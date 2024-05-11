Cherchez-vous à diversifier les sources de revenus de votre association ?

La création d'une boutique en ligne est un excellent moyen de diversifier l'approche de votre organisation en matière de collecte de fonds et d'obtenir davantage de soutien financier.

Dans ce guide, nous vous présenterons les avantages du commerce électronique pour les organisations à but non lucratif et nous vous fournirons une feuille de route pour créer une boutique en ligne réussie en 2024.

‍

Créez votre boutique en ligne à but non lucratif en 7 étapes

‍

Comment la création d'une boutique en ligne peut aider votre association

La création d'une boutique en ligne offre aux organisations à but non lucratif la possibilité de diversifier et de stabiliser leurs sources de financement. Une association peut atteindre un public mondial en vendant des marchandises ou des services de marque, améliorant ainsi sa visibilité et l'engagement de ses sympathisants au-delà des limites géographiques traditionnelles.

Examinons d'autres aspects positifs de l'ouverture d'une boutique en ligne pour votre association :

Accroît la visibilité :

‍Les produits de marque constituent une véritable publicité pour votre organisation. Lorsque les sympathisants portent et mettent en valeur vos vêtements ou autres produits, ils améliorent la visibilité et la reconnaissance de votre marque.

‍

produits de constituent une véritable publicité pour votre organisation. Lorsque les sympathisants portent et mettent en valeur vos vêtements ou autres produits, ils améliorent la visibilité et la reconnaissance de votre marque. ‍ Offrir des incitations aux donateurs :

Le merchandising peut constituer une incitation convaincante pour les donateurs, en les persuadant de contribuer et en vous offrant un moyen tangible de reconnaître leur soutien.

‍

Le merchandising peut constituer une incitation convaincante pour les donateurs, en les persuadant de contribuer et en vous offrant un moyen tangible de reconnaître leur soutien. ‍ Fournit des informations :

‍Les ventes en ligne fournissent des informations essentielles sur les préférences et les habitudes d'achat des donateurs. Cela vous permet d'ajuster vos stratégies de collecte de fonds en conséquence afin d'attirer et d'engager davantage de sympathisants.

‍

ventes en ligne fournissent des informations essentielles sur les préférences et les habitudes d'achat des donateurs. Cela vous permet d'ajuster vos stratégies de collecte de fonds en conséquence afin d'attirer et d'engager davantage de sympathisants. ‍ Fournit un flux de trésorerie continu :

Contrairement à d'autres initiatives de collecte de fonds, une boutique en ligne fonctionne en continu tout au long de l'année, fournissant un flux de revenus constant.

‍

Contrairement à d'autres initiatives de collecte de fonds, une boutique en ligne fonctionne en continu tout au long de l'année, fournissant un flux de revenus constant. ‍ Aucune restriction d'utilisation finale :

‍De nombreusessources de financement, telles que les subventions à but non lucratif, comportent des restrictions quant à l'utilisation de l'argent. Une boutique en ligne est rarement soumise à ces restrictions, tant que les revenus générés sont affectés à votre mission.

‍

Créer une boutique en ligne pour les organisations à but non lucratif en 7 étapes

1. Comprendre les implications fiscales

La première étape de la création de votre boutique en ligne consiste à comprendre les aspects juridiques liés à cette source de revenus.

Une bonne compréhension des stipulations de l'Internal Revenue Service (IRS) relatives aux revenus des organisations 501(c)(3) permettra à votre magasin d'opérer dans le respect de la loi. Cela vous aidera également à conserver votre statut d'exonération fiscale, qui peut être révoqué si les revenus générés ne sont pas utilisés correctement.

Bien que les organisations à but non lucratif soient autorisées à vendre des produits pour générer des revenus ou réaliser des bénéfices, il convient de tenir compte de certaines implications fiscales :

Unrelated Business Income Tax (UBIT) :

Si un organisme à but non lucratif vend des produits ou des services qui ne sont pas directement liés à sa mission, il devra s'acquitter de l' Unrelated Business Income Tax (UBIT ).

: Si un organisme à but non lucratif vend des produits ou des services qui ne sont pas directement liés à sa mission, il devra s'acquitter de l' Unrelated Business Income Tax ). Taxe de vente :

‍Dépendamment de la législation de l'État, les organisations à but non lucratif devront collecter et payer la taxe de vente.

la législation de l'État, les organisations à but non lucratif devront collecter et payer la taxe de vente. Responsabilité du fait des produits :

‍Les organisations à but non lucratifdoivent s'assurer que leurs produits sont sûrs et de haute qualité pour se conformer à la législation fiscale sur la responsabilité du fait des produits.

Il est important que vous vous assuriez que tous les articles vendus sont étroitement liés à la mission de votre association et que l'argent gagné sert uniquement à soutenir votre association et ses initiatives.

‍

2. Choisissez vos produits

Une fois que vous avez bien compris la législation fiscale, il est temps de choisir des produits qui correspondent à la mission et aux valeurs de votre organisation. Les produits que vous décidez de vendre dans la boutique en ligne de votre association ne se contenteront pas de générer des revenus.

En choisissant les bons produits, vous atteignez la viabilité financière et établissez l'identité de votre marque.

La vente de produits de marque portant le slogan ou le logo de votre association est l'un des moyens les plus faciles d'y parvenir. Vos donateurs seront plus qu'enthousiastes à l'idée d'acheter des produits qui leur permettent de partager la cause qu'ils soutiennent.

Voici une liste de produits de marque que vous pouvez vendre :

T-shirts personnalisés

Mugs

Signets

Sacs fourre-tout

Bouteilles d'eau

Autocollants et épingles en émail

Articles de papeterie

Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez offrir : vendez des produits physiques et numériques sur votre boutique en ligne.

‍

Voici quelques éléments à prendre en compte pour faire votre choix :

Cibler les donateurs :

‍Comprendre votre base de donateurs et leurs préférences. Sélectionnez des produits qui les attirent et qui renforcent le lien avec votre cause.

votre base de donateurs et leurs préférences. Sélectionnez des produits qui les attirent et qui renforcent le lien avec votre cause. Qualité et durabilité :

‍Priorisez les articles de haute qualité qui donnent une image positive de votre association. Envisagez de choisir des options durables et respectueuses de l'environnement pour vous aligner sur les valeurs contemporaines.

articles de haute qualité qui donnent une image positive de votre association. Envisagez de choisir des options durables et respectueuses de l'environnement pour vous aligner sur les valeurs contemporaines. Praticité et utilité :

‍Choisissez desarticles que vos donateurs trouveront pratiques et utilisables dans la vie de tous les jours. Cela augmentera les chances d'achats répétés et soutiendra un flux de revenus régulier.

‍

3. Fixer le bon prix pour les articles à vendre

Contrairement aux entreprises à but lucratif, le but de la création d'une boutique en ligne doit être de couvrir les dépenses liées au fonctionnement de l'association. Des revenus excessifs provenant des ventes en ligne peuvent vous conduire à des obligations fiscales et à des problèmes juridiques potentiels qui pourraient avoir un impact sur votre statut d'exonération fiscale et sur votre réputation.

Veillez à ce que votre prix soit accessible au marché cible tout en couvrant vos coûts.

‍

Voici comment déterminer le bon prix pour vos objets :

Étude de marché

Faites des recherches sur les prix du marché pour des marchandises similaires afin de connaître les attentes de votre donateur cible en matière de prix. Renseignez-vous auprès d'autres organisations à but non lucratif pour savoir comment elles fixent le prix des articles et quelles sont leurs marges bénéficiaires.

‍

Recueillir les réactions des supporters

Vendre ou exposer les produits à des prix différents lors d'autres initiatives de collecte de fonds, comme les soirées trivia ou les ventes aux enchères, afin de recueillir les commentaires des supporters sur les prix et d'obtenir des informations précieuses sur leur valeur perçue et leur volonté d'acheter.

‍

Évaluer les coûts de production et d'expédition

Calculez vos coûts de fabrication et d'expédition et déterminez le niveau de profit raisonnable que vous souhaitez atteindre.

‍

Réfléchir aux objectifs de la collecte de fonds

Sachez combien de revenus vous devez tirer de la vente de marchandises pour soutenir vos programmes et activités de collecte de fonds. Expliquez clairement comment vos ventes en ligne contribueront à votre stratégie globale de collecte de fonds.

‍

4. Choisir une plateforme de commerce électronique

Le choix de la bonne plateforme de commerce électronique est essentiel à la création d'une boutique en ligne. La plateforme doit être robuste et évolutive et correspondre aux besoins spécifiques de votre organisation.

‍

Voici comment en choisir un :

Évaluez vos besoins

Réfléchissez à ce que vous attendez d'un site de commerce électronique. Quel est le degré de personnalisation dont vous avez besoin ? Préférez-vous un site facile à mettre en place et à gérer ou avez-vous les compétences nécessaires pour développer un site plus complexe ?

‍

Comparer les plateformes

Étudiez les plateformes de commerce électronique populaires, payantes ou gratuites, telles que Zeffy, Shopify, WooCommerce, Wix et Square Online. Examinez leurs caractéristiques, leur facilité d'utilisation, leurs options d'assistance et leur évolutivité.

‍

Tenir compte des coûts

Examinez la structure tarifaire de chaque plateforme et voyez si elle correspond à votre budget (que vous devez mettre de côté) pour la création d'une boutique en ligne. Outre les frais mensuels, tenez compte du coût des thèmes, des plugins et autres intégrations.

‍

Testez vos meilleurs choix

La plupart des plateformes proposent des essais gratuits. Profitez-en pour découvrir dans quelle mesure chaque créateur de boutique en ligne répond à vos besoins et quelles sont ses fonctionnalités et sa facilité d'utilisation.

‍

5. Créez votre site de commerce électronique

Les produits et les prix étant prêts, il est temps de commencer à créer votre boutique en ligne !

En fonction de la plateforme choisie, vous construirez votre site web de commerce électronique ou vous intégrerez la boutique à votre site web actuel. La deuxième option est un excellent choix si votre association a déjà une présence en ligne. Elle vous permettra d'économiser le temps, les efforts et les ressources consacrés à la création de votre site web.

Votre boutique en ligne fait partie de votre stratégie de collecte de fonds et n'est pas l'objectif principal de votre organisation. Y consacrer trop d'argent aurait des répercussions sur d'autres aspects.

Grâce à Zeffy, vous pouvez créer une boutique en ligne gratuitement et l'intégrer à votre site web. Vous pouvez également générer un code QR pour partager votre boutique en ligne sur vos canaux de communication, comme les courriels, afin d'augmenter vos ventes.

‍

Les meilleures pratiques à respecter lors de la création d'un magasin sont les suivantes :

Être cohérent avec l'image de marque de l'organisme sans but lucratif

Votre boutique en ligne doit refléter les valeurs et l'identité de votre association. Cela contribuera à instaurer un climat de confiance avec les donateurs et à vous rendre immédiatement reconnaissable. Des couleurs, des polices et des logos cohérents rendront votre boutique de commerce électronique plus légitime et cultiveront un sentiment d'identité de marque.

‍

Inclure les compléments

Pour stimuler votre collecte de fonds, ajoutez une option de don "Ajouter au panier" ou une option d'adhésion annuelle. Cette dernière option permettra de transformer les donateurs potentiels en membres au moment de l'achat. Ajoutez une option pour informer les visiteurs des prix de prévente afin d'augmenter le nombre d'articles vendus.

‍

Optimisez vos pages produits

Veillez à ce que chaque page produit soit informative et attrayante. Incluez des images de haute qualité, des descriptions détaillées et des prix clairs. Pour encourager les ventes, essayez de créer un sentiment d'urgence en informant les donateurs du nombre de produits disponibles à la vente sur la page où figurent les détails des prix.

‍

Mettre en place une navigation simple

La navigation sur votre site doit être intuitive et simple. Classez vos produits par catégories et veillez à ce que toutes les pages importantes soient faciles à trouver.

‍

6. Stratégies et politiques d'expédition complètes

Des politiques d'expédition efficaces et transparentes sont essentielles à la satisfaction des donateurs, ce qui peut avoir un impact significatif sur le succès de votre magasin. Une logistique bien planifiée définit des attentes claires et aide à gérer les relations avec les donateurs en ce qui concerne la livraison des produits.

‍

Étapes à suivre pour définir vos politiques d'expédition :

Déterminer les méthodes d'expédition et les prix

Décidez si vous proposez des frais de port gratuits, forfaitaires ou variables en fonction de la livraison locale ou d'autres zones d'expédition. Pensez à intégrer les frais d'expédition dans vos listes de produits si vous proposez la livraison gratuite.

‍

Décrivez vos politiques d'expédition

Indiquez les délais de livraison, les coûts, la disponibilité des informations de suivi et les politiques de retour. Des politiques transparentes réduisent les inquiétudes des donateurs et les litiges.

‍

Sélectionner des partenaires d'expédition fiables

Choisissez des partenaires logistiques réputés pour leur fiabilité et leur service. Ils doivent offrir des services qui correspondent à vos besoins (par exemple, expédition internationale, livraison accélérée).

‍

Bien emballer les produits

Investissez dans un emballage de qualité qui protège vos produits pendant le transport. Envisagez un emballage portant votre marque afin d'améliorer l'expérience du donateur. Veillez à ce que les étiquettes d'expédition soient claires et simples afin de réduire les erreurs de livraison.

‍

7. Publier et promouvoir votre boutique en ligne

Maintenant que votre boutique est opérationnelle, il est temps de la promouvoir afin de la faire connaître et d'améliorer la collecte de fonds. Une promotion efficace stimulera les ventes et élargira votre base de donateurs, en favorisant des relations à long terme avec ceux qui s'associent à votre cause.

Une approche multidimensionnelle faisant appel à différents canaux de marketing peut vous permettre d'élargir votre audience et d'améliorer la visibilité de votre site de vente en ligne.

‍

Voici ce que vous pouvez faire pour promouvoir votre boutique en ligne :

S'engager avec les supporters sur les médias sociaux

Utilisez les canaux sociaux de votre organisation, comme Facebook et Instagram, pour améliorer vos ventes en publiant des posts visuellement attrayants sur votre marchandise. Concentrez-vous sur la publication de contenu généré par les utilisateurs, comme des photos de bénévoles portant vos t-shirts de marque, afin de persuader d'autres sympathisants de faire des achats.

Utilisez ce guide pour comprendre les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif et apprendre des astuces efficaces pour utiliser la plateforme afin de promouvoir votre magasin !

‍

Essayez le marketing par courrier électronique

Envoyez des courriels annonçant le lancement de votre boutique ou partagez des messages promotionnels avec des codes de réduction. Présentez des articles que vos donateurs préfèrent et qu'ils sont plus susceptibles d'acheter.

Vous pouvez connaître leurs préférences en consultant les données relatives aux collectes de fonds et à l'engagement des donateurs. Expliquez aux destinataires comment leurs ventes profitent à votre organisation et l'impact qu'elles auront.

‍

Utiliser la publicité payante

Demandez des subventions Google Ad Grants pour utiliser gratuitement la publicité afin de promouvoir votre boutique en ligne auprès de groupes démographiques spécifiques. Cela vous permettra d'attirer un trafic pertinent sur votre site web et de promouvoir vos produits auprès de ceux qui correspondent au profil du supporter idéal.

‍

Tirer parti d'autres initiatives de collecte de fonds

Lors de l'organisation d'une soirée familiale, d'une soirée trivia, d'un concours de cuisine ou d'autres événements de collecte de fonds, informez les donateurs de l'existence de votre boutique en ligne en affichant des catalogues de produits ou même quelques articles physiques afin d'attirer leur attention sur la boutique en ligne.

Utilisez Zeffy pour créer un magasin et obtenir un code QR à partager avec les billets ou à afficher lors d'événements pour augmenter les ventes !

‍

Quels sont les éléments à prendre en compte lors de la création d'une boutique en ligne ?

La création d'une boutique en ligne pour votre association nécessite un certain travail de fond, mais il s'agit d'une étape profitable pour votre organisation.

La chose la plus importante à considérer lors de la vente de biens est de savoir si les revenus générés relèvent des revenus d'entreprises liées ou non liées. Vous serez en mesure de conserver votre statut d'exonération fiscale et de collecter des fonds dans le respect des lois.

‍

Revenus d'activités connexes

Cette source de revenus se réfère aux revenus générés par des activités qui sont clairement liées à l'objectif d'exonération fiscale de l'association.

C'est le cas, par exemple, d'une organisation caritative de défense de l'environnement qui vend des produits écologiques pour promouvoir le développement durable, ou d'une organisation qui se consacre à rendre l'éducation accessible en vendant des livres, du matériel ou des cours de formation.

Tant que ces activités sont en rapport avec la cause de l'association et qu'elles contribuent à sa mission, les revenus générés seront considérés comme des revenus d'entreprise connexes, qui ne sont pas imposables.

‍

Revenu d'entreprise non lié

Toute activité, y compris la vente de biens et de services substantiellement non liés à l'objectif d'exonération fiscale de l'organisation à but non lucratif, entre dans cette catégorie. Pour la plupart des organisations, une activité est considérée comme non liée et soumise à l'impôt sur les bénéfices non répartis si elle remplit ces trois conditions :

Il s'agit d'un commerce ou d'une entreprise.

Il est mené régulièrement.

Il n'est pas substantiellement lié à l'amélioration de l'objectif d'exonération fiscale de l'association.

Il existe quelques exclusions, modifications ou exceptions à ces exigences de l'UBIT. Pour les boutiques en ligne à but non lucratif, la vente de cadeaux en nature ou de marchandises données est exclue de l'impôt sur les bénéfices non liés.

Il n'est pas totalement interdit aux organisations à but non lucratif de percevoir des revenus commerciaux non liés, mais elles doivent payer des impôts sur ces revenus. En fonction des produits que vous vendez, si vous percevez des revenus d'un montant égal ou supérieur à 1 000 dollars, vous devez soumettre le formulaire 990-T de l'IRS et payer les impôts requis.

N'oubliez pas que si l'IRS détermine que le pourcentage des revenus non liés générés par les boutiques en ligne est trop élevé, vous risquez de perdre votre statut d'exonération fiscale.

Il n'y a pas de seuil clairement défini que les organisations à but non lucratif doivent respecter. L'IRS prend en compte divers facteurs et circonstances entourant les revenus non liés à l'activité de l'organisation avant de prendre une décision. Il est préférable de consulter un conseiller fiscal ou un responsable financier avant d'ouvrir une boutique en ligne.

‍

Que vendre dans votre boutique en ligne ? 5 types de produits à prendre en compte

L'un des meilleurs moyens de maximiser les revenus de la boutique en ligne de votre association est de proposer une variété de moyens de faire des dons, qu'il s'agisse de produits de marque ou de récompenses et d'avantages. En voici quelques exemples :

‍

Marchandises de marque

Les articles directement liés à la mission et à l'objectif de l'association sont un excellent moyen de collecter des fonds, de sensibiliser le public et de renforcer l'identité de la marque. Il existe plusieurs types d'articles - tasses, t-shirts, casquettes - sur lesquels vous pouvez apposer le logo ou la déclaration de mission de votre organisation.

‍

Objets donnés

Certains organismes de bienfaisance reçoivent de leurs sympathisants certains articles au lieu de dons monétaires. En outre, il se peut qu'il leur reste peu d'articles après un événement caritatif, tel qu'une vente aux enchères ou une collecte de dons en nature. Si vous ne trouvez pas d'utilisation pour ces articles au sein de votre organisation, vous pouvez les vendre sur votre boutique en ligne.

‍

Dons d'objets

‍Donnezà vos sympathisants et donateurs la possibilité d'acheter quelque chose dans votre boutique en ligne à but non lucratif, non pas pour eux-mêmes, mais pour aider quelqu'un d'autre. Par exemple, une organisation caritative axée sur l'enfance qui propose des jouets ou des fournitures de papeterie pour les enfants peut permettre à ses sympathisants d'acheter ces articles pour les enfants qu'ils parrainent.

‍

Articles produits par des bénévoles

‍Siles biens sont produits ou créés par vos bénévoles, vous pouvez les vendre via la boutique en ligne de l'association. Veillez à ce qu'elle soit conforme à la mission et à l'objectif de votre association.

‍

Paquets de parrainage

‍Onparle de parrainage lorsqu'un donateur verse une certaine somme à l'organisation à but non lucratif et reçoit en retour des récompenses spécifiques. La récompense peut consister en un affichage lors de l'événement, une publicité dans votre périodique ou des rencontres avec les membres du conseil d'administration et les personnalités de l'association. Essayez de proposer différents niveaux de parrainage sur votre boutique et mentionnez les avantages que chacun d'entre eux procure.

‍

‍

Etude de cas - Comment la Southeast Seattle Education Coalition a collecté +50 000 $ en créant une boutique en ligne avec Zeffy

‍

En 2024, la Southeast Seattle Education Coalition (SESEC) a lancé une boutique en ligne pour vendre des fleurs à l'occasion d'une collecte de fonds organisée le week-end de la fête des mères. En utilisant la plateforme de commerce électronique gratuite de Zeffy, ils ont récolté plus de 50 000 dollars tout en économisant 2 500 dollars de frais.

Le SESEC a créé une boutique en ligne sur Zeffy pour vendre des bouquets pour la fête des mères, avec des options de vente au comptoir et de précommandes. La boutique permettait aux clients de choisir une école qui recevrait une partie du prix d'achat en tant que don. SESEC a fait la promotion de la boutique sur son site web, dans les médias sociaux et auprès de sa base de donateurs existante.

‍

‍

Conclusion sur la création d'une boutique en ligne

En plus d'être une source de revenus, les boutiques en ligne constituent un moyen stratégique d'étendre votre portée, d'engager vos partisans et de garantir un impact durable tout au long de l'année.

Découvrez la facilité de création d'une boutique en ligne avec Zeffy, qui est conçu pour rationaliser vos opérations de commerce électronique et créer une boutique en ligne sans effort.

Personnalisez votre boutique, proposez des options de prévente et intégrez une fonction de don pour élargir votre offre. Acceptez tous les modes de paiement pour plus de commodité et configurez des rappels par courrier électronique pour assurer le bon déroulement de vos opérations.

Commencez dès aujourd'hui à utiliser le créateur de boutique en ligne de Zeffy pour renforcer votre présence en ligne et votre collecte de fonds !

‍

FAQ sur la création d'une boutique en ligne

Combien coûte la création d'une boutique en ligne ?

Le coût de la création d'une boutique en ligne varie en fonction de la plateforme choisie. Les plateformes de commerce électronique les plus populaires peuvent facturer entre 20 et 300 dollars par mois, auxquels s'ajoutent des frais supplémentaires pour les transactions, les plugins et les thèmes.

Avec Zeffy, vous pouvez créer une boutique en ligne pour votre organisation à but non lucratif tout à fait gratuitement. Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui offre un plan 100 % gratuit, sans frais cachés ni frais de transaction par rapport à d 'autres plateformes de commerce électronique.

‍

Peut-on créer une boutique en ligne gratuitement ?

Oui, vous pouvez créer une boutique en ligne gratuitement avec Zeffy.

Grâce à la plateforme conviviale de Zeffy, vous pouvez facilement mettre en place une vitrine fonctionnelle et attrayante, personnaliser l'apparence de votre boutique, ajouter des produits et configurer les paramètres sans aucune connaissance en matière de codage. Vous pouvez enrichir votre boutique avec des options de donation, des fonctionnalités de prévente et des codes de réduction pour stimuler l'engagement des donateurs et les ventes.

‍

Pourquoi une boutique de commerce électronique est-elle importante ?

Une boutique de commerce électronique permet d'atteindre un public plus large. Elle fonctionne 24 heures sur 24, offrant aux sympathisants un accès permanent à vos produits.

En outre, une boutique en ligne peut fournir des informations précieuses sur le comportement des donateurs grâce à l'analyse des données. Ces facteurs font du commerce électronique un outil puissant pour la croissance des organisations à but non lucratif et l'engagement des donateurs.

‍