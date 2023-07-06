Attendez. Zeffy a une page de demande de fonctionnalités? Oui, nous en avons une. Et nous l'utilisons aussi. Alors, comment ça marche ? Eh bien, voici un peu de TL;DR :
Les organisations à but non lucratif qui utilisent la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy demandent une fonctionnalité qu'elles aimeraient vraiment que Zeffy offre.
D'autres organisations à but non lucratif votent pour les demandes de fonctionnalités sur lesquelles elles souhaitent que Zeffy travaille.
Zeffy examine les fonctionnalités les plus demandées, nos objectifs à court et à long terme et nos capacités, et choisit les fonctionnalités que nous allons mettre en œuvre.
Nous nous mettons au travail et tenons les organisations à but non lucratif concernées au courant de nos progrès en étiquetant les fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons (en cours d'examen, prévu, en cours, terminé). (En cours d'examen, Prévu, En cours, Terminé).
En bref, la page de demande de fonctionnalités de Zeffy nous permet de savoir sur quelles fonctionnalités nous devons travailler et comment les organisations à but non lucratif qui utilisent notre plateforme sont informées de ce qui se prépare. Et nous la prenons au sérieux.
La page de demande de fonctionnalités de Zeffy fonctionne parce que nous l'utilisons. Nous sommes à l'écoute des souhaits et des besoins de nos organisations et nous les tenons informées des fonctionnalités que nous étudions (En cours d'examen), de celles que nous avons ajoutées à notre liste de tâches (Prévues), de celles sur lesquelles nous avons commencé à travailler (En cours) et de celles que nous avons terminées (Achevées).
Nous l'avons volontairement rendu simple et transparent parce que nous savons que les personnes qui comprennent quelles fonctionnalités et quels outils seront réellement utiles sont les organisations à but non lucratif qui utilisent notre plateforme - et cela signifie que nous avons besoin qu'elles veuillent nous dire ce qu'elles veulent et qu'elles aient confiance que nous allons les écouter.
Chez Zeffy, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour les organisations à but non lucratif qui utilisent notre plateforme. Le monde a besoin de beaucoup d'aide en ce moment, et nous voulons faire notre part en aidant les organisations à but non lucratif à faire la leur en ne leur facturant aucun frais, pas même des frais de transaction par carte de crédit. Canny nous aide à le faire en permettant aux organisations à but non lucratif qui utilisent notre plateforme de nous dire comment nous nous débrouillons et comment nous pouvons nous améliorer. Nous avons choisi Canny pour les raisons suivantes
Vous pouvez visiter la page de demande de fonctionnalités de Zeffy ici.
Nous avons demandé à Rowan, chef de produit chez Zeffy, de nous aider à rédiger cette section. (Merci Rowan !)
Nous avons 2458 utilisateurs sur Canny (le site qui héberge notre page de demandes de fonctionnalités). Cela inclut les organisations à but non lucratif qui ont fait des demandes, commenté ou voté pour des demandes existantes et les membres de l'équipe de Zeffy.
Il y a 611 demandes actives, mais ce chiffre est en constante évolution. Nous gardons un œil sur le nombre de demandes de fonctionnalités, nous lisons toutes les demandes que nous recevons et nous les classons en interne pour nous aider à établir des priorités.
Notre principale priorité est de créer des fonctionnalités qui auront un impact positif sur le plus grand nombre d'organisations à but non lucratif. Pour ce faire, nous nous appuyons sur différents facteurs :
Bonne question ! Nous avons commencé à utiliser Canny il y a moins de deux ans et, depuis, nous avons répondu à 125 demandes de fonctionnalités. Certaines demandes de fonctionnalités sont plus importantes et plus complexes que d'autres, mais nous publions généralement 2 à 3 versions par semaine et chaque version contient une ou plusieurs fonctionnalités ainsi que des corrections de maintenance, de performance et de bogues.
Pour vous montrer à quel point ce processus fonctionne bien et à quel point Zeffy a progressé, voici une liste de quelques-unes des fonctionnalités que nous avons mises en place grâce aux demandes que vous avez formulées sur notre page de demandes de fonctionnalités (il y en a de très utiles). (Il y en a de très utiles).
Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter toutes nos demandes de fonctionnalités achevées dans la section "Complètes" de notre feuille de route.
Zeffy est la première et la seule plateforme de collecte de fonds en ligne 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif. Plus de 10000 organisations à but non lucratif en Amérique du Nord lui font confiance.
