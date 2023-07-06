Si vous avez déjà souhaité que Zeffy puisse faire quelque chose qu'il ne fait pas (encore), la page de demande de fonctionnalités de Zeffy est là pour vous aider.

Attendez. Zeffy a une page de demande de fonctionnalités? Oui, nous en avons une. Et nous l'utilisons aussi. Alors, comment ça marche ? Eh bien, voici un peu de TL;DR :

Première étape :

Les organisations à but non lucratif qui utilisent la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy demandent une fonctionnalité qu'elles aimeraient vraiment que Zeffy offre.

Deuxième étape :

D'autres organisations à but non lucratif votent pour les demandes de fonctionnalités sur lesquelles elles souhaitent que Zeffy travaille.

Troisième étape :

Zeffy examine les fonctionnalités les plus demandées, nos objectifs à court et à long terme et nos capacités, et choisit les fonctionnalités que nous allons mettre en œuvre.

Quatrième étape :

Nous nous mettons au travail et tenons les organisations à but non lucratif concernées au courant de nos progrès en étiquetant les fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons (en cours d'examen, prévu, en cours, terminé). (En cours d'examen, Prévu, En cours, Terminé).

En bref, la page de demande de fonctionnalités de Zeffy nous permet de savoir sur quelles fonctionnalités nous devons travailler et comment les organisations à but non lucratif qui utilisent notre plateforme sont informées de ce qui se prépare. Et nous la prenons au sérieux.

Pourquoi la page de demande de fonctionnalités de Zeffy fonctionne-t-elle ?

La page de demande de fonctionnalités de Zeffy fonctionne parce que nous l'utilisons. Nous sommes à l'écoute des souhaits et des besoins de nos organisations et nous les tenons informées des fonctionnalités que nous étudions (En cours d'examen), de celles que nous avons ajoutées à notre liste de tâches (Prévues), de celles sur lesquelles nous avons commencé à travailler (En cours) et de celles que nous avons terminées (Achevées).

Nous l'avons volontairement rendu simple et transparent parce que nous savons que les personnes qui comprennent quelles fonctionnalités et quels outils seront réellement utiles sont les organisations à but non lucratif qui utilisent notre plateforme - et cela signifie que nous avons besoin qu'elles veuillent nous dire ce qu'elles veulent et qu'elles aient confiance que nous allons les écouter.

Zeffy utilise Canny pour gérer le retour d'information des organisations à but non lucratif.

Chez Zeffy, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour les organisations à but non lucratif qui utilisent notre plateforme. Le monde a besoin de beaucoup d'aide en ce moment, et nous voulons faire notre part en aidant les organisations à but non lucratif à faire la leur en ne leur facturant aucun frais, pas même des frais de transaction par carte de crédit. Canny nous aide à le faire en permettant aux organisations à but non lucratif qui utilisent notre plateforme de nous dire comment nous nous débrouillons et comment nous pouvons nous améliorer. Nous avons choisi Canny pour les raisons suivantes

Les organisations à but non lucratif peuvent se connecter et demander des fonctionnalités. Une fois que votre association a demandé une fonctionnalité, vous serez tenu au courant par e-mail des nouveaux commentaires et des mises à jour effectuées par Zeffy. Canny aide Zeffy à être transparent en nous permettant d'identifier les fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons et les progrès que nous réalisons. Les organisations à but non lucratif peuvent consulter notre feuille de route à tout moment pour voir comment les fonctionnalités qu'elles ont demandées progressent. Canny nous aide à organiser les plus de 611 demandes de fonctionnalités que nous avons actuellement en nous permettant de fusionner les demandes similaires, de déterminer quelles idées sont réalisables, d'assigner le développement des fonctionnalités à la bonne équipe et de tenir tout le monde (membres de l'équipe et organisations à but non lucratif) au courant tout au long du processus.

Comment votre OBNL peut utiliser la page de demande de fonctionnalités de Zeffy :

Faire une nouvelle demande de fonctionnalité :

Vous pouvez visiter la page de demande de fonctionnalités de Zeffy ici.

Voter pour et commenter une demande de fonctionnalité existante :

Vous pouvez visiter la page de demande de fonctionnalités de Zeffy ici.

Les données qui prouvent que nous pensons ce que nous disons.

Nous avons demandé à Rowan, chef de produit chez Zeffy, de nous aider à rédiger cette section. (Merci Rowan !)

Combien d'organisations à but non lucratif utilisent la page de demande de fonctionnalités de Zeffy ?

Nous avons 2458 utilisateurs sur Canny (le site qui héberge notre page de demandes de fonctionnalités). Cela inclut les organisations à but non lucratif qui ont fait des demandes, commenté ou voté pour des demandes existantes et les membres de l'équipe de Zeffy.

Combien de demandes actives a Zeffy ?

Il y a 611 demandes actives, mais ce chiffre est en constante évolution. Nous gardons un œil sur le nombre de demandes de fonctionnalités, nous lisons toutes les demandes que nous recevons et nous les classons en interne pour nous aider à établir des priorités.

Quels sont les critères utilisés par Zeffy pour choisir les éléments sur lesquels il travaillera ?

Notre principale priorité est de créer des fonctionnalités qui auront un impact positif sur le plus grand nombre d'organisations à but non lucratif. Pour ce faire, nous nous appuyons sur différents facteurs :

Le nombre d'organisations à but non lucratif qui, selon nous, seront touchées et l'ampleur de l'impact de la fonctionnalité.

Nous examinons si c'est techniquement possible ou non.

Nous essayons d'évaluer l'effort que cela demandera à notre équipe de développement et de le comparer à notre charge de travail actuelle.

Cette fonctionnalité est-elle utile pour Zeffy et est-elle possible dans la logique de nos autres capacités et fonctionnalités.

Nous associons tous ces critères et ce retour d'information aux commentaires de nos équipes chargées de la réussite des clients et des ventes, ainsi qu'à nos recherches et entretiens avec les utilisateurs.

Combien de fonctionnalités Zeffy sort-il en un mois ? Année ? etc.

Bonne question ! Nous avons commencé à utiliser Canny il y a moins de deux ans et, depuis, nous avons répondu à 125 demandes de fonctionnalités. Certaines demandes de fonctionnalités sont plus importantes et plus complexes que d'autres, mais nous publions généralement 2 à 3 versions par semaine et chaque version contient une ou plusieurs fonctionnalités ainsi que des corrections de maintenance, de performance et de bogues.

Quelques fonctionnalités populaires pour les organisations à but non lucratif que nous avons lancées grâce à la page de demande de fonctionnalités de Zeffy.

Pour vous montrer à quel point ce processus fonctionne bien et à quel point Zeffy a progressé, voici une liste de quelques-unes des fonctionnalités que nous avons mises en place grâce aux demandes que vous avez formulées sur notre page de demandes de fonctionnalités (il y en a de très utiles). (Il y en a de très utiles).

Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter toutes nos demandes de fonctionnalités achevées dans la section "Complètes" de notre feuille de route.

Quelques demandes TRÈS populaires que nous avons publiées :

Dons annuels

Reçus fiscaux cumulés pour les dons mensuels

Tap to Pay (uniquement disponible aux États-Unis pour l'instant)

Options de billetterie pour les lève-tôt

Événements multi-dates/récurrents

Possibilité de modifier les montants des dons mensuels

Ajouter des images aux formulaires de commerce électronique

Quelques demandes surprenantes que nous avons publiées :

Tap to Pay aux États-Unis

Traduction vers l'espagnol aux États-Unis

Possibilité de modifier la taille des images téléchargées sur les formulaires

Variables dans les courriels, y compris le nom, les dates des événements, les billets électroniques et les formulaires pré-remplis.

Et quelques demandes de fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons actuellement (juillet 2023) :

Recevoir une notification lorsque le paiement récurrent d'un donateur est échu

Importation en masse de contacts et de transactions directement dans le tableau de bord

Possibilité de transférer les dons d'un formulaire à l'autre

