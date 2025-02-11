Comment Zeffy peut être gratuit ?
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

2025 Bloomerang Critiques : Caractéristiques et commentaires des utilisateurs

11 février 2025

Les pros de Bloomerang (témoignages)

Simplicité

"Il n'y a pas un million de produits et de services différents avec lesquels vous devez jongler pour utiliser les données de vos donateurs. Les rapports sont très faciles à créer. L'accusé de réception des donateurs est aussi simple qu'une simple pression sur un bouton ! - Megan B.

Soutien et formation

"Bloomerang est facile à utiliser, les rapports sont faciles à créer, les dons sont faciles à saisir et les donateurs sont faciles à gérer. Bloomerang propose des formations gratuites qui sont très utiles et qui peuvent être partagées avec votre équipe en fonction des fonctions et des besoins, ainsi qu'un excellent service client et un excellent support." - Mindy D.

Soutien à la gestion des donateurs

"Nous aimons les fonctions de tâches et de notes car elles nous rappellent quand nous devons assurer le suivi d'un donateur et nous donnent la possibilité, en un seul endroit central, de prendre des notes sur la façon dont nous avons accompli la tâche ou sur toute autre communication avec le donateur". - Michelle F.

Bloomerang contre (témoignages)

Fonctionnalité limitée

"En raison de sa facilité d'utilisation, les fonctionnalités sont limitées. De plus, lorsque nous l'avons acheté, la page d'accueil des donateurs en ligne et les programmes de donateurs mensuels présentaient quelques lacunes. Je pense qu'ils ont fait quelques progrès dans ce domaine. Nous avons opté pour un tiers qui s'intègre à Bloomerang et qui fonctionne bien." - Erica H.

Coût

"Les prix de Bloomerang peuvent être plus élevés, en particulier pour les petites organisations à but non lucratif. Le coût du logiciel est basé sur le nombre d'enregistrements dans votre base de données, donc plus vous avez de donateurs, plus le prix peut être élevé." - Réviseur vérifié

Outils de communication

"Nous avons quelques problèmes de formatage des courriels et des lettres que nous sommes en train de résoudre. Je n'aime pas non plus le fait qu'il ne soit pas possible de programmer des courriels de rappel pour les tâches ou d'assigner plusieurs responsables pour les tâches. - Megan B.

Frais

Bloomerang a une note de 4,6 /5 "Value for Money" sur Capterra, et offre la flexibilité d'ajouter et de supprimer des produits payants en fonction de vos besoins. La fonctionnalité CRM populaire commence à 125 $ par mois, avec des ajouts disponibles tels que :

Toutes les transactions sont également soumises à des frais de traitement de 2,2 % + 0,30 $. 

Découvrez comment Zeffy reste 100% gratuit (oui, même les frais de transaction sont couverts !).

Caractéristiques

Les fonctionnalités de Bloomerang ont reçu une note de 4,3 /5 sur Capterra, ce qui reflète les commentaires des utilisateurs selon lesquels, bien qu'elles soient faciles à utiliser, certaines fonctionnalités ne sont pas aussi robustes.

Les caractéristiques comprennent

Soutien à la clientèle

Bloomerang a une note de service client de 4,8/5 sur Capterra.

Flipcause dispose d'un centre d'aide et d'un formulaire en ligne pour obtenir de l'aide en cas de problème. Un blog gratuit et des articles de FAQ en ligne peuvent aider les utilisateurs à surmonter les difficultés les plus courantes en attendant les interactions en direct avec l'équipe d'assistance.

Meilleures alternatives à Bloomerang

Zeffy

Zeffy est la principale alternative à Bloomerang, offrant aux organisations à but non lucratif une plateforme de collecte de fonds puissante et évolutive, entièrement gratuite. Sans frais de transaction, chaque dollar collecté soutient directement votre mission.

Avec une note de 4,8/5 pour le rapport qualité-prix sur Capterra, Zeffy prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un gros budget pour avoir accès à des outils de collecte de fonds riches en fonctionnalités.

Caractéristiques principales :

Prix :

‍100%gratuit, toujours.

Comparez Zeffy à Bloomerang.

Donorbox

Donorbox est une alternative polyvalente à Bloomerang, offrant aux organisations à but non lucratif une plateforme de collecte de fonds puissante avec des outils avancés de gestion des donateurs. Bien que des frais de plateforme et de traitement s'appliquent, ses fonctionnalités aident les organisations à maximiser les dons et l'engagement des donateurs.

Caractéristiques principales :

Prix :

‍Gratuitau départ, avec des frais de plateforme de 1,75 % et des frais de traitement standard de 2,2 % + 0,30 $ par transaction, que les donateurs peuvent couvrir.

Comparez Zeffy à Donorbox.

Rédigé par
Jessica Woloszyn

