Logiciel pour les organisations à but non lucratif

9 meilleurs créateurs de boutiques en ligne en 2024

25 septembre 2024

Saviez-vous que 45% des donateurs achèteront dans une boutique en ligne au profit d'une organisation à but non lucratif ? La création d'une boutique en ligne pour votre association peut être un moyen efficace d'impliquer les donateurs et d'atteindre les objectifs de collecte de fonds. Vous devez utiliser le meilleur créateur de boutique en ligne pour tirer le meilleur parti d'une boutique en ligne. 

Dans cet article, nous allons examiner les neuf meilleurs créateurs de boutiques en ligne de 2024, conçus pour répondre aux besoins uniques des organisations à but non lucratif. Des plateformes intuitives aux fonctionnalités de site web nécessaires, en passant par des solutions rentables, voici les meilleures options pour stimuler votre présence en ligne et laisser un impact durable.

Principaux enseignements

Conseils pour trouver les meilleurs créateurs de sites web d'e-commerce

Il peut être difficile de savoir quel constructeur de site de commerce électronique choisir. Toutefois, certains facteurs clés font qu'il vaut la peine d'utiliser un constructeur de site web pour créer votre boutique en ligne. Le choix du constructeur de site web que vous utiliserez dépend de vos préférences et des besoins de votre entreprise. Nous avons inclus quelques conseils utiles ci-dessous pour vous faciliter la tâche. 

Fonctionnalités prises en charge 

Veillez à ce qu'ils prennent en charge les options de paiement que vous privilégiez, notamment celles que vous et vos clients utilisez.

Veillez à ce qu'ils vous permettent de développer votre activité. Au fur et à mesure que les besoins en trafic de votre entreprise augmentent, assurez-vous que le site web peut y faire face.

Vérifiez le nombre de produits pris en charge. Pour certaines boutiques en ligne, un à cinq articles peuvent suffire, tandis que pour d'autres, le coût supplémentaire pour lister plus d'articles est trop élevé.

Assurez-vous que votre plateforme dispose d'outils de marketing qui vous permettent de promouvoir votre boutique. Ces outils comprennent des fonctions de vente croisée qui facilitent le partage des articles sur les médias sociaux. 

Vérifiez que les formats multimédias pris en charge, tels que les vidéos et les photos, vous permettent de présenter vos articles sous leur meilleur jour.

Budget

Choisissez des constructeurs de sites web dont les tarifs et les plans sont transparents. Ils doivent fournir tous les détails concernant les fonctionnalités offertes dans un plan. ‍

Accordez la priorité à la valeur à long terme d'un plan. Choisissez des constructeurs de sites web qui mettent continuellement à jour leurs plans et ajoutent de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, vous disposerez toujours des ressources les plus récentes pour votre boutique en ligne. ‍

Analysez chaque coût supplémentaire avant de choisir un plan. Recherchez les dépenses cachées, comme l'enregistrement d'un domaine personnalisé et les frais de transaction.

Facilité d'utilisation

Choisissez des constructeurs de sites web offrant une interface conviviale avec un éditeur de site web par "glisser-déposer". ‍

Recherchez des plateformes offrant des fonctions d'accessibilité instinctives. Tout le monde, y compris les personnes handicapées, doit pouvoir interagir avec le site web. ‍

Optez pour des constructeurs de sites web qui proposent des ressources éducatives pour vous aider à apprendre, à dépanner et à gérer efficacement votre plateforme de commerce électronique. Il peut s'agir de - Guides pratiques - Bases de connaissances - Tutoriels vidéo - Webinaires

Options de personnalisation

Recherchez des créateurs de sites web proposant des modèles dédiés aux organisations à but non lucratif. Cela réduira l'effort supplémentaire nécessaire pour modifier les modèles spécifiés pour les entreprises de commerce électronique à but lucratif. ‍

Le constructeur de sites de commerce électronique doit offrir un large éventail d'éléments de conception, de modèles et de fonctions de personnalisation. ‍

Un site de commerce électronique adapté aux mobiles améliore l'expérience de l'utilisateur. Les donateurs peuvent acheter des produits et faire des dons à partir de différents appareils, y compris les smartphones et les tablettes.

Intégration avec les outils de collecte de fonds

Les sites de commerce électronique à but non lucratif doivent offrir aux donateurs des options de paiement sûres et pratiques. Choisissez des concepteurs de sites de commerce électronique qui prennent en charge diverses méthodes de paiement et s'intègrent facilement à de multiples passerelles de paiement. ‍

Envisagez des concepteurs de sites web qui s'intègrent de manière transparente à des outils tiers de collecte de fonds et de CRM (gestion de la relation client).

Cela permet aux organisations à but non lucratif d'utiliser des fonctions de collecte de fonds supplémentaires. Mieux encore, choisissez une plateforme qui intègre des fonctions avancées pour la collecte de fonds.

Fonctionnalités SEO

Votre site de commerce électronique à but non lucratif doit se classer dans les moteurs de recherche pour une meilleure visibilité en ligne. Le meilleur créateur de boutique vous aidera à améliorer votre classement dans les moteurs de recherche grâce à des outils SEO (optimisation pour les moteurs de recherche) intégrés pour

Choisissez les meilleurs constructeurs de sites web axés sur l'optimisation des performances. Cela inclut un temps de chargement rapide, l'optimisation des images et des conceptions adaptées aux mobiles. ‍

Outils d'analyse

Envisagez d'opter pour un concepteur d'e-commerce qui offre des fonctions d'e-commerce avancées afin d'obtenir des informations sur les performances de votre site web. Ces informations peuvent aider à prendre des décisions stratégiques pour augmenter les conversions et les bénéfices.

Il peut s'agir de capacités d'intégration avec des outils tels que Google Analytics ou d'un tableau de bord analytique direct.

9 meilleurs constructeurs de sites web pour les boutiques en ligne des organisations à but non lucratif en un coup d'œil

1. Zeffy : Le meilleur créateur de boutique en ligne gratuit pour les organisations à but non lucratif

Zeffy Boutique en ligne gratuite

Zeffy propose une solution complète permettant aux organisations à but non lucratif de créer une boutique en ligne et de collecter des fonds sans engager de frais. La plateforme tout-en-un s'intègre de manière transparente à votre site web existant, éliminant ainsi le besoin d'un site web de commerce électronique séparé.

Avec Zeffy, vous pouvez créer une boutique pour votre association en quelques secondes, l'intégrer directement à votre site web ou l'héberger sur la plateforme Zeffy. 

Pour maintenir une identité de marque cohérente, personnalisez la boutique avec le logo, les couleurs et les bannières de votre organisation. Ajoutez des images de produits, des descriptions et des prix, et personnalisez les options de taille, de couleur et de disponibilité des stocks. 

Zeffy est le meilleur outil de création de sites Web pour les boutiques en ligne, destiné à tous ceux qui n'ont aucune compétence en matière de conception, de codage ou de technique. Il permet aux organisations à but non lucratif de toutes tailles d'établir une présence en ligne et de rationaliser leurs efforts de collecte de fonds.

La plateforme complète de Zeffy va au-delà du commerce électronique et offre des solutions intégrées pour les dons, la billetterie, la gestion des donateurs, les adhésions, la collecte de fonds de pair à pair et les tombolas, le tout accessible à partir d'un tableau de bord unique et gratuit.

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

Pour

Cons

Frais 

100% gratuit, sans frais cachés de transaction ou de plateforme.

Que disent les utilisateurs ?

Zeffy est tellement facile à utiliser et dispose d'un support client fantastique pour les choses dont je n'étais pas sûre ! Il y a tellement de fonctions et de façons différentes de l'utiliser ! Il a été si facile à mettre en place dans le cadre des collectes de fonds de notre école ! Je n'arrive pas à croire que je ne connaissais pas Zeffy avant ! Je continuerai à l'utiliser et à le recommander à tous ceux que je connais - Zonia D.‍

Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Lancez votre boutique en ligne à but non lucratif gratuitement avec Zeffy

2. Shopify : Meilleur créateur de boutiques en ligne

Shopify

Shopify est un puissant créateur de sites de commerce électronique qui compte plus de 2,1 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour les organisations à but non lucratif, les fonctionnalités de Shopify facilitent la collecte de fonds.

L'éditeur intuitif "glisser-déposer" de la plateforme et les modèles prédéfinis vous permettent de concevoir la boutique en ligne de votre association en quelques minutes. 

Bien que le constructeur de sites web Shopify soit coûteux, il propose des plans spéciaux avec des frais de traitement moins élevés pour les organisations à but non lucratif. Vous pouvez également intégrer un produit Shopify à but non lucratif à votre site web existant pour 9 $ par mois.

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

Pour

Cons

Frais 

Que disent les utilisateurs ?

Nous sommes une organisation caritative qui a commencé à utiliser Shopify il y a plus d'un an. Nous apprécions sa flexibilité dans la création de produits qui représentent les articles spécifiques pour lesquels nous avons besoin de collecter des fonds. L'expérience du panier est conviviale et, avec l'essor des achats en ligne, la plupart des donateurs en ligne sont à l'aise avec ce système. 

La plateforme est flexible et nous avons pu l'adapter à des besoins professionnels plus spécifiques. Le marché des applications est très utile pour trouver des solutions ou modifier les sites si vous n'êtes pas un expert en technologie. - Dan L

3. Square Online : Excellent créateur de boutique en ligne gratuit

Square Online

Produit de Square Inc, Square Online est un outil gratuit de création de site web de boutique en ligne eCommerce pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance. 

Connu pour son système de point de vente (POS) et ses lecteurs de cartes, Square Online intègre vos ventes en ligne et hors ligne dans un tableau de bord unifié. Il facilite le suivi des ventes et des fonds collectés.

Le créateur de site eCommerce gratuit de Square Online permet aux utilisateurs de.. :

Ces caractéristiques offrent une expérience d'achat raffinée aux acheteurs, ce qui augmente le flux de dons.

Notez que Square Online n'est pas entièrement gratuit. Les paiements effectués par l'intermédiaire du processeur de paiement Square entraînent des frais de transaction, et la plateforme n'offre pas de réductions pour les organisations à but non lucratif sur ses plans.

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

Pour

Cons

Frais 

Vendez des articles en personne avec le point de vente 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif (aucun lecteur de carte n'est nécessaire).

Que disent les utilisateurs ?

La boutique a un aspect très professionnel et donne l'impression que vous avez fait appel à un concepteur de sites web, mais c'est encore mieux parce qu'elle offre des fonctionnalités qui auraient coûté très cher à un concepteur de sites web ! La mise en place est intuitive et facile, même pour les moins doués d'entre nous. - Anonyme, Utilisateur vérifié

4. Shift4Shop : Le meilleur pour les boutiques en ligne B2B

Shift4Shop

Shift4Shop est un créateur de boutique eCommerce créé par Shift4, une société de traitement des paiements. L'outil est gratuit pour les utilisateurs qui choisissent Shift4 pour traiter les paiements. 

Shift4Shop offre des fonctions de tarification personnalisée et de prix de gros, ce qui en fait un outil idéal pour créer un site de commerce électronique pour les ventes B2B. 

Il offre également des options étendues pour soutenir les ventes B2C et aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds par le biais de ventes directes. Ces fonctionnalités sont les suivantes :

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients 

Pour

Cons

Frais 

Un plan illimité de niveau entreprise avec Shift4 nécessite un traitement mensuel minimum de 500 $. Les nouveaux clients peuvent également commencer avec PayPal à 29 $/mois.

Que disent les utilisateurs ?

J'apprécie le fait que 3D Cart soit la configuration de chariot la plus complète - dès sa sortie de la boîte. Il possède les fonctionnalités les plus populaires dont j'ai besoin, mais tous les autres veulent faire payer un supplément. Pendant ma période d'essai, le support technique et le personnel de vente ont été EXTRAORDINAIRES ! Ils m'ont aidé à construire mon panier - sans me pousser à acheter.
Ils m'ont aidé à trouver les solutions dont j'avais besoin pour compléter le panier dont j'avais besoin pour mon entreprise. Le plus beau, c'est que tout cela faisait partie de la gamme de produits habituelle, donc je savais ce que je devais payer par mois, tous les mois, sans surprise. Le support technique et les ventes ont continué à être extraordinaires, même après mon achat. Chris B.

5. Squarespace : Le créateur de boutique en ligne le plus simple

Squarespace

L'éditeur à base de sections et les modèles professionnels de Squarespace en font l'un des meilleurs constructeurs de sites d'e-commerce.

La plateforme offre des fonctionnalités avancées de commerce électronique, intégrant des outils tiers pour :

Squarespace propose un processus guidé pour la mise en place de votre boutique en ligne. Avec des connaissances limitées en codage, vous pouvez facilement créer une boutique pour votre organisation à but non lucratif.

Le prix peut être élevé pour de nombreux utilisateurs, avec des frais de transaction supplémentaires de 3 % qui réduisent le montant des dons.

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

Pour

Cons

Frais

Les plans comprennent

Que disent les utilisateurs ?

Squarespace a été conçu pour être intuitif ; j'ai créé un site web pour mon organisation en quelques heures, et il fonctionne assez bien. La possibilité d'établir un lien direct avec un compte Google Sites et Google Sheets a bien fonctionné pour mon organisation et a été instantanée. - Utilisateur anonyme

6. BigCommerce : Le meilleur pour les vendeurs omnicanaux

BigCommerce

BigCommerce est une plateforme de commerce électronique tout-en-un, surtout connue pour son support de vente omnicanal. 

La plateforme est conçue pour gérer un trafic et un volume de ventes élevés et est idéale pour les entreprises de commerce électronique en pleine croissance. Les organisations à but non lucratif de grande envergure peuvent utiliser cette plateforme riche en fonctionnalités pour développer leur vitrine en ligne et collecter davantage de fonds.

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

Pour

Cons

Frais 

Le prix du plan standard est de 29 $/mois, facturé annuellement.

Que disent les utilisateurs ?

BigCommerce offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes dès sa sortie de l'emballage. Il existe de nombreuses options pour intégrer des logiciels tiers, ce qui est très utile car de plus en plus de solutions deviennent importantes et nécessaires pour les détaillants en ligne à connecter et à maintenir.
L'utilisation de BigCommerce est relativement simple sur le back-end, et nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes à trouver notre chemin dans le tableau de bord de l'administrateur.
Le support client a été excellent - je rencontre mensuellement notre représentant du compte BC, et il a toujours un bon retour et des conseils sur la façon dont nous travaillons, donc j'ai trouvé que leur support a vraiment été d'une grande valeur pour nous.- Rachel G.

7. WooCommerce : Le meilleur pour les utilisateurs de WordPress

WooCommerce

WooCommerce est un plugin WordPress et un créateur de sites de commerce électronique à code source ouvert très populaire. 

L'intégration de WordPress sur WooCommerce fusionne de manière transparente votre site web existant avec des capacités de commerce électronique. C'est pratique si vous utilisez WordPress pour le site web de votre association. 

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

Pour

Cons

Frais 

Gratuit avec les services WordPress mais plugins payants.

Que disent les utilisateurs ?

J'utilise WooCommerce pour intégrer WordPress. Le logiciel est généralement convivial, et une boutique peut être exploitée et gérée par un non-développeur.
Son large éventail de fonctionnalités et d'extensions personnalisables le rend idéal pour mes besoins en matière de commerce électronique. La grande communauté permet de trouver rapidement de l'aide ou des ressources comme des vidéos de formation ou des forums. Eva E.

Installez le plugin WordPress de Zeffy en quelques secondes pour l'intégrer de manière transparente à votre site web !

8. Wix : Le créateur de boutique eCommerce le plus personnalisable

Wix

Utilisez l'interface conviviale de Wix et son éditeur par glisser-déposer pour créer rapidement votre boutique en ligne à but non lucratif.

Wix propose une large gamme de modèles et prend en charge différents modèles d'entreprise :

Il vous permet également de choisir parmi plusieurs passerelles pour le traitement des paiements et des dons.

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients 

Pour

Cons

Frais 

Que disent les utilisateurs ?

J'ai conçu une vingtaine de sites web pour des clients en utilisant Wix. Il est très facile à utiliser, les modèles sont excellents et les nouvelles fonctionnalités sont à la pointe de la technologie. Le service clientèle est un peu plus difficile à joindre, mais il est de premier ordre une fois que vous l'avez obtenu.
L'application boutique est plus qu'adéquate, et les fonctions de suivi et d'automatisation sont plus qu'adéquates. Je suis très satisfait. Je l'utilise tous les jours. Les intégrations avec d'autres logiciels sont adéquates jusqu'à présent. Cathy G.

9. Ecwid par Lightspeed : Compatible avec Web, iOS, Android

Ecwid par Lightspeed

Si vous souhaitez promouvoir votre boutique en ligne et vendre sur plusieurs canaux sociaux, essayez Ecwid.

La plateforme vous permet d'intégrer votre magasin à d'autres places de marché tout en prenant en charge les ventes en personne.

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

Pour

Cons

Frais 

Que disent les utilisateurs ?

Les produits que je vends nécessitent beaucoup de champs personnalisés, et Ecwid est si simple à configurer avec de multiples champs personnalisés et peut ajouter un coût par personnalisation. J'ai regardé plusieurs logiciels de boutique, mais ils n'avaient pas les options que je voulais ou étaient difficiles à utiliser et à configurer.
Si vous débutez, vous pouvez utiliser Ecwid jusqu'à 10 produits gratuitement. Avec suffisamment d'options pour gérer votre boutique, vous pouvez commencer à gagner de l'argent dès aujourd'hui !
Ecwid se connecte également à d'autres flux de boutique, tels qu'Amazon, Facebook et autres, afin de faciliter la vente de vos produits et la promotion de votre marque sur plusieurs plates-formes en quelques clics. Jim K.

Dernières réflexions sur les créateurs de boutiques en ligne

Le lancement d'une boutique en ligne pour les organisations à but non lucratif peut être un moyen intéressant de collecter des fonds, mais le choix de la bonne plateforme de commerce électronique est crucial.

Pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution gratuite et tout-en-un, Zeffy s'impose comme un choix idéal. Conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, Zeffy offre une plateforme complète qui va au-delà du commerce électronique. 

Il suffit de jeter un coup d'œil à Lumberton Band Boosters, un magasin tout-en-un pour la fanfare du lycée, la garde et la fanfare du collège. Ils ont collecté un total de 92 000 $ et économisé 4 600 $ sur les frais en utilisant Zeffy - c'est une décision intelligente.

Avec Zeffy, vous pouvez créer et gérer votre boutique en ligne en toute transparence, accepter des dons et gérer diverses initiatives de collecte de fonds à partir d'un seul tableau de bord sans encourir de frais de transaction.

Profitez de la commodité de gérer tous les aspects de vos efforts de collecte de fonds, de la vente de marchandises à la collecte de dons, au sein d'une plateforme unique adaptée à votre organisation à but non lucratif !

FAQ sur le créateur de boutique en ligne

Si Shopify est un choix populaire pour la création de boutiques en ligne, ses plans premium et ses frais de transaction peuvent constituer un inconvénient majeur pour les organisations à but non lucratif. C'est là qu'intervient Zeffy, une plateforme qui change la donne et qui est explicitement conçue pour les organisations à but non lucratif.
Avec Zeffy, vous pouvez créer gratuitement une superbe boutique en ligne, en veillant à ce que chaque dollar récolté soit directement affecté à votre cause.
En choisissant Zeffy, vous accédez à une solution tout-en-un qui rationalise vos efforts de collecte de fonds et vous permet d'avoir un impact significatif sur votre communauté.

En fonction des besoins de votre magasin, les créateurs de sites de commerce électronique facturent en moyenne entre 39 et 399 dollars. Les passerelles de paiement tierces facturent des frais de transaction supplémentaires.
Avec Zeffy, vous pouvez créer une boutique en ligne 100% gratuite pour votre association. Nous couvrons tous les frais (même les frais de transaction).

Zeffy est un outil gratuit de création de boutique en ligne conçu spécialement pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, vous pouvez facilement créer et personnaliser votre boutique en ligne sans aucune connaissance en codage.
La plateforme fournit toutes les fonctionnalités essentielles pour commencer à vendre des produits et à accepter des dons en ligne sans facturer de frais de transaction. Vous pouvez conserver 100 % des fonds collectés grâce à votre boutique en ligne.

Alors que Wix est parfait pour les petites entreprises et les organisations à but non lucratif, Shopify convient parfaitement aux grandes entreprises et aux fondations caritatives. Les prix diffèrent également : Wix est moins cher et propose un plan gratuit pour démarrer une boutique en ligne.
Cependant, Shopify est plus populaire pour ses fonctionnalités de commerce électronique imbattables, qui vous aident à développer votre activité en ligne.

Les créateurs de boutiques en ligne offrent une interface conviviale et des outils qui permettent aux utilisateurs de créer et de personnaliser un site de commerce électronique sans aucune compétence en matière de codage. Les utilisateurs peuvent choisir des modèles pour les passerelles de paiement et gérer les stocks.

Oui. Un créateur de boutique en ligne est une solution rentable et efficace pour lancer et gérer votre site de commerce électronique. Vous bénéficierez de nombreuses fonctionnalités adaptées à vos besoins.

La création d'une boutique en ligne à partir de zéro demande du temps, des ressources et de l'expertise. En revanche, vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus à l'aide d'un créateur de boutique en ligne. Il s'agit donc d'un choix plus pratique pour la plupart des entreprises.

Alors que les logiciels de conception de sites web sont utilisés pour les sites web à usage général, les créateurs de boutiques en ligne sont conçus pour le commerce électronique. Il intègre des listes de produits, des paniers d'achat et le traitement des paiements.

Vous pouvez migrer votre contenu existant vers un constructeur de site web tel que Zeffy afin d'accéder aux derniers outils et fonctionnalités. Bien que cela prenne un certain temps, vous pouvez le faire manuellement.

Non, les modèles sont dotés des mêmes fonctionnalités et des mêmes capacités d'édition. La principale raison d'utiliser des modèles est qu'ils simplifient le processus de conception du site web. Vous n'avez plus besoin d'engager un concepteur de sites web pour créer un site lorsque vous utilisez un constructeur de sites web pour créer des boutiques en ligne pour les organisations à but non lucratif.

Oui. Zeffy est 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à collecter des fonds. Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif conservent 100 % des fonds provenant des donateurs.

Si vous décidez de créer un site web à partir de zéro au lieu d'utiliser un constructeur de site web, il vous faudra au moins six semaines et jusqu'à dix semaines pour un site web simple. Avec un constructeur de site web, vous pouvez avoir un site web opérationnel en 24 heures ou moins.

Rédigé par
Camille Duboz

