Créer un organisme à but non lucratif au Canada n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le croire. Cependant, il y a quelques étapes obligatoires à suivre. Cet article traite des étapes obligatoires, mais il n'aborde pas toutes les étapes facultatives, telles que.. :

L'image de marque de votre organisation à but non lucratif.

Promouvoir votre association.

Mettre en place la présence de votre association sur les médias sociaux.

Trouver une plateforme de collecte de fonds.

Bon, maintenant que nous savons ce qu'il n'y a pas dans cet article, parlons de ce qu'il contient. Parlons de ce qui s'y trouve.

Qu'il s'agisse d'aider les étudiants à atteindre leur plein potentiel, d'apporter un soutien aux personnes défavorisées ou de s'occuper d'animaux négligés, vous serez plus efficace si vous avez votre propre ASBL (organisation à but non lucratif) et une plateforme de collecte de fonds utile, bien cotée et 100 % gratuite, comme Zeffy (d'accord, assez de publicité éhontée).

‍

Commençons par définir ce qu'est une organisation à but non lucratif au Canada.

Au Canada, il existe des "organismes de bienfaisance enregistrés" et des organisations à but non lucratif, ce qui n'est pas la même chose.

Au Canada, les organismes de bienfaisance enregistrés sont définis comme suit:1

Organismes de bienfaisance, fondations publiques ou fondations privées créés et résidant au Canada. Ils doivent utiliser leurs ressources pour des activités de bienfaisance et avoir des objectifs de bienfaisance qui entrent dans une ou plusieurs des catégories suivantes.

- Gouvernement du Canada

Voici les catégories possibles d'organismes de bienfaisance enregistrés :

le soulagement de la pauvreté

l'avancement de l'éducation

l'avancement de la religion

d'autres objectifs qui profitent à la communauté

Organisations à but non lucratif:1

Les organismes sans but lucratif sont des associations, des clubs ou des sociétés qui ne sont pas des organismes de bienfaisance et qui sont organisés et exploités exclusivement pour le bien-être social, l'amélioration de la qualité de vie, le plaisir, les loisirs ou tout autre but non lucratif.

-Gouvernement du Canada

Parce que nous pensons que cette définition est un peu vague... Voici quelques exemples :

les groupes sociaux, récréatifs ou de loisirs (clubs de bridge, de curling et de golf)

certaines organisations de sport amateur (associations de hockey, ligues de baseball et ligues de football)

certaines organisations de festivals (parades et célébrations saisonnières)

Vous ne pouvez pas être à la fois un organisme de bienfaisance enregistré et un organisme à but non lucratif, vous devez en choisir un. Cependant, les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes à but non lucratif peuvent tous deux bénéficier du statut d'exonération fiscale si l'Agence du revenu du Canada (ARC) décide que votre organisme remplit les conditions requises.

‍

‍

Avant de créer un organisme à but non lucratif au Canada : poser des bases solides.

Avant de lancer votre organisation à but non lucratif, il est important de construire une base solide afin de maximiser l'impact et de différencier votre organisation à but non lucratif.

Commencez par vous demander quel sera l'objectif de votre organisation et qui ou quoi vous servirez.

Il y a de fortes chances qu'il y ait déjà d'autres organisations à but non lucratif qui fonctionnent de manière similaire à la vôtre. Cela peut rendre difficile la différenciation de votre organisation et, surtout, la collecte de fonds. Mais cela peut aussi faciliter l'identification d'un besoin ou d'un créneau qui n'est pas encore satisfait. Essayez d'identifier un défi spécifique qui, selon vous, n'a pas été relevé dans votre communauté ou une nouvelle solution qui n'a pas encore été essayée. Cela permettra à votre organisation de se démarquer et, espérons-le, d'attirer davantage l'attention sur votre cause.

Par exemple, il existe probablement au moins une organisation qui lutte contre l'insécurité alimentaire dans votre région. La création d'une autre banque alimentaire ou d'une soupe populaire pourrait être redondante s'il existe déjà des organisations établies qui fournissent ce service. Cependant, votre organisation peut toujours se démarquer par la solution qu'elle propose. Votre association sera peut-être la première à travailler avec des agriculteurs locaux pour fournir des repas gratuits et lutter contre le gaspillage alimentaire. Peut-être vous concentrerez-vous spécifiquement sur les personnes ayant des moyens de transport limités en livrant des repas plutôt qu'en collectant de la nourriture.

Si les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont clairs, les solutions ne le sont souvent pas. N'ayez pas peur d'essayer quelque chose de nouveau ou d'innovant pour vous aider dans votre mission, attirer les donateurs et vous démarquer.

‍

Donner un nom à votre association.

Une fois que vous avez identifié votre mission et la population cible, l'étape suivante consiste à donner un nom à votre organisation.

Il y a environ 170 000 organismes de bienfaisance et organisations à but non lucratif au Canada.2 Par conséquent, si vous voulez que votre organisation se démarque, un nom clair, concis et accrocheur (qui communique au monde extérieur la mission ou l'activité de votre organisation à but non lucratif) est indispensable.

Bon, passons maintenant à la partie la moins créative. Lorsque vous constituez votre organisation en société au Canada, le nom de votre organisation doit contenir quelques éléments obligatoires.3

‍

Lois sur la dénomination des organisations à but non lucratif au Canada :

Le nom de votre organisation à but non lucratif doit donc :$^3$

Si vous vous constituez en société au Québec, vous devez respecter les lois linguistiques. Cela signifie que votre nom doit avoir un nom français ou une version française du nom de votre organisme.4 Pour plus d'informations sur la dénomination et la constitution d'un OBNL au Québec, cliquez ici.

‍

Constituer une société à but non lucratif.

Vous avez défini votre mission et choisi un nom. Il ne vous reste plus qu'à passer à la partie la plus amusante : la constitution en société de votre organisation. Je plaisante. Il n'y a vraiment rien d'amusant à se constituer en société. Mais si vous voulez avoir un organisme sans but lucratif légal au Canada, vous devez vous constituer en société.5

La constitution en société confère à votre organisation certains droits, tels que le droit d'utiliser votre nom dans tout le Canada, une responsabilité limitée et un meilleur accès aux capitaux et aux subventions.

La demande de constitution d'un OBNL se fait en remplissant le formulaire RE-303 ou le formulaire de constitution d'un organisme à but non lucratif. Vous pouvez vous constituer en société en ligne sur le site du Centre de remplissage en ligne d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour remplir la demande, vous aurez besoin des noms anglais et français (si nécessaire) de votre organisation. Vous aurez également besoin des signatures de tous les autres demandeurs, ainsi que de leur adresse et de leur profession.

Nous savons que ce n'est probablement pas ce que vous voulez entendre, mais lorsqu'il s'agit d'incorporer...nous vous recommandons de demander l'aide d'un spécialiste.

‍

Une fois que vous avez constitué votre organisation à but non lucratif en société, il y a encore quelques étapes à ne pas oublier.

Une fois que vous vous êtes constitué en société, vous devez donc établir le mode de fonctionnement de votre organisme sans but lucratif, c'est-à-dire l'organisation interne. Selon le Règlement sur les organisations à but non lucratif du Canada (Règlement sur les organisations à but non lucratif), vous devez convoquer une " première réunion des administrateurs " pour:6

Établir un règlement intérieur.

Tenir les registres de l'entreprise et émettre des certificats de dette.

Autoriser l'émission de titres de créance.

Nommer les membres du bureau.

Nommer un comptable public intérimaire.

Délivrer des adhésions.

Prendre des dispositions bancaires.

Si tout cela vous semble décourageant, nous comprenons. Heureusement pour vous, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif prévoit des règles par défaut. Vous avez la possibilité de déroger à bon nombre de ces règles en établissant vos propres règles dans les statuts. Dans certains cas, les règlements types prévoient d'autres règles que les règles pardéfaut7.

‍

‍

Créer un organisme à but non lucratif au Canada n'est pas si difficile. Mais vous pouvez toujours demander de l'aide.

Nous savons, nous savons. Nous l'avons déjà mentionné, mais cela vaut probablement la peine de demander un peu d'aide. La Banque de développement du Canada (BDC) est un très bon point de départ.

