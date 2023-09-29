Où trouver des possibilités de subventions pour les organismes sans but lucratif canadiens en 2023.

Croyez-le ou non, il existe des possibilités de subventions pour les organisations à but non lucratif partout dans le monde. Il suffit de savoir où chercher ! Voici quelques endroits inattendus (et quelques autres attendus en prime) où votre organisme sans but lucratif peut trouver des subventions pour votre organisme sans but lucratif canadien.

‍

‍

1. Fondations communautaires, associations professionnelles et autres organisations à but non lucratif.

Comme pour toute autre chose, lorsqu'il s'agit de chercher quelque chose de nouveau - qu'il s'agisse d'un t-shirt, d'une recette ou d'une subvention - le meilleur endroit pour commencer est de demander à nos pairs. Si votre organisation à but non lucratif appartient à un secteur spécifique, les associations sectorielles et les organisations professionnelles peuvent être un excellent endroit pour la recherche de subventions.

Que votre association soit active dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement, des arts et de la culture, etc.

Adhérer à des associations sectorielles.

Ces organisations disposent souvent de ressources et de possibilités de subventions adaptées à votre secteur d'activité.

Programmes gouvernementaux.

Recherchez les programmes gouvernementaux qui visent à soutenir les organisations à but non lucratif dans votre secteur d'activité. Les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux offrent des subventions spécialisées pour des secteurs spécifiques. Par exemple, les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux offrent des subventions spécialisées pour des secteurs spécifiques :

Dans le secteur de la santé, consultez le site de Santé Canada.

Pour les organisations à but non lucratif liées à l'éducation, renseignez-vous auprès du ministère de l'éducation.

Les organisations environnementales peuvent rechercher des subventions auprès d'Environnement et Changement climatique Canada et des agences environnementales provinciales/territoriales.

Les fondations privées.

Recherchez des fondations privées qui s'intéressent spécifiquement à votre secteur d'activité.

Partenariats avec les entreprises.

Recherchez des partenariats avec des entreprises de votre secteur. De nos jours, de nombreuses entreprises ont mis en place des initiatives de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) qui financent des projets à but non lucratif.

Publications spécifiques à l'industrie.

Abonnez-vous à des publications, des bulletins d'information ou des revues spécifiques à votre secteur d'activité : ils publient souvent des annonces de subventions et des opportunités de financement.

Travailler en réseau avec des pairs.

Participez à des conférences, des séminaires et des événements de réseautage liés au secteur afin d'entrer en contact avec d'autres organisations à but non lucratif dans votre domaine.

Bases de données de subventions en ligne.

Les bases de données qui vous permettent de filtrer par industrie ou par secteur peuvent vous aider à trouver des sources de financement correspondant à la mission de votre association. En voici quelques exemples : Grant Connect, GrantWatch et CharityVillage.

Fondations ou groupes communautaires.

Recherchez des fondations communautaires dans votre région et renseignez-vous sur les subventions qu'elles accordent.

‍

2. Annonces de subventions aux organisations à but non lucratif dans les médias locaux.

Croyez-le ou non, de nombreux organismes à but non lucratif font de la publicité lorsqu'il est temps de présenter une demande. Abonnez-vous donc aux organes d'information de votre région. Consultez les listes des journaux et magazines locaux et écoutez les chaînes de télévision et les stations de radio locales pour voir si de nouvelles opportunités de subventions sont annoncées.

‍

3. Trouver des subventions pour des organisations à but non lucratif sur les médias sociaux.

Nous le savons, nous le savons. Les médias sociaux sont très vastes. Mais c'est aussi un endroit qui regorge de nouvelles possibilités de subventions. De nombreuses organisations publient des appels à candidatures sur leurs canaux de médias sociaux. Voici quelques conseils et astuces pour vous aider à démarrer votre recherche de subventions sur les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif :

Suivez les hashtags comme #NonprofitGrants, #GrantOpportunity, #NonprofitFunding, et #GrantAlert pour voir les nouvelles opportunités de subventions pour votre association.

Mettez en place des alertes Google pour des mots-clés spécifiques liés aux subventions à but non lucratif et Google vous enverra des notifications par courrier électronique lorsqu'un nouveau contenu correspondant aux mots-clés que vous avez choisis sera publié en ligne. (Sérieusement, c'est de la magie Internet).

Rejoignez les groupes LinkedIn dédiés à la collecte de fonds et à la recherche de subventions pour les organisations à but non lucratif.

Profitez de tout ce que Twitter (désormais appelé X pour une raison inexplicable) a à offrir. Vous pouvez commencer par suivre ces comptes :

@GrantWatch : GrantWatch est une plateforme qui partage les possibilités de subventions pour les organismes sans but lucratif, y compris ceux du Canada.

@TheNonProfitTimes : The NonProfit Times tweete souvent sur les possibilités de subvention, les nouvelles et les ressources pour les organismes sans but lucratif.

@Funding_Guide : Ce compte tweete sur diverses possibilités de financement pour les organisations à but non lucratif, y compris les subventions et les bourses.

@FC_Conferences : Le Foundation Center, qui fait désormais partie de Candid, partage des informations sur les subventions, les webinaires et les ressources pour les organisations à but non lucratif.

@GrantStation : GrantStation propose des informations sur les subventions, des conseils et des opportunités de financement pour les organisations à but non lucratif.

The NonProfit Times tweete souvent sur les possibilités de subvention, les nouvelles et les ressources pour les organismes sans but lucratif. Ce compte tweete sur diverses possibilités de financement pour les organisations à but non lucratif, y compris les subventions et les bourses. Le Foundation Center, qui fait désormais partie de Candid, partage des informations sur les subventions, les webinaires et les ressources pour les organisations à but non lucratif. GrantStation propose des informations sur les subventions, des conseils et des opportunités de financement pour les organisations à but non lucratif. Abonnez-vous aux blogs et aux sites web d'organismes d'information à but non lucratif et d'organisations liées à l'octroi de subventions.

‍

4. Les programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) constituent une source surprenante de subventions pour les organisations à but non lucratif.

De plus en plus d'entreprises canadiennes lancent des programmes de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) qui offrent des subventions et des financements aux organisations à but non lucratif qui travaillent dans leur secteur. Commencez par rechercher des entreprises de votre secteur ou de votre région qui ont des initiatives de RSE et renseignez-vous sur leurs possibilités de subventions.

‍

5. Le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux et même les administrations municipales disposent tous de ressources pour aider les organisations à but non lucratif à trouver des subventions.

Le site Web du gouvernement du Canada sur l'emploi et le développement social est un bon endroit pour trouver de l'information sur les subventions et les programmes de financement disponibles au niveau fédéral. Votre OSBL peut utiliser sa base de données consultable sur les subventions et les possibilités de financement pour trouver des subventions pertinentes.

Chaque province et territoire du Canada dispose de ses propres programmes de financement pour les organisations à but non lucratif.

Les gouvernements locaux et les municipalités offrent également des subventions et des financements aux organisations à but non lucratif. Renseignez-vous sur les subventions disponibles auprès de votre ville ou de votre municipalité.

‍