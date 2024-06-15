Les organisations à but non lucratif ont besoin d'aide pour gérer leurs activités avec des ressources limitées. Il y a beaucoup à jongler, de l'engagement des donateurs à la coordination des bénévoles en passant par la collecte de fonds.

Les bonnes applications à but non lucratif peuvent rationaliser les processus, stimuler la productivité et avoir un impact. Nous avons dressé une liste des 12 meilleures applications à but non lucratif en 2024 pour aider les organisations à prospérer et à faire une différence durable.

12 meilleures applications que les organisations à but non lucratif doivent avoir dans leur boîte à outils

1. Zeffy : le meilleur outil gratuit de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Zeffy, un logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit et tout-en-un, est une application indispensable dans votre boîte à outils pour les organisations à but non lucratif. Il est puissant mais simple à utiliser, tant pour les associations que pour les donateurs !

Zeffy est une plateforme 100% gratuite conçue pour rationaliser les efforts de collecte de fonds de votre association et maximiser votre impact. Avec une interface conviviale et un large éventail de fonctionnalités, Zeffy simplifie l'organisation d'événements de collecte de fonds réussis, la gestion des relations avec les donateurs et le suivi des dons, vous permettant de vous concentrer sur votre mission sans vous soucier des aspects techniques de la collecte de fonds.

Caractéristiques

Billetterie pour les événements

Dons en ligne et en personne

Raffles

Encans

Gestion des donateurs

Adhésions

Boutique en ligne

Et plus encore !

Forces et faiblesses

Zeffy - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Frais zéro - pas de frais cachés tels que les frais de traitement ou de transaction

Accepter les dons par différents moyens de paiement

Aide à planifier les événements de collecte de fonds du début à la fin

Des pages et des formulaires de dons optimisés pour les mobiles afin de collecter des fonds

Boutons de partage des médias sociaux sur toutes les pages de collecte de fonds pour partager les campagnes

Partage automatique des reçus de dons et envoi d'e-mails de remerciement Disponible uniquement pour les organismes de bienfaisance enregistrés aux États-Unis et au Canada

Plans et tarifs

Zeffy fonctionne selon un modèle 100% gratuit.

Contrairement à d'autres applications à but non lucratif qui prélèvent un pourcentage sur vos dons, Zeffy garantit que chaque dollar collecté est directement affecté à votre cause. La plateforme s'autofinance grâce aux contributions volontaires de ses utilisateurs.

2. Bloomerang : Pour la gestion des donateurs

Bloomerang propose un logiciel de gestion des dons et des outils de gestion pour les organisations à but non lucratif afin de mieux s'engager auprès de leurs donateurs.

Vous trouverez des détails sur la générosité et le score d'engagement de chaque donateur afin de connaître leur capacité et leur affinité à donner. En optimisant la communication avec vos donateurs, vous obtiendrez de meilleurs taux de fidélisation.

Avec Bloomerang, les utilisateurs peuvent facilement créer une base de donateurs, donner la priorité à la communication personnalisée et identifier les opportunités de dons importants.

Caractéristiques de Bloomerang

Indicateur d'engagement et scores de générosité

Outils de marketing et d'engagement

La conversion de la voix en texte pour prendre des notes lors d'un appel ou d'une réunion

Paiements Bloomerang et boutons de donation dynamiques

Tableau de bord de la collecte de fonds pour suivre l'évolution des campagnes

Forces et faiblesses

Bloomerang - Applications à but non lucratif Points forts Faiblesse Optimisé pour les téléphones portables afin de gérer les donateurs où que vous soyez

Établir des relations grâce à une communication sur mesure

Attribuer des tâches à l'équipe et suivre l'activité

Testez rapidement vos outils et stratégies de collecte de fonds pour trouver les meilleurs. Tarification Premium de 83 à 1299+ $ /mois

Frais de plateforme de 1 % et frais de traitement jusqu'à 2,2 % + 0,30

Pour obtenir une assistance par téléphone, des frais supplémentaires s'appliquent.

Plans et tarifs

Le plan standard de Bloomerang commence à 125 $ par mois et à 83 $ par mois si votre organisation collecte moins de 250 000 $ par an. Les forfaits dépendent du nombre de contacts que vous souhaitez suivre, ce qui signifie que plus le nombre de donateurs est élevé, plus vous devez payer.

3. POINT : Le meilleur moyen de trouver et de gérer des bénévoles

POINT est une plateforme complète et gratuite de gestion des volontaires conçue pour aider les organisations à but non lucratif à trouver, recruter et engager des volontaires à partir d'un seul endroit.

Vous pouvez créer une page POINT, un centre de bénévolat en ligne comprenant les informations sur le profil de votre association, un lien de don, l'inscription à un événement et un registre des besoins. Partagez le lien sur les canaux sociaux pour stimuler le recrutement de bénévoles.

Caractéristiques de POINT

Inscription à l'événement et enregistrement

Application mobile destinée aux volontaires

Gestion et coordination des données basées sur l'informatique en nuage

Analyse en direct et rapports générés automatiquement

Intégration du site web

Forces et faiblesses

Point - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Un système permettant aux bénévoles de s'inscrire, de s'enregistrer et de faire un rapport.

Un annuaire des organisations à but non lucratif pour aider les bénévoles à vous trouver facilement

Nombre illimité de volontaires avec la possibilité d'ajouter des notes privées pour chacun d'entre eux

demande aux bénévoles de procéder à une vérification de leurs antécédents Seules les fonctionnalités de base pour le recrutement et la gestion sont gratuites

Des fonctions plus avancées, telles que la vérification des antécédents, l'enregistrement des événements et la gestion des programmes, sont proposées dans le cadre d'offres payantes.

Manque de personnalisation du back-end

Légère courbe d'apprentissage

Plans et tarifs

POINT Core avec fonctions de base : Gratuit

Gratuit POINT Pro : 99 $ par mois

99 $ par mois Réseau POINT : Tarification personnalisée

4. Espace de travail Google : Le meilleur pour la productivité

Améliorez votre productivité et votre collaboration grâce à l'espace de travail Google. Il offre une messagerie électronique personnalisée pour les organisations à but non lucratif et un accès à une suite complète d'outils - Gmail, Agenda, Meet, Docs, Sheets, Forms, Sites, et bien d'autres ressources.

Avec Google Meet et Google Calendar, vous pouvez organiser des réunions virtuelles. Vous pouvez également collaborer sur des propositions de subventions ou des rapports annuels en temps réel grâce à Google Docs et collecter des inscriptions de bénévoles avec Google Forms.

La plateforme permet de gérer l'accès des membres et de créer une authentification à deux facteurs pour des connexions sécurisées.

Fonctionnalités de Google Workspace

Processus de productivité automatisé et alimenté par l'IA (intelligence artificielle).

Google Workspace Vault pour protéger les informations importantes

Collaboration en temps réel et stockage en nuage

Aperçu de l'adoption des produits pour les applications de l'espace de travail

Google Chat avec des salons privés pouvant accueillir jusqu'à 8 000 utilisateurs

Forces et faiblesses

Google WorkSpace - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Intégration facile avec des applications externes

Supervise les performances et l'engagement de l'équipe dans l'espace de travail.

Chaque outil de l'espace de travail s'intègre parfaitement aux autres pour un fonctionnement harmonieux.

Assurer une gestion sécurisée des données N'est pas conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif

Requiert une connexion internet - peu de fonctionnalités hors ligne disponibles

Problèmes liés à l'existence de plusieurs comptes

Plans et tarifs

La version gratuite permet jusqu'à 100 participants aux réunions vidéo et 30 Go de stockage dans le nuage par utilisateur. Vous pouvez également passer à des plans payants à des tarifs réduits de 79 % pour les organisations à but non lucratif.

5. Canva : Le meilleur pour créer des documents de marque et de marketing

Canva est un outil de conception graphique facile à utiliser. Il dispose d'une vaste collection d'outils d'édition, de modèles, de graphiques et d'illustrations. Votre association peut utiliser cet outil pour concevoir toutes sortes de documents de marque et de marketing afin de faire connaître votre mission.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, le kit de marque est un atout majeur pour les organisations à but non lucratif. Il vous permet de stocker des couleurs, des logos et des polices de caractères, garantissant ainsi la cohérence de vos documents.

Grâce à son application gratuite, vous pouvez créer et modifier des posts de qualité professionnelle et les télécharger où que vous soyez.

Caractéristiques de Canva

Outils de retouche photo tels que la transparence, le recadrage, les vignettes photo et les curseurs de flou

Conception de grilles et de cadres de photos pour une présentation et une personnalisation attrayantes

Bulles et zones de texte avec des milliers de polices et de tailles au choix

Planification du contenu, programmation et gestion des médias sociaux

Accès à plus de 75 millions d'images, de vidéos, de musiques et d'autres graphiques de qualité supérieure

Forces et faiblesses

Zeffy - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Offre aux organisations à but non lucratif des tutoriels, des webinaires et une assistance clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Ajouter gratuitement jusqu'à 50 utilisateurs dans Canva

Obtenez jusqu'à 100 Go de stockage en nuage pour vos créations

Collaborer sur les conceptions en temps réel Les modèles de rapports annuels ne sont pas gratuits

Modèles génériques et fonctions de conception limitées avec le plan gratuit

Limites de stockage

Plans et tarifs

Canva offre aux organisations à but non lucratif éligibles un accès gratuit à ses fonctions premium pour un maximum de 50 utilisateurs, mais certains éléments premium sont payants.

6. Mailchimp : Le meilleur pour le marketing par courriel

Mailchimp est une plateforme de marketing populaire qui permet aux organisations à but non lucratif de créer des courriels professionnels, d'automatiser des campagnes et de créer des pages d'atterrissage et des formulaires d'inscription.

La plateforme offre des informations sur les donateurs et les segmente en une liste spécifique. Grâce à ces informations, vous pouvez envoyer des messages ciblés au bon moment à vos donateurs et leur offrir une expérience transparente et cohérente avec votre organisation.

Vous pouvez également utiliser Mailchimp pour surveiller le trafic de votre site web. Ses rapports gratuits sur les sites web vous permettent d'analyser les performances de votre site web sur un tableau de bord simple mais détaillé.

Caractéristiques de Mailchimp

Tests A/B et programmation des courriels

Des courriels adaptés aux segments de donateurs

Modèles d'e-mails gratuits avec éditeur "glisser-déposer

Flux de travail automatisé

Outils d'analyse et de reporting

Forces et faiblesses

MailChimp - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Programmer les courriels à l'avance pour une communication cohérente et opportune

Téléchargement de contacts de donateurs existants avec des champs personnalisés

Créer des modèles personnalisés pour différents types d'actions de sensibilisation

Aide à la rédaction de l'objet pour augmenter le taux d'ouverture Faible réduction pour les organisations à but non lucratif et uniquement sur certaines fonctions de base

Limites des designs d'email et de la programmation dans les packs gratuits

L'automatisation et la segmentation ne sont disponibles qu'avec la version payante.

Légère courbe d'apprentissage

Plans et tarifs

Mailchimp propose un essai gratuit d'un mois et une réduction de 15 % pour les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance vérifiés.

Standard : 6,87 $ pour 12 mois

6,87 $ pour 12 mois Prime : 137,35 $ pour 12 mois

Découvrez quelques alternatives à Mailchimp →

7. Eventbrite : Le meilleur pour la gestion d'événements

Eventbrite jouit d'une bonne réputation et de la confiance des organisations, qu'il s'agisse d'organisations à but non lucratif, de petites entreprises ou de groupes communautaires. Il s'agit d'une plateforme dédiée aux événements qui vous permet de créer, de partager et de collecter des billets auprès de vos donateurs pour des événements en personne ou virtuels.

La plateforme offre un accès à des données exclusives sur les participants, vous mettant en relation avec les personnes les plus susceptibles d'assister à votre événement. Grâce à son puissant outil de marketing, vous pouvez promouvoir votre événement par le biais d'e-mails, d'annonces Eventbrite, d'annonces sur les médias sociaux et de pages de renvoi.

Fonctionnalités d'Eventbrite

Types de billets flexibles pour les événements en personne ou en ligne

Outils de marketing intégrés pour les médias sociaux et le courrier électronique

Analyses détaillées et rapports détaillés

Fonctionnalité d'enregistrement avec lecture de code-barres et de billetterie

Suivi et gestion des participants

Forces et faiblesses

Eventbrite - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Créer des pages événementielles personnalisées pour la billetterie en ligne

Suivre en temps réel les ventes de billets et la fréquentation de l'événement

Traiter facilement les paiements pour la vente de billets et de marchandises sur place grâce à l'application

Mise en place de rappels et de mises à jour automatiques des événements Personnalisation limitée

Courbe d'apprentissage

Le plan gratuit est limité à 25 ventes de billets.

Plans tarifaires coûteux

Plans et tarifs

Eventbrite est gratuit pour les événements comportant jusqu'à 25 billets. Au-delà, vous devrez investir dans l'une des formules payantes.

Flex : 9,99 $ par événement pour un maximum de 100 billets

9,99 $ par événement pour un maximum de 100 billets Pro : 29,9 $ par événement pour un maximum de 100 billets

29,9 $ par événement pour un maximum de 100 billets Premium : Tarification personnalisée pour un nombre illimité de billets

Remarque: des frais de service de 3,7 % + 1,79 $ par billet payé et des frais de traitement des paiements de 2,9 % par commande payée sont également prélevés.

Zeffy vs Eventbrite : Découvrez notre comparaison complète →

8. Hootsuite : Le meilleur pour la gestion des médias sociaux

La sensibilisation aux médias sociaux est aujourd'hui essentielle pour les organisations à but non lucratif. Hootsuite est une boîte à outils complète qui aide votre association à gérer ses comptes de médias sociaux à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un appareil mobile.

Cet outil vous aide à créer des calendriers pour vos posts à l'avance, à mettre en œuvre des campagnes publicitaires et à mesurer les performances et les résultats sur toutes les plateformes sociales à partir d'un seul et même endroit.

Les outils d'écoute sociale de Hootsuite surveillent également les mentions, les mots-clés et les hashtags afin que vous sachiez toujours ce que les gens disent de votre association.

Caractéristiques de Hootsuite

Définir les autorisations pour les membres et protéger la présence sur les médias sociaux

Outil de rédaction AI et modèles attrayants pour les messages sur les médias sociaux

Gestion de l'audience et publication multiplateforme

Visualiser les tendances sociales et les conversations

Grammarly est intégré et prend en charge l'intégration avec Canva.

Forces et faiblesses

Hootsuite - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Programmer et publier des messages sur tous les réseaux sociaux directement à partir de Hootsuite

Recevoir des notifications push sur les mentions de la marque

Suggère des temps de post-production optimaux

Rapport sur des mesures de succès quantifiables L'essai gratuit nécessite une carte de crédit

Plans payants coûteux

L'assistance à la clientèle est lente

Plans et tarifs

Les forfaits Hootsuite commencent à 49 $ par mois pour un utilisateur et permettent de gérer jusqu'à 10 comptes de médias sociaux. La version gratuite permet à un utilisateur de surveiller deux comptes de médias sociaux. Hootsuite offre des réductions aux organisations à but non lucratif avec TechSoup et Percent.

9. Join It : Meilleur pour les dons en ligne et la gestion des membres

Join It est un logiciel de gestion des membres conçu pour les organisations à but non lucratif, les clubs et autres organisations en pleine croissance. Il organise tous vos donateurs et contacts et offre des détails sur chaque membre afin de créer des moyens de communication personnalisés.

La solution s'intègre à votre site web existant et crée plusieurs niveaux d'adhésion. Join It automatise les rappels de paiement et collecte les paiements en utilisant différentes méthodes monétaires.

Caractéristiques de Join It

Offre des champs personnalisés pour collecter des informations spécifiques sur les membres

Automatisation des normes et widgets d'adhésion intégrables

S'intègre à divers logiciels tels que QuickBooks, Mailchimp, etc.

Offre un aperçu de l'utilisation du site web et des conversions des membres

Trier et segmenter les données des membres

Forces et faiblesses

Join It - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Utilisation simple et intuitive

Accès multi-utilisateurs

Fournit des cartes de membre numériques

Suivre en temps réel les actions des membres Pas d'intégration avec PayPal

Personnalisation limitée des courriels

Les prix sont un peu élevés

Plans et tarifs

Il existe une version d'essai gratuite et une réduction de 10 % pour les organisations à but non lucratif. La tarification standard est la suivante :

Démarrage : 29 $ par mois

29 $ par mois Paquet de croissance : 49 $ par mois

49 $ par mois Total de l'offre : 249 $ par mois

10. Asana : Le meilleur pour la gestion de projet

Asana est un logiciel de gestion de projet remarquable qui vous permet de gérer votre travail, vos projets et vos tâches en ligne et en un seul endroit. Il s'agit d'un outil de collaboration et de gestion des tâches basé sur le web qui permet de gérer les employés, de suivre leur travail et de leur permettre de se connecter les uns aux autres, d'échanger des informations, etc.

Vous pouvez également définir des "objectifs" sur Asana pour que votre équipe reste sur la même longueur d'onde et des "jalons" pour encourager et motiver le travail. Asana met à votre disposition une bibliothèque de modèles pour créer vos propres processus et normaliser les tâches courantes.

Caractéristiques d'Asana

Ajoute des étiquettes aux tâches afin de les trier, de les filtrer et d'établir des rapports automatiques sur le travail.

Organise le travail sous forme de liste, de calendrier, de tableau Kanbad ou de diagramme de Gantt.

Recevoir des mises à jour automatiques sur les travaux importants

Visualiser l'état d'avancement du travail de l'équipe à l'aide d'informations et de graphiques en temps réel

Suivi du temps et flux de travail automatisés

Forces et faiblesses

Asana - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesse Options d'intégration étendues

Des mesures de sécurité renforcées

Des fonctionnalités d'IA pour aider les organisations à travailler plus rapidement

Divise le travail en petits morceaux en indiquant les dates d'échéance et les noms des membres. Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux membres

Options d'exportation et d'importation limitées

Coûteux pour les petites organisations à but non lucratif

Plans et tarifs

Le plan gratuit d'Asana vous permet d'ajouter jusqu'à 15 coéquipiers. Grâce à la tarification d'Asana pour les organisations à but non lucratif, vous pouvez obtenir des plans payants à un tarif réduit de 50 %.

Personnel : Gratuit

Gratuit Entrée en matière : 10,99

10,99 Avancé : $24.99

11. QuickBooks : Le meilleur logiciel de comptabilité

QuickBooks est l'un des meilleurs logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif. Puissant et simple, il aide les organisations à but non lucratif à gérer leurs finances avec plus de précision et d'efficacité. Votre organisation peut trier les dépenses par fonds ou programmes, créer des rapports personnalisés et suivre les budgets de n'importe où.

Les outils comptables vous permettent de créer et d'envoyer automatiquement des rapports par courrier électronique, qu'il s'agisse de l'état des activités financières, de l'état de la situation financière, de la comparaison entre le budget et la situation réelle, etc. Avec QuickBooks, vous pouvez même accepter des dons provenant de différentes méthodes, où que vous soyez.

Caractéristiques de QuickBooks

Possibilité de consulter des rapports financiers détaillés en temps réel

Des outils conviviaux pour créer, gérer et suivre des budgets adaptés à des besoins spécifiques

Crée des rapports personnalisés pour différentes parties prenantes, telles que les membres du conseil d'administration et les sympathisants.

Traitement automatisé des paiements et reçus personnalisables à partager avec les donateurs

Suivre les heures des bénévoles et les informations sur les employés et gérer les tâches

Forces et faiblesses

Quickbooks - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesses Assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des tutoriels vidéo et des articles d'aide utiles

Collecte et enregistrement des dons en déplacement grâce à l'application mobile QuickBooks

S'intègre à des tonnes de modules complémentaires spécifiques à l'industrie comme DonorPerfect

Suivre les heures des bénévoles et les informations sur les employés et gérer les tâches Plus coûteux et moins adapté aux organisations à but non lucratif disposant de fonds limités

Pas d'essai gratuit pour son plan Enterprise pour les organisations à but non lucratif

Plans et tarifs

Le prix de QuickBooks pour les organisations à but non lucratif varie entre 45 et 100 dollars par mois.

12. Boardable : Meilleur logiciel de gestion du conseil d'administration

Améliorez la gouvernance et le leadership de votre conseil d'administration avec Boardable. Il est conçu pour permettre aux conseils d'administration des organisations à but non lucratif de se connecter et de rester organisés, où qu'ils soient. Grâce à un portail centralisé, Boardable permet aux professionnels du secteur et aux membres des conseils d'administration de planifier et d'organiser facilement des réunions, même pour des équipes dispersées.

Grâce à la vidéoconférence entièrement intégrée et aux modèles d'ordre du jour personnalisables, il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs plateformes pour planifier, organiser des réunions et collaborer. Les comptes rendus de réunion, les documents, les discussions et tous les éléments essentiels sont sécurisés et accessibles à partir d'un seul endroit.

Caractéristiques de Boardable

Création d'un agenda et d'un centre de documentation

Scrutins et votes virtuels

Espaces de travail axés sur l'équipe

Consolide les documents de réunion dans des paquets de tableaux numériques

Signature électronique et page de réunion publique

Forces et faiblesses

Zeffy - Applications pour les organisations à but non lucratif Points forts Faiblesses Enregistre les procès-verbaux des réunions et partage les détails immédiatement

Rapports d'activité détaillés et suivi des objectifs pour maximiser l'efficacité

Ressources de formation conçues pour les membres des conseils d'administration et les administrateurs

Centralisation et suivi des discussions essentielles afin de réduire les échanges de courriels. Légère courbe d'apprentissage

Plans et tarifs

Noyau : Gratuit

Gratuit Essentiels : 17,99 $ par mois

17,99 $ par mois Professionnel : 26,99 $ par mois

26,99 $ par mois Entreprise : Tarification personnalisée pour les grands conseils d'administration

Comment choisir les meilleures applications pour les organisations à but non lucratif ?

Vous n'avez pas besoin d'investir dans toutes les applications disponibles pour les organisations à but non lucratif. Recherchez des solutions qui améliorent réellement votre flux de travail et résolvent les problèmes existants dans vos opérations.

Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix des outils pour votre organisation à but non lucratif.

1. Identifiez vos besoins

Décidez de l'utilité de l'application - Où rencontrez-vous actuellement des problèmes dans la gestion de votre organisation ? Passez-vous trop de temps à gérer les comptes ? Êtes-vous incapable d'acquérir de nouveaux donateurs ou rencontrez-vous des problèmes de gestion du personnel ?

Réfléchissez aux éléments que vous souhaitez simplifier et automatiser au moyen d'un logiciel.

2. Recherche d'applications disponibles

Une fois que vous avez identifié vos besoins, il est temps de chercher des applications qui répondent à vos problèmes. Trouvez quelques outils performants à tester avant de vous engager. La plupart des entreprises proposent une démonstration de leurs produits, et c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'ils peuvent résoudre vos problèmes.

Quelques applications à but non lucratif dans lesquelles vous pouvez envisager d'investir :

Gestion des événements :

Cette application doit vous aider à planifier et à gérer les événements de collecte de fonds du début à la fin. Elle doit inclure des fonctions de billetterie, de gestion des RSVP, de suivi des participants, de collecte de dons et de marketing.

Communications et collaborations :

L'application doit offrir des fonctionnalités telles que la messagerie in-app, la gestion des documents, les notifications push et l'intégration du courrier électronique pour tenir votre équipe et vos partisans informés.

Collecte de fonds :

‍L'application doit prendre en charge différentes campagnes de collecte de fonds, telles que le peer-to-peer, le crowdfunding, les collectes de fonds annuelles, etc. Elle doit permettre d'engager les donateurs et offrir des fonctionnalités supplémentaires telles que les dons récurrents pour collecter davantage d'argent.

Gestion des bénévoles :

‍Dessolutions efficacesde gestion des bénévoles doivent permettre l'inscription et la programmation des bénévoles, ainsi que la recherche de bénévoles et la communication avec eux.

3. Facilité d'utilisation

Quelle que soit l'application pour organisations à but non lucratif que vous choisissez, assurez-vous qu'elle est facile à utiliser et qu'elle ne nécessite pas de formation ou de compétences particulières. L'application doit avoir une interface intuitive et conviviale, vous permettant d'accomplir en toute transparence des tâches telles que la création d'un formulaire de don ou le suivi des donateurs.

Vérifiez s'il peut également automatiser certaines tâches monotones, comme le partage des reçus de dons, les rappels d'événements, la mise à jour des cotisations des membres, etc.

4. Soutien et ressources

La disponibilité de l'assistance à la clientèle et des ressources est un autre facteur important à prendre en compte lors de la prise de décision. Même les meilleures applications peuvent poser des problèmes d'utilisation ou de compatibilité avec d'autres outils.

L'existence d'une équipe d'assistance rapide et facilement accessible permet de résoudre le problème immédiatement et de gagner du temps. Recherchez un service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une fonction de discussion en direct et une assistance par courrier électronique ou par téléphone.

Assurez-vous que le fournisseur du logiciel propose des vidéos de formation ou de démonstration du produit. Il devrait disposer d'un centre de ressources dédié sur son site web, comprenant des articles qui vous guideront à travers les différentes fonctionnalités.

5. Révision du budget

En tant qu'organisation à but non lucratif, vous devez utiliser les ressources de l'organisation à bon escient. Cela signifie qu'il faut chercher des moyens de réduire les coûts afin que la plupart des fonds soient utilisés pour aider l'organisation.

L'outil que vous décidez d'adopter doit être abordable et s'inscrire dans votre budget. La plupart des fournisseurs de logiciels proposent certaines fonctionnalités gratuitement, tandis que les fonctionnalités plus complexes sont payantes. Utilisez d'abord la version gratuite pour découvrir l'outil et évaluer son efficacité pour votre organisation.

La plupart des applications proposent également des réductions et des offres pour les organisations à but non lucratif, mais les prix peuvent être un peu élevés pour ces dernières. Pensez au temps et aux ressources que l'outil peut vous faire gagner. Comparez les avantages et les fonctionnalités de l'outil à son prix pour décider s'il en vaut la peine.

Dernières réflexions sur les applications à but non lucratif

Que vous cherchiez à améliorer la productivité interne de votre association ou à renforcer vos efforts de collecte de fonds, il existe un certain nombre d'applications fiables qui méritent d'être prises en compte.

En proposant un modèle de tarification 100% gratuit, Zeffy garantit que votre association peut accéder à une suite complète d'outils puissants de collecte de fonds et de gestion des donateurs sans aucun obstacle financier. Avec Zeffy, vous pouvez rationaliser vos efforts de collecte de fonds, construire des relations durables avec vos donateurs et créer un avenir durable pour votre organisation, le tout sans frais pour vous.

FAQ sur les applications pour les organisations à but non lucratif

1. Comment les applications permettent-elles de collecter des dons ?

Les organisations à but non lucratif bénéficient grandement de l'utilisation d'applications pour gérer leurs processus de manière plus efficace. En fonction de leurs capacités spécifiques, les applications pour les organisations à but non lucratif peuvent vous aider à.. :

Gérer votre personnel et vos projets

Obtenez de nouveaux soutiens pour votre association

Gérer les relations avec les donateurs et mettre en œuvre des programmes de gestion.

Rationaliser et automatiser les opérations quotidiennes

Collecter les fonds et distribuer les accusés de réception et les factures.

2. Quelle est la meilleure application pour programmer des posts sur les médias sociaux ?

Les outils de planification des médias sociaux simplifient la planification et la publication de contenu pour les organisations à but non lucratif, ce qui leur laisse plus de temps pour rédiger des messages attrayants et interagir avec les sympathisants en temps réel.

Hootsuite est une excellente option pour la gestion des médias sociaux, mais il existe d'autres outils si vous souhaitez disposer de plus d'options. Sprout Social, Feedly et Co-Schedule sont autant d'outils qui répondent à des besoins différents. Ces outils offrent des fonctions de création de contenu, de suivi de campagne et de rapports de campagne détaillés.

3. Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ?

Voici quelques-unes des meilleures plateformes de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif :

Zeffy est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui recherchent une plateforme de collecte de fonds complète et rentable. Avec son modèle de tarification 100% gratuit, Zeffy permet aux organisations de maximiser leur potentiel de collecte de fonds sans encourir de frais de plateforme ou de transaction.

En utilisant les outils conviviaux de Zeffy pour la billetterie d'événements, les campagnes peer-to-peer et la gestion des donateurs, les organisations à but non lucratif peuvent rationaliser leurs efforts de collecte de fonds et se concentrer sur l'amélioration de leur impact dans leurs communautés.