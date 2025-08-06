Avec Zeffy, Flyers 12U collecte plus d'argent sans frais et avec moins d'heures perdues en administration.

Mission des Flyers 12U

Les Flyers 12U sont une équipe de baseball pour jeunes basée à Georgetown, dans l'Indiana. L'administration de l'équipe collecte des fonds auprès des familles et des entreprises locales pour couvrir pratiquement tous les besoins de ses joueurs. L'équipe des Flyers 12U est composée de cinq personnes seulement. Il y a trois entraîneurs : l'entraîneur principal Mark Matheny et les entraîneurs adjoints Brandon Miller et Kevin Roach. Sonya Matheny et Lori Miller s'occupent de l'administration et de la logistique.

"Nous collectons des fonds pour notre équipe afin de payer les frais de tournoi, les uniformes, les terrains d'entraînement, l'équipement et bien plus encore", explique Sonya Matheny, l'une des administratrices.

Contexte

L'entraîneur Mark Matheny et Sonya ont pris en charge les Flyers 12U en 2024, et ils ont décidé qu'ils voulaient construire un type différent d'équipe de baseball de voyage. Leur équipe évolue au niveau AAA, ce qui demande généralement beaucoup aux joueurs et à leurs familles.

Les joueurs sont des garçons en âge de fréquenter l'école secondaire qui prennent déjà leur sport très au sérieux. Ils sont au niveau élite du baseball de voyage, et prennent des mesures pour mettre en œuvre la discipline, la persévérance et le travail d'équipe qu'ils ont appris dans les premiers niveaux des équipes de voyage.

Ces leçons de vie ne sont pas bon marché. On demande généralement aux familles des joueurs de niveau AAA d'investir beaucoup de temps et d'argent, mais les Flyers 12U sont différents. Sonya, la responsable de facto de la collecte de fonds au sein de l'équipe, explique que les dons des entreprises locales et des familles compensent largement les coûts normaux de l'adhésion à une équipe qui participe à des compétitions de ce niveau.

"La plupart des équipes comme la nôtre facturent entre 500 et 1500 dollars de frais, et nous voulions faire partie de ce changement", dit-elle. "Notre espoir et notre mission sont de faire en sorte que notre équipe et leurs familles n'aient que peu ou pas de frais à payer pour faire partie de notre équipe de baseball itinérante.