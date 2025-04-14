Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.

Square vs. PayPal pour les organisations à but non lucratif : Un guide comparatif complet
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Square vs. PayPal pour les organisations à but non lucratif : Un guide comparatif complet

14 avril 2025

Le choix du bon logiciel de traitement des paiements est crucial pour maximiser les dons et rationaliser les opérations. Deux des options les plus populaires sur le marché sont Square et PayPal, chacune offrant un ensemble unique de fonctionnalités et d'avantages. Mais lequel convient le mieux à votre organisation ?

Dans ce guide comparatif complet, nous examinerons les avantages et les inconvénients des services de traitement des paiements de Square et de PayPal, leurs principales fonctionnalités, leurs structures tarifaires, leurs intégrations et leur assistance à la clientèle. ‍

Points forts de Square vs. PayPal

Square vs. PayPal pour les organisations à but non lucratif
Caractéristiques Carré PayPal
Meilleur pour Accepter les paiements en personne Entreprises en ligne et commerce électronique
Modes de paiement Caisse en ligne, matériel pour système POS, facturation, terminal virtuel, Apple/Google Pay, cartes de crédit et de débit, Cash App, Square Pay Afterpay, ACH Paiements par carte, caisse en ligne, paiement différé, crypto-monnaies, matériel de point de vente, facturation, Venmo, terminal virtuel.
Matériel Square reader et Square reader pour les paiements par carte à puce et sans contact, Square Terminal, Square POS system, et bien d'autres encore. Lecteur de cartes Zettle, terminal tout-en-un pour le traitement des paiements
Intégrations de tiers Plus de 350 intégrations, dont QuickBooks, Wix, DoorDash, JotForm, etc. WooCommerce, Magento, Wix, BigCommerce, GoDaddy
Soutien au service à la clientèle Assistance par téléphone, chat en direct, courrier électronique et médias sociaux Assistance par téléphone, chat et centre de résolution
Frais de transaction
  • Le plan Plus est proposé à partir de 29 $ par mois
  • 2,6 % + 0,10 $ pour les transactions en personne
  • 2,9 % + 0,30 $ pour les transactions en ligne
  • Square n'offre pas de réductions pour les organisations à but non lucratif.
  • Les entreprises sont facturées à 2,89 % + 0,49 $ par transaction.
  • 1,99 % + 0,49 $ par transaction nationale
Frais de rétrofacturation Pas de frais $20
Frais de traitement des paiements internationaux Pas de frais supplémentaires Frais supplémentaires de 1,50 %.
Frais de plateforme Aucun, mais les produits matériels ont un coût élevé. Les plans Plus ou Premium commencent à 29 $ et plus par mois. Aucun, mais les produits matériels ont des frais mensuels ou de plateforme.

Square : Le meilleur pour les transactions en personne

Square est l'une des plateformes les plus populaires pour traiter les paiements des organisations à but non lucratif de toutes tailles. 

Ses différentes options matérielles, y compris un lecteur de carte mobile, un système et une application de point de vente, ainsi qu'une bande magnétique, facilitent les paiements sans contact partout grâce à votre smartphone ou votre tablette. 

Avantages de l'utilisation de Square

Inconvénients de l'utilisation de Square

Utiliser Square pour les dons à but non lucratif : Lisez notre guide complet ! 

PayPal : La meilleure solution pour le commerce électronique et l'acceptation des paiements en ligne 

PayPal est une marque de confiance et largement reconnue qui accepte les paiements en ligne et qui est populaire auprès des petites entreprises. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour les organisations à but non lucratif, il offre divers outils de collecte de fonds, allant de l' ajout d'un bouton de don à votre site web à la création d'un processus de don avancé et personnalisé, en passant par un lien "PayPal Me" personnalisé. 

Avantages de l'utilisation de PayPal

Inconvénients de l'utilisation de PayPal

Découvrez pourquoi les organisations à but non lucratif passent de PayPal à Zeffy.

Square Vs. PayPal : Une comparaison de leurs caractéristiques  

1. Mise en place et utilisation 

Carré :  

L'application et le tableau de bord de Square sont intuitifs et conçus pour les propriétaires de petites entreprises. Le processus d'installation est guidé, ce qui permet aux utilisateurs de configurer facilement leurs paramètres.

Les intégrations matérielles sont généralement prêtes à l'emploi, ce qui signifie que les organisations à but non lucratif peuvent commencer à accepter les paiements de dons avec Square presque immédiatement. 

PayPal : 

Comme pour Square, le processus d'inscription est assez simple, mais vous devez vous enregistrer en tant qu'organisation à but non lucratif et devenir une organisation caritative confirmée par PayPal pour bénéficier de tarifs réduits pour les organisations caritatives.

PayPal propose diverses options de configuration, notamment les boutons de don PayPal pour les sites web ou les formulaires, Zettle, anciennement connu sous le nom de PayPal Here, pour les dons en personne, PayPal Payments Pro pour un processus de don entièrement personnalisé et marqué, et PayPal Checkout pour le commerce électronique.

2. Matériel 

Carré : 

Square conçoit et produit ses solutions matérielles pour accepter les paiements.

PayPal : 

PayPal propose les options matérielles suivantes pour accepter les paiements :

Square et PayPal facturent tous deux des frais. Zeffy ne le fait pas.
Découvrez la seule plateforme de dons 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

3. Intégrations 

Carré : 

Square s'intègre à des centaines d'applications, environ 350 pour être exact. Parmi elles, Mailchimp pour l'email marketing, Gift Up pour créer des cartes cadeaux, Tap Mango pour le marketing et la fidélisation, et ZipRecruiter pour l'embauche. Parmi les autres services proposés, citons QuickBooks, Xero, GoDaddy, WooCommerce et Wix.

PayPal :

PayPal est déjà intégré à la plupart des meilleures plateformes de commerce électronique et de panier d'achat. Parmi les applications avec lesquelles il s'intègre, citons QuickBooks Online, Shopify, Big Commerce, WooCommerce et SalesVu. 

4. Service à la clientèle 

Carré : 

Square offre une assistance à la clientèle par le biais d'un chat en direct avec un assistant virtuel ou un représentant humain, par courriel, par téléphone et par les médias sociaux. Les commerçants peuvent entrer en contact avec le représentant de la société du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique. 

La résolution rapide des problèmes en dehors de ces heures peut prendre du temps et des efforts. Pour une assistance technique rapide, l'entreprise propose un service de dépannage et une foire aux questions sur son site web. 

PayPal : 

PayPal propose une assistance à la clientèle par messagerie instantanée, par téléphone ou en ligne via son centre de résolution et ses forums communautaires. Comme pour Square, son site comporte une FAQ et une section de dépannage. Les agents sont disponibles du lundi au dimanche de 6h à 18h, heure du Pacifique. 

5. Plans et prix

Carré : 

L'offre de base de Square est gratuite, mais l'ajout de fonctionnalités et de modules complémentaires est payant. Il existe également des plans mensuels Plus et Premium qui commencent à 29 $ par mois. Les frais suivants s'appliquent lorsque votre association reçoit des fonds :

Square offre des lecteurs de cartes gratuits lors de la création d'un nouveau compte. Un système d'enregistrement des points de vente coûte entre 10 et 799 dollars, et la plateforme ne comporte pas de frais de rétrofacturation.

Square et PayPal facturent tous deux des frais. Zeffy ne le fait pas.
Découvrez la seule plateforme de dons 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

PayPal :

PayPal n'a pas de frais mensuels comme Square, mais il y a des frais de transaction et de traitement. Les organisations à but non lucratif bénéficient de tarifs standard pour les paiements nationaux, et des réductions sont proposées aux organisations caritatives qualifiées. Vous devez payer des frais de rétrofacturation de 20 $ et des frais mensuels de 30 $ pour un terminal virtuel.

Vous voulez conserver une plus grande partie de vos dons ?
Découvrez pourquoi Zeffy est un choix plus judicieux que PayPal pour les organisations à but non lucratif !

Les 5 meilleures solutions de paiement Square et PayPal pour votre organisation à but non lucratif 

1. Zeffy

Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'un processeur de paiement 100% gratuit

Zeffy offre la seule option parmi tous les fournisseurs de services de paiement conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des organisations à but non lucratif. Zeffy comprend à quel point chaque dollar fait la différence dans l'accomplissement de votre mission. Avec Zeffy, vous recevez chaque dollar que vos donateurs versent à votre association. 

Grâce à son modèle de contribution volontaire, Zeffy couvre tous les frais. Avec Zeffy, vous pouvez traiter les paiements, collecter les dons, partager les reçus, stocker les informations sur les donateurs, créer des rapports et suivre les campagnes de collecte de fonds, le tout au même endroit, sans rien payer de votre poche.

Square et PayPal facturent tous deux des frais. Zeffy ne le fait pas.
Découvrez la seule plateforme de dons 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

2. Stripe 

Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif qui recherchent un système de paiement intégré avec la possibilité de personnaliser le point de vente. 

Stripe est un logiciel de traitement des paiements à but non lucratif fiable qui s'intègre facilement à votre site web, à vos pages de dons, à vos formulaires de collecte de fonds et à d'autres plateformes. Il dispose de plusieurs API permettant de personnaliser votre solution de paiement en fonction des besoins de votre association. 

La solution de traitement des paiements de Stripe est disponible dans 34 pays et accepte 135 devises, ce qui en fait un excellent outil pour accepter des transactions internationales. 

Découvrez comment les utilisateurs de Zeffy peuvent accéder à la passerelle de paiement Stripe pour un tarif de 0% !

3. Helcim 

Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif qui souhaitent une solution dédiée et fiable pour les transactions par carte de crédit. 

Helcim est une autre passerelle de paiement et plateforme de traitement que les organisations à but non lucratif peuvent considérer comme une alternative à Square et PayPal. Cette solution vous permet d'accepter les paiements en ligne, par téléphone ou en personne. 

Si vous souhaitez proposer des dons récurrents, il dispose d'un système de gestion des abonnements qui simplifie la mise en place des paiements mensuels. Vous pouvez suivre le nombre de donateurs qui contribuent actuellement en ligne, automatiser les avis de paiement et les rappels, et signaler si la carte de crédit du donateur expire bientôt. 

4. Paiements Bloomerang 

Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme de paiement avancée, dotée de fonctions de sécurité avancées et d'une solide équipe d'assistance.

Bloomerang Payments s'appuie exclusivement sur des outils de contrôle des fraudes de pointe pour détecter et prévenir les transactions frauduleuses. Bloomerang Payments s'intègre à vos outils de dons en ligne, tels que les formulaires de dons intégrables, les boutons de dons, les textes de dons et les pages de dons. 

Les données collectées par Bloomerang Payments sont automatiquement transférées dans votre Bloomerang CRM, ce qui simplifie l'émission de reçus, d'accusés de réception et de rapports. 

Bloomerang contre Zeffy : Découvrez quelle plateforme est la plus efficace pour votre cause.

5. Paiements iATS

Recommandé pour : Les organisations à but non lucratif recherchent un outil de traitement des paiements qui s'intègre facilement à leur logiciel de collecte de fonds existant. 

Avec plus de 20 ans d'expérience, iATS Payments est l'une des premières plateformes de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif. 

Il s'intègre à diverses plateformes de collecte de fonds pour traiter les dons, y compris les enchères mobiles, les ventes aux enchères, les dons par texto et le peer-to-peer. Toutes vos données sont synchronisées en un seul endroit, ce qui facilite l'envoi des reçus et la gestion des relations avec les donateurs. 

Verdict final sur Square Vs Paypal : Quel est le meilleur processeur de paiement ?

Square et PayPal sont des solutions de traitement des paiements populaires avec des caractéristiques uniques qui conviennent à différents besoins organisationnels. Des options similaires, comme Zelle et Stripe, sont d'excellents processeurs de paiement mais nécessitent une plus grande spécialisation en termes de prix et de fonctionnalités spécifiques pour les équipes de collecte de fonds.

Conçue explicitement pour les organisations caritatives, Zeffy est une plateforme de traitement des paiements complète, conviviale et sans frais (nous couvrons même les frais de transaction !) qui permet aux organisations caritatives de collecter des dons en ligne et en personne. 

Square et PayPal facturent tous deux des frais. Zeffy ne le fait pas.
Découvrez la seule plateforme de dons 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

FAQ sur Square et PayPal

Oui, il est plus facile de passer de PayPal à Square en tant que fournisseur de services de paiement. Si vous avez beaucoup de données à migrer, un expert de l'équipe Square vous aidera à configurer le logiciel et le matériel et vous proposera son aide pour connecter les applications et les services existants.

Les frais sont similaires lorsque vous comparez Square et PayPal, mais des facteurs tels que les transactions en ligne par rapport aux transactions en personne et les transactions nationales par rapport aux transactions internationales détermineront la structure finale des frais. Votre association peut identifier la meilleure option en fonction de la façon dont vous acceptez les dons et collectez des fonds. Un compte Square nécessite également des frais mensuels.
Si vous êtes à la recherche de solutions abordables et complètes spécialement conçues pour les organisations à but non lucratif afin de commencer à accepter des paiements, Zeffy est la solution ! C'est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite qui couvre les frais.

Appuyez-vous sur une alternative Square en laquelle vous pouvez avoir confiance, 100% gratuitement avec Zeffy.

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Logiciel pour les organisations à but non lucratif
Ne perdez plus vos dons à cause des frais : 7 alternatives à PayPal pour les organisations à but non lucratif (qui ont du sens)

Trouvez une alternative gratuite à PayPal pour ne plus perdre d'argent à cause des frais. Voici les 7 meilleures alternatives à PayPal et la meilleure option pour les organisations à but non lucratif.

En savoir plus
Logiciel pour les organisations à but non lucratif
Utiliser Square pour les dons à but non lucratif : Le guide complet

Vous envisagez d'utiliser Square pour votre association ? Voyez comment ses frais se comparent et pourquoi de nombreuses petites organisations à but non lucratif optent pour une alternative 100 % gratuite.

En savoir plus
Guides sur les organisations à but non lucratif
Quels sont les frais de donation de PayPal pour les organisations à but non lucratif ? (+ Comment arrêter de perdre de l'argent)

Vous perdez de l'argent à cause des frais de donation ? PayPal prélève 1,99 % + 0,49 $ par don. Ce sont des milliers de dollars que votre association pourrait utiliser ailleurs. Utilisez notre calculateur gratuit pour savoir ce que vous perdez et comment y mettre fin.

En savoir plus

