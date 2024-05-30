Zelle est une plateforme de paiement numérique qui offre un moyen rapide et pratique de recevoir des fonds directement sur votre compte bancaire.

Mais Zelle est-il la meilleure option pour votre association ?

Ce guide complet couvre tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation de Zelle pour les organisations à but non lucratif, de la configuration aux avantages et aux inconvénients potentiels. Nous explorerons trois alternatives pour vous aider à choisir la solution la plus efficace pour vos efforts de collecte de fonds.

‍

Un bref aperçu de Zelle

Zelle est une plateforme de paiement numérique qui permet aux utilisateurs d'envoyer de l'argent rapidement et facilement d'un compte bancaire à un autre. Elle est principalement utilisée pour les transactions peer-to-peer (P2P) entre amis et membres de la famille.

‍

Principales caractéristiques de Zelle

Large disponibilité :

Plus de 2 000 banques et coopératives de crédit aux États-Unis ont conclu un partenariat avec Zelle.

‍

: Plus de 2 000 banques et coopératives de crédit aux États-Unis ont conclu un partenariat avec Zelle. ‍ Transferts directs entre comptes bancaires :

Zelle facilite le transfert de fonds directement entre des comptes bancaires américains, en particulier des comptes d'épargne ou des comptes courants.

‍

: Zelle facilite le transfert de fonds directement entre des comptes bancaires américains, en particulier des comptes d'épargne ou des comptes courants. ‍ Facilité d'utilisation :

L'expéditeur et le destinataire doivent être inscrits à Zelle par l'intermédiaire de leur institution financière participante ou de l'application Zelle. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient des comptes dans la même banque ou coopérative de crédit.

‍

: L'expéditeur et le destinataire doivent être inscrits à Zelle par l'intermédiaire de leur institution financière participante ou de l'application Zelle. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient des comptes dans la même banque ou coopérative de crédit. ‍ Transferts instantanés:

Dès qu'une transaction est initiée, les fonds sont transférés instantanément du compte bancaire du donateur au compte Zelle de l'organisation à but non lucratif.

‍

Comment utiliser Zelle ?

Pour utiliser Zelle, vous avez deux options : par l'intermédiaire de votre institution financière ou directement via l'application Zelle. Vous trouverez ci-dessous les principales banques et coopératives de crédit qui proposent Zelle :

Banques et coopératives de crédit populaires qui offrent Zelle Principales banques Coopératives de crédit notables Ally Bank

Citizens Bank

Discover Bank

Cinquième troisième banque

Banque TIAA

Discover Bank

Capital One Bank Bethpage Federal Credit Union

Quorum Federal Credit Union

SchoolsFirst Federal Credit Union

Star One Credit Union

VyStar Credit Union

‍

7 étapes pour mettre en place Zelle via les institutions financières

Tout d'abord, vérifiez si votre institution financière propose Zelle. Vous pouvez le faire en visitant le site web de Zelle ou en ouvrant directement l'application de votre banque ou de votre coopérative de crédit. Connectez-vous à la plateforme ou à l'application mobile de votre banque ou de votre coopérative de crédit. Recherchez Zelle dans le menu sous "Transferts", "Paiements" ou une section similaire. Sélectionnez Zelle et suivez les instructions pour ouvrir votre compte. Vous devrez fournir un numéro de téléphone mobile et une adresse électronique pour lier votre compte Zelle. Vérifier les détails partagés. Zelle enverra un code de vérification à la méthode de contact que vous avez choisie pour confirmer les informations de contact. Si vous avez plusieurs comptes, vous devrez sélectionner et lier le compte bancaire que vous souhaitez utiliser avec Zelle. L'installation est terminée. Informez vos donateurs et sympathisants du numéro de portable et de l'adresse électronique enregistrés pour commencer à recevoir des paiements.

‍

4 étapes pour installer Zelle directement

Si votre banque ne propose pas les paiements Zelle, il vous suffit de le faire directement avec l'application Zelle.

1. Téléchargez l'application et suivez les instructions pour créer un nom d'utilisateur et un mot de passe.

2. Reliez le compte de votre institution financière. Vous pouvez le faire en sélectionnant votre banque dans la liste proposée ou en saisissant manuellement les informations.

Si elle figure dans la liste, vous serez redirigé vers la page de connexion de la banque pour saisir vos identifiants de banque en ligne.

S'il n'est pas répertorié avec Zelle, vous devrez saisir les informations relatives à la carte de débit.

3. Créez un code PIN sécurisé pour protéger vos informations et vous devrez toujours le saisir pour accéder à l'application Zelle.

4. Enfin, votre paiement Zelle est en place et prêt à être utilisé.

‍

Zelle pour les organisations à but non lucratif - Est-ce un bon choix ?

Avantages de l'utilisation de Zelle pour votre organisation à but non lucratif

1. Transfert gratuit

Sans frais pour les transactions ou les plateformes, Zelle est une option rentable pour les organisations à but non lucratif et les donateurs. Vous n'avez pas à débourser un dollar de vos dons, ni les donateurs de leur côté, pour envoyer ou recevoir de l'argent entre vos comptes bancaires.

Il est possible que les institutions bancaires respectives ajoutent certains frais sur les transferts d'argent. Confirmez auprès de la banque avant de décider d'utiliser Zelle pour collecter des dons.

‍

2. Paiements instantanés

Zelle facilite les transferts d'argent rapides et faciles. Il suffit généralement de quelques minutes pour transférer des fonds du compte bancaire de votre donateur directement sur le vôtre. En éliminant le besoin d'attendre deux ou trois jours ouvrables pour obtenir de l'argent, la plateforme permet aux organisations à but non lucratif de répondre rapidement à leurs besoins immédiats.

‍

3. Aucun téléchargement n'est nécessaire

La plupart des institutions financières participantes intègrent les droits d'accès à Zelle dans leur application. Il n'est pas nécessaire de télécharger une autre application pour l'utiliser. Avec moins d'étapes dans le processus de don, les sympathisants sont plus encouragés et plus enclins à contribuer.

‍

4. Facilité d'utilisation

L'utilisation de Zelle pour faire un don est assez simple. Les donateurs trouveront simplement le compte Zelle de votre organisation en utilisant son numéro de téléphone mobile et son adresse électronique. Les transferts sont effectués entre les comptes bancaires des donateurs et le compte bancaire de l'organisation.

‍

Les inconvénients de l'utilisation de Zelle pour les organisations à but non lucratif

1. Menaces potentielles pour la sécurité

La réglementation fédérale impose aux banques et aux sociétés de cartes de crédit de protéger l'argent des clients et de couvrir les pertes dues aux escroqueries. Si le compte d'une personne ou d'une organisation est piraté, la banque est tenue de remplacer les fonds.

Alors que ces mêmes règles s'appliquent aux applications mobiles P2P telles que Zelle, il a été signalé que les dons effectués par l'intermédiaire de Zelle pour des organisations à but non lucratif pourraient ne pas être protégés contre la fraude. Les comptes de nombreux utilisateurs ont été piratés et tous leurs fonds ont été volés.

Selon un article du New York Times, un nombre croissant de cas de fraude ont été signalés sur Zelle, mais les banques sont réticentes à rembourser les clients de Zelle.

‍

2. Rapports limités

Zelle n'offre pas de fonctions de rapport robustes pour les dons et les transferts de fonds. Vous devrez créer des rapports manuellement, ce qui est long, coûteux et sujet à des erreurs.

‍

3. Pas conçu pour les organisations à but non lucratif

Bien que tout le monde puisse utiliser Zelle, il n'a pas été conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Par conséquent, il manque de nombreuses fonctionnalités essentielles qui soutiennent et améliorent le processus de collecte de fonds et de dons.

Des intégrations, des rapports et un support client limités, pour n'en citer que quelques-uns. Pas d'options de personnalisation, de dons récurrents ou d'intégration avec d 'autres plateformes de collecte de fonds ou solutions de gestion des donateurs utilisées par les organisations à but non lucratif.

‍

4. Soutien limité aux paiements

L'un des principaux inconvénients de Zelle est qu'il ne prend pas en charge plusieurs méthodes de paiement.

Zelle utilise un système de paiement ACH (Automated Clearing House) pour accélérer les paiements entre les comptes bancaires. Il ne fonctionne pas avec les cartes de crédit, les cartes de débit professionnelles, les comptes internationaux et les cartes-cadeaux.

‍

5. Limites de transfert

Votre institution financière ou Zelle fixe directement des limites de transfert pour les dons que les sympathisants ou donateurs peuvent effectuer. Par exemple,

Bank of America a une limite de transfert maximale de 3 500 $ par jour.

Les utilisateurs de comptes chèques personnels Chase peuvent envoyer jusqu'à 2 000 dollars en une seule transaction et jusqu'à 2 000 dollars par jour. Des limites de transfert plus élevées sont accessibles aux clients privés de Chase et aux titulaires de comptes d'entreprise.

Wells Fargo limite l'envoi de 3 500 $ par jour pour les transferts Zelle et peut imposer une limite inférieure aux nouveaux utilisateurs.

L'application Zelle vous permet d'envoyer jusqu'à 500 $ par semaine.

‍

3 meilleures alternatives à Zelle pour les organisations à but non lucratif qui acceptent les dons en ligne

Zeffy est la meilleure alternative à la solution de paiement de Zelle car elle est 100% gratuite pour accepter les dons en ligne et hors ligne. Il n'y a pas de frais de transaction ou de plateforme pour les organisations à but non lucratif. Vous recevez 100 % de la contribution de vos donateurs.

Le plus intéressant, c'est que Zeffy élimine les frais de banque et de coopérative de crédit sur les transferts d'argent qui sont courants avec Zelle.

Vous disposez d'une solution simplifiée pour collecter en toute sécurité des dons de bienfaisance avec plusieurs méthodes de paiement, sans dépenser un centime. Zeffy prend en charge les cartes de débit et de crédit, les chèques, les portefeuilles numériques, les paiements ACH, Apple Pay et Google Pay.

Au-delà du traitement des paiements, Zeffy offre une assistance pour la billetterie d'événements, la création de formulaires de dons, la génération et le partage de reçus de dons, et bien d'autres choses encore.

‍

Frais

Pas de frais - 100% gratuit

‍

Quels sont les éléments à prendre en compte ?

Zeffy - Meilleures alternatives à Zelle pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Offre de multiples méthodes de paiement

Pas de frais pour la collecte de dons internationaux

Envoi automatique de reçus fiscaux

Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de paiement des organisations à but non lucratif

Créer et partager un formulaire de don pour collecter des fonds

Processeur de paiement conforme à la norme PCI Disponible uniquement pour les organisations aux États-Unis et au Canada

Il n'y a pas de disponibilité immédiate des fonds. Les paiements sont programmés de manière hebdomadaire ou mensuelle.

‍

PayPal est une plateforme de traitement des paiements largement connue et réputée à l'échelle mondiale. Elle offre un moyen sûr et rapide d'accepter les dons d'organisations à but non lucratif provenant d'un large public situé dans le monde entier.

PayPal n'impose pas de frais mensuels, mais seulement des frais de transaction et de traitement des paiements. Il offre des réductions sur ces frais aux organisations à but non lucratif enregistrées, ce qui réduit considérablement le coût de l'obtention des dons.

La plateforme propose un bouton de don PayPal que vous pouvez intégrer n'importe où sur votre site web ou sur vos pages de don pour collecter des fonds. PayPal accepte les principales cartes de crédit et de débit, les transferts ACH, etc.

‍

Frais

Pas de frais de plateforme.

2,89 % + 0,49 $ par transaction pour les utilisateurs généraux

1,99 % + 0,49 $ par transaction pour les organisations à but non lucratif

‍

Quels sont les éléments à prendre en compte ?

PayPal - Meilleures alternatives à Zelle pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Transactions faciles en un seul clic

Système de paiement numérique conforme à la norme PCI

Des intégrations harmonieuses

Offre un soutien pour les dons et les collectes de fonds avec des boutons de don. Gel du compte et retenue d'argent

Des frais distincts sont appliqués pour la collecte de dons à l'étranger.

‍

Zeffy vs PayPal - Voici la comparaison complète pour les associations →

‍

3. App. en espèces

Cash App, l'un des processeurs de paiement les plus populaires, propose des paiements directs et une interface conviviale qui séduit de nombreuses organisations à but non lucratif désireuses de collecter des dons en ligne en toute simplicité. Ses Cashtags, QR codes, Cash Cards et autres permettent aux utilisateurs d'envoyer de l'argent directement aux organisations caritatives, simplifiant ainsi le processus de donation.

Cash App permet aux organisations à but non lucratif d'accéder immédiatement à des fonds, ce qui leur permet de répondre facilement aux besoins de leur campagne de collecte de fonds et de maximiser l'impact de leur mission.

‍

Frais

Pas de frais d'inscription.

Les frais de transaction par carte de crédit s'élèvent à 3 %.

0,5% -1,75% de frais pour les dépôts instantanés sur un compte personnel.

‍

Quels sont les éléments à prendre en compte ?

CashApp - Meilleures alternatives à Zelle pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Service de paiement mobile de pair à pair

Transferts directs et instantanés de fonds

Interface simple et directe N'est pas conçu spécifiquement pour les besoins des organisations à but non lucratif

Problèmes de sécurité et menaces signalés

Manque de soutien pour les dons récurrents et les paiements d'adhésion

‍

Cash App vs Zeffy - Découvrez la comparaison complète →

‍

Les résultats : Zelle pour les organisations à but non lucratif

Zelle offre aux organisations à but non lucratif des transferts de fonds rapides et directs, mais manque de caractéristiques et de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif. La plateforme a fait l'objet de nombreux cas de fraude et de risques de sécurité, et s'accompagne de frais cachés sous la forme de frais bancaires et de frais liés aux coopératives d'épargne et de crédit.

Avec Zeffy, accédez à un processeur de paiement sécurisé, simple et robuste, sans frais, pour accepter les dons en ligne. Simplifiez le processus de donation et obtenez le succès de la collecte de fonds !

‍

FAQ sur Zelle

Pouvez-vous utiliser Zelle pour accepter des dons ?

Zelle est une option rentable pour les organisations à but non lucratif et les donateurs, ce qui la rend intéressante pour collecter des dons en ligne. Votre organisation reçoit 100 % de ce que le donateur offre d'affecter à votre mission. Les fonds sont transférés instantanément sur votre compte bancaire.

Néanmoins, Zelle n'est pas la solution idéale pour recevoir des dons. Outre les problèmes de sécurité, il manque des fonctionnalités essentielles dont les organisations à but non lucratif ont besoin.

‍

Zelle est-il gratuit pour les dons d'église ?

Zelle ne facture pas de frais pour les transactions telles que la réception de dons ou de dîmes de la part des membres de l'église. Les utilisateurs doivent néanmoins vérifier auprès de leur banque ou de leur caisse d'épargne si des frais sont prélevés pour ces transferts d'argent.

‍

Les dons par Zelle sont-ils déductibles des impôts ?

L'application ne déclare pas à l'IRS les transactions effectuées sur son réseau Zelle. La loi stipulant que certains réseaux de paiement doivent proposer des formulaires 1099K pour la déclaration d'informations ne s'applique pas à Zelle.

Vous devez toujours enregistrer tous les dons reçus à des fins d'exonération fiscale, même s'ils sont sécurisés par Zelle.

‍