Il existe de nombreuses technologies pour les organisations à but non lucratif. Mais il peut être difficile de trouver les bons outils en ligne. Ils sont soit trop chers, soit trop basiques, ou n'ont tout simplement pas été conçus pour les réalités quotidiennes de la vie associative.

Pour vous aider (et pour parler de ce qui fait de Zeffy le meilleur outil pour les organisations à but non lucratif), nous avons dressé une liste de logiciels à bas prix pour les organisations à but non lucratif.

La quantité de plateformes de collecte de fonds en ligne disponibles pour les dons, la billetterie, le marketing et la gestion des donateurs peut être écrasante. Elles ont toutes des critiques de 4,5 étoiles. Elles prétendent toutes être gratuites. Et elles offrent toutes des services similaires. (Nous avons écrit davantage à ce sujet dans : Éviter les coûts cachés des logiciels "gratuits" pour les organisations à but non lucratif).

C'est pourquoi, avec l'aide de notre communauté croissante d'organisations, nous avons effectué des recherches et dressé une liste actualisée des meilleurs logiciels à bas prix pour les organisations à but non lucratif.

Ces ressources pour les organisations à but non lucratif vous aideront à optimiser votre temps tout en rendant la collecte de fonds beaucoup moins stressante. De plus, chacune d'entre elles propose des outils gratuits pour les organisations à but non lucratif ou des options peu coûteuses.

1. ChatGPT

Bien sûr, nous commençons par la façon dont ChatGPT peut aider votre organisation à but non lucratif. Nous avons déjà écrit quelques articles sur la façon dont ChatGPT peut être utilisé comme un outil permettant de gagner du temps pour les organisations à but non lucratif, nous allons donc faire un lien vers ces articles plutôt que de nous répéter. Sachez simplement que, lorsqu'il est utilisé correctement, il s'agit d'un outil en ligne gratuit et puissant pour les organisations à but non lucratif.

Nous avons rédigé quelques articles pratiques pour vous aider, vous et votre association, à tirer le meilleur parti de ChatGPT.

Comment poser une question à ChatGPT : Conseils pour obtenir de meilleures réponses.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ChatGPT pour rédiger des messages sur les médias sociaux.

Utilisez ChatGPT pour écrire un email de remerciement aux donateurs ou tout autre email pour votre organisation à but non lucratif.

ChatGPT peut vous aider à planifier votre prochain événement de collecte de fonds.

Oui, ChatGPT peut aider les organisations à but non lucratif dans leur processus de demande de subvention. En quelque sorte.

2. Linktree. AKA comment utiliser les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif.

Commençons par linktr.ee. Votre association n'a peut-être pas encore de site web, mais vous avez Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok (ou n'importe quelle combinaison). (Linktree vous permet de connecter votre TikTok, Instagram, Twitter, votre site web, votre boutique, vos vidéos, votre musique, votre podcast, vos événements et bien plus encore, le tout dans une page d'atterrissage avec lien dans la bio conçue pour inciter les gens à cliquer.

Et, avec des options gratuites, starter, pro et premium, Linktree peut vous aider avec bien plus que des liens.

Y'all's est un excellent exemple de la puissance et de la simplicité de Linktree pour connecter vos donateurs à tous vos comptes de médias sociaux et événements de collecte de fonds avec un seul lien très facile à partager.

Apprenez à mieux les connaître en discutant avec eux de la création d'une organisation à but non lucratif aux États-Unis.

3. Wordpress : le meilleur constructeur de sites web pour les organisations à but non lucratif.

Pour créer un site web, vous n'avez pas besoin de compétences en codage ou d'un gros budget. Avec WordPress, vous pouvez facilement créer et personnaliser un site web pour votre association.

En tant que système de gestion de contenu (CMS) le plus populaire au monde, WordPress est à la base de près de 43 % de tous les sites web sur l'internet, et ce chiffre ne cesse de croître. Comment cela se fait-il ? Eh bien, il est gratuit (pour l'essentiel). Mais, plus important encore, sa popularité signifie que quelqu'un que vous connaissez - peut-être même quelqu'un dans votre association - sait déjà comment l'utiliser.1

Avec leur plan premium à 10$ par mois, vous pouvez débloquer des thèmes et des designs premium et quelques autres avantages pratiques comme la vidéo 4k et l'analyse. Leurs plugins vous permettent également de créer des pages personnalisées pour les événements et les campagnes. En outre, tous les formulaires Zeffy s'intègrent rapidement et de manière transparente aux pages WordPress. Vos donateurs vivront donc une expérience inoubliable.

4. Zeffy : formulaires de dons en ligne gratuits

Les formulaires de don de Zeffy peuvent être mis en place en moins de 5 minutes et sont 100 % gratuits. Zeffy couvre même tous les frais de transaction (carte de crédit), de sorte que 100 % de l'argent donné par les donateurs va directement à votre mission. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez consulter notre guide sur l'acceptation des dons en ligne.

Les formulaires Zeffy peuvent être facilement intégrés à votre site web et sont adaptés aux téléphones portables. Simples et directs, vos donateurs apprécieront leur facilité d'utilisation (vous pouvez remplir un formulaire en moins de 10 clics) et vous apprécierez le taux de conversion. (L'interface des formulaires Zeffy est si simple pour les donateurs qu'ils n'ont aucun problème à les remplir, ce qui génère 50% de revenus en plus pour votre mission).

5. CRM à bas prix pour les organisations à but non lucratif

Un CRM est une plateforme de gestion de la relation client qui vous permet de conserver toutes les données de vos donateurs en toute sécurité en un seul endroit. Ils disposent généralement d'une série d'outils qui vous aident à analyser les comportements, à organiser comment et quand vous les contactez, à suivre certaines actions et même à rester en contact avec les donateurs actuels et passés.

Si vous n'utilisez pas de CRM pour vos donateurs, vous devriez y songer. La gestion des relations avec vos donateurs est essentielle pour les conserver à long terme.

Il existe plusieurs options et nous n'avons pas pu en choisir une seule. Nous en avons donc choisi trois.

HubSpot pour les organisations à but non lucratif :

HubSpot propose un CRM gratuit pour un maximum d'un million de contacts. L'utilisation de ces outils vous aidera à établir des relations durables avec votre communauté de donateurs. Avec une attention particulière et la suite d'outils de HubSpot, un étranger à votre cause peut devenir l'un de vos plus fervents supporters en très peu de temps.

Nous l'utilisons chez Zeffy et nous l'adorons. Et non, nous n'avons pas été payés pour en parler ici.

Nous en avons l'expérience et nous savons qu'il est fiable.

Vous pouvez facilement intégrer HubSpot à Zeffy.

Ils fournissent des conseils détaillés aux organisations à but non lucratif.

Ils ont un plan gratuit qui est assez robuste. (Nous pensons que les meilleures technologies devraient être gratuites).

Vous pouvez envoyer 2000 courriels par mois avec leur plan gratuit et, après cela, vous pouvez facilement intégrer Mailchimp ou Brevo (sendinblue) si vous ne voulez pas payer pour Hubspot premium.

Salesforce pour les organisations à but non lucratif :

Salesforce est un autre CRM populaire avec un plan gratuit qui s'intègre bien avec Zeffy. Nous le recommandons aux grandes organisations caritatives, car il faut parfois un peu de temps pour s'y habituer. Consultez notre guide sur l'intégration avec d'autres logiciels et découvrez toutes les options offertes par Salesforce aux organisations à but non lucratif.

Mailchimp pour les organisations à but non lucratif :

Si vous cherchez à réorganiser vos campagnes d'e-mailing ou votre newsletter, n'hésitez pas à consulter Mailchimp. Cette plateforme vous permet de créer de magnifiques courriels et modèles, d'automatiser l'envoi et de faire office de CRM. Son plan gratuit permet de gérer jusqu'à 2 000 contacts et comprend un constructeur de site web et un assistant créatif.

Si vous avez beaucoup de contacts, vous pouvez opter pour Sendinblue, dont les prix sont plus abordables pour les gros volumes.

Consultez notre guide sur les meilleures alternatives à mailchimp pour les organisations à but non lucratif.

Brevo (sendinblue) pour les organisations à but non lucratif :

Brevo propose des tarifs avantageux pour vos besoins en matière d'e-mailing et de CRM. Vous pouvez facilement adapter vos emails, SMS et chats à vos besoins en matière de newsletter ou de campagne. Leur tarification est extrêmement flexible (ils ont même une option de base gratuite) et s'adaptera facilement à une organisation à but non lucratif en pleine croissance - une bonne nouvelle pour toute organisation à but non lucratif qui prévoit d'élargir sa communauté et sa liste d'adresses.

6. Canva : Conception graphique pour les organisations à but non lucratif

Vous recherchez un outil simple mais très efficace pour la création de l'image de marque de votre association, les médias sociaux et les modèles de courrier électronique ? Ne cherchez pas plus loin que Canva pour les organisations à but non lucratif. Canva est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ? Oui ! Canva pour les organisations à but non lucratif vous permet d'accéder gratuitement à tous leurs outils premium étonnants.

Créez une stratégie de marque, des infographies pour aider vos donateurs à mieux comprendre votre mission, éditez des images et bien d'autres choses encore. Demandez à obtenir gratuitement Canva pour les organisations à but non lucratif! (Cela en vaut vraiment la peine.)

Au Canada, vous devez être un organisme de bienfaisance canadien enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Aux États-Unis, vous devez bénéficier du statut d'exonération fiscale 501(c)(3) de l'IRS.

7. helloDarwin

Il peut être difficile de trouver les meilleurs services pour votre prochain événement de collecte de fonds : développement web, marketing, production vidéo, rédaction de contenu, helloDarwin peut aider votre association à trouver le partenaire idéal.

helloDarwin vous mettra en relation avec les experts les mieux adaptés à vos besoins, et c'est gratuit pour les organisations à but non lucratif.

Il vous suffit de soumettre votre projet et helloDarwin vous enverra trois partenaires potentiels dans les 48 heures. C'est aussi simple que cela.

8. Zeffy : Gestion gratuite d'événements pour les organisations à but non lucratif

Le logiciel de gestion d'événements de Zeffy pour les organisations à but non lucratif et la vente de billets en ligne sont tout aussi simples à utiliser que nos formulaires de dons. Les outils de billetterie de Zeffy peuvent être utilisés pour vos événements, vos tombolas, vos adhésions et vos boutiques en ligne. Ils sont adaptés aux téléphones portables et peuvent être intégrés directement à votre site web. Vous pouvez même générer automatiquement des reçus fiscaux et des codes QR à scanner pour tous vos événements.

Bien entendu, le logiciel de gestion d'événements et de billetterie Zeffy's est 100 % gratuit. Nous couvrons même les frais de transaction (carte de crédit).

9. Subventions Google Ad Grants

Le programme Google Ad Grants permet aux organisations à but non lucratif de plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis, d'obtenir jusqu'à 10 000 dollars par mois pour les annonces de recherche diffusées sur google.com. Cette subvention peut être un outil très précieux pour promouvoir votre cause et vos campagnes de collecte de fonds et stimuler vos résultats.

Les subventions publicitaires de Google vous aideront à atteindre les donateurs et les sponsors potentiels qui recherchent des causes comme la vôtre. Qu'il s'agisse de faire un don, de faire du bénévolat ou de contribuer à la réalisation de votre mission, la sensibilisation et les clics vous aideront grandement à réaliser votre mission.

Et comme si cela ne suffisait pas, ils fournissent même des conseils pour gérer efficacement vos annonces.

10. Google Analytics 4

Utilisez Google Analytics pour mieux comprendre comment les visiteurs de votre site web interagissent une fois qu'ils sont arrivés. Voyez quelles pages les donateurs visitent, quand ils le font, où ils trouvent vos pages (recherche Google, annonces, articles, etc.) et quelles sont les pages les plus et les moins populaires de votre site web.

Google Analytics vous permettra de calculer le taux de conversion de vos donateurs et, grâce à des plugins tels que Monster Insights, peut s'intégrer à WordPress afin que vous puissiez suivre vos résultats directement sur votre tableau de bord WordPress. Vous pouvez même utiliser Google Analytics pour suivre vos formulaires Zeffy.

Il vous suffit de nous contacter et d'envoyer votre identifiant de suivi Google Analytics ainsi que le formulaire que vous souhaitez suivre.

11. Hotjar

Hotjar est là pour vous aider à comprendre comment vos donateurs et votre communauté utilisent votre site web. Il offre une nouvelle perspective sur Google Analytics en vous permettant de visualiser comment vos utilisateurs se déplacent et interagissent avec votre site.

Voyez où les donateurs se perdent, quand ils abandonnent, où ils cliquent, où ils passent le plus de temps, et plus encore. Et comme si cela ne suffisait pas, HotJar pour les organisations à but non lucratif vous permet de demander un compte professionnel gratuit. Pour être éligible, votre organisation à but non lucratif doit "œuvrer pour des causes caritatives en accord avec les valeurs fondamentales [de Hotjar]"2, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales, non universitaires, non commerciales, non politiques et sans affiliation religieuse. Ils favorisent également les organisations à but non lucratif qui se concentrent sur des causes environnementales ou qui défendent l'égalité des minorités et des groupes défavorisés.2

12. Zeffy : Collecte de fonds gratuite de pair à pair

La collecte de fonds en peer-to-peer est un outil formidable pour impliquer vos sympathisants et multiplier vos dons. Avec les formulaires peer-to-peer de Zeffy, vous pouvez rapidement mettre en place une campagne et la partager immédiatement avec vos sympathisants.

Nos formulaires permettent aux collecteurs de fonds et aux sponsors de s'impliquer facilement en créant et en personnalisant leur propre page de campagne. Les formulaires sont compatibles avec les téléphones portables, ce qui est indispensable lorsqu'il s'agit de crowdfunding peer-to-peer. Et avons-nous mentionné que leur utilisation est gratuite ? Nous l'avons probablement fait...

Pour plus d'informations, consultez notre webinaire gratuit : Organiser une campagne de collecte de fonds de pair à pair ou lisez les informations sur la préparation de votre prochaine campagne de collecte de fonds de pair à pair.

13. Zapir : Automatisation des tâches

En tant qu'organisation à but non lucratif s'adaptant déjà aux réalités en constante évolution de la collecte de fonds en ligne, vous n'avez probablement pas beaucoup de temps à consacrer à de longues tâches administratives telles que le transfert de données entre les différentes plateformes que vous utilisez. C'est là que Zapier entre en jeu.

Zapier vous fait gagner du temps, beaucoup de temps, en automatisant vos tâches et en intégrant vos logiciels. La plateforme de connexion API de Zapier est un outil formidable pour intégrer vos données de dons à votre CRM ou pour vous connecter à votre logiciel de comptabilité. Ou, comme le dit Zapier : Faites ce que vous faites le mieux, laissez Zapier faire le reste.

Zapier propose une réduction pour les organisations à but non lucratif, de sorte que vos frais mensuels s'élèvent à environ 25 $ et que le temps gagné sur les tâches administratives en vaut largement la peine.

Zeffy dispose d'une application sur Zapier, qui vous permet de transférer automatiquement vos données de dons et de billetterie vers votre CRM ou toute autre application.

14. LinkedIn

Vous êtes à la recherche d'un nouvel employé ou d'un nouveau membre du conseil d'administration ? De nouveaux sponsors ? Des conseils et des astuces ? Des invitations à des webinaires ? Développer votre équipe et votre communauté sur LinkedIn est un moyen facile d'y parvenir.

LinkedIn pour les organisations à but non lucratif peut vous aider à faire connaître votre organisation dans un environnement plus professionnel. Ils fournissent des guides, des ressources et d'autres conseils utiles pour améliorer votre présence et vous aider à développer votre réseau.