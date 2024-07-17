Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
10 meilleurs logiciels budgétaires pour les organisations à but non lucratif
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

10 meilleurs logiciels budgétaires pour les organisations à but non lucratif

17 juillet 2024

Les logiciels de budgétisation simplifient la planification financière et optimisent les ressources limitées des organisations à but non lucratif. Ces outils modernes rationalisent la gestion budgétaire, réduisent le travail manuel et augmentent la précision. Ils aident les organisations à relever des défis tels que les fluctuations de l'inflation, les financements limités, l'évolution des marchés et les réglementations. 

Dans ce guide, nous allons explorer l'importance des outils de budgétisation et mettre en évidence les 10 meilleures solutions pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles, leur permettant de rassembler, d'organiser et d'utiliser efficacement les données financières afin de minimiser les dépenses et d'optimiser les ressources.

Les 10 meilleurs logiciels de budget pour les organisations à but non lucratif

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Choix de logiciels de budgétisation Meilleur pour Essai gratuit/démonstration du produit Frais
Vena Une solution de budgétisation unique pour les organisations à but non lucratif de toute taille Examen du produit en 7 jours Sur demande
Budgyt Besoins en matière de budgétisation globale Essai gratuit et démo sont tous deux disponibles Sur demande
Xero Budgétisation des projets Essai gratuit de 30 jours Démarrage : 29 $/mois
Standard : 46$/mois
Premium : 62 $/mois
(Offre 25% de réduction pour les organisations à but non lucratif)
FreshBooks Suivi et gestion des dépenses Essai gratuit de 30 jours Plan Lite : $19/mois
Plan Plus : 33 $/mois
Plan Premium : 60 $/mois
Plan Select : Tarifs disponibles sur demande
Software4Nonprofits Petites organisations à but non lucratif ayant des besoins de base Essai gratuit de 30 jours ACCOUNTS standard : $129/an
COMPTE à la demande : 199 $/an
BudgetPak Prévisions budgétaires S'inscrire à la démo Sur demande
Intuit QuickBooks Gestion des flux de trésorerie Essai gratuit de 30 jours Quickbooks essentials : 18 $/mois
Quickbooks online plus : 27 $/mois
Plan comptable avancé Quickbooks : 60 $/mois
Blackbaud Financial Edge Grandes organisations à but non lucratif en pleine croissance Inscrivez-vous pour une démonstration personnalisée et les six premiers mois sont gratuits pour les utilisateurs. Sur demande
Le FastFund d'Araize Organisations à but non lucratif de taille moyenne Essai gratuit de 30 jours Programme standard : 45 $/mois
Programme avancé : 100 $/mois
Questica Solution en nuage pour la gestion financière à distance Démonstration du produit sur demande Au contact

Importance d'un logiciel de budgétisation pour les organisations à but non lucratif

Les logiciels budgétaires pour les organisations à but non lucratif sont essentiels pour atteindre les objectifs financiers. Contrairement aux feuilles de calcul sujettes aux erreurs, le bon logiciel rationalise la gestion du budget, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les dépenses inutiles. Voici les principaux avantages de l'utilisation d'un logiciel budgétaire pour les organisations à but non lucratif :

Grâce à ces fonctionnalités, les organisations à but non lucratif peuvent gérer leurs finances en toute confiance, réduire les charges administratives et se concentrer sur leur mission principale. 

1. Vena : le meilleur logiciel budgétaire tout-en-un 

Vena combine la familiarité de l'interface d'Excel avec un logiciel de planification financière d'entreprise pour aider les organisations à but non lucratif à rationaliser et à améliorer leurs processus financiers. Il vous permet de créer des budgets basés sur n'importe quelle exigence.

La plateforme offre un accès à des modèles prédéfinis pour la planification des revenus, des dépenses d'exploitation et bien plus encore. Avec Vena, obtenez des informations sur votre avenir en utilisant les données de vos plans pour voir comment les changements des moteurs de votre organisation influenceront les projections financières.

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Modèle basé sur l'informatique en nuage pour accéder aux données depuis n'importe où
  • S'adapte à la croissance de votre organisation
  • Utilise Excel en frontal, ce qui facilite l'utilisation du logiciel
  • Des capacités de modélisation flexibles pour créer des modèles financiers personnalisés
  • Pas spécifiquement conçu pour les organisations à but non lucratif
  • La mise en œuvre prend du temps

Frais

Vena n'offre pas d'informations sur les prix mensuels. Demandez une démonstration ou faites un essai de sept jours de leur logiciel pour décider si vous voulez vous engager.

2. Budgyt : le meilleur logiciel budgétaire complet 

Budgyt est une plateforme conviviale qui permet aux utilisateurs de verrouiller des fonctions et des contrôles tels que le formatage, les formules et les liens, ce qui contribue à réduire les erreurs budgétaires et à maintenir la conformité à l'audit.

Sur un tableau de bord centralisé, il stocke et affiche les budgets, les rapports et les vues importants pour faciliter l'accès et la collaboration. Vous pouvez organiser automatiquement les rapports budgétaires par région, par département, par heure, par groupe, etc.

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Évite les erreurs humaines grâce à des formules et des liens inviolables
  • Naviguer en toute transparence dans votre budget et aller jusqu'aux détails
  • Intégration avec plusieurs outils et logiciels tiers
  • Transforme toutes vos feuilles de calcul financières en bases de données organisées
  • 5-10 jours de mise en œuvre pour la plupart des organisations
  • Le téléchargement de rapports détaillés prend du temps

Frais

Budgyt offre des réductions aux organisations à but non lucratif. Pour connaître leurs tarifs, il faut les contacter.

3. Xero : le meilleur pour la budgétisation et le reporting de projets 

Xero est l'un des meilleurs logiciels de comptabilité doté d'outils spécifiques pour le suivi des dépenses liées aux projets. Grâce à l'outil de suivi des travaux de Xero, vous pouvez facilement créer un projet et lier de manière transparente les coûts à des tâches et à des travaux spécifiques. 

La plateforme permet de savoir exactement où va chaque dollar lors de l'exécution d'un projet. Vous pouvez consulter les indicateurs de comptabilité des projets et suivre les progrès d'une initiative spécifique par rapport à son budget. 

Vous pouvez accéder à un résumé de plusieurs projets antérieurs sur un tableau de bord unique afin de prendre de meilleures décisions budgétaires pour les nouveaux projets.

Caractéristiques principales 

Avantages et inconvénients

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Vue en temps réel de tous les projets en un seul endroit avec une ventilation détaillée des coûts
  • Prise en charge d'un nombre illimité de créations de projets
  • Permet d'allouer les ressources de manière plus efficace
  • Assistance en ligne et par chat 24h/24 et 7j/7
  • Pas de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif
  • Suivi limité des factures dans le plan de premier niveau
  • Pas d'analyse dans les plans inférieurs

Frais

Xero offre une période d'essai gratuite de 30 jours. À l'issue de cette période, il est disponible en trois formules :

Les organismes de bienfaisance enregistrés et les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 25 % sur leur abonnement à Xero.

4. FreshBooks : Le meilleur pour le suivi et la gestion des dépenses 

FreshBooks se distingue par sa capacité à offrir un suivi illimité des dépenses et des estimations. Il est ainsi facile pour votre organisation de suivre les dépenses et les flux de revenus. 

Vous pouvez classer les dépenses dans le logiciel, les marquer comme facturables et les intégrer automatiquement dans une facture.

Avec un plan de niveau supérieur, vous pouvez automatiser le suivi des dépenses, mettre en place des dons récurrents et suivre la rentabilité des projets et les comptes créditeurs.

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Résumé facile à lire de vos dépenses pour vous aider à respecter votre budget
  • Générer facilement des factures professionnelles basées sur le temps et les dépenses enregistrés
  • Gain de temps grâce à l'automatisation de nombreuses tâches de routine telles que le suivi des dépenses
  • Disponible sous forme d'application mobile pour gérer les finances depuis n'importe où
  • Il n'est pas adapté aux grandes organisations à but non lucratif et peut ne pas disposer des fonctions spécialisées requises par ces dernières.
  • Coût supplémentaire pour l'ajout d'un nouveau membre
  • Personnalisation limitée

Frais

Essai gratuit de 30 jours disponible, et les prix sont : 

5. Software4Nonprofits : Le meilleur pour les petites organisations à but non lucratif 

ACCOUNTS de Software4Nonprofits est un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif conçu spécialement pour les petites organisations telles que les églises et les associations caritatives. Il vous permet de suivre les revenus et les dépenses, de contrôler les soldes des fonds et de créer des budgets mensuels et annuels. 

Vous pouvez obtenir des états financiers d'organisations à but non lucratif, tels que des comptes de résultats par fonds ou par catégorie, des bilans et des détails sur les transactions. 

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Utilisé pour la comptabilité d'un maximum de 5 organisations sans frais supplémentaires
  • Conçu spécifiquement pour les petites organisations à but non lucratif
  • Nombre illimité de rapports et de reçus
  • Disponible sur tous les appareils
  • Achat d'un programme distinct pour le suivi des donateurs
  • Fonctions de comptabilité de base
  • La version standard ne permet qu'à un seul utilisateur à la fois de saisir des données.

Frais

ACCOUNTS offre une période d'essai gratuite de 60 jours et propose deux plans :

6. BudgetPak : le meilleur pour les prévisions budgétaires 

BudgetPak est une solution comptable qui permet d'établir des budgets et des prévisions de manière autonome. Ses capacités de budgétisation peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.

La fonctionnalité de prévision permet à vos équipes financières de partager des prévisions de haut niveau ou détaillées avec leurs membres. 

Vous pouvez créer des formules de projection personnalisées basées sur des facteurs financiers et non financiers afin d'obtenir des estimations de haut niveau pour les années à venir. Avec BudgetPak, vous comprenez parfaitement toutes les dépenses potentielles grâce à des scénarios de simulation. 

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Soutenir les prévisions en continu en les mettant à jour périodiquement.
  • Permet à plusieurs parties prenantes de participer au processus de prévision
  • Intégrer diverses sources de données pour s'assurer que les prévisions sont basées sur des informations actualisées.
  • Fournit des outils de reporting et d'analyse robustes pour visualiser les données.
  • Courbe d'apprentissage et processus de mise en œuvre importants
  • Coûteux pour les petites associations

Frais

Disponible sur demande

7. Intuit QuickBooks : Le meilleur pour la gestion des flux de trésorerie des organisations à but non lucratif

Grâce à Intuit QuickBooks, votre association peut suivre de près les flux de trésorerie de chaque projet via le tableau de bord des flux de trésorerie. Accédez à l'historique des flux de trésorerie pour comprendre où vous devez dépenser plus et où vous devez économiser. 

Grâce à des modèles de budget préétablis et gratuits, créez une feuille de route pour vos dépenses et maintenez un flux de trésorerie sain. 

Intuit QuickBooks vous permet de suivre les dons et les dépenses, d'établir un budget par programme et de le comparer aux chiffres réels, ainsi que de créer des rapports sur les subventions et les donateurs. 

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Outils et fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif
  • Sauvegarde en ligne et protection de vos données
  • Suivi automatique de vos transactions en définissant certaines règles
  • Permet de savoir quels sont les projets qui vous rapportent de l'argent et ceux qui vous en coûtent
  • Nombre limité d'utilisateurs dans chaque plan
  • Fonctionnalités utiles pour les organisations à but non lucratif disponibles avec les plans à tarif élevé
  • Pas de fonctions d'automatisation du flux de travail dans les plans à bas prix

Frais

8. Blackbaud Financial Edge : idéal pour les grandes organisations à but non lucratif 

Blackbaud Financial Edge est spécialement conçu pour les grandes organisations à but non lucratif. Il est doté de nombreuses fonctionnalités de premier ordre pour aider les organisations ayant des tâches comptables importantes, des employés et un grand nombre de donateurs.

Cette solution permet d'établir des budgets, de gérer les flux de trésorerie et le grand livre. Elle est dotée de fonctions de budgétisation étendues, vous permettant de prévoir différents scénarios et de créer des budgets sur plusieurs exercices. 

Grâce à l'automatisation des tâches de routine et aux flux de travail intuitifs, vous pouvez gagner du temps et prendre des décisions plus rapidement.  

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Logiciel en nuage pour la comptabilité des fonds à distance
  • Offre une représentation visuelle facile à comprendre de la performance financière
  • Soutien à la conformité avec les réglementations et les exigences en matière de rapports des organisations à but non lucratif
  • Fournit une vue d'ensemble des données opérationnelles et financières dans l'ensemble de l'organisation.
  • Frais supplémentaires pour les intégrations et les personnalisations
  • La navigation peut être difficile, avec de nombreuses étapes à franchir pour effectuer des tâches.

Frais

Disponible sur demande

9. Araize FastFund : Idéal pour les organisations à but non lucratif de taille moyenne 

La plateforme comptable FastFund d'Araize associe la comptabilité à des services de collecte de fonds et de gestion des salaires. Vous pouvez utiliser cette solution pour générer des rapports comptables, gérer des budgets et effectuer des rapprochements bancaires. 

Il vous permet de créer des budgets pour chaque subvention, programme et service, avec des récapitulatifs automatiques pour les fonds et les totaux de l'organisation.

Cette solution vous permet de générer toutes les données requises pour remplir le formulaire 990 de l'IRS. Araize FastFund génère des états financiers prêts à être audités et conformes aux exigences de reporting des sources de financement gouvernementales et privées.

Caractéristiques principales 

Avantages et inconvénients

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Comprend des webinaires de formation mensuels et des formations vidéo en ligne
  • Suivre plusieurs fonds et subventions séparément
  • Accès rapide aux indicateurs financiers importants
  • Veiller au respect des normes comptables et des exigences en matière de rapports propres aux organisations à but non lucratif.
  • Intégrations limitées avec des applications tierces
  • Manque d'évolutivité et de personnalisation

Frais

Araize propose deux programmes que vous pouvez acheter séparément ou regrouper avec des logiciels de comptabilité. La collecte de fonds est disponible à 45 $/mois ou 85 $/mois, et les services de paie sont facturés en fonction du nombre d'employés.

10. Questica : meilleure solution logicielle basée sur le cloud 

Questica est un logiciel de budgétisation basé sur le cloud pour les organisations qui souhaitent un accès à distance complet. Il vous permet de développer, de suivre et de planifier automatiquement les plans de répartition des coûts et les taux de coûts indirects dans un système centralisé.

Avec Questica, vous pouvez mettre l'accent sur la budgétisation pluriannuelle pour gérer facilement les fonds pendant une période de croissance ou de changement. Questica propose des scénarios de simulation pour vous aider à prévoir votre budget et à prendre des décisions plus judicieuses en matière d'allocation de fonds. 

Caractéristiques principales

Avantages et inconvénients

logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif logiciel de budget pour les organisations à but non lucratif
Pour Cons
  • Offre des capacités détaillées de budgétisation du fonctionnement et des investissements
  • Soutien à la comptabilité par fonds
  • Tableau de bord interactif pour visualiser les données de manière compréhensible
  • Facilite la collaboration entre les parties prenantes sur les finances et le budget de l'organisation
  • Il faut plus de temps et d'efforts pour apprendre à utiliser le logiciel
  • Des défis limités en matière de personnalisation et d'intégration
  • Manque de réactivité de l'assistance téléphonique ou par chat

Frais

Disponible sur contact

Comment choisir un logiciel de budgétisation pour votre association ?

Créer une liste de caractéristiques

Comprenez les besoins essentiels de votre association en matière de budgétisation. Dressez la liste des fonctionnalités indispensables telles que la création de budget, le suivi des dépenses, les prévisions, l'allocation de fonds restreints ou la planification des flux de trésorerie. 

Dressez ensuite une liste secondaire de fonctions souhaitables mais facultatives, telles que la planification de scénarios, la gestion des donateurs, etc. Cette approche vous permet de sélectionner un logiciel qui répond à vos exigences de base tout en tenant compte des avantages supplémentaires.

Recherchez une démonstration de production/un essai gratuit

Pour trouver le logiciel idéal, recherchez des démonstrations de produits ou des essais gratuits. Cela vous permettra de vérifier si la solution répond aux besoins de votre organisation, d'évaluer sa convivialité et de vérifier sa compatibilité avec vos outils existants.

Clarifier la tarification

La plupart des fournisseurs de logiciels précisent les prix de leurs produits, tandis que d'autres les communiquent généralement sur demande. Il n'existe pas non plus de prix standard. Certains proposent des plans de tarification par abonnement, tandis que d'autres offrent des fonctionnalités sous forme d'options supplémentaires sur les chargeurs.

Lorsque vous recherchez une solution logicielle de budgétisation, clarifiez la façon dont chaque plan de tarification est structuré et offert. Voyez quelles sont les caractéristiques de chaque niveau et si elles correspondent aux besoins de votre organisation.

Pensez également à ce que vous êtes prêt à dépenser pour un outil de budgétisation. Recherchez une version gratuite ou des entreprises offrant des réductions aux organisations à but non lucratif.

Consultez ce guide sur les entreprises offrant des réductions aux organisations à but non lucratif.

Accès aux ressources et au soutien en matière de formation

Le personnel de votre association n'est peut-être pas habitué à utiliser un logiciel de budgétisation. Même si l'outil que vous achetez est simple à utiliser, il est conseillé d'offrir une formation de base à vos membres. 

Vérifiez si le fournisseur du logiciel propose des ressources de formation telles que des webinaires, des tutoriels ou une base de connaissances.

Réflexions finales sur les logiciels de budgétisation pour les organisations à but non lucratif

Le choix du logiciel de budgétisation idéal pour votre association est la clé du succès. Il vous aide à prendre des décisions intelligentes et à rester en bonne santé financière, même dans un marché en constante évolution. Certains outils automatisent même la création de rapports et le suivi des dépenses pour accélérer la préparation du budget et la prise de décision.

Nous avons mis en évidence une série d'options, allant d'outils de budgétisation spécialisés à des solutions comptables complètes. Tenez compte de vos besoins actuels et de vos objectifs financiers futurs lorsque vous choisirez de transformer la stratégie financière de votre association.

FAQ sur les logiciels de budget pour les organisations à but non lucratif

Pour établir un budget pour votre organisation à but non lucratif, suivez les étapes suivantes :

  • Identifier et évaluer vos sources de revenus potentielles, telles que les subventions, les dons, les événements de collecte de fonds, etc.
  • Dressez la liste de toutes les dépenses prévues, y compris le loyer, les services publics, les coûts du projet et les frais de fonctionnement.
  • Prendre en compte les fluctuations des revenus et des dépenses
  • Se concentrer sur les programmes, les tâches et les emplois en fonction des objectifs de l'organisation
  • Utiliser un modèle de budget à but non lucratif personnalisable pour définir les priorités, répartir les fonds et suivre les objectifs.
  • Examiner régulièrement le budget et procéder à des ajustements en cours de route pour maintenir la santé financière de votre association.

Les organisations à but non lucratif doivent déposer les états financiers suivants :

  • État de la situation financière (bilan) : Il présente l'actif, le passif et l'actif net de l'organisation.
  • État des activités (compte de résultat) : Faits saillants des produits, des charges et de l'évolution de l'actif net
  • Tableau des flux de trésorerie : Détail des sorties et entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation et de financement
  • État des dépenses fonctionnelles : Énumérer les dépenses par fonction (par exemple, services de programme, gestion, collecte de fonds).

Le meilleur logiciel de comptabilité pour une organisation dépend de sa taille et de ses besoins. La plupart des grandes organisations à but non lucratif en pleine croissance utilisent QuickBooks, Sage et Zoho. Pour les organisations plus petites ayant des besoins comptables limités, Wave Accounting, Xero et Money Minder semblent être un bon choix.

Rédigé par
Camille Duboz

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

