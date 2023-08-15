Zeffy propose de nombreux outils gratuits de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif: gestion d'événements et billetterie, formulaires de dons, campagnes peer-to-peer, adhésion, commerce électronique, etc. Savoir comment les utiliser tous est une tâche ardue.

Nous avons créé notre centre d'aide pour répondre à toutes vos questions et vous fournir de nombreux guides étape par étape. En fait, si vous avez une question, il y a de fortes chances que la réponse se trouve déjà dans notre centre d'aide. Ne vous méprenez pas, nous aimons avoir de vos nouvelles ! Mais si vous êtes pressé ou si vous préférez vous débrouiller seul, notre centre d'aide est là pour vous aider. Et pour l'utiliser, il suffit de lui poser une question. Comment fonctionne le centre d'aide ? Voici un petit résumé :

Première étape :

Allez sur https://support.zeffy.com/ ou accédez-y en cliquant sur "Documentation" dans le pied de page au bas de toutes les pages de notre site web.

Deuxième étape :

Cliquez sur la catégorie qui décrit le mieux votre question :

À propos de Zeffy

Démarrer avec Zeffy

Dons et campagnes

Billetterie

Gestion des donateurs

Banque et paiements

Données

Mentions légales

Zeffy pour les donateurs

Bénévolat

Vous pouvez également saisir votre question dans le champ "Rechercher des réponses" en haut de la page.

Troisième étape :

Sélectionnez la question qui se rapproche le plus de ce que vous souhaitez savoir, lisez les réponses étape par étape et regardez la vidéo explicative ! (Toutes nos FAQ ne sont pas accompagnées d'une vidéo explicative, mais c'est le cas de la plupart d'entre elles).

Voilà, c'est fait ! C'est aussi simple que cela. Et, bien sûr, si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, contactez-nous et nous vous aiderons à la trouver ! (Et nous ajouterons votre question manquante à notre Centre d'aide pour que tout le monde puisse en profiter).

Les 10 questions les plus fréquemment posées par nos organisations à but non lucratif :

Comment puis-je scanner un billet électronique à la porte ? (C'est facile avec la billetterie en ligne de Zeffy !)

Quelques-uns des termes les plus recherchés :

