Plus que jamais, les donateurs choisissent de faire des dons en ligne, 63 % d'entre eux préférant désormais les dons numériques aux méthodes traditionnelles. Cela signifie que les organisations à but non lucratif peuvent désormais simplifier leurs efforts de collecte de fonds, toucher davantage de donateurs et établir des relations durables.

Les outils numériques éliminent des heures de travail manuel, comme le traitement des reçus, des chèques et du courrier, et réduisent les frais généraux. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur l'établissement de liens significatifs avec les donateurs.

Dans cet article, nous allons explorer neuf méthodes éprouvées de collecte de fonds numériques qui fonctionnent pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles. Que vous soyez une petite association locale ou une organisation internationale, ces stratégies vous aideront à élargir votre base de donateurs et à obtenir des dons plus efficacement.

Table des matières

Qu'est-ce que la collecte de fonds numérique ?

5 avantages de la collecte de fonds numérique

9 meilleures pratiques de collecte de fonds numériques pour les organisations à but non lucratif

Dernières réflexions sur la collecte de fonds numérique

FAQ sur la collecte de fonds numérique pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce que la collecte de fonds numérique ?

La collecte de fonds numérique est le processus de collecte de fonds en ligne pour votre organisation à but non lucratif. Elle implique l'utilisation de différentes techniques et outils en ligne pour entrer en contact avec vos donateurs, établir des relations et collecter des dons pour votre cause.

Cette approche de la collecte de fonds exploite le vaste potentiel de la communication numérique pour entrer en contact avec un public mondial, ce qui rend les dons plus faciles et plus accessibles. Elle vous permet également d'utiliser des données pour suivre et améliorer vos efforts de collecte de fonds.

Grâce à la collecte de fonds numérique, vous pouvez collecter des fonds par l'intermédiaire de votre site web, créer des pages de dons ou organiser des événements en ligne, entre autres.

5 avantages de la collecte de fonds numérique

1. Minimise les coûts

La collecte de fonds numérique est plus rentable que les méthodes traditionnelles, ce qui permet d'économiser considérablement sur les frais généraux. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui nécessitent des réservations de salles et des documents imprimés, les campagnes de collecte de fonds numériques nécessitent peu de ressources et peuvent être partagées en ligne instantanément.

2. Réduction de la charge de travail

La collecte de fonds numérique intègre l'automatisation dans le processus de collecte de fonds pour vous aider à gagner du temps et à réduire le travail manuel.

Grâce aux outils de collecte de fonds en ligne, vous pouvez mettre en place des campagnes en quelques minutes, collecter automatiquement les dons, envoyer des notes de remerciement et suivre les mises à jour des dons - sans aucun effort manuel. Vous disposez ainsi de plus de temps pour vous concentrer sur les activités essentielles de votre mission.

3. Simplifie le processus de don

La collecte de fonds numérique permet à tout un chacun de commencer à donner. En quelques clics sur leur appareil, les donateurs peuvent soutenir votre cause depuis leur domicile au lieu de se rendre à des événements. Cette commodité permet à un plus grand nombre de personnes de faire des dons réguliers grâce à des options de paiement sûres et simples.

4. Extension de la portée

La collecte de fonds numérique aide les organisations à but non lucratif à dépasser les frontières locales qui limitent la collecte de fonds traditionnelle. Vos campagnes en ligne peuvent atteindre les sympathisants et se connecter avec eux à tout moment et en tout lieu.

Vous pouvez exploiter un réseau mondial pour trouver de nouveaux donateurs qui s'associent à votre cause en la partageant par le biais de votre site web, des médias sociaux et du courrier électronique.

5. Fournit des informations sur les données

L'un des principaux avantages de la collecte de fonds en ligne est qu'elle permet d'obtenir des mises à jour en temps réel sur l'avancement de votre campagne. Vous pouvez voir les montants des dons au fur et à mesure qu'ils arrivent, suivre les tendances des dons et ajuster vos plans sur la base de données réelles.

Ces informations vous permettent d'agir rapidement. Si une campagne est performante, vous pouvez immédiatement augmenter sa portée, et si quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez modifier votre approche sans attendre les rapports de fin de mois.

9 meilleures pratiques de collecte de fonds numériques pour les organisations à but non lucratif

1. Créer des formulaires de don optimisés

Les formulaires de don en ligne sont des formulaires simples et dédiés sur votre site web où les sympathisants peuvent faire un don à votre cause. Ils constituent la base de la collecte de fonds numérique, car ils permettent aux donateurs de contribuer à tout moment lorsqu'ils se sentent inspirés.

Vous pouvez également intégrer votre formulaire de don à d'autres endroits, tels que votre profil sur les médias sociaux, les signatures de courriel, etc. Il doit être sécurisé, mis à jour et correspondre à l'image de marque de votre organisation.

Comment la Parkdale Community Food Bank a recueilli plus de 1,2 million de dollars grâce aux formulaires de don de Zeffy

La Parkdale Community Food Bank a tiré parti de la plateforme de dons sans frais de Zeffy pour créer une expérience de don en ligne accessible.

Leur formulaire de don complet, offrant à la fois des options ponctuelles et mensuelles, a permis de collecter plus de 1,2 million de dollars tout en économisant 61 662 dollars de frais. Ces économies soutiennent directement la mission de l'association, qui consiste à créer une communauté libérée de la faim grâce à un accès sans obstacle aux services alimentaires.

2. Exploiter les codes QR

Élargissez la portée de votre formulaire de don en plaçant stratégiquement des codes QR dans votre matériel de marketing. Cette technologie simple relie directement vos communications hors ligne à votre page de don en ligne, ce qui permet aux donateurs d'accéder instantanément à votre formulaire de don.

Cette méthode ne nécessite qu'un minimum d'installation, est facile à créer et fonctionne sur différentes plateformes, des supports imprimés au contenu numérique. Vous pouvez personnaliser le code QR avec le logo, les couleurs ou l'image de fond de votre association.

Les codes QR peuvent être placés lors de vos événements, dans le courrier direct, dans les lettres de collecte de fonds et dans divers matériels de marketing. Suivez ces bonnes pratiques lors de la mise en œuvre des codes QR :

Utilisez une URL claire et directe : Assurez-vous que le lien derrière le code QR mène les donateurs directement à votre formulaire de don, afin qu'ils n'aient pas à cliquer sur plusieurs pages.

Assurez-vous que le lien derrière le code QR mène les donateurs directement à votre formulaire de don, afin qu'ils n'aient pas à cliquer sur plusieurs pages. Afficher les instructions : Informez les donateurs sur le fonctionnement du processus de paiement en partageant des instructions claires avec votre code QR.

Informez les donateurs sur le fonctionnement du processus de paiement en partageant des instructions claires avec votre code QR. Optimiser pour les mobiles : Les codes QR étant généralement scannés sur des smartphones, veillez à ce que la plateforme de dons soit adaptée aux mobiles et se charge rapidement.

Les codes QR étant généralement scannés sur des smartphones, veillez à ce que la plateforme de dons soit adaptée aux mobiles et se charge rapidement. Testez avant le lancement : Confirmez que le code QR fonctionne sur différents appareils et applications afin de créer une expérience fluide pour les donateurs.

3. Lancer des campagnes de pair à pair

La collecte de fonds de pair à pair (P2P) transforme vos sympathisants en collecteurs de fonds actifs, en leur permettant de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de partager votre cause avec leurs réseaux.

Cette approche numérique facilite les dons et renforce les liens avec votre communauté grâce à des récits personnels et des objectifs communs.

Les meilleures solutions de collecte de fonds P2P s'intègrent parfaitement à vos systèmes existants, permettant aux supporters de faire des dons par le biais de méthodes de paiement familières.

Lorsque vous choisissez une plateforme de collecte de fonds, recherchez-en une qui offre des capacités P2P intégrées afin d'éviter de devoir jongler avec plusieurs outils et processeurs de paiement. Cela garantit une expérience plus fluide pour les collecteurs de fonds et les donateurs, tout en maintenant les coûts à un niveau raisonnable.

4. Mettre en œuvre des programmes d'adhésion

Les cotisations permettent aux organisations à but non lucratif de disposer d'un flux de revenus régulier en transformant des donateurs ponctuels en sympathisants à long terme. Comme pour un abonnement à un club, les donateurs s'inscrivent une seule fois et le montant choisi est automatiquement prélevé sur leur carte de crédit ou leur compte bancaire à intervalles réguliers.

Les paiements réguliers des membres offrent une source de revenus fiable, permettant une meilleure planification, budgétisation et allocation des ressources tout au long de l'année. Ce soutien régulier garantit également le bon fonctionnement de vos programmes clés et vous aide à gérer les défis inattendus.

Voici six bonnes pratiques à suivre pour les dons basés sur l'adhésion :

Proposer des niveaux d'adhésion distincts : Créez différents niveaux de dons avec des avantages spécifiques pour chaque niveau.

Créez différents niveaux de dons avec des avantages spécifiques pour chaque niveau. Offrez des avantages significatifs : Proposez des contenus exclusifs, un accès aux événements ou une reconnaissance spéciale qui valorise les membres.

Proposez des contenus exclusifs, un accès aux événements ou une reconnaissance spéciale qui valorise les membres. Tenez les membres informés : Partagez des mises à jour régulières sur la façon dont leur soutien aide votre cause et sur les résultats que vous obtenez.

Partagez des mises à jour régulières sur la façon dont leur soutien aide votre cause et sur les résultats que vous obtenez. Faciliter l'adhésion : Simplifiez le processus d'inscription et expliquez clairement le fonctionnement de l'adhésion.

Simplifiez le processus d'inscription et expliquez clairement le fonctionnement de l'adhésion. Réviser et ajuster : Vérifiez quels sont les avantages les plus utilisés par les membres et mettez à jour votre programme en fonction de leurs commentaires.

L'outil de gestion des adhésions 100% gratuit de Zeffy vous aide à mettre en œuvre ces pratiques sans effort. Notre plateforme automatise les dons récurrents, suit l'engagement des membres et vous aide à gérer les différents niveaux d'adhésion, le tout sans frais.

5. Optimiser les dons par téléphone portable

Les dons mobiles ont transformé la façon dont les donateurs soutiennent les causes, avec plus de 25 % de tous les dons effectués sur des appareils mobiles. Étant donné que 51 % des donateurs visitent les sites web des organisations à but non lucratif via des appareils mobiles, il est essentiel d'offrir une expérience de don optimisée pour les appareils mobiles.

Des études montrent que les organisations à but non lucratif qui utilisent des formulaires de don adaptés aux téléphones portables voient leurs contributions augmenter de 126 %, ce qui souligne l'importance de la transparence des dons par téléphone portable dans la collecte de fonds moderne. Cette méthode vous permet également de recevoir le soutien de vos donateurs partout et à tout moment, car les gens ont toujours leur téléphone sur eux.

Voici comment maximiser les dons mobiles et encourager les dons spontanés :

Veillez à ce que vos formulaires de don soient adaptés aux téléphones portables

Mettre en place des options de paiement express pour augmenter les taux de conversion

Créer des pages d'atterrissage adaptées aux mobiles

Permettre les paiements par portefeuille numérique (Apple Pay, Google Pay)

Envisager la collecte de fonds par texto comme un canal supplémentaire

La plateforme de dons en ligne 100% gratuite de Zeffy est conçue pour des dons mobiles transparents, avec des fonctionnalités telles que le dimensionnement intelligent, les paiements en un clic et les reçus automatisés qui rendent les dons rapides et simples sur n'importe quel appareil.

6. Accueillir des événements virtuels

Les événements virtuels sont des opportunités de collecte de fonds en ligne qui utilisent des plateformes de diffusion en direct. Vous pouvez organiser des événements sur YouTube, Facebook Live, Zoom ou TikTok.

Ces plateformes offrent certaines caractéristiques clés qui vous aideront à améliorer vos efforts de collecte de fonds numériques :

Ajout de boutons de donation pour collecter les dons en temps réel

Mise en place d'alertes de dons qui s'affichent lorsque quelqu'un fait un don

Épingler les messages de dons dans le chat en direct

Affichage en temps réel des murs des donateurs pour reconnaître les soutiens

Rendez vos événements virtuels plus percutants grâce à des options d'inscription et de don simplifiées. Que vous organisiez un gala virtuel, une vente aux enchères en ligne ou un atelier numérique, la plateforme de collecte de fonds en ligne 100 % gratuite de Zeffy vous aide à créer des pages d'événement personnalisées, à gérer plusieurs niveaux de billets, et bien plus encore.

7. Organiser des tirages au sort en ligne

Les tombolas en ligne transforment les tombolas traditionnelles en expériences numériques accessibles. Les participants peuvent commodément acheter des billets en ligne, les gagnants étant sélectionnés par tirage au sort et annoncés par des canaux numériques.

Avec une tombola en ligne, vous savez exactement combien de billets vous devez vendre pour atteindre votre objectif de collecte de fonds. Cela permet également à votre association de :

Atteindre et faire participer un public plus large et mondial

Éliminer les coûts liés à la vente de billets et aux salles de spectacle

Augmenter la probabilité de participation en raison de la commodité

Transformez votre collecte de fonds par tirage au sort grâce à une plateforme en ligne qui élimine les difficultés les plus courantes. Avec la plateforme de tombola en ligne 100% gratuite de Zeffy, vous pouvez créer des billets de qualité professionnelle, automatiser la sélection des gagnants et vous conformer aux réglementations nationales, tout en conservant 100% des fonds collectés.

8. Accepter les dons en crypto-monnaie

En janvier 2024, les dons en crypto-monnaies avaient atteint plus de 2 milliards de dollars, ce qui en fait une source importante de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.

Les crypto-monnaies fonctionnent indépendamment des institutions financières, en utilisant la technologie blockchain pour permettre des transactions mondiales. Comme les actions et les obligations, vous pouvez acheter, vendre, échanger ou conserver des crypto-monnaies en tant qu'investissement.

Les dons en crypto-monnaies offrent aux organisations à but non lucratif plusieurs avantages, tels que :

Accès à des dons généreux : 45 % des détenteurs de crypto-monnaies donnent au moins 1 000 dollars à des organisations caritatives.

Atteindre un nouveau groupe de donateurs qui préfèrent donner des actifs numériques et sont plus à l'aise avec la technologie

Accès rapide aux fonds car les transactions sont traitées plus rapidement que les méthodes de paiement traditionnelles

Sécuriser les dons provenant du monde entier sans aucune interférence des banques ou des processus réglementaires traditionnels.

9. Mise en place de stations de dons numériques - Kiosques et tablettes

Il ne s'agit pas d'une idée de collecte de fonds en ligne, mais les kiosques et les tablettes peuvent aider à collecter des fonds numériquement lors d'événements en personne. En plaçant ces appareils lors de vos événements, dans des espaces communautaires ou dans des endroits très fréquentés de votre quartier, vous pouvez maximiser vos dons en ligne.

Ces stations numériques éliminent le besoin d'argent liquide ou de chèques, permettant aux donateurs d'utiliser des cartes de crédit, des portefeuilles mobiles ou des applications P2P.

Les kiosques et les tablettes vous permettent également de créer des stations de don faciles à utiliser et attrayantes. Les tablettes, par exemple, peuvent afficher des visuels liés à votre cause, des options de don ou des histoires de réussite pour inspirer les donateurs.

Les kiosques peuvent être configurés pour différentes utilisations, qu'il s'agisse de partager des mises à jour de campagne percutantes, de recueillir les coordonnées des visiteurs ou de permettre des dons rapides sans contact.

Voici quelques bonnes pratiques pour l'utilisation des kiosques et des tablettes :

Choisir une interface conviviale : Créez des écrans intuitifs au design épuré pour faciliter les dons.

Créez des écrans intuitifs au design épuré pour faciliter les dons. Tirer parti de l'attrait visuel : Montrez des photos et des vidéos percutantes qui racontent l'histoire et l'impact de votre association afin de créer un lien émotionnel avec les donateurs.

Montrez des photos et des vidéos percutantes qui racontent l'histoire et l'impact de votre association afin de créer un lien émotionnel avec les donateurs. Proposer plusieurs options de paiement : Laissez les donateurs payer de la manière qu'ils préfèrent : cartes de crédit principales, portefeuilles mobiles ou méthodes sans contact.

Laissez les donateurs payer de la manière qu'ils préfèrent : cartes de crédit principales, portefeuilles mobiles ou méthodes sans contact. Les placer dans des endroits très fréquentés : Placez les appareils là où les gens attendent ou se rassemblent naturellement. Choisissez des endroits où il y a suffisamment d'espace pour que les gens puissent utiliser l'appareil confortablement

Placez les appareils là où les gens attendent ou se rassemblent naturellement. Choisissez des endroits où il y a suffisamment d'espace pour que les gens puissent utiliser l'appareil confortablement Planifier l'assistance : Mettez en place un système clair permettant aux donateurs d'obtenir de l'aide, par exemple un numéro d'assistance qu'ils peuvent appeler s'ils rencontrent des problèmes avec l'appareil.

Dernières réflexions sur la collecte de fonds numérique

Le don numérique est passé du statut de commodité à celui de nécessité, les donateurs s'attendant de plus en plus à une expérience en ligne fluide. Les organisations à but non lucratif peuvent tirer parti des outils numériques non seulement pour collecter des dons, mais aussi pour automatiser les processus et renforcer les relations avec les donateurs.

La clé du succès réside dans le choix de la bonne combinaison de stratégies numériques qui trouvent un écho auprès de vos donateurs et s'alignent sur les capacités de votre organisation. Commencez à petite échelle, testez différentes approches et développez ce qui fonctionne le mieux pour votre communauté.

Recherchez des outils qui vous permettent de conserver une plus grande partie de ce que vous collectez, en veillant à ce que les dons aillent directement à votre mission plutôt qu'à des frais de plateforme. Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite - sans frais de plateforme ou de traitement.

FAQ sur la collecte de fonds numérique pour les organisations à but non lucratif

Les dons en crypto-monnaie sont-ils sûrs pour les organisations à but non lucratif ? Les crypto-monnaies ne sont pas totalement sûres, car il s'agit encore d'un actif non réglementé et volatil. À moins d'être un expert, il est préférable de convertir les crypto-monnaies le plus rapidement possible. Étant donné qu'aucun gouvernement ou institution financière ne réglemente les crypto-monnaies, celles-ci sont très vulnérables aux escroqueries telles que les fausses bourses. Il n'existe pratiquement aucune assurance ni aucun recours en cas de perte ou de piratage des comptes crypto. Certaines cryptomonnaies, comme l'Ethereum et le Bitcoin, ont une forte empreinte carbone. Les accepter peut aller à l'encontre de la mission de votre association et nuire à sa réputation.

Quel est le meilleur système de paiement en ligne pour les organisations à but non lucratif ? Le choix du meilleur système de paiement en ligne dépend de votre budget, du montant des dons et de l'expérience des donateurs. Prenez en compte les fonctionnalités telles que les paiements récurrents, les rapports et le partage des reçus. Voici quelques options à considérer pour les services de traitement des paiements : Zeffy : Une plateforme unique de collecte de fonds qui couvre les frais de transaction, de sorte que 100 % de chaque don parvient à votre organisation. Remarque : Zeffy utilise Stripe mais prend en charge les frais de traitement.

Une plateforme unique de collecte de fonds qui couvre les frais de transaction, de sorte que 100 % de chaque don parvient à votre organisation. Remarque : Zeffy utilise Stripe mais prend en charge les frais de traitement. Stripe : un système de traitement des paiements sécurisé connu pour sa flexibilité et sa personnalisation, offrant des tarifs de traitement réduits pour les organisations à but non lucratif.

un système de traitement des paiements sécurisé connu pour sa flexibilité et sa personnalisation, offrant des tarifs de traitement réduits pour les organisations à but non lucratif. PayPal : Un processeur de paiement largement reconnu et digne de confiance, avec une portée mondiale et des fonctions conviviales qui facilitent la contribution des donateurs.

Un processeur de paiement largement reconnu et digne de confiance, avec une portée mondiale et des fonctions conviviales qui facilitent la contribution des donateurs. Bloomerang Payments : Un outil de gestion des donateurs avec traitement intégré des paiements, conçu pour aider les organisations à but non lucratif à établir des relations durables avec leurs donateurs. Lisez notre guide détaillé sur les meilleures plateformes de traitement des paiements pour faire le bon choix.