Les organisations à but non lucratif ont besoin d'aide pour gérer leurs activités avec des ressources limitées. Il y a beaucoup à jongler, de l'engagement des donateurs à la coordination des bénévoles en passant par la collecte de fonds. 

Les bonnes applications à but non lucratif peuvent rationaliser les processus, stimuler la productivité et avoir un impact. Nous avons dressé une liste des 12 meilleures applications à but non lucratif en 2024 pour aider les organisations à prospérer et à faire une différence durable.

12 meilleures applications que les organisations à but non lucratif doivent avoir dans leur boîte à outils  

  1. Zeffy : la meilleure application gratuite de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif
  2. Bloomerang : Pour la gestion des donateurs
  3. POINT : Le meilleur moyen de trouver et de gérer des volontaires
  4. Espace de travail Google : Le meilleur pour la productivité
  5. Canva : Le meilleur pour créer des documents de marque et de marketing
  6. Mailchimp : Le meilleur pour le marketing par courriel
  7. Eventbrite : Le meilleur pour la gestion d'événements
  8. Hootsuite : Le meilleur pour la gestion des médias sociaux 
  9. Join It : Meilleur pour les dons en ligne et la gestion des membres
  10. Asana : Le meilleur pour la gestion de projet
  11. QuickBooks : Le meilleur logiciel de comptabilité
  12. Boardable : Meilleur logiciel de gestion du conseil d'administration

1. Zeffy : le meilleur outil gratuit de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Zeffy, un logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit et tout-en-un, est une application indispensable dans votre boîte à outils pour les organisations à but non lucratif. Il est puissant mais simple à utiliser, tant pour les associations que pour les donateurs ! 

Zeffy est une plateforme 100% gratuite conçue pour rationaliser les efforts de collecte de fonds de votre association et maximiser votre impact. Avec une interface conviviale et un large éventail de fonctionnalités, Zeffy simplifie l'organisation d'événements de collecte de fonds réussis, la gestion des relations avec les donateurs et le suivi des dons, vous permettant de vous concentrer sur votre mission sans vous soucier des aspects techniques de la collecte de fonds.

Caractéristiques

Forces et faiblesses

Zeffy - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Frais zéro - pas de frais cachés tels que les frais de traitement ou de transaction
  • Accepter les dons par différents moyens de paiement
  • Aide à planifier les événements de collecte de fonds du début à la fin
  • Des pages et des formulaires de dons optimisés pour les mobiles afin de collecter des fonds
  • Boutons de partage des médias sociaux sur toutes les pages de collecte de fonds pour partager les campagnes
  • Partage automatique des reçus de dons et envoi d'e-mails de remerciement
  • Disponible uniquement pour les organismes de bienfaisance enregistrés aux États-Unis et au Canada

Plans et tarifs 

Zeffy fonctionne selon un modèle 100% gratuit. 

Contrairement à d'autres applications à but non lucratif qui prélèvent un pourcentage sur vos dons, Zeffy garantit que chaque dollar collecté est directement affecté à votre cause. La plateforme s'autofinance grâce aux contributions volontaires de ses utilisateurs.

2. Bloomerang : Pour la gestion des donateurs

Bloomerang propose un logiciel de gestion des dons et des outils de gestion pour les organisations à but non lucratif afin de mieux s'engager auprès de leurs donateurs. 

Vous trouverez des détails sur la générosité et le score d'engagement de chaque donateur afin de connaître leur capacité et leur affinité à donner. En optimisant la communication avec vos donateurs, vous obtiendrez de meilleurs taux de fidélisation.

Avec Bloomerang, les utilisateurs peuvent facilement créer une base de donateurs, donner la priorité à la communication personnalisée et identifier les opportunités de dons importants. 

Caractéristiques de Bloomerang

Forces et faiblesses

Bloomerang - Applications à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Optimisé pour les téléphones portables afin de gérer les donateurs où que vous soyez
  • Établir des relations grâce à une communication sur mesure
  • Attribuer des tâches à l'équipe et suivre l'activité
  • Testez rapidement vos outils et stratégies de collecte de fonds pour trouver les meilleurs.
  • Tarification Premium de 83 à 1299+ $ /mois
  • Frais de plateforme de 1 % et frais de traitement jusqu'à 2,2 % + 0,30
  • Pour obtenir une assistance par téléphone, des frais supplémentaires s'appliquent.

Plans et tarifs 

Le plan standard de Bloomerang commence à 125 $ par mois et à 83 $ par mois si votre organisation collecte moins de 250 000 $ par an. Les forfaits dépendent du nombre de contacts que vous souhaitez suivre, ce qui signifie que plus le nombre de donateurs est élevé, plus vous devez payer. 

3. POINT : Le meilleur moyen de trouver et de gérer des bénévoles

POINT est une plateforme complète et gratuite de gestion des volontaires conçue pour aider les organisations à but non lucratif à trouver, recruter et engager des volontaires à partir d'un seul endroit. 

Vous pouvez créer une page POINT, un centre de bénévolat en ligne comprenant les informations sur le profil de votre association, un lien de don, l'inscription à un événement et un registre des besoins. Partagez le lien sur les canaux sociaux pour stimuler le recrutement de bénévoles. 

Caractéristiques de POINT

Forces et faiblesses

Point - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Un système permettant aux bénévoles de s'inscrire, de s'enregistrer et de faire un rapport.
  • Un annuaire des organisations à but non lucratif pour aider les bénévoles à vous trouver facilement
  • Nombre illimité de volontaires avec la possibilité d'ajouter des notes privées pour chacun d'entre eux
  • demande aux bénévoles de procéder à une vérification de leurs antécédents
  • Seules les fonctionnalités de base pour le recrutement et la gestion sont gratuites
  • Des fonctions plus avancées, telles que la vérification des antécédents, l'enregistrement des événements et la gestion des programmes, sont proposées dans le cadre d'offres payantes.
  • Manque de personnalisation du back-end
  • Légère courbe d'apprentissage

Plans et tarifs 

4. Espace de travail Google : Le meilleur pour la productivité

Améliorez votre productivité et votre collaboration grâce à l'espace de travail Google. Il offre une messagerie électronique personnalisée pour les organisations à but non lucratif et un accès à une suite complète d'outils - Gmail, Agenda, Meet, Docs, Sheets, Forms, Sites, et bien d'autres ressources. 

Avec Google Meet et Google Calendar, vous pouvez organiser des réunions virtuelles. Vous pouvez également collaborer sur des propositions de subventions ou des rapports annuels en temps réel grâce à Google Docs et collecter des inscriptions de bénévoles avec Google Forms. 

La plateforme permet de gérer l'accès des membres et de créer une authentification à deux facteurs pour des connexions sécurisées. 

Fonctionnalités de Google Workspace

Forces et faiblesses

Google WorkSpace - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Intégration facile avec des applications externes
  • Supervise les performances et l'engagement de l'équipe dans l'espace de travail.
  • Chaque outil de l'espace de travail s'intègre parfaitement aux autres pour un fonctionnement harmonieux.
  • Assurer une gestion sécurisée des données
  • N'est pas conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif
  • Requiert une connexion internet - peu de fonctionnalités hors ligne disponibles
  • Problèmes liés à l'existence de plusieurs comptes

Plans et tarifs 

La version gratuite permet jusqu'à 100 participants aux réunions vidéo et 30 Go de stockage dans le nuage par utilisateur. Vous pouvez également passer à des plans payants à des tarifs réduits de 79 % pour les organisations à but non lucratif. 

5. Canva : Le meilleur pour créer des documents de marque et de marketing

Canva est un outil de conception graphique facile à utiliser. Il dispose d'une vaste collection d'outils d'édition, de modèles, de graphiques et d'illustrations. Votre association peut utiliser cet outil pour concevoir toutes sortes de documents de marque et de marketing afin de faire connaître votre mission.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, le kit de marque est un atout majeur pour les organisations à but non lucratif. Il vous permet de stocker des couleurs, des logos et des polices de caractères, garantissant ainsi la cohérence de vos documents. 

Grâce à son application gratuite, vous pouvez créer et modifier des posts de qualité professionnelle et les télécharger où que vous soyez. 

Caractéristiques de Canva

Forces et faiblesses

Zeffy - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Offre aux organisations à but non lucratif des tutoriels, des webinaires et une assistance clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
  • Ajouter gratuitement jusqu'à 50 utilisateurs dans Canva
  • Obtenez jusqu'à 100 Go de stockage en nuage pour vos créations
  • Collaborer sur les conceptions en temps réel
  • Les modèles de rapports annuels ne sont pas gratuits
  • Modèles génériques et fonctions de conception limitées avec le plan gratuit
  • Limites de stockage

Plans et tarifs 

Canva offre aux organisations à but non lucratif éligibles un accès gratuit à ses fonctions premium pour un maximum de 50 utilisateurs, mais certains éléments premium sont payants.

6. Mailchimp : Le meilleur pour le marketing par courriel

Mailchimp est une plateforme de marketing populaire qui permet aux organisations à but non lucratif de créer des courriels professionnels, d'automatiser des campagnes et de créer des pages d'atterrissage et des formulaires d'inscription. 

La plateforme offre des informations sur les donateurs et les segmente en une liste spécifique. Grâce à ces informations, vous pouvez envoyer des messages ciblés au bon moment à vos donateurs et leur offrir une expérience transparente et cohérente avec votre organisation. 

Vous pouvez également utiliser Mailchimp pour surveiller le trafic de votre site web. Ses rapports gratuits sur les sites web vous permettent d'analyser les performances de votre site web sur un tableau de bord simple mais détaillé. 

Caractéristiques de Mailchimp

Forces et faiblesses

MailChimp - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Programmer les courriels à l'avance pour une communication cohérente et opportune
  • Téléchargement de contacts de donateurs existants avec des champs personnalisés
  • Créer des modèles personnalisés pour différents types d'actions de sensibilisation
  • Aide à la rédaction de l'objet pour augmenter le taux d'ouverture
  • Faible réduction pour les organisations à but non lucratif et uniquement sur certaines fonctions de base
  • Limites des designs d'email et de la programmation dans les packs gratuits
  • L'automatisation et la segmentation ne sont disponibles qu'avec la version payante.
  • Légère courbe d'apprentissage

Plans et tarifs 

Mailchimp propose un essai gratuit d'un mois et une réduction de 15 % pour les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance vérifiés.

Découvrez quelques alternatives à Mailchimp →

7. Eventbrite : Le meilleur pour la gestion d'événements

Eventbrite jouit d'une bonne réputation et de la confiance des organisations, qu'il s'agisse d'organisations à but non lucratif, de petites entreprises ou de groupes communautaires. Il s'agit d'une plateforme dédiée aux événements qui vous permet de créer, de partager et de collecter des billets auprès de vos donateurs pour des événements en personne ou virtuels. 

La plateforme offre un accès à des données exclusives sur les participants, vous mettant en relation avec les personnes les plus susceptibles d'assister à votre événement. Grâce à son puissant outil de marketing, vous pouvez promouvoir votre événement par le biais d'e-mails, d'annonces Eventbrite, d'annonces sur les médias sociaux et de pages de renvoi.  

Fonctionnalités d'Eventbrite

Forces et faiblesses

Eventbrite - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Créer des pages événementielles personnalisées pour la billetterie en ligne
  • Suivre en temps réel les ventes de billets et la fréquentation de l'événement
  • Traiter facilement les paiements pour la vente de billets et de marchandises sur place grâce à l'application
  • Mise en place de rappels et de mises à jour automatiques des événements
  • Personnalisation limitée
  • Courbe d'apprentissage
  • Le plan gratuit est limité à 25 ventes de billets.
  • Plans tarifaires coûteux

Plans et tarifs 

Eventbrite est gratuit pour les événements comportant jusqu'à 25 billets. Au-delà, vous devrez investir dans l'une des formules payantes. 

Remarque: des frais de service de 3,7 % + 1,79 $ par billet payé et des frais de traitement des paiements de 2,9 % par commande payée sont également prélevés. 

Zeffy vs Eventbrite : Découvrez notre comparaison complète →

8. Hootsuite : Le meilleur pour la gestion des médias sociaux 

La sensibilisation aux médias sociaux est aujourd'hui essentielle pour les organisations à but non lucratif. Hootsuite est une boîte à outils complète qui aide votre association à gérer ses comptes de médias sociaux à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un appareil mobile. 

Cet outil vous aide à créer des calendriers pour vos posts à l'avance, à mettre en œuvre des campagnes publicitaires et à mesurer les performances et les résultats sur toutes les plateformes sociales à partir d'un seul et même endroit.

Les outils d'écoute sociale de Hootsuite surveillent également les mentions, les mots-clés et les hashtags afin que vous sachiez toujours ce que les gens disent de votre association. 

Caractéristiques de Hootsuite

Forces et faiblesses

Hootsuite - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Programmer et publier des messages sur tous les réseaux sociaux directement à partir de Hootsuite
  • Recevoir des notifications push sur les mentions de la marque
  • Suggère des temps de post-production optimaux
  • Rapport sur des mesures de succès quantifiables
  • L'essai gratuit nécessite une carte de crédit
  • Plans payants coûteux
  • L'assistance à la clientèle est lente

Plans et tarifs 

Les forfaits Hootsuite commencent à 49 $ par mois pour un utilisateur et permettent de gérer jusqu'à 10 comptes de médias sociaux. La version gratuite permet à un utilisateur de surveiller deux comptes de médias sociaux. Hootsuite offre des réductions aux organisations à but non lucratif avec TechSoup et Percent.

9. Join It : Meilleur pour les dons en ligne et la gestion des membres

Join It est un logiciel de gestion des membres conçu pour les organisations à but non lucratif, les clubs et autres organisations en pleine croissance. Il organise tous vos donateurs et contacts et offre des détails sur chaque membre afin de créer des moyens de communication personnalisés.

La solution s'intègre à votre site web existant et crée plusieurs niveaux d'adhésion. Join It automatise les rappels de paiement et collecte les paiements en utilisant différentes méthodes monétaires. 

Caractéristiques de Join It

Forces et faiblesses

Join It - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Utilisation simple et intuitive
  • Accès multi-utilisateurs
  • Fournit des cartes de membre numériques
  • Suivre en temps réel les actions des membres
  • Pas d'intégration avec PayPal
  • Personnalisation limitée des courriels
  • Les prix sont un peu élevés

Plans et tarifs 

Il existe une version d'essai gratuite et une réduction de 10 % pour les organisations à but non lucratif. La tarification standard est la suivante : 

10. Asana : Le meilleur pour la gestion de projet

Asana est un logiciel de gestion de projet remarquable qui vous permet de gérer votre travail, vos projets et vos tâches en ligne et en un seul endroit. Il s'agit d'un outil de collaboration et de gestion des tâches basé sur le web qui permet de gérer les employés, de suivre leur travail et de leur permettre de se connecter les uns aux autres, d'échanger des informations, etc. 

Vous pouvez également définir des "objectifs" sur Asana pour que votre équipe reste sur la même longueur d'onde et des "jalons" pour encourager et motiver le travail. Asana met à votre disposition une bibliothèque de modèles pour créer vos propres processus et normaliser les tâches courantes. 

Caractéristiques d'Asana

Forces et faiblesses

Asana - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesse
  • Options d'intégration étendues
  • Des mesures de sécurité renforcées
  • Des fonctionnalités d'IA pour aider les organisations à travailler plus rapidement
  • Divise le travail en petits morceaux en indiquant les dates d'échéance et les noms des membres.
  • Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux membres
  • Options d'exportation et d'importation limitées
  • Coûteux pour les petites organisations à but non lucratif

Plans et tarifs  

Le plan gratuit d'Asana vous permet d'ajouter jusqu'à 15 coéquipiers. Grâce à la tarification d'Asana pour les organisations à but non lucratif, vous pouvez obtenir des plans payants à un tarif réduit de 50 %.

11. QuickBooks : Le meilleur logiciel de comptabilité

QuickBooks est l'un des meilleurs logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif. Puissant et simple, il aide les organisations à but non lucratif à gérer leurs finances avec plus de précision et d'efficacité. Votre organisation peut trier les dépenses par fonds ou programmes, créer des rapports personnalisés et suivre les budgets de n'importe où. 

Les outils comptables vous permettent de créer et d'envoyer automatiquement des rapports par courrier électronique, qu'il s'agisse de l'état des activités financières, de l'état de la situation financière, de la comparaison entre le budget et la situation réelle, etc. Avec QuickBooks, vous pouvez même accepter des dons provenant de différentes méthodes, où que vous soyez. 

Caractéristiques de QuickBooks

Forces et faiblesses

Quickbooks - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesses
  • Assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des tutoriels vidéo et des articles d'aide utiles
  • Collecte et enregistrement des dons en déplacement grâce à l'application mobile QuickBooks
  • S'intègre à des tonnes de modules complémentaires spécifiques à l'industrie comme DonorPerfect
  • Suivre les heures des bénévoles et les informations sur les employés et gérer les tâches
  • Plus coûteux et moins adapté aux organisations à but non lucratif disposant de fonds limités
  • Pas d'essai gratuit pour son plan Enterprise pour les organisations à but non lucratif

Plans et tarifs  

Le prix de QuickBooks pour les organisations à but non lucratif varie entre 45 et 100 dollars par mois.

 

12. Boardable : Meilleur logiciel de gestion du conseil d'administration

Améliorez la gouvernance et le leadership de votre conseil d'administration avec Boardable. Il est conçu pour permettre aux conseils d'administration des organisations à but non lucratif de se connecter et de rester organisés, où qu'ils soient. Grâce à un portail centralisé, Boardable permet aux professionnels du secteur et aux membres des conseils d'administration de planifier et d'organiser facilement des réunions, même pour des équipes dispersées. 

Grâce à la vidéoconférence entièrement intégrée et aux modèles d'ordre du jour personnalisables, il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs plateformes pour planifier, organiser des réunions et collaborer. Les comptes rendus de réunion, les documents, les discussions et tous les éléments essentiels sont sécurisés et accessibles à partir d'un seul endroit.

Caractéristiques de Boardable

Forces et faiblesses 

Zeffy - Applications pour les organisations à but non lucratif
Points forts Faiblesses
  • Enregistre les procès-verbaux des réunions et partage les détails immédiatement
  • Rapports d'activité détaillés et suivi des objectifs pour maximiser l'efficacité
  • Ressources de formation conçues pour les membres des conseils d'administration et les administrateurs
  • Centralisation et suivi des discussions essentielles afin de réduire les échanges de courriels.
  • Légère courbe d'apprentissage

Plans et tarifs 

Comment choisir les meilleures applications pour les organisations à but non lucratif ?

Vous n'avez pas besoin d'investir dans toutes les applications disponibles pour les organisations à but non lucratif. Recherchez des solutions qui améliorent réellement votre flux de travail et résolvent les problèmes existants dans vos opérations. 

Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix des outils pour votre organisation à but non lucratif.

1. Identifiez vos besoins

Décidez de l'utilité de l'application - Où rencontrez-vous actuellement des problèmes dans la gestion de votre organisation ? Passez-vous trop de temps à gérer les comptes ? Êtes-vous incapable d'acquérir de nouveaux donateurs ou rencontrez-vous des problèmes de gestion du personnel ? 

Réfléchissez aux éléments que vous souhaitez simplifier et automatiser au moyen d'un logiciel. 

2. Recherche d'applications disponibles

Une fois que vous avez identifié vos besoins, il est temps de chercher des applications qui répondent à vos problèmes. Trouvez quelques outils performants à tester avant de vous engager. La plupart des entreprises proposent une démonstration de leurs produits, et c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'ils peuvent résoudre vos problèmes.

Quelques applications à but non lucratif dans lesquelles vous pouvez envisager d'investir :

3. Facilité d'utilisation

Quelle que soit l'application pour organisations à but non lucratif que vous choisissez, assurez-vous qu'elle est facile à utiliser et qu'elle ne nécessite pas de formation ou de compétences particulières. L'application doit avoir une interface intuitive et conviviale, vous permettant d'accomplir en toute transparence des tâches telles que la création d'un formulaire de don ou le suivi des donateurs.

Vérifiez s'il peut également automatiser certaines tâches monotones, comme le partage des reçus de dons, les rappels d'événements, la mise à jour des cotisations des membres, etc.

4. Soutien et ressources

La disponibilité de l'assistance à la clientèle et des ressources est un autre facteur important à prendre en compte lors de la prise de décision. Même les meilleures applications peuvent poser des problèmes d'utilisation ou de compatibilité avec d'autres outils. 

L'existence d'une équipe d'assistance rapide et facilement accessible permet de résoudre le problème immédiatement et de gagner du temps. Recherchez un service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une fonction de discussion en direct et une assistance par courrier électronique ou par téléphone. 

Assurez-vous que le fournisseur du logiciel propose des vidéos de formation ou de démonstration du produit. Il devrait disposer d'un centre de ressources dédié sur son site web, comprenant des articles qui vous guideront à travers les différentes fonctionnalités.

5. Révision du budget

En tant qu'organisation à but non lucratif, vous devez utiliser les ressources de l'organisation à bon escient. Cela signifie qu'il faut chercher des moyens de réduire les coûts afin que la plupart des fonds soient utilisés pour aider l'organisation.

L'outil que vous décidez d'adopter doit être abordable et s'inscrire dans votre budget. La plupart des fournisseurs de logiciels proposent certaines fonctionnalités gratuitement, tandis que les fonctionnalités plus complexes sont payantes. Utilisez d'abord la version gratuite pour découvrir l'outil et évaluer son efficacité pour votre organisation.

La plupart des applications proposent également des réductions et des offres pour les organisations à but non lucratif, mais les prix peuvent être un peu élevés pour ces dernières. Pensez au temps et aux ressources que l'outil peut vous faire gagner. Comparez les avantages et les fonctionnalités de l'outil à son prix pour décider s'il en vaut la peine.

Dernières réflexions sur les applications à but non lucratif

Que vous cherchiez à améliorer la productivité interne de votre association ou à renforcer vos efforts de collecte de fonds, il existe un certain nombre d'applications fiables qui méritent d'être prises en compte.

En proposant un modèle de tarification 100% gratuit, Zeffy garantit que votre association peut accéder à une suite complète d'outils puissants de collecte de fonds et de gestion des donateurs sans aucun obstacle financier. Avec Zeffy, vous pouvez rationaliser vos efforts de collecte de fonds, construire des relations durables avec vos donateurs et créer un avenir durable pour votre organisation, le tout sans frais pour vous.

FAQ sur les applications pour les organisations à but non lucratif 

1. Comment les applications permettent-elles de collecter des dons ?

Les organisations à but non lucratif bénéficient grandement de l'utilisation d'applications pour gérer leurs processus de manière plus efficace. En fonction de leurs capacités spécifiques, les applications pour les organisations à but non lucratif peuvent vous aider à.. :

2. Quelle est la meilleure application pour programmer des posts sur les médias sociaux ?

Les outils de planification des médias sociaux simplifient la planification et la publication de contenu pour les organisations à but non lucratif, ce qui leur laisse plus de temps pour rédiger des messages attrayants et interagir avec les sympathisants en temps réel.

Hootsuite est une excellente option pour la gestion des médias sociaux, mais il existe d'autres outils si vous souhaitez disposer de plus d'options. Sprout Social, Feedly et Co-Schedule sont autant d'outils qui répondent à des besoins différents. Ces outils offrent des fonctions de création de contenu, de suivi de campagne et de rapports de campagne détaillés.

3. Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ?

Voici quelques-unes des meilleures plateformes de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : 

  1. Zeffy
  2. GoFundMe

Zeffy est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui recherchent une plateforme de collecte de fonds complète et rentable. Avec son modèle de tarification 100% gratuit, Zeffy permet aux organisations de maximiser leur potentiel de collecte de fonds sans encourir de frais de plateforme ou de transaction. 

En utilisant les outils conviviaux de Zeffy pour la billetterie d'événements, les campagnes peer-to-peer et la gestion des donateurs, les organisations à but non lucratif peuvent rationaliser leurs efforts de collecte de fonds et se concentrer sur l'amélioration de leur impact dans leurs communautés.

Continuez à lire :

Aucun élément n'a été trouvé.

