Croyez-le ou non, il existe des possibilités de subventions pour les organisations à but non lucratif partout dans le monde. Il suffit de savoir où chercher ! Voici quelques endroits inattendus (et quelques autres attendus en prime) où votre organisme sans but lucratif peut trouver des subventions pour votre organisme sans but lucratif canadien.
Comme pour toute autre chose, lorsqu'il s'agit de chercher quelque chose de nouveau - qu'il s'agisse d'un t-shirt, d'une recette ou d'une subvention - le meilleur endroit pour commencer est de demander à nos pairs. Si votre organisation à but non lucratif appartient à un secteur spécifique, les associations sectorielles et les organisations professionnelles peuvent être un excellent endroit pour la recherche de subventions.
Que votre association soit active dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement, des arts et de la culture, etc.
Ces organisations disposent souvent de ressources et de possibilités de subventions adaptées à votre secteur d'activité.
Recherchez les programmes gouvernementaux qui visent à soutenir les organisations à but non lucratif dans votre secteur d'activité. Les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux offrent des subventions spécialisées pour des secteurs spécifiques. Par exemple, les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux offrent des subventions spécialisées pour des secteurs spécifiques :
Recherchez des fondations privées qui s'intéressent spécifiquement à votre secteur d'activité.
Recherchez des partenariats avec des entreprises de votre secteur. De nos jours, de nombreuses entreprises ont mis en place des initiatives de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) qui financent des projets à but non lucratif.
Abonnez-vous à des publications, des bulletins d'information ou des revues spécifiques à votre secteur d'activité : ils publient souvent des annonces de subventions et des opportunités de financement.
Participez à des conférences, des séminaires et des événements de réseautage liés au secteur afin d'entrer en contact avec d'autres organisations à but non lucratif dans votre domaine.
Les bases de données qui vous permettent de filtrer par industrie ou par secteur peuvent vous aider à trouver des sources de financement correspondant à la mission de votre association. En voici quelques exemples : Grant Connect, GrantWatch et CharityVillage.
Recherchez des fondations communautaires dans votre région et renseignez-vous sur les subventions qu'elles accordent.
Croyez-le ou non, de nombreux organismes à but non lucratif font de la publicité lorsqu'il est temps de présenter une demande. Abonnez-vous donc aux organes d'information de votre région. Consultez les listes des journaux et magazines locaux et écoutez les chaînes de télévision et les stations de radio locales pour voir si de nouvelles opportunités de subventions sont annoncées.
Nous le savons, nous le savons. Les médias sociaux sont très vastes. Mais c'est aussi un endroit qui regorge de nouvelles possibilités de subventions. De nombreuses organisations publient des appels à candidatures sur leurs canaux de médias sociaux. Voici quelques conseils et astuces pour vous aider à démarrer votre recherche de subventions sur les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif :
De plus en plus d'entreprises canadiennes lancent des programmes de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) qui offrent des subventions et des financements aux organisations à but non lucratif qui travaillent dans leur secteur. Commencez par rechercher des entreprises de votre secteur ou de votre région qui ont des initiatives de RSE et renseignez-vous sur leurs possibilités de subventions.
Obtenez votre guide pour l'obtention de subventions pour les organisations à but non lucratif. Découvrez comment trouver des subventions, comment choisir les meilleures options et une liste des meilleures subventions pour les organisations à but non lucratif en 2024.
Suivez notre petit guide pour commencer à créer votre organisation à but non lucratif au Canada.