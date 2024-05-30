Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Guide rapide de l'utilisation de Zelle pour les organisations à but non lucratif en 2024
Guides sur les organisations à but non lucratif

Guide rapide de l'utilisation de Zelle pour les organisations à but non lucratif en 2024

30 mai 2024

Zelle est une plateforme de paiement numérique qui offre un moyen rapide et pratique de recevoir des fonds directement sur votre compte bancaire. 

Mais Zelle est-il la meilleure option pour votre association ? 

Ce guide complet couvre tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation de Zelle pour les organisations à but non lucratif, de la configuration aux avantages et aux inconvénients potentiels. Nous explorerons trois alternatives pour vous aider à choisir la solution la plus efficace pour vos efforts de collecte de fonds.

Un bref aperçu de Zelle

Zelle est une plateforme de paiement numérique qui permet aux utilisateurs d'envoyer de l'argent rapidement et facilement d'un compte bancaire à un autre. Elle est principalement utilisée pour les transactions peer-to-peer (P2P) entre amis et membres de la famille.

Principales caractéristiques de Zelle 

Comment utiliser Zelle ?

Pour utiliser Zelle, vous avez deux options : par l'intermédiaire de votre institution financière ou directement via l'application Zelle. Vous trouverez ci-dessous les principales banques et coopératives de crédit qui proposent Zelle :

Banques et coopératives de crédit populaires qui offrent Zelle
Principales banques Coopératives de crédit notables
  • Ally Bank
  • Citizens Bank
  • Discover Bank
  • Cinquième troisième banque
  • Banque TIAA
  • Discover Bank
  • Capital One Bank
  • Bethpage Federal Credit Union
  • Quorum Federal Credit Union
  • SchoolsFirst Federal Credit Union
  • Star One Credit Union
  • VyStar Credit Union

7 étapes pour mettre en place Zelle via les institutions financières 

  1. Tout d'abord, vérifiez si votre institution financière propose Zelle. Vous pouvez le faire en visitant le site web de Zelle ou en ouvrant directement l'application de votre banque ou de votre coopérative de crédit.
  2. Connectez-vous à la plateforme ou à l'application mobile de votre banque ou de votre coopérative de crédit.
  3. Recherchez Zelle dans le menu sous "Transferts", "Paiements" ou une section similaire.
  4. Sélectionnez Zelle et suivez les instructions pour ouvrir votre compte. Vous devrez fournir un numéro de téléphone mobile et une adresse électronique pour lier votre compte Zelle.
  5. Vérifier les détails partagés. Zelle enverra un code de vérification à la méthode de contact que vous avez choisie pour confirmer les informations de contact. 
  6. Si vous avez plusieurs comptes, vous devrez sélectionner et lier le compte bancaire que vous souhaitez utiliser avec Zelle.
  7. L'installation est terminée. Informez vos donateurs et sympathisants du numéro de portable et de l'adresse électronique enregistrés pour commencer à recevoir des paiements. 

4 étapes pour installer Zelle directement 

Si votre banque ne propose pas les paiements Zelle, il vous suffit de le faire directement avec l'application Zelle.

1. Téléchargez l'application et suivez les instructions pour créer un nom d'utilisateur et un mot de passe.

2. Reliez le compte de votre institution financière. Vous pouvez le faire en sélectionnant votre banque dans la liste proposée ou en saisissant manuellement les informations.

3. Créez un code PIN sécurisé pour protéger vos informations et vous devrez toujours le saisir pour accéder à l'application Zelle.

4. Enfin, votre paiement Zelle est en place et prêt à être utilisé.

Zelle pour les organisations à but non lucratif - Est-ce un bon choix ?

Avantages de l'utilisation de Zelle pour votre organisation à but non lucratif 

1. Transfert gratuit 

Sans frais pour les transactions ou les plateformes, Zelle est une option rentable pour les organisations à but non lucratif et les donateurs. Vous n'avez pas à débourser un dollar de vos dons, ni les donateurs de leur côté, pour envoyer ou recevoir de l'argent entre vos comptes bancaires. 

Il est possible que les institutions bancaires respectives ajoutent certains frais sur les transferts d'argent. Confirmez auprès de la banque avant de décider d'utiliser Zelle pour collecter des dons. 

2. Paiements instantanés 

Zelle facilite les transferts d'argent rapides et faciles. Il suffit généralement de quelques minutes pour transférer des fonds du compte bancaire de votre donateur directement sur le vôtre. En éliminant le besoin d'attendre deux ou trois jours ouvrables pour obtenir de l'argent, la plateforme permet aux organisations à but non lucratif de répondre rapidement à leurs besoins immédiats. 

3. Aucun téléchargement n'est nécessaire 

La plupart des institutions financières participantes intègrent les droits d'accès à Zelle dans leur application. Il n'est pas nécessaire de télécharger une autre application pour l'utiliser. Avec moins d'étapes dans le processus de don, les sympathisants sont plus encouragés et plus enclins à contribuer. 

4. Facilité d'utilisation 

L'utilisation de Zelle pour faire un don est assez simple. Les donateurs trouveront simplement le compte Zelle de votre organisation en utilisant son numéro de téléphone mobile et son adresse électronique. Les transferts sont effectués entre les comptes bancaires des donateurs et le compte bancaire de l'organisation. 

Les inconvénients de l'utilisation de Zelle pour les organisations à but non lucratif 

1. Menaces potentielles pour la sécurité 

La réglementation fédérale impose aux banques et aux sociétés de cartes de crédit de protéger l'argent des clients et de couvrir les pertes dues aux escroqueries. Si le compte d'une personne ou d'une organisation est piraté, la banque est tenue de remplacer les fonds.

Alors que ces mêmes règles s'appliquent aux applications mobiles P2P telles que Zelle, il a été signalé que les dons effectués par l'intermédiaire de Zelle pour des organisations à but non lucratif pourraient ne pas être protégés contre la fraude. Les comptes de nombreux utilisateurs ont été piratés et tous leurs fonds ont été volés. 

Selon un article du New York Times, un nombre croissant de cas de fraude ont été signalés sur Zelle, mais les banques sont réticentes à rembourser les clients de Zelle. 

2. Rapports limités 

Zelle n'offre pas de fonctions de rapport robustes pour les dons et les transferts de fonds. Vous devrez créer des rapports manuellement, ce qui est long, coûteux et sujet à des erreurs. 

3. Pas conçu pour les organisations à but non lucratif 

Bien que tout le monde puisse utiliser Zelle, il n'a pas été conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Par conséquent, il manque de nombreuses fonctionnalités essentielles qui soutiennent et améliorent le processus de collecte de fonds et de dons. 

Des intégrations, des rapports et un support client limités, pour n'en citer que quelques-uns. Pas d'options de personnalisation, de dons récurrents ou d'intégration avec d 'autres plateformes de collecte de fonds ou solutions de gestion des donateurs utilisées par les organisations à but non lucratif. 

4. Soutien limité aux paiements 

L'un des principaux inconvénients de Zelle est qu'il ne prend pas en charge plusieurs méthodes de paiement. 

Zelle utilise un système de paiement ACH (Automated Clearing House) pour accélérer les paiements entre les comptes bancaires. Il ne fonctionne pas avec les cartes de crédit, les cartes de débit professionnelles, les comptes internationaux et les cartes-cadeaux. 

5. Limites de transfert

Votre institution financière ou Zelle fixe directement des limites de transfert pour les dons que les sympathisants ou donateurs peuvent effectuer. Par exemple, 

L'application Zelle vous permet d'envoyer jusqu'à 500 $ par semaine.

3 meilleures alternatives à Zelle pour les organisations à but non lucratif qui acceptent les dons en ligne

1. Zeffy

Zeffy est la meilleure alternative à la solution de paiement de Zelle car elle est 100% gratuite pour accepter les dons en ligne et hors ligne. Il n'y a pas de frais de transaction ou de plateforme pour les organisations à but non lucratif. Vous recevez 100 % de la contribution de vos donateurs. 

Le plus intéressant, c'est que Zeffy élimine les frais de banque et de coopérative de crédit sur les transferts d'argent qui sont courants avec Zelle. 

Vous disposez d'une solution simplifiée pour collecter en toute sécurité des dons de bienfaisance avec plusieurs méthodes de paiement, sans dépenser un centime. Zeffy prend en charge les cartes de débit et de crédit, les chèques, les portefeuilles numériques, les paiements ACH, Apple Pay et Google Pay. 

Au-delà du traitement des paiements, Zeffy offre une assistance pour la billetterie d'événements, la création de formulaires de dons, la génération et le partage de reçus de dons, et bien d'autres choses encore. 

Frais

Quels sont les éléments à prendre en compte ?

Zeffy - Meilleures alternatives à Zelle pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Offre de multiples méthodes de paiement
  • Pas de frais pour la collecte de dons internationaux
  • Envoi automatique de reçus fiscaux
  • Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de paiement des organisations à but non lucratif
  • Créer et partager un formulaire de don pour collecter des fonds
  • Processeur de paiement conforme à la norme PCI
  • Disponible uniquement pour les organisations aux États-Unis et au Canada
  • Il n'y a pas de disponibilité immédiate des fonds. Les paiements sont programmés de manière hebdomadaire ou mensuelle.

2. Paiements

PayPal est une plateforme de traitement des paiements largement connue et réputée à l'échelle mondiale. Elle offre un moyen sûr et rapide d'accepter les dons d'organisations à but non lucratif provenant d'un large public situé dans le monde entier. 

PayPal n'impose pas de frais mensuels, mais seulement des frais de transaction et de traitement des paiements. Il offre des réductions sur ces frais aux organisations à but non lucratif enregistrées, ce qui réduit considérablement le coût de l'obtention des dons.

La plateforme propose un bouton de don PayPal que vous pouvez intégrer n'importe où sur votre site web ou sur vos pages de don pour collecter des fonds. PayPal accepte les principales cartes de crédit et de débit, les transferts ACH, etc.

Frais

Quels sont les éléments à prendre en compte ?

PayPal - Meilleures alternatives à Zelle pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Transactions faciles en un seul clic
  • Système de paiement numérique conforme à la norme PCI
  • Des intégrations harmonieuses
  • Offre un soutien pour les dons et les collectes de fonds avec des boutons de don.
  • Gel du compte et retenue d'argent
  • Des frais distincts sont appliqués pour la collecte de dons à l'étranger.

Zeffy vs PayPal - Voici la comparaison complète pour les associations →

3. App. en espèces

Cash App, l'un des processeurs de paiement les plus populaires, propose des paiements directs et une interface conviviale qui séduit de nombreuses organisations à but non lucratif désireuses de collecter des dons en ligne en toute simplicité. Ses Cashtags, QR codes, Cash Cards et autres permettent aux utilisateurs d'envoyer de l'argent directement aux organisations caritatives, simplifiant ainsi le processus de donation. 

Cash App permet aux organisations à but non lucratif d'accéder immédiatement à des fonds, ce qui leur permet de répondre facilement aux besoins de leur campagne de collecte de fonds et de maximiser l'impact de leur mission.

Frais

Quels sont les éléments à prendre en compte ?

CashApp - Meilleures alternatives à Zelle pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Service de paiement mobile de pair à pair
  • Transferts directs et instantanés de fonds
  • Interface simple et directe
  • N'est pas conçu spécifiquement pour les besoins des organisations à but non lucratif
  • Problèmes de sécurité et menaces signalés
  • Manque de soutien pour les dons récurrents et les paiements d'adhésion

Cash App vs Zeffy - Découvrez la comparaison complète →

Les résultats : Zelle pour les organisations à but non lucratif 

Zelle offre aux organisations à but non lucratif des transferts de fonds rapides et directs, mais manque de caractéristiques et de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif. La plateforme a fait l'objet de nombreux cas de fraude et de risques de sécurité, et s'accompagne de frais cachés sous la forme de frais bancaires et de frais liés aux coopératives d'épargne et de crédit. 

Avec Zeffy, accédez à un processeur de paiement sécurisé, simple et robuste, sans frais, pour accepter les dons en ligne. Simplifiez le processus de donation et obtenez le succès de la collecte de fonds !

FAQ sur Zelle 

Pouvez-vous utiliser Zelle pour accepter des dons ?

Zelle est une option rentable pour les organisations à but non lucratif et les donateurs, ce qui la rend intéressante pour collecter des dons en ligne. Votre organisation reçoit 100 % de ce que le donateur offre d'affecter à votre mission. Les fonds sont transférés instantanément sur votre compte bancaire.

Néanmoins, Zelle n'est pas la solution idéale pour recevoir des dons. Outre les problèmes de sécurité, il manque des fonctionnalités essentielles dont les organisations à but non lucratif ont besoin. 

Zelle est-il gratuit pour les dons d'église ?

Zelle ne facture pas de frais pour les transactions telles que la réception de dons ou de dîmes de la part des membres de l'église. Les utilisateurs doivent néanmoins vérifier auprès de leur banque ou de leur caisse d'épargne si des frais sont prélevés pour ces transferts d'argent.

Les dons par Zelle sont-ils déductibles des impôts ?

L'application ne déclare pas à l'IRS les transactions effectuées sur son réseau Zelle. La loi stipulant que certains réseaux de paiement doivent proposer des formulaires 1099K pour la déclaration d'informations ne s'applique pas à Zelle. 

Vous devez toujours enregistrer tous les dons reçus à des fins d'exonération fiscale, même s'ils sont sécurisés par Zelle.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Logiciel pour les organisations à but non lucratif
Top 7 des meilleures alternatives à GoFundMe pour toutes les causes (gratuites et payantes)

Découvrez les meilleures alternatives à GoFundMe, y compris Spotfund, Bonfire, Fundly, et plus encore - et trouvez la meilleure plateforme pour votre organisation à but non lucratif.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.