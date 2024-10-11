Les fraternités, les sororités, les équipes sportives et les autres organisations universitaires disposent d'un nombre illimité de possibilités pour collecter des fonds tout en inspirant les étudiants, les anciens étudiants, les professeurs et les parents. Les 25 idées de collecte de fonds suivantes sont simples et abordables pour vous aider à démarrer.

Nos idées préférées pour collecter des fonds dans les universités

Idées faciles de collecte de fonds pour les clubs universitaires

Lavage de voitures

Coût : $$ $ Fun : ★★ ★★★ Effort : 12 345

Les collectes de fonds pour les stations de lavage sont faciles et abordables. La promotion de votre station de lavage auprès des membres de la communauté universitaire peut être aussi simple que la création de quelques affiches colorées.

Les collectes de fonds pour le lavage de voitures peuvent être très utiles les jours où les parents déposent leurs enfants à l'université et n'ont pas grand-chose à faire, ou les jours où les étudiants veulent une voiture propre à ramener à la maison.

Vente de t-shirts

Coût : $ $$ Fun : ★★★ ★★ Effort : 12 345

La vente de t-shirts est un autre moyen bien connu de collecter des fonds et constitue une excellente idée de collecte de fonds. Les universités ont déjà beaucoup de t-shirts, de casquettes et de bouteilles d'eau à vendre par les équipes sportives universitaires.

Les clubs d'art, de théâtre et autres peuvent créer des modèles uniques de t-shirts et d'autres articles et les vendre lors de représentations, d'expositions, de cours, etc. au sein de la communauté locale.

Campagnes de parrainage ou de crowdfunding

Coût : $ 0 Fun : ★★ ★★★ Effort : 12 345

Les clubs universitaires peuvent trouver des sponsors financiers sans organiser d'événements. Les équipes sportives universitaires ont plus de chances que la plupart des autres d'obtenir des parrainages de la part d'entreprises locales, grâce à un large public et à un large éventail d'options publicitaires et d'idées de collecte de fonds :

Uniformes d'équipe

Bannières

Écrans vidéo

Tables des vendeurs

T-shirts et casquettes pour les spectateurs

Photomaton

Coût : $$ $ Fun : ★★★★★ Effort : 12 345

Les clubs universitaires peuvent faire participer les étudiants en organisant des cabines photo à thème pour les fêtes, les événements sportifs et l'esprit de l'école. Pour collecter des fonds, invitez les étudiants et les membres de la communauté locale à utiliser les arrière-plans pour leurs photos et faites payer une petite somme.

Mur des donateurs

Coût : $ $$ Fun : ★ ★★★★ Effort : 1 2345

Une autre idée de collecte de fonds qui peut séduire les parents et les anciens élèves est un mur des donateurs. Recueillez des dons lors de la soirée des anciens élèves, des journées de déménagement des élèves ou des manifestations sportives afin de toucher un plus grand nombre de donateurs. Créez un présentoir pour montrer aux donateurs ce qu'ils recevront en échange de leur don.

Vente de plantes

Coût : $ $$ Fun : ★★ ★★★ Effort : 12 345

Les plantes sont un excellent moyen de rendre une chambre d'étudiant plus accueillante. Les clubs universitaires peuvent tirer parti de ce besoin. Prenez contact avec des fleuristes locaux pour trouver des plantes abordables à revendre et faites la promotion de votre vente à l'aide d'affiches et de prospectus sur le campus, ainsi que par courrier électronique ou via les réseaux sociaux.

Stand de concession

Coût : $$ $ Fun : ★★★ ★★ Effort : 12 345

Les étudiants, les anciens élèves, les enseignants, les parents et le public se rendent inévitablement sur les campus universitaires pour assister à des événements sportifs, des représentations théâtrales et d'autres manifestations. Un stand de concession est un moyen facile de collecter des fonds lors de ces événements.

Les équipes sportives, les clubs grecs et les étudiants peuvent acheter des produits alimentaires bon marché pour les revendre ou s'associer à des entreprises locales. Les clubs peuvent accepter les espèces et les chèques et utiliser Zeffy's Tap to Pay pour collecter les paiements par carte de crédit avec un iPhone.

Soirée cinéma

Coût : $$ $ Fun : ★★★★ ★ Effort : 12 345

Les soirées cinéma sont un moyen facile d'encourager les étudiants à participer et de commencer à collecter des fonds. Choisissez un classique ou un film qui correspond à un thème populaire ou à la mission de votre club et commencez à vendre des billets avec un prix d'entrée fixe.

Nettoyage communautaire

Coût : $ 0 Fun : ★★★★ ★ Effort : 12 345

Les fraternités et sororités montrent leur esprit d'école et leur appréciation de la communauté par des activités utiles telles que le ratissage des jardins, la livraison de nourriture aux maisons de retraite et le nettoyage d'un parc local.

Les journées de nettoyage sont généralement considérées comme des outils de recrutement de bénévoles, mais votre club peut également collecter des fonds en faisant payer les participants.

Faire ses courses dans un sac pour un petit don

Coût : $ $$ Fun : ★★★ ★★ Effort : 1 2345

L'ensachage des courses est un moyen simple de montrer l'esprit de l'école et de collecter des fonds tout en aidant les entreprises. Encouragez les élèves à participer et à porter le maillot de leur équipe ou de leur école. Apportez un pot à dons ou créez une page de dons en ligne pour collecter des dons par smartphone.

Idées de collecte de fonds pour les équipes sportives universitaires

Manifestations sportives ou tournois

Coût : $$$ Fun : ★★★★★ Effort : 123 45

Les tournois sportifs peuvent demander plus de temps et d'efforts que la plupart des autres. Néanmoins, le coût peut être limité si vous vous associez à des entreprises locales et offrez des possibilités de publicité en échange d'un parrainage.

Vous pouvez rendre votre tournoi sportif mémorable grâce à un thème unique et à des activités annexes qui enthousiasmeront les participants et les personnes assistant à la collecte de fonds. Suscitez l'esprit de compétition lorsque les donateurs potentiels et les participants forment des équipes et que les étudiants passent une journée amusante au service d'une cause (tout le monde y gagne !).

Défi de remise en forme

Coût : $ $$ Fun : ★★★★★ Effort : 12 345

Les athlètes sont toujours à la recherche d'un mode de vie plus sain, et un défi de remise en forme peut les inciter à participer à votre événement et vous aider à collecter des fonds. Un défi de remise en forme peut être organisé entièrement en ligne. Votre équipe sportive ou le club de collecte de fonds de votre université peut lancer une campagne de pair à pair gratuitement avec Zeffy et offrir des prix aux personnes qui atteignent leurs objectifs de remise en forme et collectent le plus d'argent.

Les participants peuvent créer des pages de campagne et partager leurs objectifs de remise en forme avec leurs amis et leur famille sur les médias sociaux.

Stimulez les ventes aux enchères en ligne régulières avec une vente aux enchères à date unique

Coût : $-$$$ Fun : ★★★★★ Effort : 123 45

Une vente aux enchères de dates peut être une alternative amusante aux ventes aux enchères et à d'autres idées de collecte de fonds. Choisissez une poignée de membres de l'équipe à mettre aux enchères et regardez l'argent affluer.

Invitez des étudiants dans un parc local et essayez de vendre aux enchères des paniers de pique-nique remplis de friandises ainsi que la personne qui les a préparés. Établissez des partenariats avec des restaurants locaux pour organiser des rendez-vous, et envisagez peut-être de vendre des billets de tombola pour faire gagner des prix supplémentaires sur le thème de la nuit de rendez-vous à ceux qui auront réussi à s'entendre.

Vente de billets pour une soirée Trivia

Coût : $$ $ Fun : ★★★★★ Effort : 123 45

Une soirée trivia peut être un excellent moyen de collecter des fonds pour les étudiants. Les programmes universitaires peuvent choisir un thème pour rendre la soirée plus excitante et organiser l'événement sur le campus ou à l'extérieur.

Vendez des billets à des individus ou à des groupes et choisissez des questions difficiles pour en faire un véritable concours. Les clubs peuvent poser des questions sur l'université, les équipes sportives ou des idées farfelues pour faire rire les participants.

Festivals de food trucks avec des restaurants locaux

Coût : $$-$$$ Fun : ★★★★★ Effort : 123 45

Les festivals de camions de nourriture sont une tendance populaire de collecte de fonds pour les clubs et les équipes sportives. Recherchez des espaces extérieurs comme le campus de votre université, les parcs locaux ou les champs de foire, et veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace de stationnement, d'électricité et d'élimination des déchets. Recrutez divers vendeurs de nourriture et négociez les tarifs, les accords de partage des revenus et les besoins en espace.

Vous pouvez promouvoir l'événement en ligne et sur le campus, vendre des billets ou des bracelets pour y participer, et proposer d'autres réductions et tarifs de groupe pour collecter davantage de fonds.

Faire payer l'entrée à un tournoi de jeux

Coût : $ $$ Fun : ★★★★★ Effort : 123 45

Les soirées cinéma sont amusantes car elles s'adressent à un large public. La popularité des jeux vidéo ouvre la voie à une autre idée de collecte de fonds qui peut séduire un public encore plus large. Avez-vous remarqué un jeu auquel tout le monde joue ? Des jeux populaires comme Fortnite ou Escape from Tarkov ont un grand nombre d'adeptes.

Une compétition amicale entre les étudiants et les réseaux d'anciens élèves peut accroître la participation et vous aider à collecter davantage de fonds. Pour récolter le plus d'argent possible lors de ces événements, vous devrez trouver des sponsors pour couvrir les frais liés au lieu et à l'équipement. Faites payer des droits d'entrée aux participants et recueillez des dons pour les prix.

Chasse au trésor pour la collecte de fonds dans les universités

Coût : $$ $ Fun : ★★★★★ Effort : 123 45

Le succès de votre chasse au trésor dépendra du thème choisi. Les thèmes des chasses au trésor peuvent aller des points de repère du campus et des attractions locales à des références culturelles populaires ou à des événements saisonniers.

Le succès de votre chasse au trésor dépendra du thème choisi. Les thèmes des chasses au trésor peuvent aller des points de repère du campus et des attractions locales à des références culturelles populaires ou à des événements saisonniers.

Les chasses au trésor peuvent stimuler la participation des étudiants, des enseignants, des anciens élèves et des membres de la communauté. Assurez-vous de faire connaître votre événement sur le campus et à l'extérieur et de collecter des fonds grâce aux billets, aux dons et à la vente de produits.

Les chasses au trésor peuvent stimuler la participation des étudiants, des enseignants, des anciens élèves et de la communauté. Faites connaître votre événement sur le campus et à l'extérieur et collectez des fonds grâce à un billet d'entrée, des dons et la vente de produits.

Une collecte de fonds amusante pour Smash Rooms

Coût : $$ $ Fun : ★★★★★ Effort : 123 45

Les partiels et les examens sont les périodes les plus stressantes pour les étudiants. Parfois, on a simplement besoin de casser quelque chose ! Les Smash Rooms sont une activité de collecte de fonds peu conventionnelle pour les équipes sportives, mais elles peuvent être un excellent moyen de collecter des fonds.

L'étape la plus importante consiste à trouver un lieu suffisamment grand pour l'événement. Vous aurez également besoin d'équipements de sécurité, de murs de protection et de personnel de nettoyage pour assurer une bonne gestion des lieux. Il se peut également que vous ayez besoin de permis et de licences pour couvrir les problèmes d'assurance et de sécurité.

Bien que ces objets puissent coûter de l'argent à votre équipe, vous pouvez trouver des objets à casser gratuitement ou à bas prix dans les magasins d'occasion ou même dans les poubelles. Demandez si quelqu'un a des objets cassables qu'il serait prêt à donner.

Idées de collectes de fonds bon marché pour l'université

Atteignez votre objectif de collecte de fonds grâce à un défi vidéo viral

Coût : 0 $ Fun : ★★★★★ Effort : 12 345

Vous souvenez-vous du défi du seau d'eau glacée de l'ALS? L'organisation a récolté des millions et continue de bénéficier de la popularité de cette campagne. Même si votre défi vidéo reste le même, votre club peut en bénéficier de manière significative sans avoir besoin d'un soutien financier important pour atteindre ses objectifs de collecte de fonds.

De plus, c'est gratuit ! La créativité est le maître mot de ce type de collecte de fonds. Demandez aux membres de l'équipe de vous faire part de leurs idées et gardez l'esprit ouvert. On ne sait jamais ce qui va devenir viral et rapporter le plus d'argent.

Collecte de fonds pour la restauration avec des entreprises locales

Coût : 0 $ Fun : ★ ★★★★ Effort : 1 2345

Une collecte de fonds au restaurant est l'une des hypothèses les plus accessibles et les moins chères de cette liste. Visitez un restaurant local et vérifiez les options en ligne. La plupart des entreprises nationales ont déjà mis en place un système de collecte de fonds.

Faites la promotion en ligne par le biais de courriels et de messages sur les médias sociaux, placez des affiches et des dépliants sur le campus et n'oubliez pas le bouche-à-oreille.

Collecter des dons grâce aux cours de maître

Coût : 0 $ Fun : ★★★★ ★ Effort : 12 345

L'organisation d'une classe de maître sur la collecte de fonds peut être un excellent moyen de partager des connaissances et de l'expertise tout en collectant des fonds pour votre groupe universitaire. L'un des principaux avantages d'être sur le campus est l'accès à des enseignants de qualité. Votre groupe peut choisir un sujet qui inspirera votre public et choisir parmi la pléthore de professeurs disponibles.

L'organisation d'une classe de maître sur la collecte de fonds peut être un excellent moyen de partager des connaissances et de l'expertise tout en collectant des fonds pour votre groupe universitaire. L'un des principaux avantages d'être sur le campus est l'accès à des enseignants de qualité. Votre groupe peut choisir un sujet qui inspirera votre public et choisir parmi la pléthore de professeurs disponibles.

Mettez en place un processus d'inscription pour les participants et proposez différents niveaux de billets avec des avantages variés afin d'encourager les dons plus importants. Veillez à travailler avec les conférenciers pour élaborer le matériel de présentation et les documents à distribuer et intégrez des séances interactives de questions-réponses, des sondages et des discussions de groupe.

Mettez en place un processus d'inscription pour les participants et proposez différents niveaux de billets avec des avantages variés afin de susciter des dons plus importants. Évitez la ruée du samedi soir sur les événements sociaux en organisant l'événement un soir de semaine.

Organiser des ateliers sur des plateformes en ligne

Coût : 0 $ Fun : ★★★★ ★ Effort : 12 345

Les clubs universitaires peuvent organiser des séminaires en ligne sur n'importe quel sujet, mais il est essentiel d'en trouver un qui attire un large public. Il est également préférable d'envisager des domaines et des questions sur lesquels votre club a des connaissances préalables.

Vous pouvez choisir une seule date et une seule heure pour votre atelier ou en faire une série. Comme il s'agit d'un atelier en ligne, vous êtes ouvert à d'autres étudiants que ceux de votre établissement. Faites la promotion de votre atelier en ligne et vendez des billets pour un prix d'entrée déterminé grâce à des campagnes de pair à pair via les médias sociaux et les courriels.

Vente de café

Coût : $ $$ Fun : ★★★ ★★ Effort : 12 345

Vous pouvez économiser de l'argent en préparant vos propres mélanges de café, en recrutant des amis baristas et en installant un stand ou un chariot de café sur le campus. Un autre moyen d'en faire une activité de collecte de fonds abordable ou gratuite est de demander des dons en nature de marc de café, de tasses, de couvercles, de manchons, de sucre et de crème.

Speed Dating, événement de collecte de fonds

Coût : 0 $ Fun : ★★★★★ Effort : 123 45

Le speed dating est un moyen amusant de rencontrer de nouvelles personnes et de nouer des relations amoureuses. Vous n'avez pas besoin d'un lieu coûteux pour cet événement. La salle de réunion de votre dortoir ou la cafétéria feront l'affaire. Assurez-vous simplement qu'elle est assez grande pour accueillir tous les participants.

Créez une page d'inscription en ligne pour votre collecte de fonds. Recueillez des informations de contact et des préférences personnelles, et stockez ces informations dans le système gratuit de gestion des donateurs de Zeffy.

Vente d'art

Coût : $ $$ Fun : ★★★★★ Effort : 12 345

Les campus universitaires sont des lieux idéaux pour vendre des œuvres d'art et les transformer en actions de collecte de fonds. Les étudiants, le corps enseignant, les parents, les anciens élèves et le public seront intéressés par l'achat de pièces artistiques uniques réalisées par les étudiants et le personnel. L'événement peut également être abordable s'il est organisé en plein air avec un droit d'entrée modique ou s'il est utilisé comme une vente aux enchères d'œuvres d'art pour mettre en valeur les talents locaux et soutenir les autres étudiants.

3 meilleurs conseils pour accroître l'engagement des anciens élèves

L'engagement des anciens étudiants constitue une part importante de la collecte de fonds de votre établissement. Les étudiants n'ont pas d'argent, c'est pourquoi la plupart des établissements se concentrent entièrement sur les réseaux d'anciens élèves pour financer leurs programmes. Les clubs universitaires et les équipes sportives devraient également se concentrer sur ces donateurs dans le cadre de leur collecte de fonds. Les conseils suivants peuvent vous aider à démarrer.

Continuez à communiquer : Trouvez des moyens de communiquer avec les anciens élèves, où qu'ils se trouvent, par le biais d'appels aux dons envoyés par la poste, de courriels et de messages sur les réseaux sociaux.

Mettez en avant les réussites des anciens élèves : Partagez des histoires de réussite d'étudiants et d'anciens élèves qui peuvent déclencher un souvenir et les inciter à faire un don ou à partager l'histoire avec d'autres.

Faites-les participer : Les événements de collecte de fonds tels que les soirées trivia et les galas, ainsi que les collectes de fonds en ligne telles que les classes de maître, les ateliers ou les défis vidéo viraux, peuvent encourager la participation. Les possibilités de bénévolat pour les anciens élèves peuvent constituer un changement bienvenu par rapport à l'appel de fonds traditionnel de fin d'année.

Le club des anciens de l'université Howard récolte plus de 5 000 dollars grâce à ses efforts de collecte de fonds

Le club des anciens de l'université Howard a décidé de tenter sa chance et d'offrir une visite d'une journée complète du campus, guidée par d'anciens étudiants et des recruteurs. En utilisant les outils de collecte de fonds en ligne gratuits de Zeffy, ils ont collecté 5 700 dollars en une journée et économisé 285 dollars.

Cette collecte de fonds a également permis à un plus grand nombre d'anciens élèves de se porter volontaires pour animer une visite de l'université à l'intention des lycéens. La possibilité de s'informer sur l'université auprès de personnes qui l'ont vécue et qui ont obtenu leur diplôme a suffisamment enthousiasmé les élèves et leurs parents pour qu'ils paient 85 dollars !

Donnez vie à vos idées de collecte de fonds

Cette liste variée d' idées de collecte de fonds peut aider votre groupe universitaire à relever les défis de la collecte de fonds en toute confiance. En outre, explorez notre liste d' idées de collecte de fonds pour le printemps; c'est la saison idéale pour collecter des fonds !

Visitez notre site web pour découvrir comment la plateforme gratuite de collecte de fonds en ligne de Zeffy peut aider votre club à atteindre son objectif et à avoir un impact durable sur le campus de votre université.