sont extrêmement populaires auprès des jeunes générations. Des enseignes comme Goodwill ou Savers sont bien connues pour leurs vêtements et leurs articles ménagers abordables. Votre club peut prendre le train en marche et ouvrir un magasin d'occasion. Collectez des articles usagés auprès des membres du club et de la communauté, et contactez une entreprise locale pour qu'elle installe votre magasin d'occasion sur son trottoir ou dans un parc local.

21. Chariot à café

La plupart des gens ont une boisson préférée. Un chariot de café est une autre idée simple de collecte de fonds pour votre club. Choisissez quelques boissons préférées et vendez-les aux membres du club pendant les réunions. Vous pouvez également installer un chariot de café et vendre des boissons aux passants.

22. Livre de cuisine communautaire

Un autre moyen de collecter des dons grâce à la vente de produits est de publier un livre de cuisine communautaire. Il peut s'agir d'une collecte de fonds distincte ou d'une partie du concours de cuisine de votre club. Demandez aux membres du club et de la communauté leurs recettes préférées et une photo du résultat, ou cuisinez-les vous-même et prenez une photo. Vendez le livre de cuisine lors de votre événement ou en ligne.

23. Pots de fleurs personnalisés

Un pot de fleurs personnalisé est un produit unique pour les clubs écologiques. Votre club peut collecter des pots usagés auprès des friperies et des membres de la communauté, les décorer et les concevoir avec des messages inspirants et environnementaux, et les vendre au public en ligne.

24. Vente de livres

Une vente de livres soutient la curiosité pour une bonne histoire et permet de réutiliser des articles qui se trouvent souvent sur nos étagères. Les membres du club peuvent collecter des stocks auprès d'amis, de familles et de dons de la communauté, s'assurer que la qualité est bonne et se concentrer sur des sujets variés. À partir de là, une librairie éphémère peut être mise en place pour organiser les livres, ou vous pouvez faire preuve de créativité avec une version en ligne en vendant par le biais du site web de votre association ou des médias sociaux.

25. Vente aux enchères d'œuvres d'art avec des entreprises et des artistes locaux

Imaginez que vous réunissiez des artistes locaux pour une exposition créative d'œuvres d'art sur laquelle les supporters peuvent enchérir pour gagner. Un partenariat avec des talents locaux peut attirer des participants plus passionnés, impatients de voir ce qui est créé dans leur communauté. Vous pouvez faire payer l'entrée pour l'événement afin d'augmenter les dons et collecter une partie des recettes de chaque pièce vendue.

26. Vide-grenier communautaire

L'attrait d'un vide-grenier peut être renforcé par la présence d'un parc ou d'une rue regorgeant d'articles à vendre qui attirent un large éventail de clients. Un vide-grenier peut proposer des meubles, des vêtements, des décorations et bien d'autres choses encore à des prix abordables. Votre club peut rassembler les articles à l'avance et les exposer ensemble ou louer un espace pour que les membres et leurs familles puissent s'installer et vendre. Il s'agit d'un moyen rentable de collecter des fonds, et vous pouvez créer une série de vide-greniers jusqu'à ce que tous les stocks soient écoulés.

27. Marché des vacances

Les fêtes de fin d'année sont une période idéale pour vendre un produit afin de collecter des fonds pour votre club, car les gens ont tendance à acheter des cadeaux pour les autres et à rendre la pareille. Un marché de vacances peut proposer des cadeaux faits maison, des ornements peints à la main aux bijoux que vous collectionnez ou que vous fabriquez vous-même au sein du club. Les membres peuvent tenir des stands et offrir la possibilité d'emballer les cadeaux de Noël pour augmenter les fonds disponibles.

Idées créatives de collecte de fonds pour les clubs

Les clubs d'acteurs, de designers, de musiciens et d'artistes disposent de plus d'options de collecte de fonds que la plupart des autres clubs. La vente de produits, l'offre de services ou l'organisation d'un événement amusant peuvent contribuer à faire connaître la mission de votre club et à collecter des fonds.

28. Stand de tatouage au henné

Le henné est une option temporaire pour les personnes qui ont toujours voulu se faire tatouer mais qui craignent la permanence. Les bons artistes du henné sont difficiles à trouver, donc si vous avez un membre ou connaissez quelqu'un qui a ces talents, un stand de tatouage au henné pourrait être une occasion unique de collecter des fonds pour votre club.

29. Photomaton

Les cabines photographiques sont peu coûteuses et constituent un moyen créatif d'enthousiasmer les supporters et de collecter des fonds. Heureusement, tout le monde possède aujourd'hui un smartphone, vous n'aurez donc pas besoin d'utiliser votre appareil photo. Installez quelques salles dans une école locale, créez des arrière-plans amusants et proposez des costumes et des accessoires. Faites payer l'utilisation des salles et encouragez les visiteurs à partager leurs photos sur les médias sociaux.

30. Ateliers de bricolage

Les lycéens et les étudiants aiment décorer leur chambre pour partager leurs passions et leur personnalité. Un atelier de bricolage organisé par votre club peut les aider à créer des cadres photos personnalisés, des présentoirs muraux, des édredons et bien d'autres choses encore pour embellir leur espace. Organisez l'événement en ligne ou en personne, faites payer un droit d'entrée ou recueillez des dons.

31. Concours de plantes écologiques

Les gens aiment soutenir l'environnement, alors pourquoi ne pas les inviter à un concours de plantes écologiques où ils pourront concevoir des présentations créatives ou cultiver des plantes durables faciles à maintenir en vie ? Les membres du club peuvent créer des catégories gagnantes telles que "le plus créatif" ou "la conception la plus unique avec des matériaux recyclables" afin d'attirer les participants. Vous pouvez faire payer l'entrée ou sortir des sentiers battus en demandant au public de voter pour ses favoris en déposant des dons dans un seau par participant.

Collectes de fonds basées sur l'expérience pour les clubs

Les collectes de fonds basées sur l'expérience offrent aux participants une expérience unique et mémorable en échange de leur soutien. Au lieu de vendre des produits et des services, ces collectes de fonds mettent l'accent sur des expériences agréables.

32. Chasse au trésor photographique

Une chasse au trésor photographique est une activité interactive au cours de laquelle les supporters trouvent une liste d'objets, de thèmes ou de tâches et prennent des photos. Votre club peut organiser cet événement entièrement en ligne. Choisissez une date et une heure pour l'événement, créez une page web avec une liste d'objets à trouver et demandez aux gens de s'inscrire pour participer. Au fur et à mesure qu'ils prennent des photos, demandez-leur de les publier sur votre plateforme de médias sociaux avec une campagne #hashtag. Ce type d'événement peut être un excellent moyen de collecter des fonds et de promouvoir votre club.

33. Voyages d'aventure

Un voyage d'aventure peut aller d'une descente en eaux vives à une randonnée pédestre menée par votre groupe. La situation géographique de votre club déterminera si cette option est envisageable. Élaborez un plan pour votre voyage d'aventure et faites-en la promotion en ligne et par le bouche-à-oreille afin d'enthousiasmer les supporters. Faites payer un prix raisonnable pour faire vivre à vos supporters l'aventure de leur vie.

34. Tournoi de jeux virtuels

Les jeux vidéo populaires tels que Escape from Tarkov et Final Fantasy ont de nombreux adeptes. Votre club peut tirer parti de la popularité de ces jeux et organiser un tournoi de jeux virtuels pour collecter des fonds. Choisissez le jeu, la date et l'heure, ainsi qu'une plateforme. Créez les règles du tournoi et faites-en la promotion en ligne. Collectez les frais d'inscription et les dons des participants.

35. Regalia des gobelets en carton

Cette idée de collecte de fonds amusante et créative offre aux participants et aux spectateurs une expérience unique et créative. Les participants créent un bateau en carton et s'inscrivent à la course pour voir qui arrivera le premier à la ligne d'arrivée et qui coulera. Un droit d'entrée est perçu et des billets sont vendus pour assister à la course.

36. Course d'obstacles

Cette idée passionnante et interactive peut offrir à votre club l'expérience mémorable que vous recherchez pour les participants de tout âge et de tout niveau d'activité physique. La création d'obstacles ouvre la voie à la créativité, et le fait de naviguer en équipe favorise un fort sentiment de communauté et d'expérience partagée qui peut élargir la portée de la collecte de fonds et même le nombre de membres.

Vous pouvez faire payer un droit d'entrée et trouver des sponsors locaux qui peuvent fournir des stands de rafraîchissement ou des t-shirts pour chaque équipe afin d'encourager l'engagement à chaque étape. Un prix créatif pour le gagnant contribuera également à créer un souvenir qui incitera les gens à revenir lors d'un prochain événement de collecte de fonds.

37. Soirée karaoké

Qui n'aime pas une bonne soirée karaoké ? Cette idée de collecte de fonds est quelque chose que vos sympathisants et vos membres n'oublieront pas, car ils chanteront à tour de rôle et se souviendront de leurs compétences musicales (ou de leur manque de compétences).

Les membres du club peuvent faire appel à leurs compétences en marketing pour ajouter un thème, comme la nuit des années 80 ou les bandes originales de leurs films préférés, afin d'attirer le public idéal et de l'inciter à participer moyennant une petite participation financière à la porte. Vous pouvez également en faire une compétition pour plus de plaisir et de motivation.

38. Peindre et siroter

Un "paint and sip" associe l'expression créative à une soirée de détente. Il s'agit d'une activité populaire qui permet de tisser des liens et que vous pouvez créer vous-même afin de favoriser les interactions sociales au sein de notre club. Les membres du club peuvent choisir un motif et guider les participants tout en servant des rafraîchissements et en engageant la conversation avec les invités. Le prix d'entrée pour un tel événement peut être élevé, surtout lorsqu'il s'agit de contribuer à une grande cause.

39. Soirée cinéma

Réunissez les membres de votre club pour une soirée cinéma autour d'un thème particulier ou d'un sujet connexe qui semble opportun pour inciter les sympathisants à y assister. Vous pouvez attribuer des rôles tels que la vente de billets, la vente de pizzas, les stands de rafraîchissement et la distribution de collations afin d'améliorer encore l'expérience.

Vous pouvez choisir un lieu comme le gymnase d'une école pour accueillir votre événement ou faire preuve de créativité en organisant un pique-nique en plein air avec des couvertures et des coussins pour que les membres, les amis et les familles se réunissent autour d'eux.

40. Événement de méditation

‍Même les supporters et les membres les plus passionnés ont besoin de temps de repos. Il est difficile de ralentir, mais imaginez que les idées de collecte de fonds de votre club soient l'occasion parfaite d'adopter un mode de vie sain. Un événement de méditation peut inviter les participants à une journée de calme, de réflexion sur les intentions et de pratique des techniques de respiration pour naviguer dans une vie stressante et chaotique.

Cette idée offre un espace d'épanouissement à vos supporters en échange d'un droit d'entrée et peut également constituer un événement de reconnaissance pour les donateurs fidèles qui maintiennent votre club à flot. Vous pouvez facilement en faire un événement en ligne pour toucher des personnes dans le monde entier.

4 meilleurs conseils pour faire de vos idées de collecte de fonds de club un succès

Les collecteurs de fonds qui réussissent associent des idées de collecte de fonds convaincantes à une planification stratégique. Les conseils suivants facilitent la planification et la promotion et encouragent les relations à long terme avec les supporters de votre club.

Engager les membres du club

Impliquez les membres du club dans la planification et l'exécution de vos idées de collecte de fonds. Encouragez leurs idées, demandez-leur de donner de leur temps et de promouvoir l'événement auprès de leur réseau. Les collectes de fonds ne doivent jamais être l'affaire d'une seule personne.

Créer des supports marketing attrayants

Élaborez des supports marketing accrocheurs et convaincants pour donner vie à vos idées de collecte de fonds. Les affiches, les dépliants, les graphiques pour les médias sociaux, les lettres d'information par courriel et les communiqués de presse peuvent communiquer l'objectif de votre collecte de fonds et les raisons pour lesquelles les gens devraient y participer.

Utiliser plusieurs canaux de promotion

Veillez à diffuser votre matériel de marketing sur plusieurs canaux. Les publications sur les médias sociaux, les pages événementielles du site web, le marketing par courriel et le bouche-à-oreille ne sont que quelques-unes des nombreuses occasions de faire connaître votre prochaine collecte de fonds.

Assurer le suivi et faire preuve de gratitude

Qu'ils aient acheté un café ou fait un don de plusieurs milliers d'euros à votre club, les donateurs veulent se sentir appréciés. Après la collecte de fonds, prenez contact avec les participants pour leur exprimer votre gratitude pour leur participation et leurs contributions en leur envoyant des lettres de remerciement.

Faites part de l'impact de vos idées de collecte de fonds sur votre club et soulignez comment leur soutien a fait la différence. Continuez à envoyer des informations sur votre club et invitez-les à d'autres activités de collecte de fonds qui pourraient leur plaire.

Comment le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a récolté près de 3 000 $ grâce à Zeffy qui soutient les efforts de collecte de fonds

Avant 2023, le PTO de l'école primaire de Shrewsbury n'acceptait que des dons en espèces et par chèque de la part de ses membres. C'était jusqu'à ce qu'il découvre la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy. Les formulaires de dons en ligne, la boutique de commerce électronique et les fonctions Tap-to-play de Zeffy lui ont permis de collecter près de 3 000 dollars et d'économiser 147 dollars en frais de plateforme et de traitement des cartes de crédit.

Lancez les idées de collecte de fonds de votre club avec Zeffy

La recherche d'idées de collecte de fonds peut jouer un rôle crucial dans la santé et la pérennité de votre club universitaire. Les collectes de fonds réussies permettent d'apporter un soutien financier, d'engager la communauté et de faire avancer la mission du club. Les idées et stratégies de collecte de fonds énumérées dans cet article peuvent améliorer le succès des efforts de collecte de fonds de votre club et avoir un impact significatif sur le campus et la communauté.

Zeffy offre à votre club une multitude d'outils de collecte de fonds gratuitement! Inscrivez-vous pour lancer de nouvelles idées :

Vendre des billets de tombola en ligne comme méthode moderne de collecte de fonds

Vendre des produits pour collecter des fonds

Inciter les participants à participer à une collecte de fonds de pair à pair

Organiser des ventes aux enchères pour collecter des fonds

Recueillir des dons en ligne pour vous aider à collecter des fonds

Suivre toutes les campagnes et les données relatives à l'engagement des donateurs avec un minimum d'effort

