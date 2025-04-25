Le choix de la meilleure base de données CRM sur les donateurs est une décision cruciale pour les organisations à but non lucratif. Disposer d'un système unique pour stocker tous les détails concernant les sympathisants et les électeurs exige une grande confiance et la validation que les données seront toujours exactes, conformes et accessibles à tout moment.
Alors, comment choisir la meilleure plateforme de gestion des donateurs sur laquelle vous pourrez compter à mesure que votre organisation évoluera ? Nous vous présentons ci-dessous les 8 meilleures bases de données de donateurs pour les organisations à but non lucratif, afin de vous aider à lancer votre première recherche ou à faciliter votre transition vers quelque chose de nouveau.
Une base de données de donateurs est un système, une plateforme ou un logiciel qui fournit aux organisations à but non lucratif et aux organisations caritatives tout ce dont elles ont besoin pour gérer les donateurs. À son niveau le plus élémentaire, le logiciel de base de données des donateurs pour les organisations à but non lucratif comprend généralement une liste organisée d'informations sur les donateurs, telles que les noms, les adresses électroniques et les numéros de téléphone.
Bien que les bases de données de donateurs, les CRM pour les organisations à but non lucratif et les outils de gestion des dons travaillent souvent ensemble, ils ont chacun un objectif légèrement différent. Les bases de données de donateurs se concentrent sur le stockage des informations relatives aux donateurs. Les systèmes de gestion de la relation client ( CRM ) vont plus loin en gérant les relations et l'engagement sur plusieurs canaux, et les outils de gestion des dons sont spécifiquement conçus pour gérer le traitement, le suivi et le reporting des contributions.
Les bases de données de donateurs sont devenues de plus en plus sophistiquées à mesure que l'IA et d'autres avancées technologiques sont introduites année après année pour personnaliser l'approche des donateurs. Aujourd'hui, la plupart des options aideront les organisations à engager les donateurs au bon moment, à automatiser les tâches pour établir des relations et à identifier l'historique des dons afin d'élaborer des stratégies solides.
La réponse rapide est oui. Un tableur peut techniquement assurer le suivi des données relatives aux donateurs, en particulier pour les organisations qui débutent, mais cela prend souvent du temps et ne garantit pas toujours l'exactitude des données.
Les organisations à but non lucratif peuvent consigner les informations suivantes dans une feuille de calcul :
Une base de données de donateurs ou de collecte de fonds simplifie le suivi de ces informations par les organisations, de manière automatique et synchronisée avec le logiciel de collecte de fonds. Lorsqu'un don ou une transaction est effectué, les données sont immédiatement stockées dans un centre accessible pour être filtrées et triées ultérieurement.
Il existe plusieurs logiciels de base de données de donateurs abordables (et 100 % gratuits) que nous présentons ci-dessous, en parallèle avec des bases de données de donateurs payantes, afin que vous puissiez déterminer ce qui convient le mieux à votre association.
Une base de données de donateurs à but non lucratif est une plateforme centralisée où toutes les interactions qui se produisent au fil du temps avec divers individus dans le cadre de multiples campagnes et types de soutien sont consolidées en une seule vue. Ce contrôle peut fournir aux équipes tout ce dont elles ont besoin pour concentrer leurs efforts et obtenir de meilleurs résultats dans leurs relations avec les donateurs.
Il est utile de savoir si vous recherchez une solution plus simple avec des fonctionnalités essentielles ou si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques pour collecter des fonds. En outre, il est encore plus important de penser aux fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir, au fur et à mesure de votre croissance et de l'évolution de vos objectifs.
De cette façon, vous pouvez évaluer les options du logiciel de gestion des donateurs et choisir un logiciel que vous n'aurez pas à modifier une fois que vous aurez pris le temps de former votre équipe et de transférer toutes vos données.
Voici quelques-unes des principales caractéristiques des bases de données personnalisées sur les donateurs :
Voici une analyse complète pour vous aider à améliorer vos communications avec les donateurs grâce à la bonne base de données.
Zeffy est une plateforme de collecte de fonds en ligne qui propose une solution gratuite de base de données de donateurs, vous permettant de stocker et d'organiser en toute sécurité les données des donateurs et des membres en un seul endroit de confiance. Zefffy est une solution complète qui offre tout ce dont une organisation à but non lucratif a besoin pour organiser des campagnes créatives et des pages de dons simples, tout en assurant un suivi transparent dans une seule base de données de donateurs.
Idéal pour : Toutes les organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme gratuite, évolutive et axée sur les organisations à but non lucratif.
Avec le logiciel gratuit de gestion des donateurs de Zeffy , les organisations à but non lucratif peuvent atteindre les bons donateurs, les engager avec des messages personnalisés et automatiser la communication pour capter les donateurs au bon moment. Chaque fois qu'un donateur interagit avec une campagne de collecte de fonds ou une page de don de Zeffy, ses informations sont stockées pour faciliter l'accès, le filtrage, la recherche et la segmentation par la suite.
Zeffy est 100 % gratuit, sans frais cachés ni frais de transaction.
"J'apprécie les options de reçus fiscaux automatiques, les courriels de remerciement, les courriels de rappel, la possibilité d'ajouter et même d'exiger des questions à réponse courte pour des achats spécifiques, ainsi que les options permettant d'ajouter des notes à toute commande. J'aime aussi les données que nous pouvons exporter vers Excel, en particulier les détails des paiements hebdomadaires et toutes les informations relatives à chaque achat. J'apprécie également la possibilité de scanner les billets électroniques pour l'enregistrement ! - Jennifer T.
Bloomerang est une solution de collecte de fonds conçue par des professionnels pour gérer de grandes communautés de donateurs. Sa base de données de donateurs permet de suivre les interactions et l'engagement avec les sympathisants, les bénévoles, les sponsors et les donateurs.
Idéal pour : Les organisations à but non lucratif de taille moyenne ou grande qui se concentrent sur l'engagement à long terme des donateurs et la gestion personnalisée.
La base de données des donateurs de Bloomerang aide les organisations à but non lucratif à fidéliser leurs donateurs, à envoyer le bon message, à identifier un plus grand potentiel de collecte de fonds et à utiliser les données pour éclairer la prise de décision. L'outil est robuste et convient parfaitement aux grandes organisations qui souhaitent gérer un large éventail de donateurs dans un système simple.
La base de données des donateurs de Bloomerang offre aux organisations à but non lucratif :
Les forfaits commencent à 99 $ par mois, facturés annuellement. Des fonctions telles que la collecte de fonds, la gestion des bénévoles et la gestion des membres font l'objet de frais mensuels supplémentaires.
"Ce que j'aime vraiment dans Bloomerang, c'est sa facilité d'utilisation. Son tableau de bord vous donne une vision claire de l'engagement des donateurs et de la performance de la collecte de fonds, ce qui facilite le suivi et l'amélioration de vos efforts. Les outils de reporting sont également très pratiques pour analyser vos données et prendre des décisions intelligentes." - Al-nor A.
Little Green Light est une solution logicielle complète de gestion des donateurs, dotée d'outils conviviaux. Les organisations peuvent créer des formulaires de don en ligne et des formulaires personnalisés pour les campagnes afin d'accepter des dons uniques ou récurrents, et de les renvoyer dans une base de données de donateurs pour les entretenir à l'avenir.
Idéal pour : Les organisations axées sur l'environnement et l'éducation qui gèrent divers réseaux de donateurs et de bénévoles.
Le logiciel de gestion des donateurs de Little Green Light est une option abordable qui aide les organisations à but non lucratif à suivre les dons, à gérer les événements et à rendre compte de leur réussite tout en affinant leurs stratégies de collecte de fonds. Les fonctions essentielles de gestion des donateurs constituent un excellent point de départ pour adapter l'engagement et la communication.
Little Green Light donne aux organisations à but non lucratif la possibilité de.. :
Les forfaits commencent à 45 $ par mois en fonction du nombre d'électeurs que l'organisation souhaite gérer. Les tarifs mensuels ne comprennent pas les frais de transaction de 2,2 % + 0,30 $.
"C'est une solution idéale pour les petites organisations, qui ne comptent pas plus de 2 000 à 3 000 donateurs. Il permet de saisir des dons de base, des promesses de dons, des informations de contact, etc. Si vous êtes une organisation à but non lucratif en phase de démarrage, ce logiciel pourrait vous convenir. - Rosie C.
DonorPerfect est un logiciel de collecte de fonds avec une base de données de gestion des donateurs en ligne pour soutenir les communications, les flux de travail automatisés et les informations qui informent une approche stratégique de la collecte de fonds. DonorPerfect est un logiciel plus onéreux, connu pour ses nombreuses intégrations qui permettent de créer un système à grande échelle capable d'extraire des données sur les donateurs à partir de n'importe quel outil spécialisé d'une organisation à but non lucratif.
Idéal pour : Les organisations à but non lucratif nationales ou à succursales multiples dont les opérations sont plus complexes et qui ont des besoins importants en matière de données.
Le logiciel de gestion des donateurs de DonorPerfect offre une vue approfondie de la progression d'un donateur tout au long de son cycle de vie, en identifiant les interactions clés et en renforçant les stratégies de développement des relations. La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités pour répondre aux besoins des collectes de fonds complexes ou de niche.
DonorPerfect offre aux organisations à but non lucratif :
Les forfaits commencent à 99 $ par mois et augmentent avec l'ajout de fonctionnalités dans les options Plus et Pro.
"J'ai trouvé le programme globalement convivial. Je ne suis pas très doué pour la technologie, alors un programme facile à utiliser est extrêmement utile. J'ai trouvé la plupart des solutions dans la base de connaissances". - Jeff W.
Neon One propose un modèle de tarification basé sur les revenus afin de soutenir les organisations caritatives au fur et à mesure de leur croissance. Le logiciel est doté de fonctionnalités CRM qui s'intègrent à diverses applications tierces, notamment la comptabilité, le marketing par courriel et la gestion d'événements, ce qui en fait un excellent choix pour les organisations disposant d'un processus de collecte de fonds solide.
Idéal pour : Les organisations à but non lucratif axées sur leur mission, qui doivent gérer les donateurs, les membres et les bénévoles dans le cadre de diverses campagnes.
La solution de gestion de la relation client de Neon One soutient les équipes qui font tout, de la gestion des donateurs et des membres à l'envoi d'e-mails et à l'organisation de campagnes de collecte de fonds. La plateforme met l'accent sur l'établissement de relations et offre des moyens supplémentaires d'interagir avec les donateurs, en s'appuyant sur des données solides.
Neon One offre des fonctionnalités telles que
Le prix commence à 99 $ par mois pour les services essentiels, le coût augmentant pour les plans plus robustes qui débloquent des fonctionnalités supplémentaires.
"J'apprécie tout ce qui peut être fait dans Neon. Il y a tellement d'options, des choses dont je ne savais même pas que nous pouvions assurer le suivi. J'apprécie également le fait qu'il y ait beaucoup d'options de personnalisation." - Haley C.
Funraise est une solution à but non lucratif pour la collecte de fonds et la gestion de la base de données des donateurs. La plateforme utilise l'apprentissage automatique et l'IA pour permettre des décisions intelligentes en matière de collecte de fonds à travers les formulaires de don et le don omnicanal.
Idéal pour : Les organisations à but non lucratif férues de technologie qui cherchent à maximiser la connaissance des données et la personnalisation des donateurs.
L'outil de gestion des donateurs de Funraise offre une vue claire et directe des informations relatives aux donateurs, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de naviguer facilement. L'automatisation et l'intelligence conduisent à des stratégies de collecte de fonds intelligentes qui exploitent les données des donateurs pour favoriser les relations à long terme, l'acquisition et les efforts de fidélisation.
Funraise donne aux organisations à but non lucratif les outils pour :
Les organisations peuvent demander un devis pour déterminer le prix des plans à trois niveaux de fonctionnalités.
"Le transfert de tous nos besoins en matière de collecte de fonds vers Funraise a été la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Nous sommes une petite organisation locale et nous dépendions de PayPal pour traiter les dons, mais nous avions besoin de quelque chose de plus robuste qui puisse gérer les campagnes, le suivi des données, les campagnes peer to peer et fournir un CRM complet. Funraise offre tout cela à un prix très raisonnable". - Melissa Y.
Blackbaud Raiser Edge est la meilleure option pour les organisations à grande échelle qui recherchent des fonctions spécifiques de gestion des donateurs et des analyses qui s'intègrent à la plateforme de collecte de fonds de Blackbaud. Tous les outils sont conçus pour les collecteurs de fonds, avec une intelligence robuste et une gestion des dons de bout en bout, offrant aux organisations la flexibilité nécessaire pour créer.
Idéal pour : Les universités, les fondations hospitalières et les organismes de legs qui gèrent des dons importants et des portefeuilles de donateurs complexes.
Blackbaud Raiser Edge NXT CRM maximise le potentiel d'une équipe et simplifie les flux de travail complexes en une stratégie d'intendance ciblée. Les organisations qui gèrent de nombreux donateurs et qui ont des parcours complexes peuvent trouver cette solution la plus utile.
Raiser Edge NXT peut aider les organisations à but non lucratif dans les domaines suivants :
Blackbaud demande des devis personnalisés par organisation.
"Il s'agit d'un puissant service/logiciel de gestion de la relation client. Nous avons étendu son utilisation au fil des ans, mais je sais qu'il y a encore des domaines que nous n'avons même pas effleurés lorsqu'il s'agit de compiler des informations sur les donateurs et les donateurs potentiels." - Jeffery C.
La Community Music School of Santa Cruz savait que son système de gestion des donateurs devait être mis à jour lorsque la version gratuite qu'elle utilisait a commencé à être facturée. L'organisation s'est retrouvée dans l'embarras jusqu'à ce qu'elle trouve une solution solide et 100 % gratuite : Zeffy.
Le logiciel de base de données gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif a aidé CMS of Santa Cruz à collecter 47 664 dollars et à économiser 2 383 dollars supplémentaires en frais de transaction. Ce qui n'était au départ qu'un moyen de suivre les dons s'est transformé en une stratégie de collecte de fonds à moindre coût pour les pages de dons, la vente de billets d'événements et toutes les campagnes futures que l'organisation souhaite organiser, en garantissant que tout l'argent va à la cause.
"J'aime la possibilité d'envoyer rapidement des courriels aux personnes qui ont participé à l'un de nos événements passés. C'est simple et la ligne "from" dans le courriel du client est notre nom, il n'y a donc pas de confusion. J'apprécie également la possibilité d'intégrer le formulaire de don ou de billetterie à notre site web, ce qui nous donne un aspect professionnel. Enfin, je ne pourrais pas demander un meilleur service à la clientèle. Je reçois toujours une réponse rapide à mes questions et l'équipe semble toujours prête à accueillir les suggestions d'améliorations futures."-Susan Willats, École de musique communautaire de Santa Cruz
Les bases de données de donateurs deviennent intelligentes. Grâce à l'IA et aux outils prédictifs, vous serez bientôt en mesure de savoir exactement quand une personne est susceptible de donner à nouveau - et quel type de message l'incitera à le faire. C'est un peu comme si vous aviez un assistant virtuel qui connaît les préférences de chaque donateur et qui vous aide à vous présenter au bon moment avec la bonne touche.
Imaginez l'envoi d'une vidéo de remerciement personnalisée, adaptée à l'historique des dons du donateur et à sa participation à la campagne, automatisée mais profondément personnelle.
Plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre pour essayer de synchroniser les informations sur les donateurs, les listes d'adresses électroniques, les campagnes de collecte de fonds et les réponses aux questions posées lors d'événements. L'avenir est à l'intégration, aux systèmes de donateurs qui communiquent avec tous les autres systèmes que vous utilisez afin que vous puissiez consacrer moins de temps à l'administration et plus de temps à l'établissement de relations.
C'est comme si tous vos outils préférés avaient décidé de devenir les meilleurs amis du monde et qu'ils travaillaient maintenant ensemble pour vous.
Que vous soyez à un événement, que vous travailliez dans un café ou que vous vous retrouviez entre deux réunions, la gestion des donateurs devient mobile. Des applications et des tableaux de bord conviviaux facilitent la mise à jour des notes, la vérification de l'historique des donateurs ou le suivi des dons à partir de votre téléphone, ce qui vous permet de rester connecté sans être attaché à votre bureau.
Les donateurs sont de plus en plus attentifs à la destination de leur argent et à l'utilisation de leurs données. Les meilleures bases de données de donateurs permettent aux gens de gérer facilement leurs préférences, d'accepter les communications qui les intéressent et de voir précisément comment leurs informations sont protégées.
La transparence n'est pas seulement un avantage, elle est devenue un élément essentiel de la confiance des donateurs. Lorsque les donateurs se sentent vus, respectés et contrôlés, une connexion et une loyauté authentiques se créent.
La meilleure base de données de donateurs pour les organisations à but non lucratif varie en fonction des besoins spécifiques, de la taille et des objectifs de l'organisation. Bien que les options ci-dessus vous aident à entamer votre processus d'évaluation, il est essentiel de réfléchir aux caractéristiques les plus importantes pour vous et à celles qui vous permettront d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix.
Le choix du bon logiciel de gestion des donateurs sera différent pour chaque organisation, et il est toujours utile de réfléchir aux dossiers des donateurs qui sont les plus importants et à la façon dont vous définissez les relations idéales avec les donateurs.
Prenez le temps de réfléchir aux caractéristiques de votre nouveau système de gestion des donateurs lorsque vous examinez en profondeur ce que chaque fournisseur de logiciel peut vous apporter.
