Le financement d'équipes et de programmes sportifs peut s'avérer difficile, en particulier pour les organisations à but non lucratif et les écoles dont les budgets sont serrés. Outre l'équipement, les uniformes et les frais de déplacement, l'entretien des installations et la rémunération des entraîneurs nécessitent des ressources substantielles.

L'organisation d'initiatives de collecte de fonds réussies est essentielle pour garantir que les jeunes athlètes aient accès à des opportunités sportives de haute qualité.

Ce guide présente plus de 20 idées de collecte de fonds innovantes et attrayantes pour aider les équipes et les programmes sportifs à obtenir le soutien financier dont ils ont besoin pour prospérer.

Nos 28 meilleures idées de collecte de fonds pour aider les équipes sportives

Idées de collecte de fonds pour l'équipe sportive de l'école

1. Journée sur le terrain

Les manifestations sportives sont des idées de collecte de fonds qui peuvent unir les communautés et susciter l'enthousiasme. Les équipes sportives de jeunes peuvent en tirer parti en organisant un "Extravaganza sur le terrain" - une célébration animée de l'athlétisme et de la camaraderie.

Voici quelques conseils simples pour organiser une journée de collecte de fonds réussie :

Trouver un lieu approprié, par exemple un terrain de football local ou un parc.

Invitez les élèves, les familles et les membres de la communauté à participer.

Utilisez les médias sociaux ou distribuez des prospectus pour faire connaître l'événement.

Organisez plusieurs activités attrayantes, des plus traditionnelles comme le tir à la corde et les courses de sacs de pommes de terre aux courses d'obstacles innovantes et aux défis d'habileté.

Vendez des billets pour des matchs individuels, en affectant toutes les recettes au soutien de votre équipe sportive à but non lucratif.

Offrir des prix intéressants, qui peuvent être sponsorisés par des entreprises locales, afin de renforcer le sentiment d'engagement de la communauté.

Prévoyez des stands de rafraîchissement, vendant de la limonade, de la crème glacée ou d'autres friandises, qui constitueront une source de revenus supplémentaire.

Cet événement permet de collecter des fonds nécessaires et de renforcer le lien entre votre programme sportif et la communauté qu'il dessert.

2. Tournoi des équipes sportives de la jeunesse

Le plaisir de la compétition anime les équipes sportives, mais pourquoi ne pas le faire pour une bonne cause en exploitant les idées de collecte de fonds par le biais de tournois ? Laissez les joueurs des équipes sportives de jeunes s'unir autour d'une importante collecte de fonds en organisant un tournoi d'une journée.

En faisant jouer les équipes jusqu'à ce qu'un vainqueur final soit déclaré, vous pouvez favoriser l'esprit de communauté et l'engagement des supporters. Bien entendu, vous pouvez souligner le fait que tout le monde est gagnant avec cette idée et continuer à faire connaître votre mission et votre travail.

Vous pouvez envisager des maillots ou des t-shirts portant la marque de la cause pour aider à faire passer le message et offrir un événement mémorable que les athlètes et leurs familles apprécieront.

3. Stand de concession

Il n'y a rien de tel qu'une bonne collation ou un rafraîchissement lors d'un événement sportif, surtout pendant les longues journées ! Vous pouvez créer votre stand de concession pour vendre des produits de boulangerie, des en-cas à thème amusants assortis aux couleurs de l'équipe et des boissons glacées.

La participation de bénévoles permet de s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un qui s'occupe du stand, et vous pouvez même en faire un stand permanent lors de tous les matchs à domicile. C'est l'une des idées de collecte de fonds que vous pouvez utiliser pour récolter de l'argent et vendre des articles donnés en échange de contributions monétaires.

4. Camp sportif pour les jeunes

Envisagez l'organisation d'un camp sportif pour les jeunes comme une initiative de collecte de fonds attrayante et efficace pour les équipes sportives de votre école. Il peut s'agir d'un camp d'été d'une semaine ou d'un atelier d'un week-end adapté aux préférences et aux horaires de votre communauté.

Ouvrez les portes de vos installations sportives aux athlètes en herbe pour leur permettre d'apprendre de nouvelles techniques, d'améliorer leurs capacités et d'acquérir une expérience inestimable dans les disciplines que vous représentez.

En imposant des frais d'inscription raisonnables, vous pouvez générer des fonds substantiels pour soutenir les efforts de votre équipe tout en inspirant la prochaine génération d'athlètes. Pour maximiser la participation et assurer le succès de l'événement, envisagez d'offrir des réductions pour les inscriptions anticipées, ce qui peut inciter les familles à s'engager.

Les plateformes gratuites de billetterie en ligne comme Zeffy peuvent rationaliser le processus d'inscription, minimiser les coûts administratifs et améliorer l'expérience globale des participants.

Par exemple, le Dysart High School Spiritline Booster Club, Inc. a créé un formulaire d'inscription pour son camp avec Zeffy. L'organisation a récolté plus de 5 000 dollars grâce aux inscriptions au camp, ce qui lui a permis d'économiser 250 dollars sur les frais d'inscription.

Au-delà des avantages financiers, un camp sportif pour jeunes peut servir d'outil de recrutement puissant, permettant d'identifier et de cultiver de jeunes talents prometteurs qui pourraient un jour contribuer au succès futur de vos programmes sportifs.

5. Punir l'entraîneur

Préparez-vous à recevoir des idées de collecte de fonds pour le sport qui raviront les joueurs et déclencheront un esprit de compétition au sein de la communauté.

Lancez le "défi des entraîneurs", un événement captivant au cours duquel les entraîneurs doivent participer à une série de tâches ridicules et stimulantes en guise de punition pour avoir atteint des objectifs spécifiques de collecte de fonds. Les possibilités sont infinies, qu'il s'agisse d'un concours de mangeurs de tartes, d'un plongeoir ou d'une course d'obstacles originale.

En constatant l'engagement sans faille de leurs entraîneurs, les joueurs renforcent les valeurs d'esprit sportif, de dévouement et de travail d'équipe qui sont au cœur des activités sportives.

Voici quelques idées de "punitions" amusantes :

Mise en place d'un bassin d'immersion pour l'entraîneur

Faire courir les entraîneurs ou leur faire faire des burpees

Organiser une compétition de balle au prisonnier

Conseil de pro : Ajoutez un thermomètre de collecte de fonds à votre page de don pour stimuler l'engagement et encourager les dons à chaque tâche accomplie par les coachs.

6. Face-à-face élèves-enseignants

Organisez une compétition saine entre votre équipe sportive et les enseignants. Pour une collecte de fonds attrayante, incluez des compétitions sportives, des jeux amusants et des concours de questions-réponses.

Vous pouvez vendre des billets pour l'épreuve de force et collecter des fonds pour votre équipe sportive de jeunes. Vous pouvez également organiser un défilé de mode enseignant/élève et demander aux participants de voter pour le meilleur look.

Ces idées de collecte de fonds permettent à chacun de trouver des moyens amusants de collecter des fonds.

Conseil de pro : Poussez la compétition plus loin en lançant une campagne d'égal à égal en marge de votre événement. Encouragez les équipes à la partager dans leurs réseaux pour obtenir des contributions - obtenez leparrainage d'une entreprise locale pour générer plus de revenus grâce à l'événement.

7. Collecte de fonds pour la vente de chaussures

Vous cherchez des idées de collecte de fonds faciles mais efficaces pour les équipes sportives ? Organisez une collecte de chaussures pour récolter des dons avec un investissement minimum.

Encouragez les membres de la communauté à faire don de chaussures usagées, non désirées ou neuves. Les enfants se lassent très vite de leurs chaussures. Les parents seront ravis de donner ces chaussures qui sont comme neuves.

Vous pouvez ensuite faire recycler les chaussures ou les échanger pour récolter de l'argent.

Vous pouvez également organiser une collecte de chaussures de sport pour votre équipe. Les supporters sauteront sur l'occasion pour débarrasser leurs placards de leurs vieilles chaussures de course.

Cette collecte de fonds fonctionne également pour les supporters qui souhaitent contribuer mais qui ont besoin d'une plus grande capacité financière. Ils peuvent soutenir votre équipe par des dons en nature.

Idées de collecte de fonds pour les équipes sportives universitaires

8. Bowl-a-Thon

Profitez de la créativité et de l'enthousiasme d'un bowl-a-thon, l'une des idées de collecte de fonds sportives les plus attrayantes et les plus agréables. À l'instar des walk-a-thons, les participants peuvent obtenir des promesses de dons de la part des supporters en fonction du nombre de quilles abattues ou d'un montant forfaitaire.

Cet événement offre une grande flexibilité, permettant aux individus de participer seuls ou de former des équipes et favorisant un sentiment de compétition amicale et de camaraderie. L'attrait du bowling transcende l'âge et le niveau de compétence, ce qui garantit une participation diversifiée et enthousiaste qui peut stimuler vos efforts de collecte de fonds.

Pour maximiser le succès de votre bowling-thon, envisagez de vous associer à une salle de bowling locale. De nombreux établissements sont désireux de soutenir les initiatives communautaires et peuvent offrir des réservations de pistes gratuites ou des tarifs réduits pendant les heures creuses.

9. Lave-auto

Les lavages de voitures sont l'une des idées classiques et populaires de collecte de fonds dans le domaine du sport. Vous n'avez pas besoin de fonds supplémentaires ou d'un lieu spécifique pour en organiser un. Il suffit d'un peu de planification !

Le plaisir que votre équipe aura à laver des voitures sera un plus.

Choisissez un bon endroit pour l'événement. Adressez-vous aux entreprises locales situées à des endroits intéressants qui restent fermés le week-end. Ils vous laisseront peut-être utiliser leur parking pour le lavage de voitures. Vous pouvez les inscrire sur la liste des sponsors de votre événement.

Promouvoir l'événement de collecte de fonds en impliquant tous les membres de l'équipe. Concevez et distribuez des brochures attrayantes, créez des affiches et faites des promotions en ligne.

Utilisez la solution Tap-to-Pay de Zeffy pour faciliter les paiements et encourager les dons. Aucun terminal n'est nécessaire et vous collectez des dons sans frais de transaction.

10. Organiser une tombola

Vous cherchez des idées de collecte de fonds pour ravir vos sympathisants ? Organisez une tombola avec un panier attrayant comme prix. Votre équipe peut remplir le panier avec des articles dont vos supporters peuvent avoir besoin pour vos matchs, tels qu'un maillot de l'équipe, des billets ou une serviette de rallye.

Les petites attentions comme une bouteille d'eau réutilisable ou des coussins pour le jeu seront un plus.

Faites appel à un animateur charismatique pour rendre l'événement attrayant.

Vous pouvez également organiser une tombola 50/50 et partager la moitié des fonds récoltés en guise de prix. Il n'est pas nécessaire d'acheter un prix séparé et vous pouvez augmenter les ventes de billets.

Faites la promotion de l'événement à outrance et encouragez les gens à acheter plusieurs billets pour augmenter leurs chances de gagner. Plus de ventes de billets se traduiront par plus de fonds pour votre équipe.

11. Marche pour la santé

Les marches-othons et les courses de 5 km sont d'excellentes idées de collecte de fonds qui permettent aux particuliers de montrer leur soutien à votre équipe sportive.

Encouragez les participants pour leurs efforts en leur offrant des cadeaux pour un montant spécifique collecté. Par exemple, vous pouvez leur offrir un cadeau pour chaque centaine de dollars collectés.

Les marches-othons s'adressent à tout le monde et les coûts initiaux sont faibles. Invitez votre communauté à participer à la campagne et à se mettre en forme par la même occasion.

Conseils de pro : Créez une page d'inscription gratuite à l'événement avec deux options de billets pour les participants et les spectateurs. Le fait d'imposer des frais d'inscription pour les deux types de billets vous aidera à collecter plus d'argent. Complétez les promesses de dons et les dons par des parrainages ou par la vente de marchandises de marque.

‍

12. Course d'obstacles

Suscitez la compétition amicale et la camaraderie en organisant une course d'obstacles exaltante pour collecter des fonds ! Réservez un terrain spacieux et faites preuve de créativité en concevant des obstacles à l'aide de cordes, de pneus et de filets. Proposez différents niveaux de difficulté pour garantir l'inclusivité et maximiser la participation.

Faites payer un droit d'entrée, dont les recettes serviront à soutenir votre équipe sportive. Offrez des prix aux plus performants, afin de stimuler leur esprit de compétition.

Cet événement génère des fonds essentiels tout en renforçant les liens communautaires et en encourageant l'esprit sportif, la détermination et le soutien indéfectible.

13. Parrainer un athlète

Améliorez vos efforts de collecte de fonds avec le programme "Parrainer un athlète", qui offre des avantages à court et à long terme. Plutôt que de collecter des fonds pour l'ensemble de l'équipe, cette initiative permet aux supporters de parrainer des joueurs individuels.

Les membres de la communauté ont généralement besoin de connaître le coût total de la pratique d'un sport. Il s'agit notamment de

Frais d'équipement

Cotisations des membres

Frais de voyage

Assurance de la Ligue

Location d'installations

Sensibilisez les donateurs potentiels à ces coûts et encouragez-les à parrainer un athlète.

Le parrainage d'un athlète donnera aux donateurs la satisfaction d'avoir un impact sur le sport des jeunes et garantira des dons récurrents pour les joueurs. Pour entretenir la relation, vous pouvez également envoyer des mises à jour régulières sur les joueurs parrainés et écrire des lettres de remerciement à vos donateurs. Cela vous aidera à fidéliser vos donateurs.

Idées de collecte de fonds pour les clubs sportifs

14. Soirée Tie Dye

Les idées de collecte de fonds efficaces consistent à maintenir l'engagement des supporters et à leur donner quelque chose à emporter en plus de leur excellent travail. Fabriquer ensemble des t-shirts tie-dye est un excellent moyen pour les membres du club d'inviter leurs familles et leurs amis à une soirée pleine de créativité.

Vous pouvez proposer des t-shirts blancs de base et des articles de teinture ou inviter les participants à apporter les leurs. Associez-les à des échantillons de motifs faciles à réaliser et vous obtiendrez un événement amusant auquel tout le monde pourra participer.

Une façon de maintenir l'excitation de cette soirée particulière est de vendre des billets de tombola où les participants peuvent gagner un paquet de tie-dye à emporter chez eux. Vous disposez ainsi d'un autre moyen de collecter des fonds et d'un moyen de retenir les participants à votre événement jusqu'au tirage au sort.

15. Tournoi de jeux vidéo

L'organisation d'un tournoi de jeux vidéo permet d'exploiter l'enthousiasme, le plaisir et la compétition amicale des idées de collecte de fonds centrées sur les passe-temps que les gens aiment ou qu'ils aiment regarder. Imaginez que vous invitiez les membres de votre club et vos amis à faire ce qu'ils aiment pour une grande cause.

Vous pouvez vendre des billets pour le tournoi ou demander aux participants d'utiliser la collecte de fonds de pair à pair pour réunir un droit d'entrée minimum. De cette manière, vous touchez un public beaucoup plus large avec une idée nouvelle.

Vous pouvez organiser votre tournoi en ligne ou apporter des consoles de jeu et choisir des jeux populaires pour que les participants s'affrontent, avec une foule enthousiaste pour les encourager. Un prix intéressant pour les gagnants peut également vous aider à attirer plus de joueurs.

16. Une vente de pâtisseries classique

Profitez de l'amour de chacun pour les gâteries fraîchement préparées en organisant une vente de pâtisseries classique pour collecter des fonds. Rassemblez vos coéquipiers, vos familles et vos supporters pour qu'ils mettent en valeur leurs talents de pâtissier en apportant une variété de gâteries faites maison.

Installez un stand attrayant dans un endroit très fréquenté, par exemple à l'extérieur de votre école ou devant un magasin très fréquenté. Proposez une gamme variée de produits sucrés et salés, notamment des cupcakes, des brownies, des biscuits, des pains et bien d'autres choses encore.

N'oubliez pas de répondre aux divers besoins alimentaires en proposant des options sans gluten et végétaliennes lors de votre collecte de fonds. Regardez les délicieuses friandises disparaître, les arômes alléchants se répandre dans l'air et les fonds s'accumuler pour la cause de votre équipe sportive.

17. Organiser des cours de fitness

Les idées de collecte de fonds qui combinent la recherche de la forme physique et la collecte de fonds par le biais de cours de fitness animés par des athlètes sont idéales pour les membres d'équipes sportives. Utilisez l'expertise des membres de votre club sportif en leur demandant de donner des cours liés à votre sport ou à des activités populaires comme la Zumba, le HIIT, le CrossFit, le yoga, la course à pied ou l'escalade.

Trouver un lieu approprié, tel qu'un parc, un gymnase d'école ou un centre communautaire, en veillant à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour accueillir les participants.

Au lieu de proposer des cours gratuits basés sur le don, faites payer une participation ou suggérez fortement un montant de base pour maximiser le potentiel de collecte de fonds.

Vous pouvez également collaborer avec des entraîneurs de fitness locaux qui peuvent se porter volontaires ou offrir des tarifs réduits pour soutenir votre cause.

18. Le repas du soir

Parmi les nombreuses idées de collecte de fonds pour le sport qui ne nécessitent pas d'investissement initial important, un pique-nique avec repas-partage peut favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté. Trouvez un endroit pittoresque en plein air, comme un parc local ou un terrain d'école, et obtenez les autorisations nécessaires.

Créez un formulaire détaillant les plats afin de garantir la diversité des repas servis. Encouragez les participants à apporter des options saines comme des salades, des jus et des plats à base de légumes, en accord avec le thème du sport.

Faites la promotion de l'événement sur différents canaux et créez une page d'événement en ligne avec des plateformes de billetterie telles que Zeffy afin d'obtenir des fonds par le biais de ventes directes. Ce rassemblement familial réunira les gens, célébrera les talents culinaires et soutiendra les efforts de votre équipe sportive.

19. Vente aux enchères de souvenirs sportifs

Une vente aux enchères en direct est un excellent moyen pour les équipes sportives de collecter des fonds tout en faisant participer leur communauté. En tant qu'équipe, vous pouvez tirer parti de vos relations et de votre popularité pour obtenir des articles de vente aux enchères uniques et désirables qui trouvent un écho auprès des amateurs de sport et des fans.

Contactez des entreprises locales, des athlètes professionnels ou des personnalités du monde du sport pour qu'ils fassent don de souvenirs dédicacés, de maillots usés, de billets pour des événements sportifs ou d'expériences exclusives telles que des rencontres ou des visites des coulisses. Ces objets uniques attireront des offres élevées de la part de fans et de collectionneurs passionnés.

Collaborez avec les membres de l'équipe, les entraîneurs et les parents pour créer des paniers à thème ou des lots liés à votre sport. Par exemple, une équipe de base-ball pourrait mettre aux enchères un panier contenant des gants de base-ball, une batte personnalisée et d'autres équipements de base-ball signés par l'équipe.

Attribuez des numéros d'enchères aux participants et affichez les articles mis aux enchères bien en évidence. Cela permettra aux participants de placer des enchères silencieuses tout au long de l'événement. Fixez des montants minimums raisonnables pour les enchères afin de garantir le succès de la collecte de fonds.

Utilisez les fonctions de vente aux enchères de Zeffy pour gérer l'événement sans dépenser un centime pour la plateforme ou les frais de transaction. Vous recevrez 100 % du montant du don sans frais cachés.

20. Location d'équipe

Organisez une vente aux enchères et invitez les gens à enchérir pour les membres de votre équipe. Le montant de la vente aux enchères sera reversé aux fonds de votre équipe.

Les joueurs mis aux enchères peuvent effectuer des tâches pour leurs enchérisseurs, comme nettoyer le jardin, tondre les pelouses ou promener les chiens. Pour simplifier le processus, vous pouvez préparer une liste des tâches disponibles.

Pour compléter cette idée, vous pouvez louer les services de votre équipe pour qu'elle effectue ces tâches à un prix fixe. Vous pouvez facturer à l'heure ou à la demi-heure.

21. Nuit des restaurants

Exploitez l'amour universel pour la nourriture et l'esprit communautaire en organisant une soirée de collecte de fonds dans un restaurant local. Établissez des partenariats avec des restaurants et acceptez de reverser un pourcentage des recettes de la journée à votre équipe sportive.

Faites la promotion de l'événement sur les plateformes de médias sociaux et dans votre communauté, en encourageant les supporters à dîner dans les restaurants locaux participants le soir désigné. Cette initiative gagnant-gagnant permet de collecter des fonds pour votre équipe et offre de précieuses opportunités de marketing et de promotion aux restaurants.

Vous pouvez favoriser l'engagement de la communauté, déguster de délicieux repas et collecter des fonds essentiels pour vos programmes sportifs.

22. Tournoi de golf

Les athlètes et les amateurs de sport peuvent apprécier une journée de golf pour sortir en plein air et profiter d'un esprit de compétition. Un tournoi de golf à but caritatif est une pause agréable par rapport aux événements d'endurance auxquels les gens aiment participer et peut vous aider à attirer plus de fonds pour votre équipe ou votre club.

En attirant des sponsors et des partenaires locaux, vous pouvez organiser un événement fort auquel les gens paieront des sommes plus importantes pour assister ou faire des dons. Voici quelques facteurs à prendre en compte pour faire de cette idée une bonne idée de collecte de fonds :

Un terrain de golf idéal

Nourriture et boissons

Marchandises et avantages pour les invités

Divertissement et musique

Idées de collecte de fonds en ligne pour le sport

23. Collecte de fonds par vidéo virale

Créez une vidéo virale amusante et facile à réaliser mettant en scène votre équipe. Publiez-la en ligne et encouragez les gens à participer, à faire un don au moyen d'un formulaire joint et à étiqueter d'autres personnes pour la diffuser davantage.

Une idée créative accompagnée d'un plan stratégique de médias sociaux peut générer des dons importants. La réalisation de vidéos virales peut être une idée de collecte de fonds parfaite pour les grandes équipes sportives, qui peuvent ainsi s'amuser tout en collectant des fonds.

Inspirez-vous du défi viral Ice-Bucket Challenge en 2014, qui a permis de collecter 115 millions de dollars pour l'Association de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

24. Vendre des marchandises exclusives

Concevez et vendez des articles de marque portant le logo de votre équipe, tels que des maillots, des bouteilles, des tasses, des casquettes et des sacs à dos.

Prenez des précommandes pour éviter les stocks excédentaires. La vente de marchandises peut vous aider à collecter des fonds et servir de marketing gratuit pour votre club ou votre équipe sportive scolaire.

La mise en place d'une vitrine en ligne et sa promotion par le biais d'e-mails et de médias sociaux peuvent aider votre équipe ou votre club à gagner en visibilité sans effort supplémentaire. Avec Zeffy, c'est entièrement gratuit - il n'y a pas de frais généraux.

25. Campagne de crowdfunding

Plutôt que d'attirer des sponsors par les canaux traditionnels, lancez une campagne de crowdfunding en ligne pour atteindre un public plus large.

Choisissez une plateforme de crowdfunding adaptée et créez une page en ligne. Mettez en avant l'histoire et la réussite de votre équipe. Affichez des photos et des vidéos percutantes de moments de victoire ou de membres de l'équipe travaillant dur. Vous pouvez également partager des vidéos de joueurs décrivant ce qui les inspire dans le sport qu'ils ont choisi.

Les supporters auront ainsi l'occasion de mieux connaître votre équipe. Ils pourront ainsi comprendre le parcours de votre équipe et partager votre passion.

Une campagne de crowdfunding améliorera le profil de votre équipe et augmentera le nombre de vos fans.

Votre campagne doit refléter vos objectifs de collecte de fonds. Incitez les gens à contribuer et aidez-les à atteindre plus rapidement le montant souhaité.

26. Concert en ligne

Collaborez avec des artistes en herbe pour organiser un concert virtuel de musique en direct. Faites payer les frais d'inscription et faites la promotion de l'événement par le biais de votre site web, des médias sociaux et de vos listes d'adresses électroniques, afin d'offrir une expérience mémorable aux sympathisants.

Passez à la vitesse supérieure en vous associant à un restaurant local et en proposant des repas spéciaux pour accompagner le concert, ainsi qu'un lien permettant de commander des livraisons ou des plats à emporter avant le début de l'événement.

27. Vente aux enchères par correspondance

Une vente aux enchères silencieuse est un excellent moyen de collecter des fonds en ligne et de toucher un public beaucoup plus large de supporters pour soutenir l'équipe ou le club. Les articles que vous choisissez peuvent être adaptés aux invités idéaux et associés à des jeux ou à d'autres éléments interactifs qui incitent les gens à participer.

Vous pouvez faire preuve de créativité en proposant des articles de vente aux enchères qui s'adressent aussi bien aux amateurs de sport qu'aux athlètes.

Envisagez de rassembler des idées peu coûteuses ou basées sur le parrainage :

Séances d'entraînement privées avec d'anciens athlètes professionnels ou universitaires

Billets pour des événements sportifs se déroulant dans la région

Rencontre avec les joueurs des équipes locales

Kits Tailgate pour un barbecue amusant et des jeux à jouer

28. Ouvrir un magasin en ligne

Une autre excellente idée de collecte de fonds pour les équipes sportives consiste à ouvrir une boutique en ligne et à vendre des produits dérivés de l'équipe ou des équipements pour les supporters. De cette façon, les supporters du monde entier peuvent soutenir les joueurs à tout moment depuis leur téléphone.

Ouvrez la boutique en ligne à certains moments de la pré-saison ou en fonction des matchs. Laissez-la ouverte tout au long de l'année pour collecter des dons et mettre à jour l'inventaire au fur et à mesure.

Les mamans de l'équipe ou les bénévoles peuvent être bien placés pour gérer le magasin, et vous pouvez même avoir un stand pour récupérer les commandes des acheteurs locaux afin de réduire les frais d'expédition.

Résumé des meilleures idées de collecte de fonds pour les équipes sportives

La collecte de fonds pour votre équipe sportive va au-delà de l'obtention de ressources financières - c'est l'occasion de favoriser l'engagement de la communauté et de renforcer les liens avec des supporters dévoués.

Notre liste d'idées novatrices en matière de collecte de fonds est votre porte d'entrée pour assurer le succès de vos collectes de fonds dans le domaine du sport.

Lors de la préparation de votre prochaine campagne de collecte de fonds, envisagez de constituer un comité spécialisé afin de répartir les responsabilités et d'assurer une exécution sans faille.

Que vous cherchiez des idées de collecte de fonds pour le baseball ou des moyens de développer des programmes sportifs pour les jeunes, vous pouvez commencer dès maintenant en utilisant les outils de collecte de fonds 100 % gratuits de Zeffy.

Grâce à une interface conviviale, vous pouvez créer des formulaires de don personnalisés, vendre des billets, gérer les donateurs, lancer des campagnes d'adhésion, etc.

FAQ sur les idées de collecte de fonds pour les équipes sportives

Quelle est la collecte de fonds la plus rentable ? Les collectes de fonds impliquant de la nourriture, comme un repas-partage, une vente de pâtisseries ou un carnaval de camions de nourriture, peuvent attirer de nombreux participants. Les gens aiment les plats délicieux et soutenir une bonne cause les satisfait. Les idées de collectes de fonds alimentaires créent les opportunités les plus rentables.

Comment collecter des fonds pour le sport ? Les équipes sportives optent généralement pour des campagnes de crowdfunding ou de peer-to-peer afin de collecter des fonds pour leurs besoins. Ces méthodes peuvent être complétées par d'autres événements de collecte de fonds, tels que : Ventes de marchandises Enchères silencieuses Raffles Lavage de voitures Camps sportifs et autres

Comment puis-je collecter des fonds pour mon équipe ? Lorsque vous choisissez vos idées favorites de collecte de fonds pour le sport, l'essentiel est de comprendre comment attirer les dons. Envisagez d'offrir à vos invités et aux membres de la communauté davantage de moyens de faire des dons et d'attirer tous ceux qui souhaitent apporter leur soutien. Les idées de collecte de fonds pour collecter plus d'argent peuvent inclure Vente de billets d'entrée Vente de billets de tombola lors de l'événement Organiser une vente aux enchères dans le cadre de l'événement Partager une page de don en ligne dans vos courriels de suivi Inclure un code QR à scanner et à donner lors d'un événement en direct Ajout d'un élément de campagne de crowdfunding Partager un moyen facile de collecter des fonds par le biais du peer-to-peer

Quel est le meilleur site de collecte de fonds pour les équipes sportives ? Plusieurs sites de collecte de fonds populaires pour les équipes sportives, comme Donorbox et Classy. Mais Zeffy est l'option la plus pratique et la plus rentable, car elle est entièrement gratuite et dispose d'une interface conviviale !

Les clubs et équipes sportives peuvent utiliser ses outils pour répondre à leurs besoins en matière de collecte de fonds et accepter des dons sans frais de transaction. Si un supporter contribue à hauteur de 100 $, cette somme est directement versée sur le compte bancaire de votre équipe. Trouvez des idées de collecte de fonds pour les clubs afin de maintenir l'inspiration.

