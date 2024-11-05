Loose Ends avait du mal à trouver du soutien en raison des frais élevés de GoFundMe. C'est alors qu'ils ont trouvé Zeffy.

Lorsqu'un artiste textile termine une section d'un projet, il reste toujours un peu de ficelle. La toute dernière étape d'un projet de tricot ou de crochet consiste donc à tisser ces quelques centimètres de "bouts libres". C'est ce qui transforme un projet en cadeau, et c'est ce qui a donné son nom à cette organisation à but non lucratif. L'association met en relation des artistes textiles bénévoles et des personnes ayant perdu un être cher qui travaillait sur un projet d'art textile. Ces bénévoles (appelés "finisseurs") achèvent les projets de la manière dont les créateurs les avaient conçus.
"Loose Ends a pour but de soulager la douleur, de créer une communauté et d'inspirer la générosité en associant des bénévoles qui terminent des travaux manuels à des projets que des personnes ont laissés inachevés à la suite d'un décès ou d'un handicap. Masey Kaplan, directrice exécutive et cofondatrice
Contexte
Le tricot, le crochet, le quilting et d'autres projets textiles nécessitent des connaissances et de l'expérience, ainsi que de bons yeux et des mains agiles. Il n'est donc pas rare qu'un tricoteur ou un couturier dévoué laisse des projets partiellement achevés lorsqu'il décède ou devient trop handicapé pour terminer un projet textile. Dans ce cas, ceux qu'ils laissent derrière eux ne savent pas quoi faire d'une écharpe à moitié crochetée ou d'une broderie incomplète.
Jen Simonic et Masey Kaplan, amies proches et artistes de la fibre depuis toujours, se sont rendu compte que les gens leur posaient sans cesse des variantes de la même question : "Peux-tu finir cette couverture/ce pull/etc. qu'un être cher a commencé pour moi ?" Jen et Masey ont répondu à l'appel. Elles étaient ravies d'entreprendre des projets aussi significatifs et de transmettre un dernier cadeau d'un être cher, apportant au moins un peu de réconfort à un ami en deuil.
Mais ils n'ont pas beaucoup de temps libre. Après avoir terminé des projets pour plusieurs amis, elles ont commencé à rêver plus grand et ont créé Loose Ends. L'organisation met en relation des artisans textiles bénévoles avec des personnes récemment endeuillées qui cherchent de l'aide pour un projet inachevé. Le concept a rapidement pris de l'ampleur.
"Nous avons commencé avec une poignée de finisseurs et quelques projets et nous avons depuis grandi pour accueillir plus de 28 000 finisseurs bénévoles (et 300 de plus chaque semaine) du monde entier (65 pays ont enregistré des finisseurs, et 14 pays ont des projets en cours). Nous avons facilité l'achèvement de plus de 2 500 projets, qui ont tous été rendus aux familles et aux amis pour lesquels ils avaient été conçus", déclare Masey Kaplan, directrice exécutive et cofondatrice.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Au début, Jen et Masey géraient Loose Ends comme un projet parallèle et utilisaient GoFundMe pour collecter des fonds pour un site web et des actions de sensibilisation. Mais lorsqu'ils ont décidé de se lancer à fond et de faire de Loose Ends une association 501(c)3, Masey dit qu'ils savaient qu'ils devaient trouver une meilleure solution.
En transformant Loose Ends en association à but non lucratif, Jen et Masey ont dû être en mesure de financer leur croissance. Ils ont soudainement dû payer pour du nouveau personnel, de la technologie et du marketing. Il est rapidement apparu que les frais de donation de GoFundMe ne faisaient pas que retirer de l'argent aux donateurs. Ils dissuadaient les gens de faire des dons.
"Les économies réalisées sur les frais éliminent les obstacles aux dons. Les frais facturés par d'autres plateformes dissuadent les gens de faire des dons ou les encouragent à en faire moins, afin de s'acquitter de ces frais... L'élimination des obstacles aux dons a changé la donne, et ce sera encore plus vrai lorsque nous nous lancerons dans la prochaine saison de collecte de fonds ! déclare Masey.
La solution 100% gratuite
Masey et Jen ne savaient pas trop comment contourner les frais imposés par GoFundMe et ont donc passé beaucoup de temps à rechercher différentes solutions. Ils se sont renseignés sur les structures tarifaires des plateformes dont ils avaient entendu parler et sont tombés sur Zeffy au cours de leurs recherches. Une plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite semblait trop belle pour être vraie, alors Masey et Jen y sont allés doucement. Elles se sont inscrites à un webinaire pour s'assurer que cela leur convenait avant de décider d'essayer Zeffy.
"En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et aucun financement (pour l'instant), nous avions besoin d'un service à frais réduits (ou nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité", explique Masey.
Inspiré par l'histoire de Loose Ends ? Découvrez comment la plateforme gratuite de Zeffy se compare à GoFundMe !
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.
Résultats
Comme le dit Masey, "Loose Ends fonctionne grâce aux gens". Leur vaste réseau de bénévoles est au cœur du projet, mais ces bénévoles comptent sur les dons pour entrer en contact avec les personnes qui ont besoin de leur aide. Les dons collectés par Jen et Masey leur ont permis de renforcer leur réseau et de mener à bien davantage de projets pour les personnes récemment endeuillées.
"Nous n'avons pas beaucoup de frais généraux et chaque don compte. L'argent que nous économisons en frais est directement affecté à notre mission et, cette année, nous a permis de créer un système de gestion de la relation client pour suivre nos projets et nos bénévoles et d'embaucher notre premier employé à temps partiel. Cette aide nous a permis de nous développer plus rapidement et de mener à bien davantage de projets", explique M. Masey.
Lorsqu'ils ont commencé à utiliser Zeffy pour collecter des fonds, Jen et Masey ont vu les dons affluer, sans être gênés par des frais intimidants. Cette augmentation des dons a permis à Loose Ends de croître plus que prévu au cours de sa première année d'existence, facilitant ainsi la réalisation de milliers de projets.
Aujourd'hui, ils parlent de la plateforme à toutes les personnes qu'ils connaissent dans le secteur associatif.
"Les fonctionnalités de Zeffy contiennent tout ce dont nous avons besoin et leur support client est toujours amical et patient. Nous ADORONS ADORER Zeffy et nous le recommandons largement à toutes les organisations à but non lucratif de notre orbite. Nous sommes des super fans", déclare Masey.