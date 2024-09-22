Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
22 septembre 2024

Les subventions publiques apportent un financement vital aux organisations à but non lucratif, renforçant leur crédibilité et leur ouvrant des perspectives d'avenir. Ces subventions soutiennent diverses initiatives, du développement communautaire à la recherche scientifique. Cependant, il peut s'avérer complexe de comprendre et de demander des subventions gouvernementales.

Malgré ces obstacles, les avantages potentiels font des subventions publiques une source de financement attrayante pour de nombreuses organisations à but non lucratif.

Ce guide offre un aperçu complet des subventions gouvernementales pour les organisations à but non lucratif. Nous explorerons les avantages et les défis, mettrons en lumière les principaux programmes de subventions et partagerons des ressources précieuses pour soutenir votre parcours de financement.

Table des matières 

Comprendre les subventions gouvernementales pour les organisations à but non lucratif

Les 5 principaux programmes de subventions gouvernementales pour les organisations à but non lucratif en 2024

Où trouver des subventions publiques pour les organisations à but non lucratif ?

Dernières réflexions sur les subventions publiques

FAQ sur le financement public des organisations à but non lucratif 

Comprendre les subventions gouvernementales pour les organisations à but non lucratif

Les subventions publiques sont des financements accordés par les autorités fédérales, étatiques ou locales pour soutenir des projets ou des programmes spécifiques. Ces subventions visent à promouvoir des objectifs de politique publique dans des domaines tels que l'éducation, les soins de santé et le développement communautaire.

Contrairement aux prêts, les subventions publiques ne nécessitent pas de remboursement, mais elles s'accompagnent de directives strictes sur la manière dont les fonds peuvent être utilisés. Les bénéficiaires doivent rendre des comptes et souvent fournir des rapports détaillés sur les résultats du projet.

L'obtention d'une subvention publique peut considérablement renforcer la crédibilité d'une organisation à but non lucratif, ce qui conduit souvent à une confiance accrue de la part d'autres bailleurs de fonds et peut ouvrir la voie à d'autres possibilités de financement.

Avantages des subventions publiques

Inconvénients des subventions publiques 

Les 5 principaux programmes de subventions gouvernementales pour les organisations à but non lucratif en 2024

Tirez parti du financement public pour votre association.
Découvrez les possibilités de subventions fédérales, nationales et locales grâce à l'outil gratuit de recherche de subventions de Zeffy.

1. Les subventions de la National Endowment for the Arts

‍LeNational Endowment for the Arts (NEA) est une agence fédérale qui accorde des subventions aux organisations 501(c)(3) axées sur l'art. Elle finance des projets qui engagent le public et donnent accès à différentes formes d'art. Le NEA propose plusieurs types de subventions :

2. Subventions nationales et d'État AmeriCorps

AmeriCorps State and National accorde des subventions à de nombreuses organisations, notamment des organisations à but non lucratif, des organismes publics, des tribus amérindiennes (appelées "tribus indiennes" dans la terminologie officielle des subventions), des établissements d'enseignement supérieur et des groupes confessionnels ou communautaires. Ces subventions soutiennent des projets qui répondent aux besoins essentiels des communautés dans des domaines tels que la santé, l'éducation, l'emploi, le soutien aux anciens combattants, l'environnement et les secours en cas de catastrophe.

L'organisation accepte actuellement les candidatures pour les postes suivants :

3. Programme d'accès au logement pour les personnes atteintes du sida

Le programme Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA) offre des logements et des services de soutien aux personnes à faible revenu atteintes du VIH/sida. Deux types de subventions sont disponibles dans le cadre de ce programme : 

Les organisations à but non lucratif peuvent solliciter des fonds compétitifs HOPWA pour des projets qui offrent :

Les fonds sont attribués à l'issue d'un processus national rigoureux d'examen et de sélection. Vous devez soumettre une proposition détaillée et innovante qui montre comment vous envisagez de répondre aux besoins de logement des personnes atteintes du VIH/SIDA. Assurez-vous que votre proposition prouve qu'elle peut faire une réelle différence.

4. Programme de subventions et de prêts directs pour les équipements communautaires

Le programme Community Facilities Direct Loan & Grant aide les organisations communautaires à but non lucratif à développer des installations essentielles dans les zones rurales. Il soutient des projets qui offrent des services essentiels aux communautés locales. Les types d'installations financées sont les suivants

Le montant de la subvention est mis à la disposition des candidats éligibles sur la base d'un barème progressif. Les projets destinés aux petites communautés dont les revenus des ménages sont plus faibles peuvent bénéficier d'un financement plus élevé.

5. Programme d'aide à la sécurité des organisations à but non lucratif (NSGP)

Le NSGP de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) finance des améliorations et des activités de sécurité physique. Le Nonprofit Security Grant Program (NSGP) aide les organisations à but non lucratif exposées à un risque élevé d'attaques terroristes ou extrémistes.

L'agence administrative de l'État (State Administrative Agency - SAA) gère les demandes de subvention. Seule la SAA peut déposer une demande auprès de la FEMA. Les associations éligibles doivent donc soumettre leur demande à la SAA. À son tour, la SAA inclut ces associations en tant que "sous-candidats" dans sa demande à la FEMA.

Où trouver des subventions publiques pour les organisations à but non lucratif ?

1. Subventions du gouvernement fédéral 

Les subventions fédérales sont accordées par le gouvernement américain à l'aide de fonds provenant des recettes fédérales générales. Le meilleur endroit pour rechercher ces subventions est GRANTS.GOV, où sont répertoriées toutes les opportunités de financement du gouvernement fédéral pour les organisations à but non lucratif. 

Le site web fournit des détails sur la création de subventions, les processus de demande et le suivi de l'état d'avancement des demandes. Il comprend également une liste des subventions fédérales. Les personnes à la recherche d'opportunités non financées peuvent consulter d'autres sites web gérés par le gouvernement, tels que le Federal Register et SAM.gov.

2. Subventions du gouvernement de l'État 

L'accès aux subventions de l'État peut varier d'un endroit à l'autre. Il est donc important de consulter les sites Web de l'État et des collectivités locales pour y trouver des portails de subventions ou des abonnements à des alertes. Parmi les exemples, citons le portail de subventions de la Virginie et le service d'abonnement aux alertes de financement de Washington.

GrantWatch est l'un des meilleurs sites web pour trouver des subventions au Canada et aux États-Unis, mais il nécessite un abonnement payant. Il présente des opportunités actives provenant de sources de financement fédérales, étatiques et locales. Vous pouvez également contacter les élus pour trouver des possibilités de financement au niveau de l'État.

3. Subventions des collectivités locales 

Les subventions locales peuvent être plus faciles à obtenir, mais aussi plus difficiles à localiser, car elles sont spécifiques à votre municipalité ou à votre comté. Certaines subventions locales sont également répertoriées sur GRANTS.GOV, Grant Finder et GovGrantsHelp.com. En outre, vous pouvez contacter votre conseil municipal et votre commissaire de comté pour en savoir plus sur les subventions disponibles au niveau local.

Dernières réflexions sur les subventions publiques 

Les subventions publiques sont importantes pour les organisations à but non lucratif, mais la présentation d'une demande exige beaucoup de temps et d'efforts. Avant de commencer, déterminez comment les fonds seront utilisés, car il s'agit d'un aspect crucial de votre proposition. En outre, vérifiez les critères d'éligibilité afin d'éviter de demander des subventions que vous ne pouvez pas obtenir.

Il est utile de s'adresser d'abord à un organisme de subvention professionnel, qui peut vous donner une idée claire de ce qui vous attend et de la meilleure façon d'aborder le processus.

FAQ sur le financement public des organisations à but non lucratif

Le gouvernement fédéral des États-Unis offre des subventions gratuites à des groupes spécifiques. Il s'agit généralement d'organisations impliquées dans des projets et des programmes financés par le gouvernement. Il s'agit généralement d'universités, de laboratoires de recherche, d'organisations à but non lucratif, de gouvernements locaux et d'États, ainsi que d'organismes chargés de l'application de la loi. Utilisez GRANTS.GOV pour rechercher, filtrer et trouver des opportunités de financement.

Voici les étapes à suivre pour obtenir une subvention gouvernementale :

  • Identifier les possibilités de financement : Visitez Grants.gov et d'autres sites gouvernementaux. Trouvez des subventions qui correspondent à la mission de votre association.
  • Examinez les conditions d'éligibilité : Lisez les lignes directrices de la subvention pour vous assurer que votre association est éligible.
  • Enregistrez votre organisation : Enregistrez-vous auprès du System for Award Management (SAM) et de Grants.gov pour demander des subventions fédérales.
  • Préparer la candidature : Préparez votre proposition de projet, votre budget et vos informations organisationnelles.
  • Soumettre la demande : Déposez votre demande sur GRANTS.GOV ou sur le portail de l'agence concernée avant la date limite.
  • Suivi : Suivez l'état d'avancement de votre demande et soyez prêt à fournir des informations supplémentaires si on vous le demande.

Méfiez-vous des escroqueries lorsque vous recherchez des financements publics. La chose la plus importante à noter est que le gouvernement ne vous contactera pas à l'improviste au sujet de subventions. Il ne vous appellera pas, ne vous enverra pas de SMS, ne vous contactera pas par courrier électronique ou par les médias sociaux, et ne vous demandera pas d'emblée des informations personnelles telles que votre numéro de sécurité sociale.

Les subventions gouvernementales authentiques nécessitent une demande, et elles sont toujours destinées à un objectif spécifique.



