Vous avez l'occasion de présenter votre prochain événement de collecte de fonds à une nouvelle entreprise sponsor potentielle. C'est une excellente nouvelle ! Le parrainage d'entreprises à but non lucratif peut vous aider à faire passer votre prochaine collecte de fonds à la vitesse supérieure - bouche à oreille, cadeaux, budgets plus importants, etc. Vous êtes donc naturellement enthousiaste à l'idée de partager tout le bon travail que fait votre organisation à but non lucratif et vous espérez qu'ils seront aussi enthousiastes que vous.

Mais (nous savons, il y a toujours un mais), vous ne savez pas par où commencer. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. La façon d'obtenir des parrainages pour les organisations à but non lucratif est la même, que vous cherchiez une entreprise locale pour parrainer votre campagne peer-to-peer ou une entreprise pour votre prochain événement de collecte de fonds.

Dans cet article, nous allons voir comment obtenir un parrainage pour une organisation à but non lucratif.

‍

Soyez prêt. Ou : obtenir des parrainages d'entreprises pour les organisations à but non lucratif est plus facile que vous ne le pensez.

Avant de commencer à présenter votre événement de collecte de fonds, voici quelques points à garder à l'esprit :

Faites vos recherches ! Sachez à qui vous présentez. AKA : faites vos recherches. Oui, vous savez ce que leur parrainage signifie pour votre association, mais qu'est-ce qu'ils en retirent ? Comment le fait de parrainer l'événement de votre association l'aidera-t-il à atteindre son public cible, ses objectifs commerciaux, etc.

Sachez à qui vous présentez. AKA : faites vos recherches. Oui, vous savez ce que leur parrainage signifie pour votre association, mais qu'est-ce qu'ils en retirent ? Comment le fait de parrainer l'événement de votre association l'aidera-t-il à atteindre son public cible, ses objectifs commerciaux, etc. Préparez-vous. Une proposition de parrainage bien conçue, une lettre de parrainage bien rédigée et une lettre d'accompagnement d'une page leur montreront que vous vous investissez dans votre cause et les rassureront sur le fait que le parrainage de votre association est un investissement judicieux.

Une proposition de parrainage bien conçue, une lettre de parrainage bien rédigée et une lettre d'accompagnement d'une page leur montreront que vous vous investissez dans votre cause et les rassureront sur le fait que le parrainage de votre association est un investissement judicieux. Soyez organisé ! Présentez les informations sur votre organisation à but non lucratif et votre événement de manière claire et facile à comprendre. Les avantages pour votre sponsor potentiel doivent être mis en évidence. Et terminez par un appel à l'action fort.

Présentez les informations sur votre organisation à but non lucratif et votre événement de manière claire et facile à comprendre. Les avantages pour votre sponsor potentiel doivent être mis en évidence. Et terminez par un appel à l'action fort. Soyez ouvert ! Soyez prêt et disposé à répondre à toutes les questions et ne soyez pas surpris si l'on vous répond "nous devons y réfléchir". Devenir une entreprise mécène n'est pas une mince affaire et cela va probablement prendre du temps et nécessiter des négociations.

‍

Ce qu'il faut inclure dans les dossiers de parrainage des organisations à but non lucratif.

Les présentations de parrainage qui aboutissent à des partenariats à long terme commencent souvent par une proposition bien rédigée et intelligemment structurée, adaptée à votre organisation et à l'entreprise que vous approchez.

Une proposition de parrainage comprendra généralement les éléments suivants

1. Un bref rappel de la mission de votre organisation à but non lucratif.

C'est ici que vous mettez en avant votre organisation à but non lucratif et que vous indiquez les actions concrètes qui seront entreprises grâce à la contribution de votre sponsor.

‍

2. L'essentiel sur votre événement de collecte de fonds.

Passez en revue les détails essentiels de votre événement de collecte de fonds :

Le nom de l'événement.

La date, l'heure et le lieu.

L'objectif (monétaire et lié à la mission).

‍

3. Présentez-vous et présentez vos bénévoles.

Prenez le temps de vous présenter et de présenter toute personne qui vous aide à organiser votre collecte de fonds.

‍

4. Ordre du jour de votre présentation de parrainage.

Donnez un aperçu rapide des principaux points que vous aborderez dans votre présentation afin que votre public sache à quoi s'attendre.

‍

5. Description détaillée de votre événement de collecte de fonds.

Faites une présentation approfondie de votre événement. Expliquez pourquoi vous l'organisez, quels sont vos objectifs ultimes en matière de collecte de fonds et pourquoi. S'il s'agit d'un événement récurrent, communiquez les totaux de collecte de fonds et les réalisations des années précédentes.

‍

6. Les options de parrainage.

Présentez vos options de parrainage de manière à mettre en évidence les avantages pour votre sponsor potentiel. Indiquez les niveaux de parrainage que vous proposez, les possibilités d'utiliser leur logo sur le matériel promotionnel, s'ils seront mentionnés dans la couverture médiatique de l'événement, s'ils disposeront d'une table lors de l'événement, etc.

Et soyez ouvert à la négociation ou à la création d'un package unique pour votre sponsor potentiel.

‍

7. Un appel à l'action fort et un message à laisser derrière soi.

N'oubliez pas de laisser vos coordonnées. N'oubliez pas d'inclure la page web de votre événement, les comptes de médias sociaux de votre association, ainsi que votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.

Et, si vous avez le temps, laissez une trace de votre passage.

‍

Après votre proposition de parrainage, faites un suivi en envoyant un message de remerciement.

Après vous être assuré que vos sponsors potentiels savent comment leur parrainage aura un impact positif, dites-leur merci. Dites-le en personne, puis répétez-le dans une lettre de remerciement.