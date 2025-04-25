Le choix de la meilleure base de données CRM sur les donateurs est une décision cruciale pour les organisations à but non lucratif. Disposer d'un système unique pour stocker tous les détails concernant les sympathisants et les électeurs exige une grande confiance et la validation que les données seront toujours exactes, conformes et accessibles à tout moment.

Alors, comment choisir la meilleure plateforme de gestion des donateurs sur laquelle vous pourrez compter à mesure que votre organisation évoluera ? Nous vous présentons ci-dessous les 8 meilleures bases de données de donateurs pour les organisations à but non lucratif, afin de vous aider à lancer votre première recherche ou à faciliter votre transition vers quelque chose de nouveau.

‍

Tableau réactif Catégorie Meilleur choix Pourquoi Meilleure option gratuite Zeffy 100% gratuit avec des outils simples d'automatisation et de segmentation Meilleur pour les données et les rapports Bloomerang Suivi avancé des donateurs et de l'engagement Le meilleur pour les organisations à but non lucratif en croissance Neon One CRM Extensible grâce à des outils de gestion des flux de travail et de volontariat Meilleur potentiel d'intégration DonorPerfect Se connecte facilement à de nombreux outils pour les organisations à but non lucratif L'innovation par l'IA Funraise Collecte de fonds intelligente grâce à l'IA et à l'automatisation Idéal pour les grandes organisations Blackbaud Raiser's Edge NXT Gestion des parcours complexes des donateurs et de la segmentation détaillée L'essentiel pour un budget raisonnable Little Green Light Fonctionnalités de base à un prix d'entrée très accessible

‍

Qu'est-ce qu'une base de données de donateurs ?

Une base de données de donateurs est un système, une plateforme ou un logiciel qui fournit aux organisations à but non lucratif et aux organisations caritatives tout ce dont elles ont besoin pour gérer les donateurs. À son niveau le plus élémentaire, le logiciel de base de données des donateurs pour les organisations à but non lucratif comprend généralement une liste organisée d'informations sur les donateurs, telles que les noms, les adresses électroniques et les numéros de téléphone.

Bien que les bases de données de donateurs, les CRM pour les organisations à but non lucratif et les outils de gestion des dons travaillent souvent ensemble, ils ont chacun un objectif légèrement différent. Les bases de données de donateurs se concentrent sur le stockage des informations relatives aux donateurs. Les systèmes de gestion de la relation client ( CRM ) vont plus loin en gérant les relations et l'engagement sur plusieurs canaux, et les outils de gestion des dons sont spécifiquement conçus pour gérer le traitement, le suivi et le reporting des contributions.

Les bases de données de donateurs sont devenues de plus en plus sophistiquées à mesure que l'IA et d'autres avancées technologiques sont introduites année après année pour personnaliser l'approche des donateurs. Aujourd'hui, la plupart des options aideront les organisations à engager les donateurs au bon moment, à automatiser les tâches pour établir des relations et à identifier l'historique des dons afin d'élaborer des stratégies solides.

‍

‍

Puis-je utiliser des feuilles de calcul pour suivre mes donateurs ?

La réponse rapide est oui. Un tableur peut techniquement assurer le suivi des données relatives aux donateurs, en particulier pour les organisations qui débutent, mais cela prend souvent du temps et ne garantit pas toujours l'exactitude des données.

‍

Les organisations à but non lucratif peuvent consigner les informations suivantes dans une feuille de calcul :

Les coordonnées des donateurs telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique.

Historique des dons, , y compris les montants, les dates et les types de dons (uniques, récurrents).

Registres de communication et notes sur les interactions, les notes de remerciement et les suivis.

Segments de donateurs sont basés sur les niveaux de dons, les intérêts ou l'engagement.

‍

Comment trouver des solutions abordables en matière de bases de données sur les donateurs ?

Une base de données de donateurs ou de collecte de fonds simplifie le suivi de ces informations par les organisations, de manière automatique et synchronisée avec le logiciel de collecte de fonds. Lorsqu'un don ou une transaction est effectué, les données sont immédiatement stockées dans un centre accessible pour être filtrées et triées ultérieurement.

Il existe plusieurs logiciels de base de données de donateurs abordables (et 100 % gratuits) que nous présentons ci-dessous, en parallèle avec des bases de données de donateurs payantes, afin que vous puissiez déterminer ce qui convient le mieux à votre association.

‍

Quels sont les avantages d'une base de données de donateurs pour les organisations à but non lucratif ?

Une base de données de donateurs à but non lucratif est une plateforme centralisée où toutes les interactions qui se produisent au fil du temps avec divers individus dans le cadre de multiples campagnes et types de soutien sont consolidées en une seule vue. Ce contrôle peut fournir aux équipes tout ce dont elles ont besoin pour concentrer leurs efforts et obtenir de meilleurs résultats dans leurs relations avec les donateurs.

‍

Des informations organisées sur les donneurs : La gestion des données sur les donneurs est disponible à tout moment, ce qui élimine le besoin de trier manuellement des informations cruciales ou des résultats spécifiques.

Des relations solides avec les donateurs : Il est beaucoup plus facile d'impliquer régulièrement les donateurs lorsque vous savez comment ils interagissent et ce à quoi ils répondent bien, ce qui augmente les taux de fidélisation des donateurs.

Collecte de fonds ciblée : La personnalisation peut être un jeu d'enfant grâce à l'accès à des informations cruciales sur les donateurs pour les courriels, les pages de dons et autres appels.

Automatisation et gain de temps : L'abandon du travail manuel peut permettre aux équipes les plus réduites d'être à la disposition des donateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à l'automatisation des courriels et des tâches.

Fidélisation des donateurs : Les donateurs restent lorsqu'ils se sentent valorisés et informés, ce qui fait de la gestion des donateurs un outil essentiel pour repérer les possibilités de réengagement ou renforcer la fidélité.

Rapports conformes : Les analyses sont sécurisées et précises, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille en ce qui concerne les rapports annuels et la gestion financière.

Évolutivité des organisations à but non lucratif : Les décisions fondées sur des données soutiennent les voies de croissance pour l'avenir et indiquent les meilleurs domaines où concentrer les efforts de collecte de fonds.

‍

‍

Quelles caractéristiques dois-je rechercher dans les options de bases de données de donateurs ?

Il est utile de savoir si vous recherchez une solution plus simple avec des fonctionnalités essentielles ou si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques pour collecter des fonds. En outre, il est encore plus important de penser aux fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir, au fur et à mesure de votre croissance et de l'évolution de vos objectifs.

De cette façon, vous pouvez évaluer les options du logiciel de gestion des donateurs et choisir un logiciel que vous n'aurez pas à modifier une fois que vous aurez pris le temps de former votre équipe et de transférer toutes vos données.

‍

Voici quelques-unes des principales caractéristiques des bases de données personnalisées sur les donateurs :

Gestion des donateurs

Suivi et traitement des dons

Rapports et analyses

Communication et engagement

Automatisation des tâches

Gestion des événements

Intégrations avec d'autres outils de collecte de fonds

Gestion du flux de travail

Sécurité des données et conformité

Intégrations avec d'autres outils de collecte de fonds

‍

Quelles sont les meilleures options de base de données CRM pour les organisations à but non lucratif ?

Voici une analyse complète pour vous aider à améliorer vos communications avec les donateurs grâce à la bonne base de données.

‍

Tableau réactif Solution Meilleur pour Caractéristiques principales Frais G2 Ratings Zeffy Une solution 100% gratuite de base de données de donateurs conçue pour les organisations à but non lucratif - Mise à jour automatique des contacts

- Segmentation et marquage

- Formulaires de collecte de fonds pré-remplis

- Automatisation des courriels et statistiques

- Automatisation des reçus fiscaux

-Diverses campagnes, des outils de collecte de fonds peer-to-peer aux événements

-Traitement des paiements Gratuit, sans frais cachés 4.9/5 Bloomerang Fidélisation et engagement des donateurs - Compteur d'engagement

- Analyse de la richesse

- Chronologie visuelle des donateurs et données sur les donateurs

- Tableaux de bord de la campagne Forfaits à partir de 99 $/mois + frais supplémentaires pour des fonctions spécifiques 4.7/5 Little Green Light Fonctions essentielles de gestion des donateurs - Rapports personnalisés

- Suivi des bénévoles et des dons

- Rappels de renouvellement d'adhésion

- Profils d'électeurs Les forfaits commencent à 45 $/mois et sont basés sur le nombre d'électeurs. 4.4/5 DonorPerfect Accès facile aux informations sur les donateurs sur le bureau et l'application mobile - Messagerie par segment

- Mise à jour des données en temps réel

- Vérification des doublons

- Accès adapté aux mobiles Forfaits à partir de 99 $/mois 4.4/5 Neon One CRM Fortes capacités d'intégration de la gestion de la relation client (CRM) - Portails pour les membres et les bénévoles

- Automatisation des flux de travail

- Plus de 40 rapports

- Tableaux de bord personnalisés Forfaits à partir de 99 $/mois 4.3/5 Funraise Base de données des donateurs facile à consulter - Suivi des cadeaux omnicanaux

- Analyse des performances des URL

- Gestion des promesses de dons et des remboursements

- Acheminement intelligent des dons Disponible sur demande 4.3/5 Blackbaud Raiser's Edge NXT Besoins complexes en matière de collecte de fonds dans les grandes organisations - Portail des donateurs

- Suivi des performances des fonds

- Rapports sécurisés

- Sensibilisation personnalisée Devis personnalisé disponible sur demande 3.9/5

‍

Zeffy : Une solution de base de données de donateurs abordable et axée sur les organisations à but non lucratif

‍

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds en ligne qui propose une solution gratuite de base de données de donateurs, vous permettant de stocker et d'organiser en toute sécurité les données des donateurs et des membres en un seul endroit de confiance. Zefffy est une solution complète qui offre tout ce dont une organisation à but non lucratif a besoin pour organiser des campagnes créatives et des pages de dons simples, tout en assurant un suivi transparent dans une seule base de données de donateurs.

‍

Idéal pour : Toutes les organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme gratuite, évolutive et axée sur les organisations à but non lucratif.

‍

Aperçu de la base de données des donateurs

Avec le logiciel gratuit de gestion des donateurs de Zeffy , les organisations à but non lucratif peuvent atteindre les bons donateurs, les engager avec des messages personnalisés et automatiser la communication pour capter les donateurs au bon moment. Chaque fois qu'un donateur interagit avec une campagne de collecte de fonds ou une page de don de Zeffy, ses informations sont stockées pour faciliter l'accès, le filtrage, la recherche et la segmentation par la suite.

‍

Caractéristiques principales

Les options d'importation permettent d'intégrer à Zeffy les contacts des donateurs et les transactions antérieures.

Mise à jour automatique de la liste de contacts après un don ou un achat

Filtrage et exportation simple des listes de contacts

Fichiers de donateurs avec notes, étiquettes et support de segmentation

Une vue claire de tous les courriels et de l'historique des dons pour chaque donateur

Préférences de contact et détails de paiement

Communications automatiques par courrier électronique et reçus fiscaux

Statistiques sur les courriels comme le taux d'ouverture, les clics et les désabonnements

Formulaires de collecte de fonds pré-remplis et personnalisés en fonction de l'historique des donateurs ou des objectifs de la campagne

‍

Frais

Zeffy est 100 % gratuit, sans frais cachés ni frais de transaction.

‍

‍

Ce qu'en disent les utilisateurs

"J'apprécie les options de reçus fiscaux automatiques, les courriels de remerciement, les courriels de rappel, la possibilité d'ajouter et même d'exiger des questions à réponse courte pour des achats spécifiques, ainsi que les options permettant d'ajouter des notes à toute commande. J'aime aussi les données que nous pouvons exporter vers Excel, en particulier les détails des paiements hebdomadaires et toutes les informations relatives à chaque achat. J'apprécie également la possibilité de scanner les billets électroniques pour l'enregistrement ! - Jennifer T.

‍

Bloomerang : Un système évolutif de gestion des donateurs

Bloomerang est une solution de collecte de fonds conçue par des professionnels pour gérer de grandes communautés de donateurs. Sa base de données de donateurs permet de suivre les interactions et l'engagement avec les sympathisants, les bénévoles, les sponsors et les donateurs.

‍

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif de taille moyenne ou grande qui se concentrent sur l'engagement à long terme des donateurs et la gestion personnalisée.

‍

Aperçu de la base de données des donateurs

La base de données des donateurs de Bloomerang aide les organisations à but non lucratif à fidéliser leurs donateurs, à envoyer le bon message, à identifier un plus grand potentiel de collecte de fonds et à utiliser les données pour éclairer la prise de décision. L'outil est robuste et convient parfaitement aux grandes organisations qui souhaitent gérer un large éventail de donateurs dans un système simple.

‍

Caractéristiques principales

La base de données des donateurs de Bloomerang offre aux organisations à but non lucratif :

Un tableau de bord interactif pour suivre la fidélisation des donateurs, l'avancement de la campagne et les nouveaux dons.

Une chronologie cohérente qui présente l'historique et représente visuellement les interactions

Données sur le patrimoine pour connaître l'historique des dons d'un donateur et les données sur le patrimoine accessibles au public.

Un indicateur d'engagement qui permet de connaître d'un coup d'œil l'engagement actuel d'une personne et qui comprend un score basé sur les interactions passées, les dons, le travail bénévole et la réponse aux efforts de marketing.

‍

Frais

Les forfaits commencent à 99 $ par mois, facturés annuellement. Des fonctions telles que la collecte de fonds, la gestion des bénévoles et la gestion des membres font l'objet de frais mensuels supplémentaires.

‍

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Ce que j'aime vraiment dans Bloomerang, c'est sa facilité d'utilisation. Son tableau de bord vous donne une vision claire de l'engagement des donateurs et de la performance de la collecte de fonds, ce qui facilite le suivi et l'amélioration de vos efforts. Les outils de reporting sont également très pratiques pour analyser vos données et prendre des décisions intelligentes." - Al-nor A.

‍

‍

Little Green Light : Un logiciel de gestion des donateurs tout-en-un

Little Green Light est une solution logicielle complète de gestion des donateurs, dotée d'outils conviviaux. Les organisations peuvent créer des formulaires de don en ligne et des formulaires personnalisés pour les campagnes afin d'accepter des dons uniques ou récurrents, et de les renvoyer dans une base de données de donateurs pour les entretenir à l'avenir.

‍

Idéal pour : Les organisations axées sur l'environnement et l'éducation qui gèrent divers réseaux de donateurs et de bénévoles.

‍

Aperçu de la base de données des donateurs

Le logiciel de gestion des donateurs de Little Green Light est une option abordable qui aide les organisations à but non lucratif à suivre les dons, à gérer les événements et à rendre compte de leur réussite tout en affinant leurs stratégies de collecte de fonds. Les fonctions essentielles de gestion des donateurs constituent un excellent point de départ pour adapter l'engagement et la communication.

‍

‍

Caractéristiques principales

Little Green Light donne aux organisations à but non lucratif la possibilité de.. :

Créer des rapports personnalisés ou utiliser des modèles pour consulter les données

Suivre les dons monétaires, en nature, commémoratifs, honorifiques et de contrepartie.

Mettre en place des tâches et des rappels pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs

Accéder aux profils des électeurs avec un historique de la relation

Gérer les donateurs actifs et les donateurs déchus avec les dates de renouvellement de l'adhésion

Gérer les heures de bénévolat et produire des relevés

‍

Frais

Les forfaits commencent à 45 $ par mois en fonction du nombre d'électeurs que l'organisation souhaite gérer. Les tarifs mensuels ne comprennent pas les frais de transaction de 2,2 % + 0,30 $.

‍

Ce qu'en disent les utilisateurs

"C'est une solution idéale pour les petites organisations, qui ne comptent pas plus de 2 000 à 3 000 donateurs. Il permet de saisir des dons de base, des promesses de dons, des informations de contact, etc. Si vous êtes une organisation à but non lucratif en phase de démarrage, ce logiciel pourrait vous convenir. - Rosie C.

‍

DonorPerfect : Un système avancé de gestion des donateurs

DonorPerfect est un logiciel de collecte de fonds avec une base de données de gestion des donateurs en ligne pour soutenir les communications, les flux de travail automatisés et les informations qui informent une approche stratégique de la collecte de fonds. DonorPerfect est un logiciel plus onéreux, connu pour ses nombreuses intégrations qui permettent de créer un système à grande échelle capable d'extraire des données sur les donateurs à partir de n'importe quel outil spécialisé d'une organisation à but non lucratif.

‍

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif nationales ou à succursales multiples dont les opérations sont plus complexes et qui ont des besoins importants en matière de données.

‍

Aperçu de la base de données des donateurs

Le logiciel de gestion des donateurs de DonorPerfect offre une vue approfondie de la progression d'un donateur tout au long de son cycle de vie, en identifiant les interactions clés et en renforçant les stratégies de développement des relations. La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités pour répondre aux besoins des collectes de fonds complexes ou de niche.

‍

Caractéristiques principales

DonorPerfect offre aux organisations à but non lucratif :

Un moyen rapide de trier, de sélectionner et d'accéder aux données des donateurs

Mise à jour des informations en temps réel pour la collaboration au sein de l'équipe

Actualisation automatique des adresses des donateurs

Messages ciblés par segment de donateurs

Un historique unique des transactions financières et des contacts

Vérification instantanée des données en double

‍

Frais

Les forfaits commencent à 99 $ par mois et augmentent avec l'ajout de fonctionnalités dans les options Plus et Pro.

‍

Ce qu'en disent les utilisateurs

"J'ai trouvé le programme globalement convivial. Je ne suis pas très doué pour la technologie, alors un programme facile à utiliser est extrêmement utile. J'ai trouvé la plupart des solutions dans la base de connaissances". - Jeff W.

‍

‍

Neon One CRM : Une plateforme solide pour l'engagement des donateurs

Neon One propose un modèle de tarification basé sur les revenus afin de soutenir les organisations caritatives au fur et à mesure de leur croissance. Le logiciel est doté de fonctionnalités CRM qui s'intègrent à diverses applications tierces, notamment la comptabilité, le marketing par courriel et la gestion d'événements, ce qui en fait un excellent choix pour les organisations disposant d'un processus de collecte de fonds solide.

‍

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif axées sur leur mission, qui doivent gérer les donateurs, les membres et les bénévoles dans le cadre de diverses campagnes.

‍

Aperçu de la base de données des donateurs

La solution de gestion de la relation client de Neon One soutient les équipes qui font tout, de la gestion des donateurs et des membres à l'envoi d'e-mails et à l'organisation de campagnes de collecte de fonds. La plateforme met l'accent sur l'établissement de relations et offre des moyens supplémentaires d'interagir avec les donateurs, en s'appuyant sur des données solides.

‍

Caractéristiques principales

Neon One offre des fonctionnalités telles que

Suivi et gestion des donateurs

Un tableau de bord centré sur l'utilisateur

Un calendrier d'engagement pour personnaliser les expériences

Rapports avec plus de 40 rapports prédéfinis ou options de rapports personnalisés

Portail des membres

Gestion des bénévoles

Automatisation des flux de travail

‍

Frais

Le prix commence à 99 $ par mois pour les services essentiels, le coût augmentant pour les plans plus robustes qui débloquent des fonctionnalités supplémentaires.

‍

‍

Ce qu'en disent les utilisateurs

"J'apprécie tout ce qui peut être fait dans Neon. Il y a tellement d'options, des choses dont je ne savais même pas que nous pouvions assurer le suivi. J'apprécie également le fait qu'il y ait beaucoup d'options de personnalisation." - Haley C.

‍

Funraise : Un système de gestion des donateurs axé sur l'IA

‍

Funraise est une solution à but non lucratif pour la collecte de fonds et la gestion de la base de données des donateurs. La plateforme utilise l'apprentissage automatique et l'IA pour permettre des décisions intelligentes en matière de collecte de fonds à travers les formulaires de don et le don omnicanal.

‍

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif férues de technologie qui cherchent à maximiser la connaissance des données et la personnalisation des donateurs.

‍

Aperçu de la base de données des donateurs

L'outil de gestion des donateurs de Funraise offre une vue claire et directe des informations relatives aux donateurs, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de naviguer facilement. L'automatisation et l'intelligence conduisent à des stratégies de collecte de fonds intelligentes qui exploitent les données des donateurs pour favoriser les relations à long terme, l'acquisition et les efforts de fidélisation.

‍

Caractéristiques principales

Funraise donne aux organisations à but non lucratif les outils pour :

Voir le détail des dons individuels

Rapports sur les bases de données de dons simples ou complexes avec filtres

Attribuer un cadeau aux membres de l'équipe à l'aide de règles automatisées

Attribuer l'utilisation des dons

Étiqueter les dons pour suivre les performances et signaler les obstacles au traitement.

Traiter les remboursements de manière rapide et transparente

Gérer les enregistrements des promesses de dons

Suivre des pages d'atterrissage et des URL spécifiques

‍

‍

Frais

Les organisations peuvent demander un devis pour déterminer le prix des plans à trois niveaux de fonctionnalités.

‍

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Le transfert de tous nos besoins en matière de collecte de fonds vers Funraise a été la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Nous sommes une petite organisation locale et nous dépendions de PayPal pour traiter les dons, mais nous avions besoin de quelque chose de plus robuste qui puisse gérer les campagnes, le suivi des données, les campagnes peer to peer et fournir un CRM complet. Funraise offre tout cela à un prix très raisonnable". - Melissa Y.

‍

Blackbaud Raiser's Edge NXT : Une excellente option pour la segmentation des donateurs

Blackbaud Raiser Edge est la meilleure option pour les organisations à grande échelle qui recherchent des fonctions spécifiques de gestion des donateurs et des analyses qui s'intègrent à la plateforme de collecte de fonds de Blackbaud. Tous les outils sont conçus pour les collecteurs de fonds, avec une intelligence robuste et une gestion des dons de bout en bout, offrant aux organisations la flexibilité nécessaire pour créer.

‍

Idéal pour : Les universités, les fondations hospitalières et les organismes de legs qui gèrent des dons importants et des portefeuilles de donateurs complexes.

‍

Aperçu de la base de données des donateurs

Blackbaud Raiser Edge NXT CRM maximise le potentiel d'une équipe et simplifie les flux de travail complexes en une stratégie d'intendance ciblée. Les organisations qui gèrent de nombreux donateurs et qui ont des parcours complexes peuvent trouver cette solution la plus utile.

‍

Caractéristiques principales

Raiser Edge NXT peut aider les organisations à but non lucratif dans les domaines suivants :

Gestion rationalisée des donateurs et profils complets des donateurs

Accès sécurisé aux rapports et aux mises à jour sur l'historique des dons

Un lieu central où les donateurs peuvent consulter les performances financières des fonds

Amélioration de la communication grâce à des portails en ligne et des tableaux d'affichage

Fourniture d'un rapport annuel sur mesure

Messages de sensibilisation et de remerciement personnalisés

‍

Frais

Blackbaud demande des devis personnalisés par organisation.

‍

Ce qu'en disent les utilisateurs

"Il s'agit d'un puissant service/logiciel de gestion de la relation client. Nous avons étendu son utilisation au fil des ans, mais je sais qu'il y a encore des domaines que nous n'avons même pas effleurés lorsqu'il s'agit de compiler des informations sur les donateurs et les donateurs potentiels." - Jeffery C.

‍

‍

Étude de cas : Plus de 47 000 dollars collectés grâce à une solide base de données de donateurs

La Community Music School of Santa Cruz savait que son système de gestion des donateurs devait être mis à jour lorsque la version gratuite qu'elle utilisait a commencé à être facturée. L'organisation s'est retrouvée dans l'embarras jusqu'à ce qu'elle trouve une solution solide et 100 % gratuite : Zeffy.

Le logiciel de base de données gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif a aidé CMS of Santa Cruz à collecter 47 664 dollars et à économiser 2 383 dollars supplémentaires en frais de transaction. Ce qui n'était au départ qu'un moyen de suivre les dons s'est transformé en une stratégie de collecte de fonds à moindre coût pour les pages de dons, la vente de billets d'événements et toutes les campagnes futures que l'organisation souhaite organiser, en garantissant que tout l'argent va à la cause.

‍

"J'aime la possibilité d'envoyer rapidement des courriels aux personnes qui ont participé à l'un de nos événements passés. C'est simple et la ligne "from" dans le courriel du client est notre nom, il n'y a donc pas de confusion. J'apprécie également la possibilité d'intégrer le formulaire de don ou de billetterie à notre site web, ce qui nous donne un aspect professionnel. Enfin, je ne pourrais pas demander un meilleur service à la clientèle. Je reçois toujours une réponse rapide à mes questions et l'équipe semble toujours prête à accueillir les suggestions d'améliorations futures."-Susan Willats, École de musique communautaire de Santa Cruz

‍

‍

Tendances futures de la technologie de gestion des donateurs

1. Des parcours hyperpersonnalisés pour les donateurs grâce à l'IA et à l'analyse prédictive

Les bases de données de donateurs deviennent intelligentes. Grâce à l'IA et aux outils prédictifs, vous serez bientôt en mesure de savoir exactement quand une personne est susceptible de donner à nouveau - et quel type de message l'incitera à le faire. C'est un peu comme si vous aviez un assistant virtuel qui connaît les préférences de chaque donateur et qui vous aide à vous présenter au bon moment avec la bonne touche.

Imaginez l'envoi d'une vidéo de remerciement personnalisée, adaptée à l'historique des dons du donateur et à sa participation à la campagne, automatisée mais profondément personnelle.

‍

‍

2. Intégration transparente entre les plates-formes

Plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre pour essayer de synchroniser les informations sur les donateurs, les listes d'adresses électroniques, les campagnes de collecte de fonds et les réponses aux questions posées lors d'événements. L'avenir est à l'intégration, aux systèmes de donateurs qui communiquent avec tous les autres systèmes que vous utilisez afin que vous puissiez consacrer moins de temps à l'administration et plus de temps à l'établissement de relations.

C'est comme si tous vos outils préférés avaient décidé de devenir les meilleurs amis du monde et qu'ils travaillaient maintenant ensemble pour vous.

‍

3. Accessibilité mobile et en déplacement

Que vous soyez à un événement, que vous travailliez dans un café ou que vous vous retrouviez entre deux réunions, la gestion des donateurs devient mobile. Des applications et des tableaux de bord conviviaux facilitent la mise à jour des notes, la vérification de l'historique des donateurs ou le suivi des dons à partir de votre téléphone, ce qui vous permet de rester connecté sans être attaché à votre bureau.

‍

‍

‍

4. Renforcement de la protection de la vie privée, du consentement et de la transparence des données

Les donateurs sont de plus en plus attentifs à la destination de leur argent et à l'utilisation de leurs données. Les meilleures bases de données de donateurs permettent aux gens de gérer facilement leurs préférences, d'accepter les communications qui les intéressent et de voir précisément comment leurs informations sont protégées.

La transparence n'est pas seulement un avantage, elle est devenue un élément essentiel de la confiance des donateurs. Lorsque les donateurs se sentent vus, respectés et contrôlés, une connexion et une loyauté authentiques se créent.

‍

Quelle est la meilleure base de données pour les organisations caritatives ?

La meilleure base de données de donateurs pour les organisations à but non lucratif varie en fonction des besoins spécifiques, de la taille et des objectifs de l'organisation. Bien que les options ci-dessus vous aident à entamer votre processus d'évaluation, il est essentiel de réfléchir aux caractéristiques les plus importantes pour vous et à celles qui vous permettront d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Le choix du bon logiciel de gestion des donateurs sera différent pour chaque organisation, et il est toujours utile de réfléchir aux dossiers des donateurs qui sont les plus importants et à la façon dont vous définissez les relations idéales avec les donateurs.

‍

Utilisez cette liste de contrôle rapide pour choisir la meilleure option

Quels sont nos besoins et nos objectifs spécifiques ? Évaluez les besoins de votre organisation, tels que le suivi de chaque don, la gestion des relations avec les donateurs, la production de rapports ou l'intégration avec d'autres systèmes, afin de déterminer ce qui est essentiel et ce qui est simplement souhaitable.

Quelle est la convivialité du système ? Examinez dans quelle mesure la base de données sera intuitive pour votre équipe, en tenant compte de la facilité d'utilisation, de la courbe d'apprentissage et de la disponibilité des ressources de formation et d'assistance. (Par exemple, est-il facile de segmenter les grands donateurs potentiels ?)

Quels sont les coûts impliqués ? Considérez le coût total, y compris les frais d'installation initiaux, les abonnements continus et les dépenses supplémentaires qui peuvent survenir si vous avez besoin d'accéder à plus de fonctionnalités ou d'une base de données de donateurs robuste.

La base de données est-elle sécurisée ? Veillez à poser des questions sur la sécurité des données et sur la manière dont l'outil protège les informations sensibles de vos donateurs, afin de garantir le respect de la législation.

Peut-elle s'adapter à notre croissance ? Demandez-vous si la nouvelle base de données sur les donateurs peut gérer des volumes de données croissants et des exigences plus complexes au fur et à mesure que votre organisation se développe. Recherchez des options d'évolutivité et de flexibilité en termes de mises à jour et de fonctionnalités supplémentaires.



Prenez le temps de réfléchir aux caractéristiques de votre nouveau système de gestion des donateurs lorsque vous examinez en profondeur ce que chaque fournisseur de logiciel peut vous apporter.

‍

‍