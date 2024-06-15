Les organisations à but non lucratif ont besoin d'aide pour gérer leurs activités avec des ressources limitées. Il y a beaucoup à jongler, de l'engagement des donateurs à la coordination des bénévoles en passant par la collecte de fonds.
Les bonnes applications à but non lucratif peuvent rationaliser les processus, stimuler la productivité et avoir un impact. Nous avons dressé une liste des 12 meilleures applications à but non lucratif en 2024 pour aider les organisations à prospérer et à faire une différence durable.
Zeffy, un logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit et tout-en-un, est une application indispensable dans votre boîte à outils pour les organisations à but non lucratif. Il est puissant mais simple à utiliser, tant pour les associations que pour les donateurs !
Zeffy est une plateforme 100% gratuite conçue pour rationaliser les efforts de collecte de fonds de votre association et maximiser votre impact. Avec une interface conviviale et un large éventail de fonctionnalités, Zeffy simplifie l'organisation d'événements de collecte de fonds réussis, la gestion des relations avec les donateurs et le suivi des dons, vous permettant de vous concentrer sur votre mission sans vous soucier des aspects techniques de la collecte de fonds.
Zeffy fonctionne selon un modèle 100% gratuit.
Contrairement à d'autres applications à but non lucratif qui prélèvent un pourcentage sur vos dons, Zeffy garantit que chaque dollar collecté est directement affecté à votre cause. La plateforme s'autofinance grâce aux contributions volontaires de ses utilisateurs.
Bloomerang propose un logiciel de gestion des dons et des outils de gestion pour les organisations à but non lucratif afin de mieux s'engager auprès de leurs donateurs.
Vous trouverez des détails sur la générosité et le score d'engagement de chaque donateur afin de connaître leur capacité et leur affinité à donner. En optimisant la communication avec vos donateurs, vous obtiendrez de meilleurs taux de fidélisation.
Avec Bloomerang, les utilisateurs peuvent facilement créer une base de donateurs, donner la priorité à la communication personnalisée et identifier les opportunités de dons importants.
Le plan standard de Bloomerang commence à 125 $ par mois et à 83 $ par mois si votre organisation collecte moins de 250 000 $ par an. Les forfaits dépendent du nombre de contacts que vous souhaitez suivre, ce qui signifie que plus le nombre de donateurs est élevé, plus vous devez payer.
POINT est une plateforme complète et gratuite de gestion des volontaires conçue pour aider les organisations à but non lucratif à trouver, recruter et engager des volontaires à partir d'un seul endroit.
Vous pouvez créer une page POINT, un centre de bénévolat en ligne comprenant les informations sur le profil de votre association, un lien de don, l'inscription à un événement et un registre des besoins. Partagez le lien sur les canaux sociaux pour stimuler le recrutement de bénévoles.
Améliorez votre productivité et votre collaboration grâce à l'espace de travail Google. Il offre une messagerie électronique personnalisée pour les organisations à but non lucratif et un accès à une suite complète d'outils - Gmail, Agenda, Meet, Docs, Sheets, Forms, Sites, et bien d'autres ressources.
Avec Google Meet et Google Calendar, vous pouvez organiser des réunions virtuelles. Vous pouvez également collaborer sur des propositions de subventions ou des rapports annuels en temps réel grâce à Google Docs et collecter des inscriptions de bénévoles avec Google Forms.
La plateforme permet de gérer l'accès des membres et de créer une authentification à deux facteurs pour des connexions sécurisées.
La version gratuite permet jusqu'à 100 participants aux réunions vidéo et 30 Go de stockage dans le nuage par utilisateur. Vous pouvez également passer à des plans payants à des tarifs réduits de 79 % pour les organisations à but non lucratif.
Canva est un outil de conception graphique facile à utiliser. Il dispose d'une vaste collection d'outils d'édition, de modèles, de graphiques et d'illustrations. Votre association peut utiliser cet outil pour concevoir toutes sortes de documents de marque et de marketing afin de faire connaître votre mission.
Parmi ses nombreuses fonctionnalités, le kit de marque est un atout majeur pour les organisations à but non lucratif. Il vous permet de stocker des couleurs, des logos et des polices de caractères, garantissant ainsi la cohérence de vos documents.
Grâce à son application gratuite, vous pouvez créer et modifier des posts de qualité professionnelle et les télécharger où que vous soyez.
Canva offre aux organisations à but non lucratif éligibles un accès gratuit à ses fonctions premium pour un maximum de 50 utilisateurs, mais certains éléments premium sont payants.
Mailchimp est une plateforme de marketing populaire qui permet aux organisations à but non lucratif de créer des courriels professionnels, d'automatiser des campagnes et de créer des pages d'atterrissage et des formulaires d'inscription.
La plateforme offre des informations sur les donateurs et les segmente en une liste spécifique. Grâce à ces informations, vous pouvez envoyer des messages ciblés au bon moment à vos donateurs et leur offrir une expérience transparente et cohérente avec votre organisation.
Vous pouvez également utiliser Mailchimp pour surveiller le trafic de votre site web. Ses rapports gratuits sur les sites web vous permettent d'analyser les performances de votre site web sur un tableau de bord simple mais détaillé.
Mailchimp propose un essai gratuit d'un mois et une réduction de 15 % pour les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance vérifiés.
Eventbrite jouit d'une bonne réputation et de la confiance des organisations, qu'il s'agisse d'organisations à but non lucratif, de petites entreprises ou de groupes communautaires. Il s'agit d'une plateforme dédiée aux événements qui vous permet de créer, de partager et de collecter des billets auprès de vos donateurs pour des événements en personne ou virtuels.
La plateforme offre un accès à des données exclusives sur les participants, vous mettant en relation avec les personnes les plus susceptibles d'assister à votre événement. Grâce à son puissant outil de marketing, vous pouvez promouvoir votre événement par le biais d'e-mails, d'annonces Eventbrite, d'annonces sur les médias sociaux et de pages de renvoi.
Eventbrite est gratuit pour les événements comportant jusqu'à 25 billets. Au-delà, vous devrez investir dans l'une des formules payantes.
Remarque: des frais de service de 3,7 % + 1,79 $ par billet payé et des frais de traitement des paiements de 2,9 % par commande payée sont également prélevés.
La sensibilisation aux médias sociaux est aujourd'hui essentielle pour les organisations à but non lucratif. Hootsuite est une boîte à outils complète qui aide votre association à gérer ses comptes de médias sociaux à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un appareil mobile.
Cet outil vous aide à créer des calendriers pour vos posts à l'avance, à mettre en œuvre des campagnes publicitaires et à mesurer les performances et les résultats sur toutes les plateformes sociales à partir d'un seul et même endroit.
Les outils d'écoute sociale de Hootsuite surveillent également les mentions, les mots-clés et les hashtags afin que vous sachiez toujours ce que les gens disent de votre association.
Les forfaits Hootsuite commencent à 49 $ par mois pour un utilisateur et permettent de gérer jusqu'à 10 comptes de médias sociaux. La version gratuite permet à un utilisateur de surveiller deux comptes de médias sociaux. Hootsuite offre des réductions aux organisations à but non lucratif avec TechSoup et Percent.
Join It est un logiciel de gestion des membres conçu pour les organisations à but non lucratif, les clubs et autres organisations en pleine croissance. Il organise tous vos donateurs et contacts et offre des détails sur chaque membre afin de créer des moyens de communication personnalisés.
La solution s'intègre à votre site web existant et crée plusieurs niveaux d'adhésion. Join It automatise les rappels de paiement et collecte les paiements en utilisant différentes méthodes monétaires.
Il existe une version d'essai gratuite et une réduction de 10 % pour les organisations à but non lucratif. La tarification standard est la suivante :
Asana est un logiciel de gestion de projet remarquable qui vous permet de gérer votre travail, vos projets et vos tâches en ligne et en un seul endroit. Il s'agit d'un outil de collaboration et de gestion des tâches basé sur le web qui permet de gérer les employés, de suivre leur travail et de leur permettre de se connecter les uns aux autres, d'échanger des informations, etc.
Vous pouvez également définir des "objectifs" sur Asana pour que votre équipe reste sur la même longueur d'onde et des "jalons" pour encourager et motiver le travail. Asana met à votre disposition une bibliothèque de modèles pour créer vos propres processus et normaliser les tâches courantes.
Le plan gratuit d'Asana vous permet d'ajouter jusqu'à 15 coéquipiers. Grâce à la tarification d'Asana pour les organisations à but non lucratif, vous pouvez obtenir des plans payants à un tarif réduit de 50 %.
QuickBooks est l'un des meilleurs logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif. Puissant et simple, il aide les organisations à but non lucratif à gérer leurs finances avec plus de précision et d'efficacité. Votre organisation peut trier les dépenses par fonds ou programmes, créer des rapports personnalisés et suivre les budgets de n'importe où.
Les outils comptables vous permettent de créer et d'envoyer automatiquement des rapports par courrier électronique, qu'il s'agisse de l'état des activités financières, de l'état de la situation financière, de la comparaison entre le budget et la situation réelle, etc. Avec QuickBooks, vous pouvez même accepter des dons provenant de différentes méthodes, où que vous soyez.
Le prix de QuickBooks pour les organisations à but non lucratif varie entre 45 et 100 dollars par mois.
Améliorez la gouvernance et le leadership de votre conseil d'administration avec Boardable. Il est conçu pour permettre aux conseils d'administration des organisations à but non lucratif de se connecter et de rester organisés, où qu'ils soient. Grâce à un portail centralisé, Boardable permet aux professionnels du secteur et aux membres des conseils d'administration de planifier et d'organiser facilement des réunions, même pour des équipes dispersées.
Grâce à la vidéoconférence entièrement intégrée et aux modèles d'ordre du jour personnalisables, il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs plateformes pour planifier, organiser des réunions et collaborer. Les comptes rendus de réunion, les documents, les discussions et tous les éléments essentiels sont sécurisés et accessibles à partir d'un seul endroit.
Vous n'avez pas besoin d'investir dans toutes les applications disponibles pour les organisations à but non lucratif. Recherchez des solutions qui améliorent réellement votre flux de travail et résolvent les problèmes existants dans vos opérations.
Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix des outils pour votre organisation à but non lucratif.
Décidez de l'utilité de l'application - Où rencontrez-vous actuellement des problèmes dans la gestion de votre organisation ? Passez-vous trop de temps à gérer les comptes ? Êtes-vous incapable d'acquérir de nouveaux donateurs ou rencontrez-vous des problèmes de gestion du personnel ?
Réfléchissez aux éléments que vous souhaitez simplifier et automatiser au moyen d'un logiciel.
Une fois que vous avez identifié vos besoins, il est temps de chercher des applications qui répondent à vos problèmes. Trouvez quelques outils performants à tester avant de vous engager. La plupart des entreprises proposent une démonstration de leurs produits, et c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'ils peuvent résoudre vos problèmes.
Quelques applications à but non lucratif dans lesquelles vous pouvez envisager d'investir :
Quelle que soit l'application pour organisations à but non lucratif que vous choisissez, assurez-vous qu'elle est facile à utiliser et qu'elle ne nécessite pas de formation ou de compétences particulières. L'application doit avoir une interface intuitive et conviviale, vous permettant d'accomplir en toute transparence des tâches telles que la création d'un formulaire de don ou le suivi des donateurs.
Vérifiez s'il peut également automatiser certaines tâches monotones, comme le partage des reçus de dons, les rappels d'événements, la mise à jour des cotisations des membres, etc.
La disponibilité de l'assistance à la clientèle et des ressources est un autre facteur important à prendre en compte lors de la prise de décision. Même les meilleures applications peuvent poser des problèmes d'utilisation ou de compatibilité avec d'autres outils.
L'existence d'une équipe d'assistance rapide et facilement accessible permet de résoudre le problème immédiatement et de gagner du temps. Recherchez un service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une fonction de discussion en direct et une assistance par courrier électronique ou par téléphone.
Assurez-vous que le fournisseur du logiciel propose des vidéos de formation ou de démonstration du produit. Il devrait disposer d'un centre de ressources dédié sur son site web, comprenant des articles qui vous guideront à travers les différentes fonctionnalités.
En tant qu'organisation à but non lucratif, vous devez utiliser les ressources de l'organisation à bon escient. Cela signifie qu'il faut chercher des moyens de réduire les coûts afin que la plupart des fonds soient utilisés pour aider l'organisation.
L'outil que vous décidez d'adopter doit être abordable et s'inscrire dans votre budget. La plupart des fournisseurs de logiciels proposent certaines fonctionnalités gratuitement, tandis que les fonctionnalités plus complexes sont payantes. Utilisez d'abord la version gratuite pour découvrir l'outil et évaluer son efficacité pour votre organisation.
La plupart des applications proposent également des réductions et des offres pour les organisations à but non lucratif, mais les prix peuvent être un peu élevés pour ces dernières. Pensez au temps et aux ressources que l'outil peut vous faire gagner. Comparez les avantages et les fonctionnalités de l'outil à son prix pour décider s'il en vaut la peine.
Que vous cherchiez à améliorer la productivité interne de votre association ou à renforcer vos efforts de collecte de fonds, il existe un certain nombre d'applications fiables qui méritent d'être prises en compte.
En proposant un modèle de tarification 100% gratuit, Zeffy garantit que votre association peut accéder à une suite complète d'outils puissants de collecte de fonds et de gestion des donateurs sans aucun obstacle financier. Avec Zeffy, vous pouvez rationaliser vos efforts de collecte de fonds, construire des relations durables avec vos donateurs et créer un avenir durable pour votre organisation, le tout sans frais pour vous.
Les organisations à but non lucratif bénéficient grandement de l'utilisation d'applications pour gérer leurs processus de manière plus efficace. En fonction de leurs capacités spécifiques, les applications pour les organisations à but non lucratif peuvent vous aider à.. :
Les outils de planification des médias sociaux simplifient la planification et la publication de contenu pour les organisations à but non lucratif, ce qui leur laisse plus de temps pour rédiger des messages attrayants et interagir avec les sympathisants en temps réel.
Hootsuite est une excellente option pour la gestion des médias sociaux, mais il existe d'autres outils si vous souhaitez disposer de plus d'options. Sprout Social, Feedly et Co-Schedule sont autant d'outils qui répondent à des besoins différents. Ces outils offrent des fonctions de création de contenu, de suivi de campagne et de rapports de campagne détaillés.
Voici quelques-unes des meilleures plateformes de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif :
Zeffy est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui recherchent une plateforme de collecte de fonds complète et rentable. Avec son modèle de tarification 100% gratuit, Zeffy permet aux organisations de maximiser leur potentiel de collecte de fonds sans encourir de frais de plateforme ou de transaction.
En utilisant les outils conviviaux de Zeffy pour la billetterie d'événements, les campagnes peer-to-peer et la gestion des donateurs, les organisations à but non lucratif peuvent rationaliser leurs efforts de collecte de fonds et se concentrer sur l'amélioration de leur impact dans leurs communautés.