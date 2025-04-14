Le choix du bon logiciel de traitement des paiements est crucial pour maximiser les dons et rationaliser les opérations. Deux des options les plus populaires sur le marché sont Square et PayPal, chacune offrant un ensemble unique de fonctionnalités et d'avantages. Mais lequel convient le mieux à votre organisation ?
Dans ce guide comparatif complet, nous examinerons les avantages et les inconvénients des services de traitement des paiements de Square et de PayPal, leurs principales fonctionnalités, leurs structures tarifaires, leurs intégrations et leur assistance à la clientèle.
Square est l'une des plateformes les plus populaires pour traiter les paiements des organisations à but non lucratif de toutes tailles.
Ses différentes options matérielles, y compris un lecteur de carte mobile, un système et une application de point de vente, ainsi qu'une bande magnétique, facilitent les paiements sans contact partout grâce à votre smartphone ou votre tablette.
PayPal est une marque de confiance et largement reconnue qui accepte les paiements en ligne et qui est populaire auprès des petites entreprises. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour les organisations à but non lucratif, il offre divers outils de collecte de fonds, allant de l' ajout d'un bouton de don à votre site web à la création d'un processus de don avancé et personnalisé, en passant par un lien "PayPal Me" personnalisé.
L'application et le tableau de bord de Square sont intuitifs et conçus pour les propriétaires de petites entreprises. Le processus d'installation est guidé, ce qui permet aux utilisateurs de configurer facilement leurs paramètres.
Les intégrations matérielles sont généralement prêtes à l'emploi, ce qui signifie que les organisations à but non lucratif peuvent commencer à accepter les paiements de dons avec Square presque immédiatement.
Comme pour Square, le processus d'inscription est assez simple, mais vous devez vous enregistrer en tant qu'organisation à but non lucratif et devenir une organisation caritative confirmée par PayPal pour bénéficier de tarifs réduits pour les organisations caritatives.
PayPal propose diverses options de configuration, notamment les boutons de don PayPal pour les sites web ou les formulaires, Zettle, anciennement connu sous le nom de PayPal Here, pour les dons en personne, PayPal Payments Pro pour un processus de don entièrement personnalisé et marqué, et PayPal Checkout pour le commerce électronique.
Square conçoit et produit ses solutions matérielles pour accepter les paiements.
PayPal propose les options matérielles suivantes pour accepter les paiements :
Square s'intègre à des centaines d'applications, environ 350 pour être exact. Parmi elles, Mailchimp pour l'email marketing, Gift Up pour créer des cartes cadeaux, Tap Mango pour le marketing et la fidélisation, et ZipRecruiter pour l'embauche. Parmi les autres services proposés, citons QuickBooks, Xero, GoDaddy, WooCommerce et Wix.
PayPal est déjà intégré à la plupart des meilleures plateformes de commerce électronique et de panier d'achat. Parmi les applications avec lesquelles il s'intègre, citons QuickBooks Online, Shopify, Big Commerce, WooCommerce et SalesVu.
Square offre une assistance à la clientèle par le biais d'un chat en direct avec un assistant virtuel ou un représentant humain, par courriel, par téléphone et par les médias sociaux. Les commerçants peuvent entrer en contact avec le représentant de la société du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique.
La résolution rapide des problèmes en dehors de ces heures peut prendre du temps et des efforts. Pour une assistance technique rapide, l'entreprise propose un service de dépannage et une foire aux questions sur son site web.
PayPal propose une assistance à la clientèle par messagerie instantanée, par téléphone ou en ligne via son centre de résolution et ses forums communautaires. Comme pour Square, son site comporte une FAQ et une section de dépannage. Les agents sont disponibles du lundi au dimanche de 6h à 18h, heure du Pacifique.
L'offre de base de Square est gratuite, mais l'ajout de fonctionnalités et de modules complémentaires est payant. Il existe également des plans mensuels Plus et Premium qui commencent à 29 $ par mois. Les frais suivants s'appliquent lorsque votre association reçoit des fonds :
Square offre des lecteurs de cartes gratuits lors de la création d'un nouveau compte. Un système d'enregistrement des points de vente coûte entre 10 et 799 dollars, et la plateforme ne comporte pas de frais de rétrofacturation.
PayPal n'a pas de frais mensuels comme Square, mais il y a des frais de transaction et de traitement. Les organisations à but non lucratif bénéficient de tarifs standard pour les paiements nationaux, et des réductions sont proposées aux organisations caritatives qualifiées. Vous devez payer des frais de rétrofacturation de 20 $ et des frais mensuels de 30 $ pour un terminal virtuel.
Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'un processeur de paiement 100% gratuit
Zeffy offre la seule option parmi tous les fournisseurs de services de paiement conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des organisations à but non lucratif. Zeffy comprend à quel point chaque dollar fait la différence dans l'accomplissement de votre mission. Avec Zeffy, vous recevez chaque dollar que vos donateurs versent à votre association.
Grâce à son modèle de contribution volontaire, Zeffy couvre tous les frais. Avec Zeffy, vous pouvez traiter les paiements, collecter les dons, partager les reçus, stocker les informations sur les donateurs, créer des rapports et suivre les campagnes de collecte de fonds, le tout au même endroit, sans rien payer de votre poche.
Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif qui recherchent un système de paiement intégré avec la possibilité de personnaliser le point de vente.
Stripe est un logiciel de traitement des paiements à but non lucratif fiable qui s'intègre facilement à votre site web, à vos pages de dons, à vos formulaires de collecte de fonds et à d'autres plateformes. Il dispose de plusieurs API permettant de personnaliser votre solution de paiement en fonction des besoins de votre association.
La solution de traitement des paiements de Stripe est disponible dans 34 pays et accepte 135 devises, ce qui en fait un excellent outil pour accepter des transactions internationales.
Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif qui souhaitent une solution dédiée et fiable pour les transactions par carte de crédit.
Helcim est une autre passerelle de paiement et plateforme de traitement que les organisations à but non lucratif peuvent considérer comme une alternative à Square et PayPal. Cette solution vous permet d'accepter les paiements en ligne, par téléphone ou en personne.
Si vous souhaitez proposer des dons récurrents, il dispose d'un système de gestion des abonnements qui simplifie la mise en place des paiements mensuels. Vous pouvez suivre le nombre de donateurs qui contribuent actuellement en ligne, automatiser les avis de paiement et les rappels, et signaler si la carte de crédit du donateur expire bientôt.
Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme de paiement avancée, dotée de fonctions de sécurité avancées et d'une solide équipe d'assistance.
Bloomerang Payments s'appuie exclusivement sur des outils de contrôle des fraudes de pointe pour détecter et prévenir les transactions frauduleuses. Bloomerang Payments s'intègre à vos outils de dons en ligne, tels que les formulaires de dons intégrables, les boutons de dons, les textes de dons et les pages de dons.
Les données collectées par Bloomerang Payments sont automatiquement transférées dans votre Bloomerang CRM, ce qui simplifie l'émission de reçus, d'accusés de réception et de rapports.
Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif recherchent un outil de traitement des paiements qui s'intègre facilement à leur logiciel de collecte de fonds existant.
Avec plus de 20 ans d'expérience, iATS Payments est l'une des premières plateformes de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif.
Il s'intègre à diverses plateformes de collecte de fonds pour traiter les dons, y compris les enchères mobiles, les ventes aux enchères, les dons par texto et le peer-to-peer. Toutes vos données sont synchronisées en un seul endroit, ce qui facilite l'envoi des reçus et la gestion des relations avec les donateurs.
Square et PayPal sont des solutions de traitement des paiements populaires avec des caractéristiques uniques qui conviennent à différents besoins organisationnels. Des options similaires, comme Zelle et Stripe, sont d'excellents processeurs de paiement mais nécessitent une plus grande spécialisation en termes de prix et de fonctionnalités spécifiques pour les équipes de collecte de fonds.
Conçue explicitement pour les organisations caritatives, Zeffy est une plateforme de traitement des paiements complète, conviviale et sans frais (nous couvrons même les frais de transaction !) qui permet aux organisations caritatives de collecter des dons en ligne et en personne.
Trouvez une alternative gratuite à PayPal pour ne plus perdre d'argent à cause des frais. Voici les 7 meilleures alternatives à PayPal et la meilleure option pour les organisations à but non lucratif.
Vous envisagez d'utiliser Square pour votre association ? Voyez comment ses frais se comparent et pourquoi de nombreuses petites organisations à but non lucratif optent pour une alternative 100 % gratuite.
Vous perdez de l'argent à cause des frais de donation ? PayPal prélève 1,99 % + 0,49 $ par don. Ce sont des milliers de dollars que votre association pourrait utiliser ailleurs. Utilisez notre calculateur gratuit pour savoir ce que vous perdez et comment y mettre fin.