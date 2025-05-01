La mauvaise façon de vendre pour les collectes de fonds scolaires : offrir des produits ou des services non rentables qui ne correspondent pas aux intérêts et aux besoins des élèves, des enseignants, des parents et des groupes d'anciens élèves.

La meilleure façon de susciter des idées rentables de collecte de fonds pour l'école est d'offrir des articles ou des expériences qui promettent des bénéfices élevés pour votre campagne de collecte de fonds pour l'école et qui ont de la valeur pour vos élèves et vos donateurs.

Pour vous éviter d'avoir à réfléchir aux moyens de lancer une collecte de fonds rentable, nous vous proposons des idées de produits à vendre à l'école pour récolter de l'argent. Nous avons trouvé 95 objets rentables à vendre pour une collecte de fonds à l'école, dans 10 catégories différentes :

Vente de nourriture et de boissons pour une collecte de fonds à l'école

1- Beignets

Les élèves ont toujours tendance à demander à leurs parents de leur acheter des pâtisseries lorsqu'ils viennent à l'école pour une course ou une collecte de fonds.

C'est ce que j'ai fait moi aussi ! Créez donc une pâtisserie, collaborez avec des boulangers et vendez des beignets pour la collecte de fonds de votre école. En outre, vous pouvez faire des campagnes de promotion pour faire connaître vos restaurants locaux à la communauté scolaire.

Photo par Zgraphica sur Unsplash

2- Collecte de pop-corn

C'est l'une des meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles, car c'est l'un des meilleurs en-cas à vendre lors d'un événement. C'est le préféré de beaucoup, des jeunes comme des moins jeunes. Le pop-corn n'est pas seulement vendu lors des soirées cinéma, vous pouvez également le vendre pour collecter des fonds lors des événements de la journée.

Engagez un vendeur de pop-corn local et vendez du pop-corn de différentes saveurs. Veillez à ce que le stand de pop-corn soit très proche des endroits les plus actifs, comme les entreprises locales, lors de la manifestation de collecte de fonds.

3- Collecte de pizzas

Il existe deux façons de tirer parti de l'attrait universel des pizzas pour collecter des fonds dans les écoles :

Organiser un programme de parrainage avec une pizzeria pour vendre des cartes de pizzas à prix réduit, collecter des fonds et partager les bénéfices.

Utiliser les médias sociaux et des affiches autour de l'école pour annoncer la vente de kits de fabrication de pizzas ou de pizzas surgelées.

4- Collecte de fonds pour les bonbons et les sucettes

Les enfants adorent les bonbons, tout comme les membres de leur famille. Pour collecter des fonds pour l'école, associez-vous à une confiserie locale qui vend des barres chocolatées et procurez-vous une liasse de papier d'emballage pour emballer les barres.

Guettez les anniversaires des lycéens et des écoliers et vendez des bonbons à ceux qui les fêtent afin qu'ils puissent offrir des cadeaux à leurs camarades de classe lors des célébrations. Collectez des dons et célébrez vos victoires !

5- Crème glacée

"Je crie, vous criez, nous crions tous pour de la crème glacée", dit Howard Johnson, autrefois célèbre fournisseur de crème glacée du Massachusetts. Les crèmes glacées sont un moyen agréable de collecter des fonds pour les écoles. Prenez contact avec un commerçant local qui vous autorisera à vendre pendant ses heures de fermeture, en particulier lorsque les parents se rendent à l'école pour la course et pendant les vacances.

6- Thé

Le thé est l'une des boissons les plus consommées. C'est l'un des meilleurs moyens de collecter des fonds dans la catégorie des aliments et des boissons lors d'événements et de réunions à caractère ludique.

Par exemple, lors des réunions de l'association des parents d'élèves ou des événements organisés dans le gymnase de l'école, vous pouvez vendre des boissons à base de thé aux parents, aux enseignants et aux membres de la communauté et conserver les recettes pour les fonds de l'école.

7- Pomme fruit / Pomme gourmande

Vendez des pommes pour éloigner les médecins de vos élèves, de leurs parents et de vos enseignants. Vous voulez récolter encore plus d'argent ? Organisez une collecte de fonds en vendant des pommes enrobées de caramel, de chocolat ou de vanille.

8- Pâtes

Tout le monde n'a pas envie d'une collation rapide, certains voudront peut-être manger des pâtes, et c'est l'une des meilleures idées de collecte de fonds. Les pâtes étant un plat rapide, les étudiants et les donateurs peuvent les recevoir à temps.

Organiser des livraisons hebdomadaires de pâtes pendant les heures de déjeuner pour les étudiants et reverser les bénéfices à des fonds.

9- Vente de pâtisseries sur le thème des fêtes

Travaillez avec les boulangers des entreprises locales et installez une belle table pour vendre des gâteaux et autres pâtisseries. Par exemple, achetez-en deux, obtenez-en un gratuitement, achetez un brownie, obtenez un verre de lait. Les ventes de pâtisseries sont très populaires auprès de tous.

Parmi les idées de collecte de fonds pour les lycées et les collèges, celle-ci est l'une des plus courantes. Les membres de la famille adorent cuisiner et les membres de la communauté adorent les produits de boulangerie. Vous ne pouvez pas vous tromper.

Photo d'Annie Spratt sur Unsplash.

10- Rouleaux de saucisse

Établir des partenariats avec des boulangers grossistes et des restaurants locaux pour fournir des roulés à la saucisse et des frites de haute qualité. Vendre pendant les réunions, les heures de cours et les fêtes d'école.

‍Vous pouvez les vendre au gymnase de l'école aux athlètes et aux parents qui recherchent un apport rapide en protéines dans un petit pain délicieux. Recueillez des dons et des commentaires élogieux.

11- Biscuits et boissons énergétiques

Lorsque j'étais à l'université, j'achetais souvent des biscuits à l'heure du déjeuner et je les avalais toujours avec un soda ou une limonade. Les étudiants le font encore, alors vendez-en beaucoup. C'est un aliment rentable pour les efforts de collecte de fonds de votre école.

12- Crêpes

Pendant les heures de déjeuner et de dîner, vous pouvez vous associer à la cafétéria de votre école pour vendre des crêpes aux élèves et collecter des dons. Comme de nombreux parents n'ont pas le temps de préparer une crêpe à la maison, leurs enfants peuvent l'acheter à l'école et être rassasiés.

Vous pouvez même vendre des billets pour le petit-déjeuner et générer plus d'argent pour votre école. Tout cela en offrant aux enfants un petit déjeuner délicieux et énergisant.

Vêtements et accessoires à vendre pour une collecte de fonds

13- T-shirts de marque

La vente de t-shirts de marque est une excellente idée de collecte de fonds pour les écoles. Les écoles peuvent créer des t-shirts portant leur logo et leur slogan. Les parents et les élèves sont incités à porter ces tee-shirts, ce qui améliore la visibilité de l'école et lui permet d'obtenir davantage de soutiens.

Vous pouvez combiner des programmes éducatifs avec le logo de votre école, vendre des billets pour des événements et des T-shirts à l'extérieur de l'événement, et renforcer l'esprit d'école. Tout le monde est content !

14- Vente de boîtes à lunch

La plupart des élèves emportent quotidiennement une boîte à lunch à l'école. Vendez des boîtes à lunch et imprimez le logo et le nom de votre école. Intégrez-les au kit d'uniforme des nouveaux élèves, ce qui permettra à votre école de collecter davantage de fonds.

15- Sacs fourre-tout

Dans les collèges et les universités, les sacs fourre-tout sont populaires. C'est une bonne idée de collecte de fonds pour les établissements d'enseignement supérieur, en particulier pour les lycéens plus âgés. Les sacs fourre-tout personnalisés peuvent être vendus aux étudiants, aux enseignants et aux parents pour collecter des fonds. En outre, vous pouvez mettre en place un programme de parrainage afin que les sympathisants puissent vendre aux membres de leur famille.

Photo par Angelina Yan sur Unsplash

16- Vente de vêtements d'occasion (usure des donateurs)

Les élèves grandissent en quelques semaines ou quelques mois, pas en quelques années. Pourquoi ne pas organiser une vente de vêtements d'occasion ? Les parents, les enseignants et les élèves peuvent alors faire don des vêtements qui ne leur vont plus (ou qu'ils n'aiment tout simplement pas) et vous pouvez organiser un après-midi de shopping et d'événements.

‍

17- Sacs d'école personnalisés

Les élèves se sentent bien lorsqu'ils mettent un cartable fabriqué par leur école et sur lequel leur nom est inscrit en gras. Vendez ces idées aux parents à un prix inférieur à celui du marché et voyez comment ils s'y prennent. Les élèves voudront apporter leur sac dans un parc local et le porter tout au long de l'année scolaire. Cela peut favoriser l'esprit d'école et aider les écoles à collecter des fonds.

‍

18- Bouteilles d'eau personnalisées

La collecte de bouteilles d'eau est l'une des idées de collecte de fonds scolaires les plus innovantes, qui allie l'aspect pratique à la visibilité de la marque. Il s'agit de vendre des bouteilles d'eau réutilisables personnalisées pour soutenir une cause spécifique.

‍

19- Serviettes

J'ai reçu beaucoup de serviettes en cadeau lorsque j'étais à l'école primaire. Au moment où j'écris ces lignes, je me souviens très bien que mes parents payaient quelques dollars pour des fêtes de fin d'année et que l'avantage était de recevoir en cadeau une serviette sur laquelle le nom de l'école n'était pas inscrit. C'est l'une des idées de collecte de fonds les plus faciles à mettre en œuvre, car tout le monde peut utiliser une autre serviette ! En prime, vous pouvez renforcer l'esprit d'école.

‍

20- Tasses à café

Fait amusant : le café et le thé ont meilleur goût dans une tasse. Vous le savez, n'est-ce pas ? Les gens chérissent donc beaucoup les tasses, en particulier les lycéens, et les vendre est un moyen d'obtenir des fonds. C'est encore mieux si vous les marquez. Regardez l'image ci-dessus et voyez comment l'école de médecine Havard a personnalisé le mug avec son logo.

Photo de la Harvard Medical School sur HavardShop.

21- Capsules

Les enseignants portent souvent des casquettes, en particulier lors de rassemblements, d'activités sportives et d'événements en plein air. Les casquettes personnalisées peuvent être vendues dans le cadre de la collecte de fonds de votre école afin de renforcer leur identité en tant qu'employés. Elles peuvent également servir de souvenirs et rappeler aux supporters les produits de votre école.

‍

22- Collecte de chaussures

Collectez des chaussures de rechange ou légèrement usées auprès de donateurs, recrutez des bénévoles, faites une large promotion et associez-vous à un animateur pour des idées de collecte de fonds faciles à mettre en œuvre dans les écoles. Une fois que les chaussures sont remises aux marques pour être recyclées, l'école réalise un bénéfice une fois que vous avez collecté des dons.

‍

23- Sweat à capuche de l'école

Pendant les mois d'automne et d'hiver, les élèves, les enseignants et les parents ont besoin de rester au chaud. Vous pouvez commander de nouveaux sweats à capuche et y ajouter le logo de votre école, un slogan et le nom de l'élève. Vendez-les aux étudiants nouvellement admis et aux lycéens plus âgés pour renforcer l'esprit de l'école.

‍

24- Parapluies

Les écoles adorent offrir des parapluies à leurs élèves et elles en tirent une somme intéressante. Dans le cadre d'une collecte de fonds pour l'école primaire, fixez un prix pour les fêtes de fin d'année ou les soirées festives et offrez des parapluies portant la marque de l'école. Toutefois, vous devez veiller à ce que l'opération soit rentable, car elle ne l'est pas trop.

‍

25- Chaussettes personnalisées

Les étudiants ne peuvent se passer de chaussettes. Proposez-leur d'offrir deux paires de chaussettes de marque à bas prix et voyez comment les chiffres s'accumulent pour une collecte de fonds réussie. Remarque : vous pouvez même ajouter cette offre à celle des étudiants qui achètent de nouveaux uniformes scolaires.

‍

26- Les jambières sur mesure

Les filles de tous âges adorent les leggings. La personnalisation de ces leggings en différentes tailles et couleurs réduira le fardeau des parents qui doivent constamment les stocker. Recueillez des dons pour l'achat d'un legging et l'obtention d'un legging gratuit.

Des conseils de pro pour vous aider à démarrer dans cette catégorie :

Faites appel à un fournisseur spécialisé dans la confection de vêtements sur mesure.

Travailler avec des designers pour créer un design qui résonne avec votre cause et attire votre public (donateurs).

Déterminez la quantité de vêtements que vous devez vendre pour atteindre votre objectif de collecte de fonds.

Organisez un défilé de mode où les élèves, les enseignants et les parents peuvent poser et acheter vos produits.

Livres, papeterie et fournitures scolaires à vendre pour la collecte de fonds de l'école

27- Vente de carnets de coupons virtuels

Un carnet de coupons numériques est une liste de réductions spéciales accordées par des entreprises dans des zones touristiques, des centres commerciaux ou des villes entières à des fins promotionnelles.

Pour la collecte de fonds de votre école, vous pouvez vous associer à des marques qui proposent des réductions spéciales et créer une liste de coupons. Vendez vos carnets de coupons aux parents et aux sympathisants, soit en les dirigeant vers le site web de l'entreprise, soit en leur présentant votre inventaire en personne. Il s'agit d'une excellente idée de collecte de fonds pour les écoles.

28- Blocs-notes

Les élèves et les enseignants utilisent beaucoup les blocs-notes à l'école. Dans la plupart des écoles, le prix des notes personnalisées est ajouté aux frais de scolarité, ce qui signifie que les parents ou les tuteurs paient une somme pour les notes par session scolaire. C'est pourquoi il s'agit de l'une des meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles.

‍

29- Stylos

Qu'est-ce qu'une école sans stylo ? Sans intérêt. Votre école peut marquer les stylos du nom de chaque élève et offrir des lots limités aux élèves et aux enseignants afin de susciter la peur de manquer.

30- Ventes de manuels scolaires

Lorsque j'étais à l'université, mes parents étaient confrontés à un dilemme : acheter les manuels scolaires à l'école ou les acheter dans des librairies externes. Si la seconde solution était moins chère, la première était plus satisfaisante, car j'allais obtenir l'édition et l'exemplaire exacts préférés par l'école.

‍

31- Fournitures artistiques

Les élèves utilisent beaucoup de matériel artistique pour les beaux-arts et les sujets appliqués. Le matériel artistique comme les aquarelles, les crayons de couleur, les crayons de dessin et les cartons à dessin peut être vendu pour collecter des fonds. De plus, vous pouvez personnaliser ce matériel avec le nom et le logo de l'école.

Photo de Kosolovskyy sur Unsplash

‍

32- Abonnements aux tutoriels en ligne

Aujourd'hui, plus que jamais, les étudiants ont accès à la technologie du bout des doigts. Les écoles peuvent collecter des fonds pour financer des abonnements à des tutoriels en ligne permettant aux étudiants des classes d'examen de s'entraîner aux questions/réponses, de regarder des tutoriels vidéo et de répondre à des questions d'entraînement.

‍

33- Kits de bricolage

Les élèves participent à des activités créatives de bricolage à l'école. Par exemple, au collège, j'ai fait de la peinture et j'ai créé une chemise tie & dye locale. Ces activités peuvent attirer l'attention des élèves sur l'expression de leur créativité, de sorte que les parents peuvent acheter pour eux.

‍Les kits de bricolage sont l'une des meilleures idées de collecte de fonds pour les écoles, car ils permettent aux enfants et aux parents de participer à la collecte de fonds de l'école et à une activité commune.

34- Enveloppes personnalisées

Outre la personnalisation de ces articles avec le logo et le nom de votre école, vous pouvez marquer les enveloppes avec différents slogans pour différents types de cadeaux. Par exemple, une enveloppe pour une carte d'anniversaire, une carte de Saint-Valentin ou une enveloppe contenant les résultats scolaires des élèves.

Les membres de la communauté peuvent utiliser ces enveloppes avec fierté et votre école peut collecter des fonds. C'est une expérience commune qui rassemble les gens.

35- Calendrier scolaire

La plupart des parents et des élèves souhaitent être tenus au courant du calendrier scolaire de chaque année. La vente de calendriers scolaires personnalisés peut donc être un moyen de collecter des fonds. En outre, vous pouvez personnaliser chaque calendrier avec une photo de chaque classe.

‍

36- Livres de coloriage

Il s'agit d'un article idéal pour aider à collecter des fonds pour les élèves des écoles primaires et des collèges. Les enfants adorent dessiner et jouer avec les couleurs. Ajoutez différents thèmes et couleurs. Apposez-y le logo de votre école et commercialisez-le au-delà de la communauté scolaire.

37- Calculatrices

Les élèves des lycées, des collèges et des universités utilisent des calculatrices pour leurs études mathématiques. Pourquoi ne pas vous associer à une marque de calculatrices pour vendre des calculatrices sur lesquelles leur nom n'est pas inscrit, par mesure de sécurité et pour qu'ils puissent les conserver ?

C'est l'une de ces idées de collecte de fonds qui profitera à tout le monde et durera longtemps.

Jeux, jouets et divertissements à vendre pour la collecte de fonds de l'école

38- CD de bandes dessinées

Les élèves adorent regarder des bandes dessinées et des dessins animés. Cependant, certaines bandes dessinées ne sont pas classées pour les enfants et les parents n'aiment pas cela. Établissez un partenariat avec des vendeurs de CD de films et dressez une liste de bandes dessinées que les élèves peuvent regarder. Proposez cette liste à leurs parents et à leurs enseignants.

‍

39- Livres de jeux et de casse-tête

Pour les enfants qui commencent l'école, leurs parents peuvent vouloir acheter des blocs de construction créatifs, des illustrations et des cartes de puzzle. Votre école peut proposer des jeux créatifs et des livres d'illustrations et les vendre à un prix abordable.

‍

40-Expositions culturelles

Lors des expositions culturelles. Vous pouvez encourager les parents à préparer une variété de plats délicats. Organisez un concours de dégustation, ajoutez un droit d'inscription et remettez des prix aux parents ayant préparé les mets les plus savoureux.

‍

41- Jeux vidéo éducatifs personnalisés

Au lycée, je jouais souvent à des jeux vidéo éducatifs avec mes camarades de classe, pendant les pauses. C'était très amusant parce que cela mettait à l'épreuve notre précision et notre capacité cognitive à répondre rapidement aux questions.

Ce qui est bien, c'est que j'ai payé un centime pour jouer à ces jeux pendant des heures. Cette idée de collecte de fonds en vaut la peine.

42- Jeux d'apprentissage des langues

Vendez des flashcards, des jeux de société ou des abonnements qui rendent l'apprentissage d'une nouvelle langue amusant pour les élèves, les enseignants et les parents. Certaines écoles proposent des cours de langues étrangères, ce qui constitue un excellent moyen de promouvoir la diversité et de collecter des fonds.

‍

Les enfants adorent porter les costumes de leurs personnages de dessins animés préférés. Qu'il s'agisse de Woody de Toy Story ou de Captain America de Marvel, se déguiser est un excellent moyen de collecter des fonds pour votre école. Procurez-vous un grand nombre de ces costumes et vendez-les aux parents. Ils peuvent porter ces costumes lors de fêtes et d'événements amusants.

‍Après l'événement, vous pouvez même collecter les dons de costumes et les revendre l'année suivante. Quoi de plus amusant qu'une fête costumée annuelle pour récolter des fonds ?

44- Ballon pop

Les lâchers de ballons sont des collectes de fonds passionnantes et amusantes pour les étudiants de tous âges, en particulier les plus jeunes.

Il suffit de remplir les ballons de petits prix ou de messages et de les vendre. Les participants gonflent les ballons qu'ils ont achetés pour découvrir ce qu'ils ont gagné ! Invitez les élèves à faire éclater les ballons et observez le plaisir qu'ils ont à le faire !

Essentiels pour la maison et la cuisine à vendre pour une collecte de fonds dans une école

45- Porte-épices

Proposez une variété de porte-épices adaptés aux différentes préférences et tailles de cuisine. Personnalisez les étagères et vendez-les à prix réduit aux parents dans le cadre de la collecte de fonds de votre école.

Vous pourriez même vendre des billets pour une vente aux enchères et distribuer les étagères à épices de cette manière. C'est une idée amusante pour susciter plus d'engagement et de mystère.

46- Assaisonnements et épices

En plus de vendre des étagères à épices, vous pouvez ajouter des assaisonnements et des épices dans le cadre d'une offre groupée spéciale. Non seulement cela apporte une valeur ajoutée, mais cela encourage également les gens à utiliser leur nouvelle étagère à épices immédiatement et tout au long de l'année scolaire.

‍

47- Gants de cuisine

Collaborez avec des marques de design et d'impression, envoyez les dessins d'un élève avec le nom et le logo de l'école. Demandez-leur de l'imprimer en relief sur le gant de cuisine et de le vendre aux parents. Mais d'abord, assurez-vous qu'il a été commandé à l'avance par le parent de l'enfant pour éviter les pertes.

‍

48- Porte-pot

Votre école peut vendre des cache-pots aux mamans lors d'événements de collecte de fonds, de réunions de l'association des parents d'élèves et de fêtes d'école. Associez-vous à un parent qui vend des ustensiles de cuisine et trouvez un endroit où les vendre. Vous obtiendrez ainsi une part des recettes et vous ferez participer la communauté.

‍

49- Porte-assiettes

Un porte-assiettes est un élément essentiel de la cuisine pour les parents et les enseignants. Personnalisez les supports d'assiettes avec le nom et le logo de votre école et obtenez une variété de supports à vendre. Les parents peuvent installer les casiers à assiettes avec la volonté d'aider à collecter des fonds pour votre école.

‍

50- Ouvre-bouteilles

Lors des fêtes d'école, les boissons et le champagne sont à l'ordre du jour. Mettez à disposition des décapsuleurs personnalisés et vendez-les sur les tables du dîner. Proposez de vendre des tickets pour les acheter après l'événement.

Les décapsuleurs sont un moyen unique d'atteindre votre objectif de collecte de fonds et même d'inclure les membres du personnel dans les ventes.

51- Fleurs à domicile

Certaines écoles investissent dans le jardinage et l'agriculture. Collaborez avec les enseignants qui forment les élèves à l'agriculture. Proposez aux parents et aux groupes d'anciens élèves de vendre aux enchères des fleurs ou des graines dans les environs de l'école.

Vous pouvez même organiser une collecte de fonds avec la bibliothèque de votre école pour apprendre aux parents et aux enfants à jardiner ensemble à la maison avec leurs nouvelles graines ou fleurs. Faites payer un droit d'entrée et vendez des graines et des fleurs lors de l'événement.

52- Accroche-portes

Qu'il s'agisse d'une étiquette portant la mention "lecteur au travail ou en train de dormir, revenez plus tard", les parents et les enseignants voudront peut-être se procurer ces accroches-portes et les conserver à la maison. Vous pouvez également personnaliser ces accroches avec le nom de l'école.

53- Baguettes personnalisées

Gravez le nom de votre école sur des baguettes en bois. Vendez-les aux parents lors des journées culturelles. Vous en tirerez de gros bénéfices, car les gens veulent goûter à différents mets sans se salir.

54- Râpe de cuisine

Vendre une râpe de cuisine. Les mamans ne peuvent s'en passer dans la cuisine. La râpe de cuisine peut être utilisée pour couper les concombres, les carottes, le chou et une foule d'autres recettes de salade.

55- Tabliers à vaisselle

Les lycéens passent souvent des travaux pratiques d'économie domestique. Bien que je n'aime pas cuisiner - haha, c'est stressant - j'ai pu me joindre à mes camarades de classe pour cuisiner des aliments frits et faire des gâteaux. J'ai fabriqué un tablier pour cuisiner.

Pour la collecte de fonds de votre école, vous pouvez apprendre aux élèves à fabriquer des tabliers. Organisez un bricolage et choisissez les tabliers les mieux conçus. Vendez ces tabliers ou faites-en don pour collecter des fonds. Il s'agit d'un moyen très rentable de collecter des fonds.

Objets pour animaux de compagnie pour la collecte de fonds de l'école

56- Colliers pour animaux de compagnie

Nous savons tous à quel point les jeunes élèves - et, pour être honnête, la plupart des parents et des enseignants - sont enthousiastes lorsqu'ils sortent leur animal de compagnie pour une promenade ou une fête.

Vendez-leur des colliers attrayants pour animaux de compagnie afin qu'ils puissent les utiliser pour attacher et identifier leurs animaux.

57- Friandises pour animaux de compagnie

Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matériaux dérivés de la viande avec d'autres ingrédients. Préparez des friandises biologiques pour animaux de compagnie et vendez celles qui sont emballées aux propriétaires d'animaux de l'école. Vous pouvez par exemple préparer une friandise pour chien.

‍

Les enfants des classes maternelles et élémentaires aiment beaucoup s'amuser avec des jouets en forme d'animaux. Cela les excite beaucoup, comme si c'était réel. La vente d'animaux en peluche tricotés propres est donc un moyen de collecter des fonds dans les écoles primaires.

‍

59- Aliments pour animaux de compagnie

Les propriétaires d'animaux sont toujours à l'affût d'un endroit où trouver des mangeoires, en particulier des mangeoires automatiques, pour que leurs animaux soient nourris en leur absence. Établissez un partenariat avec les marchands de nourriture pour animaux de votre localité et offrez des cartes-cadeaux aux parents et aux propriétaires d'animaux de l'école.

‍

60- Vêtements et bonnets pour animaux de compagnie

Organisez un concours de talents animaliers et demandez aux propriétaires d'animaux de l'école de présenter les capacités extraordinaires de leur animal sur scène. Vous pouvez demander un don en ligne à l'avance, ce qui vous évitera de faire payer un droit d'entrée. Ce spectacle peut être organisé pendant les fêtes de l'école pour divertir les élèves.

Photo de Charlesdeluvio sur Unsplash

61- Caméras pour animaux de compagnie

Les caméras sont utiles aux propriétaires d'animaux de compagnie qui veulent être au courant des comportements de leurs chiens. Organisez des démonstrations en direct à l'occasion d'événements scolaires afin que les parents puissent voir de leurs propres yeux les fonctionnalités de la caméra et visualiser les avantages qu'elle présente pour leurs propres animaux de compagnie.

‍

Vente d'articles relatifs à la santé, à la sécurité et au bien-être pour une collecte de fonds à l'école

62- Masques personnalisés

Nous sommes dans la période post-covidique et beaucoup de gens portent encore des masques. C'est devenu un élément de la mode. Personnalisez des masques - de préférence en tissu - avec le logo et le nom de votre école. Vendez-les aux élèves et aux parents pendant l'hiver et le printemps.

‍

63- Gants de main

Les élèves du secondaire et du supérieur se rendent dans des laboratoires pour des travaux pratiques. Votre école peut s'associer à des entreprises de fabrication de gants pour préparer des gants personnalisés qui pourront leur être vendus. En outre, vous pouvez demander à des donateurs d'offrir des fonds pour obtenir des gants pour les nettoyeurs de l'école.

‍

64- Désinfectant pour les mains

Certains élèves jouent beaucoup pendant les heures de pause à l'école. La vente de désinfectants pour les mains est un moyen d'encourager la propreté et l'hygiène.

‍

65- Boîte de premiers secours

Certains parents et enseignants n'ont pas de boîte de secours à la maison pour les urgences. Établissez un partenariat avec la Croix-Rouge de votre région ou avec les centres de santé et distribuez des cartes de réduction aux parents.

Photo de Kristine Wook sur Unsplash

66- Vêtements d'entraînement

Lors des collectes de fonds, créez un stand pour vendre des vêtements d'entraînement. Vous pouvez vendre des bandeaux pour les cheveux, des chaussures de sport, des kits d'entraînement et de petits haltères pour les élèves. Les parents trouvent cela attrayant car ils emmènent souvent leurs enfants faire du sport en plein air.

‍

67- Casques de vélo

Il s'agit d'un produit idéal à vendre dans les écoles primaires et secondaires. Les enfants conduisent des bicyclettes à la maison et, pour des raisons de sécurité, ils ont besoin d'un casque. Vendez des casques personnalisés et ajustés de toutes tailles.

‍

Artisanat, fournitures de fête et décoration à vendre pour la collecte de fonds de l'école

68- Accessoires pour photomaton

Qu'il s'agisse de tableaux où les invités peuvent écrire des messages à inclure dans la photo, de panneaux M. et Mme (votre nom ici) ou d'autres signes d'expression amusants, ces accessoires peuvent être vendus lors de concours de photographie afin de collecter davantage de fonds.

‍

69- Bracelets

Un autre article sympa à vendre est un bracelet personnalisé. Les églises et autres organisations en vendent beaucoup. Votre école peut s'associer à des fabricants de bracelets pour créer des bracelets personnalisés et les vendre à toute personne associée à l'école.

‍

70- Kits de broderie

Les élèves du secondaire aiment exprimer leur imagination créative et leurs œuvres d'art pendant les périodes de vacances. Organisez un concours, demandez des dons et fournissez-leur ces kits pour les travaux de vacances. À la reprise des cours, vous pourrez vendre aux enchères quelques œuvres d'art.

Photo de Benjamin White sur Unsplash

71- Kits de crochet

Comme pour la vente de kits de broderie, vous pouvez vendre des kits de crochet aux étudiantes qui souhaitent créer des vêtements. En retour, vous pouvez leur offrir des prix et marquer les vêtements.

‍

72- Kits de bijoux en perles

Demandez aux parents et aux enseignants de vous donner des bijoux peu portés. Extrayez-en quelques perles et organisez des concours de fabrication de bijoux pour que les étudiantes puissent montrer leur créativité. En retour, les parents et les enseignants peuvent acheter les perles de bijoux renouvelées.

‍

73- Aimants pour réfrigérateur

Vendez des aimants de réfrigérateur personnalisés comme souvenir pour les élèves et les parents. Ajoutez le logo et le slogan de votre école.

‍

74- Décors saisonniers festifs

À l'occasion d'Halloween, de Noël et d'autres fêtes, vendez des décorations allant des costumes aux bonnets et aux robes.

‍

75- Porte-clés personnalisés

Le porte-clés est un objet très utile dans les ménages. Il sert également de souvenir. Dans l'image ci-dessus, un texte est inscrit sur le porte-clés, faites de même en ajoutant la devise de votre école et vendez-le aux parents lors d'événements de collecte de fonds.

Photo de Muhammet SAIN sur Unsplash

76- Art mural

"Caractère, engagement et excellence", telle est la devise du lycée que j'ai fréquenté. Elle est toujours d'actualité parce que je m'en souviens. Et si vous vendiez des œuvres d'art qui peuvent être collées sur les murs des maisons de vos élèves ?

‍

77- Autocollants pour voitures

Les autocollants pour voitures servent de souvenirs. Vendez des autocollants de marque aux parents et aux enseignants. C'est un moyen de faire connaître votre école au public.

‍

78- Autocollants de porte

Tout comme les autres articles de cette catégorie, les autocollants de porte sont des souvenirs et des supports publicitaires. Encouragez les donateurs à les apposer sur leurs portes afin d'attirer les clients potentiels de l'école.

‍

Vente de gadgets technologiques pour la collecte de fonds de l'école

79- Ordinateurs portables

Si votre école dispose d'un centre informatique avec de nombreux ordinateurs de bureau et portables, et que vous souhaitez collecter des fonds, prenez quelques ordinateurs portables légèrement usagés et mettez-les aux enchères. Laissez les plus offrants gagner. C'est un moyen infaillible de collecter davantage de fonds.

Photo de Giorgio Trovato sur Unsplash

80- clés USB

S'ils ont un ordinateur portable, ils ont probablement besoin d'une clé USB. Les étudiants de l'enseignement supérieur utilisent souvent des clés USB pour recevoir des didacticiels. Vous pouvez leur vendre ces clés dans une pochette personnalisée.

‍

81- Ecouteurs

Les étudiants pourraient ne pas trouver cela pertinent. En revanche, vous pouvez vendre aux parents et aux enseignants. Établissez un partenariat avec une marque d'écouteurs et obtenez des cartes-cadeaux en quantité limitée. Partagez-les avec les parents qui souhaitent obtenir ces écouteurs à prix réduit.

‍

82- Étuis personnalisés pour smartphones

Pensez au sentiment que procure une photo personnalisée de vous-même sur votre étui de téléphone. Contactez les donateurs qui vous soutiennent le plus et offrez-leur des étuis gratuits. Par la suite, organisez une vente rapide en pré-commande - les autres donateurs ont déjà envie de l'étui.

‍

83- Billets pour la réalité virtuelle

C'est l'un des meilleurs billets à offrir lors d'une collecte de fonds pour l'école. Il peut attirer un grand nombre de donateurs. Établissez un partenariat avec des magasins de RV et proposez une expérience utilisateur attrayante. Vendez des billets pour des événements de RV pour les parents et les élèves - adaptez chaque expérience à leurs goûts.

Par exemple, les enfants veulent jouer à des jeux. Les parents peuvent vouloir une expérience sophistiquée

Photo de Jessica Lewis sur Unsplash

84- Poignées de téléphone

Une poignée de téléphone est un simple cercle en plastique que les propriétaires de téléphones portables fixent à l'arrière de leur appareil à l'aide d'un adhésif. Ajoutez le logo de votre école et vendez-le. Veillez à ce que l'adhésif soit de qualité.

‍

85- Housses pour ordinateurs portables

Si vous avez un ordinateur portable, vous avez besoin d'une housse. Vous voulez maintenant vendre des ordinateurs portables aux élèves des écoles primaires et secondaires. Ajoutez des housses pour ordinateurs portables à votre offre !

‍

86- Housses pour tablettes

La plupart des enfants utilisent des tablettes plutôt que des ordinateurs portables. Vendez ces pochettes à leurs parents. Imprimez le logo et le slogan de votre école dessus.

‍

Vente d'équipements de sports de plein air pour la collecte de fonds de l'école

87- Lunettes et bonnets de natation

La plupart des élèves des écoles primaires et des collèges suivent des cours de natation. Vendez à leurs parents des lunettes de natation, des bonnets et des serviettes personnalisées. En outre, proposez-leur de participer à des cours de natation mensuels à l'école.

Photo d'Elena

88- Ballons de football

Les élèves jouent souvent au football. L'une des principales difficultés consiste à leur faire payer le ballon qu'ils utilisent sur le terrain de l'école. C'est un excellent moyen d'attirer leur attention, car ils reçoivent souvent des ballons en dehors de l'enceinte de l'école.

‍

89- Chaussures de football

Et si vous marquiez les chaussures de football aux couleurs de votre école et au nom de chaque joueur de l'équipe sportive ? Lors des matchs de football inter-écoles, vous pouvez inviter les donateurs à soutenir la création de nouvelles chaussures de football.

‍

90- Kits d'entraînement sportif

Les élèves se sentent toujours bien en rejoignant une équipe sportive. Vendez des vêtements de sport de marque pour l'école et obligez les parents à les acheter.

‍

91- Concours de skateboard

Organiser un concours de skateboard pendant les heures de sport. Encouragez les élèves qui ont des planches à roulettes à s'inscrire et à participer. Distribuez des prix en échange.

‍

92- Tapis de yoga

Créer des tapis de yoga personnalisés. En outre, proposez des séances de yoga en ligne pour les parents, les enseignants et les élèves. Fixez un prix pour tous ceux qui souhaitent rejoindre la communauté du yoga.

‍

Kloppenburg sur Unsplash

93- Vente aux enchères de raquettes et balles de tennis

De nombreuses écoles disposent de raquettes et de balles de tennis légèrement usagées. Mettez-les aux enchères et demandez aux plus offrants de les prendre. Vous pouvez également vous associer à des centres de remise en forme et à des marques de sport pour vendre des équipements sportifs d'occasion.

‍

94- Cordes à sauter

C'est amusant, mais je ne sais pas comment sauter avec des cordes à sauter. Mais je vois des enfants le faire souvent et c'est un excellent exercice de cardio. Vendez des cordes à sauter personnalisées aux parents et encouragez-les à faire de l'exercice !

‍

95- Bracelets et trackers de fitness

L'une des meilleures idées de collecte de fonds que vous puissiez mettre en œuvre est d'organiser des séminaires sur la santé. Collaborez avec des marques de produits de santé pour qu'elles viennent éduquer les parents et les autres donateurs lors des événements de collecte de fonds. En outre, vous pouvez proposer de vendre des bracelets de fitness et des trackers.

4 meilleurs conseils pour vendre des articles de collecte de fonds pour l'école comme un pro

Pour réussir à collecter des fonds pour votre école, il ne suffit pas d'avoir des objets de valeur à vendre. Il s'agit de susciter un sentiment d'appartenance à la communauté, d'impliquer régulièrement les supporters de manière significative et d'établir des relations durables qui profitent à tous.

Les conseils suivants facilitent la vente d'articles et encouragent les relations à long terme avec les sympathisants de votre école.

1. Renforcer d'abord la communauté

Avant de commencer à vendre des articles, assurez-vous d'avoir créé une communauté de sympathisants de l'école, de parents et d'enseignants. Créez un groupe en ligne et ajoutez des parents pour qu'ils partagent leurs idées et communiquent avec les enseignants.

‍

2- Soyez cohérent avec la promotion de votre campagne de collecte de fonds

Veillez à ce que tout votre matériel de marketing soit cohérent avec l'image de marque de votre école. Utilisez toujours le même logo, les mêmes couleurs et les mêmes polices de caractères. Cela permettra à votre matériel de campagne d'être reconnaissable. Et les sympathisants sauront tout de suite qu'il s'agit de vous (leur organisation caritative préférée).

‍

3- Utiliser plusieurs canaux de promotion

Ne vous contentez pas d'un seul canal pour promouvoir les campagnes de collecte de fonds de votre école. Distribuez vos affiches, vos vidéos et vos modèles de médias sociaux de manière cohérente afin de cibler davantage de soutiens potentiels et de nouveaux élèves.

Optimisez votre présence en ligne et vos listes d'adresses électroniques. Faites circuler la parole dans les rues par le biais de promenades promotionnelles. Établissez des partenariats avec les médias pour faire de la publicité à l'antenne.

‍

4- Offrir des récompenses aux donateurs et aux acheteurs

Appréciez ceux qui achètent vos articles scolaires. Envoyez-leur des messages automatiques de remerciement lorsqu'ils achètent en ligne.

Offrez des récompenses et des incitations aux donateurs actifs au sein de votre communauté scolaire - par exemple, vous pouvez choisir de publier les entreprises des donateurs dans le magazine annuel de votre école - Cet acte de gratitude les encourage à donner davantage de fonds à votre école.

Commencez à vendre des articles de collecte de fonds avec Zeffy

Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez vendre, l'étape suivante consiste à faire en sorte que les gens achètent facilement. C'est là qu'intervient Zeffy. C'est la seule plateforme qui permet aux écoles et aux organisations à but non lucratif de collecter des fonds en ligne sans payer un seul centime de frais de plateforme - sérieusement, c'est 100 % gratuit.

Que vous vendiez des collations, des souvenirs d'école, des billets de tombola ou des gadgets technologiques, Zeffy vous aide à créer une boutique en ligne, à accepter des dons, à gérer des événements avec billets, et même à organiser des ventes aux enchères ou des programmes d'adhésion, le tout en un seul endroit. Pas de frais cachés, pas d'installation complexe, et pas de coupure dans vos fonds.

Utilisé par plus de 50 000 organisations, il est conçu pour vous aider à lancer rapidement votre collecte de fonds scolaire et à conserver chaque dollar collecté.

FAQ

Quelles sont les collectes de fonds les plus populaires dans les écoles ? Les collectes de fonds les plus populaires sont les suivantes : Collecte de pop-corn Collecte de fonds pour les marchandises de l'école Collecte de fonds pour les pizzas Marche-othon Raffles Collecte de fonds pour les masques de beauté Collecte de pop-corn Friandises Collecte de cartes de réduction

