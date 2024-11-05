Loose Ends avait du mal à trouver du soutien en raison des frais élevés de GoFundMe. C'est alors qu'ils ont trouvé Zeffy.

La mission de Loose Ends

Lorsqu'un artiste textile termine une section d'un projet, il reste toujours un peu de ficelle. La toute dernière étape d'un projet de tricot ou de crochet consiste donc à tisser ces quelques centimètres de "bouts libres". C'est ce qui transforme un projet en cadeau, et c'est ce qui a donné son nom à cette organisation à but non lucratif. L'association met en relation des artistes textiles bénévoles et des personnes ayant perdu un être cher qui travaillait sur un projet d'art textile. Ces bénévoles (appelés "finisseurs") achèvent les projets de la manière dont les créateurs les avaient conçus.

"Loose Ends a pour but de soulager la douleur, de créer une communauté et d'inspirer la générosité en associant des bénévoles qui terminent des travaux manuels à des projets que des personnes ont laissés inachevés à la suite d'un décès ou d'un handicap. Masey Kaplan, directrice exécutive et cofondatrice

Contexte

Le tricot, le crochet, le quilting et d'autres projets textiles nécessitent des connaissances et de l'expérience, ainsi que de bons yeux et des mains agiles. Il n'est donc pas rare qu'un tricoteur ou un couturier dévoué laisse des projets partiellement achevés lorsqu'il décède ou devient trop handicapé pour terminer un projet textile. Dans ce cas, ceux qu'ils laissent derrière eux ne savent pas quoi faire d'une écharpe à moitié crochetée ou d'une broderie incomplète.

Jen Simonic et Masey Kaplan, amies proches et artistes de la fibre depuis toujours, se sont rendu compte que les gens leur posaient sans cesse des variantes de la même question : "Peux-tu finir cette couverture/ce pull/etc. qu'un être cher a commencé pour moi ?" Jen et Masey ont répondu à l'appel. Elles étaient ravies d'entreprendre des projets aussi significatifs et de transmettre un dernier cadeau d'un être cher, apportant au moins un peu de réconfort à un ami en deuil.

Mais ils n'ont pas beaucoup de temps libre. Après avoir terminé des projets pour plusieurs amis, elles ont commencé à rêver plus grand et ont créé Loose Ends. L'organisation met en relation des artisans textiles bénévoles avec des personnes récemment endeuillées qui cherchent de l'aide pour un projet inachevé. Le concept a rapidement pris de l'ampleur.

"Nous avons commencé avec une poignée de finisseurs et quelques projets et nous avons depuis grandi pour accueillir plus de 28 000 finisseurs bénévoles (et 300 de plus chaque semaine) du monde entier (65 pays ont enregistré des finisseurs, et 14 pays ont des projets en cours). Nous avons facilité l'achèvement de plus de 2 500 projets, qui ont tous été rendus aux familles et aux amis pour lesquels ils avaient été conçus", déclare Masey Kaplan, directrice exécutive et cofondatrice.