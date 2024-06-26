Le directeur de la philanthropie joue un rôle essentiel dans la réalisation de la mission d'une organisation à but non lucratif par le biais d'une collecte de fonds stratégique et de relations avec les donateurs. Il dirige l'élaboration et l'exécution des initiatives philanthropiques, entretient des partenariats à long terme et assure une croissance financière durable.

Grâce à une connaissance approfondie des objectifs et des valeurs de l'organisation, ils incitent le personnel, les membres du conseil d'administration et les parties prenantes à s'engager dans des activités philanthropiques significatives.

Dans cet article, nous examinerons les principales responsabilités, les compétences nécessaires, le salaire et l'impact potentiel d'un directeur de la philanthropie compétent.

‍

Table des matières

Qu'est-ce qu'un directeur de la philanthropie ?

Que font les directeurs de la philanthropie au quotidien ?

Salaire du directeur de la philanthropie

Types d'emplois de directeur de la philanthropie

Les 12 compétences indispensables aux directeurs de la philanthropie

Modèle de description de poste de directeur de la philanthropie

Derniers mots sur la fonction de directeur de la philanthropie

FAQ sur la fonction de directeur de la philanthropie

‍

Qu'est-ce qu'un directeur de la philanthropie ?

Le directeur de la philanthropie occupe un poste clé au sein d'une organisation à but non lucratif. Il supervise toutes les activités de collecte de fonds et de relations avec les donateurs et élabore et met en œuvre des plans stratégiques visant à obtenir un soutien financier de la part de particuliers, d'entreprises et de fondations.

En entretenant des relations étroites avec les principales parties prenantes et en créant des campagnes de collecte de fonds convaincantes, le directeur de la philanthropie joue un rôle crucial dans l'avancement de la mission de l'organisation à but non lucratif et dans l'optimisation de son impact sur la communauté.

‍

Que font les directeurs de la philanthropie au quotidien ?

La tâche principale d'un directeur de la philanthropie est de développer des stratégies pour atteindre les objectifs de collecte de fonds. Il aide l'organisation à maintenir des structures financières efficaces et durables. Il prend l'initiative d'élaborer et de mettre en œuvre des plans de collecte de fonds afin d'augmenter les dons.

Ces responsabilités ne sont pas nécessairement communes à tous les directeurs philanthropiques. Chaque association, en fonction de sa taille et de son envergure, a ses propres rôles et responsabilités.

Responsabilités d'un directeur de la philanthropie :

Planifier des événements et des activités de sensibilisation de la communauté afin d'établir des relations avec les donateurs individuels, les entreprises et les fondations.

Planifier et mettre en œuvre une structure financière durable pour l'organisation à but non lucratif

Élaborer des stratégies de collecte de fonds, de sensibilisation de la communauté et de relations publiques.

Diriger le personnel et les membres du conseil d'administration et leur donner les moyens de participer à des activités philanthropiques.

Tenir à jour des dossiers complets sur les donateurs

Coordonner les demandes de financement et préparer les documents destinés aux donateurs en collaborant avec les parties prenantes.

Élaborer et maintenir un budget annuel lié à la philanthropie et à la communication

Servir de communicateur principal pour toutes les parties prenantes de la structure de l'organisation à but non lucratif.

Veiller à ce que toutes les activités de collecte de fonds respectent les normes juridiques et éthiques. Il s'agit notamment des réglementations fiscales et des lois sur la protection de la vie privée des donateurs.

‍

Salaire du directeur de la philanthropie

Le salaire moyen d'un directeur de philanthropie aux États-Unis est de 100 554 dollars par an, ce qui correspond à un taux horaire de 48,34 dollars.

La plupart des salaires des directeurs de la philanthropie débutants commencent à environ 64 000 dollars par an, tandis que les professionnels expérimentés gagnent jusqu'à 157 000 dollars par an. Les directeurs de la philanthropie en Californie gagnent le salaire moyen le plus élevé par rapport aux autres États.

‍

Types d'emplois de directeur de la philanthropie

Les directeurs de la philanthropie ne travaillent pas uniquement pour des organisations à but non lucratif. Ils peuvent également travailler pour des universités, des hôpitaux et d'autres organisations similaires.

De nombreux directeurs de la philanthropie aux États-Unis ont travaillé dans la publicité, les relations publiques et les domaines connexes. En 2022, environ 10,9 % de tous les directeurs de la philanthropie travaillaient dans ces domaines.

La description exacte du poste de directeur de la philanthropie varie en fonction du secteur et de l'organisation pour lesquels il travaille. Voici quelques exemples de différents types de directeurs philanthropiques :

directeur de la philanthropie Directeurs du développement Coordinateurs des activités de proximité Responsables des relations publiques Responsables de la communication Responsables du marketing et de la communication Coordinateurs de la sensibilisation Directeurs de la communication Chargés des dons majeurs Directeur du développement des ressources Directeur des services philanthropiques Gestionnaires de subventions Directeur de l'engagement communautaire Directeur des relations avec les donateurs et de l'intendance Chefs de campagne Directeur des relations avec les fondations Gestionnaires de communauté Directeur des services philanthropiques Directeur de l'avancement institutionnel

‍

Les 12 compétences indispensables aux directeurs de la philanthropie

Un directeur philanthropique qui réussit possède un ensemble varié de compétences, comprenant à la fois des connaissances spécialisées et des compétences non techniques essentielles. Voici les 12 compétences les plus importantes que doivent posséder les directeurs de la philanthropie :

‍

Compétences spécialisées :

Relations avec les donateurs:

Capacité à établir et à maintenir des relations solides avec les donateurs et les fondations

‍ Perspectives pour les donateurs:

Expertise dans l'identification et l'obtention de dons importants correspondant à la mission de l'organisation

‍ Planification stratégique:

Compétence dans l'élaboration de plans qui soutiennent les objectifs de l'association

‍ Développement de fonds:

Compétences en matière d'acquisition et d'accroissement des ressources par l'établissement de relations

‍ Planification d'événements:

Adepte de l'organisation de divers événements, des galas à grande échelle aux plus petites collectes de fonds

‍ Collecte de fonds:

Connaissance de l'exécution de campagnes d'investissement, de programmes de dons annuels et d'événements spéciaux.

‍

Compétences non techniques :

Gestion de projet:

Capacité à diriger une équipe pour mener à bien des projets dans le respect des délais et du budget tout en prêtant attention aux détails

‍ Organisation:

Capacité à mettre en œuvre des stratégies organisationnelles efficaces et à gérer de multiples initiatives tout en respectant les délais

‍ Communication:

Capacité à établir des relations solides avec les supporters et à collaborer avec les membres du conseil d'administration, le personnel et les bénévoles

‍ Rédaction:

Aptitude à rédiger des communiqués de presse convaincants pour améliorer les relations avec le public et les médias et à rédiger des propositions de subvention convaincantes pour obtenir un financement

‍ Leadership:

Aptitude à guider l'équipe vers la réalisation des objectifs philanthropiques de l'organisation et à prendre des décisions stratégiques

‍ Résolution de problèmes:

Capacité à s'adapter à des circonstances changeantes, à penser de manière créative et à développer des solutions innovantes pour relever les défis.

‍

Modèle de description de poste de directeur de la philanthropie

Directeur de la philanthropie - Liste des emplois Directeur de la philanthropie Lieu de travail : [Lieu ou indiquer s'il s'agit d'un lieu éloigné]

Type d'emploi : [temps plein/temps partiel] Vue d'ensemble de l'organisation : Présentez votre organisation en 2 à 4 phrases. C'est l'endroit idéal pour expliquer la mission de votre organisation. Décrivez l'impact que vous souhaitez créer. Description de l'emploi "Nous recherchons un directeur philanthropique expérimenté, passionné par l'excellence des organisations à but non lucratif. En tant que membre de notre groupe de direction, la personne que nous recrutons devra.. : Élaborer, exécuter et étudier tous les plans de collecte de fonds et de philanthropie.

Aidez-nous à soutenir notre mission.

Contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation.

Ils élaboreront et mettront en œuvre des stratégies visant à attirer et à renforcer les liens avec les donateurs". Responsabilités : Créer, exécuter et réviser les initiatives de sensibilisation et de philanthropie de l'organisation.

Planifier et mettre en place une structure financière durable et diversifiée pour l'organisation.

Cultiver des relations durables avec les donateurs individuels, les fondations et les entreprises.

Planifier des événements liés à la sensibilisation à la mission, à la sensibilisation de la communauté, à la collecte de fonds et à d'autres célébrations.

Diriger, motiver et habiliter tous les membres du personnel et les parties prenantes à prendre part aux initiatives organisées. Qualifications : Une licence en communication, relations publiques, collecte de fonds ou dans un domaine connexe.

Expérience avérée en tant que responsable de la philanthropie ou à d'autres postes de direction pendant [nombre précis d'années] au sein d'une organisation à but non lucratif.

Faire preuve d'expertise en matière de planification stratégique, de développement organisationnel et de philanthropie.

Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite et capacité à jongler avec de nombreuses tâches. Négocier et travailler avec diverses parties prenantes internes et externes.

Compréhension de Microsoft Office, des applications web, des bases de données de donateurs et de l'utilisation d'Internet pour la recherche. Procédure de candidature : Indiquez les instructions sur la manière de postuler pour le poste et l'endroit où envoyer les candidatures. Mentionner toute exigence importante relative à la candidature. Pourquoi nous rejoindre ? Décrivez pourquoi votre organisation est un endroit où il fait bon travailler. Mettez en avant les avantages, la culture du travail et la manière dont vous soutenez la sécurité des employés.

‍

Derniers mots sur la fonction de directeur de la philanthropie

Le directeur de la philanthropie est l'un des piliers de la réussite d'une organisation à but non lucratif, car il stimule la collecte de fonds et établit des relations durables avec les donateurs. Sa combinaison unique d'expertise spécialisée et de compétences interpersonnelles l'aide à naviguer dans les méandres de l'obtention d'un soutien.

Lors de la création d'une organisation à but non lucratif, l'embauche d'un directeur philanthropique compétent peut changer la donne en matière de viabilité à long terme et d'impact de la mission. Il élabore des plans stratégiques, identifie les principaux prospects et rédige des récits convaincants, conçus pour trouver un écho auprès des donateurs.

Un directeur de la philanthropie talentueux trace la voie pour votre association en encourageant une culture du don et en alignant les efforts de collecte de fonds sur les valeurs de l'organisation.

‍

FAQ sur la fonction de directeur de la philanthropie

Quelles sont les qualifications d'un directeur de la philanthropie ? Une licence en commerce, en administration d'organisations à but non lucratif ou dans un domaine connexe est généralement requise, ainsi que plusieurs années d'expérience dans la collecte de fonds. De solides compétences en matière de relations interpersonnelles et de communication sont également essentielles pour un directeur de la philanthropie.

Quelle est la différence entre un directeur de la philanthropie et un directeur du développement ? Si les deux fonctions impliquent une collecte de fonds, un directeur de la philanthropie se concentre davantage sur la planification stratégique et les dons importants, tandis qu'un directeur du développement peut s'occuper d'un éventail plus large d'activités de collecte de fonds, y compris les campagnes annuelles et les subventions.

Quelle est la différence entre un directeur de la philanthropie et un responsable de la collecte de fonds ? Le directeur de la philanthropie a un champ d'action plus large. Il supervise la stratégie de philanthropie. Un responsable de la collecte de fonds s'occupe du travail quotidien des campagnes de collecte de fonds.

Quels sont les défis auxquels est confronté un directeur de la philanthropie ? Les principaux défis auxquels un directeur de la philanthropie est confronté sont les suivants : Atteindre les objectifs de collecte de fonds, en particulier en période de ralentissement économique

Susciter l'intérêt des nouveaux donateurs et les enthousiasmer pour la cause

Entretenir les relations avec les donateurs existants et les encourager à continuer à donner.

Comprendre le paysage concurrentiel et unique de la collecte de fonds à but non lucratif

Quelle est la différence entre un directeur philanthropique et un directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif ? Le directeur philanthropique se concentre spécifiquement sur les stratégies de collecte de fonds et les relations avec les donateurs, tandis que le directeur exécutif supervise l'ensemble de l'organisation à but non lucratif. Le directeur philanthropique rend compte au directeur exécutif. Les directeurs exécutifs travaillent en étroite collaboration avec le conseil d'administration et gèrent tous les aspects de l'organisation à but non lucratif, y compris les programmes, les finances et le personnel.

‍

‍