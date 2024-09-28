Le don par texto est une stratégie de collecte de fonds puissante qui exploite les téléphones mobiles, permettant aux organisations à but non lucratif d'engager leurs sympathisants et de collecter des dons par le biais de simples messages textuels.

Cette technique s'appuie sur l'utilisation généralisée des téléphones mobiles pour atteindre un plus grand nombre de personnes, les messages textuels étant ouverts dans 98 % des cas. Cette grande visibilité, combinée à la nature personnelle et immédiate de la messagerie textuelle, entraîne un meilleur engagement.

Les donateurs peuvent donner en appuyant simplement sur quelques touches de leur téléphone. La simplicité du don transforme un moment d'inspiration en un soutien tangible, ce qui fait du don par SMS un excellent outil de collecte de fonds.

Ce guide fournit tous les détails nécessaires à la réussite d'une campagne de dons par texto, depuis ses avantages et ses inconvénients jusqu'au processus de mise en place. Poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleures pratiques qui vous permettront de maximiser vos efforts en matière de collecte de fonds par SMS.

Table des matières

Qu'est-ce que la collecte de fonds par SMS ?

Donner par texto ou faire un don par texto : Quelle est la différence ?

Avantages de la collecte de fonds par SMS

Inconvénients de la collecte de fonds par SMS

5 étapes pour mettre en place un système de don par SMS pour la collecte de fonds

Meilleures pratiques pour stimuler votre campagne de dons par SMS

Derniers mots sur la collecte de fonds par texto

FAQ sur la collecte de fonds par SMS

Qu'est-ce que la collecte de fonds par SMS ?

Le don par texto est une forme de collecte de fonds mobile qui permet aux sympathisants de faire des dons à une organisation caritative par le biais de messages textuels.

Voici comment cela fonctionne : Un donateur envoie par SMS un montant prédéterminé au numéro de téléphone unique désigné par l'organisation, qui est appliqué à sa facture de téléphone. L'opérateur téléphonique traite le montant et transfère le don à votre organisation. Le temps de traitement dépend du service spécifique de l'opérateur de téléphonie mobile.

Donner par texto ou faire un don par texto : Quelle est la différence ?

Souvent utilisés de manière interchangeable, les termes "text-to-give" et "text-to-donate" peuvent faire référence à des méthodes différentes : faire un don par le biais d'une page web mobile ou par le biais d'une facture de téléphone portable.

Dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds par SMS, les donateurs envoient par SMS un mot-clé et un montant, qui est ajouté à leur facture de téléphone. En revanche, avec le don par SMS, les donateurs envoient un mot-clé à votre numéro unique de don par téléphone portable et reçoivent un lien vers un formulaire de don adapté à leur téléphone portable. Ils peuvent alors remplir le formulaire et soumettre le montant de leur don.

Les campagnes de collecte de fonds par SMS, telles que les téléthons ou les opérations de secours en cas de catastrophe, peuvent être particulièrement efficaces en cas de besoins urgents de dons. Bien que la vitesse de traitement des dons puisse varier en fonction de la plateforme et de la méthode de paiement utilisées, de nombreux logiciels de dons par SMS offrent des délais de transaction plus courts que les méthodes traditionnelles de collecte de fonds.

Quelle que soit la méthode, les deux permettent aux donateurs de faire un don par le biais de quelques messages textuels, ce qui demande peu d'efforts.

Avantages de la collecte de fonds par SMS

1. Efficacité

Le don par texto s'est imposé comme une solution efficace pour collecter des fonds, en tirant parti de l'utilisation fréquente des téléphones portables pour les transactions financières. La puissance de cette méthode réside dans son accessibilité : 91 % des Américains consultent leur téléphone portable environ 80 fois par jour, ce qui vous permet de capter facilement l'attention des donateurs.

Les messages SMS affichent également un taux d'ouverture moyen de 82 %, 95 % étant lus dans les 3 minutes. Ce taux d'engagement élevé se traduit par des taux de conversion plus élevés, car votre appel à dons par SMS a de fortes chances d'être vu et pris en considération par des donateurs potentiels.

Les dons par texto augmentent considérablement les chances de réussite, ce qui en fait un outil particulièrement efficace pour les collecteurs de fonds.

2. Pratique

Le don par SMS est l'une des méthodes de collecte de fonds les plus pratiques qui soient, car presque tout le monde a son smartphone à portée de main en permanence. Il suffit d'envoyer un SMS pour collecter des fonds à tout moment et en tout lieu.

Vos donateurs peuvent faire des dons de n'importe où, que ce soit à la maison, au bureau, lors d'un événement de collecte de fonds ou en déplacement. Avec un minimum d'obstacles à la participation, tout ce qu'ils ont à faire est d'envoyer un SMS à votre numéro ou de remplir un court formulaire en quelques clics.

3. Simple et rapide

Contrairement aux dons en ligne, qui impliquent souvent plus de réflexion, le don par SMS permet aux donateurs d'agir sur leur première impulsion.

La rapidité et la simplicité des dons par SMS réduisent les risques que les donateurs potentiels soient distraits ou reviennent sur leur décision. Ce processus rapide et sans tracas encourage les dons spontanés, convertissant une générosité momentanée en un don.

4. Portée étendue

Le don par texto tire parti de la portée massive des téléphones portables, que possèdent 97 % des Américains. De nombreuses plateformes de dons par SMS permettent aux organisations d'envoyer jusqu'à 2 000 messages par mois, en fonction du fournisseur de services et du plan choisis. Il est donc facile d'entrer en contact avec un large public et d'élargir considérablement la portée de vos appels de fonds.

Ces plateformes offrent également des fonctionnalités de segmentation de l'audience et de messagerie ciblée, ce qui vous permet d'adapter les messages à des groupes de donateurs spécifiques.

5. S'engager

La collecte de fonds par texto vous permet d'impliquer votre public en temps réel lors d'événements ou de campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez ainsi encourager les supporters à agir immédiatement, alors que l'enthousiasme et les émotions sont à leur comble.

Inconvénients de la collecte de fonds par SMS

1. Les fonds ne sont pas accessibles immédiatement

Si vous travaillez avec des sociétés de téléphonie mobile pour les dons par texto, elles transfèrent généralement les fonds à votre organisation une fois que les donateurs ont réglé leurs factures de téléphone. Le délai exact de réception des fonds peut varier, allant de 30 à 40 jours. Ce délai peut être influencé par plusieurs facteurs, notamment

Délais de traitement des transporteurs individuels

Procédures administratives propres à chaque entreprise de téléphonie cellulaire

Retards potentiels dans les cycles de facturation ou le traitement des paiements

Toute vérification supplémentaire requise

2. Prix et restrictions

Travailler avec des opérateurs de téléphonie mobile ou investir dans un logiciel de dons par SMS implique des frais. Bien que certains soient plus abordables que d'autres, ces frais réduiront le montant total que vous recevrez pour chaque don.

De nombreux fournisseurs de services de dons par SMS imposent des limites aux montants des dons. Les dons sont généralement plafonnés entre 5 et 50 dollars, ce qui peut limiter les dons plus importants. Certains outils peuvent vous permettre de demander des dons plus importants, mais ils entraînent des frais de traitement.

‍

3. Données limitées sur les donateurs

Le don par texto, bien qu'efficace, limite la collecte de données sur les donateurs. Le processus simplifié, qui ne nécessite qu'un code ou des informations minimales, ne permet de recueillir qu'un nombre limité d'informations sur les donateurs. Ce manque de données entrave le suivi personnalisé et les relations à long terme avec les donateurs.

5 étapes pour mettre en place un système de don par SMS pour la collecte de fonds

1. Choisir un outil de don de texte

Travailler avec un outil de dons par SMS vous permet de lancer facilement des campagnes de dons par téléphone mobile à grande échelle. Ces plateformes ont moins de restrictions sur les plafonds de dons et des temps de traitement plus rapides que les opérateurs de téléphonie mobile.

Lors de la recherche d'un fournisseur de logiciel de conversion de texte en don, recherchez les caractéristiques suivantes :

Interface conviviale

Réponses automatisées et nombre illimité de mots-clés

Conforme à la norme PCI

Segmentation et rapports de données

Soutien logiciel

Une tarification claire

Intégration avec d'autres outils de collecte de fonds

2. Choisir un mot-clé

Après avoir créé un compte, vous recevrez un code permettant aux donateurs d'envoyer leurs dons par SMS en utilisant des mots-clés. Les mots-clés sont des mots dédiés que vous créez pour que les donateurs les utilisent afin de lancer le processus de don. Ils doivent être brefs et pertinents pour votre campagne de collecte de fonds.

N'oubliez pas que les donateurs sont plus susceptibles de taper correctement un mot-clé court et accrocheur du premier coup. Cela permet de gagner du temps et de rendre le processus de don aussi pratique que possible.

Par exemple, la Rock School of Dance a utilisé "ROCK SCHOOL" comme mot-clé. Il est clair, facile à retenir et directement lié à l'objectif de la campagne.

3. Préparer un formulaire de don simple

Les donateurs s'attendent à une expérience rapide et conviviale lorsqu'ils font un don. Envisagez de créer une page de don mobile qui soit courte et facile à remplir, afin de répondre à leurs attentes en matière de commodité. Voici ce qu'il faut privilégier :

Commencez par le montant du don, en proposant quelques options pour faciliter le choix des donateurs.

Ensuite, recueillez les informations personnelles essentielles, y compris le nom et l'adresse électronique, pour partager les reçus et les messages de remerciement.

Enfin, demandez les informations nécessaires au traitement des paiements en ligne, telles que les détails de la carte de crédit.

4. Automatisez votre réponse textuelle

Lorsque les donateurs envoient leur code par SMS, ils reçoivent instantanément la réponse automatisée soigneusement élaborée par votre organisation. Ce message doit être concis mais percutant, remerciant rapidement les donateurs et les guidant vers votre formulaire de don avec un appel à l'action clair. Personnalisez le message avec le nom du donateur pour renforcer l'engagement lorsque c'est possible.

En structurant votre réponse de manière réfléchie, vous encouragez une action immédiate et renforcez la décision du donateur de contribuer.

‍

5. Promouvoir votre campagne de dons par SMS

Utilisez une stratégie de marketing transcanal cohérente pour le numéro de téléphone et le mot-clé de votre organisation, accompagnée d'appels à l'action convaincants sur différents canaux. Cette approche vous permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes et d'étendre la portée de votre collecte de fonds.

Voici quelques moyens efficaces pour y parvenir :

Affichez votre code court et votre mot-clé sur tous les canaux de médias sociaux.

L'inclure dans la signature électronique de votre membre du conseil d'administration

Ajoutez une bannière en haut de votre site web avec un appel à l'action pour le don de texte.

Demandez aux personnes influentes et aux bénévoles de partager les mots-clés et les numéros de votre campagne de don de texte sur leurs réseaux.

Envoyer un communiqué de presse aux médias locaux pour annoncer une nouvelle façon pour les donateurs de montrer leur soutien.

Meilleures pratiques pour stimuler votre campagne de dons par SMS

1. Fournir des instructions claires sur l'envoi de textes

Si vous souhaitez que vos sympathisants utilisent la technologie du don par SMS, facilitez-leur la tâche. Rédigez des instructions claires sur la manière d'utiliser la messagerie texte pour faire un don et communiquez ces informations dans vos appels, ainsi que sur votre site web et vos comptes de médias sociaux.

Pensez à ajouter des captures d'écran de chaque étape ou à créer une vidéo pour que les supporters puissent visualiser ce qu'ils doivent faire. Ils seront plus enclins à faire un don lorsqu'ils verront à quel point c'est pratique.

Par exemple, l 'église The Gathering Church, située en Caroline du Nord, indique trois étapes simples pour donner par SMS directement sur son site web.

2. Gardez votre message simple tout en soulignant la nécessité

Pour encourager les donateurs à envoyer un SMS pour faire un don à votre cause, votre message doit être attrayant et mettre en évidence la valeur des dons. Partagez des succès récents ou des histoires de bénéficiaires pour créer un lien émotionnel et expliquer pourquoi vous avez besoin de leur soutien.

Utilisez des images percutantes liées à votre cause pour renforcer votre message. Terminez par un appel à l'action clair et urgent, comme "Faites un don maintenant !" ou "Donnez aujourd'hui pour changer des vies", qui encourage les donateurs à cliquer sur la page de don dès qu'ils lisent votre message.

Envisagez de suggérer des montants de dons spécifiques et réalisables (par exemple, 10 ou 15 dollars) afin de réduire les obstacles au don.

3. Choisir le bon mot-clé

Votre mot-clé est le moyen par lequel les dons par téléphone portable sont acheminés vers votre organisation. Il est important de l'optimiser en le rendant simple, unique et pertinent.

Si votre mot-clé est trop difficile, l'option de correction automatique du téléphone risque de l'ajuster, ou vos donateurs risquent de le taper par erreur. Ces erreurs réduisent vos chances de recevoir des dons.

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous choisissez un mot-clé afin de faire le bon choix :

Utiliser des mots-clés simples, faciles à taper et sans caractères spéciaux afin de minimiser les obstacles au don.

Évitez les mots-clés susceptibles d'être mal interprétés ou d'avoir plusieurs significations. La clarté est essentielle pour éviter toute confusion au cours du processus de don.

S'en tenir à une longueur de caractères raisonnable, généralement de 5 à 7 caractères, afin que les donateurs puissent envoyer leur texte sans erreur.

Tenez compte de votre public cible et utilisez un langage qui résonne avec lui. Si vous visez un public plus jeune, envisagez d'utiliser des termes ludiques ou attrayants pour renforcer l'attrait et la pertinence de votre message.

Utiliser un mot-clé unique et personnalisé pour chaque campagne de dons par SMS afin de s'assurer que les donateurs contribuent au projet auquel ils sont destinés et d'éviter toute confusion.

4. Associer le don par SMS à d'autres actions de collecte de fonds

En associant le don par SMS à d'autres activités de collecte de fonds, il est possible de créer une approche multicanal qui stimule les dons et l'engagement. Voici comment l'intégrer :

Promouvoir le don par texto lors d'événements en direct, de galas et de collectes de fonds virtuelles. Affichez le mot-clé sur les écrans et les bannières pour encourager les participants à faire un don en temps réel.

Encouragez les sympathisants à utiliser l'option de don par SMS dans le cadre de leurs efforts de collecte de fonds, qu'ils organisent une collecte de fonds pour un anniversaire ou qu'ils participent à un marathon pour votre cause.

Créer des défis ou des incitations à faire des dons où les personnes qui font un don par SMS peuvent participer pour gagner un prix ou recevoir une reconnaissance.

Combinez le don par SMS avec un défi de don jumelé limité dans le temps, où tous les dons effectués par SMS seront doublés ou triplés par des donateurs jumelés.

5. Proposer l'automatisation des dons récurrents

Avec certains services de dons par SMS, vous pouvez inclure un champ dans votre formulaire de don qui permet aux donateurs de mettre en place des dons récurrents automatisés. Cette fonction permet de cultiver un flux de revenus fiable tout en facilitant les contributions régulières des donateurs.

Vous pouvez fixer différents montants de dons pour guider les donateurs qui découvrent le texto, tout en permettant aux donateurs d'entrer des montants personnalisés.

6. N'oubliez pas d'assurer le suivi

Remercier les donateurs est essentiel dans toutes les campagnes de collecte de fonds, y compris les dons par SMS. La plupart des services de dons par SMS vous permettent de personnaliser un courriel de remerciement ou de rediriger les donateurs vers une page de confirmation de leur don.

C'est l'occasion de les valoriser et de leur montrer votre reconnaissance. Expliquez la destination de leur argent - par exemple, dites : "Votre don de 50 dollars permettra d'offrir des soins à dix chiots dont nous nous occupons ce mois-ci". Vous pouvez également envisager d'offrir une petite récompense en ligne, comme une carte-cadeau ou un livre électronique.

Offrez des possibilités d'engagement supplémentaires telles que l'abonnement à la lettre d'information, la lecture du dernier blog ou le bénévolat.

Derniers mots sur la collecte de fonds par texto

Les campagnes de dons par texto offrent aux donateurs un moyen pratique de contribuer par l'intermédiaire de leur téléphone intelligent, ce qui peut accroître l'engagement des donateurs. Pour maximiser leur efficacité, choisissez une plateforme appropriée, utilisez des mots-clés clairs et rédigez des messages convaincants. L'intégration du don par SMS à d'autres stratégies de collecte de fonds peut encore amplifier vos résultats.

Lorsque vous explorez les différentes méthodes de collecte de fonds, y compris le don par texto, il est important d'examiner comment chaque outil s'intègre dans votre stratégie globale de collecte de fonds. Recherchez des solutions qui offrent de la souplesse, réduisent les frais au minimum et vous permettent de conserver la plus grande partie possible de chaque don.

Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite qui peut compléter vos efforts en matière de dons par SMS. Bien que nous ne fournissions pas directement de services de dons par SMS, notre plateforme peut être utilisée parallèlement à de telles campagnes pour offrir aux donateurs des options de dons supplémentaires sans encourir de coûts additionnels.

FAQ sur la collecte de fonds par SMS

Les dons par SMS sont-ils sûrs ? La sécurité des dons par SMS dépend de la plateforme ou du service utilisé pour mener à bien la campagne de collecte de fonds. Veillez à rechercher une plateforme de dons par SMS qui propose des mesures telles que : Conformité PCI

Cryptage des données

Détection de la fraude Ces aspects garantissent que votre campagne de collecte de fonds par voie de texte est menée en toute sécurité, ce qui contribue à maintenir la confiance des donateurs.

Comment encadrer votre message texte lorsque vous demandez des dons ? Un message texte est généralement court, vous devez donc utiliser un langage concis et clair, en soulignant le besoin de dons. Adressez-vous au destinataire du message par son nom pour personnaliser l'appel. Ajoutez un appel à l'action clair, comme "Faites un don maintenant", et envisagez de préciser un montant.