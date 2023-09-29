Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
5 endroits inattendus pour trouver des subventions canadiennes à but non lucratif.
Subventions

5 endroits inattendus pour trouver des subventions canadiennes à but non lucratif.

29 septembre 2023

Où trouver des possibilités de subventions pour les organismes sans but lucratif canadiens en 2023.

Croyez-le ou non, il existe des possibilités de subventions pour les organisations à but non lucratif partout dans le monde. Il suffit de savoir où chercher ! Voici quelques endroits inattendus (et quelques autres attendus en prime) où votre organisme sans but lucratif peut trouver des subventions pour votre organisme sans but lucratif canadien.

1. Fondations communautaires, associations professionnelles et autres organisations à but non lucratif.

Comme pour toute autre chose, lorsqu'il s'agit de chercher quelque chose de nouveau - qu'il s'agisse d'un t-shirt, d'une recette ou d'une subvention - le meilleur endroit pour commencer est de demander à nos pairs. Si votre organisation à but non lucratif appartient à un secteur spécifique, les associations sectorielles et les organisations professionnelles peuvent être un excellent endroit pour la recherche de subventions.

Que votre association soit active dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement, des arts et de la culture, etc.

Adhérer à des associations sectorielles.

Ces organisations disposent souvent de ressources et de possibilités de subventions adaptées à votre secteur d'activité.

Programmes gouvernementaux.

Recherchez les programmes gouvernementaux qui visent à soutenir les organisations à but non lucratif dans votre secteur d'activité. Les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux offrent des subventions spécialisées pour des secteurs spécifiques. Par exemple, les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux offrent des subventions spécialisées pour des secteurs spécifiques :

Les fondations privées.

Recherchez des fondations privées qui s'intéressent spécifiquement à votre secteur d'activité.

Partenariats avec les entreprises.

Recherchez des partenariats avec des entreprises de votre secteur. De nos jours, de nombreuses entreprises ont mis en place des initiatives de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) qui financent des projets à but non lucratif.

Publications spécifiques à l'industrie.

Abonnez-vous à des publications, des bulletins d'information ou des revues spécifiques à votre secteur d'activité : ils publient souvent des annonces de subventions et des opportunités de financement.

Travailler en réseau avec des pairs.

Participez à des conférences, des séminaires et des événements de réseautage liés au secteur afin d'entrer en contact avec d'autres organisations à but non lucratif dans votre domaine.

Bases de données de subventions en ligne.

Les bases de données qui vous permettent de filtrer par industrie ou par secteur peuvent vous aider à trouver des sources de financement correspondant à la mission de votre association. En voici quelques exemples : Grant Connect, GrantWatch et CharityVillage.

Fondations ou groupes communautaires.

Recherchez des fondations communautaires dans votre région et renseignez-vous sur les subventions qu'elles accordent.

2. Annonces de subventions aux organisations à but non lucratif dans les médias locaux.

Croyez-le ou non, de nombreux organismes à but non lucratif font de la publicité lorsqu'il est temps de présenter une demande. Abonnez-vous donc aux organes d'information de votre région. Consultez les listes des journaux et magazines locaux et écoutez les chaînes de télévision et les stations de radio locales pour voir si de nouvelles opportunités de subventions sont annoncées.

3. Trouver des subventions pour des organisations à but non lucratif sur les médias sociaux.

Nous le savons, nous le savons. Les médias sociaux sont très vastes. Mais c'est aussi un endroit qui regorge de nouvelles possibilités de subventions. De nombreuses organisations publient des appels à candidatures sur leurs canaux de médias sociaux. Voici quelques conseils et astuces pour vous aider à démarrer votre recherche de subventions sur les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif :

4. Les programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) constituent une source surprenante de subventions pour les organisations à but non lucratif.

De plus en plus d'entreprises canadiennes lancent des programmes de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) qui offrent des subventions et des financements aux organisations à but non lucratif qui travaillent dans leur secteur. Commencez par rechercher des entreprises de votre secteur ou de votre région qui ont des initiatives de RSE et renseignez-vous sur leurs possibilités de subventions.

5. Le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux et même les administrations municipales disposent tous de ressources pour aider les organisations à but non lucratif à trouver des subventions.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
David Purkis

Continuez à lire :

Subventions
Principales subventions accordées aux organisations à but non lucratif en 2024

Obtenez votre guide pour l'obtention de subventions pour les organisations à but non lucratif. Découvrez comment trouver des subventions, comment choisir les meilleures options et une liste des meilleures subventions pour les organisations à but non lucratif en 2024.

En savoir plus
Comment créer une association à but non lucratif
Comment créer une organisation à but non lucratif au Canada.

Suivez notre petit guide pour commencer à créer votre organisation à but non lucratif au Canada.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.