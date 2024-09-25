Saviez-vous que 45% des donateurs achèteront dans une boutique en ligne au profit d'une organisation à but non lucratif ? La création d'une boutique en ligne pour votre association peut être un moyen efficace d'impliquer les donateurs et d'atteindre les objectifs de collecte de fonds. Vous devez utiliser le meilleur créateur de boutique en ligne pour tirer le meilleur parti d'une boutique en ligne.

Dans cet article, nous allons examiner les neuf meilleurs créateurs de boutiques en ligne de 2024, conçus pour répondre aux besoins uniques des organisations à but non lucratif. Des plateformes intuitives aux fonctionnalités de site web nécessaires, en passant par des solutions rentables, voici les meilleures options pour stimuler votre présence en ligne et laisser un impact durable.

‍

Principaux enseignements

Zeffy est une plateforme 100 % gratuite pour la création de boutiques en ligne, idéale pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer et gérer des boutiques en ligne sans aucun frais, pas même des frais de transaction.

Shopify, Square Online, Shift4Shop et BigCommerce, entre autres, sont d'autres excellents créateurs de boutiques en ligne.

La plupart des créateurs de boutiques en ligne ne requièrent pas de compétences techniques approfondies pour créer votre boutique en ligne, qui est donc très accessible.

‍

Conseils pour trouver les meilleurs créateurs de sites web d'e-commerce

Il peut être difficile de savoir quel constructeur de site de commerce électronique choisir. Toutefois, certains facteurs clés font qu'il vaut la peine d'utiliser un constructeur de site web pour créer votre boutique en ligne. Le choix du constructeur de site web que vous utiliserez dépend de vos préférences et des besoins de votre entreprise. Nous avons inclus quelques conseils utiles ci-dessous pour vous faciliter la tâche.

‍

Fonctionnalités prises en charge

1. Options de paiement

Veillez à ce qu'ils prennent en charge les options de paiement que vous privilégiez, notamment celles que vous et vos clients utilisez.

‍

2. L'évolutivité

Veillez à ce qu'ils vous permettent de développer votre activité. Au fur et à mesure que les besoins en trafic de votre entreprise augmentent, assurez-vous que le site web peut y faire face.

‍

3. Nombre d'articles

Vérifiez le nombre de produits pris en charge. Pour certaines boutiques en ligne, un à cinq articles peuvent suffire, tandis que pour d'autres, le coût supplémentaire pour lister plus d'articles est trop élevé.

‍

4. Outils de marketing

Assurez-vous que votre plateforme dispose d'outils de marketing qui vous permettent de promouvoir votre boutique. Ces outils comprennent des fonctions de vente croisée qui facilitent le partage des articles sur les médias sociaux.

‍

5. Formats de médias pris en charge

Vérifiez que les formats multimédias pris en charge, tels que les vidéos et les photos, vous permettent de présenter vos articles sous leur meilleur jour.

‍

Budget

1. Une structure de prix claire

Choisissez des constructeurs de sites web dont les tarifs et les plans sont transparents. Ils doivent fournir tous les détails concernant les fonctionnalités offertes dans un plan. ‍

‍

2. Rapport qualité-prix

Accordez la priorité à la valeur à long terme d'un plan. Choisissez des constructeurs de sites web qui mettent continuellement à jour leurs plans et ajoutent de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, vous disposerez toujours des ressources les plus récentes pour votre boutique en ligne. ‍

‍

3. Frais cachés

Analysez chaque coût supplémentaire avant de choisir un plan. Recherchez les dépenses cachées, comme l'enregistrement d'un domaine personnalisé et les frais de transaction.

‍

Facilité d'utilisation

1. Interface utilisateur intuitive

Choisissez des constructeurs de sites web offrant une interface conviviale avec un éditeur de site web par "glisser-déposer". ‍

‍

2. Facilité de navigation

Recherchez des plateformes offrant des fonctions d'accessibilité instinctives. Tout le monde, y compris les personnes handicapées, doit pouvoir interagir avec le site web. ‍

‍

3. Guides et ressources pédagogiques

Optez pour des constructeurs de sites web qui proposent des ressources éducatives pour vous aider à apprendre, à dépanner et à gérer efficacement votre plateforme de commerce électronique. Il peut s'agir de - Guides pratiques - Bases de connaissances - Tutoriels vidéo - Webinaires

‍

Options de personnalisation

1. Modèles de commerce électronique spécifiques aux organisations à but non lucratif

Recherchez des créateurs de sites web proposant des modèles dédiés aux organisations à but non lucratif. Cela réduira l'effort supplémentaire nécessaire pour modifier les modèles spécifiés pour les entreprises de commerce électronique à but lucratif. ‍

‍

2. Flexibilité dans la conception

Le constructeur de sites de commerce électronique doit offrir un large éventail d'éléments de conception, de modèles et de fonctions de personnalisation. ‍

‍

3. Convivialité mobile

Un site de commerce électronique adapté aux mobiles améliore l'expérience de l'utilisateur. Les donateurs peuvent acheter des produits et faire des dons à partir de différents appareils, y compris les smartphones et les tablettes.

‍

Intégration avec les outils de collecte de fonds

1. Méthodes de paiement multiples

Les sites de commerce électronique à but non lucratif doivent offrir aux donateurs des options de paiement sûres et pratiques. Choisissez des concepteurs de sites de commerce électronique qui prennent en charge diverses méthodes de paiement et s'intègrent facilement à de multiples passerelles de paiement. ‍

‍

2. Intégrations de tiers

Envisagez des concepteurs de sites web qui s'intègrent de manière transparente à des outils tiers de collecte de fonds et de CRM (gestion de la relation client).

Cela permet aux organisations à but non lucratif d'utiliser des fonctions de collecte de fonds supplémentaires. Mieux encore, choisissez une plateforme qui intègre des fonctions avancées pour la collecte de fonds.

‍

Fonctionnalités SEO

1. Aide au référencement

Votre site de commerce électronique à but non lucratif doit se classer dans les moteurs de recherche pour une meilleure visibilité en ligne. Le meilleur créateur de boutique vous aidera à améliorer votre classement dans les moteurs de recherche grâce à des outils SEO (optimisation pour les moteurs de recherche) intégrés pour

Optimisation des mots-clés

Inclure les méta-données

Génération de plan du site. ‍

‍

2. Optimisation des performances

Choisissez les meilleurs constructeurs de sites web axés sur l'optimisation des performances. Cela inclut un temps de chargement rapide, l'optimisation des images et des conceptions adaptées aux mobiles. ‍

‍

Outils d'analyse

Envisagez d'opter pour un concepteur d'e-commerce qui offre des fonctions d'e-commerce avancées afin d'obtenir des informations sur les performances de votre site web. Ces informations peuvent aider à prendre des décisions stratégiques pour augmenter les conversions et les bénéfices.

Il peut s'agir de capacités d'intégration avec des outils tels que Google Analytics ou d'un tableau de bord analytique direct.

‍

9 meilleurs constructeurs de sites web pour les boutiques en ligne des organisations à but non lucratif en un coup d'œil

1. Zeffy: Meilleur créateur de site eCommerce gratuit pour les organisations à but non lucratif

2. Shopify: Meilleur créateur de boutiques en ligne

3. Square Online: Meilleur créateur de boutique en ligne gratuit

4. Shift4Shop: Le meilleur pour les boutiques en ligne B2B

5. Squarespace: Le plus simple des créateurs de boutiques en ligne

6. BigCommerce: Le meilleur pour les vendeurs omnicanaux

7. WooCommerce: Le meilleur pour les utilisateurs de WordPress

8. Wix: Le plus grand nombre de fonctionnalités personnalisables pour les boutiques de commerce électronique

9. Ecwid par Lightspeed: Compatible avec Web, iOS, Android

‍

1. Zeffy : Le meilleur créateur de boutique en ligne gratuit pour les organisations à but non lucratif

Note G2 : 4.9

Note de Capterra : 4.8

Zeffy propose une solution complète permettant aux organisations à but non lucratif de créer une boutique en ligne et de collecter des fonds sans engager de frais. La plateforme tout-en-un s'intègre de manière transparente à votre site web existant, éliminant ainsi le besoin d'un site web de commerce électronique séparé.

Avec Zeffy, vous pouvez créer une boutique pour votre association en quelques secondes, l'intégrer directement à votre site web ou l'héberger sur la plateforme Zeffy.

Pour maintenir une identité de marque cohérente, personnalisez la boutique avec le logo, les couleurs et les bannières de votre organisation. Ajoutez des images de produits, des descriptions et des prix, et personnalisez les options de taille, de couleur et de disponibilité des stocks.

Zeffy est le meilleur outil de création de sites Web pour les boutiques en ligne, destiné à tous ceux qui n'ont aucune compétence en matière de conception, de codage ou de technique. Il permet aux organisations à but non lucratif de toutes tailles d'établir une présence en ligne et de rationaliser leurs efforts de collecte de fonds.

La plateforme complète de Zeffy va au-delà du commerce électronique et offre des solutions intégrées pour les dons, la billetterie, la gestion des donateurs, les adhésions, la collecte de fonds de pair à pair et les tombolas, le tout accessible à partir d'un tableau de bord unique et gratuit.

‍

Caractéristiques principales

Interface simple : Vous pouvez créer votre boutique en quelques secondes ; aucune connaissance en codage n'est requise. ‍

Réponses automatisées : Le tableau de bord intuitif de Zeffy vous permet de gérer les ventes de votre inventaire et d'envoyer des reçus automatisés et des courriels de remerciement personnalisables aux acheteurs. ‍

Gestion des ventes et des stocks : Suivez les ventes et gérez les stocks sur un tableau de bord unifié. ‍

Plusieurs modes de paiement: Acceptez différents modes de paiement, notamment les cartes de crédit, ApplePay, GooglePay, ACH, PAD et les chèques, et proposez même des codes de réduction et des prix de prévente à vos sympathisants. ‍

Paiements en personne : L'une des caractéristiques les plus remarquables de Zeffy est son système de point de vente gratuit, qui vous permet d'accepter des paiements en personne de manière transparente.

‍

Avantages et inconvénients

Pour

100% gratuit - nous couvrons tous les frais pour les organisations à but non lucratif, même les frais de transaction

Conçu pour les organisations à but non lucratif

Les boutiques en ligne peuvent être créées et lancées en quelques minutes

Options de personnalisation pour créer une boutique en ligne attrayante

Tableau de bord facile à utiliser pour la gestion de la boutique en ligne et la gestion des donateurs

Création de coupons pour la promotion en magasin et outils de marketing pour les annonces payantes

Prise en charge de tous les modes de paiement

Traitement sécurisé des paiements

Excellent service à la clientèle

‍

Cons

Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

‍

Frais

100% gratuit, sans frais cachés de transaction ou de plateforme.

‍

Que disent les utilisateurs ?

Zeffy est tellement facile à utiliser et dispose d'un support client fantastique pour les choses dont je n'étais pas sûre ! Il y a tellement de fonctions et de façons différentes de l'utiliser ! Il a été si facile à mettre en place dans le cadre des collectes de fonds de notre école ! Je n'arrive pas à croire que je ne connaissais pas Zeffy avant ! Je continuerai à l'utiliser et à le recommander à tous ceux que je connais - Zonia D.‍

‍

‍

2. Shopify : Meilleur créateur de boutiques en ligne

Note G2 : 4.4

Note de Capterra : 4.5

Shopify est un puissant créateur de sites de commerce électronique qui compte plus de 2,1 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour les organisations à but non lucratif, les fonctionnalités de Shopify facilitent la collecte de fonds.

L'éditeur intuitif "glisser-déposer" de la plateforme et les modèles prédéfinis vous permettent de concevoir la boutique en ligne de votre association en quelques minutes.

Bien que le constructeur de sites web Shopify soit coûteux, il propose des plans spéciaux avec des frais de traitement moins élevés pour les organisations à but non lucratif. Vous pouvez également intégrer un produit Shopify à but non lucratif à votre site web existant pour 9 $ par mois.

‍

Caractéristiques principales

9 modèles gratuits de boutiques en ligne : Les modèles ne sont pas dédiés au commerce électronique à but non lucratif mais sont facilement personnalisables. L'accès à d'autres modèles se fait moyennant un supplément de 180 $. ‍

Possibilités de personnalisation étendues: Il offre plusieurs applications qui vous permettent d'accepter des dons en toute sécurité. Vous pouvez créer votre site de commerce électronique à partir de zéro et le personnaliser selon vos besoins. ‍

Gardez le contact avec vos donateurs: Intégrez un formulaire de contact à votre boutique en ligne pour une communication rapide avec les acheteurs.

‍

Avantages et inconvénients

Pour

Une vaste collection d'applications à vocation caritative

Deux plans spéciaux pour les organisations à but non lucratif - NPO Lite et NPO Full

Frais de transaction réduits

Mise en place rapide d'un site eCommerce

Assistance à la clientèle 24 heures sur 24

‍

Cons

Cher même avec les plans spéciaux : NPO Lite - 29 $/mois, NPO Full - 99 $/mois

Nombre limité de modèles gratuits

Pas de modèles spécifiques aux organisations à but non lucratif

Mieux adapté aux grandes organisations à but non lucratif

‍

Frais

NPO Lite coûte 29 $/mois

NPO Full est disponible à 99$/mois

‍

Que disent les utilisateurs ?

Nous sommes une organisation caritative qui a commencé à utiliser Shopify il y a plus d'un an. Nous apprécions sa flexibilité dans la création de produits qui représentent les articles spécifiques pour lesquels nous avons besoin de collecter des fonds. L'expérience du panier est conviviale et, avec l'essor des achats en ligne, la plupart des donateurs en ligne sont à l'aise avec ce système.

La plateforme est flexible et nous avons pu l'adapter à des besoins professionnels plus spécifiques. Le marché des applications est très utile pour trouver des solutions ou modifier les sites si vous n'êtes pas un expert en technologie. - Dan L

‍

3. Square Online : Excellent créateur de boutique en ligne gratuit

Note G2 : 4.2

Note de Capterra : 4.7

Produit de Square Inc, Square Online est un outil gratuit de création de site web de boutique en ligne eCommerce pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance.

Connu pour son système de point de vente (POS) et ses lecteurs de cartes, Square Online intègre vos ventes en ligne et hors ligne dans un tableau de bord unifié. Il facilite le suivi des ventes et des fonds collectés.

‍

Le créateur de site eCommerce gratuit de Square Online permet aux utilisateurs de.. :

Liste des produits

Offrir des réductions

Promouvoir les chutes de produits

Mettre en avant les produits les plus populaires

‍

Ces caractéristiques offrent une expérience d'achat raffinée aux acheteurs, ce qui augmente le flux de dons.

Notez que Square Online n'est pas entièrement gratuit. Les paiements effectués par l'intermédiaire du processeur de paiement Square entraînent des frais de transaction, et la plateforme n'offre pas de réductions pour les organisations à but non lucratif sur ses plans.

‍

Caractéristiques principales

Gestion des stocks : Utilisez la fonction d'inventaire en vrac pour gérer des lots de produits importants et importer/exporter des informations. ‍

Créateur de coupons : Disponible uniquement avec les plans payants. Vous pouvez créer des promotions en magasin. ‍

Outils de marketing intégrés : Ils vous aident à mener des campagnes d'e-mailing et à diffuser des annonces payantes. ‍

Outils de référencement intégrés : Apparaissez sur les moteurs de recherche et les plateformes sociales pour maximiser les ventes et les dons.

‍

Avantages et inconvénients

Pour

Conceptions adaptées aux mobiles

Constructeur de site web par glisser-déposer

Intégrations de tiers

Fonctionnalités étendues dans la version gratuite

‍

Cons

Frais de transaction de 2,0 % + 0,30 $ par transaction

Options de personnalisation limitées

‍

Frais

Gratuit, mais 2,9 % + 0,30 $ par transaction pour un nombre illimité de produits avec un site de marque Square.

Les plans payants commencent à 29 $/mois avec 2,9 % + 0,30 $ par transaction avec un domaine personnalisé.

Point de vente gratuit, mais nécessite un lecteur de cartes. Le premier lecteur de cartes est gratuit, mais les lecteurs supplémentaires sont facturés 10 $, avec des frais de 2,6 % + 10 cents par transaction.

‍

‍

Que disent les utilisateurs ?

La boutique a un aspect très professionnel et donne l'impression que vous avez fait appel à un concepteur de sites web, mais c'est encore mieux parce qu'elle offre des fonctionnalités qui auraient coûté très cher à un concepteur de sites web ! La mise en place est intuitive et facile, même pour les moins doués d'entre nous. - Anonyme, Utilisateur vérifié

‍

4. Shift4Shop : Le meilleur pour les boutiques en ligne B2B

Note G2 : 3.9

Capterra Rating : 4.1

Shift4Shop est un créateur de boutique eCommerce créé par Shift4, une société de traitement des paiements. L'outil est gratuit pour les utilisateurs qui choisissent Shift4 pour traiter les paiements.

Shift4Shop offre des fonctions de tarification personnalisée et de prix de gros, ce qui en fait un outil idéal pour créer un site de commerce électronique pour les ventes B2B.

‍

Il offre également des options étendues pour soutenir les ventes B2C et aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds par le biais de ventes directes. Ces fonctionnalités sont les suivantes :

Pré-commandes

Notifications de panier abandonné

Paiements par téléphone et autres

‍

Caractéristiques principales

Modèles de conception étendus : Accédez à plus de 100 thèmes et modèles gratuits et adaptés aux mobiles pour votre boutique à but non lucratif. ‍

Fonctionnalités marketing : Offre des plateformes de blog intégrées, des fonctions de marketing par courriel et de référencement. ‍

Panneau de contrôle du backend : Gestion consolidée des commandes et des stocks, gestion des relations avec les clients et établissement de rapports dans un seul tableau de bord. ‍

Pas de frais de plateforme : Accédez à plusieurs outils intégrés sans frais de plateforme.

‍

Avantages et inconvénients

Pour

Une plateforme riche en fonctionnalités

Offre de multiples fonctionnalités

Nom de domaine gratuit

Modèles adaptés aux mobiles

‍

Cons

Les possibilités de personnalisation sont limitées.

Pour bénéficier du plan gratuit, vous devez réaliser un chiffre d'affaires mensuel d'au moins 500 $.

‍

Frais

Un plan illimité de niveau entreprise avec Shift4 nécessite un traitement mensuel minimum de 500 $. Les nouveaux clients peuvent également commencer avec PayPal à 29 $/mois.

‍

Que disent les utilisateurs ?

J'apprécie le fait que 3D Cart soit la configuration de chariot la plus complète - dès sa sortie de la boîte. Il possède les fonctionnalités les plus populaires dont j'ai besoin, mais tous les autres veulent faire payer un supplément. Pendant ma période d'essai, le support technique et le personnel de vente ont été EXTRAORDINAIRES ! Ils m'ont aidé à construire mon panier - sans me pousser à acheter.

Ils m'ont aidé à trouver les solutions dont j'avais besoin pour compléter le panier dont j'avais besoin pour mon entreprise. Le plus beau, c'est que tout cela faisait partie de la gamme de produits habituelle, donc je savais ce que je devais payer par mois, tous les mois, sans surprise. Le support technique et les ventes ont continué à être extraordinaires, même après mon achat. Chris B.

‍

5. Squarespace : Le créateur de boutique en ligne le plus simple

Note G2 : 4.4

Note de Capterra : 4.6

L'éditeur à base de sections et les modèles professionnels de Squarespace en font l'un des meilleurs constructeurs de sites d'e-commerce.

‍

La plateforme offre des fonctionnalités avancées de commerce électronique, intégrant des outils tiers pour :

Gestion des transports maritimes

Impression d'étiquettes de produits

Impression à la demande et plus encore

‍

Squarespace propose un processus guidé pour la mise en place de votre boutique en ligne. Avec des connaissances limitées en codage, vous pouvez facilement créer une boutique pour votre organisation à but non lucratif.

Le prix peut être élevé pour de nombreux utilisateurs, avec des frais de transaction supplémentaires de 3 % qui réduisent le montant des dons.

‍

Caractéristiques principales

Création d'une plateforme de commerce électronique simple : Processus d'édition et de configuration simplifié grâce à des modèles dédiés aux organisations à but non lucratif ‍

Description du produit compatible avec l'IA : Offre des outils d'IA (intelligence artificielle) pour générer des copies plus rapidement pour votre boutique à but non lucratif. ‍

Outils complets de gestion de boutique en ligne : Outils de gestion de l'expédition, de la caisse, des taxes et des commandes en un seul endroit. ‍

Communication flexible avec les acheteurs : Ce meilleur constructeur de sites d'e-commerce vous permet d'intégrer des campagnes d'e-mailing et des formulaires de contact pour maintenir l'intérêt des acheteurs.

‍

Avantages et inconvénients

Pour

8 modèles spécifiques pour les organisations à but non lucratif

Permet aux utilisateurs de vendre des abonnements à des services et du contenu numérique

Fonctions de marketing en magasin, y compris des campagnes d'e-mailing de référencement et des outils de médias sociaux

Fonctionnalités du domaine gratuit avec chaque plan

‍

Cons

Caractéristiques limitées

Le prix peut être élevé pour les petites organisations

Les options de personnalisation sont limitées

‍

Frais

Les plans comprennent

1. Personnel - 25 $/mois

2. Business - 36 $/mois

3. Commerce Basic - 40 $/mois

4. Commerce Advance - 72 $/mois

‍

Que disent les utilisateurs ?

Squarespace a été conçu pour être intuitif ; j'ai créé un site web pour mon organisation en quelques heures, et il fonctionne assez bien. La possibilité d'établir un lien direct avec un compte Google Sites et Google Sheets a bien fonctionné pour mon organisation et a été instantanée. - Utilisateur anonyme

‍

6. BigCommerce : Le meilleur pour les vendeurs omnicanaux

Note G2 : 4.2

Note de Capterra : 4.4

BigCommerce est une plateforme de commerce électronique tout-en-un, surtout connue pour son support de vente omnicanal.

La plateforme est conçue pour gérer un trafic et un volume de ventes élevés et est idéale pour les entreprises de commerce électronique en pleine croissance. Les organisations à but non lucratif de grande envergure peuvent utiliser cette plateforme riche en fonctionnalités pour développer leur vitrine en ligne et collecter davantage de fonds.

‍

Caractéristiques principales

Éditeur visuel par glisser-déposer : L'éditeur visuel facilite l'édition des pages de votre vitrine en ligne.

Caisse entièrement personnalisable : Créez des processus de paiement faciles pour les acheteurs afin d'améliorer leur expérience. ‍

Prise en charge de tous les portefeuilles numériques courants : Options de paiement multiples avec Apple Pay, Google Pay, et plus encore. ‍

Ventes omnicanales : Vendez en ligne via votre vitrine et développez vos ventes en ligne sur des places de marché telles qu'Amazon et Google Shopping.

‍

Avantages et inconvénients

Pour

Prise en charge de plusieurs devises pour les ventes internationales

Solides capacités en matière de référencement

Possibilité d'ajouter un nombre illimité de produits

Pas de frais de transaction

‍

Cons

Seuls quelques thèmes gratuits sont inclus.

Les options de personnalisation du contenu sont limitées, sauf si vous payez des frais supplémentaires.

‍

Frais

Le prix du plan standard est de 29 $/mois, facturé annuellement.

‍

Que disent les utilisateurs ?

BigCommerce offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes dès sa sortie de l'emballage. Il existe de nombreuses options pour intégrer des logiciels tiers, ce qui est très utile car de plus en plus de solutions deviennent importantes et nécessaires pour les détaillants en ligne à connecter et à maintenir.

L'utilisation de BigCommerce est relativement simple sur le back-end, et nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes à trouver notre chemin dans le tableau de bord de l'administrateur.

Le support client a été excellent - je rencontre mensuellement notre représentant du compte BC, et il a toujours un bon retour et des conseils sur la façon dont nous travaillons, donc j'ai trouvé que leur support a vraiment été d'une grande valeur pour nous.- Rachel G.

‍

7. WooCommerce : Le meilleur pour les utilisateurs de WordPress

Note G2 : 4.4

Note de Capterra : 4.6

WooCommerce est un plugin WordPress et un créateur de sites de commerce électronique à code source ouvert très populaire.

L'intégration de WordPress sur WooCommerce fusionne de manière transparente votre site web existant avec des capacités de commerce électronique. C'est pratique si vous utilisez WordPress pour le site web de votre association.

‍

Caractéristiques principales

Construit sur WordPress : Il est facile de l'intégrer à votre site web existant. ‍

100% Open Source : Contrôlez entièrement l'apparence et les opérations de votre vitrine en ligne. ‍

Prise en charge de plusieurs passerelles de paiement : Les acheteurs peuvent choisir leur méthode de paiement préférée. ‍

Tarifs d'expédition en temps réel : Les organisations à but non lucratif basées aux États-Unis peuvent obtenir des tarifs d'expédition en temps réel auprès de DHL et USPS.

‍

Avantages et inconvénients

Pour

De nombreux plugins offrent une grande souplesse de personnalisation

Accès à une large communauté internationale

Offre de nombreux thèmes et mises en page

Pas de frais d'installation

‍

Cons

Disponible uniquement pour les utilisateurs de WordPress

Fonctionnalités limitées dans la version gratuite

‍

Frais

Gratuit avec les services WordPress mais plugins payants.

‍

Que disent les utilisateurs ?

J'utilise WooCommerce pour intégrer WordPress. Le logiciel est généralement convivial, et une boutique peut être exploitée et gérée par un non-développeur.

Son large éventail de fonctionnalités et d'extensions personnalisables le rend idéal pour mes besoins en matière de commerce électronique. La grande communauté permet de trouver rapidement de l'aide ou des ressources comme des vidéos de formation ou des forums. Eva E.

‍

‍

8. Wix : Le créateur de boutique eCommerce le plus personnalisable

Note G2 : 4.2

Note de Capterra : 4.4

Utilisez l'interface conviviale de Wix et son éditeur par glisser-déposer pour créer rapidement votre boutique en ligne à but non lucratif.

‍

Wix propose une large gamme de modèles et prend en charge différents modèles d'entreprise :

Abonnements

Vente de billets

Produits imprimés à la demande et plus encore

‍

Il vous permet également de choisir parmi plusieurs passerelles pour le traitement des paiements et des dons.

‍

Caractéristiques principales

Vente multicanal : Intégrez votre boutique en ligne à des plateformes sociales comme Facebook et Instagram et à des places de marché comme eBay et Google Shopping. ‍

Pages de produits optimisées pour le référencement : Positionnez votre vitrine sur les moteurs de recherche et renforcez la présence en ligne de votre association. ‍

Plus de 500 modèles conçus par des designers : Personnalisez votre boutique de commerce électronique à but non lucratif comme vous le souhaitez. ‍

Personnalisations illimitées grâce aux API : Intégrez vos outils avec des API (interfaces de programmation d'applications) ouvertes pour créer des solutions personnalisées.

‍

Avantages et inconvénients

Pour

70 % de réduction pour les personnes sans domicile fixe pendant les deux premières années avec les plans premium

Domaine personnalisé gratuit pendant 1 an avec chaque plan

Bibliothèque d'images intégrée

Un plan gratuit est disponible avec des fonctionnalités limitées

‍

Cons

Il ne permet pas de changer de modèle.

Le stockage illimité n'est disponible qu'avec l'offre la plus chère.

‍

Frais

Un plan gratuit

Les plans payants sont disponibles dans différentes gammes

‍

Que disent les utilisateurs ?

J'ai conçu une vingtaine de sites web pour des clients en utilisant Wix. Il est très facile à utiliser, les modèles sont excellents et les nouvelles fonctionnalités sont à la pointe de la technologie. Le service clientèle est un peu plus difficile à joindre, mais il est de premier ordre une fois que vous l'avez obtenu.

L'application boutique est plus qu'adéquate, et les fonctions de suivi et d'automatisation sont plus qu'adéquates. Je suis très satisfait. Je l'utilise tous les jours. Les intégrations avec d'autres logiciels sont adéquates jusqu'à présent. Cathy G.

‍

9. Ecwid par Lightspeed : Compatible avec Web, iOS, Android

Note G2 : 4.7

Note de Capterra : 4.6

Si vous souhaitez promouvoir votre boutique en ligne et vendre sur plusieurs canaux sociaux, essayez Ecwid.

La plateforme vous permet d'intégrer votre magasin à d'autres places de marché tout en prenant en charge les ventes en personne.

‍

Caractéristiques principales

Intégration facile avec les sites web existants : Transformez votre site web en vitrine sans effort. ‍

Vente sociale : Vendez sur les canaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, et bien plus encore. ‍

Accès à plus de 500 places de marché : Développez vos ventes en ligne sur des places de marché mondiales et locales, notamment Amazon, eBay, etc. ‍

Intégration avec Lightspeed POS : Combinez les ventes en ligne et hors ligne sur une plateforme unifiée.

‍

Avantages et inconvénients

Pour

Version gratuite disponible avec l'ajout du produit

Offre des fonctionnalités multilingues pour les boutiques en ligne

Il vous permet de créer des applications iOS et Android personnalisées avec un nombre illimité de versions.

Interface conviviale et facile à mettre en place

‍

Cons

Il n'y a pas de support SEO avec la version gratuite

Il ne prend pas en charge la version AMP de la page produit

‍

Frais

Les forfaits payants commencent à 19 $/mois et vont jusqu'à 99 $/mois.

‍

Que disent les utilisateurs ?

Les produits que je vends nécessitent beaucoup de champs personnalisés, et Ecwid est si simple à configurer avec de multiples champs personnalisés et peut ajouter un coût par personnalisation. J'ai regardé plusieurs logiciels de boutique, mais ils n'avaient pas les options que je voulais ou étaient difficiles à utiliser et à configurer.

Si vous débutez, vous pouvez utiliser Ecwid jusqu'à 10 produits gratuitement. Avec suffisamment d'options pour gérer votre boutique, vous pouvez commencer à gagner de l'argent dès aujourd'hui !

Ecwid se connecte également à d'autres flux de boutique, tels qu'Amazon, Facebook et autres, afin de faciliter la vente de vos produits et la promotion de votre marque sur plusieurs plates-formes en quelques clics. Jim K.

‍

Dernières réflexions sur les créateurs de boutiques en ligne

‍

Le lancement d'une boutique en ligne pour les organisations à but non lucratif peut être un moyen intéressant de collecter des fonds, mais le choix de la bonne plateforme de commerce électronique est crucial.

Pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution gratuite et tout-en-un, Zeffy s'impose comme un choix idéal. Conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, Zeffy offre une plateforme complète qui va au-delà du commerce électronique.

Il suffit de jeter un coup d'œil à Lumberton Band Boosters, un magasin tout-en-un pour la fanfare du lycée, la garde et la fanfare du collège. Ils ont collecté un total de 92 000 $ et économisé 4 600 $ sur les frais en utilisant Zeffy - c'est une décision intelligente.

Avec Zeffy, vous pouvez créer et gérer votre boutique en ligne en toute transparence, accepter des dons et gérer diverses initiatives de collecte de fonds à partir d'un seul tableau de bord sans encourir de frais de transaction.

Profitez de la commodité de gérer tous les aspects de vos efforts de collecte de fonds, de la vente de marchandises à la collecte de dons, au sein d'une plateforme unique adaptée à votre organisation à but non lucratif !

‍

FAQ sur le créateur de boutique en ligne

‍

Quel est le meilleur créateur de boutique en ligne ? Si Shopify est un choix populaire pour la création de boutiques en ligne, ses plans premium et ses frais de transaction peuvent constituer un inconvénient majeur pour les organisations à but non lucratif. C'est là qu'intervient Zeffy, une plateforme qui change la donne et qui est explicitement conçue pour les organisations à but non lucratif.

Avec Zeffy, vous pouvez créer gratuitement une superbe boutique en ligne, en veillant à ce que chaque dollar récolté soit directement affecté à votre cause.

En choisissant Zeffy, vous accédez à une solution tout-en-un qui rationalise vos efforts de collecte de fonds et vous permet d'avoir un impact significatif sur votre communauté.

‍

Combien coûte la création d'une boutique en ligne ? En fonction des besoins de votre magasin, les créateurs de sites de commerce électronique facturent en moyenne entre 39 et 399 dollars. Les passerelles de paiement tierces facturent des frais de transaction supplémentaires.

Avec Zeffy, vous pouvez créer une boutique en ligne 100% gratuite pour votre association. Nous couvrons tous les frais (même les frais de transaction).

‍

Puis-je créer ma propre boutique en ligne gratuitement ? Zeffy est un outil gratuit de création de boutique en ligne conçu spécialement pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, vous pouvez facilement créer et personnaliser votre boutique en ligne sans aucune connaissance en codage.

La plateforme fournit toutes les fonctionnalités essentielles pour commencer à vendre des produits et à accepter des dons en ligne sans facturer de frais de transaction. Vous pouvez conserver 100 % des fonds collectés grâce à votre boutique en ligne.

‍

Quelle est la meilleure solution - Shopify ou Wix ? Alors que Wix est parfait pour les petites entreprises et les organisations à but non lucratif, Shopify convient parfaitement aux grandes entreprises et aux fondations caritatives. Les prix diffèrent également : Wix est moins cher et propose un plan gratuit pour démarrer une boutique en ligne.

Cependant, Shopify est plus populaire pour ses fonctionnalités de commerce électronique imbattables, qui vous aident à développer votre activité en ligne.

‍

Comment fonctionnent les créateurs de boutiques en ligne ? Les créateurs de boutiques en ligne offrent une interface conviviale et des outils qui permettent aux utilisateurs de créer et de personnaliser un site de commerce électronique sans aucune compétence en matière de codage. Les utilisateurs peuvent choisir des modèles pour les passerelles de paiement et gérer les stocks.

‍

Faut-il utiliser un créateur de boutique en ligne ? Oui. Un créateur de boutique en ligne est une solution rentable et efficace pour lancer et gérer votre site de commerce électronique. Vous bénéficierez de nombreuses fonctionnalités adaptées à vos besoins.

‍

Est-il préférable de créer une boutique en ligne à partir de zéro ou d'utiliser un outil de création de boutique en ligne ? La création d'une boutique en ligne à partir de zéro demande du temps, des ressources et de l'expertise. En revanche, vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus à l'aide d'un créateur de boutique en ligne. Il s'agit donc d'un choix plus pratique pour la plupart des entreprises.

‍

Un logiciel de conception de sites web est-il la même chose qu'un créateur de boutique en ligne ? Alors que les logiciels de conception de sites web sont utilisés pour les sites web à usage général, les créateurs de boutiques en ligne sont conçus pour le commerce électronique. Il intègre des listes de produits, des paniers d'achat et le traitement des paiements.

‍

Pouvez-vous transférer votre contenu d'un site web existant vers un constructeur de site web ? Vous pouvez migrer votre contenu existant vers un constructeur de site web tel que Zeffy afin d'accéder aux derniers outils et fonctionnalités. Bien que cela prenne un certain temps, vous pouvez le faire manuellement.

‍

Les différents modèles ont-ils des caractéristiques différentes ? Non, les modèles sont dotés des mêmes fonctionnalités et des mêmes capacités d'édition. La principale raison d'utiliser des modèles est qu'ils simplifient le processus de conception du site web. Vous n'avez plus besoin d'engager un concepteur de sites web pour créer un site lorsque vous utilisez un constructeur de sites web pour créer des boutiques en ligne pour les organisations à but non lucratif.

‍

Zeffy est-il entièrement gratuit ? Oui. Zeffy est 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à collecter des fonds. Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif conservent 100 % des fonds provenant des donateurs.

‍