Le choix du bon logiciel de traitement des paiements est crucial pour maximiser les dons et rationaliser les opérations. Deux des options les plus populaires sur le marché sont Square et PayPal, chacune offrant un ensemble unique de fonctionnalités et d'avantages. Mais lequel convient le mieux à votre organisation ?

Dans ce guide comparatif complet, nous examinerons les avantages et les inconvénients des services de traitement des paiements de Square et de PayPal, leurs principales fonctionnalités, leurs structures tarifaires, leurs intégrations et leur assistance à la clientèle. ‍

Points forts de Square vs. PayPal

‍

Square vs. PayPal pour les organisations à but non lucratif Caractéristiques Carré PayPal Meilleur pour Accepter les paiements en personne Entreprises en ligne et commerce électronique Modes de paiement Caisse en ligne, matériel pour système POS, facturation, terminal virtuel, Apple/Google Pay, cartes de crédit et de débit, Cash App, Square Pay Afterpay, ACH Paiements par carte, caisse en ligne, paiement différé, crypto-monnaies, matériel de point de vente, facturation, Venmo, terminal virtuel. Matériel Square reader et Square reader pour les paiements par carte à puce et sans contact, Square Terminal, Square POS system, et bien d'autres encore. Lecteur de cartes Zettle, terminal tout-en-un pour le traitement des paiements Intégrations de tiers Plus de 350 intégrations, dont QuickBooks, Wix, DoorDash, JotForm, etc. WooCommerce, Magento, Wix, BigCommerce, GoDaddy Soutien au service à la clientèle Assistance par téléphone, chat en direct, courrier électronique et médias sociaux Assistance par téléphone, chat et centre de résolution Frais de transaction Le plan Plus est proposé à partir de 29 $ par mois

2,6 % + 0,10 $ pour les transactions en personne

2,9 % + 0,30 $ pour les transactions en ligne

Square n'offre pas de réductions pour les organisations à but non lucratif. Les entreprises sont facturées à 2,89 % + 0,49 $ par transaction.

1,99 % + 0,49 $ par transaction nationale Frais de rétrofacturation Pas de frais $20 Frais de traitement des paiements internationaux Pas de frais supplémentaires Frais supplémentaires de 1,50 %. Frais de plateforme Aucun, mais les produits matériels ont un coût élevé. Les plans Plus ou Premium commencent à 29 $ et plus par mois. Aucun, mais les produits matériels ont des frais mensuels ou de plateforme.

‍

Square : Le meilleur pour les transactions en personne

Square est l'une des plateformes les plus populaires pour traiter les paiements des organisations à but non lucratif de toutes tailles.

Ses différentes options matérielles, y compris un lecteur de carte mobile, un système et une application de point de vente, ainsi qu'une bande magnétique, facilitent les paiements sans contact partout grâce à votre smartphone ou votre tablette.

‍

Avantages de l'utilisation de Square

Le service de paiement Square est rapide et accessible pour les transactions effectuées le jour ouvrable suivant.

Offre un matériel de paiement par carte de crédit gratuit, sans frais initiaux.

Fournit de multiples options matérielles telles que Square Register, Square Terminal et Square Stand.

Le logiciel d'engagement des clients permet d'améliorer les dons.

Square Analytics fournit d'importants rapports financiers relatifs aux fonds collectés et aux dons.

Des intégrations pour les médias sociaux, la paie, l'engagement des donateurs, les boutiques en ligne, etc. sont disponibles.

‍

Inconvénients de l'utilisation de Square

Le service clientèle doit améliorer le temps de réponse et de résolution.

Si Square propose des versions dédiées à des secteurs spécifiques, il n'offre pratiquement rien pour les organisations à but non lucratif.

Le matériel Square POS est assez coûteux à l'achat.

Square n'offre aucune réduction et est payant pour les organisations à but non lucratif.

‍

‍

PayPal : La meilleure solution pour le commerce électronique et l'acceptation des paiements en ligne

PayPal est une marque de confiance et largement reconnue qui accepte les paiements en ligne et qui est populaire auprès des petites entreprises. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour les organisations à but non lucratif, il offre divers outils de collecte de fonds, allant de l' ajout d'un bouton de don à votre site web à la création d'un processus de don avancé et personnalisé, en passant par un lien "PayPal Me" personnalisé.

‍

Avantages de l'utilisation de PayPal

Accepte les paiements en ligne du monde entier dans de nombreuses devises.

Des mesures de sécurité robustes offrent différents niveaux de sécurité et de protection des informations de paiement.

Options permettant aux donateurs et aux sympathisants de mettre en place des dons récurrents.

Une configuration simple et une interface conviviale le rendent facilement accessible aux organisations à but non lucratif et aux donateurs.

Accès à des rapports de transaction détaillés et à des outils de marketing et de collecte de fonds intégrés, tels qu'un bouton de don.

Offre des outils et des services pour soutenir les points de vente, les magasins en ligne, le commerce électronique et les transactions par abonnement.

‍

Inconvénients de l'utilisation de PayPal

PayPal prélève des frais de donation, et votre association ne reçoit que 97,52 $ pour chaque 100 $ donnés.

Il y a des problèmes de blocage de compte et de rétention de fonds, ainsi qu'une assistance téléphonique et clientèle incohérente.

La plateforme n'est pas spécifiquement conçue pour les organisations à but non lucratif.

‍

‍

Square Vs. PayPal : Une comparaison de leurs caractéristiques

1. Mise en place et utilisation

Carré :

L'application et le tableau de bord de Square sont intuitifs et conçus pour les propriétaires de petites entreprises. Le processus d'installation est guidé, ce qui permet aux utilisateurs de configurer facilement leurs paramètres.

Les intégrations matérielles sont généralement prêtes à l'emploi, ce qui signifie que les organisations à but non lucratif peuvent commencer à accepter les paiements de dons avec Square presque immédiatement.

‍

PayPal :

Comme pour Square, le processus d'inscription est assez simple, mais vous devez vous enregistrer en tant qu'organisation à but non lucratif et devenir une organisation caritative confirmée par PayPal pour bénéficier de tarifs réduits pour les organisations caritatives.

PayPal propose diverses options de configuration, notamment les boutons de don PayPal pour les sites web ou les formulaires, Zettle, anciennement connu sous le nom de PayPal Here, pour les dons en personne, PayPal Payments Pro pour un processus de don entièrement personnalisé et marqué, et PayPal Checkout pour le commerce électronique.

‍

2. Matériel

Carré :

Square conçoit et produit ses solutions matérielles pour accepter les paiements.

Square Reader : ‍Connecte une tablette ou un smartphone via Bluetooth, ce qui vous permet d'accepter des fonds de n'importe où. Le premier lecteur est gratuit lors de l'inscription, mais il ne vous permet que de glisser des cartes à bande magnétique. Vous utilisez les systèmes POS de Square pour les paiements sans contact et à puce, qui sont disponibles à 49 $.

‍

Terminal Square : ‍Ce terminal virtuel utilise le Bluetooth et accepte les cartes par tapotement, glissement et insertion pour encore plus de fonctionnalités. Il est disponible au prix de 299 $ et permet d'imprimer les reçus.

Square POS Register : ‍Cette caisse enregistreuse accepte toutes les principales cartes de crédit en les insérant, en les tapotant ou en les glissant. Elle peut être utilisée seule ou avec des accessoires tels que l'imprimante de reçus, le scanner portable et la caisse. La caisse enregistreuse coûte 799 $ ou 30 $ pour 24 mois.

‍

PayPal :

PayPal propose les options matérielles suivantes pour accepter les paiements :

Lecteur de cartes Zettle:‍ Le lecteur sans fil accepte les cartes à puce et les cartes glissées. Portefeuilles numériques sans contact comme Apple Pay et Google Pay. Clavier numérique pour les transactions par carte de débit. PayPal facture 29 $ pour le lecteur de cartes Zettle, et les unités supplémentaires coûtent 79 $ chacune.

Terminal tout-en-un : L'application PayPal est intégrée, elle met à jour l'inventaire et vérifie les stocks en plus d'accepter les paiements.

‍

3. Intégrations

Carré :

Square s'intègre à des centaines d'applications, environ 350 pour être exact. Parmi elles, Mailchimp pour l'email marketing, Gift Up pour créer des cartes cadeaux, Tap Mango pour le marketing et la fidélisation, et ZipRecruiter pour l'embauche. Parmi les autres services proposés, citons QuickBooks, Xero, GoDaddy, WooCommerce et Wix.

‍

PayPal :

PayPal est déjà intégré à la plupart des meilleures plateformes de commerce électronique et de panier d'achat. Parmi les applications avec lesquelles il s'intègre, citons QuickBooks Online, Shopify, Big Commerce, WooCommerce et SalesVu.

‍

4. Service à la clientèle

Carré :

Square offre une assistance à la clientèle par le biais d'un chat en direct avec un assistant virtuel ou un représentant humain, par courriel, par téléphone et par les médias sociaux. Les commerçants peuvent entrer en contact avec le représentant de la société du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique.

La résolution rapide des problèmes en dehors de ces heures peut prendre du temps et des efforts. Pour une assistance technique rapide, l'entreprise propose un service de dépannage et une foire aux questions sur son site web.

‍

PayPal :

PayPal propose une assistance à la clientèle par messagerie instantanée, par téléphone ou en ligne via son centre de résolution et ses forums communautaires. Comme pour Square, son site comporte une FAQ et une section de dépannage. Les agents sont disponibles du lundi au dimanche de 6h à 18h, heure du Pacifique.

‍

5. Plans et prix

Carré :

L'offre de base de Square est gratuite, mais l'ajout de fonctionnalités et de modules complémentaires est payant. Il existe également des plans mensuels Plus et Premium qui commencent à 29 $ par mois. Les frais suivants s'appliquent lorsque votre association reçoit des fonds :

Transactions en personne : 2,6 % + 0,10 $ par transaction.

Transactions en ligne et par saisie : 2,9 % + 0,30 $ par transaction.

‍

Square offre des lecteurs de cartes gratuits lors de la création d'un nouveau compte. Un système d'enregistrement des points de vente coûte entre 10 et 799 dollars, et la plateforme ne comporte pas de frais de rétrofacturation.

‍

‍

PayPal :

PayPal n'a pas de frais mensuels comme Square, mais il y a des frais de transaction et de traitement. Les organisations à but non lucratif bénéficient de tarifs standard pour les paiements nationaux, et des réductions sont proposées aux organisations caritatives qualifiées. Vous devez payer des frais de rétrofacturation de 20 $ et des frais mensuels de 30 $ pour un terminal virtuel.

Taux standard pour les organisations à but non lucratif enregistrées sous le numéro 501(c)(3) : 1,99 % + 0,49 $ par transaction nationale.

Frais internationaux : 1,50 % + une commission fixe basée sur la devise reçue.

Micropaiements : Ils sont disponibles pour les transactions inférieures à 10 $ à un taux de 5 % + 0,05 $ par transaction.

Tarification générale : 2,89 % + 0,49 $ par transaction pour les entreprises

‍

‍

Les 5 meilleures solutions de paiement Square et PayPal pour votre organisation à but non lucratif

1. Zeffy

Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'un processeur de paiement 100% gratuit

Zeffy offre la seule option parmi tous les fournisseurs de services de paiement conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des organisations à but non lucratif. Zeffy comprend à quel point chaque dollar fait la différence dans l'accomplissement de votre mission. Avec Zeffy, vous recevez chaque dollar que vos donateurs versent à votre association.

‍

Grâce à son modèle de contribution volontaire, Zeffy couvre tous les frais. Avec Zeffy, vous pouvez traiter les paiements, collecter les dons, partager les reçus, stocker les informations sur les donateurs, créer des rapports et suivre les campagnes de collecte de fonds, le tout au même endroit, sans rien payer de votre poche.

Accepte les paiements de : Accepte les paiements par carte de crédit et de débit en ligne dans le monde entier, ACH, Apple Pay, Google Pay, les virements bancaires et les chèques.

Délai de paiement : Les paiements pour les fonds que vous collectez sont déposés sur le compte bancaire de votre association chaque semaine ou chaque mois.

En personne : Grâce à Tap to Pay, votre association collecte facilement des dons en personne à l'aide de l'iPhone. Tout ce que les donateurs ont à faire est de toucher leur carte de crédit ou leur portefeuille numérique sur l'appareil mobile.

Frais : ‍100% gratuit sans frais cachés

‍

‍

2. Stripe

Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif qui recherchent un système de paiement intégré avec la possibilité de personnaliser le point de vente.

Stripe est un logiciel de traitement des paiements à but non lucratif fiable qui s'intègre facilement à votre site web, à vos pages de dons, à vos formulaires de collecte de fonds et à d'autres plateformes. Il dispose de plusieurs API permettant de personnaliser votre solution de paiement en fonction des besoins de votre association.

La solution de traitement des paiements de Stripe est disponible dans 34 pays et accepte 135 devises, ce qui en fait un excellent outil pour accepter des transactions internationales.

Accepte les paiements par : Mastercard, Visa American Express, Diners Club, Discover, China UnionPay, JCB, et les paiements ACH.

Délai de paiement : ‍Offre desoptions de programmation hebdomadaire, mensuelle, quotidienne ou manuelle. Des paiements instantanés sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

En personne : Disponible avec le lecteur de cartes de crédit Stripe, Stripe Terminal. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Frais : ‍Les organisations à but non lucratif qui traitent au moins 80 % des dons avec Stripe bénéficient d'un tarif réduit de 2,2 % + 0,30 $ par transaction.

‍

‍

3. Helcim

Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif qui souhaitent une solution dédiée et fiable pour les transactions par carte de crédit.

Helcim est une autre passerelle de paiement et plateforme de traitement que les organisations à but non lucratif peuvent considérer comme une alternative à Square et PayPal. Cette solution vous permet d'accepter les paiements en ligne, par téléphone ou en personne.

Si vous souhaitez proposer des dons récurrents, il dispose d'un système de gestion des abonnements qui simplifie la mise en place des paiements mensuels. Vous pouvez suivre le nombre de donateurs qui contribuent actuellement en ligne, automatiser les avis de paiement et les rappels, et signaler si la carte de crédit du donateur expire bientôt.

Accepte les paiements à partir de : Principales cartes de crédit, cartes de débit, Google Pay, Apple Pay et ACH.

Délai de paiement : les demandes de règlement sont généralement traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables après l'introduction de la demande.

En personne : Disponible avec un terminal virtuel et un lecteur de cartes

Honoraires : Les organismes de bienfaisance qualifiés doivent payer :

Visa Canada - 0,98 % à 2,00 %. MasterCard Canada - 0,92 % à 1,80 %. Visa US - 0,65 % + 0,15 $ à 1,35 % + 0,05 MC US - 1,45 % + 0,15 $ à 2,00 % + 0,10 $.

Les organismes de bienfaisance qualifiés doivent payer :

‍

4. Paiements Bloomerang

Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme de paiement avancée, dotée de fonctions de sécurité avancées et d'une solide équipe d'assistance.

Bloomerang Payments s'appuie exclusivement sur des outils de contrôle des fraudes de pointe pour détecter et prévenir les transactions frauduleuses. Bloomerang Payments s'intègre à vos outils de dons en ligne, tels que les formulaires de dons intégrables, les boutons de dons, les textes de dons et les pages de dons.

Les données collectées par Bloomerang Payments sont automatiquement transférées dans votre Bloomerang CRM, ce qui simplifie l'émission de reçus, d'accusés de réception et de rapports.

Accepte les paiements à partir de : ‍Mastercard, Visa, American Express, Diners Club, JCB, ACH, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay

Délai de paiement : ‍Dépôts quotidiensavec un délai de deux jours.

Transactions en personne : Offre une solution Tap-to-Pay pour collecter les paiements en personne.

Frais : ‍Des frais de transaction de 2,2 % + 0,30 $ pour les paiements par carte de débit et de crédit et de 0,8 % + 0,30 $ pour les transactions ACH.

‍

‍

5. Paiements iATS

Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif recherchent un outil de traitement des paiements qui s'intègre facilement à leur logiciel de collecte de fonds existant.

Avec plus de 20 ans d'expérience, iATS Payments est l'une des premières plateformes de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif.

Il s'intègre à diverses plateformes de collecte de fonds pour traiter les dons, y compris les enchères mobiles, les ventes aux enchères, les dons par texto et le peer-to-peer. Toutes vos données sont synchronisées en un seul endroit, ce qui facilite l'envoi des reçus et la gestion des relations avec les donateurs.

Accepte les paiements par : Visa, Mastercard, American Express, Discover, et transactions ACH

Délai de paiement : Pour les organisations américaines, les transactions par Mastercard, Visa et American Express sont déposées tous les un à deux jours ouvrables, et les transactions ACH sont déposées tous les mercredis.

Transactions en personne : ‍Disponibleavec l'application de paiement mobile compatible avec les appareils Apple

Frais : ‍Chargesles taux de traitement des cartes de crédit entre 2,49% et 3,2%.

‍

Verdict final sur Square Vs Paypal : Quel est le meilleur processeur de paiement ?

Square et PayPal sont des solutions de traitement des paiements populaires avec des caractéristiques uniques qui conviennent à différents besoins organisationnels. Des options similaires, comme Zelle et Stripe, sont d'excellents processeurs de paiement mais nécessitent une plus grande spécialisation en termes de prix et de fonctionnalités spécifiques pour les équipes de collecte de fonds.

Conçue explicitement pour les organisations caritatives, Zeffy est une plateforme de traitement des paiements complète, conviviale et sans frais (nous couvrons même les frais de transaction !) qui permet aux organisations caritatives de collecter des dons en ligne et en personne.

‍

FAQ sur Square et PayPal

‍

Est-il facile de passer de PayPal à Square ? Oui, il est plus facile de passer de PayPal à Square en tant que fournisseur de services de paiement. Si vous avez beaucoup de données à migrer, un expert de l'équipe Square vous aidera à configurer le logiciel et le matériel et vous proposera son aide pour connecter les applications et les services existants.

‍