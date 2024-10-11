Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
11 octobre 2024
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Le Westerner Band Boosters a économisé 3 456 dollars pour ses élèves grâce à Zeffy

Montant collecté
$69,117
Montant épargné
$3,456
Rédigé par
Em Thomas
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission du Westerner Band Boosters

Fournir de riches expériences de groupe pour les districts du Titre 1

Le Westerner Band Booster Program, un groupe de parents, d'anciens élèves et de bénévoles, soutient le programme d'orchestre de la Lubbock High School à Lubbock, au Texas. Par le biais de concours d'orchestre, de banquets, de tirages au sort et de ventes de t-shirts à l'échelle de la communauté, les Westerner Band Boosters fournissent des fonds permettant à près de 200 élèves de participer au programme d'orchestre.

"Nous sommes une école du Titre 1", a déclaré Ross, "et nous avons des enfants qui viennent de tous les horizons, il est donc important pour nous de leur offrir tout notre soutien".

Ross Tiner, président des Boosters pour la collecte de fonds, a expliqué la mission principale du club : compléter le manque de financement de l'école en collectant des fonds pour l'achat d'instruments, d'uniformes et de repas.

"Au fil des ans, nous avons dû faire preuve de créativité pour collecter des fonds", poursuit-elle. "Nous avons la chance d'avoir une grande collecte de fonds centrée sur la communauté - notre concours de fanfare - que les gens attendent avec impatience chaque année. Si nous n'avions pas cela, nous serions dans une situation tout à fait différente.

$3,456
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Le traitement des paiements pour la collecte de fonds était confus et coûteux

Pendant des années, le Booster Club s'est appuyé sur Square pour traiter les paiements. Bien que Square soit souvent considéré comme une norme industrielle pour le traitement des paiements, il n'est pas conçu pour les organisations à but non lucratif.

Les Westerner Band Boosters sont composés de bénévoles de la communauté, et non d'experts en outils financiers, et Square est venu avec une courbe d'apprentissage abrupte. Les parents ont eu du mal à traiter les paiements et à ajouter des articles à leur boutique en ligne. Et la complexité n'est pas le seul inconvénient que le club a trouvé à utiliser Square.

Dans les districts aux ressources limitées, chaque centime compte. Lorsque les bénévoles du Westerner Band Boosters effectuaient un paiement via Square, un pourcentage de chaque transaction était prélevé sur la contribution. En conséquence, des centaines de dollars par an finissaient par être utilisés pour payer des frais au lieu de soutenir les élèves.

Ross voulait un outil capable de gérer sa collecte de fonds avec moins de coûts et une plateforme plus intuitive. C'est alors qu'ils ont découvert Zeffy.

> Voir comment Square se positionne par rapport à Zeffy pour la collecte de fonds à but non lucratif.

La solution 100% gratuite

Déçue par les coûts de transaction associés à Square, Ross s'est tournée vers Google pour voir s'il existait un autre moyen de traiter les paiements pour le groupe Westerner. C'est alors qu'elle a découvert Zeffy. 

Il y a plusieurs raisons principales pour lesquelles Zeffy était le bon choix pour les Westerner Band Boosters :

1. Zeffy est libre.

Lorsque Ross a découvert Zeffy, une plateforme de collecte de fonds conçue exclusivement pour les organisations à but non lucratif, il n'y a pas eu de problème en raison du coût. Zeffy est gratuit !

"Cela s'est résumé à quelques centimes. Vous savez, lorsque nous essayons de trouver le moindre centime pour fournir à ces enfants ce dont ils ont besoin, comme des instruments en état de marche, les économies réalisées sur les frais de scolarité ont un impact considérable", a déclaré M. Ross.

L'utilisation de Zeffy permettrait de réduire les frais de transaction d'environ 1 000 dollars par an à 0 dollar. 

2. Zeffy est facile à utiliser.

Les Westerner Band Boosters ne sont pas des professionnels de la collecte de fonds, ce sont des parents et des anciens élèves qui travaillent. Ils avaient donc besoin d'un outil facile à utiliser.

"J'avais besoin d'une ressource à but non lucratif qui soit conviviale pour les parents et les bénévoles qui n'ont pas d'expérience dans le traitement des paiements ou dans le domaine financier. Il fallait que nos bénévoles puissent facilement gérer ce système, et Zeffy a été extrêmement facile à mettre en œuvre", a déclaré M. Ross.

En fait, Ross a déclaré que l'utilisation de Zeffy était plus facile pour les bénévoles que celle de Square.

"Il est beaucoup plus facile d'ajouter des billets ou des articles à vendre, de faire des ajustements et d'ajouter des photos que lorsque nous utilisions Square. Square est plus orienté vers les entreprises, mais Zeffy est vraiment adapté aux organisations à but non lucratif.

3. Zeffy a coché toutes les cases du Westerner Band Booster.

Outre le prix et la simplicité, Ross a mentionné trois avantages plus subtils de l'utilisation de Zeffy :

  1. Compatibilité avec les programmes financiers. L'outil était extrêmement compatible avec MoneyMinder, le programme financier utilisé par Westerner Band Boosters. Le trésorier du programme a déclaré que c'était un grand avantage de Zeffy par rapport à Square, qui ne s'intégrait pas aussi facilement à l'outil.
  1. Dépôt direct. Ross a expliqué qu'il était indispensable que leur plateforme de collecte de fonds soit directement connectée au compte bancaire des Westerner Band Boosters. Si cela n'avait pas été possible, ils n'auraient pas pu utiliser Zeffy comme plateforme.
  1. Exportation des informations de paiement. Enfin, Zeffy vous permet d'exporter les informations relatives aux paiements directement dans Excel. Cela permet au trésorier des Boosters de visualiser les revenus et d'analyser les collectes de fonds au fil du temps.

Caractéristiques utilisées

Résultats

3 000 dollars de plus pour les étudiants, et non pour une plateforme de paiement

Le Westerner Band Boosters a adopté Zeffy et l'utilise pour la plupart des paiements qu'il traite en un an. Entre la boutique en ligne, les billets pour le banquet de jazz, les billets pour les concours de musique et la tombola qui se profile à l'horizon, le club de supporters fait un usage intensif de l'outil.

Au cours de l'année scolaire 2023-24, les supporters de l'orchestre Westerner ont pu économiser 3 456 dollars en passant de Square à Zeffy. Cette somme pourrait permettre de payer quelques instruments, un repas pour près de 200 élèves ou des chemises de bénévoles pendant deux ans. 

L'impact des économies réalisées est indéniable et, en tant que plateforme réservée aux organisations à but non lucratif, Zeffy offre aux acheteurs la possibilité de faire un don supplémentaire lorsqu'ils passent à la caisse. Ainsi, non seulement ils économisent de l'argent, mais ils en rapportent encore plus.

Lorsqu'on lui a demandé si elle recommanderait Zeffy à un ami, Ross a répondu par un oui catégorique.

"Je connais plusieurs parents à travers le pays qui sont impliqués dans différents clubs de supporters et associations à but non lucratif, et je leur dis à tous d'utiliser Zeffy. C'est incroyable !

Les Westerner Band Boosters sont l'un des nombreux clients satisfaits de Zeffy. Créez votre compte Zeffy gratuit dès aujourd'hui et commencez à économiser des centaines d'euros pour votre association.

Faites un don pour soutenir les Westerner Band Boosters

Solutions
