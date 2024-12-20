Plus que jamais, les donateurs choisissent de faire des dons en ligne, 63 % d'entre eux préférant désormais les dons numériques aux méthodes traditionnelles. Cela signifie que les organisations à but non lucratif peuvent désormais simplifier leurs efforts de collecte de fonds, toucher davantage de donateurs et établir des relations durables.
Les outils numériques éliminent des heures de travail manuel, comme le traitement des reçus, des chèques et du courrier, et réduisent les frais généraux. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur l'établissement de liens significatifs avec les donateurs.
Dans cet article, nous allons explorer neuf méthodes éprouvées de collecte de fonds numériques qui fonctionnent pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles. Que vous soyez une petite association locale ou une organisation internationale, ces stratégies vous aideront à élargir votre base de donateurs et à obtenir des dons plus efficacement.
Table des matières
Qu'est-ce que la collecte de fonds numérique ?
5 avantages de la collecte de fonds numérique
9 meilleures pratiques de collecte de fonds numériques pour les organisations à but non lucratif
Dernières réflexions sur la collecte de fonds numérique
FAQ sur la collecte de fonds numérique pour les organisations à but non lucratif
La collecte de fonds numérique est le processus de collecte de fonds en ligne pour votre organisation à but non lucratif. Elle implique l'utilisation de différentes techniques et outils en ligne pour entrer en contact avec vos donateurs, établir des relations et collecter des dons pour votre cause.
Cette approche de la collecte de fonds exploite le vaste potentiel de la communication numérique pour entrer en contact avec un public mondial, ce qui rend les dons plus faciles et plus accessibles. Elle vous permet également d'utiliser des données pour suivre et améliorer vos efforts de collecte de fonds.
Grâce à la collecte de fonds numérique, vous pouvez collecter des fonds par l'intermédiaire de votre site web, créer des pages de dons ou organiser des événements en ligne, entre autres.
La collecte de fonds numérique est plus rentable que les méthodes traditionnelles, ce qui permet d'économiser considérablement sur les frais généraux. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui nécessitent des réservations de salles et des documents imprimés, les campagnes de collecte de fonds numériques nécessitent peu de ressources et peuvent être partagées en ligne instantanément.
La collecte de fonds numérique intègre l'automatisation dans le processus de collecte de fonds pour vous aider à gagner du temps et à réduire le travail manuel.
Grâce aux outils de collecte de fonds en ligne, vous pouvez mettre en place des campagnes en quelques minutes, collecter automatiquement les dons, envoyer des notes de remerciement et suivre les mises à jour des dons - sans aucun effort manuel. Vous disposez ainsi de plus de temps pour vous concentrer sur les activités essentielles de votre mission.
La collecte de fonds numérique permet à tout un chacun de commencer à donner. En quelques clics sur leur appareil, les donateurs peuvent soutenir votre cause depuis leur domicile au lieu de se rendre à des événements. Cette commodité permet à un plus grand nombre de personnes de faire des dons réguliers grâce à des options de paiement sûres et simples.
La collecte de fonds numérique aide les organisations à but non lucratif à dépasser les frontières locales qui limitent la collecte de fonds traditionnelle. Vos campagnes en ligne peuvent atteindre les sympathisants et se connecter avec eux à tout moment et en tout lieu.
Vous pouvez exploiter un réseau mondial pour trouver de nouveaux donateurs qui s'associent à votre cause en la partageant par le biais de votre site web, des médias sociaux et du courrier électronique.
L'un des principaux avantages de la collecte de fonds en ligne est qu'elle permet d'obtenir des mises à jour en temps réel sur l'avancement de votre campagne. Vous pouvez voir les montants des dons au fur et à mesure qu'ils arrivent, suivre les tendances des dons et ajuster vos plans sur la base de données réelles.
Ces informations vous permettent d'agir rapidement. Si une campagne est performante, vous pouvez immédiatement augmenter sa portée, et si quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez modifier votre approche sans attendre les rapports de fin de mois.
Les formulaires de don en ligne sont des formulaires simples et dédiés sur votre site web où les sympathisants peuvent faire un don à votre cause. Ils constituent la base de la collecte de fonds numérique, car ils permettent aux donateurs de contribuer à tout moment lorsqu'ils se sentent inspirés.
Vous pouvez également intégrer votre formulaire de don à d'autres endroits, tels que votre profil sur les médias sociaux, les signatures de courriel, etc. Il doit être sécurisé, mis à jour et correspondre à l'image de marque de votre organisation.
La Parkdale Community Food Bank a tiré parti de la plateforme de dons sans frais de Zeffy pour créer une expérience de don en ligne accessible.
Leur formulaire de don complet, offrant à la fois des options ponctuelles et mensuelles, a permis de collecter plus de 1,2 million de dollars tout en économisant 61 662 dollars de frais. Ces économies soutiennent directement la mission de l'association, qui consiste à créer une communauté libérée de la faim grâce à un accès sans obstacle aux services alimentaires.
Élargissez la portée de votre formulaire de don en plaçant stratégiquement des codes QR dans votre matériel de marketing. Cette technologie simple relie directement vos communications hors ligne à votre page de don en ligne, ce qui permet aux donateurs d'accéder instantanément à votre formulaire de don.
Cette méthode ne nécessite qu'un minimum d'installation, est facile à créer et fonctionne sur différentes plateformes, des supports imprimés au contenu numérique. Vous pouvez personnaliser le code QR avec le logo, les couleurs ou l'image de fond de votre association.
Les codes QR peuvent être placés lors de vos événements, dans le courrier direct, dans les lettres de collecte de fonds et dans divers matériels de marketing. Suivez ces bonnes pratiques lors de la mise en œuvre des codes QR :
La collecte de fonds de pair à pair (P2P) transforme vos sympathisants en collecteurs de fonds actifs, en leur permettant de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de partager votre cause avec leurs réseaux.
Cette approche numérique facilite les dons et renforce les liens avec votre communauté grâce à des récits personnels et des objectifs communs.
Les meilleures solutions de collecte de fonds P2P s'intègrent parfaitement à vos systèmes existants, permettant aux supporters de faire des dons par le biais de méthodes de paiement familières.
Lorsque vous choisissez une plateforme de collecte de fonds, recherchez-en une qui offre des capacités P2P intégrées afin d'éviter de devoir jongler avec plusieurs outils et processeurs de paiement. Cela garantit une expérience plus fluide pour les collecteurs de fonds et les donateurs, tout en maintenant les coûts à un niveau raisonnable.
Les cotisations permettent aux organisations à but non lucratif de disposer d'un flux de revenus régulier en transformant des donateurs ponctuels en sympathisants à long terme. Comme pour un abonnement à un club, les donateurs s'inscrivent une seule fois et le montant choisi est automatiquement prélevé sur leur carte de crédit ou leur compte bancaire à intervalles réguliers.
Les paiements réguliers des membres offrent une source de revenus fiable, permettant une meilleure planification, budgétisation et allocation des ressources tout au long de l'année. Ce soutien régulier garantit également le bon fonctionnement de vos programmes clés et vous aide à gérer les défis inattendus.
Voici six bonnes pratiques à suivre pour les dons basés sur l'adhésion :
L'outil de gestion des adhésions 100% gratuit de Zeffy vous aide à mettre en œuvre ces pratiques sans effort. Notre plateforme automatise les dons récurrents, suit l'engagement des membres et vous aide à gérer les différents niveaux d'adhésion, le tout sans frais.
Les dons mobiles ont transformé la façon dont les donateurs soutiennent les causes, avec plus de 25 % de tous les dons effectués sur des appareils mobiles. Étant donné que 51 % des donateurs visitent les sites web des organisations à but non lucratif via des appareils mobiles, il est essentiel d'offrir une expérience de don optimisée pour les appareils mobiles.
Des études montrent que les organisations à but non lucratif qui utilisent des formulaires de don adaptés aux téléphones portables voient leurs contributions augmenter de 126 %, ce qui souligne l'importance de la transparence des dons par téléphone portable dans la collecte de fonds moderne. Cette méthode vous permet également de recevoir le soutien de vos donateurs partout et à tout moment, car les gens ont toujours leur téléphone sur eux.
Voici comment maximiser les dons mobiles et encourager les dons spontanés :
La plateforme de dons en ligne 100% gratuite de Zeffy est conçue pour des dons mobiles transparents, avec des fonctionnalités telles que le dimensionnement intelligent, les paiements en un clic et les reçus automatisés qui rendent les dons rapides et simples sur n'importe quel appareil.
Les événements virtuels sont des opportunités de collecte de fonds en ligne qui utilisent des plateformes de diffusion en direct. Vous pouvez organiser des événements sur YouTube, Facebook Live, Zoom ou TikTok.
Ces plateformes offrent certaines caractéristiques clés qui vous aideront à améliorer vos efforts de collecte de fonds numériques :
Rendez vos événements virtuels plus percutants grâce à des options d'inscription et de don simplifiées. Que vous organisiez un gala virtuel, une vente aux enchères en ligne ou un atelier numérique, la plateforme de collecte de fonds en ligne 100 % gratuite de Zeffy vous aide à créer des pages d'événement personnalisées, à gérer plusieurs niveaux de billets, et bien plus encore.
Les tombolas en ligne transforment les tombolas traditionnelles en expériences numériques accessibles. Les participants peuvent commodément acheter des billets en ligne, les gagnants étant sélectionnés par tirage au sort et annoncés par des canaux numériques.
Avec une tombola en ligne, vous savez exactement combien de billets vous devez vendre pour atteindre votre objectif de collecte de fonds. Cela permet également à votre association de :
Transformez votre collecte de fonds par tirage au sort grâce à une plateforme en ligne qui élimine les difficultés les plus courantes. Avec la plateforme de tombola en ligne 100% gratuite de Zeffy, vous pouvez créer des billets de qualité professionnelle, automatiser la sélection des gagnants et vous conformer aux réglementations nationales, tout en conservant 100% des fonds collectés.
En janvier 2024, les dons en crypto-monnaies avaient atteint plus de 2 milliards de dollars, ce qui en fait une source importante de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.
Les crypto-monnaies fonctionnent indépendamment des institutions financières, en utilisant la technologie blockchain pour permettre des transactions mondiales. Comme les actions et les obligations, vous pouvez acheter, vendre, échanger ou conserver des crypto-monnaies en tant qu'investissement.
Les dons en crypto-monnaies offrent aux organisations à but non lucratif plusieurs avantages, tels que :
Il ne s'agit pas d'une idée de collecte de fonds en ligne, mais les kiosques et les tablettes peuvent aider à collecter des fonds numériquement lors d'événements en personne. En plaçant ces appareils lors de vos événements, dans des espaces communautaires ou dans des endroits très fréquentés de votre quartier, vous pouvez maximiser vos dons en ligne.
Ces stations numériques éliminent le besoin d'argent liquide ou de chèques, permettant aux donateurs d'utiliser des cartes de crédit, des portefeuilles mobiles ou des applications P2P.
Les kiosques et les tablettes vous permettent également de créer des stations de don faciles à utiliser et attrayantes. Les tablettes, par exemple, peuvent afficher des visuels liés à votre cause, des options de don ou des histoires de réussite pour inspirer les donateurs.
Les kiosques peuvent être configurés pour différentes utilisations, qu'il s'agisse de partager des mises à jour de campagne percutantes, de recueillir les coordonnées des visiteurs ou de permettre des dons rapides sans contact.
Voici quelques bonnes pratiques pour l'utilisation des kiosques et des tablettes :
Le don numérique est passé du statut de commodité à celui de nécessité, les donateurs s'attendant de plus en plus à une expérience en ligne fluide. Les organisations à but non lucratif peuvent tirer parti des outils numériques non seulement pour collecter des dons, mais aussi pour automatiser les processus et renforcer les relations avec les donateurs.
La clé du succès réside dans le choix de la bonne combinaison de stratégies numériques qui trouvent un écho auprès de vos donateurs et s'alignent sur les capacités de votre organisation. Commencez à petite échelle, testez différentes approches et développez ce qui fonctionne le mieux pour votre communauté.
Recherchez des outils qui vous permettent de conserver une plus grande partie de ce que vous collectez, en veillant à ce que les dons aillent directement à votre mission plutôt qu'à des frais de plateforme. Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite - sans frais de plateforme ou de traitement.
