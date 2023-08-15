Nous avons créé notre centre d'aide pour répondre à toutes vos questions et vous fournir de nombreux guides étape par étape. En fait, si vous avez une question, il y a de fortes chances que la réponse se trouve déjà dans notre centre d'aide. Ne vous méprenez pas, nous aimons avoir de vos nouvelles ! Mais si vous êtes pressé ou si vous préférez vous débrouiller seul, notre centre d'aide est là pour vous aider. Et pour l'utiliser, il suffit de lui poser une question. Comment fonctionne le centre d'aide ? Voici un petit résumé :
Allez sur https://support.zeffy.com/ ou accédez-y en cliquant sur "Documentation" dans le pied de page au bas de toutes les pages de notre site web.
Cliquez sur la catégorie qui décrit le mieux votre question :
Vous pouvez également saisir votre question dans le champ "Rechercher des réponses" en haut de la page.
Sélectionnez la question qui se rapproche le plus de ce que vous souhaitez savoir, lisez les réponses étape par étape et regardez la vidéo explicative ! (Toutes nos FAQ ne sont pas accompagnées d'une vidéo explicative, mais c'est le cas de la plupart d'entre elles).
Voilà, c'est fait ! C'est aussi simple que cela. Et, bien sûr, si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, contactez-nous et nous vous aiderons à la trouver ! (Et nous ajouterons votre question manquante à notre Centre d'aide pour que tout le monde puisse en profiter).
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif. Comment fonctionne Zeffy ? Notre page de demande de fonctionnalités y contribue largement.
