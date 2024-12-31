En matière de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, la cohérence est la clé d'un impact durable. Alors que les campagnes de fin d'année et les événements spéciaux apportent un soutien important, les programmes permanents de votre organisation ont besoin d'un financement fiable tout au long de l'année. Les programmes de dons mensuels offrent cette stabilité.

En incitant les donateurs à faire des dons réguliers et automatisés, votre association peut établir une base de soutien prévisible. Ces programmes stabilisent votre financement et créent des liens plus profonds avec les donateurs qui s'investissent de plus en plus dans votre succès à long terme.

Dans ce guide complet, nous partagerons des stratégies éprouvées pour lancer et développer un programme de dons mensuels qui renforcera la viabilité financière de votre mission.

Table des matières

Qu'est-ce qu'un programme de dons mensuels ?

Différence entre les dons récurrents et les programmes de dons mensuels

7 étapes pour lancer un programme de dons mensuels

6 bonnes pratiques pour faire de votre programme de dons mensuels un succès

Exemples mensuels à titre d'inspiration

Dernières réflexions sur les programmes de dons mensuels

FAQ sur le programme de dons mensuels

Qu'est-ce qu'un programme de dons mensuels ?

Un programme de dons mensuels est un système de dons récurrents dans le cadre duquel les donateurs versent chaque mois un montant déterminé à votre organisation à but non lucratif. Il fonctionne comme un abonnement : les donateurs adhèrent à votre programme, choisissent un montant de don adapté à leur budget et le font déduire automatiquement de leur compte chaque mois.

En mettant en place un solide programme de dons mensuels, votre association peut bénéficier des avantages suivants :

Une meilleure capacité financière : Obtenez un financement fiable tout au long de l'année, ce qui vous aidera à créer une base financière solide pour maintenir vos services essentiels.

Obtenez un financement fiable tout au long de l'année, ce qui vous aidera à créer une base financière solide pour maintenir vos services essentiels. Fidélisation des donateurs : Créez des relations durables grâce à un engagement régulier, en gardant les donateurs en contact avec votre travail tout au long de l'année.

Créez des relations durables grâce à un engagement régulier, en gardant les donateurs en contact avec votre travail tout au long de l'année. Donation moyenne plus élevée Recevoir plus que des donations uniques - 24 $ par mois (288 $/an) par rapport à des donations uniques de 115 $ par an, sur la base des données de référence de M+R 2023.

Recevoir plus que des donations uniques - 24 $ par mois (288 $/an) par rapport à des donations uniques de 115 $ par an, sur la base des données de référence de M+R 2023. Une communauté plus forte : Entretenez une base de donateurs fidèles qui s'engagent envers votre organisation et participent activement à sa croissance.

Entretenez une base de donateurs fidèles qui s'engagent envers votre organisation et participent activement à sa croissance. Commodité pour les donateurs : Traitez les dons automatiquement chaque mois sans aucune action manuelle de la part des donateurs grâce à un logiciel de collecte de fonds fiable.

Quelle est la différence entre les dons récurrents et les dons mensuels ?

Les dons mensuels sont un type de dons récurrents, mais ils ont des objectifs différents. Les dons récurrents sont effectués selon un calendrier régulier - mensuel, trimestriel ou annuel - en fonction des préférences du donateur.

Comme son nom l'indique, le don mensuel est un type spécifique de don récurrent dans lequel les contributions sont versées chaque mois. De nombreuses organisations préfèrent les programmes de dons mensuels car ils leur apportent un soutien constant.

7 étapes pour lancer un programme de dons mensuels

Étape 1 : Fixer des objectifs financiers clairs pour votre programme mensuel

Étape 2 : Créer une page spécifique pour le programme mensuel de la marque

Étape 3 : Ajouter l'option de don à votre site web et à votre page de don

Étape 4 : Créer plusieurs niveaux de dons

Étape 5 : Choisir un système de gestion des dons en ligne performant

Étape 6 : Promouvoir le programme sur tous les canaux

Étape 7 : Créer une stratégie de fidélisation des donateurs

1. Fixer des objectifs financiers clairs pour votre programme mensuel

Commencez par clarifier la raison pour laquelle votre association a besoin d'un programme de dons mensuels - s'agit-il d'assurer un financement stable pour des projets spécifiques, de soutenir des services communautaires permanents ou de couvrir des coûts opérationnels tels que les salaires du personnel ?

Commencez par identifier les besoins de financement mensuels spécifiques de votre organisation. Par exemple, si votre association a besoin de 2 000 $ par mois pour couvrir les frais de fonctionnement essentiels tels que le loyer et les charges :

Déclinez cet objectif en cibles de donateurs réalisables (par exemple, 200 donateurs × 10 $ par mois).

Ou mélanger différents niveaux de dons (par exemple, 80 donateurs × 25 $ par mois).

Cette approche vous aide :

Fixer des objectifs financiers clairs basés sur les besoins opérationnels réels

Déterminez le nombre de donateurs dont vous avez besoin pour chaque niveau de don.

Suivre l'évolution de vos besoins de financement mensuels

2. Créer une page de programme mensuelle spécifique à la marque

Commencez par concevoir une page web dédiée à votre programme de dons mensuels qui s'harmonise avec le style général de votre association. Donnez à votre programme une identité unique qui donnera aux donateurs le sentiment de participer à quelque chose de spécial.

Choisissez un nom significatif qui reflète votre travail et trouve un écho auprès des donateurs. Concevez un logo distinctif pour que votre programme soit facilement reconnaissable dans toutes les communications.

Partagez les histoires et les photos de vos donateurs mensuels actuels afin de mettre en valeur leur soutien continu. En démontrant la confiance des gens dans votre cause, vous pouvez inciter d'autres donateurs à adhérer à votre programme de dons mensuels.

Par exemple, Big Brothers Big Sisters of Centre Wellington a lancé un programme mensuel en utilisant la fonction de dons récurrents 100% gratuite de Zeffy. Ils ont ajouté une touche personnelle au formulaire de don en y incorporant leur logo et une vidéo d'impact pour donner une idée plus claire à leurs sympathisants.

3. Ajoutez l'option de don à votre site web et à votre page de don

Ajoutez un bouton "Programme des donateurs mensuels" bien visible sur votre page d'accueil :

Se distingue visuellement à côté de votre bouton "Donate" habituel.

Liens directs vers une page dédiée aux dons mensuels

Inclut une brève description telle que "Rejoignez notre famille de donateurs mensuels" ou "Devenez un supporter mensuel"".

Ajoutez le lien vers la page du programme à votre page de don ou incluez les options de dons mensuels directement sur votre formulaire de don en ligne.

Mettre l'accent sur les dons mensuels lors des demandes de dons :

Montrer l'utilité des dons : expliquez brièvement comment les dons mensuels contribuent à votre travail.

expliquez brièvement comment les dons mensuels contribuent à votre travail. En faire l'option principale : Mettez en avant les dons mensuels, mais faites en sorte que les dons ponctuels restent visibles grâce à des étapes claires de désengagement.

Mettez en avant les dons mensuels, mais faites en sorte que les dons ponctuels restent visibles grâce à des étapes claires de désengagement. Proposer un changement au moment du paiement : Lorsque quelqu'un choisit un don unique, montrez-lui qu'un don mensuel plus modeste peut être plus efficace au fil du temps. Ajoutez un choix pour passer à ce type de don à la caisse.

Par exemple, Atlas Youth Outreach propose une option de don mensuel, qui précise l'impact des contributions récurrentes. Parallèlement, les donateurs peuvent toujours opter pour un don unique, qui est proposé juste à côté.

4. Créer plusieurs niveaux de dons

Rendez les dons mensuels facilement accessibles en suggérant des montants de dons mensuels. Au lieu de simplement demander de l'argent, montrez aux donateurs l'impact tangible de leur don mensuel : "Un don de 100 dollars garantit que 25 jeunes hommes recevront une cravate grâce à votre soutien.

Par exemple, le formulaire de don de Tied Together propose quatre niveaux de dons et décrit l'impact des dons les plus élevés. Cette approche permet aux donateurs de comprendre comment leur soutien régulier aide les jeunes garçons américains à développer une personnalité positive et confiante.

Créez 3 à 4 niveaux de dons réfléchis, en commençant par les plus petits (entre 10 et 50 dollars) pour rendre les dons réguliers accessibles. Chaque niveau doit avoir un impact spécifique, qu'il s'agisse de nourrir les animaux des refuges, de financer des programmes parascolaires ou de fournir des fournitures médicales.

Lorsque les donateurs peuvent visualiser leur impact mensuel, ils sont plus enclins à s'engager sur le long terme.

5. Choisir un système de gestion des dons en ligne performant

La mise en place d'un programme de dons mensuels réussi nécessite un système de dons en ligne fiable pour traiter les dons réguliers. Une bonne plateforme de dons vous permet de créer des pages de dons, de traiter les dons récurrents et d'accepter plusieurs méthodes de paiement.

Voici quelques-unes des caractéristiques à rechercher dans votre système de gestion des dons :

Traitement automatique des paiements mensuels

Alertes en temps réel sur les dons réussis et les problèmes de paiement

Reçus fiscaux officiels conformes aux exigences de l'IRS en matière de dons de charité

Gestion automatisée de l'expiration des cartes et rappels de renouvellement

Des reçus de remerciement personnalisés envoyés instantanément

Reçus fiscaux consolidés annuels pour les donateurs mensuels indiquant leur contribution annuelle totale

Montants mensuels faciles à fixer avec description de l'impact

Tableau de bord de gestion des donateurs

Options simples d'annulation des dons récurrents

Le logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy gère tous vos reçus fiscaux, vos communications avec les donateurs et vos besoins en matière de rapports afin que vous puissiez vous concentrer sur l'établissement de meilleures relations avec les donateurs.

6. Promouvoir le programme à travers différents canaux

Créez des courriels attrayants pour vos donateurs ponctuels actuels, qui présentent les avantages du programme mensuel, avec un appel à l'action clair qui les dirige vers la page de votre programme.

Utilisez vos plateformes de médias sociaux pour amplifier votre message sur les dons mensuels. Partagez des histoires d'impact convaincantes qui démontrent comment un soutien constant entraîne un changement durable.

Intégrez des options de dons mensuels dans vos appels réguliers tout en soulignant à la fois la commodité et l'impact. Créez un récit qui relie les contributions mensuelles à la transformation continue de votre communauté.

7. Créer une stratégie de fidélisation des donateurs

Obtenir des donateurs mensuels n'est qu'un début, et le succès de votre programme dépend d'un plan de fidélisation solide qui maintient l'engagement de vos donateurs.

Montrez à vos donateurs la différence tangible que font leurs contributions mensuelles pour qu'ils restent en contact avec votre mission. Partagez des rapports d'impact détaillés, donnez à vos donateurs des aperçus exclusifs des coulisses de votre travail et mettez en lumière des exemples de réussite convaincants que leur soutien constant contribue à rendre possibles.

N'oubliez pas de célébrer les anniversaires de dons et de remercier les donateurs lorsqu'ils franchissent des étapes importantes.

6 bonnes pratiques pour faire de votre programme de dons mensuels un succès

1. S'adresser aux donateurs existants

Convertissez vos donateurs actuels en sympathisants mensuels - ils ont déjà confiance en votre mission, mais ont peut-être besoin d'un coup de pouce. Utilisez votre base de données de donateurs pour identifier ceux qui :

ont donné au moins deux fois au cours de l'année écoulée, ce qui montre qu'ils sont à l'aise avec les dons multiples

Ils font déjà des dons par le biais de plusieurs canaux (en ligne, par courrier, lors d'événements), ce qui rend les dons mensuels automatiques plus pratiques pour eux.

Vous avez fait des dons annuels pendant plusieurs années et vous souhaitez peut-être passer à des dons mensuels plus pratiques.

Ils font des dons plus modestes plusieurs fois par an et pourraient bénéficier d'un don régulier.

Certains donateurs peuvent hésiter en raison de préoccupations concernant l'engagement à long terme ou la visibilité de leur impact. Répondez à ces inquiétudes par un suivi clair de l'impact et des niveaux de dons personnalisés.

Segmentez vos donateurs mensuels potentiels et créez des appels personnalisés pour chaque groupe. Connectez-vous par le biais d'e-mails ciblés ou d'appels téléphoniques personnels - les conversations directes créent souvent des liens plus forts que les seuls messages écrits.

2. Suivre et mesurer les résultats du programme de dons mensuels

Évaluez périodiquement la santé de votre programme de dons mensuels en suivant des indicateurs clés tels que le taux de fidélisation des donateurs, le montant moyen des dons mensuels et le total des recettes récurrentes. Observez les tendances : quels sont les appels qui attirent le plus de donateurs mensuels ? Quel est le niveau de don le plus populaire ?

Utilisez les données de votre programme pour identifier les opportunités et les problèmes potentiels de votre stratégie de dons mensuels. Comprendre quand et pourquoi les donateurs ajustent leurs dons vous permet de renforcer la fidélisation grâce à des améliorations ciblées.

L'analyse régulière des tendances et des réactions des donateurs permet à votre programme de rester pertinent tout en maximisant le soutien à long terme.

3. Offrez des incitations à vos donateurs mensuels

Encouragez les inscriptions à votre programme de dons récurrents en offrant des avantages significatifs aux donateurs en échange de leur soutien. Ces avantages peuvent être les suivants

Des produits exclusifs pour les organisations à but non lucratif qui leur permettent d'afficher fièrement leur attachement à votre cause.

Accès privilégié à des événements où ils peuvent constater de visu leur impact et rencontrer votre équipe.

Des ressources réservées aux membres, telles que des webinaires, des rapports d'impact et des publications liées à la mission.

Reconnaissance sur le mur des donateurs pour célébrer leur engagement continu

Accès rapide aux opportunités de bénévolat et aux programmes spéciaux

Messages d'anniversaire des personnes ou des communautés que leurs dons mensuels aident à soutenir

Encouragez la participation active des donateurs en offrant ces avantages lors de réunions ou d'événements.

4. Rédigez votre dossier de soutien mensuel

Les gens s'intéressent à la résolution des problèmes, pas seulement aux dons mensuels. Votre argumentaire - le message principal de votre page de dons mensuels - doit mettre l'accent sur les raisons pour lesquelles les dons mensuels sont importants pour le travail de votre association.

Commencez par un besoin urgent, tel que des enfants souffrant de la faim ou des personnes âgées souffrant de la solitude, et montrez comment les dons mensuels créent des solutions fiables et durables.

Faites un dessin du type : "Chaque mois, 200 enfants de la région ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Votre don mensuel de 30 dollars permet à un enfant de ne jamais souffrir de la faim". Partagez des histoires vraies et des photos montrant les dons mensuels en action. Instaurez un climat de confiance en ajoutant des statistiques telles que "85 % des dons mensuels vont directement aux programmes d'alimentation".

Facilitez l'adhésion : expliquez les paiements automatiques et la façon dont les donateurs peuvent ajuster leur don à tout moment. Terminez votre message de soutien par une invitation chaleureuse : "Rejoignez notre famille de donateurs mensuels et transformez des vies chaque mois.

5. Envisager la création et l'ajout d'une vidéo

Essayez d'attirer les donateurs avec une vidéo convaincante qui met en valeur votre travail et votre mission. La vidéo de l'association Professional Beauty Association le fait bien en partageant les expériences de ses membres, les vidéos de ses événements et son engagement envers les objectifs futurs.

Embed - Association professionnelle de la beauté

Lorsque vous créez votre vidéo, veillez à ce qu'elle soit brève, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas plus d'une minute ou deux. Incluez des histoires des personnes que vous aidez afin de créer un lien émotionnel avec vos partisans.

Mettez en scène des donateurs actuels qui racontent l'histoire de leur don, puis des scènes de votre travail qui fait la différence. Terminez votre vidéo par un appel à l'action clair qui met en évidence à la fois l'impact et les options de don simples.

N'oubliez pas d'ajouter des sous-titres et une voix off pour rendre votre vidéo facilement accessible. Ensuite, partagez-la partout - sur votre page de don, dans les médias sociaux et dans vos campagnes de courrier électronique.

6. Renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté

Offrez à vos donateurs mensuels un espace exclusif pour se connecter - que ce soit par le biais d'un groupe privé sur les médias sociaux ou d'un forum dédié - afin de cultiver un sentiment d'appartenance plus fort.

Partagez des mises à jour spéciales, organisez des réunions virtuelles et célébrez ensemble les étapes importantes des dons. Utilisez des sondages et des enquêtes rapides pour recueillir leurs avis, montrant ainsi que vous accordez de l'importance à leurs opinions dans l'élaboration de votre travail. Cet espace dédié permet de créer des liens solides entre les donateurs qui partagent votre passion et votre vision.

Exemples mensuels à titre d'inspiration

1. charité : l'eau : La source

La mission de charity : water est d'aider chaque personne dans le monde à obtenir de l'eau potable. Leur programme de dons mensuels, "The Spring", reflète l'espoir de cette mission axée sur l'eau tout en la concrétisant.

Grâce à leur page de dons mensuels, les sympathisants découvrent le parcours de l'organisation et voient comment les dons mensuels alimentent directement leurs projets dans le domaine de l'eau.

Qu'est-ce qui plaît dans ce programme ?

Une narration convaincante et une imagerie puissante permettent aux nouveaux membres de se sentir immédiatement liés au mouvement mondial de l'eau.

Différents montants de dons assortis de résultats clairs donnent aux donateurs potentiels une idée de la manière dont leur don fera la différence.

Les témoignages des donateurs actuels ajoutent de la crédibilité au programme et créent un climat de confiance, ce qui encourage d'autres donateurs à participer.

Les statistiques montrant comment les membres de Spring ont contribué à fournir de l'eau potable dans 17 pays expliquent l'impact réel des dons mensuels.

2. La Croix-Rouge : Les champions

La Croix-Rouge a pour mission de prévenir et d'atténuer les souffrances humaines dans les situations d'urgence. Son programme de dons mensuels utilise la marque reconnaissable de l'organisation pour attirer les soutiens et instaurer la confiance.

En nommant les donateurs mensuels "champions de la Croix-Rouge", le programme place les sympathisants en position de premiers intervenants pour offrir une aide rapide.

Qu'est-ce qui plaît dans ce programme ?

Reconnaît l'engagement des donateurs en leur offrant des cadeaux attentionnés tels qu'un fourre-tout de bienvenue, afin qu'ils se sentent valorisés dès le premier jour.

montre aux donateurs l'utilité de leurs dons mensuels, qu'il s'agisse de fournir une aide d'urgence en cas de catastrophe ou d'assurer un approvisionnement régulier en sang pour les patients qui en ont besoin.

Instaurer la confiance grâce à des récits authentiques de donateurs mensuels actuels qui expliquent comment leur soutien régulier crée un changement durable.

répond aux questions les plus fréquentes grâce à une section FAQ détaillée, afin d'aider les donateurs mensuels potentiels à se sentir en confiance par rapport à leur engagement mensuel

Dernières réflexions sur les programmes de dons mensuels

Les dons mensuels permettent à votre association de bénéficier d'un financement stable, ce qui vous aide à rester concentré sur votre mission malgré les défis inattendus.

Lorsque vous élaborez votre programme de dons, concevez-le en pensant à vos donateurs idéaux. Facilitez-leur la tâche en créant plusieurs niveaux de dons et en veillant à ce que le processus soit pratique.

Créez votre premier programme de dons mensuels en utilisant la plateforme 100% gratuite de Zeffy pour les dons récurrents. Si votre sympathisant fait un don de 100 $ par mois, vous recevrez 100 $ pour votre dossier - sans frais cachés.

FAQ sur le programme de dons mensuels

Faut-il fixer un montant mensuel minimum pour les dons ? Il n'est pas nécessaire de fixer un montant précis pour lancer la campagne de dons mensuels de votre organisation. La plupart des organisations à but non lucratif autorisent les donateurs à verser entre 5 et 10 dollars par mois afin de toucher un public plus large. Elles ont généralement des paliers de dons mensuels de 10, 25 et 50 dollars, mais elles restent flexibles. La clé est de trouver un équilibre entre l'accessibilité du programme et l'assurance que ses coûts ne dépassent pas les dons reçus.

Comment mesurez-vous le succès de votre programme de dons mensuels ? Pour mesurer le succès du programme de dons mensuels de votre organisation, il faut suivre à la fois l'engagement des donateurs et les indicateurs financiers. Un programme réussi permettra d'élargir votre base de donateurs et d'assurer des revenus réguliers tout en maintenant des relations solides avec vos donateurs actuels. Les indicateurs clés permettant de mesurer le succès sont les suivants : Taux de fidélisation des donateurs

Montant moyen des dons mensuels

Taux de croissance du programme (nouveaux donateurs récurrents)

Recettes mensuelles totales

Valeur du donateur à vie

Taux d'attrition En observant ces chiffres, vous pouvez voir si votre programme fonctionne, comprendre à quel point vos donateurs sont fidèles et repérer les domaines que vous devez améliorer pour une croissance à long terme.