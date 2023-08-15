Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Comment fonctionne Zeffy ? Découvrez notre centre d'aide.
Nouvelles de l'entreprise

Comment fonctionne Zeffy ? Découvrez notre centre d'aide.

15 août 2023

Zeffy propose de nombreux outils gratuits de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif: gestion d'événements et billetterie, formulaires de dons, campagnes peer-to-peer, adhésion, commerce électronique, etc. Savoir comment les utiliser tous est une tâche ardue.

Nous avons créé notre centre d'aide pour répondre à toutes vos questions et vous fournir de nombreux guides étape par étape. En fait, si vous avez une question, il y a de fortes chances que la réponse se trouve déjà dans notre centre d'aide. Ne vous méprenez pas, nous aimons avoir de vos nouvelles ! Mais si vous êtes pressé ou si vous préférez vous débrouiller seul, notre centre d'aide est là pour vous aider. Et pour l'utiliser, il suffit de lui poser une question. Comment fonctionne le centre d'aide ? Voici un petit résumé :

Première étape :

Allez sur https://support.zeffy.com/ ou accédez-y en cliquant sur "Documentation" dans le pied de page au bas de toutes les pages de notre site web.

Deuxième étape :

Cliquez sur la catégorie qui décrit le mieux votre question :

Vous pouvez également saisir votre question dans le champ "Rechercher des réponses" en haut de la page.

Troisième étape :

Sélectionnez la question qui se rapproche le plus de ce que vous souhaitez savoir, lisez les réponses étape par étape et regardez la vidéo explicative ! (Toutes nos FAQ ne sont pas accompagnées d'une vidéo explicative, mais c'est le cas de la plupart d'entre elles).

Voilà, c'est fait ! C'est aussi simple que cela. Et, bien sûr, si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, contactez-nous et nous vous aiderons à la trouver ! (Et nous ajouterons votre question manquante à notre Centre d'aide pour que tout le monde puisse en profiter).

Les 10 questions les plus fréquemment posées par nos organisations à but non lucratif :

Comment puis-je partager mon formulaire Zeffy ?
Présentation : Nouveaux onglets du tableau de bord !
Conditions d'utilisation - OBNL.
Comment puis-je scanner un billet électronique à la porte ? (C'est facile avec la billetterie en ligne de Zeffy !)
À quelle fréquence/quand recevrai-je mon paiement ?
Puis-je importer des données dans Zeffy ?
Quelles sont les méthodes de paiement acceptées par Zeffy ?
Vous intégrez-vous à d'autres outils ?
Échantillons de Zeffy.
Comment démarrer sur Zeffy.

Quelques-uns des termes les plus recherchés :

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
David Purkis

Continuez à lire :

Nouvelles de l'entreprise
Comment fonctionne Zeffy ? Découvrez notre page de demande de fonctionnalités.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif. Comment fonctionne Zeffy ? Notre page de demande de fonctionnalités y contribue largement.

En savoir plus
Nouvelles de l'entreprise
Comment Zeffy gagne de l'argent ?

Zeffy est la première et la seule plateforme de collecte de fonds en ligne 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif. Plus de 10000 organisations à but non lucratif en Amérique du Nord lui font confiance.

En savoir plus
Nouvelles de l'entreprise
Le meilleur point de vente pour les organisations à but non lucratif et une comparaison détaillée des options pour 2025

Vous êtes à la recherche d'un système de point de vente pour les organisations à but non lucratif qui réponde aux besoins de votre organisation ? Apprenez-en plus sur le système Tap to Pay de Zeffy et sur les raisons pour lesquelles il s'agit du meilleur et du plus abordable des systèmes de point de vente.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.