Le Westerner Band Boosters a économisé 3 456 dollars pour ses élèves grâce à Zeffy

Le traitement des paiements pour la collecte de fonds était confus et coûteux

Pendant des années, le Booster Club s'est appuyé sur Square pour traiter les paiements. Bien que Square soit souvent considéré comme une norme industrielle pour le traitement des paiements, il n'est pas conçu pour les organisations à but non lucratif.

Les Westerner Band Boosters sont composés de bénévoles de la communauté, et non d'experts en outils financiers, et Square est venu avec une courbe d'apprentissage abrupte. Les parents ont eu du mal à traiter les paiements et à ajouter des articles à leur boutique en ligne. Et la complexité n'est pas le seul inconvénient que le club a trouvé à utiliser Square.

Dans les districts aux ressources limitées, chaque centime compte. Lorsque les bénévoles du Westerner Band Boosters effectuaient un paiement via Square, un pourcentage de chaque transaction était prélevé sur la contribution. En conséquence, des centaines de dollars par an finissaient par être utilisés pour payer des frais au lieu de soutenir les élèves.

Ross voulait un outil capable de gérer sa collecte de fonds avec moins de coûts et une plateforme plus intuitive. C'est alors qu'ils ont découvert Zeffy.

> Voir comment Square se positionne par rapport à Zeffy pour la collecte de fonds à but non lucratif.